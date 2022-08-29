软件维护费用很高。时期。无论您运行的是哪种类型的软件，维护成本都会随着业务的增长和软件中添加的新功能而增加。因此，每个企业都在寻找降低软件维护成本的方法，无论是升级到软件版本还是使用新版本，这也就不足为奇了。好消息是，有很多方法可以在不编写任何代码的情况下降低软件维护成本。在这篇博文中，我们将探讨一些降低维护成本的策略，同时确保您的程序安全并符合行业标准。

什么是无代码/低代码软件？

无代码/低代码软件是一个平台，它使用户或开发人员能够通过少量编码（低代码）或无需任何编码（无代码）来创建自己的应用程序或软件。该平台提供拖放界面和用于开发、测试和部署的内置工具。这种类型的软件非常适合创建移动应用程序或 Web 应用程序。

此类软件的流行是由于其简单性以及各级开发人员都可以使用它来创建满足业务需求的任何应用程序的事实。此外，这些平台还提供广泛的功能，包括支持用户身份验证和数据存储。

低代码和无代码软件的好处

低代码和无代码软件在开发世界中变得越来越流行。它们提供了许多好处，包括：

降低开发成本

开发低代码和无代码软件通常比传统软件应用程序便宜得多。

缩短上市时间

可以快速开发低代码和无代码软件，这可以帮助您更快地推销产品并覆盖更广泛的受众。

提高灵活性和定制化

因为低代码和无代码软件非常灵活，您可以更轻松地自定义它们以创建您需要的确切应用解决方案，而无需从头开始编写代码。这意味着您可以快速为不同的受众或平台创建应用版本，而无需完全放弃最初的愿景。

低代码和无代码软件允许更简化的流程并且更具成本效益，不仅适用于较小的项目。

软件维护费用是多少？

维护成本通常根据您的软件所需的全职开发人员数量来计算。计算这一点的标准方法是检查每个开发人员每小时的成本。然而，一些公司的开发团队产能过剩，而另一些公司则签订临时合同。

例如，如果一个由 5 名开发人员组成的团队以每小时 25 美元的价格为一个为期 3 个月的项目提供维护和支持，那么这 3 个月的费用约为 20,000 美元。

低代码成本是多少？

低代码软件平台的成本从每月 5 美元到每月 1000 美元不等，而且应用程序开发不受限制。低代码或无代码平台的成本通常取决于所包含的特定特性和功能。一般来说，低代码或无代码平台，即使是最高层，也比传统的软件开发方法便宜得多。

哪些因素会影响软件的维护成本？

软件维护成本高昂，主要有两个原因：保持软件的现有版本保持最新需要大量时间和精力，而且当一切都通过自动化流程运行时，通常很难追踪成本的成本.如果您有越来越多的用户，不断添加新功能，或者在银行等高度监管的行业中运营，每行代码在发布前都必须经过彻底审计，那么优先维护您的软件系统将比您在一个不太复杂、规则较少的部门运作。

过去，软件版本通常与维护成本增加有关。然而，这种假设不再总是正确的：如果组织选择无代码或低代码方法，它会减少软件升级和维护成本所需的手动工作。综上所述，影响软件维护成本的因素有以下几个：

您的业务规模

您正在运行的软件类型或版本

它具有的功能（应用程序功能）的数量和类型

用户使用该程序的频率（流量）

开发和推出该功能需要多长时间。

您如何控制软件维护成本？

降低软件维护成本的第一步是确定日常维护软件所需的特定任务。这通常分为三类：

保持数据清洁并确保系统是最新的

如果升级到新版本，请确保软件正常运行

跟踪出现或需要进行更改的问题

无代码或低代码软件是一种开发解决方案，允许开发人员在不编写代码的情况下构建和部署项目。使用模板可以加速该过程，这有助于减少开发这些项目所需的时间。

无需花费时间编写代码，您就可以在团队专注于应用程序功能的同时每月节省团队时间。无代码或低代码软件也降低了软件维护成本，因为您不必花钱请别人为您编写代码。它还有助于使您的系统与监管标准的最新变化保持同步。当您使用无代码、低代码软件时，您能够保持与行业标准的合规性，同时降低与维护软件相关的总成本。

为什么需要基于规则的管理系统？

规则对于管理任何企业的软件维护成本都是必要的，因为如果没有它们，不同组织维护其软件或应用程序的方式将存在高度不一致。这将导致成本增加，因为不同的组织必须雇用多个人以相同的方式维护他们的软件。

此外，一些组织可能会选择根本不维护其应用程序功能，因为这样做会带来成本。使用基于规则的管理有助于您的业务，因为它使用一组特定的指令（规则）来管理软件的使用和维护方式。这些说明通常以手册或电子形式存储，供系统管理员或其他专家在需要进行更改或维修时使用。通过遵循这些规则，管理员可以确保正确完成更新和修复，从长远来看可以节省时间和金钱。

如何开始使用低代码/无代码软件

如果您想开始使用低代码或无代码，请确定您正在运行哪种类型的应用程序以及它拥有多少用户。此外，在继续您的项目之前，请考虑您的应用程序可能需要的所有功能。有很多方法可以通过使用低代码或无代码平台来降低软件维护成本。例如，如果您使用像 AppMaster 这样的无代码软件平台，您将需要很少的时间和精力来维护您的应用程序。

这个无代码平台拥有所有平台中最强大的后端。所以，无论你是想开发网络应用还是移动应用，你最好从 AppMaster 开始，这意味着从长远来看，你将能够节省大量的开发费用，正确维护或确保你的应用程序功能是一流的无故障并最终降低维护成本。