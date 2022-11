Een app-idee omzetten in een werkende realiteit is ingewikkelder dan de meeste mensen denken. Maar met de overvloed aan softwarebronnen die op internet beschikbaar zijn, is het maken van een app van uw idee beheersbaar. Je hoeft niet eens per se te weten hoe je mobiele apps moet ontwikkelen om je applicatie te laten werken. Je kunt derden of freelancers inhuren, want er zijn veel plaatsen waar je goed technisch talent kunt vinden op het internet.

Dit gemak van het maken van een app maakt het proces ook voor bedrijven gemakkelijker. U kunt een app-versie van uw website maken om deze meer tractie te geven. Mensen openen eerder applicaties op hun telefoon, en een werkende app vereenvoudigt dit. Bijna 90% van de tijd die iemand op zijn telefoon doorbrengt is op een of andere mobiele app. U moet verschillende dingen overwegen voordat u aan uw app begint, van de app-ideeën die u hebt tot de technologie die u zult gebruiken om uw applicatie te bouwen. Hier is alles wat je moet weten over het maken van een app vanaf nul!

Genereer een app-idee

Dit is de voor de hand liggende eerste stap bij het maken van een mobiele app. Je kunt je eigen mobiele app bouwen op basis van een ingeving of een innovatief idee dat je treft. Of misschien heb je al een werkende web app of website en wil je daar een mobiele versie van maken. Maar wat als je een app wilt maken, maar weinig creativiteit hebt? Geen zorgen! Wij dekken je.

Bestaande ideeën

Zelfs de meest creatieve app-ideeën ter wereld zijn niet 100% innovatief. Alles is afgeleid van vele andere ideeën. Om een app te maken, kun je bestaande mobiele apps en websites doornemen en bedenken hoe je ze beter kunt maken. Als je functies of veranderingen kunt bedenken die een bestaand app-idee aanzienlijk kunnen veranderen, dan is het misschien de moeite waard om te onderzoeken.

Remix weg

Behalve werken aan het verbeteren van bestaande mobiele apps om een app te maken, kun je ook denken aan het in elkaar draaien ervan. Of functies van bestaande apps te combineren. Wat als er bijvoorbeeld een versie van Instagram was waarbij je ook spelletjes kon spelen met je vrienden? Of een Wordle-app waarmee je elke dag je scores kunt posten? Sommige van je ideeën bestaan misschien al, maar laat dat je niet tegenhouden. Denk aan manieren om een compleet nieuwe functie toe te voegen aan een bestaand app-idee of hoe het zou kunnen zijn in combinatie met een heel andere app. Misschien kom je op deze manier op een aantal interessante eigen mobiele app ontwikkeling ideeën.

Denk aan je behoeften

De meeste creatieve oplossingen komen voort uit noodzaak. Denk aan je leven, en probeer een app te maken die je leven makkelijker kan maken. Wil je vroeg wakker worden? Wat als je een app maakt die je elke dag een minuut eerder wekt tot je op de gewenste tijd wakker wordt? Of een agenda-app die je een uur voor elke gebeurtenis notificaties stuurt? De mogelijkheden zijn eindeloos. Zelfs als er bestaande oplossingen zijn voor uw problemen, laat u niet ontmoedigen. Misschien kun je meer innovatieve functies toevoegen die een bestaand idee volledig kunnen transformeren.

Doe concurrerend marktonderzoek

Nu heb je een app-idee dat je kunt onderzoeken! Voordat je een app gaat maken, vraag je je af of er al meerdere mobiele apps bestaan voor dit specifieke probleem. Daarom moet je je concurrentie onderzoeken. Je hoeft je geen zorgen te maken over dit deel als je bezig bent met mobiele app ontwikkeling om je technische vaardigheden te verbeteren. Maar als je van plan bent je app op enig moment op de markt te brengen, dan moet je je concurrentie kennen.

Er kan een app zijn die al doet wat jouw idee suggereert, maar misschien kun je een manier vinden om er een betere app van te maken. Veel populaire sociale netwerksites doen immers op het eerste gezicht hetzelfde (Instagram, Facebook, Twitter, en zo veel meer).

Op dezelfde manier kunt u manieren vinden om uw app-idee te laten opvallen. Maar daarvoor moet je begrijpen wat je concurrerende app-bouwers al op de markt brengen. Ga naar apps als de google play store en de apple app store en kijk of er vergelijkbare mobiele apps bestaan. Bekijk ze en zie wat jouw idee anders maakt.

In veel gevallen, hoewel een app beweert een bepaald probleem op te lossen, zijn de gebruikers misschien niet tevreden met de resultaten van de app-bouwers. Je kunt de recensies doornemen die mensen hebben achtergelaten en hun problemen met bestaande apps bekijken. Wanneer u een app maakt, kunt u proberen deze problemen te verhelpen.

Als u een mobiele app gebruikt om uw publiek te voorzien van uw inhoud, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over vergelijkbare mobiele apps. De inhoud die je aanbiedt zal zich kunnen onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan een kledinglijn of iets dat je wilt verkopen. Ongeacht je concurrenten zullen je gebruikers je app blijven gebruiken als je goede producten hebt.

App naam

De naam van je app is een belangrijke factor. Het is iets dat veel te maken heeft met je merkidentiteit. Probeer deze zo pakkend en eenvoudig mogelijk te maken. Als je een app maakt, moet je app-naam ook het doel van je app aangeven. In de google play store en de apple app store kun je ook bepaalde trefwoorden aan je app toevoegen. Die zijn heel belangrijk omdat ze je doelgroep helpen je app te vinden als ze ernaar zoeken. De naam van je app helpt om een identiteit voor je applicatie te creëren. Je kunt de tijd nemen en verschillende opties bedenken en kijken welke het beste bij je app past.

Kenmerken

De feature set van je app is de functionaliteiten waaraan hij moet voldoen. Dit zijn de functies die je wilt als je een app maakt. Het is makkelijk om veel ideeën te hebben en functies die je nodig hebt per ongeluk kwijt te raken in het proces van het maken van de app. Zorg ervoor dat u noteert wat uw app bereikt en werk aan de functies die u wilt hebben op basis van hetzelfde.

Je moet een goed idee hebben van de kernfuncties van je app. Deze moeten werken aan de belangrijkste functionaliteit van je app. De volgende reeks functies waarop u zich moet richten, zijn die welke uniek zijn voor uw toepassing en een app doen opvallen. U kunt deze gebruiken tijdens de marketing van uw product, omdat u de enige bent die deze functies aanbiedt. Noteer ook kenmerken die bestaande oplossingen verbeteren. Je kunt recensies van bestaande apps bekijken en zien of er functies zijn die gebruikers in soortgelijke mobiele apps willen. Door deze op te nemen kun je bij het maken van een app een breder publiek aanspreken.

Doelgroep

Je moet net zo goed weten voor wie je app bedoeld is als je de functies van je app kent. Je kunt betere functies voor je app bouwen en bedenken als je begrijpt wat je gebruikersgroep nodig heeft. Aangezien de meeste marketing voor je app niet face-to-face zal plaatsvinden, is het heel belangrijk om het juiste publiek te identificeren en te benaderen.

Maar om dit goed te doen is goed onderzoek nodig. Je kunt het publiek voor je app vinden op basis van enquêtes, marktonderzoeken, focusgroepen en meer. Duik diep in je app en kijk wie je ermee kunt helpen. Maak een lijst van deze mensen en richt je op hen tijdens de marketing. Als je app bijvoorbeeld nieuwe en trendy inhoud biedt, spreekt hij misschien meer een jonger publiek aan. Zo kun je kijken naar demografie, leeftijdsgroepen en meer om je ideale publiek te vinden als je een app maakt. Het hele internet is voor u beschikbaar, en door er effectief gebruik van te maken, kunt u een groot gebruikersbestand vinden.

U kunt details vinden over wie uw diensten gebruikt met behulp van google analytics. Gebruik maken van social media analyse helpt ook. Bedrijven kunnen zien wie hun berichten op verschillende platforms leuk vindt en zien wie geïnteresseerd is in hun product. Hoe duidelijker je bent over je doelgroep, hoe makkelijker het voor je wordt om je app goed in de markt te zetten.

Prijs/monetisatie

Een van de dingen die je moet overwegen voordat je een app maakt, is hoe deze te gelde wordt gemaakt. Dit hangt af van je budget en je verdienmodel. Als je app een andere manier is om je product op de markt te brengen of de diensten die je aanbiedt te verkopen, heb je misschien geen aparte prijs nodig voor de app zelf. Als je je gebruikers echter wel een vergoeding wilt vragen voor het gebruik van de app, moet je beslissen hoe je dit gaat aanpakken.

Een app kan een eenmalige initiële vergoeding hebben of maandelijks of jaarlijks worden betaald. Je kunt je gebruikers ook twee plannen aanbieden, één betaald en één gratis. Op die manier kun je een groot publiek aanspreken en tegelijkertijd je betaalde gebruikers meer prikkels en functies bieden. Veel bekende merken, zoals Spotify en YouTube, hanteren een dergelijk model.

Voordat u beslist met welk monetisatieplan u in zee gaat, moet u onderzoeken wat uw gebruikers zouden willen. Veel mensen betalen liever een bedrag om advertenties te vermijden, terwijl anderen meer geavanceerde diensten willen als ze voor een app betalen. Als u voor een advertentie-ondersteund platform gaat, kunt u ook geld krijgen van de plaatsen waar u adverteert.

Uw budget

De kwaliteit van een app kan afhangen van het budget dat je ervoor uittrekt. Er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden voordat je beslist hoeveel geld je in je app steekt. Dit bedrag kan ook veranderen naarmate je app zich ontwikkelt. Misschien besef je pas later dat er op bepaalde gebieden meer geld nodig is dan je aanvankelijk had ingeschat, bijvoorbeeld bij het onderhoud en de uitrol.

Hoeveel geld je app nodig heeft, hangt onder meer af van het mobiele platform dat je gebruikt. U kunt een native, web of hybride app platform gebruiken, en elk van deze kan verschillende tarieven hebben afhankelijk van uw ontwikkelaar. Naarmate de functionaliteit van uw app toeneemt, neemt ook de complexiteit ervan toe. U kunt hogere tarieven verwachten voor meer gecompliceerde applicaties.

Of u al dan niet kiest voor een in-house mobiele app ontwikkeling aanpak of een outsourcing aanpak kan ook een verschil maken. U moet rekening houden met de functies en de complexiteit van uw app voordat u een dergelijke beslissing neemt. Daarnaast zult u ook rekening moeten houden met de kosten die nodig zijn voor app marketing strategieën later.

App uitgever

U kunt meer te weten komen over de app-bouwers van uw concurrenten door na te gaan wie hun apps heeft gepubliceerd. Als grote bedrijven eigenaar zijn van de mobiele apps waarmee u concurreert, zullen zij meer middelen en geld hebben. In zo'n geval moet u proberen een app te maken met meer unieke functies om een app te laten opvallen. Grotere bedrijven hebben meer geld, dus als je het opneemt tegen een soortgelijke app, kunnen hun marketingcampagnes succesvoller zijn.

Aan de andere kant, als je concurrenten andere individuen of kleinere organisaties zijn, dan zit je misschien in hetzelfde schuitje als zij. Een unique selling point hebben helpt ook hier, maar je kunt een app ook succesvol maken door bestaande oplossingen te verbeteren. Je kunt meer te weten komen over wie de eigenaar is van een app door naar de contact- of about-pagina te gaan. Je kunt het app-ontwikkelingsbedrijf en de merknaam ook bekijken op sociale netwerksites om hun online aanwezigheid te zien.

Laatst bijgewerkt

De laatst bijgewerkte datum van uw app vertelt u of de concurrerende app-bouwers waarmee u te maken heeft recent zijn of niet. Als de app slechts een paar jaar geleden is bijgewerkt, dan is hij misschien niet erg actief. Als de app echter consequent is bijgewerkt, dan is hij zelfs nu nog goed in gebruik.

De datum van de laatste update laat ook zien hoe belangrijk onderhoud is voor je app. Zonder goede updates kun je de functies van je app niet verbeteren. Je moet ook bijhouden wat de gebruikers van je app over je te zeggen hebben. Zo kun je hun suggesties en feedback meenemen en gebruiken om een app beter te maken.

U kunt gebruikmaken van de analytische gegevens die worden aangeboden door de Google Play app store en de apple App Store om de gebruikersbeoordelingen en de KPI's van uw app - Key performance indicators - bij te houden. Om een app te maken die je publiek boeit, moet je regelmatig nieuwe functies en materiaal aanbieden. De beste strategie om klanten te behouden en te voorkomen dat inactieve apps worden verwijderd, is om voortdurend diensten bij te werken en nieuwe inhoud te bieden, niet alleen wanneer u een app maakt.

Neem nieuwe releases op in uw marketingplan, zodat uw klanten ervan op de hoogte zijn. U kunt hen op de hoogte brengen via pushmeldingen of deze extra functies markeren op het hoofdscherm, dat het meest opvallende deel van uw applicatie is.

Hoewel u misschien een nieuwe versie van de applicatie moet uploaden als er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, kunt u uw eigen app zo vaak als u wilt upgraden in de app stores. Er zijn geen beperkingen op hoe vaak u uw applicatie kunt bijwerken. Aarzel niet om iets origineels te bieden wanneer je kunt. Het is een goed idee om je applicatie drie tot vier keer per jaar bij te werken met nieuwe functies, beveiligingspatches en OS-updates.

Beoordelingen en recensies

U kunt veel vertellen over de bouwers van concurrerende apps door hun beoordelingen te bekijken. Als de gebruikers van een concurrerende app een lagere waardering geven en daarover klagen in hun beoordelingen, dan betekent dit dat er veel ruimte is voor verbetering. U moet begrijpen welke problemen zij ondervinden met bestaande mobiele apps en proberen niet dezelfde fouten te herhalen in uw applicatie wanneer u een app maakt.

Aan de andere kant, als er concurrerende apps zijn die goede beoordelingen en recensies hebben, bekijk ze dan en kijk hoe ze werken. Kijk waarom gebruikers de app leuk vinden en of er ontwerpspecificaties zijn die je ook kunt volgen. De beoordelingen en ratings die andere vergelijkbare mobiele apps hebben, zijn als feedback van gebruikers waarvoor je niet hoeft te betalen. U kunt ze sorteren en uw doelgroep beter begrijpen. Of de beoordelingen nu goed of slecht zijn, u kunt er iets uit halen dat u kan helpen uw app te verbeteren.

Downloads

Het geschatte aantal downloads van een app wordt weergegeven in de play store en de apple app store. Dit geeft je een schatting van hoeveel mensen een app gebruiken. Het kan u vertellen hoe populair de app is. Als u een meer gedetailleerde analyse wilt van het aantal mensen dat een app heeft gedownload, kunt u externe hulpmiddelen van derden gebruiken. Dit is een goede manier om te zien hoe populair je concurrenten zijn.

Wat als je geen concurrentie hebt?

Hoewel dit zelden voorkomt, ben je misschien op een idee gestuit waar nog nooit iemand aan heeft gedacht. Hoewel het hebben van geen grote concurrentie sommige van uw taken gemakkelijker maakt, is het misschien moeilijker om uw doelgroep te identificeren en wat zij nodig hebben omdat het idee zo nieuw is. De kans bestaat dat anderen uw idee minder goed begrijpen. Het is misschien niet helemaal haalbaar of rendabel om zo'n app te maken.

Probeer je idee te deconstrueren zodat het makkelijker te begrijpen is. Denk aan het probleem dat het oplost en wat de voorgestelde oplossing is. Maak apps met een goede pitch voor je idee, en presenteer het aan mensen die je kent. Als zij je mazen in je idee kunnen laten zien, probeer die dan op te lossen.

Schrijf de functies voor je app uit

Dit is een groot deel van het app-bouwproces. Zoals hierboven vermeld, moet je een duidelijke set functies hebben die je wilt gebruiken bij het maken van een app. Hier kun je een ideale versie van je app bedenken en daar naartoe werken. De functionaliteit die je wilt, kan veranderen naarmate je verder ontwikkelt. Misschien krijg je betere ideeën en realiseer je je dat sommige functies niet haalbaar zijn. Maar denk in dit stadium aan je doelpubliek en voeg alle gewenste functionaliteit toe aan je eindproduct.

Zorg ervoor dat je je idee goed documenteert. Dit zal je helpen begrijpen wat je gebruikersgroep wil. Het geeft je ook een concreet document om later naar terug te verwijzen. Hoe duidelijker je bent, hoe beter je je app kunt uitleggen aan je ontwikkelaar. Bepaal je einddoel en de algemene strategie die je hebt om de app te bouwen. Als je de basisfunctionaliteit van de app voortdurend moet veranderen, verspil je veel tijd en energie.

Je hoeft nu niet te beslissen over de ontwerpaspecten van je eigen app. Dus het aantal schermen of pagina's van je app hoef je nog niet te bepalen. Maar het moet nu wel duidelijk zijn wat de gebruikers van je app allemaal kunnen doen als ze de app openen.

Bepaal de kernfuncties voor een MVP

Een MVP, of minimum viable product, is een soort prototype van je eigen app of product. De theorie erachter is dat het beter is om in eerste instantie een verkleinde maar nog steeds functionele versie van je app uit te brengen, zodat je echte klanten aan het werk kunt zetten. Door op deze manier feedback te krijgen van echte app-gebruikers in de echte wereld, kun je beter begrijpen wat mensen echt nodig hebben.

Vervolgens kun je op basis van die input een app maken met een upgrade van je software met extra functies en app-gebruikers opnieuw om kritiek vragen. Deze cyclus kun je steeds herhalen totdat je een product hebt gevonden dat precies aansluit bij de behoeften van de markt. Vergelijk dit met veel tijd en geld investeren in het maken van een product om er vervolgens achter te komen dat niemand het wilde hebben toen het daadwerkelijk werd gelanceerd. Onderzoek dus elk element dat je hebt opgesomd en stel je voor hoe het zou kunnen veranderen als het eenvoudiger was.

Zorg ervoor dat de app nog steeds voldoet aan de behoeften van je publiek en het grotere probleem aanpakt. Hoogstwaarschijnlijk zijn de functies die je op tafel legt misschien niet precies wat je app-gebruikers willen. Je minimum viable product zal alleen bestaan uit de noodzakelijke functies. Secundaire functies kunnen worden overgelaten voor later onderzoek. Het MVP lost alleen het hoofdprobleem op dat je probeert op te lossen. Anders is het misschien de tijd en het geld niet waard.

Voordelen van een MVP

Er zijn verschillende voordelen van een MVP. Zoals gezegd kan het je veel geld en tijd besparen bij het maken van een app. Een MVP kan je helpen echt te begrijpen wat je publiek nodig heeft, en het helpt om je app te verfijnen. Het kan je ook helpen om investeerders aan te trekken. Voordat ze hun geld investeren in zakelijke ideeën, willen belanghebbenden vaak een fysieke versie van het product zien die ze kunnen uitproberen. Een MVP kan je helpen om goede investeerders voor je te winnen.

Je kunt de richting van je product veranderen na het uitbrengen van een MVP. Het vertelt je wat de markt nodig heeft. Het kan je ook helpen bij het formuleren van een basis monetisatiestrategie. Je kunt je initiële verdienmodel testen op de MVP en kijken hoe je gebruikersbestand reageert op de test-app. Als ze niet bereid zijn te betalen voor de diensten die je aanbiedt met bijvoorbeeld een gratis app-versie beschikbaar, kun je de gratis app-versie schrappen of meer prikkels toevoegen aan de betaalde versie.

Met een MVP kun je ook je eerste app-ontwerp en gebruikersinterfaces testen. UI en UX zijn essentieel als het gaat om gebruikersbetrokkenheid. Een goede UI kan de conversie van een webpagina tot 200% verhogen, en een goed UX-ontwerp verhoogt de conversie tot 400%. U kunt uw ontwerpen testen met een MVP en zien hoe uw publiek erop reageert.

Maak design mockups van je app

Nu je weet wat de basisfunctionaliteit van je eigen app moet zijn, laten we beginnen met het ontwerpen van de app. Zoals gezegd speelt het ontwerp van je app een zeer belangrijke rol bij het maken van een app. Zowel de gebruikersinterface als de gebruikerservaring zijn van belang.

Het uiterlijk en het gevoel van een website of applicatie worden de gebruikersinterface genoemd. Het is het gedeelte van het scherm waar de gebruiker interageert met de website, en een UI-ontwerper moet zorgen voor de weergave van verschillende onderdelen, de graphics en de responsiviteit van de site op verschillende apparaten.

De term User Experience verwijst naar de manier waarop een gebruiker omgaat met een product, dienst of organisatie in het algemeen. Een UX-ontwerper probeert ervoor te zorgen dat de consument het product of de dienst gemakkelijk kan gebruiken en houdt rekening met hoe de gebruiker zich voelt tijdens het proces van interactie met de dienst. Het doel is de klant een eenvoudige, efficiënte en aangename ervaring te bieden.

Uw website is een contactpunt tussen uw consumenten en uw dienst. Het verkeer dat naar uw pagina komt via zoekopdrachten, advertenties of andere marketingcampagnes kan worden omgezet in potentiële klanten. En het eerste wat ze zien is uw website. Als ze niet onder de indruk zijn van uw pagina, is al het werk dat is gedaan om hen daar te brengen in wezen nutteloos geworden. Daarom kan een goede UI en UX uw dienst of product een duidelijk voordeel geven ten opzichte van andere concurrenten. Het kan uw website ook helpen om hoger in de zoekresultaten te komen.

U kunt een ontwerper in dienst nemen of een in-house ontwerper gebruiken voor het ontwerp van uw app. Voordat je de zaken overdraagt aan professionals, kun je een mock app ontwerpen om hen te laten zien hoe je wilt dat de app eruit ziet. Met een pen of potlood kun je dergelijke app design mockups op papier maken. Je kunt ook een app design prototype maken op digitale platforms. Digitale prototypes zijn de meest populaire vorm van prototyping omdat ze realistisch genoeg zijn om de meeste interface onderdelen goed te testen. Ze zijn ook veel gemakkelijker te maken dan HTML-prototypes. Apps en software die speciaal voor prototyping zijn ontworpen, kunnen worden gebruikt om apps en digitale prototypes te maken.

We zullen het in de komende hoofdstukken hebben over User interfaces en experience. Maar waarom zijn deze woorden belangrijk bij het maken van je ontwerp? Kun je niet gewoon een basis app ontwerp maken dat zich richt op functionaliteit? Nee! Laten we eens kijken waarom.

Waarom is UI/UX belangrijk?

Een goede UI en UX helpen een website of app op meerdere manieren.

Tevreden klanten

Tevreden klanten die uw site nuttig vinden, vertellen anderen over uw product of dienst, wat helpt om het verkeer naar dezelfde site te verhogen. Ook al bieden andere bedrijven dezelfde diensten aan, als die van u gemakkelijker te gebruiken is, wordt hij meteen aantrekkelijker voor uw gebruikers.

Bespaar tijd en geld

Uitgaven voor een goede gebruikerservaring leiden tot minder upgrades en veranderingen in de toekomst, wat zowel geld als tijd bespaart.

Versterkt uw merk

Een goede UI/UX laat klanten onder de indruk achter waarvan het vertrouwen en geloof in uw merk toeneemt. Dit leidt ertoe dat ze ook in de toekomst gebruik zullen maken van uw diensten.

Verbeterde SEO rankings

Een goed en effectief app-ontwerp vergroot uw gebruikersbestand en helpt uw site omhoog in de zoekresultaten. Het helpt een publiek te interesseren voor je product of dienst. User Experience en SEO gaan vaak hand in hand.

Hoofdscherm

Hoe lang denk je dat het duurt voordat iemand beslist of hij een webapp leuk vindt of niet? Een gemiddelde persoon verlaat een website 10 of 20 seconden nadat hij hem gevonden heeft, en de beslissing om al dan niet op de site te blijven wordt meestal in de eerste 10 seconden genomen. Als hun eerste reactie op een webapp of mobiele app niet positief is, is de kans groot dat ze meteen vertrekken.

Dit is een van de belangrijkste plaatsen waar UI/UX een rol speelt. De app moet niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn om naar te kijken, maar ook gemakkelijk te gebruiken. Ervoor zorgen dat de app binnen 5 seconden laadt is ook een belangrijk aspect in een wereld waar mensen vaak binnen enkele seconden hun interesse in dingen verliezen.

De hoofdschermen zijn de belangrijkste pagina's van je mobiele app. Stel je voor dat je je app gebruikt en dat je de verschillende pagina's uitwerkt die zullen verschijnen. Er zal een eerste startpagina verschijnen. Als je app gebruikers toestaat in te loggen, moeten er inlog- en profielpagina's zijn. Dan kun je denken aan zaken als een over ons pagina, een contactpagina, en meer. Als u uw gebruikers toestaat om te chatten met uw klantenservice, moet er nog een pagina voor hetzelfde zijn.

Afbeelding Bron - dribbble/Autor - Nick Zaitsev

Uw klanten zullen moeten schakelen tussen deze hoofdschermen. Probeer op geen enkel punt de gebruikers van uw app het gevoel te geven dat ze vastzitten. Dit betekent dat als ze terug willen naar een vorige pagina of willen stoppen met de taak waar ze nu mee bezig zijn, er een knop moet zijn waarmee ze dat kunnen doen. De hoofdpagina's moeten er goed uitzien en gemakkelijk te manoeuvreren zijn. Als de Ui blokkerig en vervelend aanvoelt, zullen de gebruikers van uw app gefrustreerd raken.

Als de gebruiker meer informatie wil, zorg dan voor een goed zichtbare knop waar hij op kan drukken. In gedachten houden dat de website of app draait om hoe de gebruiker kan navigeren is van het grootste belang. Kijk eens naar succesvolle apps en websites om ons heen, en het valt op dat ze er allemaal prettig uitzien, en dat het navigeren niet onnodig ingewikkeld is.

Hoofdnavigatie

Navigatie verwijst naar de manier waarop een gebruiker kan schakelen tussen de hoofdpagina's van je app. Je moet nadenken over de primaire methode om binnen je app te navigeren. Je app kan een tabbladbalk onderaan het scherm hebben. Of een schuifmenu om de vele secties te bereiken.

Kijk eens naar de apps die je dagelijks gebruikt en zie hoe ze van de ene naar de andere pagina navigeren. Probeer te begrijpen wat voor jou het prettigst is, en integreer dezelfde methoden in jouw app. De beste navigatie is die welke natuurlijk en intuïtief tot stand komt. Er is een probleem als je moet nadenken over waar je iets moet zoeken. Uw gebruikers moeten door uw app kunnen navigeren zonder erover na te denken. Dat betekent dat alles wat ze nodig hebben op het scherm moet staan en gemakkelijk te begrijpen moet zijn. Als u bijvoorbeeld een terugknop op het scherm hebt, moeten uw klanten gemakkelijk kunnen begrijpen dat als ze hierop klikken, ze de vorige pagina kunnen bereiken.

De effectiviteit van een bedrijf mag niet verloren gaan met het ontwerp, en de juiste mix van bruikbaarheid en informatie is iets wat ontwerpers proberen te bereiken. Dit omvat eenvoudige en duidelijke navigatie die de gebruiker vertelt waar alles is. Het app ontwerp moet ervoor zorgen dat de delen van de web app die de consumenten gebruiken visueel aangenaam zijn om naar te kijken en gemakkelijk om mee te interageren. Ze moeten er ook voor zorgen dat de gebruikte kleuren, lettertypen, afbeeldingen, enz. een maximale tevredenheid en comfort van de gebruiker verhogen.

Bruikbaarheid

Dit is een concept dat verwijst naar hoe eenvoudig het is om een dienst of product te gebruiken voor het doel waarvoor het is ontworpen. Het is een onderdeel van User Experience (UX), dat onderzoekt hoe een gebruiker zich voelt bij een product terwijl hij het gebruikt. Wij kunnen onze software zo ontwerpen dat ze intuïtief is, zodat gebruikers ze effectief kunnen gebruiken zonder te moeten worstelen. We concentreren ons op maximale bruikbaarheid en houden de app zo eenvoudig mogelijk in dit stadium van het bouwproces van de mobiele app.

Bepalen wat op elke pagina moet worden getoond en hoe de onderdelen van de gebruikersinterface op het scherm moeten worden georganiseerd, zijn de belangrijkste beslissingen die u moet nemen. Het proces van het bouwen van een gebruiksvriendelijke applicatie omvat veel verschillende stappen. Stel u bijvoorbeeld voor dat u probeert te klikken op een knop bovenaan het scherm terwijl u uw mobiel in één hand houdt. Je duim kan niet helemaal naar boven! Met dit soort factoren moet je rekening houden bij het maken van je gebruikersinterface.

We hebben het hier veel gehad over UI en UX. Hoe denk je dat deze twee samengaan?

Hoe werken UI en UX samen?

User Interface en User Experience zijn complementaire niches. Een toepassing met een geweldige UI maar een slechte functionaliteit en moeilijk te gebruiken kan voor een klant lastig zijn. Ook een webapp die goed functioneert maar waarvan de UI het geheel in wezen nutteloos maakt, zal geen succes worden. Hoe goed het idee ook is, het eindproduct moet bruikbaar zijn voor uw doelgroep. En zij moeten zich er prettig bij voelen. Daarom zijn UI en UX van het grootste belang voor een webapp of een mobiele applicatie.

Onboarding

Dit verwijst naar het verwelkomen van je gebruikers in je app. Als je applicaties zoals Canva gaat gebruiken, heb je misschien gemerkt dat er een pop-up scherm verschijnt dat je de verschillende onderdelen van de applicatie vertelt. Als je nieuw bent in een app, kan dit erg handig zijn om uit te zoeken wat elke pagina en knop doet.

Afbeelding Bron - dribbble/Autor - Salman Khan

Als je app relatief eenvoudig te gebruiken is, hoef je geen uitgebreide onboarding-reeks te hebben. Echter, als er een aantal ingewikkelde aspecten aan uw applicatie zitten, moet u een manier vinden om uw gebruikers te laten weten hoe ze die moeten gebruiken.

Behalve het ontwerp gebruiken om hen te leren hoe uw app te gebruiken, kunt u ook video tutorials ingebed in uw applicatie over hoe dingen te doen. U kunt deze ook delen op uw sociale netwerken om uw gebruikers te informeren.

Tools voor ontwerp

Er zijn verschillende tools die u kunt gebruiken om uw interfaces te ontwerpen en de gebruikerservaring te testen. Enkele daarvan zijn Sketch, Figma, InVision Studio en meer. Met deze platforms kunt u apps maken voor uw ontwerpen, en sommige staan samenwerkingsfuncties toe. Dit betekent dat je met meerdere mensen aan een ontwerp kunt werken. Je kunt tools als Photoshop, Adobe XD, Axure en meer gebruiken om aan de UX van je app te werken.

Wat is de beste manier om een app te bouwen?

In het algemeen is geen enkele benadering van het app-bouwproces ideaal voor iedereen. Alles hangt af van uw eisen, financiën, het soort app, de sector, en een heleboel andere variabelen bij het maken van een app. Native app ontwikkeling zal je top keuze zijn als je een gaming app of iets dergelijks maakt. U kunt een algemene app maken als u die alleen voor individueel gebruik of als hobby maakt. Maar als je een native app op de markt wilt brengen en geld wilt verdienen, zijn er andere dingen die je moet overwegen. U kunt een externe partij of een app-ontwikkelaar in dienst nemen. Dit zijn de meest geziene praktijken als je geen app-ontwikkelaar in je team hebt.

App ontwikkelingsstudio's

Hoewel het inhuren van een app-ontwikkelingsbureau de ideale optie lijkt om een app van topkwaliteit te laten maken, moet je ook bereid zijn een hoge vergoeding te betalen. Het is gebruikelijk om tussen de $50.000 en $100.000 te betalen voor de eerste native versies van een app van zowel iOS als Android app platforms. Hybride apps zijn misschien iets sneller en goedkoper dan native apps, maar ze zullen nog steeds een zware wissel trekken op de financiën van een klein bedrijf.

Hoewel het inhuren van een app-ontwikkelingsbureau de ideale optie lijkt om een app van topkwaliteit te laten maken, moet je ook bereid zijn een hoge vergoeding te betalen. Het is gebruikelijk om tussen de $50.000 en $100.000 te betalen voor de eerste native versies van een app van zowel iOS als Android app platforms. Hybride apps zijn misschien iets sneller en goedkoper dan native apps, maar ze zullen nog steeds een zware wissel trekken op de financiën van een klein bedrijf. Freelancing

Op websites als Upwork.com, peopleperhour.com en LinkedIn kun je freelance app-ontwikkelaars vinden. Zoek voor het programmeren van iPhone/iPad en Android apps naar mensen met ervaring met de iOS SDK, Objective C, Cocoa, en Java/Android apps SDK. Een fatsoenlijke app-ontwikkelaar kost u ongeveer $40 en $80 per uur. U krijgt misschien geen goede resultaten als u minder dan dat betaalt.

iOS of Android?

Voordat u een mobiele app-ontwikkelaar inhuurt, moet u bedenken waarvoor u inhuurt. Wilt u een iOS app ontwikkelaar of een Android app ontwikkelaar? U moet ook beslissen of uw applicatie een native app, web app of hybride wordt. Vroeg in het onderzoeksproces moet u het platform kiezen dat u zult gebruiken voor uw native app, omdat dit een aanzienlijke impact zal hebben op uw budget en tijdlijn.

Bepaalde functies zijn bijvoorbeeld misschien niet mogelijk als iPhone-app om iOS-apps te ontwikkelen, terwijl andere misschien niet werken op een Android-platform. U kunt ook denken aan het gebruik van andere mobiele platforms dan iOS-apps en Android-apps. Maar aangezien Android en iOS samen meer dan 99% van het marktaandeel voor mobiele apps in handen hebben, zijn deze uw grootste gok om toegang te krijgen tot een groot gebruikersbestand. Omdat er geen crossover is tussen de platforms of tussen iPhone-apps en Android-apps, werkt een app die voor de ene is gemaakt niet op de andere en omgekeerd. Als u van plan bent zowel een iOS-app als een Android-app te maken, hebt u twee aparte apps nodig.

Hoe lang duurt het om een app te bouwen?

Hoe lang het duurt om een app te maken, wordt beïnvloed door tal van variabelen. Drie van de belangrijkste factoren bij het bepalen van uw planning zijn het type programma dat u maakt, de geavanceerdheid van de functionaliteit en de aanpak van de app-ontwikkeling. Sommige toepassingen kunnen in enkele maanden worden gemaakt, maar andere kunnen jaren duren. Het grootste deel van de mobiele toepassingen kan doorgaans tussen 6 en 12 maanden worden gemaakt.

Complexe mobiele app functies zullen meer tijd vergen tijdens het maken van een app. Het hele bouwproces van een app kan in minder dan een week klaar zijn als je een eenvoudige app voor persoonlijk gebruik maakt, zoals een zaklamp of een spreadsheet. Verwacht in je businessplan echter dat het app-ontwikkelingsproces een paar jaar in beslag zal nemen als je een app wilt maken die de volgende Twitter, Google of Tinder is.

Zelfs als je app klaar is, moet je bedenken dat het onderhoud ervan nooit echt ophoudt. Je zult hem moeten blijven updaten om in de vraag te blijven. Dit is een nadeel van het inhuren van freelancers, omdat zij later het onderhoud van je app niet zullen doen. Je zult ze opnieuw moeten inhuren of ze voor een zeer lange tijd in dienst moeten nemen. Als je een nieuw persoon inhuurt, kan het enige tijd duren voordat ze gewend zijn aan de app en hoe deze werkt.

Programmeertalen voor app-ontwikkeling

Voordat u een ontwikkelaar inhuurt, moet u beslissen in welke taal en op welk platform u uw app wilt implementeren. Verschillende programmeertalen en frameworks worden gebruikt om een app te maken op basis van het soort app dat u maakt - native, hybride of web app.

De programmeertaal Objective-C, die is ontwikkeld als een subset van C met aanvullende objecten, is de meest populaire taal die wordt gebruikt om applicaties te bouwen voor het iOS besturingssysteem. Objective-C is een vrij oude en uitdagende programmeertaal voor mensen die nog nooit hebben gecodeerd, hoewel het functioneel is en uiterst populair. Swift is een nieuwe wereldwijde programmeertaal die Apple heeft gecreëerd voor al zijn platforms en gadgets. Swift is een eenvoudigere programmeertaal die net zo uitgebreid is als Objective-C.

Een grote verscheidenheid aan programmeertalen zijn momenteel beschikbaar en geaccepteerd door Android apps. De populairste en bekendste taal is zonder twijfel Java. De volledige integratie met Google's ontwikkelplatform, het gebruik van de bekende Eclipse IDE, de eenvoudige syntaxis en het uitgebreide framework dragen allemaal bij aan de populariteit van Java. Omdat Kotlin en Java compatibel zijn, kunnen Kotlin-projecten eenvoudig worden opgenomen en gebruik maken van Java-code. Kotlin heeft echter veel minder codeverwijzingen en voorbeelden dan Java. Voor personen die graag veel nauwer met de hardware werken en het gebruik van de standaardfuncties van Google proberen te vermijden, is C++ een goede keuze. U kunt Android-apps over het algemeen maken op android studio.

Hoeveel kost het om een app te maken?

Een applicatie kan worden gemaakt voor $2.000, $20.000, $200.000, of zelfs meer dan $2 miljoen. De prijs om een mobiele app te ontwikkelen hangt af van verschillende variabelen en de mate van functionaliteit die de app heeft. De factoren die de grootste invloed hebben op de kosten zijn het soort app dat u maakt, de functies die u opneemt en het ontwikkelingsproces van de app. Vergeleken met eenvoudige codering zijn app-bouwplatforms minder duur.

Een beginnende ontwikkelaar rekent misschien 30 dollar per uur, maar professionele app-ontwikkelaars rekenen misschien 150 dollar per uur om een app te maken. Naarmate de mogelijkheden, prestaties en complexiteit van de app toenemen, zal de prijs stijgen. U moet zich strikt aan uw budget houden. Als u geld uitgeeft wanneer dat nodig is, kan het zijn dat u een veelvoud van uw oorspronkelijke budget uitgeeft.

App testen

Het is een goede gewoonte om uw applicatie regelmatig te testen terwijl hij nog in ontwikkeling is, en niet pas wanneer hij klaar is. Op die manier kunt u uw ontwikkelaar op de hoogte brengen van wijzigingen die hij in de app aanbrengt. Dit bespaart u uiteindelijk tijd, geld en veel ergernis.

U kunt uw Android app-bestand op elk mobiel apparaat of computer installeren en het in de praktijk evalueren. Dit maakt het testen vrij eenvoudig en iets waarmee u meteen kunt beginnen. Apple is zoals gewoonlijk een beetje anders in dit aspect. Als je je applicatie wilt testen op iOS, moet je een platform als Invision of TestFlight gebruiken. Neem de tijd om deze programma's te installeren en te gebruiken om later problemen te voorkomen.

App-ontwikkelaars die in deze fase de kantjes eraf lopen, betalen daar vaak een hoge prijs voor. Het probleem ontstaat wanneer een ongetest programma officieel start en besmet is met bugs en meerdere crashes heeft die voorkomen hadden kunnen worden. Het lijkt misschien alsof u tijd bespaart door deze fase over te slaan, maar dat is niet waar. Door deze stap over te slaan verspil je later tijd.

Meestal voeren potentiële app-gebruikers of particuliere testers simulatietests of, soms, echte operationele tests uit tijdens alfatests bij de ontwikkelaars van de app. Het vrijgeven van de bètaversies van de applicatie aan een selecte groep gebruikers, die geen lid zijn van het programmeerteam, staat bekend als bètatesten. Als u wilt dat uw software voor het bouwen van apps goed werkt, is bètatesten essentieel.

Bouw de app met een no-code tool

Tegenwoordig bestaat er naast de klassieke ontwikkelingsmethode ook visuele programmering die wordt uitgevoerd met behulp van no-code platforms. Dit is een zeer toekomstgerichte benadering van ontwikkeling waarmee u uw product veel sneller en veel goedkoper kunt lanceren. U moet niet denken dat no-code oplossingen alleen geschikt zijn voor MVP-projecten of iets eenvoudigs; in feite is dat niet meer het geval. Er zijn vrij krachtige platforms waarmee u oplossingen op bedrijfsniveau kunt ontwikkelen CRM, ERP-systemen en nog veel meer. Bovendien zijn er platforms die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van games.

Het maken van apps vereist echter niet noodzakelijkerwijs kennis van programmeren. Zelfs zonder kennis van code kan iedereen een app maken. Het enige wat u hoeft te doen is het beste no-code app ontwikkelingsplatform identificeren dat aan uw eisen voldoet. Dan hoeft u alleen nog maar te leren hoe u dat platform gebruikt, uw functies toevoegt en het uiterlijk van de app aanpast aan uw merk.

Vóór no-code app-ontwikkeling waren voor het maken van mobiele apps programmeervaardigheden nodig. Het app-ontwikkelingsproces van leren coderen kost veel tijd en is helemaal niet eenvoudig. Bovendien zullen de eerste keer dat u code gebruikt om native apps te maken, de resultaten zeker niet van het beste kaliber zijn. Dankzij moderne innovatie kan iedereen nu een toepassingsidee nemen en een app maken zonder ook maar één regel software te hoeven schrijven. U kunt een app creator gebruiken als vervanging voor conventionele app-ontwikkeling om native apps te maken.

Voordelen van no-code platforms

Niet alleen zijn no-code app builders handig, maar ze hebben ook verschillende andere voordelen. Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een no-code app maker is dat u tegelijkertijd iOS apps en Android apps kunt maken met behulp van een enkele inzet. U kunt de app ook zelf maken en bijwerken zonder een app-ontwikkelteam of -organisatie in te schakelen. Vanwege hetzelfde is het veel minder duur dan conventionele ontwikkeling.

Door een no-code app-bouwer te gebruiken, kunt u sneller een app maken en de tijd verkorten die nodig is om de huidige mobiele Android- en iOS-apparaten te bereiken. Het is ook eenvoudiger om de software te beheren zodra deze is gelanceerd. Er zijn geen onvoorziene kosten of vergoedingen tijdens de app-ontwikkelingsfase.

AppMaster

AppMaster is een no-code app builder die u kan helpen uw apps gemakkelijk te maken. AppMaster onderscheidt zich van anderen omdat het de broncode genereert en meer is dan gewoon een no-code platform. Met andere woorden, het platform imiteert de maker. Als u een opdracht aan het platform geeft, levert het ontwikkelteam dezelfde output, maar de AppMaster doet dat sneller, beter en voor minder geld.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de mogelijkheid van het platform om automatisch technische documentatie te produceren en broncode in de Go-taal aan te maken. Dit alles stelt de klant in staat zijn broncode op te vragen als dat nodig is. U kunt een app, webapplicaties, mobiele applicaties en backends maken met deze alles-in-één tool.

Dien uw app in bij de Apple App Store en Google Play Store

Het meest verwachte moment voor elke app bouwer is wanneer hun app wordt gelanceerd in app stores. Zodra het ontwerpen en ontwikkelen klaar is, is dit de volgende grote stap. Voor verschillende app stores zijn er verschillende stappen om uw app te lanceren. Uw app-klanten kunnen er gemakkelijk naartoe gaan en uw app uit de winkel installeren zodra u uw android app in de Google Play Store hebt uitgebracht en uw iOS app in de Apple App Store of de iOS app store. De Apple Store of de iOS app store kan nogal veeleisend zijn voor uw app, dus u hebt misschien wat hulp nodig om geaccepteerd te worden.

Het eerste wat u moet doen voordat u uw app bij een winkel indient, is de regels van de App Stores controleren. Er zijn verschillende richtlijnen voor elke App Store. Zorg ervoor dat u uw onderzoek doet door de instructies voor het indienen van apps bij Google en Apple door te nemen om afwijzing en vertragingen te voorkomen. Er zijn verschillende redenen waarom een aanvraag kan worden afgewezen.

De volgende stap is het schrijven van een goede beschrijving van uw app. Dit is wat uw gebruikers in eerste instantie zullen achterhalen. Dus een goede eigenzinnige beschrijving zal hen een goede eerste indruk geven. Een van je eerste kansen om mensen ervan te overtuigen dat dit de applicatie is waarnaar ze zochten, is via de beschrijving in de App Stores. Neem daar je meest relevante trefwoorden op. Dit is een essentiële stap in het App Store Optimalisatie proces. U kunt ook goede afbeeldingen van uw app toevoegen om mensen te verleiden. Als je geen afbeeldingen of screenshots hebt, kan dat je gebruikers afschrikken om de app te downloaden.

Verbeter uw app met feedback van gebruikers

Succesvolle software vereist voortdurende ontwikkeling. Zodra consumenten je app gebruiken, krijg je feedback. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Aangezien andere gebruikers waarschijnlijk hetzelfde gevoel hebben, maar niet bereid zijn zich uit te spreken, moet u de kritiek die u krijgt positief opvatten. Vergeet niet dat ze je in wezen vertellen hoe je beter kunt worden. Laat klanten zien dat je het programma altijd bijwerkt met nieuwe functies, bugfixes en verbeteringen. Dit is iets wat u kan helpen om de concurrentie voor te blijven.

Je hebt ongetwijfeld wat onderzoek gedaan of overlegd met verschillende vrienden voor je eerste release. Het grootste deel hiervan werd echter bepaald door je eigen instinct. Maar als je eenmaal je eerste inzet hebt gedaan, heb je daadwerkelijke gebruikers van de app. Wat vinden de mensen ervan? Je klanten en gebruikers zijn uiteindelijk degenen die tellen. Klanten vinden het prettig dat er naar hun mening wordt gevraagd. De gebruikers die de tijd nemen om je hun mening te vertellen, zullen het succes van je app belangrijk vinden en je eerlijke feedback geven.

Conclusie

We hebben geprobeerd je een uitgebreide inleiding tot het bouwen van apps te geven. Nu weet je dat dit een proces is waarvoor niet per se codeervaardigheden nodig zijn. Je kunt een goed no-code platform of een developer for hire vinden en aan de slag gaan met je eigen app! Er zijn verschillende stappen in dit proces, en het is niet iets dat je in een paar dagen kunt afronden. Het bouwen van een succesvolle commerciële app kost veel tijd en energie. Het kan ook een flinke som geld kosten.

Maar de voordelen van een app maken alle moeite waard. Het kan je merkidentiteit versterken en je gebruikersbestand vergroten. Mensen gebruiken liever apps dan sites op het web te openen, en een goede app in de google play store kan uw bedrijf helpen. Een app van goede kwaliteit is echter wel belangrijk. Sluit dus geen compromissen op uw app en zijn prestaties. Dit kan uw imago schaden en gebruikers gefrustreerd achterlaten. Houd rekening met wat je gebruikers te zeggen hebben, en zorg ervoor dat je hen centraal stelt in je app.