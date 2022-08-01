低代码和无代码是最近一种开发网站和移动应用程序的方式，无需技术知识和背景。你不需要有编程技能或背景就可以在这些无代码平台上工作。它有助于节省时间和金钱，并为非编码人员提供便利。如果你想要专业的覆盖面，你可以为这些平台雇用一个无代码的开发人员。机会是巨大的，但在雇用有技术能力的无代码开发人员之前，知道如何选择和盘问什么是很难的。

一个成熟的机构和初创公司正专注于无代码网站和应用程序的开发，希望提供没有编码经验和多样化技能要求的应用程序，以节省时间和金钱。然而，要为你的公司获得最好的无代码开发人员，你必须知道在雇用他们之前如何面试候选人。

在你深入到无代码开发人员的面试过程中，要学习在候选人中审问什么以及如何找到它。这篇文章解释了明确的要点：在面试这些无代码开发人员招聘之前，你需要了解和审问候选人。

网络开发人员有编码面试吗？

是的，网络开发人员在任何机构雇用他们作为全职或无代码开发人员之前，都有编码面试。在这个面试中，招聘机构会询问开发人员的能力，以评估软技能、技术知识和沟通技巧。通常情况下，对技术部分的测试包含实际测试或查看开发人员以前的工作。面试的其余部分通常是口头的，并会根据公司的资格标准进行访问。

你如何对待编程面试？

编程面试分为两部分；一部分包含技术技能，另一部分包含软技能。

对于软技能，面试是口头的，其中沟通能力、行为、创造力等都会被评判和分析。

技术经验也会被分析，并进行小测试，以分析开发人员的能力。

面试官在编码面试中寻找什么？

在记下你的要求或相关要点后，接下来的事情就是面试。因此，在无代码开发人员中选择几个候选人。在签订交易之前，确保对候选人进行面试。通过这个，你将能够了解他们的资格。它还允许与那些对你的项目的成功至关重要的人进行当面交谈。

一个组织良好的面试有助于你了解开发人员的能力，特别是在微妙的无代码网站和应用程序开发阶段。此外，你将能够区分出真实和平庸的候选人。这是可能的，因为通过面试，你会听他们如何描述自己参与各种项目的情况。最好的候选人会专业而冷静地回答问题。

编码面试官期待的是符合他们角色要求的机构候选人，并能完成他们的工作描述。大多数面试官都会审问开发人员的一些具体事情。

以下是顶级机构要求某人参加编码面试时的一般标准。然而，它可能因机构而异，但最普遍的是寻找。

技术能力

沟通能力

解决问题的能力

过去的经验和项目

开发人员的面试问题是什么？

为你的公司雇用一名开发人员是至关重要的，特别是如果你正在建立一个数字品牌。机构在启动这个职位的招聘时，既要看软技能，也要看技术能力。

开发人员必须有多学科的方法，多样化的问题解决能力，以及良好的沟通能力，因为他们将与企业主、分析师、平面设计师等一起工作。

下面是一些针对开发人员，特别是无代码开发人员的基本面试问题，同时公司在招聘他们时。

你如何组织你的项目？

开始面试候选人，了解他们在开始前如何将项目组织成碎片。例如，他们如何解决问题，回应审查，提供质量保证，以及在团队环境中工作。

你为什么选择成为一名无代码开发人员？

随着无代码的日益普及，它现在已经成为网络开发和应用开发项目从无到有的公认方法。因此，请问你的候选人为什么选择做无码开发员，他有什么技能。

你在哪些无码平台上工作过？

几个无码平台应运而生。问问你的候选人，他在多少个平台上工作过，他对这些平台有多少了解。

哪个无码/低码平台是最好的？

其中一个最好的无码和低码平台是AppMaster。让候选人告诉你他们最喜欢的无代码平台和原因。

详细地告诉我你过去的工作经历

尽管消除了代码，你的面试候选人应该善于使用几种工具来建立一个功能性的应用程序。我并不是在暗示无代码开发人员必须处理成千上万的工具。但是，他们必须证明他们已经处理了超过少数几个工具，并取得了良好的效果。除了掌握工具外，你还需要雇用一个在传统编码方面具有多样化技能的无码开发人员。虽然用无代码平台建立任何网站或应用程序都比较容易，但当需要定制低级功能时，有一个无代码开发人员能够帮助你，这一点很重要。

候选人最近的项目结构是怎样的？了解他们最近的网站或应用程序的状况和构建，让你对他们的技能有一个清晰的洞察力，而不是一个封面以后。让他们参与对话，以确定他们是什么样的工人。这有助于你找到合适的候选人，与其他员工合作。

你会如何向一个没有知识的客户解释项目？

被雇用的开发人员必须能够与公司的非技术部门有效互动，如销售。测试他们用简单的语言与没有任何技术知识的人沟通的能力和技巧。

到目前为止，你收到的最糟糕的反馈是什么？

开发人员必须能够处理负面评论和反馈，这可能是令人沮丧的。该职位的理想候选人必须知道如何积极地接受这些反馈并加以改进。询问他们将如何处理并达成一个解决方案。

你能在压力下工作并遵守最后期限吗？解释一下这种情况

在压力下工作，满足时间和预算的能力是开发人员必须具备的。询问他们如何在最后期限内承受压力，安排时间，以及他们遵循什么样的工作道德。这些不同的技能有助于候选人满足伟大的技术和人际交往能力，以提供一个令人敬畏的数字体验。

你对无代码开发的个人看法是什么？

询问候选人对无代码开发的看法，以及他们认为它与基于编码的网站和应用程序开发有什么不同，有什么优点和缺点。

你认为网站开发和应用程序开发的未来会是怎样的？

你必须在面试中问及候选人对编码和无编码开发的未来的认识和看法。例如，人工智能（AI），元空间，等等。这将让你知道他们打算如何为未来升级自己，并设定长期期望。

你有任何SQL经验吗？

请询问候选人对数据库管理的方法，并考虑那些非常关注并愿意为之付出努力的人。候选人必须了解SQL和NoSQL数据库之间的区别。

你希望雇佣那些知道如何建立数据库管理并保持其功能和更新的人，包括在面试过程中询问有关他们对数据库管理方法的基本问题。

你如何解释团队工作以及为什么它是重要的？

你想通过面试了解他们的人际关系经验、团队合作和技术知识，以获得一个令人愉快和富有成效的人。

许多人常常忽略了检查推荐人。然而，这是一个明显的步骤。最近客户的答复让你清楚地了解到与候选人合作的容易程度。此外，它还提供了有关他们的生产力、反应以及他们对变更请求、修改和修订的完美程度的信息。此外，他们的其他特质你必须考虑，包括团队合作，思想开放，缺乏自我，以及愿意习惯新的方式来执行各种活动。

沟通技巧重要吗？以及为什么？

创建一个成功的网站需要与利益相关者进行更多的协调。确保面试的人能够沟通项目状态或他们可能面临的任何路障的状况。为了避免这些与沟通有关的问题，检查你的候选人和他们的肢体语言，确保他们能使用易于理解的术语。他们能阐明他们的建筑方法并清楚地解释过程吗？

你是否提供任何其他的附加服务？

询问你的开发商是否提供一些额外的服务，为你提供一个完整的方案，增强长期的参与和高投资回报率。季节性的企业家指出，各种后续服务很重要，包括及时的问题解决，新功能的更新，以及持续的市场研究。因此，在面试前，你需要确定无代码开发人员或自由职业者是否会提供额外服务。如果他们这样做，这将是一个加分项。

他们是否有其他工具的经验？

一些额外的服务可以促进你的项目的发展。雇用一个拥有各种工具的开发人员来提供额外服务。

他们是否热衷于学习？

询问开发人员目前正在学习或工作的项目。这些项目可能包括。

跳入一种编码语言。

玩弄最近开发的新体验工具。

处理一个个人项目。

建议面试一个对新开发的工具有经验的候选人。无代码行业一直在不断发展。因此，你需要保持最新的状态。因此，雇佣一个对新的经验工具、想法和方法数据库持开放态度的人很重要。

你希望与一个愿意站在最前沿并能让你的应用程序或网站保持更新的开发人员合作。声明 "我对这个工具没有经验，但我希望能玩一玩"，这表明候选人愿意使用新的经验工具和想法来发展你的网站。

他们在解决问题方面是否有效？

无代码开发人员或自由职业者经常作为问题解决者发挥作用。如果你有一个人能够打破复杂的问题，并把它们变成可操作的碎片，这将会有所帮助。所以，检查他们的能力。如果可能的话，让他们通过案例研究来确定他们发现和解决问题的能力，同时说明他们的方法。你也可以要求他们进行相关的活动，例如从复杂的电子表格中获得洞察力。

他们在用户体验和用户界面方面有什么知识？

一个完美的软件产品必须是功能性的，并以一种可访问的、直观的和友好的方式提供功能。虽然我们不期望无代码开发人员或自由职业者成为设计专家，但他们必须了解好的设计意味着什么，以及如何将其纳入最终的软件产品中。

为了测试候选人的设计感，向他们提供假设的产品，让他们画出这些产品的界面。你可能还需要知道他们喜欢什么，不喜欢什么，彼此之间的关系。这种做法可以让你清楚地了解到开发人员对基本设计特征的理解。

除了技术上的问题，无代码开发人员或自由职业者应该是可以接触到的。项目有时可能会被催促，而从你的开发者那里得到答复不应该花很长时间。

鉴于一个项目可能需要很长的时间，你必须在进行无代码开发人员时感到安心。而这意味着与积极主动和敏感的开发人员合作。

沟通是一种相互让步。仅仅在需求上下功夫是不够的。你的无代码开发人员或自由职业者应该投入一些努力，在必要时提供建议。例如，他们应该提供途径，使项目更有效率，并帮助绕过各种障碍。

他们有数字公文包吗？

任何潜在的无代码开发人员会在他们的网站上展示他们的作品。大多数开发人员会分享有关他们最近建立的应用程序或网站的信息。

你潜在的无代码开发人员可以从他们最近的工作中收集许多属性。完成一个复杂的开发，显示了候选人的能力和行业知识。它还能让人清楚地了解到，如果你雇用某个无代码开发人员，你未来的应用程序或网站会是什么样子。

无代码开发的主要特征之一是模板和插件的集合。一个使用模块的开发团队会优先考虑效率和灵活性。找出开发商是否能在你的行业中建立这样的应用程序或网站是一个好主意。建立类似的应用程序或网站的经验可以有利于你的行业。你的潜在开发商可能决定使用类似的模板和其他经验工具来催化这个过程。

底线

无代码将很快成为未来，编码在某种程度上是不情愿的。虽然这似乎是现实，但编码可能仍然是必要的，并将得到低代码解决方案的补充。尽管如此，像AppMaster这样的无代码平台的普及还是不容忽视的。如果你正在寻找一个简单的无，编码的网络开发解决方案平台AppMaster将是你的头号解决方案。如果你雇用一个无代码开发人员或自己做，AppMaster是最简单的应用开发平台。你有疑问吗？请联系我们，我们的专家团队将指导您解决这些问题。

所以，这就是所有关于你在开始面试无代码开发人员之前需要知道的事情。以上几点是经过充分研究的，将帮助你雇用合适的无代码开发人员。挑选合适的无代码开发人员是通过AppMaster创建一个完美的无代码应用程序的第一步。通过像AppMaster这样的卓越平台，你可以建立。