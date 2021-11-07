Google Play 和 Apple App Store 是迄今为止最大的两个分发和推广应用程序的平台。无论您是自己开发应用程序、向专业开发人员订购，还是使用无代码工具构建应用程序，将应用程序发布到商店的过程对每个人都是一样的，重要的是要符合您的一些要求。申请成功通过审核并发布。

为避免发布应用程序时出现任何问题和可能的拒绝，我们编制了一份要求列表，这些要求必须满足才能成功地将应用程序发布到每个商店。

谷歌商店

尽管还有许多其他替代商店，但 Google Play 仍然是分发 Android 应用程序的主要平台。

要发布并允许 Android 用户在其智能手机和平板电脑上下载和使用您的应用程序，您必须按照以下步骤操作并确保您的应用程序满足要求。

第 1 步：创建 Google 开发者帐户

创建一个Google 开发者帐户。注册期间需要支付 25 美元的一次性费用，之后您就可以将应用程序发布到商店。

第 2 步：包括您的应用说明

输入应用程序的标题和描述。该名称应该是唯一的并反映您的应用程序的本质。推荐文本长度：

申请名称：不超过30个字符；

简短描述：不超过80个字符；

完整描述不超过 4000 个字符。

第 3 步：上传营销材料

上传应用程序图标：512x512 像素，32 位 PNG 格式，带 alpha 通道，允许重量：1024 KB。

上传应用程序的 2 到 8 张屏幕截图：从 320 像素到 3840 像素，宽高比不超过 2:1。无 alpha 通道的 JPG 或 24 位 PNG 格式。要直接从屏幕上截取漂亮的屏幕截图，请使用清理状态栏。

上传特写图片：1024 像素 x 500 像素、JPEG 或 24 位 PNG（无 Alpha 通道）。这是在 Google Play 上放置所必需的，这是用户在商店中打开您的应用程序页面时看到的第一件事。

重要提示：如果您的应用适用于平板电脑，请为它们上传额外的屏幕截图。

提示： Google Play 库中充满了不同的应用程序。竞争非常激烈，因为每个应用类别中至少有 100 个应用。确保您的视觉效果和内容部分具有吸引力以吸引用户。

第 4 步：隐私政策和一般信息

设定年龄限制。为此，请登录 Google Play Developer Console 并为您的每个应用程序填写一份调查问卷。没有指定限制的程序可能会被用户或国家/地区阻止。

添加隐私政策，告诉您如何处理敏感的用户和设备数据。

第 5 步：上传您的申请文件

以 APK (.apk) 或 ABB (.abb) 格式上传您的应用程序文件。这是在 Android 设备上运行您的应用程序所必需的。从 2021 年 8 月开始，谷歌开始转向 ABB，因为这种格式小 15%，下载速度更快。 ABB 将很快成为主要格式并完全取代 APK。

第 6 步：适度

现在你只需要等待。如果您的应用程序通过审核，那么它将在几小时到几天内在 Google Play 商店中可用。

被 Google Play 拒绝的原因

受限内容。 如果您的应用包含与暴力、欺凌、骚扰、非法活动和明显仇恨相关的不当内容，可能会危及儿童或威胁普通用户，则该应用将不会被批准。

如果您的应用包含与暴力、欺凌、骚扰、非法活动和明显仇恨相关的不当内容，可能会危及儿童或威胁普通用户，则该应用将不会被批准。 被盗知识产权。 如果您引用或复制任何不属于您的品牌，您的应用程序将被删除。

如果您引用或复制任何不属于您的品牌，您的应用程序将被删除。 安全和隐私问题。 Google 致力于保护用户隐私。如果检测到欺骗性、恶意或故意滥用用户私人数据的行为 - 您的应用将被严格禁止。

Google 致力于保护用户隐私。如果检测到欺骗性、恶意或故意滥用用户私人数据的行为 - 您的应用将被严格禁止。 儿童在线隐私保护法 (COPPA) 未编制。

(COPPA) 未编制。 未遵循计费指南。 在您的应用中包含获利功能后，请务必在说明中说明所有费用。

在您的应用中包含获利功能后，请务必在说明中说明所有费用。 广告并不符合 所有 Google 政策。

所有 Google 政策。 损坏的功能。 Play 商店禁止使用多次崩溃和冻结的低质量应用程序。

苹果应用商店

在发布方面，Apple 相当挑剔，并且比 Google 更难发布您的应用程序。但是，仍然可以将您的应用程序提供给 IOS 用户。

这就是2021 年将 iOS 上传到 App Store 的样子。

第 1 步：Apple 开发者门户

与在 Google Play 商店中一样，您必须创建一个Apple 开发者帐户并支付 100 美元的注册费。但是，您需要在那里创建一些其他项目，例如分发证书并配置您的 App ID。

第 2 步：填写有关您的应用的数据

为您的应用创建一个独特的标题和描述。标题不得超过 30 个字符。描述应详细并提及应用程序的功能 - 字符数不应超过 4000。

第 3 步：上传营销材料

确保您的应用是使用 Xcode 12 和 iOS 14 SDK 构建的。

上传应用程序图标。图标应该没有圆角和透明度。对于每个设备，有不同的参数：

— iPhone：180px ×180px 或 120px×120px。格式为 PNG 或 JPEG；

— iPad Pro：167px x 167px；

— iPad、iPad mini：152px x 152px；

— 应用商店：1024 像素 x 1024 像素。

— iPhone：180px ×180px 或 120px×120px。格式为 PNG 或 JPEG； — iPad Pro：167px x 167px； — iPad、iPad mini：152px x 152px； — 应用商店：1024 像素 x 1024 像素。 每个屏幕分辨率最多上传 5 个屏幕截图。屏幕截图不应该是透明的。

第 4 步：添加营销信息

放置一些关键字（标签）以使您的应用可搜索。

支持和营销 URL - 用户可以在其中找到有关应用的营销信息的 URL。

检查应用内购买的价格和说明。

第 5 步：附加信息

有关更新的信息（提交新版本时）。

包括所有者姓名 + 联系信息。

确定类别和年龄限制。为此，您需要填写一份调查问卷，指定某些参数，系统将自动分配年龄评级。

第 6 步：TestFlight

提交您的应用程序进行TestFlight Beta 测试，以确保您的应用程序符合所有 Apple App Store 指南。在发布或拒绝之前，审核您的应用程序需要 24 小时到一周的时间。

被 App Store 拒绝的原因

多个错误。 如果检测到任何错误或皮疹，您的申请将被拒绝。确保事先测试您的应用程序。

如果检测到任何错误或皮疹，您的申请将被拒绝。确保事先测试您的应用程序。 未完成的内容。 没有最终确定内容的应用程序将不会在 App Store 上可用。

没有最终确定内容的应用程序将不会在 App Store 上可用。 糟糕的用户界面。 如果您未能满足设计指南中提到的接口要求，您将被 Apple 拒绝。

如果您未能满足设计指南中提到的接口要求，您将被 Apple 拒绝。 断开的链接。 如果应用程序中的链接不能正常运行，则会增加被拒绝的机会。

如果应用程序中的链接不能正常运行，则会增加被拒绝的机会。 疏忽的描述。 您的描述和屏幕截图的不准确导致用户难以理解您的应用程序的功能或承诺不可用的功能将被拒绝。

您的描述和屏幕截图的不准确导致用户难以理解您的应用程序的功能或承诺不可用的功能将被拒绝。 无效广告。 测试您的应用是否能在所有设备上正确展示广告。

测试您的应用是否能在所有设备上正确展示广告。 应用重复。 如果您提交两个类似的申请，这可能是拒绝的理由。

如果您提交两个类似的申请，这可能是拒绝的理由。 低质量和少量功能。如果一个应用程序没有提供足够的功能或内容，或者只适用于一个小的利基市场，它也可能不被批准。

重要的！

自 2022 年 1 月 31 日起，用户可以在其中创建帐户的 iOS 应用程序需要为用户提供帐户删除选项。您可以在此处从 App Store 找到有关新规则的更多详细信息。

结论

最终发布并向用户展示您的应用程序令人兴奋。但是，在将其提交到 App Store 或 Google Play 之前，请确保您已遵循所有说明并且您的应用程序符合所有要求。

您可以在文档中更详细地了解有关发布和测试应用程序的更多信息。此外，如果您有任何问题，欢迎您在此聊天中联系 AppMaster.io 开发人员。

有用的链接

谷歌播放：

苹果应用商店：