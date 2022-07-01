选择最适合你的设计的精确的颜色组合是使其成为现实的最重要步骤之一。这需要有一双熟练的眼睛，把适当的颜色拉到一起，使你的信息深入人心，无论是试图传达与迷人的风景、浪漫的夕阳，还是充满活力的图像爆炸性的色彩相关的感觉。

我们汇编了一份令人惊叹的色彩组合清单，你可以在你的任何项目中自由使用，让你在寻找完美的色彩组合时少花一些时间和精力。这些色调方案几乎可用于任何类型的设计。

色轮和色彩组合

了解各种颜色如何相互作用是创造美丽的色彩组合的最重要步骤。假设你能掌握色轮和色调的协调性（什么有效，什么无效，以及色调如何沟通）。在这种情况下，你将能够更有效地混合颜色，建立一个更强大的品牌，并与你的设计师和印刷商更明智地沟通。

有三种基本色调，即红色、黄色和蓝色。还有三种次要色调，即绿色、橙色和紫色，在主色调结合时产生。最后，有六种三级色调。如果你在轮子的中间画一条线，你就能区分出暖色调（如红色、橙色和黄色）和冷色调（蓝色、绿色、紫色）。

当我们想到冷色调时，我们通常会想到安静、平和和安宁。另一方面，暖色调则与活力、亮度和活动有关。当你意识到每种色调都有其温度时，你可能会开始理解利用它们会如何影响你想要传达的信息。

一个色调方案，通常被称为色彩组合，是由色调结合得很好的结果。在色轮上，相辅相成的色调是那些彼此相反的色调。由于这两种色调之间的强烈对比，把它们放在一起利用可能会创造出脱颖而出的艺术品，但过于频繁地结合它们可能会变得乏味。

在色轮上，类似的色调被分组在一起，彼此靠近。在制定类似的色调方案时，一种色调将占主导地位，另一种将提供支持，而第三种将作为重点。构成三联体的色相均匀地分散在色轮上，并具有高度鲜艳和活跃的倾向。它们在视野中产生对比与和谐，在吸引人们对每个单独的组成部分的注意的同时，也吸引人们对整体的注意。通过利用色轮，你可以产生各种有趣的色调方案。为某一事件找到合适的色彩组合是最重要的。

最佳25种吸引人的颜色组合

谈到设计，设计师手中最强大和最通用的工具就是色调。在你进行下一个设计时，提供以下25种色调选择供你考虑。

这些是我们的设计团队专门为你开发的醒目的颜色组合。

1.桃红色和皇家蓝

对于我们名单上的第一个条目，我们将采用目前流行的颜色组合。桃红色和皇家蓝色。这两种色调创造了一个三合一的组合；皇家蓝给人以大胆的印象，这与桃子色的趣味性形成了良好的平衡。这种颜色组合对于创建标志或在网站设计或模板中作为重点色调使用，效果非常好。

2.黑与黄

黑色和黄色的组合是最经常使用的色调方案之一。这两种色调之间的强烈对比创造了一个美丽的色彩组合，效果很好。这种组合可能会被很好地用于品牌产品的图像或标签的创作中。

3.粉色和蓝色

当结合在一起时，粉色和蓝色的颜色组合产生了一种令人愉悦的和谐感。粉色和蓝色的并列，加上蓝色更严肃的底色，在色调方案中创造了一种双重性的感觉。粉色往往具有更温和的、粉色的、春天般的外观。

4.黄色和红色

黄色和红色的颜色组合是名单上的下一个，它是一个既大胆又充满活力的组合。欢乐的精神被这些相互对比的色调完美地捕捉到了。为了给番茄酱和芥末的这一历史悠久的组合以现代和柔和的改造，尝试将这两种调味品的色调从红色转向珊瑚色。

5.米白色和樱桃红

米白色和樱桃红的颜色组合或色调组合是一个真正永恒的经典。这种色调组合具有奇妙的双重质量，在印刷和数字格式中都有良好的功能。

6.电蓝和青柠绿

电光蓝和青柠绿被认为是散发着活力和生机的色调。这两个鲜艳的色调，当一起使用时，在创建标志和时尚行业中表现特别好。

7.白色和婴儿蓝

白色和婴儿蓝是另一个永恒的颜色组合，因其双重性而受到关注。这种平静的组合传达了一种轻松和可靠的感觉，它让人联想到在一个阳光明媚的早晨仰望天空的感觉。医疗保健、日托和非营利组织等行业都会从使用白色和婴儿色的品牌颜色组合中受益。

8.热粉色和青色

这一个是趋势性的图像色调组合。青色是一种难以匹配的蓝色色调，但热粉色和青色的色调方案看起来很好。这是对传统的婴儿粉色和婴儿蓝色的现代诠释，它结合了泡泡糖流行和赛博朋克二维码。这些生动、醒目的颜色散发出一种能量，非常适合作为更多有趣品牌的对立面。

9.烧焦的橙色和桃红色

烧焦的橙色和桃红色是一个类似的颜色组合。这些双色组合的属性可能是它们的和谐，这使得它们非常适合生活方式、节日或家庭内部业务。

10.蓝色和泡泡糖粉色

接下来是天蓝色和泡泡糖粉色。泡泡糖粉色和婴儿蓝色传达了年轻的快乐。这种颜色组合对育儿公司、托儿所的标志以及儿童服装、商品和玩具都很有效。

11.芥末色、鼠尾草、森林色

这个是另一个流行的形象色彩组合。芥末、鼠尾草和森林绿与棉花糖的颜色形成对比。这三种颜色创造了一个大地色调的调色板。这些色调很适合天然公司的标志、网站、产品和包装。

12.紫红色和霓虹绿色

这种色调组合正在成为潮流。紫红色和霓虹绿是另一种高能量的色调组合。紫红色和霓虹绿色产生一种活泼的感觉，使它们非常适合时尚或前卫。

13.橙色、桃色、焦糖色

这些颜色组合是趋势。橙色、桃色和奶油蛋糕产生橙色渐变的潮流形象。这个组合非常适合美容或时尚公司，希望有一个俏皮、大气的氛围。

14.覆盆子和蓝色

覆盆子和蓝色创造了一种赛博朋克、未来的氛围，而又不至于过于张扬。这种低调的赛博朋克二维码对于生活方式品牌、标志、产品开发、潮流形象和包装来说是非常好的。

15.樱桃红和泡泡糖

樱桃红和泡泡糖粉可以与樱桃红和米白色相媲美。这种组合提供了惊人的高对比度，非常适合产品、潮流形象或品牌设计。

16.珊瑚色、香料苹果色、桃色

珊瑚、五香苹果和桃子是暖色，最适合潮流形象的目的。这种组合很适合暖色调的室内设计、图形和图画。它们散发出温暖的、女性化的气息。

17.黄油色、薄荷色、浅紫色

这三种三合一的粉彩色调一起工作，提供了一种柔软和温暖的外观。黄油、薄荷和浅紫色代表了所有的春天，无论是单独的还是集体的。产品的设计、包装、流行的图像和标志从这个色调的调色板中受益最多。

18.森林和苔藓绿

森林绿和苔藓绿为非政府组织、合作社和企业家提供了一个单色的色调方案。这些色调是自然和接地气的，表达了我们与自然的联系。

19.绿色和白色

海岛绿和白色唤起了与森林绿和苔藓绿相同的自然和平静的感觉，但却有更多的现代色彩。它们是更自然、更简约或更全面的公司的合适背景。

20.米色、黑褐色、棕褐色

米色、黑褐色和棕褐色给咖啡、啤酒和食品公司带来了维多利亚时代的复古气息。黑褐色传达出严肃性，而米色和棕褐色提供温暖和团结。

21.黄色和青翠的绿色

黄色和青翠的绿色很相配。对于重视自然的组织，如植物苗圃，这种颜色组合在品牌、包装和趋势图像或标志设计方面效果很好。

22.猩红色、浅橄榄色、浅青色

这种传统色调的调色板结合了绿色和诱人的火红色。这些色调提供了一种迷人的、神秘的效果，非常适合于成熟和低调的不同形象设计。

23.皇家蓝和淡黄色

皇家蓝和淡黄色在一起看起来专业而诱人。深蓝色和淡黄色表示稳定、安全和可靠，使它们非常适合银行、金融技术和保险。

24.蓝色、栗色、靛蓝

另一个未来主义的可比颜色组合是蓝色、栗色和靛蓝。这些蓝色调与栗色为蓝色调的平静和可靠提供了一个转折点。这个色调调色板适用于IT产品、图像和品牌。

25.蓝色和深蓝色

浅蓝和深蓝的颜色组合看起来很低调，但它们不是。这种单调的组合促进了专业性和信任，非常适合保险或银行业。

不同的颜色代码

红、绿、蓝在HTML中用十六进制的三要素#RRGGBB表示。例如，红色的颜色代码是#FF0000，它代表了HTML颜色代码的显示。这些颜色代码允许你改变网页的背景、文本和表格的色调。我们每天看到的颜色都可以用颜色代码以计算机可以理解和显示的方式来表示。最广泛使用的是Hex颜色代码，它是三比特、六位数的十六进制整数。十六进制代码中的每一个字节，或一对字符，都代表一个色调的红色、绿色或蓝色的强烈程度。

一种颜色的最低强度由十六进制数字00表示，而十六进制数值FF表示最大强度。例如，白色的色调是由所有三种基本颜色等量组合而成的，因此它的十六进制颜色代码为#FFFFFF。与色相完全相反的是黑色，即在屏幕上没有任何颜色。黑色的十六进制颜色代码为#000000，每种色调都以最低的强度显示。每种颜色的颜色代码是不同的。

在色调选择器的帮助下，你可以选择理想的色调，并了解可爱的色调和谐、色调、阴影和色调。你还可以输入Hex色码、RGB值和HSL值，为HTML、CSS和SCSS制作样式。扁平化设计颜色的Hex色码，谷歌的Material设计风格，以及传统的web-safe色调系统。

总结

你的网站或应用程序的最佳颜色组合是基于个人偏好的。我们只是向你提供了你可以依赖的现代趋势。如你所知，为一个产品选择一个好的颜色组合只是推出一个具有时尚设计的繁荣产品之路的一小部分。如果你刚开始走这条路，我们建议你关注无代码这样一种开发方式。

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