移动应用程序或网络应用程序是技术的交易筹码。这就是为什么顶级应用程序开发公司不断聘请具有新的和创新的软件开发理念的新应用程序开发人员。 移动应用程序开发公司知道，如果他们不利用应用程序开发，其他一些开发公司肯定会。应用程序开发人员是一角钱，但让应用程序开发人员拥有一个应用程序创意会在应用程序商店中流行的情况很少见。这就是为什么顶级移动应用程序开发公司会推出各种项目来寻找应用程序开发人员。这些应用程序开发人员开发移动应用程序以提供软件解决方案或上传到 IOS 和 Android 应用程序商店。一些移动应用程序（IOS 和 Android）甚至通过简化用户的开发过程来帮助应用程序开发服务和某些软件开发服务。

移动应用程序的开发总是充满挑战。应用程序开发需要应用程序开发人员跳出框框思考。某些应用程序甚至需要定制软件开发。定制软件开发是为应用程序创建专门的软件。没有业余应用程序开发人员或普通的移动应用程序开发公司可以做到这一点。它需要一定程度的精确度，只有经过培训的应用程序开发人员才能具备。

许多应用程序开发人员认为，仅开发应用程序就足够了。然而，事实并非如此。用户关心他们的移动应用程序，就像他们关心他们的服装一样。整体用户体验很重要。经验丰富的应用程序开发人员和任何优秀的移动应用程序开发公司都知道，移动应用程序的 UI/ UX 设计必须完美无瑕。不管是简单的 Android App 开发还是跨平台的 App 开发。保留用户体验很重要。任何想要销售其应用程序的移动应用程序开发公司都深知这一点。因此，应用程序开发人员正在无休止地发布下一个大型应用程序项目。

美国顶级移动应用开发公司

如今，应用程序开发已成为一个分散的过程，顶级应用程序开发人员遍布全球。您可以从美国加利福尼亚州旧金山、亚洲或欧洲雇用他们。所有顶级开发公司都已在多个地点开展业务。假设一家应用程序开发公司可能在美国开始其销售和营销，并在亚洲或欧洲开展开发业务。最重要的是，没有像 AppMaster 这样的代码应用程序开发公司可以在不聘请专业开发人员的情况下提供更便宜的应用程序解决方案。这个无代码开发平台为预算紧张的企业提供更快的开发解决方案。

您可能正在寻找美国最好的应用程序开发公司。您可能不清楚选择应用程序开发公司来构建 iOS 或 Android 应用程序。你不必再担心了。我们在这里为您提供这方面的帮助。为您的应用程序开发选择合适的移动应用程序开发公司至关重要。美国有几家应用程序开发公司，这里是我们挑选的最好的。

应用大师

AppMaster Inc. 是一家总部位于旧金山的顶级应用程序开发公司。 AppMaster 是一家总部位于美国的顶级无代码应用程序开发公司，帮助企业主创建应用程序，即使他们没有使用可视化编程的技术背景。使用这个应用程序开发平台的美妙之处在于它提供了源代码并模仿了开发人员的团队。

通过将任务分配给开发团队，您将获得相同的结果，但这个无代码平台将更快、更好、更便宜地完成它。原因是这个应用开发平台以每秒 22000 行的速度生成 Go 语言的源代码，并自动编写技术文档。 AppMaster是一个三合一的开发平台；您可以创建 Web 应用程序、移动应用程序和后端。 AppMaster 的后端使该平台成为当今所有现有但无代码平台中最强大的。

EmizenTech

它是一家专注于全球应用多样性的移动应用开发公司。 Emizentech 是一家总部位于美国的顶级软件开发公司，于 2013 年开始运营。这家应用程序开发公司通过为企业提供优质的应用程序开发解决方案，在全球范围内获得了广泛关注。

该公司帮助为小型、中型和大型企业开发应用程序。该公司拥有一支由专业应用程序开发人员组成的团队，他们通过定制应用程序开发帮助企业主提升业务增长。

EvaCodes

EvaCodes 是一家总部位于美国的顶级公司，是一家软件和 Web 开发公司，优先考虑移动应用程序开发和 Web 开发。 EvaCodes 是世界领先企业的首选应用程序开发公司。该公司正在通过高质量的应用程序开发来提升其业务图谱。如果您想为iOS或Android用户创建一个专业的应用程序，您可以得到这家应用程序开发公司的服务。

因图兹

Intuz 是总部位于美国的顶级应用程序开发公司，为企业提供技术转型支持。到目前为止，该公司已帮助许多初创公司克服了定制应用程序开发的挑战。此外，Intuz 拥有十年为初创公司提供网络、移动和云应用程序服务的经验。

奥维斯特

Owebest 是一家 IT 解决方案公司，可以将项目外包给不同国家的 IT 专家。

Groovy 网络

Groovy Web 是一家新的、创新的 Web 开发公司，聚集了许多聪明的应用程序开发人员。他们帮助年轻的应用程序开发人员实现他们的愿景并获得聘用。

移动应用开发成本

任何应用程序开发人员最常见的问题是，“这要花多少钱？”。应用程序开发时间在衡量应用程序开发成本方面起着至关重要的作用。一个移动应用程序开发项目可能需要超过 500 个小时。在开发任何移动应用程序之前，您需要为其选择应用程序公司和开发人员。每个移动应用程序开发项目中最基本但最重要的部分是成本估算。

首先，在从顶级应用程序开发公司招聘开发人员时，您需要估算开发移动应用程序所需的成本。为了节省开发成本，我们建议您尝试使用无代码应用程序开发平台，例如 AppMaster。但是，如果您正在开发一个复杂的商业应用程序，那么聘请应用程序开发人员是最好的主意。聘请开发人员的成本很大程度上取决于应用程序开发公司。为了进行有效的成本估算，您需要检查这两个因素（开发商和开发公司）。

应用程序开发包括为初创公司开发可操作的移动应用程序的各种步骤。由于业务性质的变化，应用程序项目涉及先进技术，包括机器学习 (ML)、区块链、 人工智能 (AI)和物联网 (IoT)。为了应对这些复杂性，开发公司设计了专门的课程来培训他们的员工进行多个应用程序开发项目。与专业开发人员合作将帮助您避免犯可能导致预算负担的错误。您可以通过以下方式降低应用开发成本：

如果您选择在 AppMaster 等无代码平台的帮助下自己构建它。

如果您从顶级应用程序开发公司聘请特色应用程序开发人员。

预算形成因素

值得庆幸的是，有一些影响应用程序开发的预算因素可能会帮助您确定应用程序开发费用。您可以借助以下因素估算应用程序开发的成本：

支持的平台

创建应用程序时首先要考虑的是您计划启动它们的平台。受支持的移动设备和平台将确定应用程序是仅为 iOS 创建还是具有Android 版本。 IOS 和 Android 对应用程序都有自己的要求。这些要求不会直接影响成本。但是，移动应用程序开发服务因平台而异。这会影响拥有平台专业知识的开发人员的每小时费率。具有 Objective C、Xcode IDE、Swift、Cocoa 和 UIKIT 等框架专业知识的 IOS 开发人员可以按小时收费 45-75美元。具有 Java、Android Studio IDE 和 Corona 等框架专业知识的 Android 开发人员可以按小时收费 25-85 美元。

开发商费用

其次，移动应用程序开发人员通常按小时费率工作，这取决于他们积累的经验量。高优先级应用程序项目需要经验丰富的开发人员和新手开发人员的良好组合。许多顶级应用程序开发公司保持混合的开发人员包，以避免打破成本开销。新手或初学者开发者每小时收费 30-45 美元。这些开发人员可以帮助完成诸如维护或调试之类的琐碎任务。

经验丰富的应用程序开发人员可以要求每小时 60-75 美元的应用程序开发费用。这些开发人员具有一定的专业知识水平。需要承担应用程序开发项目的主要任务。他们还可以指导新手开发人员解决他们的障碍。

专业的移动应用程序开发人员是应用程序开发的资深人士。他们通常是掌管应用程序开发项目的团队负责人。专家开发人员指导他们的团队完成应用程序开发所需的任务。他们这样做的同时自己承担最高优先级的任务。专家级应用程序开发人员每小时收费 120 美元以上。

应用类型和用途

您的移动应用程序开发项目成本也因您正在开发的应用程序的类型和目的而异。这个选择是一个初步的选择。但是，它对整个项目成本有显着影响。我们在这里提到了一些类型的应用程序格式。让我们开始：

网络应用程序不一定是应用程序，而是在移动设备上使用的用户友好型网站。它们是应用程序开发公司最便宜的应用程序开发选择。他们引人入胜的设计可帮助开发人员获得用户洞察力，从而帮助他们随着时间的推移做出积极的改进。

原生应用程序是我们使用我们想要发布应用程序的平台的原生语言开发的应用程序。本机应用程序有许多优点。与一般开发的应用程序相比，它们提供了更好的性能。例如，使用 JavaScript 为 Android 创建的本机应用程序在平台上的运行要比使用Swift 语言为 Android 开发的应用程序更好。这些应用程序的主要缺点是，如果开发人员想要在多个平台上发布应用程序，他们必须为每个操作系统重新设计应用程序，这大大增加了成本。

混合应用程序在科技界也被称为妥协。对于希望在应用程序开发项目中平衡生产力和性能的开发人员来说，这些是完美的中间地带。混合应用程序可以节省时间，因为开发人员无需使用特定语言编写它们，而是使用 JavaScript、CSS 或 HTML 等通用语言开发它们。他们在 Cordova 和 Ionic 等框架的帮助下做到了这一点。这些应用程序只是通过 webview 封装在移动应用程序中的网站。

框架

一些开发框架允许开发人员编写跨多个平台工作的单一源代码。他们通过编译创建本机操作系统所需的代码来做到这一点。我们以这种方式开发的应用程序称为跨平台应用程序。该系统的一个缺点是这些应用程序不如本地开发的应用程序好用。

如今，一种具有几乎原生外观的新型应用程序是新的“它”。我们在以组件为中心的 JavaScript 框架中开发这些应用程序。它们结合了混合和跨平台应用程序的优点。但是因为开发人员在JavaScript 框架中开发这些应用程序，所以它们不需要 webview。这些应用程序以较低的成本提供与本机应用程序类似的性能。

使用高级功能

如果应用使用 GPS 导航等 AI 相关技术，开发成本会逐渐增加。

支持的硬件

它会支持哪些特定的硬件产品，例如 iPhone 13、iPhone 12 Mini、三星 Galaxy S10 Plus 等？

计划未来的维护

应用程序开发任务完成后，开发人员可能仍需要进行更新以纠正问题。此外，您需要澄清该应用程序将与将作为其内容来源的其他应用程序集成。此外，应用程序中使用的视觉项目的复杂性将对价格产生很大影响。

标准应用项目的成本

您可以将应用程序开发项目成本的一些标准或平均基准应用于各种应用程序类别。从众多企业关于应用程序开发成本的数据中，您可以估算出您的项目成本。对于一个需要 500 小时制作的标准应用程序项目，成本可能高达25,000 美元。当然，在计算移动应用程序开发成本时，还有许多其他因素需要考虑。

总而言之，开发应用程序的总成本并不便宜。综合所有费用后，一个平台的通用应用程序成本接近25,000-50,000 美元。对于一个平台，中等复杂度的应用程序可能需要50,000-100,000 美元。一个平台的复杂应用程序的成本可能高达100,000 美元。这些是美国顶级应用程序开发公司为其应用程序开发项目收取的费用。当然，如果您与自由开发者而不是移动应用程序开发公司合作，某些价格可能会有所不同。

在雇用应用程序开发人员之前，我如何知道他们是否优秀？

现在您已经决定了要开发的平台或移动应用程序的类型。下一个问题是关于雇用一名开发人员来完成这项工作。一个优秀的开发人员可能意味着在排行榜上名列前茅的应用程序与时间、金钱和资源的损失之间的区别。对于复杂的项目，您需要聘请专业的应用程序开发人员。为此，您可以在实际雇用应用程序开发人员之前通过他们过去的工作历史和投资组合评估他们的可信度，以了解他们在其他项目中的工作情况。通过简单分析他们的工作经历，您可以了解很多关于他们的信息。所以，选择一个好的移动应用开发者是非常重要的。没有人愿意在某人身上花费一定数量的资源，只是在一段时间后才发现他们做出了错误的决定。在聘请专业应用程序开发人员时，您可能会担心关键步骤。如果是的话，不要再看了！我们将公布在为您的项目雇用应用程序开发人员时要考虑的首要方面。让我们更深入地了解一下：

技术专长和令人印象深刻的产品组合

开发应用程序是一项具有挑战性的任务。在选择开发人员时，您需要关注您以前的经验和技术专长。应用程序开发在交付给最终用户之前会经历许多阶段，包括创意创建、设计、开发、测试和部署。在为您的项目选择开发人员之前，请确保开发人员了解应用程序开发中的新技术趋势。此外，开发人员参加了一些研讨会并获得了认证，以增加更多的知识和实践技能。

应用程序设计技巧

初创公司正在寻找能够提供更好用户体验的商业应用程序。因此，您需要聘请具有出色应用程序设计技能的开发人员来创建具有流畅用户体验的直观应用程序。此外，您的应用程序开发人员必须对出色的设计充满热情。具有出色设计技能的开发人员将交付完美的应用程序。

指定项目成本

雇用开发商时，项目成本将取决于您谈判的好坏。在为您的应用程序聘请专业开发人员之前，您需要设置预算线以明确您的移动应用程序开发项目的预算限制。指定您的项目成本将帮助您以预设成本找到熟练的开发人员。因此，您可以通过适当的规划和预算估算为您的移动应用聘请专业的应用开发人员。您应该认真对待应用程序开发并计划雇用移动应用程序开发人员。为此，您应该确保您有预算。该预算将成为您在开发过程中的基石。这个范围取决于你。您可能只考虑开发成本。但是，人们经常忽略与应用程序开发相关的许多其他成本。例如，我们在开发过程之前进行市场测试，以检查应用程序是否有需求。它要花钱。即使是原型测试等基本任务也需要与开发成本分开的资金。开发应用程序后，发布它，开发后维护应用程序需要花钱。除了这些成本之外，为这些应用程序进行营销还需要花钱。因此，您应该选择适合您预算的开发人员。

项目时间表

在聘请专业开发人员时，项目时间表至关重要。一些初创公司对项目完成有严格的时间表。在为您的应用项目聘请开发人员时，您需要在开始之前讨论项目的时间安排。向开发人员询问完成应用程序所需的时间。如果开发人员同意在您的最后期限之前完成，这是开始合作的最佳时机。

测试

您应该在启动应用程序之前对其进行测试以获得用户反馈。 应用程序测试是满足用户期望的最佳方法。因此，在雇用应用程序开发人员时，请确保开发人员擅长进行应用程序测试和错误修复（如果有）。

释放

完成所有步骤后，您就可以将应用程序发布到Apple 应用商店和 Google Play了。发布应用程序是一个关键阶段，因此您应该寻找完全了解这些发布平台的程序和限制的应用程序开发人员。

聘请应用程序开发人员的步骤

您可以按照以下步骤为您的项目聘请最优秀的移动应用程序开发人员。让我们开始：

步骤 1. 发布工作

在您发布应用程序开发人员列表后，您很可能会获得多个应用程序。开发人员很周到。他们很可能会将他们的投资组合连同他们的简历一起发送给您。但投资组合可能会产生误导。选择应用程序开发人员的最佳方式是直接测试他们的技能。这些测试可以帮助您从申请人库中选择一些好的初始候选人。

步骤 2. 列出一些候选人

从您的申请者中选择一些好的初始候选人后，最好与他们中的每个人进行一对一的对话。人们有不同的性格是很自然的。很少有人相互合作，有些则没有。但是，您选择您认为会与您和您的团队合作良好的最佳移动应用程序开发人员。这个决定会影响工作环境。也会影响项目的进度。

第 3 步：聘请开发人员

开发项目通常具有时间敏感性。窃取科技创意的情况并不少见。任何应用程序开发公司都可以在您获得原型专利的机会之前窃取您的应用程序或项目。这就是为什么您需要选择一个遵守最后期限的应用程序开发人员。确保询问您的应用程序开发人员是否遵守时间表。要求他们展示他们以前项目的时间表的详细报告。根据分配的时间来判断他们的工作。询问他们对适合他们的时间表的看法。如果您的观点一致，那么您可以继续前进。发布一个应用程序只是工作的一半。开发应用程序后，需要不断维护。确保聘请愿意在项目完成后维护应用程序的移动应用程序开发人员。

制作一个应用程序需要多长时间？

在聘请了应用程序开发人员或选择了移动应用程序开发公司后，下一个问题是，“这需要多长时间？”。如果你问这个问题，你并不孤单。许多开发人员考虑他们的应用程序的时间表，他们应该这样做。您的时间表会影响您的预算和应用程序开发项目的总体成本。更不用说您需要的开发人员数量以及您需要他们工作的时间。我们已经为您服务了。我们正在公布应用程序开发过程中不同流程所需的时间。让我们开始：

指定应用范围

第一步是指定应用范围并确定要求。对于小型应用程序，需要 1-2 周。对于中型（中型）应用程序，需要 2-3 周，对于更复杂的应用程序，需要 3-4 周来确定要求和范围。

开发 UI/UX 设计

下一步是开发 UI / UX 设计。这包括配色方案、 字体、主题等。对于具有多个 UI/UX 开发人员的小型应用程序，这需要 3-4 周。对于具有多个 UI/UX 开发人员的中型（中型）应用程序，这需要 6-7 周。对于具有多个 UI/UX 开发人员的复杂应用程序，需要 9-10 周。

开始应用程序开发

开发应用程序后，软件开发公司管理应用程序的后端。此过程与开发过程同时进行。如果这没有与开发项目并行发生，那可能会显着影响项目时间表。对于小型应用程序，此过程需要 6-7 周。对于中型（中型）应用程序，此过程需要 14-15 周。对于复杂的应用程序，此过程需要 20-22 周。

Beta测试

应用程序完成开发后，顶级移动应用程序开发公司将其送去进行 Beta 测试。 Beta 测试是指一组选定的人试用和测试应用程序并提供反馈。我们进行 Beta 测试以确保应用程序运行顺畅并吸引消费者。如果 Beta 测试小组指出任何问题或不一致之处，开发人员会重新设计应用程序并对其进行改进。在所选平台上发布应用程序之前，这一点很重要。对于小型应用程序，需要 5-10 名测试人员和 7-8 天。对于中型（中型）应用程序，Beta 测试需要 14-15 天。它还需要 25-40 名测试人员。但是，对于复杂的应用程序，Beta 测试是分阶段进行的，并且比其他应用程序需要更长的时间。 100 多名 Beta 测试人员对复杂应用进行 Beta 测试可能需要 1-2 个月。这对于确保应用程序在发布后表现良好非常重要。并且应用程序开发人员可以在将应用程序上传到所选平台之前删除并修复任何问题或不一致之处。它可以节省时间和金钱。

总体而言，制作一个小型应用程序所需的总时间几乎是 2-2.5 个月。开发一个中型（中型）应用程序所需的时间接近 3-4 个月。创建一个复杂的应用程序所需的总时间几乎是 5-6 个月。

为什么你应该支付关注无代码平台？

在当前时代，我们听到了与应用程序开发相关的无代码平台服务的炒作。一家软件开发公司开发与应用程序相关的客户友好型产品，他们可以轻松地在其上移动项目。这些无代码平台使用户的生活变得轻松且成本友好。根据一项调查，到 2024 年，65% 的软件开发公司将采用无代码平台。早在 2017 年，应用程序开发公司就参与了一项比较模型驱动无代码的早期生产力基准测试。一家采用传统开发的顶级软件开发公司使用 JavaScript。关于无代码的统计数据令人印象深刻：无代码应用程序开发提高了生产力。 2020 年专家的一项调查表明，移动应用程序开发人员的工作效率提高了 4.7 倍。

无代码平台：分散的市场

无代码开发市场是多样化的，渗透到不同的平台、软件解决方案和子市场。例如，多个利基市场迎合大、中、小型企业。 AppMaster 是一个流行的无代码应用程序开发平台，提供高性能和安全的应用程序。他们提供顶级的移动应用程序开发服务。该企业无代码平台的魔力象限如下所示：

什么是最好的无代码开发平台？

如今，无代码开发的市场多样化，例如 AppMaster、Adalo 和 Bubble。最重要的是，AppMaster 是最好的无代码工具，与其他无代码开发平台相比具有竞争优势。这个无代码平台允许企业在不雇佣专业开发人员的情况下通过移动和 Web 应用程序提高其知名度。在这里，我们将展示 AppMaster 相对于其他无代码平台的竞争优势。让我们开始：

源代码

使用 AppMaster 开发应用程序的美妙之处在于它为应用程序提供了源代码。随着源代码的可用性，即使您不再使用该平台，您也可以修改软件解决方案。

速度

使用 AppMaster 开发应用程序比在类似平台上更快。因此，使用这个平台，您可以在数小时内而不是数天或数周内将您的业务应用程序提供给应用商店。

任何平台上的应用托管

AppMaster 允许应用程序托管在任何云平台上。使用 AppMaster 构建应用程序后，您可以在 AppMaster 云、任何私有云、商业云甚至离线托管您的应用程序。

多功能性

AppMaster 允许企业主通过多功能自动化他们的业务工作流程。因此，您可以使用这个无代码平台创建复杂的后端，并将其用于多个应用程序开发项目。

最后的想法

应用程序开发似乎很容易，但只有移动应用程序开发人员或移动应用程序开发公司知道这个过程是多么艰苦。最佳实践是使用 AppMaster 等无代码应用程序开发平台开发移动或 Web 应用程序，以节省您的时间和金钱。这些无代码应用程序开发平台已经取代了应用程序开发人员，因为他们为中小型初创公司提供经济的应用程序解决方案。但如果一个组织想要构建一个复杂的应用程序项目，从顶级应用程序开发公司聘请应用程序开发人员将是最好的主意。复杂的应用程序项目需要 GPS 等高级功能，并且需要编码技能。要聘请专业的应用程序开发人员，建议搜索提供具有成本效益和优质应用程序解决方案的顶级应用程序开发供应商。

我们希望您精通美国顶级移动应用开发公司。您可以聘请任何开发公司的专业开发人员来完成您的应用程序开发项目。最重要的是，我们建议您尝试 AppMaster 以更便宜、更快的方式完成您的项目。这种跨平台将为您节省时间和金钱。祝您的应用程序开发项目好运！