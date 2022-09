Une application mobile ou une application Web est la puce commerciale de la technologie. C'est pourquoi les meilleures entreprises de développement d'applications continuent d'embaucher de nouveaux développeurs d'applications avec des idées nouvelles et innovantes pour le développement de logiciels. Les sociétés de développement d'applications mobiles savent que si elles ne capitalisent pas sur le développement d'applications, une autre société de développement le fera certainement. Les développeurs d'applications sont des dizaines de centimes, mais il est rare que le développeur d' applications ait cette idée d'application qui arrivera dans les magasins d'applications. C'est pourquoi les meilleures sociétés de développement d'applications mobiles lancent divers projets pour repérer les développeurs d'applications. Ces développeurs d'applications développent des applications mobiles pour proposer des solutions logicielles ou pour télécharger sur les magasins d'applications IOS et Android. Certaines applications mobiles (IOS et Android) aident même dans les services de développement d'applications et certains services de développement de logiciels en simplifiant le processus de développement pour l'utilisateur.

Le développement d'une application mobile est toujours un défi. Le développement d'applications nécessite que le développeur d'applications sorte des sentiers battus. Certaines applications nécessitent même le développement de logiciels personnalisés. Le développement de logiciels personnalisés est la création de logiciels spécialisés uniquement pour l'application. Aucun développeur d'applications amateur ou une société de développement d'applications mobiles moyenne ne peut le faire. Cela nécessite un certain niveau de précision que seuls les développeurs d'applications formés possèdent.

De nombreux développeurs d'applications pensent qu'il suffit de développer des applications. Cependant, ce n'est pas vrai. Les utilisateurs se soucient de leurs applications mobiles comme ils se soucient de leurs tenues. L'expérience utilisateur globale est importante. Les développeurs d'applications chevronnés et toute bonne société de développement d'applications mobiles savent que la conception de l'interface utilisateur/UX pour les applications mobiles doit être impeccable. Peu importe qu'il s'agisse d'un simple développement d'applications Android ou d'un développement d'applications multiplateformes. La rétention de l'expérience utilisateur est importante. Toute société de développement d'applications mobiles souhaitant vendre ses applications le sait bien. Les développeurs d'applications sont donc dans une course sans fin pour lancer le prochain grand projet d'application.

Principales sociétés de développement d'applications mobiles aux États-Unis

Aujourd'hui, le développement d'applications est devenu un processus dispersé et les meilleurs développeurs d'applications sont disponibles dans le monde entier. Vous pouvez les louer de San Francisco, en Californie, aux États-Unis vers l'Asie ou l'Europe. Toutes les meilleures sociétés de développement ont commencé leurs opérations dans plusieurs endroits. Supposons qu'une société de développement d'applications commence ses ventes et son marketing aux États-Unis et ses opérations de développement en Asie ou en Europe. Surtout, il n'y a pas de sociétés de développement d'applications de code comme AppMaster pour fournir des solutions d'applications moins chères sans embaucher un développeur professionnel. Cette plate -forme de développement sans code offre des solutions de développement plus rapides aux entreprises disposant d'un budget serré.

Vous recherchez peut-être la meilleure société de développement d'applications pour le développement d'applications aux États-Unis. Vous n'êtes peut-être pas sûr de choisir une société de développement d'applications pour créer une application iOS ou Android. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter davantage. Nous sommes là pour vous aider à cet égard. Choisir la bonne société de développement d' applications mobiles pour le développement de votre application est crucial. Il existe plusieurs sociétés de développement d'applications aux États-Unis, et voici notre sélection des meilleures.

AppMaster

AppMaster Inc. est une société de développement d'applications de premier plan basée à San Francisco. AppMaster est une société de développement d'applications sans code basée aux États-Unis qui aide les propriétaires d'entreprise à créer des applications même s'ils n'ont aucune formation technique en utilisant la programmation visuelle . La beauté de l'utilisation de cette plate-forme de développement d'applications est qu'elle fournit le code source et imite l'équipe du développeur.

En attribuant une tâche à l'équipe de développement, vous obtiendrez le même résultat, mais cette plate-forme sans code le fera sortir plus rapidement, mieux et moins cher. La raison en est que cette plate-forme de développement d'applications génère du code source à une vitesse de 22 000 lignes par seconde dans le langage Go et rédige automatiquement la documentation technique. AppMaster est une plateforme de développement trois en un ; vous pouvez créer des applications Web, des applications mobiles et un backend. Le backend d'AppMaster fait de cette plate-forme la plus puissante de toutes les plates-formes existantes mais sans code aujourd'hui.

EmizenTech

Il s'agit d'une société de développement d'applications mobiles spécialisée dans la diversité des applications à travers le monde. Emizentech, une société de développement de logiciels basée aux États-Unis, a démarré ses activités en 2013. Cette société de développement d'applications a attiré une attention massive dans le monde en fournissant des solutions de développement d'applications de qualité aux entreprises.

Cette société aide au développement d'applications pour les petites, moyennes et grandes entreprises. La société dispose d'une équipe de développeurs d'applications professionnels qui aident les propriétaires d'entreprise à accélérer la croissance de leur entreprise grâce au développement d'applications personnalisées.

Codes Eva

EvaCodes, une société américaine de premier plan, est une société de développement de logiciels et de sites Web qui donne la priorité au développement d'applications mobiles et au développement Web. EvaCodes est la meilleure société de développement d'applications choisie par les plus grandes entreprises mondiales. L'entreprise s'efforce d'élever son graphique commercial grâce au développement d'applications de qualité. Vous pouvez obtenir les services de cette société de développement d'applications si vous souhaitez créer une application professionnelle pour les utilisateurs iOS ou Android.

Intuz

Intuz est la première société de développement d'applications basée aux États-Unis, qui permet aux entreprises de se transformer technologiquement . Jusqu'à présent, la société a aidé de nombreuses startups à surmonter les défis du développement d'applications personnalisées. De plus, Intuz a dix ans d'expérience au service des startups avec des applications Web, mobiles et cloud.

Owebest

Owebest est une société de solutions informatiques qui peut sous-traiter un projet à ses experts informatiques dans différents pays.

Web groovy

Groovy Web est une nouvelle société de développement Web innovante qui abrite de nombreux développeurs d'applications brillants. Ils aident les jeunes développeurs d'applications à concrétiser leurs visions et à être embauchés.

Coût du développement d'applications mobiles

La question la plus courante que se posent les développeurs d'applications est : "Combien cela va-t-il coûter ?". Le temps de développement de l'application joue un rôle essentiel pour mesurer le coût de développement de l'application. Un projet de développement d'applications mobiles peut prendre jusqu'à 500 heures. Avant de développer une application mobile, vous devez choisir une société d'applications et un développeur pour celle-ci. La partie la plus fondamentale et pourtant la plus importante de tout projet de développement d'applications mobiles est l'estimation des coûts.

Tout d'abord, vous devez estimer le coût requis pour développer une application mobile lorsque vous embauchez un développeur d'une grande société de développement d'applications. Pour réduire les coûts de développement , nous vous recommandons d'essayer une plate-forme de développement d'applications sans code telle qu'AppMaster. Mais si vous développez une application commerciale complexe, embaucher un développeur d'applications est la meilleure idée. Le coût d'embauche d'un développeur dépend fortement de la société de développement d'applications. Pour une estimation efficace des coûts , vous devez examiner les deux facteurs (développeur et société de développement).

Le développement d'applications comprend différentes étapes pour développer une application mobile exploitable pour les startups. En raison de la nature changeante des entreprises, les projets d'applications impliquent des technologies de pointe, notamment l'apprentissage automatique (ML), la chaîne de blocs, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT). Pour répondre à ces complexités, les sociétés de développement conçoivent des cours spéciaux pour former leurs employés à de multiples projets de développement d'applications. Travailler avec des développeurs professionnels vous aidera à ne pas commettre d'erreurs qui peuvent peser sur votre budget. Vous pouvez réduire le coût du développement d'applications des manières suivantes :

Si vous choisissez de le construire vous-même à l'aide d'une plateforme sans code comme AppMaster.

Si vous embauchez des développeurs d'applications vedettes des meilleures sociétés de développement d'applications.

Facteurs de formation du budget

Heureusement, il existe quelques facteurs budgétaires pour le développement d'applications qui pourraient vous aider à déterminer les dépenses de développement d'applications. Vous pouvez estimer le coût du développement d'une application à l'aide des facteurs suivants :

Plates-formes prises en charge

La première chose à considérer lors de la création d'applications est la plate-forme sur laquelle vous prévoyez de les lancer. Les appareils mobiles et plates-formes pris en charge détermineront si une application est créée uniquement pour iOS ou possède une version Android . IOS et Android ont leurs exigences pour les applications. Ces exigences n'affectent pas directement le coût. Cependant, les services de développement d'applications mobiles varient selon les plates-formes. Cela affecte le taux horaire des développeurs ayant une expertise de la plate-forme. Les développeurs IOS ayant une expertise dans des frameworks tels que Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa et UIKIT peuvent facturer un taux horaire de 45 $ à 75 $ . Les développeurs Android ayant une expertise dans des frameworks tels que Java, Android Studio IDE et Corona peuvent facturer un taux horaire de 25 $ à 85 $ .

Frais de développeur

Deuxièmement, les développeurs d'applications mobiles travaillent souvent à des taux horaires, qui varient en fonction de l'expérience qu'ils ont accumulée. Les projets d'applications hautement prioritaires nécessitent un bon mélange de développeurs très expérimentés et novices. De nombreuses grandes sociétés de développement d'applications conservent un mélange de développeurs pour éviter de casser les frais généraux. Les développeurs novices ou débutants peuvent facturer entre 30 $ et 45 $ de l'heure . Ces développeurs peuvent aider avec des tâches subalternes telles que la maintenance ou le débogage.

Un développeur d'applications chevronné peut demander entre 60 $ et 75 $ de l'heure pour le développement d'applications. Ces développeurs ont un certain niveau d'expertise. Il est nécessaire d'entreprendre des tâches principales pour le projet de développement d'applications. Ils peuvent également guider les développeurs novices avec leurs barrages routiers.

Les développeurs d'applications mobiles experts sont des vétérans du développement d'applications. Ce sont généralement des chefs d'équipe à la tête du projet de développement d'applications. Les développeurs experts guident leur équipe vers les tâches nécessaires au développement de l'application. Ils le font tout en entreprenant eux-mêmes les tâches les plus prioritaires. Les développeurs d'applications experts peuvent facturer jusqu'à 120 $ de l'heure.

Type et objectif de l'application

Les coûts de votre projet de développement d'applications mobiles varient également en fonction du type et de l'objectif de l'application que vous développez. Ce choix est préliminaire. Cependant, cela a un impact notable sur le coût global du projet. Nous mentionnons ici certains types de formats d'application. Commençons:

Une application Web n'est pas nécessairement une application, mais un site Web convivial utilisé sur des appareils mobiles. Ils constituent le choix de développement d'applications le moins cher pour les sociétés de développement d'applications. Leur conception attrayante aide les développeurs à mieux comprendre les utilisateurs, ce qui les aide à apporter des améliorations positives au fil du temps.

Les applications natives sont des applications que nous développons avec le langage natif de la plate-forme sur laquelle nous voulons publier l'application. Il existe de nombreux avantages des applications natives. Ils offrent de meilleures performances par rapport aux applications généralement développées. Par exemple, une application native créée en JavaScript pour Android fonctionnerait mieux sur la plateforme qu'une application développée en langage Swift pour Android. Le principal inconvénient de ces applications est que si un développeur souhaite publier l'application sur plusieurs plates-formes, il doit reconcevoir l'application pour chaque système d'exploitation, ce qui augmente considérablement le coût.

Les applications hybrides sont également appelées compromis dans le monde de la technologie. Il s'agit du compromis idéal pour les développeurs qui souhaitent équilibrer productivité et performances dans leurs projets de développement d'applications. Les applications hybrides permettent de gagner du temps car au lieu de les écrire dans un langage spécifique, les développeurs les développent dans un langage général comme JavaScript, CSS ou HTML. Ils le font à l'aide de frameworks comme Cordova et Ionic. Ces applications ne sont que des sites Web intégrés dans des applications mobiles via WebView.

Cadre

Certains frameworks de développement permettent aux développeurs d'écrire des codes à source unique qui fonctionnent sur plusieurs plates-formes. Pour ce faire, ils compilent le code car ils sont nécessaires pour créer des systèmes d'exploitation natifs. Les applications que nous développons de cette manière sont appelées applications multiplateformes. Un inconvénient de ce système est que ces applications ne fonctionnent pas aussi bien que les applications développées en mode natif.

Un nouveau type d'application qui a une apparence presque native est le nouveau "it" de nos jours. Nous développons ces applications dans des frameworks JavaScript axés sur les composants. Ils combinent les avantages des applications hybrides et multiplateformes. Mais comme les développeurs développent ces applications dans des frameworks JavaScript , elles n'ont pas besoin d'une vue Web. Ces applications offrent des performances comparables aux applications natives à moindre coût.

Utilisation des fonctionnalités avancées

Si une application utilise la navigation GPS et d'autres technologies liées à l'IA, le coût de développement augmentera progressivement.

Matériel pris en charge

Quels produits matériels spécifiques, tels que l'iPhone 13, l'iPhone 12 Mini, le Samsung Galaxy S10 Plus et d'autres, seront-ils pris en charge ?

Planifier l'entretien futur

Une fois la tâche de développement de l'application terminée, le développeur devra probablement encore effectuer des mises à jour qui corrigent les problèmes. De plus, vous devez préciser que l'application sera intégrée à d'autres applications qui serviront de source de son contenu. De plus, la complexité des éléments visuels utilisés dans une application aura un impact important sur le prix.

Coût d'un projet d'application standard

Vous pouvez appliquer des références standard ou moyennes pour les coûts de projet de développement d'applications à diverses catégories d'applications. À partir des données de nombreuses entreprises sur les coûts de développement d'applications, vous pouvez estimer le coût de votre projet. Pour un projet d'application standard dont la production prend 500 heures, le coût peut atteindre 25 000 $ . Bien entendu, de nombreux autres facteurs doivent être pris en compte lors du calcul des coûts de développement d'applications mobiles.

Pour résumer, les coûts globaux de développement d'applications ne sont pas bon marché. Après avoir combiné tous les frais, une application générale pour une plate-forme coûte entre 25 000 et 50 000 $ . Une application avec une complexité intermédiaire pour une plate-forme peut coûter entre 50 000 et 100 000 dollars . Et une application compliquée pour une plate-forme peut coûter jusqu'à 100 000 $ . Il s'agit des coûts facturés par les principales sociétés de développement d'applications aux États-Unis pour leurs projets de développement d'applications. Bien sûr, certains prix peuvent varier si vous travaillez avec des développeurs indépendants au lieu d'une société de développement d'applications mobiles.

Maintenant que vous avez décidé du type de plateforme ou d'application mobile que vous souhaitez développer. La question suivante concerne l'embauche d'un développeur pour le travail. Un bon développeur peut faire la différence entre une application en tête des classements et une perte de temps, d'argent et de ressources. Pour les projets complexes, vous devez embaucher un développeur d'applications professionnel. À cette fin, vous pouvez évaluer la crédibilité des développeurs d'applications en fonction de leurs antécédents professionnels et de leur portefeuille avant de les employer pour voir dans quelle mesure ils ont travaillé sur d'autres projets. Vous pouvez en savoir beaucoup sur eux en analysant simplement leurs antécédents professionnels. Il est donc extrêmement important de choisir un bon développeur d'applications mobiles. Personne ne veut dépenser une certaine quantité de ressources sur quelqu'un pour découvrir après un certain temps qu'il a pris la mauvaise décision. Vous pourriez être préoccupé par les étapes cruciales lors de l'embauche d'un développeur d'applications professionnel. Si oui, ne cherchez pas plus loin ! Nous dévoilons les principaux aspects à prendre en compte lors de l'embauche d'un développeur d'applications pour votre projet. Allons plus loin :

Expertise technique et portefeuille impressionnant

Développer une application est une tâche difficile. Lorsque vous choisissez un développeur, vous devez vous concentrer sur votre expérience antérieure et votre expertise technique. Le développement d'applications passe par de nombreuses étapes avant d'être livré à l'utilisateur final, y compris la création d'idées, la conception, le développement, les tests et le déploiement. Avant de sélectionner un développeur pour votre projet, assurez-vous qu'il est au courant des nouvelles tendances technologiques en matière de développement d'applications . De plus, le développeur a participé à des ateliers et a reçu des certifications pour ajouter plus de connaissances et de compétences pratiques.

Compétence en conception d'applications

Les startups recherchent une application métier qui offre une meilleure expérience utilisateur. Vous devez donc embaucher un développeur doté d'excellentes compétences en conception d'applications pour créer des applications intuitives avec une expérience utilisateur fluide. De plus, votre développeur d'applications doit avoir une passion pour un design exceptionnel. Un développeur avec d'excellentes compétences en conception fournira des applications irréprochables.

Spécifiez le coût du projet

Lors de l'embauche d'un développeur, le coût du projet dépendra de la qualité de votre négociation. Avant d'embaucher un développeur professionnel pour votre application, vous devez définir une ligne budgétaire afin de clarifier votre limite budgétaire pour votre projet de développement d'application mobile. Spécifier le coût de votre projet vous aidera à trouver un développeur qualifié au coût prédéfini. Ainsi, vous pouvez embaucher un développeur d'applications professionnel pour votre application mobile grâce à une planification et une estimation budgétaire appropriées. Vous devez être sérieux au sujet du développement d'applications et prévoir d'embaucher des développeurs d'applications mobiles. Pour cela, vous devez vous assurer que vous avez un budget en tête. Ce budget sera votre pierre angulaire dans le processus de développement. Cette gamme dépend de vous. Vous ne pensez peut-être qu'en termes de coûts de développement. Mais il existe de nombreux autres coûts liés au développement d'applications que les gens négligent souvent. Par exemple, nous effectuons des tests de marché avant le processus de développement pour vérifier s'il existe une demande pour l'application. Cela coûte de l'argent. Même les tâches de base telles que les tests de prototypes nécessitent des fonds distincts des coûts de développement. Après avoir développé l'application, vous la publiez et la maintenance d'une application après le développement coûte de l'argent. En dehors de ces coûts, il en coûte de l'argent pour faire du marketing pour ces applications. Par conséquent, vous devez choisir un développeur qui correspond à votre budget.

Chronologie du projet

Un calendrier de projet est crucial lorsqu'il s'agit d'embaucher un développeur professionnel. Certaines startups ont un calendrier strict pour l'achèvement du projet. Lorsque vous embauchez un développeur pour votre projet d'application, vous devez discuter du calendrier du projet avant de commencer. Demandez au développeur le temps nécessaire pour terminer l'application. Si un développeur accepte de respecter votre délai, c'est le meilleur moment pour commencer votre collaboration.

Essai

Vous devez tester l'application avant de la lancer pour obtenir les commentaires des utilisateurs. Les tests d'applications sont la meilleure approche pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ainsi, lors de l'embauche d'un développeur d'applications, assurez-vous que le développeur est qualifié pour effectuer des tests d'applications et corriger des bogues (le cas échéant).

Libération

Après avoir terminé toutes les étapes, il est temps de publier l'application sur l' App Store d'Apple et sur Google Play . La sortie d'une application est une phase cruciale, vous devez donc rechercher un développeur d'applications qui connaît parfaitement le fonctionnement et les contraintes de ces plateformes de publication.

Étapes pour embaucher un développeur d'applications

Vous pouvez suivre ces étapes pour embaucher le meilleur développeur d'applications mobiles pour votre projet. Commençons:

Étape 1. Publier une offre d'emploi

Après avoir publié votre liste pour les développeurs d'applications, vous obtiendrez très probablement plusieurs applications. Les développeurs sont minutieux. Ils vous enverront très probablement leurs portefeuilles avec leurs curriculum vitae. Mais les portefeuilles peuvent être trompeurs. La meilleure façon de choisir un développeur d'application est de tester ses compétences de première main. Ces tests peuvent vous aider à sélectionner quelques bons candidats initiaux parmi le bassin de candidats.

Étape 2. Présélectionnez quelques candidats

Après avoir choisi quelques bons candidats initiaux parmi votre vivier de candidats, il est préférable d'avoir une conversation en tête-à-tête avec chacun d'eux. Il est très naturel que les gens aient des personnalités différentes. Peu d'individus travaillent les uns avec les autres, et certains ne le font pas. Cependant, vous choisissez les meilleurs développeurs d'applications mobiles qui, selon vous, fonctionneront bien avec vous et votre équipe. Cette décision affecte l'environnement de travail. Cela affecte également l'avancement du projet.

Étape 3. Engagez un développeur

Les projets de développement sont souvent urgents. Le vol d'idées dans la technologie n'est pas rare. Toute société de développement d'applications peut voler votre application ou votre projet avant même que vous n'ayez la possibilité de breveter votre prototype. C'est pourquoi vous devez sélectionner un développeur d'applications qui respecte les délais. Assurez-vous d'interroger vos développeurs d'applications sur leur adhésion aux délais. Demandez-leur d'afficher des rapports détaillés de leurs échéanciers sur leurs projets précédents. Jugez leur travail en fonction du temps qui lui est imparti. Demandez leur avis sur ce à quoi ressemble un calendrier confortable pour eux. Si vos points de vue s'alignent, vous pouvez aller de l'avant. La publication d'une application ne représente que la moitié du travail. Après avoir développé l'application, elle nécessite une maintenance constante. Assurez-vous d'embaucher un développeur d'applications mobiles prêt à maintenir l'application même après l'achèvement du projet.

Combien de temps faut-il pour créer une application ?

Après avoir embauché un développeur d'applications ou choisi une société de développement d'applications mobiles, la question suivante est : "Combien de temps cela va-t-il prendre ?". Si vous posez cette question, vous n'êtes pas seul. De nombreux développeurs pensent à la chronologie de leurs applications, et ils devraient le faire. Votre calendrier affecte votre budget et le coût global de votre projet de développement d'application. Sans parler du nombre de développeurs dont vous avez besoin et des heures dont vous avez besoin pour travailler. Nous avons ce qu'il vous faut. Nous dévoilons le temps requis pour les différents processus lors du développement de l'application. Commençons:

Spécifier la portée de l'application

La première étape consiste à spécifier la portée de l'application et à déterminer les exigences. Pour les applications de petite taille, cela prend 1 à 2 semaines. Pour les applications intermédiaires (de taille moyenne), il faut 2 à 3 semaines, et pour les applications plus complexes, il faut 3 à 4 semaines pour déterminer les exigences et la portée.

Développer le design UI/UX

La prochaine étape consiste à développer la conception UI / UX. Cela inclut le schéma de couleurs , les polices , le thème, etc. Pour les applications de petite taille avec plusieurs développeurs UI/UX, cela prend 3 à 4 semaines. Pour les applications intermédiaires (de taille moyenne) avec plusieurs développeurs UI/UX, cela prend 6 à 7 semaines. Pour les applications complexes avec plusieurs développeurs UI/UX, cela prend 9 à 10 semaines.

Démarrer le développement de l'application

Après avoir développé l'application, une société de développement de logiciels gère le backend de l'application. Ce processus est effectué simultanément avec le processus de développement. Si cela ne se produit pas parallèlement au projet de développement, cela peut avoir un impact significatif sur le calendrier du projet. Pour les applications de petite taille, ce processus prend 6 à 7 semaines. Pour les applications intermédiaires (de taille moyenne), ce processus prend 14 à 15 semaines. Pour les applications complexes, ce processus prend 20 à 22 semaines.

Tests bêta

Après le développement complet de l'application, les meilleures sociétés de développement d'applications mobiles l'envoient pour des tests bêta. Le test bêta est lorsqu'un groupe de personnes sélectionnées essaie et teste l'application et donne son avis. Nous effectuons des tests bêta pour nous assurer que l'application fonctionne correctement et plaît aux consommateurs. Si les groupes de test bêta signalent des problèmes ou des incohérences, les développeurs retravaillent l'application et l'améliorent. C'est important avant de publier l'application sur la plate-forme choisie. Pour les applications de petite taille, il faut 5 à 10 testeurs et 7 à 8 jours. Pour les applications intermédiaires (de taille moyenne), les tests bêta prennent 14 à 15 jours. Il faut également 25 à 40 testeurs. Cependant, avec des applications complexes, les tests bêta se déroulent par phases et prennent un peu plus de temps que dans d'autres applications. Les tests bêta d'applications complexes peuvent prendre 1 à 2 mois avec plus de 100 bêta-testeurs. C'est important pour s'assurer que l'application fonctionne bien après sa sortie. Et que les développeurs d'applications peuvent supprimer et résoudre tout problème ou incohérence avant de télécharger l'application sur la plate-forme choisie. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.

Dans l'ensemble, le temps total nécessaire pour créer une application de petite taille est de près de 2 à 2,5 mois. Le temps nécessaire pour développer une application intermédiaire (de taille moyenne) est de près de 3 à 4 mois. Le temps total nécessaireded pour créer une application complexe prend presque 5-6 mois.

Pourquoi devriez-vous prêter attention à la plate-forme sans code ?

À l'ère actuelle, nous entendons le battage médiatique des services de plate-forme sans code liés au développement d'applications. Une société de développement de logiciels développe des applications conviviales pour les clients et y déplace facilement ses projets. Cette plate-forme sans code rend la vie des utilisateurs facile et économique. Selon une enquête, 65 % des sociétés de développement de logiciels seront des plates-formes sans code en 2024. En 2017, les sociétés de développement d'applications ont participé à un premier test de référence de productivité comparant le modèle sans code. Une grande société de développement de logiciels avec un développement traditionnel utilise JavaScript. Il y avait des statistiques impressionnantes sur l'absence de code : la productivité a été gagnée avec le développement d'applications sans code. Une enquête menée par des experts en 2020 a démontré que les développeurs d'applications mobiles ont atteint une productivité 4,7 fois supérieure.

Plateforme no-code : un marché fragmenté

Le marché du développement sans code est diversifié, avec la pénétration de différentes plates-formes, solutions logicielles et sous-marchés. Par exemple, plusieurs niches s'adressent aux grandes, moyennes et petites entreprises. AppMaster est une plate-forme de développement d'applications sans code populaire qui fournit des applications hautes performances et sécurisées. Ils fournissent les meilleurs services de développement d'applications mobiles. Le Magic Quadrant de cette plate-forme d'entreprise sans code est présenté ci-dessous :

Quelle est la meilleure plateforme de développement sans code ?

Aujourd'hui, un marché diversifié est disponible pour le développement sans code, comme AppMaster, Adalo et Bubble. Surtout, AppMaster est le meilleur outil sans code avec des avantages concurrentiels par rapport aux autres plates-formes de développement sans code. Cette plate-forme sans code permet aux entreprises d'augmenter leur visibilité avec des applications mobiles et Web sans embaucher un développeur professionnel. Nous dévoilons ici les avantages concurrentiels d'AppMaster par rapport aux autres plates-formes sans code. Commençons:

Code source

La beauté du développement d'applications avec AppMaster est qu'il fournit le code source d'une application. Avec la disponibilité du code source, vous pouvez modifier les solutions logicielles même si vous n'utilisez plus cette plateforme.

La rapidité

Le développement d'applications avec AppMaster est plus rapide que sur des plates-formes similaires. Ainsi, en utilisant cette plate-forme, vous pouvez mettre votre application commerciale à la disposition des magasins d'applications en quelques heures au lieu de plusieurs jours ou semaines.

Hébergement d'applications sur n'importe quelle plate-forme

AppMaster permet aux applications d'être hébergées sur n'importe quelle plate-forme cloud. Après avoir créé une application avec AppMaster, vous pouvez héberger votre application dans le cloud AppMaster, n'importe quel cloud privé, commercial ou même hors ligne.

Polyvalence

AppMaster permet aux propriétaires d'entreprise d' automatiser leur flux de travail d'entreprise avec polyvalence. Ainsi, vous pouvez créer le backend complexe avec cette plate-forme sans code et l'utiliser pour plusieurs projets de développement d'applications.

Dernières pensées

Le développement d'applications semble facile, mais seuls les développeurs d'applications mobiles ou les sociétés de développement d'applications mobiles savent à quel point le processus peut être exténuant. La meilleure pratique consiste à développer une application mobile ou Web avec une plate-forme de développement d'applications sans code comme AppMaster pour économiser votre temps et votre argent. Ces plates-formes de développement d'applications sans code ont remplacé les développeurs d'applications car elles proposent des solutions d'applications économiques aux petites ou moyennes startups. Mais si une organisation souhaite créer un projet d'application complexe, embaucher un développeur d'applications d'une grande société de développement d'applications sera la meilleure idée. Un projet d'application complexe nécessite des fonctionnalités avancées telles que le GPS et des compétences en codage. Pour embaucher un développeur d'applications professionnel, il est conseillé de rechercher les meilleurs fournisseurs de développement d'applications qui offrent des solutions d'applications rentables et de qualité.

Nous espérons que vous connaissez bien les meilleures sociétés de développement d'applications mobiles basées aux États-Unis. Vous pouvez embaucher des développeurs professionnels de n'importe quelle société de développement pour mener à bien votre projet de développement d'applications. Avant tout, nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour réaliser votre projet de manière moins chère et plus rapide. Cette multiplateforme vous fera gagner du temps et de l'argent. Bonne chance avec votre projet de développement d'application !