使你的公司更接近于实现一个目标的行为和活动被称为流程。通过使你的流程自动化，你可以减少对人工数据输入的要求，从而减少人为错误。企业的主管人员有很多责任需要照顾。有时感觉好像一天中没有足够的时间来有效地完成所有事情，特别是当试图在内部程序之间保持平衡，向外部股东报告，以及管理客户的期望。

伴随着企业管理的永无止境的待办事项清单，在BPA形式的技术协助下，可能会变得更加容易管理。自动化改善了你的培训、广告、营销和社会媒体管理过程。

业务流程自动化--一个完整的指南

组织在日常处理中实现了从员工招聘到应付款程序的自动化。而他们必须要求自动化软件来完成不同的任务。这减少了员工从一个地方到另一个地方发送文件的需要。如果你想把自动化软件的创建工作外包给开发人员，请确保他们了解你企业内部需要完成的许多工作。流程的BPA可以加快文件流管理和采购任务。

与手动检查可用资源相比，实施你的库存控制流程将加快定制订单的执行。





BPA一般包括三个主要部分，具体如下。

流程自动化

信息集中化，实现透明度的提高

减少面对面接触的必要性，同时增加信息在整个公司内与适当各方共享的可能性

如果不实现自动化，索要大量的未付发票可能是困难的。所以，索要未付发票很重要。这对发票的生成和预算的编制也很重要。你的组织将在你的流程自动化后变得更有生产力和成本效益。把所有需要自动化的任务列一个清单。为了更容易实现自动化，把任务分成小块。业务流程自动化必须能够从结构化（已收集并逐项列出的信息）和非结构化的数据中提取信息，以便它能维持工作流程。你可以通过企业的目标来指定数据的来源和它的用途。已经使用的业务流程跨越了物品的采购，通过处理订单和预算批准。

使你的流程自动化有各种原因。当涉及到在不写一个字的代码的情况下建立复杂的服务器、网络和移动应用程序时，AppMaster.io是下一代的无代码平台。开发方法将使用带有可视化编程工具的在线界面。选择合适的业务流程自动化软件是每个组织都需要的。

业务流程自动化的例子

以下是业务流程自动化可能被使用的几个例子，以便你能更好地理解这个主题。

1.招聘新员工

业务流程自动化的第一个例子是招聘员工。虽然它看起来是一个简单的程序，但雇用人员需要许多不同的职责。仅举几个所需的行动，你将需要填写员工信息表，组织入职会议，组织培训课程，建立银行账户，收集基本文件，并任命导师。

如果没有自动化，整个程序有可能变得非常混乱，这可能导致以下结果。

永远没有尽头的文件

在一些事情上失利

工作人员之间的不信任

低水平的生产力



当用于员工招聘时，业务流程自动化将提供从一个活动到下一个活动的完美过渡，使相关人员处于循环状态，并提供流程状态的可见性。

2.客户的采购订单

在几乎所有的企业中，包括业务流程自动化，提交采购订单的请求是一项持续的活动。提出请求的团队填写一份表格，然后将其发送给进行采购的团队。之后，负责审批的部门查看请求，并根据所提供信息的质量和可用资金的情况决定是否拒绝。之后，它被交付给提出请求的小组。如果请求被接受，就会产生一个采购订单，并将其副本传达给供应商和库存团队。

在没有自动化的情况下，人们可能会遇到以下困难。

采购订单的批准被搁置

影响生产力

未完成或丢失的记录

采购单中的不准确之处

运送材料时出现了错误

业务流程的自动化可能有助于促进问责制和透明度，并提供精确的数据采集，关键利益相关者可以在必要时访问。此外，它将跟踪与流程相关的工作流程内的每一次沟通，使其执行更简单、更快速。

3.来自客户的应付款。

发票处理和付款监督要求对流程进行持续的检查和监控。然而，BPA可以协助扫描、识别、收集、组织和发送相关财务文件，以确保及时付款。此外，由于所有的东西都将存放在一个集中的地方，防止未经授权的访问，终止账户将变得更加简单。

BPA的步骤

业务流程的自动化可以通过以下五个步骤完成。

1.确定应该被自动化的活动

你可以使用不同的流程图，在你的组织内部挑选出适合自动化的活动。通过这种方式，你可以将活动自动化。将活动自动化是件好事。

2.确定业务目标

你现在希望能完成什么？自动化到底会有什么帮助？你打算如何评估你的成功水平？

3.确保你使用适当的工具

要选择合适的工具，首先必须验证它是否满足以下标准。

使用简单，易于理解，并拥有适应性和可扩展性。与现有的工具栈相结合；在购买工具之前，要验证它是否能从已经使用的其他工具中提取数据，并能与你的组织已经维护的数据流畅地运作。

4.4.管理的改变

应该为人员组织培训和辅导，特别是那些将每天与技术打交道的员工。

发展一种能够适应新想法的文化。

与你的团队一起参与。

以培训课程的形式提供持续教育的机会

5.密切关注并做好记录

这些工具不应该是一成不变的，而是要适应你的组织如何运作。利用它们来监测关键绩效指标，并根据需要做出调整。

一步一个脚印地实现自动化

一步一个脚印包括以下内容。

第1步：第一步是确定业务流程自动化的战略原因。

第2步：对预先存在的程序进行严格评估。

第3步：确定哪些问题领域可以通过业务流程自动化得到缓解。

第4步：最后一步包括自动化的实施。

BPA和RPA之间的区别

RPA的重点是个别活动。然而，BPA的重点是通过采用受业务流程管理的最有效方法影响的更全面的战略来重组你的运作方式。利用可能从这些信念和技术中获得的好处，可以导致生产的增加和底线的改善。由于RPA和BPM之间没有明显的矛盾，你的组织没有必要在这两种方法之间制造战争；相反，这两种技术只是要求替代性应用。

RPA可以作为一种补充工作，增加组织对BPA解决方案的采用。RPA也有可能提供受BPM战略影响的改进。在寻找解决方案时，可能很难区分RPA和BPM，因为前者已经迅速发展成为后者的一个组成部分。





处理自动化的最佳实践

这种自动化的过程有助于维持不同任务的工作流程。下面提到几个例子，使任务更容易做，有助于处理。

常规和重复性的任务。这些是可能被自动化的人工程序，减少了人为错误的可能性。人力资源也将被转移到需要更多批判性思维的部门。状态自动化软件的更新、监控、库存管理和自动化项目管理的杂事都是例行和重复性的任务。

属于危险或可能导致伤害的手工任务。公司不断寻求方法来减少或消除员工做有害任务的需要。在不担心人受伤的情况下，自动化机器接受了做任务的风险，如在有风险的高处加工或进入放射性场地。

最后的思考

对于BPA来说，AppMaster是一个不错的选择，因为它以各种方式协助客户。你可以用AppMaster构建全功能的自动化软件，完成后端、前端和强大的本地移动应用程序。AppMaster将为你的应用程序生成源代码，构建它，然后将它部署到你想要的任何托管公司或私人服务器。首先，它用于公司内部使用的软件，如处理、客户服务、销售、IT团队等的内部工具。此外，AppMaster可用于构建面向客户的解决方案，但可能需要其他工具来满足所有要求。