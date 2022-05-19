Mobil uygulamamızın piyasaya sunulduktan sonra başarılı olacağını kimse garanti edemez, ancak bu, projemizi resmi olarak piyasaya sürülmeden önce test edecek, değerlendirecek ve kavrayacak araçlara sahip olmadığımız ve böylece projemizi optimize edebileceğimiz anlamına gelmez. Başarı şansı.

Bu terimlerle, mobil uygulama geliştiricileri olarak elimizdeki en test araçlarından biri, MVP, Minimum Uygulanabilir Ürün'dür. Bir MVP ile, hedef kitlenizin buna nasıl tepki verdiğini, nasıl deneyimlediklerini ve lansmandan önce projenin geliştirilip geliştirilmeyeceğini ve nasıl geliştirilebileceğini kontrol etmek için fikrinizi ve uygulamanızın özelliklerini test edebilirsiniz.

Bu makalede, MVP'nin ne olduğunu ve projenizi geliştirmek için onu nasıl kullanabileceğinizi araştırıyoruz ve ayrıca Minimum Uygulanabilir Ürününüzü nasıl tasarlayıp oluşturabileceğinizi anlayabilmeniz için MVP geliştirme sürecinden geçiyoruz.

Minimum Uygulanabilir Ürün nedir?

Minimum Uygulanabilir Ürün, geliştirmekte olduğunuz ürünün piyasada test edilmek üzere kullanabileceğiniz minimal bir versiyonudur. Geçerli bir ürün MVP'si herhangi bir alanda kullanılabilir ve aynı avantajları sağlayabilir: MPV, hedef kitlenizi temsil eden bir grup insana sunulacaktır (örneğin, hedef kitleniz 'gençler' ise, Asgari Uygulanabilir Ürününüzü bir grup gence dağıtacaksınız).

Bu uygulama, halkın yeni ürüne nasıl tepki verdiğini, onu nasıl kullandığını ve beklentilerinizin nasıl onaylanıp reddedildiğini ve reddedildiğini öğrenmenize yardımcı olabilir.

Geçerli Bir Ürün Mvp'si Neye benziyor?

MVP'nin ürününüzün minimal bir formu olduğundan bahsetmiştik, ancak bu ne anlama geliyor?

MVP ile, ürününüzün yalnızca temel işlevlerini geliştiriyorsunuz, böylece ürün, ulaşmak istediğiniz birincil hedefi gerçekleştirebilecek bir tür temel model haline gelebilir. Örneğin, kullanıcıları için belirli bir sorunu çözen bir uygulama başlatmak istiyorsanız, MVP bu özelliği sağlamalıdır, ancak herhangi bir ek özellik veya öğe içermeyebilir.

Mvp Geliştirme Süreci ve Mobil Uygulama Geliştirme

MVP geliştirme süreci, mobil uygulama geliştirme alanında özellikle önemlidir. Mobil uygulamalar, bir sorunu çözebilmeleri veya bir ihtiyacı karşılayabilmeleri için kullanıcılara sağlanan ürünler (ve hizmetler). Minimum Uygulanabilir Ürün, uygulamanın temel işlevlerini kontrol etmek ve hedef kitlenizden geri bildirim toplamak için ideal bir testtir.

Bu alanda, bir MVP, oluşturduğunuz uygulamanın çok temel bir sürümüdür. Tüm temel işlevlere ve minimum özelliklere sahiptir. Yine de izleyiciyi amacına uygun olarak kullanabilmesi gerekiyor çünkü bu onların geri bildirimlerini toplamanın en etkili yolu.

Bu bölümde, ayrıntılı bir adım adım kılavuzla uygulamanız için minimum geçerli ürünleri nasıl tanımlayacağınızı, çerçeveleyeceğinizi ve oluşturacağınızı araştırıyoruz. Bir MVP uygulamasının sınırlı özellikleri olabilir, ancak bu, ürün geliştirme sürecinin hafife alınması gerektiği anlamına gelmez: planlama aşamalarında yaptığınız seçimler, geri bildiriminizin kalitesine ve alaka düzeyine bağlı olacaktır.

Minimum Uygulanabilir Ürün Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuz

Pazar araştırması

MVP geliştirme süreci yalnızca pazar araştırması ile başlamaz, tüm uygulama geliştirme projeniz bununla başlamalıdır.

Pazar araştırması, uygulamanıza ihtiyaç duyacak kişilerin kimler olduğunu ve onlara nasıl ulaşacağınızı anlamanıza olanak tanır. Kendinize sorun, bu insanlar kim? Ne tür bir cihaz ve platformu daha sık kullanıyorlar? Ne lazım? Ne istiyorlar?

Tabii ki, kendinize bu soruları sormaktan ve bunlar üzerinde düşünmekten başka, aslında onlara sormak istersiniz: anketlerle ve doğrudan sorular sorarak pazar araştırması yapın. 2022'de bu aşama özellikle sosyal medya sayesinde kolaylaştı. Onlarla, tonlarca kişiye ulaşabilir ve onların yanında ücretsiz ve minimum çabayla fikirlerini sorabilirsiniz.

Araştırmanızın sonunda, hedef kitlenizi kesin parametrelerle (yaş, cinsiyet, sosyal statü, iş, uzmanlık, hobi…) tanımlayabileceksiniz. Artık bu bilgileri onlara ihtiyaç duydukları hizmeti/ürünü sağlamak için kullanabilirsiniz.

Fikirlerinizi daraltın

Minimum uygulanabilir ürününüzü geliştirdiğinizde, uygulamanızı özüne kadar daraltıyorsunuz. Bu nedenle, çekirdeğinin ne olduğunu iyi bilmeniz gerekir. Bu adım ve aşağıdakiler oraya ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Bu aşamada, uygulamanızla ilgili fikirlerinizi daraltmanız önemlidir. Kendine sor:

Uygulamamın çözdüğü/yerine getirdiği ihtiyaç/sorun nedir? Uygulamamı kim ve nasıl kullanacak? Onlarca (yüzlerce olmasa da) uygulama arasından neden benim uygulamamı seçsinler?

Özellik listesini tanımlayın

Bu adım ayrıca, daha teknik bir bakış açısıyla, mobil uygulamanızın ve MVP geliştirme sürecinizin özüne inmenize yardımcı olur.

Bir önceki adımda vermiş olduğunuz cevaplarla artık kullanıcıya ne tür özelliklerin sağlanması gerektiğini tanımlamanın zamanı geldi. Diğer bir deyişle, bu soruları mobil uygulama özellikleri ile cevaplamanız gerekse hangilerini seçerdiniz?

Burada seçtiğiniz özellikler, Minimum Uygulanabilir Ürününüzde uygulanması gereken özelliklerdir.

Kullanıcı akışının haritasını çıkarın

MVP ürün geliştirmenizin, kullanıcılarınız ve onların deneyimleri etrafında şekillenmesi önemlidir. Kullanıcılarınızın iyi bir deneyim yaşamasını sağlamanın en etkili yollarından biri, kullanıcı olarak yolculuklarının haritasını çıkarmaktır.

Uygulamayı açtıkları andan hedeflerine ulaştıklarında atacakları adımlar nelerdir? Her şeyi (görsel olarak) haritalandırdığınızda, deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğini daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin, yalnızca bir tane gerektiren bir eylemi gerçekleştirmek için üç adımlı bir süreç tasarladığınızı fark edebilirsiniz.

Kullanıcı akış haritanız kemiğe indirgendiğinde, geçerli ürün MVP'niz için çerçeveyi elde etmiş olursunuz.

Minimum düzeyde uygulanabilir bir uygulama oluşturun

Sadece MVP oluşturma zamanı: önceki adımlar, şimdi başlayan inşa aşamasının temeli olmalıdır.

Bu, geliştiriciler ve UI teknisyenleri çalışırken gerçek MVP geliştirme sürecidir. Bu aşamada, minimum geçerli ürünün, ürününüzün daha düşük kaliteli bir versiyonu olmadığını unutmayın. Kalite her zaman bir öncelik olmalıdır; sadece fikrinizi özüne, mobil uygulamanızı temel işlevlerine indirgiyorsunuz.

Minimum Uygulanabilir Ürün uygulamasını başlatın

MVP ürün geliştirmesi tamamlandığında, MVP mobil uygulamanızı başlatmaya hazırsınız.

Bu aynı zamanda biraz planlama gerektiren bir adımdır: Planlamadan çok, pazarlama ve iletişim becerilerinin başarılı MVP oluşturma sürecini başlattığı zamandır. Pazarlama stratejileriniz, geçerli ürün MVP'nizin hedeflediği aynı segmentte hedeflenmelidir.

Geri bildirim toplayın ve analiz edin

Hayır, MVP ürün geliştirme süreci, uygulanabilir minimum ürünün piyasaya sürülmesiyle sona ermez. Aksine, bu adım en önemli olarak kabul edilebilir.

Şimdi, MVP ürün geliştirme yolculuğunuzda hedef kitlenizden geri bildirim toplamanız gereken zaman geldi.

Hem niteliksel hem de niceliksel geri bildirim toplamaya çalışmalısınız.

Niteliksel geri bildirim, kullanıcılar tarafından paylaşılan görüşlerle yapılır: uygulamayı neden kullanıyorlar, neden seviyorlar, neden sevmiyorlar ve nasıl geliştirecekler.

Nicel geri bildirim, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir veriler içermelidir: örneğin, uygulamayı kullanan 18 yaşın altındaki kullanıcı sayısı, sayılara göre en çok hangi işlevlerin kullanıldığı ve daha fazlası…

Bu aşamada, toplamanız gereken bir diğer önemli veri, kullanıcıların uygulamanız hakkında nasıl bilgi sahibi olduğudur: size önemli pazarlama bilgileri verebilir.

Veri toplamak elbette yeterli değildir: MVP süreci oluşturmadaki başarınız, bu verileri analiz etmenizi ve mobil uygulamanızı geliştirmeye nasıl devam edebileceğiniz konusunda onlardan güçlü öngörüler almanızı gerektirir.

MVP ürün geliştirme: Bu sadece bir test mi?

MVP, yalnızca bir test olarak değil, ürün geliştirme sürecinizin bir parçasıdır. Aslında, geçerli ürün MVP'sinin amacı, uygulamanızın potansiyelini yatırımcılara göstermektir. Hem uygulamanın temel özelliklerini hem de nasıl çalıştıklarını ve kullanıcıların geri bildirimlerini gösterebilirsiniz. Bu şekilde, projenize paralarını yatırmak isteyen insanları bulmak çok daha kolay hale gelebilir.

Son olarak, bazı durumlarda MVP, nihai mobil uygulamayı geliştirmeniz için temel oluşturabilir.

MVP oluşturmak için harcadığınız zaman, ürün geliştirme sürecinizin önemli bir parçasıdır. Kılavuzumuzla, cep telefonunuz için Minimum Uygulanabilir Ürünü oluşturma bilgisini sağlamanın yanı sıra, bunun önemini ve özen ve dikkatle yapıldığında profesyonel ve başarılı sonuçlar.