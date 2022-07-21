无代码开发是一种新的软件开发方法，它提供了一种简化的方式来构建应用程序，而无需任何编码技能。
无代码开发是一种新的软件开发方法，它提供了一种简化的方式来构建应用程序，而无需任何编码技能。无代码工具正变得越来越流行，我们可以看到原因--它们通常有一个用户友好的界面，这意味着它们允许你快速设想实施过程，以便你可以全面详细地描述整体业务逻辑。
No-Code利用了拖放编辑器；这是一个组件，通过鼠标点击选择所需的外观或模块，并将它们一起中断在一个帆布空间上，而结果反映在屏幕上按比例设置的窗口中。No-Code通过开发者环境抽象出更复杂程序的部分和原理，使任何人都能更简单地学习如何编码，即使他们以前从未做过。
无代码平台允许你快速构建应用程序，并与其他开发人员一起组装产品功能，而不是孤立地工作。
使用可视化模型创建应用程序要比从头开始编码快得多。可视化建模工具可以将复杂的信息以一种简化的形式表现出来，任何人都可以轻松阅读。这些使无代码平台同时适合于商业用户和开发者。
使用无代码系统不需要重新发明轮子，它在你开始工作时就提供你的应用程序可能需要的所有功能。大多数无代码平台提供预先存在的模块，可以用来节省你的时间和精力。例如，支付管理或面向客户的模块，如销售管理或客户支持管理。
每个无代码工具都提供了一个易于使用的界面。这是最有帮助和最实用的功能之一，使应用程序的创建变得轻而易举。拖放功能是开发过程中最重要和最有用的部分之一。它们不仅可以使公民轻松地创建应用程序，而且对专业开发人员来说也是如此。
无代码工具使你能够轻松地创建丰富和吸引人的移动应用程序，并毫不费力地在苹果商店或谷歌游戏上发布。用你的品牌图标、企业颜色和你的视觉识别的其他元素来塑造你的应用程序。通过使用拖放式开发工具，跳过几个月的编码工作。
无代码平台加速了服务器、网络和本地移动业务应用程序的创建。
无代码解决方案可减少80%的开发成本。无代码缩小了IT的差距，而不需要承担额外的资源费用。
开发一个应用程序的时间需要几个月。开发人员和企业正在寻找方法，以更快地提供应用程序。无代码将这一时间减少一半甚至更少。
无代码是未来的趋势。今天实施它的企业将保持领先。无代码是持续改进的一个完美工具。
用无代码开发，使应用程序的成功率更高。创建应用程序的速度更快，并收到即时反馈。
一个没有代码的平台是你的团队的一个完美的接触点。构建、启动和处理工作流程，无需在单调的常规任务上浪费时间。
通过可视化建模工具的高效和快速开发使企业有机会快速适应不断变化的市场和客户需求。
有一种说法是，无代码平台的定制和扩展能力有限，因为开发者对无代码工具和源代码没有完全的权力。
并非所有的平台都可以扩展，但在无代码的世界里，有一些平台可以帮助你创建可以生产的高生产力的企业级应用程序，并进行扩展。有些平台如AppMaster甚至提供源代码
今天，通过无代码，你可以使遗留系统现代化，创建新的和改进现有的流程，建立企业级的应用程序，轻松修改解决方案以满足业务需求，等等。
无代码平台是近乎神奇的。它们提供了无限的可能性，可以根据业务需要建立任何类型的应用程序。
客户关系管理、项目管理、服务台管理、人力资源管理系统、员工自助服务、采购
着陆页、社交媒体、网上商店、餐厅预订、管理面板、旅游门户等
健身应用、支付服务、在线游戏、会展应用、在线学校等等。
电子邮件、网络打印、文件存储、谷歌文档等在线文档系统，以及更多。
今天，传统的开发方法正在被无代码所颠覆。这种替代方法提供了定制软件的灵活性，同时将上市时间缩短了10倍。
根据Gartner的数据，到2022年，应用开发的需求将超过IT能力的五倍。一个企业的大部分IT预算都花在了维护遗留系统上。无代码允许任何没有IT技能的用户快速创建新的应用程序。业务用户可以配备新的工具，同时被授权掌握工作流程自动化的所有权。
随着企业进行数字化转型，他们成为软件驱动的公司。虽然许多人曾经雇用开发人员手动编码软件，但无代码正在颠覆这种模式。今天，IT和商业领袖都意识到，无码化将带来更快、更成功的结果。一套丰富的可视化编辑器、内置连接器等，有助于推出新的应用程序。
无代码平台为用户提供关键的安全功能，如管理工具、访问控制和威胁评估。这样，授权用户可以在每个时间点上配置和监控系统的安全性。此外，行业的最佳实践确保了存储数据的安全和隐私，在应用和网络层面，以及在物理访问层面都提供支持。
大流行、远程工作条件和随之而来的后果迫使企业迅速重新思考其技术和工作流程战略。许多公司在其数字化转型中实现了长达10年的飞跃。无代码平台为组织提供了核心技术，以不断创新并加速适应不断变化的市场环境。
无代码要求较少的正式编程专业知识，这有助于缩小许多公司面临的IT差距，而不需要他们雇用更多的IT专家加入他们的团队。无代码平台还使公民开发者能够在没有任何IT参与的情况下开发应用程序，这可以减少IT积压，同时最大限度地减少昂贵的资源。
将无代码与其他方式进行比较，可以看出它与传统方式相比有多少优势。
虽然定制开发有其优势，但不可否认的是，无代码是更快和更有效的。开发一个软件程序或应用程序需要几个月的时间，根据毕马威会计师事务所的研究，超过80%的软件程序或应用程序未能在规定的时间内交付。无代码则没有这样的麻烦。即使在涉及到成本和维护时，赔率也有利于无代码应用程序。
定制是现成产品的最大缺点。虽然技术肯定有进步，有许多产品适合一个行业的需求，但你可能没有灵活性来添加你需要的功能。从长远来看，这可能会堵塞你的整个商业流程。无代码开发通过给企业提供定制的自由，完全消除了这种头痛的问题。
这是最大的问题。大多数用户实际上被混淆了，认为它们是一样的。这远非事实。低码需要最少的编码，而无码则完全不需要编码。因此，除了要求低代码开发至少有基本的编码知识外，还有一些细微的差别使这两个过程不同，并使低代码成为一个更复杂和昂贵的过程。
AppMaster提供了一个无代码平台，通过代码生成加速创建高影响力的生产就绪的服务器、网络和本地移动业务应用程序。
应用程序是围绕一个单一的后端建立的。例如，2个应用程序（司机和乘客）将在同一个后台工作。
与任何类似的解决方案相比，后端性能高出几十倍。没有技术债务和重构!
应用程序可以托管在AppMaster云、任何商业云、私有云，甚至完全离线。
可以下载生成的应用程序的源代码。我们以每秒22k行的速度生成GoLang的代码。
创建和管理对你的API的访问，端点与中间件，并自动生成API文档。
你可以创建复杂的后台并单独使用它--将你的开发人员编写的前端连接到它。
了解更多关于AppMaster业务流程设计器的信息以及更多关于如何与我们的无代码平台合作的信息。
阅读更多有关创建精美 Web 和移动应用程序所需的其他强大的可视化编辑工具的信息，而无需编写任何代码。
不需要代码!无需使用大量的额外资源!加入AppMaster平台，用一个工具为你的团队建立强大的服务器、移动和网络应用。