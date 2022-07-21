Daha iyi bir yolculuk haritası, tüketicilerin ürünleriniz ve diğer kanallarınızla nasıl etkileşime girdiğini anlamanıza yardımcı olur. Kullanıcının aradığı bilgiye kolayca ulaşabilmesi için gerekli değişiklikleri mapping ile anlayacaksınız. Daha iyi bir müşteri yolculuğuna sahip olmak, UX tasarımcıları için bir araç görevi görür.

Daha iyi bir haritalama yolculuğu oluşturmak için iş hedefleriniz ve hizmetleriniz konusunda net olmalısınız. Bunun yanı sıra, size değerli veriler sağlayacak bir müşteri yolculuğu oluşturmak için birden fazla UX protokolünü izlemelisiniz. Bu UX eşleme protokolleri aşağıda listelenmiştir:

Doğru kullanıcı yolculuğu uygulamasını seçme

Belirli bir içgörüye odaklanmak için birden çok harita türü kullanılır. Çoğunlukla, her bir haritanın sonucu benzer görüneceğinden, hangi müşteri yolculuğu haritasının oluşturulduğuna odaklanmayı anladığınızdan emin olun. Aşağıdakiler en çok kullanılan UX eşlemesidir:

Mevcut durum

Adı gibi size sitenizin güncel bilgilerini verir. Bu haritalama, sitede iyileştirilebilecek boşlukları görmek için kullanılır. Diğer sebep ise tüketicinin platformu nasıl kullandığını anlamaktır.

Kişiye Dayalı

Bu UX eşlemesi, adanmış bir kişiyle ilgili yolculuğu analiz etmek için kullanılır. Çoğu zaman, müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kişiye dayalı haritalama kullanılır.

Gelecekteki devlet

Bu haritalama, tüketicilerin sitenizi nasıl görüntüleyeceğini anlamanıza yardımcı olur. Müşterileriniz hakkında sorular soracak ve müşterilerinizin siteniz hakkındaki bakış açıları hakkında istatistikler verecektir. Ayrıca bu haritalama, web sitesinin yeniden tasarlanmasına ve planlanmasına veya bir mobil uygulama oluşturulmasına yardımcı olur.

Web sitesinin kapsamını seçme

Bir web sitesi için iki tür kapsam vardır. Biri, sitenin tüm yönlerine baktığınız geniş bir görünümdür. Diğeri ise belirli bir sonuca odaklanmaktır. Örneğin, oturum açma, hesap oluşturma vb. için kapsamı seçebilirsiniz. Bu tür kapsam, platformda sorun gidermeye yardımcı olur. Belirli bir web sitesi özelliğini kullanırken tüketicinin nasıl hissedeceğini anlayacaksınız.

Geniş kapsam, mobil uygulama yolculuğunun genel kullanıcı deneyimi hakkında size bir fikir verecektir. Bu karmaşık ve uzun bir süreçtir, ancak kullanıcı deneyimine odaklanırken yapmaya değer.

kullanıcı karakteri

Bir tüketici kişiliği, müşteri yolculuğu haritalamasında önemli şeylerden biridir. Bir mobil uygulama stratejisi oluştururken, daha iyi UX için hedef kitlenizi incelemeniz gerekir. Kitlenizin beğenilerini ve beğenmediklerini araştırın. Bu, sizin ve müşterileriniz için işleri kolaylaştıracaktır. Bazı temel UX araştırmaları şunlardır:

Bir tüketici anketi yapın ve analiz edin

Bağlamsal sorgulamadan geri bildirim

Potansiyel müşterilerinize mobil uygulamanız hakkında sorular sorun.

Kullanıcı beklentileri ve senaryo

Müşteri yolculuğu, sitenizin veya mobil uygulamanızın durumunu ele almak için senaryoyu kullanır. Verdiğiniz bu senaryo gerçek olabilir veya gerçekleşmesi muhtemel olabilir.

Bir yemek dağıtım uygulamasından yemek sipariş ettiğinizi varsayalım. Platform senaryoyu analiz edecek ve size yemek dağıtımı hakkında bir tahminde bulunacaktır. Yemeğiniz 15 dakika içinde teslim edilecek gibi.

Temas noktaları üzerinde çaba

Temas noktaları, herhangi bir mobil cihazın çok önemli bir parçasıdır. Temas noktaları, tüketicinin belirli bir ürün veya kanalla etkileşime girme etkinliğidir. Mobil uygulamanızın veya sitenizin hangi temas noktalarını ve bu temas noktalarıyla hangi kanalların ilişkili olduğunu anladığınızdan emin olun.

Duygusal etki

Bir yolculuk uygulaması oluştururken mobil uygulamanıza duygusal bir dokunuş eklediğinizden emin olun. Bu sayede müşterilerinizle özel bir bağ kuracaksınız.

Mobil uygulamada müşteri yolculuğu nasıl yardımcı olur?

Mobil uygulama sektörü her geçen gün daha da büyüyor. Bu nedenle, mobil uygulama stratejisi endüstrisinde rekabet çok yüksektir. Her şirket benzersiz ve çekici bir platform oluşturmaya çalışıyor. Bir mobil uygulama stratejisindeki tüm teknik gerçeklerin yanı sıra insan faktörünü de göz önünde bulundurmalısınız. İnsan unsuru, müşterilerin ürününüzle veya ürünlerle ilişkili kanallarınızla nasıl etkileşime geçeceği konusunda size geri bildirimde bulunacaktır.

Müşteri yolculuğu haritalamasını kullandığınızda platformunuzu müşterinin bakış açısından görebilirsiniz. Bu, sitenizdeki belirli ürünlere veya bilgilere nasıl ulaşacağınız konusunda size geri bildirim sağlar. Bu nedenle müşteri yolculuğunu oluştururken müşteri odaklı bir yaklaşım gereklidir.

Müşteri odaklı bir strateji geliştirmek

Müşterilerin bakış açısından platformunuzun tüm müşteri yolculuğunu aldığınızdan emin olun. Platformu uygulama mağazasında aramaya, platformu çekici bulmaya, indirmeye ve uygulama içi özellikleri satın almaya kadar. Tüm bunlar, bir mobil uygulama stratejisi oluşturmada inanılmaz derecede faydalı olacaktır.

Daha iyi bir mobil uygulama üretmek

Uygulamanızın, müşteri odaklı bir yaklaşımla çekici özelliklere ve elektrikli araçlara sahip olduğunu varsayalım. Bu durumda heyecan yaratacak ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çok verimli bir mobil uygulama stratejisi yapacaksınız.

Yeni müşteriler edinme

Yeni müşteriler edinmek, tüm mobil uygulama stratejisi pazarının odak noktasıdır. Daha iyi bir mobil uygulama stratejiniz varsa, müşteriniz uygulamanızı tekrar tekrar kullanmaya devam edecektir. Bu şekilde, yalnızca sadık müşteriler elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda sadık müşterileriniz uygulamanızı arkadaşlarına ve ailelerine önereceği için yeni müşteriler de edineceksiniz.

Pazarlama kampanyaları oluşturma

Daha iyi bir haritaya sahip olduğunuzda pazarlama kampanyaları inanılmaz derecede etkili hale gelir. Uygulama, hedeflenen kitle stratejinizi geliştiren daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

Müşteri yolculuğu haritalamasındaki adımlar

Daha iyi bir müşteri yolculuğu haritası oluşturmaya yönelik adımları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Müşteri tutumu

Müşteri yolculuğundaki ilk şey, tüketicilerin mobil uygulamanızı veya sitenizi nasıl bulduğudur. Dolayısıyla müşterilerin uygulamanız hakkında bildikleri, nasıl kullanacakları ve ne tür bir kullanıcı deneyimi yaşayacakları sizin ve tüketiciler için çok değerli.

Müşterilerin davranışları aynı değildir, ancak genellikle platformunuzun ürünlerini satın alırken aynı adımları izler. Ancak, sizi tanıyan tüketiciler uygulamanıza ilgi duyabilir ve müşteri yolculuklarına başlayabilir.

İlgi gördüklerinde genellikle ürününüzü değerlendirirler. Bu onları bloglara, gönderilere ve incelemelere götürecektir. Daha iyi incelemeleriniz, bilgilendirici bloglarınız ve gönderileriniz varsa, onları çekebileceksiniz. Bu adım, tüketiciler kazanacağınız veya müşterinizi kaybedeceğiniz için çok önemlidir. Müşteri olmaya karar verirlerse hızlı bir şekilde satın alacaklardır. Lütfen onlara ilk satın alımlarında bir karşılama mesajı veya indirim gönderdiğinizden emin olun.

Müşteri İhtiyaçlari





Bir mobil uygulama stratejisini çekici bir şekilde oluşturmak için uygulamanızın temel müşteri ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamalısınız. Aşağıda bu temel müşteri ihtiyaçlarını tartışacağız.

işlevsel olarak

Uygulama işlevselliği önemli bir role sahiptir. Platformunuzun müşterinin sorununu çözüp çözmediğini veya daha da kötüleştirdiğini analiz edersiniz. Sorununuzu çözen bir platform veya oyun mağazası bulabilirsiniz, ancak çözümü elde etmek için çok fazla çalışma yapmanız gerekir. Bu, tüketici edinmenin ideal bir yolu değildir ve büyük olasılıkla tüketicileri kaybedersiniz.

Fiyat

Piyasada satın aldığınız her şey gibi, uygulamanızın fiyatının da sunduğu işlevselliğe uygun olduğundan emin olun. Platformunuz para için değerliyse, insanlar onu satın almak isteyecektir; aksi takdirde piyasada büyük bir atılım yapamazsınız.

Deneyim

Kullanıcı deneyimi, insanların başkalarına tavsiye edebileceği kadar iyi olmalıdır. En azından müşterinin beklediği temel uzmanlığı karşılamalısınız. Dolayısıyla, olağanüstü bir kullanıcı deneyimiyle müşterinizi şaşırtabilirseniz, bu bir artı faktör olacaktır.

Güvenilirlik

Uygulama performansı, tüketici onu her kullandığında tutarlı mı, yoksa sonuçlar onu her kullandığında mı değişiyor? Platformunuzun sadık ve yeni tüketiciler elde edecek tutarlılığa sahip olduğundan emin olun.

Kontrol

Müşteri uygulamayı kontrol ediyor mu, yoksa kapana kısılmış mı hissediyor? Müşteri, abonelik paketini değiştirebilmelidir. Ayrıca, ürünleri hızlı bir şekilde iade etmelidirler. Bu onların size güvenmelerini ve sadık tüketiciniz olmalarını sağlayacaktır.

Çözüm

Müşteri yolculukları uygulaması, kullanıcı deneyiminin görselleştirilmesidir. Daha iyi bir müşteri haritalama platformu oluşturmak için temel adımları izlemeli ve anlamalıyız. Bu adımlar, bir kapsam seçme, bir kişilik oluşturma, tüketicilerin beklentilerini anlama, kapsamınızı tanımlama, temas noktalarını bulma ve bunları geliştirmeyi içerir. Tüketicilerinize duygusal bir dokunuş eklemek bir artı olacaktır. Tüm müşteri yolculuğunu çizin ve sonuçları alın.

SSS

Bir kullanıcı yolculuğunu nasıl planlayabilirim?

Önce hedefleriniz ve işiniz hakkında net bir zihniyete sahip olarak müşteri yolculuğunu planlayabilirsiniz. Ardından, mobil uygulama stratejinizin kapsamını seçin. Ardından, hedef kitlenizi anlayarak tüketici kişiliğini oluşturun. Ürünlerinizin ve özelliklerinizin hedef kitlenizi tatmin ettiğinden emin olun. Tüketici kişiliğini tamamladıktan sonra senaryoyu ve tüketicinin beklentilerini tanımlayın. Temas noktalarınızın bir listesini oluşturun. Son olarak, duygusal bir faktör ekleyin ve tüm müşteri yolculuğunu çizdiğinizden emin olun.

Müşteri yolculuğunun haritasını çıkarmanın yedi adımı nelerdir?

Aşağıdaki yedi adıma sahiptir:

1. Kapsamı seçin

2. Bir tüketici kişiliği oluşturun

3. Senaryoyu ve tüketicinin beklentilerini tanımlayın

4. Temas noktalarınızı geliştirin

5. Duygusal faktöre sahip olun

6. Eşlemeyi çizin

7. Tüketici hunisini analiz edin

Müşteri yolculuk haritası oluşturmak için kullanılan şeyler nelerdir?

Müttefikler ve ilham

İntegral Araştırma

varsayım oluşumu

Dış araştırma

anlatı görselleştirme

Kullanıcı yolculuk haritanızı nasıl düzenlemelisiniz?

Temel adımları izleyerek düzenleyebilirsiniz:

İlk olarak, mobil uygulamanızın veya web sitenizin kapsamını seçin.

Ardından, kişiyi seçin. Uygulamanızın senaryosunu ve tüketicilerin beklentilerinin ne olacağını tanımlayın.

Ardından, temas noktalarınızı listeleyin ve bunları mümkün olduğunca geliştirmeye çalışın.

Son olarak, her şeyi analiz etmek için eşlemeyi çizin.

Bir kullanıcı yolculuğu nasıl görünür?

Müşteri yolculukları, kullanıcı deneyiminin görsel temsilidir. Çoğunlukla tüm şekil ve boyutlarda gelir, ancak genellikle tüketici ile ürün arasındaki tüm temas noktalarının bir zaman çizelgesine sahiptir. Zaman çizelgesi, ürünlerle etkileşim kurmak için kanallar hakkında gerekli tüm bilgilere sahiptir.

Kullanıcı yolculuk haritası nedir?

Müşteri yolculukları haritası, her UX tasarımcısının tüketicilerinin ürünlerine nasıl ulaştığını anlamak için kullanabileceği UX araç kutusundan bir araçtır. Ayrıca, tüketicinizin platformunuzla nasıl karşılaşacağını ve platformunuzun ürünüyle nasıl etkileşime gireceğini bilmenin bir yoludur. Müşterinizin hissedeceği deneyimin görsel istatistiklerini verir.

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