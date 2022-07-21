无需编码的开发

无代码开发是一种新的软件开发方法，它提供了一种简化的方式来构建应用程序，而无需任何编码技能。无代码工具正变得越来越流行，我们可以看到原因--它们通常有一个用户友好的界面，这意味着它们允许你快速设想实施过程，以便你可以全面详细地描述整体业务逻辑。

No-Code利用了拖放编辑器；这是一个组件，通过鼠标点击选择所需的外观或模块，并将它们一起中断在一个帆布空间上，而结果反映在屏幕上按比例设置的窗口中。No-Code通过开发者环境抽象出更复杂程序的部分和原理，使任何人都能更简单地学习如何编码，即使他们以前从未做过。