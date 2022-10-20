Превращение идеи приложения в рабочую реальность — более сложная задача, чем может показаться большинству людей. Тем не менее, благодаря огромному количеству программных ресурсов, доступных в Интернете, создание приложения на основе вашей идеи вполне возможно. Вам даже не обязательно знать, как разрабатывать мобильные приложения , чтобы ваше приложение работало. Вы можете нанять третьих лиц или фрилансеров, так как в Интернете есть много мест, где вы можете найти хорошие технические таланты.

Эта простота создания приложения упрощает процесс и для бизнеса. Вы можете создать версию своего веб-сайта в виде приложения, чтобы повысить его привлекательность. Люди чаще открывают приложения на своих телефонах, и работающее приложение упрощает это. Почти 90% времени, которое человек проводит в своем телефоне, приходится на какое-то мобильное приложение. Перед тем, как приступить к работе над приложением, вам следует рассмотреть несколько вещей: от идей, которые у вас есть, до технологии, которую вы будете использовать для создания своего приложения. Вот все, что вы должны знать о создании приложения с нуля!

Сгенерировать идею приложения

Это очевидный первый шаг при создании любого мобильного приложения. Вы можете создать собственное мобильное приложение на основе вдохновения или новаторской идеи, которая пришла вам в голову. Или у вас уже есть работающее веб-приложение или веб-сайт, и вы хотите сделать его мобильную версию. Но что, если вы хотите создать приложение, но у вас мало творческих способностей? Не волнуйся! Мы вас прикрыли.

Существующие идеи

Даже самые креативные идеи приложений в мире не являются на 100% инновационными. Все происходит из множества других идей. Чтобы создать приложение, вы можете просмотреть существующие мобильные приложения и веб-сайты и подумать, как их улучшить. Если вы можете придумать функции или изменения, которые могут существенно изменить идею существующего приложения, возможно, стоит изучить его.

Ремикс прочь

Помимо работы над улучшением существующих мобильных приложений для создания приложения, вы также можете подумать об их изменении. Или комбинируя функции из существующих приложений. Например, что, если бы существовала версия Instagram, в которой вы также могли бы играть в игры со своими друзьями? Или приложение Wordle, которое позволяет вам публиковать свои результаты каждый день? Некоторые из ваших идей могут уже существовать, но пусть это вас не останавливает. Подумайте, как добавить совершенно новую функцию к существующей идее приложения или как это может выглядеть в сочетании с совершенно другим приложением. Таким образом, вы можете придумать несколько интересных собственных идей по разработке мобильных приложений.

Подумайте о своих потребностях

Большинство творческих решений исходят из необходимости. Подумайте о своей жизни и попытайтесь создать приложение, которое сделает вашу жизнь проще. Хотите просыпаться рано? Что, если вы сделаете приложение, которое будет будить вас на минуту раньше каждый день, пока вы не сможете проснуться в нужное время? Или приложение-календарь, которое отправляет вам уведомления за час до каждого события? Возможности безграничны. Даже если существуют существующие решения ваших проблем, не расстраивайтесь. Возможно, вы сможете добавить более инновационные функции, которые могут полностью изменить существующую идею.

Проведите конкурентное исследование рынка

Теперь у вас есть идея приложения, которую вы можете исследовать! Прежде чем вы начнете создавать приложение, что, если для этой конкретной проблемы уже существует несколько мобильных приложений? Вот почему вам нужно определить масштабы ваших конкурентов. Вам не нужно беспокоиться об этой части, если вы работаете над разработкой мобильных приложений, чтобы улучшить свои технические навыки. Но если вы планируете выпустить свое приложение на рынок в любой момент, вам нужно знать своих конкурентов.

Может быть приложение, которое уже делает то, что предлагает ваша идея, но вы можете найти способ полностью превратить его в лучшее приложение. Ведь многие популярные на первый взгляд социальные сети делают то же самое (Instagram, Facebook, Twitter и многие другие).

Точно так же вы можете найти способы выделить идею своего приложения. Но для этого вам нужно понять, что уже предлагают на рынке разработчики приложений ваших конкурентов. Зайдите в такие приложения, как Google Play Store и Apple App Store, и посмотрите, существуют ли аналогичные мобильные приложения. Просмотрите их и посмотрите, что отличает вашу идею.

Во многих случаях, хотя приложение утверждает, что решает конкретную проблему, его пользователи могут быть не удовлетворены результатами разработчиков приложений. Вы можете просмотреть отзывы, оставленные людьми, и увидеть их проблемы с существующими приложениями. Когда вы создаете приложение, вы можете попытаться исправить эти проблемы.

Если вы используете мобильное приложение для предоставления своей аудитории своего контента, вам не нужно беспокоиться об аналогичных мобильных приложениях. Контент, который вы предоставляете, сможет выделить его. Например, подумайте, есть ли у вас линия одежды или что-то, что вы хотите продавать. Независимо от ваших конкурентов, ваши пользователи будут продолжать использовать ваше приложение, если у вас есть хорошие продукты.

Имя приложения

Название вашего приложения является ключевым фактором. Это то, что во многом связано с идентичностью вашего бренда. Постарайтесь сделать это максимально броским и простым. Когда вы создаете приложение, имя вашего приложения также должно указывать на цель вашего приложения. Вы также можете добавить определенные ключевые слова в свое приложение в магазине Google Play и магазине приложений Apple. Это очень важно, так как помогает вашей целевой аудитории найти ваше приложение, когда они ищут его. Имя вашего приложения помогает создать идентичность для вашего приложения. Вы можете не торопиться и придумать несколько вариантов и посмотреть, какой из них лучше всего подходит для вашего приложения.

Набор функций

Набор функций вашего приложения — это функции, которым оно должно удовлетворять. Это те функции, которые вам нужны при создании приложения. Легко потерять множество идей и функций, которые вам нужны, в процессе создания приложения. Убедитесь, что вы записываете, чего достигает ваше приложение, и работаете над функциями, которые вы хотите, чтобы оно имело, основываясь на том же.

У вас должно быть хорошее представление об основных функциях вашего приложения. Они должны работать над основной функциональностью вашего приложения. Следующий набор функций, на которых вы должны сосредоточиться, — это те, которые уникальны для вашего приложения и выделяют его. Вы можете использовать их при маркетинге своего продукта, поскольку вы единственный, кто предлагает эти функции. Также запишите функции, которые улучшают существующие решения. Вы можете проверить обзоры существующих приложений и узнать, есть ли функции, которые пользователи хотят видеть в аналогичных мобильных приложениях. Их включение позволяет вам обращаться к более широкой аудитории при создании приложения.

Целевая аудитория

Вы должны знать, для кого предназначено ваше приложение, точно так же, как вы знаете его функции. Вы можете создавать и предлагать лучшие функции для своего приложения, если понимаете, что нужно вашей пользовательской базе. Поскольку большая часть маркетинга, который вы будете делать для своего приложения, не будет осуществляться лицом к лицу, очень важно определить и нацелить правильную аудиторию.

Однако для того, чтобы сделать это правильно, необходимы хорошие исследования. Вы можете найти аудиторию для своего приложения на основе опросов, исследований рынка, фокус-групп и многого другого. Погрузитесь в свое приложение и посмотрите, кому оно поможет. Составьте список таких людей и ориентируйтесь на них при маркетинге. Например, если ваше приложение предоставляет новый и модный контент, оно может больше понравиться более молодой аудитории. Таким образом, вы можете просматривать демографические данные, возрастные группы и многое другое, чтобы найти свою идеальную аудиторию при создании приложения. Вам доступен весь Интернет, и, эффективно используя его, вы можете найти большую базу пользователей.

Подробную информацию о том, кто пользуется вашими услугами, можно найти с помощью Google Analytics. Использование анализа социальных сетей также помогает. Компании могут видеть, кому нравятся их публикации на различных платформах, и видеть, кто интересуется их продуктом. Чем более четко вы представляете свою целевую аудиторию, тем легче вам будет правильно продвигать свое приложение.

Цена/монетизация

Одна из вещей, которую вы должны рассмотреть перед созданием приложения, — это то, как оно будет монетизироваться. Это зависит от вашего бюджета и модели получения дохода. Если ваше приложение является еще одним способом продвижения вашего продукта или продажи предлагаемых вами услуг, вам может не понадобиться отдельная цена для самого приложения. Однако, если вы хотите взимать с пользователей плату за использование приложения, вам нужно решить, как вы будете это делать.

Приложение может иметь разовую начальную плату или ежемесячные или ежегодные платежи. Вы также можете предложить своим пользователям два плана, один платный, а другой бесплатный. Таким образом, вы можете привлечь большую аудиторию, предоставляя своим платным пользователям больше стимулов и функций. Многие известные бренды, такие как Spotify и YouTube, используют такую модель.

Прежде чем принять решение о плане монетизации , вы должны изучить, что могут захотеть ваши пользователи. Многие люди предпочитают платить определенную сумму, чтобы избежать рекламы, в то время как другим нужны более продвинутые услуги, если они платят за приложение. Если вы собираетесь использовать платформу с рекламной поддержкой, вы также можете получать деньги от мест, которые вы рекламируете.

твой бюджет

Качество при создании приложения может зависеть от бюджета, который вы на него выделяете. Есть несколько факторов, которые следует учитывать, прежде чем принимать решение о сумме денег, которую вы вкладываете в свое приложение. Эта сумма также может меняться по мере разработки вашего приложения. Только позже вы можете понять, что некоторые области требуют больше денег, чем вы изначально предполагали, например, во время обслуживания и развертывания.

Сумма денег, которая понадобится вашему приложению, зависит от таких вещей, как используемая вами мобильная платформа. Вы можете использовать нативную, веб- или гибридную платформу приложений, и каждая из них может иметь разные тарифы в зависимости от вашего разработчика. По мере увеличения функциональности вашего приложения увеличивается и его сложность. Вы можете ожидать более высоких ставок для более сложных приложений.

Независимо от того, выберете ли вы собственный подход к разработке мобильных приложений или аутсорсинг, также может иметь значение. Вы должны учитывать особенности и сложность вашего приложения, прежде чем принимать такое решение. Помимо этого, вам также придется учитывать затраты, необходимые для стратегий маркетинга приложений в дальнейшем.

Вы можете узнать больше о разработчиках приложений ваших конкурентов, проверив, кто опубликовал их приложения. Если мобильными приложениями, с которыми вы конкурируете, владеют крупные компании, у них будет больше ресурсов и денег. В таком случае вам следует попытаться создать приложение с более уникальными функциями, чтобы оно выделялось. У более крупных корпораций будет больше денежной власти, поэтому, если вы идете против аналогичного приложения, их маркетинговые кампании могут быть более успешными.

С другой стороны, если вашими конкурентами являются другие лица или небольшие организации, вы можете оказаться с ними в одной лодке. Здесь также помогает наличие уникального коммерческого предложения, но вы можете сделать приложение успешным, улучшив и существующие решения. Вы можете узнать больше о том, кому принадлежит приложение, перейдя к его контактам или странице о нем. Вы также можете проверить компанию по разработке приложений и торговую марку на сайтах социальных сетей, чтобы увидеть их присутствие в Интернете.

Последнее обновление

Дата последнего обновления вашего приложения говорит о том, являются ли разработчики приложений конкурентов, с которыми вы сталкиваетесь, последними или нет. Если бы приложение обновлялось всего пару лет назад, то сегодня оно могло бы быть не очень активным. Однако, если приложение имеет постоянные обновления, то оно хорошо используется даже сейчас.

Почему обновление — это хорошо?

Дата последнего обновления также показывает, насколько важно обслуживание для вашего приложения. Без надлежащих обновлений вы не сможете улучшить функции своего приложения. Вы также должны записывать, что пользователи вашего приложения говорят о вас. Таким образом, вы можете принять их предложения и отзывы и использовать их, чтобы сделать приложение лучше.

Вы можете использовать аналитические показатели , предлагаемые магазином приложений Google Play и Apple App Store, чтобы отслеживать отзывы пользователей и KPI вашего приложения — ключевые показатели эффективности. Чтобы сделать приложение, которое привлекает вашу аудиторию, вы должны регулярно предоставлять новые функции и материалы. Лучшая стратегия для удержания клиентов и предотвращения удаления неактивных приложений — постоянно обновлять сервисы и предоставлять новый контент, а не только при создании приложения.

Включите новые выпуски в свой маркетинговый план, чтобы ваши клиенты знали о них. Вы можете уведомить их с помощью push-уведомлений или выделить эти дополнительные функции на главном экране, который является наиболее заметной частью вашего приложения.

Хотя вам может потребоваться загрузить новую версию приложения, если были внесены существенные изменения, вы можете обновлять свое собственное приложение так часто, как хотите, в магазинах приложений. Нет никаких ограничений на то, как часто вы можете обновлять свое приложение. Не стесняйтесь предлагать что-то оригинальное, когда можете. Рекомендуется обновлять приложение новыми функциями, исправлениями безопасности и обновлениями ОС три-четыре раза в год.

Рейтинги и обзоры

Вы можете многое рассказать о разработчиках приложений ваших конкурентов, ознакомившись с их отзывами. Если пользователи приложения-конкурента ставят ему более низкие оценки и жалуются на то же самое в своих обзорах, это означает, что есть много возможностей для улучшения. Вы должны понимать, с какими проблемами они сталкиваются с существующими мобильными приложениями, и стараться не повторять те же ошибки в своем приложении при его создании.

С другой стороны, если есть приложения-конкуренты с хорошими рейтингами и отзывами, проверьте их и посмотрите, как они работают. Узнайте, почему приложение нравится пользователям, и есть ли какие-либо спецификации дизайна, которым вы также можете следовать. Отзывы и рейтинги, которые есть у других подобных мобильных приложений, подобны отзывам пользователей, за которые вам не нужно платить. Вы можете разобраться в них и лучше понять свою целевую аудиторию. Независимо от того, хорошие отзывы или плохие, вы можете извлечь из них что-то, что поможет вам улучшить ваше приложение.

Загрузки

Примерное количество загрузок приложения отображается в магазине приложений и магазине приложений Apple. Это дает вам оценку того, сколько людей используют приложение. Он может сказать вам, насколько он популярен. Если вам нужен более подробный анализ количества людей, скачавших приложение, вы можете использовать сторонние инструменты. Это хороший способ узнать, насколько популярны ваши конкуренты.

А если у вас нет конкурентов?

Хотя это случается редко, вы могли наткнуться на идею, о которой раньше никто не думал. Хотя отсутствие крупной конкуренции облегчает некоторые из ваших задач, вам может быть сложнее определить свою целевую аудиторию и то, что ей нужно, поскольку идея настолько нова. Есть вероятность, что другие тоже не поймут вашу идею. Создание такого приложения может быть не совсем жизнеспособным или экономически эффективным.

Попробуйте деконструировать свою идею, чтобы ее было легче понять. Подумайте о проблеме, которую он решает, и о предлагаемом решении. Создавайте приложения с хорошей подачей своей идеи и представляйте ее людям, которых вы знаете. Если они могут показать вам лазейки в вашей идее, постарайтесь их исправить.

Напишите функции для вашего приложения

Это большая часть процесса создания приложения. Как упоминалось выше, у вас должен быть четкий набор функций, которые вы хотите использовать при создании приложения. Здесь вы можете придумать идеальную версию своего приложения и работать над ней. Функциональность, которую вы хотите, может измениться по мере продолжения разработки. Вы можете получить лучшие идеи и понять, что некоторые функции невозможны. Но на этом этапе подумайте о своей целевой аудитории и добавьте в конечный продукт всю необходимую функциональность.

Убедитесь, что вы хорошо задокументировали свою идею. Это поможет вам понять, чего хочет ваша пользовательская база. Это также даст вам конкретный документ, к которому вы вернетесь позже. Чем яснее вы будете, тем лучше вы сможете объяснить свое приложение разработчику. Определите свою конечную цель и общую стратегию создания приложения. Если вам придется постоянно менять базовые функции приложения, вы потратите много времени и энергии.

Теперь вам не нужно принимать решения по аспектам дизайна вашего собственного приложения. Поэтому еще не нужно определять количество экранов или страниц в вашем приложении. Но на этом этапе вы должны четко понимать, что могут делать все пользователи вашего приложения после того, как откроют приложение.

Определите основные функции для MVP

MVP или минимально жизнеспособный продукт — это прототип вашего собственного приложения или продукта. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что предпочтительнее сначала выпустить уменьшенную, но все еще функциональную версию вашего приложения, чтобы вы могли привлечь реальных клиентов к его использованию. Вы сможете улучшить свое понимание того, что действительно нужно людям, получая таким образом отзывы от реальных пользователей приложения в реальном мире.

Затем вы можете создать приложение с обновлением вашего программного обеспечения с дополнительными функциями на основе этого ввода и еще раз попросить пользователей приложения высказать критику. Вы можете повторять этот цикл снова и снова, пока не найдете продукт, точно соответствующий потребностям рынка. Сравните это с вложением большого количества времени и денег в создание продукта только для того, чтобы обнаружить, что он никому не был нужен, когда он был фактически запущен. Так что изучите каждый элемент, который вы перечислили, и представьте, как он мог бы измениться, если бы был проще.

Убедитесь, что приложение по-прежнему отвечает потребностям вашей аудитории и решает более серьезную проблему. Скорее всего, функции, которые вы предлагаете, могут быть не совсем тем, что хотят пользователи вашего приложения. Ваш минимально жизнеспособный продукт будет состоять только из необходимых функций. Второстепенные функции можно оставить для дальнейшего изучения. MVP решает только основную проблему, которую вы пытаетесь решить. В противном случае это может не стоить времени и денег, потраченных на это.

Преимущества MVP

Есть несколько преимуществ наличия MVP. Как упоминалось выше, это может сэкономить вам много денег и времени при создании приложения. MVP может помочь вам по-настоящему понять, что нужно вашей аудитории, и помогает настроить ваше приложение. Это также может помочь вам привлечь инвесторов. Прежде чем инвестировать свои деньги в бизнес-идеи, заинтересованные стороны часто хотят увидеть физическую версию продукта, которую они могут опробовать. MVP может помочь вам привлечь хороших инвесторов.

Вы можете изменить направление, в котором движется ваш продукт, после выпуска MVP. Он говорит вам, что нужно рынку. Это также может помочь вам сформулировать базовую стратегию монетизации . Вы можете протестировать свою первоначальную модель дохода на MVP и посмотреть, как ваша пользовательская база отреагирует на тестовое приложение. Если они не хотят платить за услуги, которые вы предлагаете, например, с доступной бесплатной версией приложения, вы можете избавиться от бесплатной версии приложения или добавить больше стимулов к платной версии.

MVP также позволяет протестировать первоначальный дизайн приложения и пользовательские интерфейсы. UI и UX являются ключевыми, когда речь идет о взаимодействии с пользователем. Хороший пользовательский интерфейс может увеличить коэффициент конверсии веб-страницы до 200%, а хороший UX-дизайн увеличивает коэффициент конверсии до 400%. Вы можете протестировать свои проекты с помощью MVP и посмотреть, как ваша аудитория отреагирует на них так же.

Создавайте дизайн-макеты вашего приложения

Теперь, когда вы знаете, какой должна быть основная функциональность вашего собственного приложения, давайте приступим к разработке приложения. Как упоминалось выше, дизайн вашего приложения играет очень важную роль при его создании. И пользовательский интерфейс, и пользовательский опыт имеют значение.

Внешний вид и ощущение веб-сайта или приложения называются пользовательским интерфейсом. Это область экрана, где пользователь взаимодействует с веб-сайтом, и дизайнер пользовательского интерфейса должен позаботиться о том, как отображаются различные компоненты, графика и отзывчивость сайта на различных устройствах.

Термин User Experience относится к тому, как пользователь взаимодействует с продуктом, услугой или организацией в целом. UX-дизайнер старается сделать так, чтобы потребитель мог легко использовать продукт или услугу, и учитывает, как пользователь себя чувствует в процессе взаимодействия с услугой. Его цель — предоставить клиенту простой, эффективный и приятный опыт.

Ваш веб-сайт является точкой контакта между вашими потребителями и вашим сервисом. Трафик, поступающий на вашу страницу в результате поиска, рекламы или других маркетинговых кампаний, может быть преобразован в потенциальных клиентов. И первое, что они увидят, будет ваш сайт. Если они не впечатлены вашей страницей, вся работа, проделанная для того, чтобы привести их туда, по сути оказалась бесполезной. Вот почему наличие хорошего UI и UX может дать вашей услуге или продукту заметное преимущество перед другими конкурентами. Это также может помочь вашему сайту занять более высокое место в поисковой выдаче.

Вы можете либо нанять дизайнера, либо использовать штатного дизайнера для разработки дизайна вашего приложения. Прежде чем передать что-то профессионалам, вы можете создать макет приложения, чтобы показать им, как должно выглядеть приложение. Используя ручку или карандаш, вы можете сделать такие макеты дизайна приложений на бумаге. Вы также можете сделать прототип дизайна приложения на цифровых платформах. Цифровые прототипы являются наиболее популярным видом прототипирования, потому что они достаточно реалистичны для правильного тестирования большинства компонентов интерфейса. Их также намного проще сделать, чем HTML-прототипы. Приложения и программное обеспечение, разработанные специально для прототипирования, можно использовать для создания приложений и цифровых прототипов.

Мы поговорим о пользовательских интерфейсах и опыте в следующих разделах. Но почему эти слова важны при создании вашего дизайна? Разве вы не можете просто сделать базовый дизайн приложения, ориентированный на функциональность? Нет! Давайте посмотрим, почему.

Почему UI/UX важен?

Хороший пользовательский интерфейс и UX помогают веб-сайту или приложению несколькими способами.

Довольные клиенты

Счастливые клиенты, которые сочли ваш сайт полезным, расскажут другим о вашем продукте или услуге, что поможет им увеличить посещаемость. Даже если другие компании предлагают те же услуги, если ваша будет проще в использовании, она сразу же станет более привлекательной для вашей пользовательской базы.

Экономьте время и деньги

Затраты на обеспечение хорошего пользовательского опыта приводят к меньшему количеству обновлений и изменений в будущем, что экономит деньги и время.

Улучшает ваш бренд

Хороший UI/UX производит впечатление на клиентов, чье доверие и вера в ваш бренд повышаются. Это приводит к тому, что они, вероятно, воспользуются вашими услугами и в будущем.

Улучшение SEO-рейтинга

Хороший и эффективный дизайн приложения увеличивает вашу пользовательскую базу и помогает продвинуть ваш сайт в поисковом рейтинге. Это помогает заинтересовать аудиторию вашим продуктом или услугой. Пользовательский опыт и SEO часто идут рука об руку.

Главный экран

Как вы думаете, сколько времени требуется человеку, чтобы решить, нравится ему веб-приложение или нет? В среднем человек покидает сайт через 10-20 секунд после его нахождения, и решение о том, оставаться на сайте или нет, обычно принимается в первые 10 секунд. Если их первоначальная реакция на веб-приложение или мобильное приложение не будет положительной, есть вероятность, что они немедленно уйдут.

Это одно из ключевых мест, где UI/UX вступает в игру. Приложение должно быть не только эстетически привлекательным, но и простым в использовании. Обеспечение того, чтобы приложение загружалось в течение 5 секунд, также является важным аспектом в мире, где люди часто теряют интерес к вещам в течение нескольких секунд.

Основные экраны — это основные страницы вашего мобильного приложения. Представьте, что вы используете свое приложение и работаете с различными всплывающими страницами. Там будет начальная домашняя страница, которая будет отображаться. Если ваше приложение позволяет пользователям приложения входить в систему, должны быть страницы входа и профиля. Затем вы можете подумать о таких вещах, как страница о нас, страница контактов и многое другое. Если вы разрешаете своим пользователям общаться с вашей службой поддержки, для этого должна быть другая страница.

Источник изображения - dribbble/Автор - Николай Зайцев

Вашим клиентам придется переключаться между этими основными экранами. В любой момент постарайтесь не заставлять пользователей вашего приложения чувствовать себя застрявшими. Это означает, что если они хотят вернуться на предыдущую страницу или хотят выйти из задачи, которую они выполняют в данный момент, должна быть кнопка, позволяющая им это сделать. Главные страницы должны быть красивыми и удобными в использовании. Если пользовательский интерфейс кажется блочным и раздражающим, пользователи вашего приложения будут разочарованы.

Если пользователю нужна дополнительная информация, убедитесь, что у него есть хорошо заметная кнопка, которую он может нажать. Имея в виду, что веб-сайт или приложение сосредоточено на том, как пользователь может перемещаться по нему, имеет первостепенное значение. Взгляните на успешные приложения и веб-сайты вокруг нас, и мы заметим, что все они приятны для глаз, а навигация по ним не является излишне сложной.

Основная навигация

Навигация относится к тому, как пользователь может переключаться между главными страницами вашего приложения. Вы должны рассмотреть основной метод навигации в вашем приложении. Ваше приложение может иметь панель вкладок в нижней части экрана. Или он может использовать выдвижное боковое меню для доступа к своим многочисленным разделам.

Взгляните на приложения, которые вы используете ежедневно, и посмотрите, как они перемещаются с одной страницы на другую. Постарайтесь понять, что для вас наиболее удобно, и интегрируйте те же методы в свое приложение. Лучшая навигация та, которая приходит естественно и интуитивно. Проблема существует, если вам приходится думать о том, где что-то искать. Ваши пользователи должны иметь возможность перемещаться по вашему приложению, даже не задумываясь об этом. Это означает, что все, что им нужно, должно быть на экране и понятно. Например, если у вас есть кнопка «Назад» на экране, ваши клиенты должны быть в состоянии легко понять, что если они нажмут на нее, они смогут перейти на предыдущую страницу.

Эффективность бизнеса не может быть потеряна из-за дизайна, и дизайнеры пытаются достичь правильного сочетания удобства использования и информации. Это включает в себя простую и понятную навигацию, которая сообщает пользователю, где что находится. Дизайн приложения должен гарантировать, что части веб-приложения, которые используют потребители, визуально приятны на вид и с ними легко взаимодействовать. Они также должны следить за тем, чтобы используемые цвета , шрифты , изображения и т. д. повышали максимальное удовлетворение и комфорт пользователя.

Удобство использования

Это концепция, которая относится к тому, насколько просто использовать услугу или продукт для той цели, для которой он был разработан. Это компонентпользовательского опыта (UX), который исследует, как пользователь относится к продукту при его использовании. Мы можем сделать наше программное обеспечение интуитивно понятным, чтобы пользователи могли эффективно использовать его без особых усилий. Мы концентрируемся на максимальном удобстве использования и максимальном упрощении использования приложения на данном этапе процесса создания мобильного приложения.

Ключевыми решениями, которые вам придется принять, являются определение того, что показывать на каждой странице и как организовать компоненты пользовательского интерфейса на экране. Процесс создания удобного для пользователя приложения включает в себя множество различных шагов. Например, представьте, что вы пытаетесь нажать кнопку в верхней части экрана, неся мобильный телефон в одной руке. Ваш большой палец не может подняться до конца! Такие факторы необходимо учитывать при создании пользовательского интерфейса.

Мы много говорили об UI и UX здесь. Как вы думаете, как эти двое сочетаются?

Как UI и UX работают вместе?

Пользовательский интерфейс и пользовательский опыт — взаимодополняющие ниши. Приложение с прекрасным пользовательским интерфейсом, но плохой функциональностью и сложностью в использовании может быть громоздким для клиента. Точно так же веб-приложение, которое работает хорошо, но пользовательский интерфейс которого делает все это по существу бесполезным, также не будет успешным. Независимо от того, насколько хороша идея, конечный продукт должен быть удобен для вашей целевой аудитории. И им должно быть удобно пользоваться им. Вот почему UI и UX имеют первостепенное значение для веб-приложения или мобильного приложения.

Онбординг

Это относится к приветствию ваших пользователей в вашем приложении. Если вы начнете использовать такие приложения, как Canva, вы, возможно, заметили всплывающее окно, которое показывает вам различные компоненты приложения. Если вы новичок в приложении, это может быть очень полезно для выяснения того, что делает каждая страница и кнопка.

Источник изображения - dribbble/Автор - Салман Хан

Если ваше приложение сравнительно простое в использовании, вам не нужна сложная последовательность адаптации. Однако, если в вашем приложении есть какие-то сложные аспекты, вы должны найти способ сообщить своим пользователям, как их использовать.

Помимо использования дизайна для обучения их тому, как использовать ваше приложение, вы также можете встроить в свое приложение видеоуроки о том, как что-то делать. Вы также можете поделиться ими в своих социальных сетях, чтобы обучить свою пользовательскую базу.

Инструменты для дизайна

Существует несколько инструментов, которые можно использовать для разработки интерфейсов и проверки взаимодействия с пользователем. Некоторые из них включают Sketch, Figma, InVision Studio и другие. Эти платформы позволяют создавать приложения для ваших проектов, а некоторые из них поддерживают функции совместной работы. Это означает, что вы можете работать над дизайном с несколькими людьми. Вы можете использовать такие инструменты, как Photoshop, Adobe XD, Axure и другие, для работы над UX вашего приложения.

Как лучше всего создать приложение?

В общем, ни один подход к процессу создания приложений не подходит для всех. Все зависит от ваших требований, финансов, типа приложения, сектора и множества других переменных, когда вы делаете приложение. Нативная разработка приложений будет вашим лучшим выбором, если вы создаете игровое приложение или что-то подобное. Вы можете создать приложение общего назначения, если вы создаете его только для индивидуального использования или в качестве хобби. Но если вы хотите выпустить нативное приложение на рынок и монетизировать его, вам следует учитывать и другие вещи. Вы можете нанять стороннюю сторону или разработчика приложений. Это наиболее распространенная практика, если в вашей команде нет разработчика приложений.

Студии разработки приложений

Хотя наем агентства по разработке приложений может показаться идеальным вариантом для создания первоклассного приложения, вы также должны быть готовы заплатить высокую плату. Обычно за получение исходных нативных версий приложения для платформ iOS и Android приходится платить от 50 000 до 100 000 долларов. Гибридные приложения могут быть немного быстрее и дешевле, чем нативные приложения, но они все равно ложатся тяжелым бременем на финансы малого бизнеса.

Хотя наем агентства по разработке приложений может показаться идеальным вариантом для создания первоклассного приложения, вы также должны быть готовы заплатить высокую плату. Обычно за получение исходных нативных версий приложения для платформ iOS и Android приходится платить от 50 000 до 100 000 долларов. Гибридные приложения могут быть немного быстрее и дешевле, чем нативные приложения, но они все равно ложатся тяжелым бременем на финансы малого бизнеса. Фриланс

На таких сайтах, как Upwork.com, peopleperhour.com и LinkedIn, вы можете найти внештатных разработчиков приложений. Для разработки приложений для iPhone/iPad и Android ищите людей, имеющих опыт работы с SDK для iOS, Objective C, Cocoa и SDK для приложений Java/Android. Хороший разработчик приложений обойдется вам примерно в 40–80 долларов в час. Вы можете не получить хороших результатов, если будете платить меньше.

iOS или Android?

Прежде чем нанять профессионала по разработке мобильных приложений, вам нужно подумать о том, для чего вы нанимаете. Вам нужен разработчик приложений для iOS или разработчик приложений для Android? Вам также необходимо решить, будет ли ваше приложение родным, веб-приложением или гибридным. В самом начале процесса исследования вам следует выбрать платформу, которую вы будете использовать для своего нативного приложения, потому что это окажет значительное влияние на ваш бюджет и сроки.

Например, некоторые функции могут быть недоступны в качестве приложения для iPhone для разработки приложений для iOS, в то время как другие могут не работать на платформе Android. Вы также можете подумать об использовании мобильных платформ, отличных от приложений iOS и приложений Android. Однако, учитывая, что Android и iOS вместе занимают более 99% рынка мобильных приложений, это ваш лучший выбор для доступа к большой пользовательской базе. Поскольку между платформами или между приложениями для iPhone и приложениями для Android нет пересечения, приложение, созданное для одной, не будет работать на другой, и наоборот. Если вы планируете использовать как приложение для iOS, так и приложение для Android, вам понадобятся два отдельных приложения.

Сколько времени занимает создание приложения?

Многочисленные переменные влияют на то, сколько времени потребуется для создания приложения. Три наиболее важных фактора при определении вашего графика — это тип создаваемой вами программы, сложность ее функциональности и подход к разработке приложений. В то время как некоторые приложения могут быть созданы в течение нескольких месяцев, на другие могут уйти годы. Основная часть мобильных приложений обычно может быть создана от 6 до 12 месяцев.

Сложные функции мобильного приложения потребуют больше времени при создании приложения. Весь процесс создания приложения можно было бы завершить менее чем за неделю, если бы вы создали простое приложение для личного использования, например фонарик или электронную таблицу. Тем не менее, составьте свой бизнес-план, ожидая, что процесс разработки приложения займет несколько лет, если вы стремитесь создать приложение, которое станет следующим Twitter, Google или Tinder.

Даже когда ваше приложение будет готово, помните, что его обслуживание никогда не заканчивается. Вам придется постоянно обновлять его, чтобы оставаться востребованным. Это один из недостатков найма фрилансеров, поскольку позже они не будут заниматься обслуживанием вашего приложения. Вам придется либо нанять их снова, либо использовать их на очень долгое время. Если вы нанимаете нового человека, ему может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к приложению и тому, как оно работает.

Языки программирования для разработки приложений

Вам нужно будет выбрать язык и платформу, на которой вы хотите развернуть свое приложение, прежде чем нанимать разработчика. Различные языки программирования и платформы используются для создания приложения в зависимости от того, какое приложение вы создаете — родное, гибридное или веб-приложение.

Язык программирования Objective-C, который был разработан как подмножество C с дополнительными объектами, является наиболее популярным языком, используемым для создания приложений для операционной системы приложений iOS. Objective-C — довольно старый и сложный язык программирования для людей, которые никогда раньше не программировали, хотя он функционален и чрезвычайно популярен. Swift — это новый глобальный язык программирования, который Apple создала для всех своих платформ и гаджетов. Swift — это более простой язык программирования, столь же всеобъемлющий, как и Objective-C.

В настоящее время доступно множество языков программирования, которые поддерживаются приложениями для Android. Самый популярный и известный язык — это, без сомнения, Java. Полная интеграция с платформой разработки Google, использование хорошо известной Eclipse IDE, простой синтаксис и обширная структура способствуют популярности Java. Поскольку Kotlin и Java совместимы, проекты Kotlin можно просто включать и использовать код Java. Однако в Kotlin гораздо меньше ссылок на код и примеров, чем в Java. Для тех, кто любит более тесно работать с аппаратным обеспечением и старается избегать использования функций Google по умолчанию, C++ — хороший выбор. Вы можете создавать приложения для Android, как правило, в Android Studio.

Сколько стоит сделать приложение?

Заявку можно создать на сумму 2000, 20 000, 200 000 долларов или даже более 2 миллионов долларов. Цена разработки мобильного приложения зависит от нескольких переменных и уровня его функциональности. Факторы, которые будут иметь наибольшее влияние на стоимость, — это тип приложения, которое вы создаете, функции, которые вы включаете, и процесс разработки приложения. По сравнению с простым кодированием платформы для создания приложений менее дороги.

В то время как начинающий разработчик может брать 30 долларов в час, профессиональные разработчики приложений могут брать 150 долларов в час за создание приложения. По мере расширения возможностей, производительности и сложности приложения цена будет расти. Вам нужно будет строго придерживаться своего бюджета. Если вы тратите деньги всякий раз, когда это необходимо, вы можете потратить во много раз больше своего первоначального бюджета.

Тестирование приложений

Хорошей практикой является частое тестирование приложения во время его разработки, а не только после его завершения. Делая это, вы можете сообщить своему разработчику об изменениях, которые они вносят в приложение. В конечном итоге это сэкономит вам время, деньги и массу неприятностей.

Вы можете установить файл приложения для Android на любое мобильное устройство или компьютер и оценить его в реальных условиях. Это делает тестирование довольно простым, и вы можете начать делать это прямо сейчас. Apple, как обычно, немного отличается в этом аспекте. Если вы собираетесь протестировать свое приложение на iOS, вам потребуется использовать такую платформу, как Invision или TestFlight. Потратьте время на установку и использование этих программ, чтобы избежать проблем в будущем.

Разработчики приложений, которые экономят на этом этапе, часто платят за это высокую цену. Проблема возникает, когда непроверенная программа официально запускается, заражена ошибками и имеет несколько сбоев, которые можно было бы предотвратить. Может показаться, что вы экономите время, минуя этот этап, но это не так. Пропустив этот шаг, вы потратите время позже.

Чаще всего потенциальные пользователи приложения или частные тестировщики проводят симуляцию или, иногда, фактическое эксплуатационное тестирование во время альфа-тестирования в помещениях разработчиков приложения. Выпуск бета-версий приложения для избранной группы пользователей, не являющихся членами команды разработчиков, называется бета-тестированием. Если вы хотите, чтобы ваше программное обеспечение для создания приложений работало должным образом, бета-тестирование необходимо.

Создайте приложение с помощью инструмента без кода

Сегодня, помимо классического метода разработки, существует визуальное программирование , которое осуществляется с помощью платформ без кода . Это очень дальновидный подход к разработке, который позволяет вам запускать свой продукт гораздо быстрее и намного дешевле. Не стоит думать, что решения без кода подходят только для проектов MVP или чего-то простого; на самом деле это уже не так. Существуют достаточно мощные платформы, позволяющие разрабатывать решения уровня предприятия CRM, ERP-системы и многое другое. Более того, есть платформы, специализирующиеся на разработке игр.

Однако создание приложений не обязательно требует знаний в области программирования. Даже не зная никакого кода, любой может создать приложение. Все, что вам нужно сделать, это определить лучшую платформу для разработки приложений без кода, которая соответствует вашим требованиям. Затем все, что осталось сделать, это узнать, как использовать эту платформу, добавить свои функции и изменить внешний вид приложения, чтобы оно отражало ваш бренд.

До разработки приложений без кода для создания мобильных приложений требовались навыки программирования. Процесс разработки приложений для обучения программированию занимает много времени и совсем не прост. Кроме того, при первом использовании кода для создания нативных приложений результаты, безусловно, будут не самого лучшего качества. Благодаря современным инновациям любой теперь может взять идею приложения и воплотить его в жизнь, не написав ни единой строчки программного обеспечения. Вы можете использовать создателя приложений вместо обычной разработки приложений для создания нативных приложений.

Преимущества платформ без кода

Разработчики приложений без кода не только удобны, но и имеют ряд других преимуществ. Одним из основных преимуществ использования производителя приложений без кода является то, что вы можете создавать приложения для iOS и Android одновременно, используя одно развертывание. Вы также можете создавать и обновлять приложение самостоятельно, не прибегая к помощи группы разработчиков приложений или организации. Из-за того же, это намного дешевле, чем обычная разработка.

Используя конструктор приложений без кода, вы можете создавать приложения быстрее и сокращать время, необходимое для их загрузки на современные мобильные устройства Android и iOS. Также проще управлять программным обеспечением после его запуска. На этапе разработки приложения не будет непредвиденных расходов или сборов.

Мастер приложений

AppMaster — это конструктор приложений без кода, который может помочь вам легко создавать свои приложения. AppMaster отличается от других тем, что генерирует исходный код и представляет собой нечто большее, чем просто платформу без кода. Другими словами, платформа имитирует создателя. Предоставление работы платформе и команде разработчиков даст тот же результат, но AppMaster сделает это быстрее, лучше и за меньшие деньги.

Это стало возможным благодаря способности платформы автоматически создавать техническую документацию и создавать исходный код на языке Go. Все это позволяет клиенту получить свой исходный код, если это необходимо. С помощью этого универсального инструмента вы можете создавать приложения, веб-приложения, мобильные приложения и серверные части.

Разместите свое приложение в Apple App Store и Google Play Store.

Самый долгожданный момент любого разработчика приложений — запуск их приложения в магазинах приложений. Как только проектирование и разработка завершены, это следующий большой шаг. В разных магазинах приложений есть разные шаги для запуска вашего приложения. Клиенты вашего приложения могут легко перейти туда и установить ваше приложение из магазина после того, как вы разместите свое приложение для Android в Google Play Store и свое приложение для iOS в Apple App Store или магазине приложений iOS. Apple Store или магазин приложений для iOS могут быть весьма требовательны к вашему приложению, поэтому вам может понадобиться помощь, чтобы его приняли.

Первое, что нужно сделать перед отправкой приложения в какой-либо магазин, — это проверить правила в магазинах приложений . Существуют различные правила отправки для каждого из магазинов приложений. Обязательно изучите инструкции по отправке приложений в Google и Apple, чтобы избежать отклонений и задержек. Существует множество причин, по которым приложение может быть отклонено.

Следующий шаг — написать хорошее описание вашего приложения. Это то, что ваши пользователи будут поднимать изначально. Таким образом, хорошее причудливое описание создаст у них хорошее первое впечатление. Одна из ваших первых возможностей убедить людей, что это именно то приложение, которое они искали, — через описание в App Store. Включите туда наиболее подходящие ключевые слова. Это важный шаг в процессе оптимизации App Store. Вы также можете добавить хорошие изображения своего приложения, чтобы привлечь людей. Отсутствие изображений или снимков экрана может отговорить вашу пользовательскую базу от фактической загрузки приложения.

Улучшите свое приложение с помощью отзывов пользователей

Успешное программное обеспечение требует постоянной разработки. Вы начнете получать отзывы, когда ваше приложение начнут использовать реальные потребители. Это может быть как положительным, так и отрицательным. Поскольку другие пользователи, вероятно, чувствуют то же самое, но не желают высказываться, воспринимайте критику положительно. Помните, что они, по сути, говорят вам, как вы можете стать лучше. Покажите клиентам, что вы всегда обновляете программу новыми функциями, исправлениями ошибок и улучшениями. Это то, что может помочь вам опередить конкурентов.

Вы, несомненно, провели какое-то исследование или посоветовались с несколькими друзьями перед своим первым релизом. Однако большая часть этого определялась вашими собственными инстинктами. Однако после первого развертывания у вас появятся реальные пользователи приложения. Что люди думают об этом? Ваши клиенты и пользователи имеют значение в конце дня. Клиентам нравится, когда их мнение выясняют. Пользователи, которые найдут время, чтобы высказать свое мнение, позаботятся об успехе вашего приложения и предоставят вам честные отзывы.

Вывод

Мы постарались дать вам исчерпывающее представление о создании приложений. Теперь вы знаете, что это процесс, который не обязательно требует навыков программирования. Вы можете найти хорошую платформу без кода или нанять разработчика и начать работу над своим собственным приложением! В этом процессе есть несколько шагов, и это не то, что вы можете закончить за несколько дней. Создание успешного коммерческого приложения требует много времени и энергии. Также может потребоваться неплохая сумма денег.

Но преимущества наличия приложения, безусловно, оправдывают все усилия, которые вы вложили в него. Это может повысить узнаваемость вашего бренда и увеличить базу пользователей. Людям нравится использовать приложения, а не открывать сайты в Интернете, и наличие хорошего приложения в магазине Google Play может помочь вашей компании. Тем не менее, важно иметь приложение хорошего качества. Так что не ставьте под угрозу свое приложение и его производительность. Это может повредить вашему имиджу и разочаровать пользователей. Учитывайте то, что говорят ваши пользователи, и убедитесь, что они находятся в центре внимания вашего приложения.