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什么是AppMaster.io

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不用一行代码就能创建企业级的应用程序。

AppMaster.io信息

AppMaster.io是一个新一代的无代码平台，让你在没有一行代码的情况下建立复杂的服务器、网络和移动应用程序。在开发的各个阶段，你将使用一个带有方便的可视化编程工具的网络界面。

AppMaster.io与其他平台的主要区别是，它以与开发人员相同的方式创建应用程序

  • 生成完美的源代码（终于！）。
  • 创建二进制文件。
  • 管理发布（部署）
  • 和编写技术文档。

开发完整的企业级应用程序，而不仅仅是原型或MVP。对于这一点，我们的无代码平台拥有一切。

  • 在一个可视化设计器中创建灵活的关系数据库。
  • 用一个直观的拖放界面管理复杂的业务逻辑。
  • 配置端点并使用中间件定制API访问。
  • 观察API技术文档的自动生成。
  • 在一个方便的应用程序设计器中改变结构和外观。
  • 使用自动生成的页面（屏幕）和一个现成的组件库。
  • 用预制的应用模板更快地构建。
  • 构建本地iOS和Android应用程序，并将其发布到商店。
  • 将应用程序部署到您的服务器、AppMaster.io云或其他存储库。
  • 导出二进制文件和源代码--你不被平台所束缚。
  • 与第三方资源整合，使用模块添加功能。

AppMaster.io平台的特点是什么？

  1. 所有的应用程序都是围绕一个单一的后端建立的。例如，当创建2个移动应用程序（出租车司机和乘客）时，他们将在同一个后台工作。
  2. 与任何类似的解决方案相比，后端性能高出几十倍。
  3. 可以在本地和离线托管。
  4. 可以下载生成的应用程序的源代码（针对企业客户）。
  5. 自动生成API文档。
  6. 你可以单独使用后端，并将开发人员编写的前端连接到它。

什么应用程序可以用AppMaster.io构建？

几乎所有Linux、Windows和MAC的服务器应用程序；管理面板和客户门户（网络）；IOS和Android平台的本地移动应用程序。

支持哪些类型的应用程序？

服务器应用程序（后端），Web应用程序（管理面板和客户端门户-前端），移动应用程序（IOS和Android的本地）。

AppMaster.io技术

使用什么技术来创建后端？

后台是用Go（Golang）语言生成的，任何与PostgreSQL兼容的数据库都支持，包括Amazon RDS、Google Cloud SQL、Azure PostgreSQL、Elephant和其他。

使用什么技术来创建网络应用？

Vue3，具有自动链接到生成的后端。

使用什么技术来创建移动应用程序？

自己的APMS框架，内部使用Swift和Kotlin。

AppMaster.io移动应用的优势是什么？

在该平台上建立的移动应用程序是原生的（没有HTML，JS，PWA），并且基于屏幕和逻辑的实时交付。

用户只需在PlayMarket或AppStore发布一次移动应用，所有界面和逻辑的更新都将即时显示在应用中--只需进行修改并重新发布后台。后台+移动应用程序可以在没有互联网接入的企业网络中离线工作。

由于APMS框架，用户可以快速改变应用程序，没有发布延迟。

为企业客户提供的功能

  • 在HA（主动-主动）模式下工作。
  • 在Docker Swarm、Kubernetes和任何其他集群中工作。
  • 在所有应用程序中内置健康监测器，监测异常行为和潜在的错误（NPE和类似）。
  • 性能指标的内存记录，高性能的Zap记录器。
  • 嵌入式系统的小内存足迹，允许在Raspberry PI和类似物联网平台上运行后端。单点登录（SSO）模块。
  • 支持通过对操作范围的限制来优化对DBMS的查询。存储文件的重复数据删除系统（内置于应用程序中，根据情况可节省高达30%的空间）。
  • 支持硬件加速的加密AES-NI和类似的加密。
应用程序架构