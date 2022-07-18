JavaScript是一种网络编程语言，它帮助网络开发者使静态网页变得更加动态，以获得更好的用户体验。近年来，JavaScript框架正处于高位，为构建客户端应用程序提供了一个路线图。这些框架在网络开发中变得很流行，因为它们通过代码分离系统提供了更好的用户体验。

在设计网络应用程序的前端时，知道如何编码这些JavaScript框架是至关重要的。当作为一名网络开发人员时，你可能需要了解React、Angular或Svelte等库的知识。你可能想知道哪个框架是网络应用的最佳选择

是网络应用的最佳选择。在这篇文章中，我们将讨论什么是JavaScript，JavaScript框架的功能，以及2022年的顶级JavaScript框架，以便你做出选择。让我们深入了解一下细节。





JavaScript是一种多模式的编程语言，用于事件驱动、面向对象和基于原型的网络应用。最初，JavaScript代码只针对客户端，但近年来，它也被作为网络的服务器端使用。

今天，JavaScript是网络上流行的编程语言。它是网络上唯一具有多个框架的语言。JavaScript框架允许用户在标准工具的帮助下建立可扩展的网络应用。它们有多个带有JS代码模板的JavaScript代码库，有助于完成标准编程任务。大多数人因其功能而将网络框架与库混淆，但它们的任务和范围是不同的。

一个JavaScript库包含打包的代码、类、方法和函数，可以重复使用以开发一个网络应用程序。这些库提供了开发人员可以重复使用的JavaScript代码。与JavaScript库的JavaScript代码相反，JavaScript框架定义网络应用的设计，调用JS库，并使用其中的代码来完成应用。这些框架为构建网络应用提供了一个完整的路线图，而不是单一的解决方案。开发人员在为客户开发网络解决方案时，已经将这些框架加入到他们的工具箱中。使用这些框架的好处是，你可以使用其可重复使用的组件设计多个网页。

在现代框架渗透之前，jQuery是开发者用来编写与所有网络浏览器兼容的JavaScript代码的流行库。所有的功能都被抽象成一个简单易学的库，开发者可以在他们的网页上使用。

jQuery为React、Backbone、Angular和Ember等现代框架设定了新的方式，这些框架提供了一个架构来构建具有动态页面的新网络应用。

JavaScript框架在网络应用中的作用

JavaScript框架提供了一个布局，帮助开发者更快、更便宜地构建应用程序。使用这些框架，你可以没有错误地运行代码。

在其布局的帮助下，你可以建立网络应用程序，并建立用户界面的不同部分，通过创建高度互动和时尚的网络应用程序，独立地重复使用这些组件。

此外，这些框架还能帮助开发者。

在数据上实现你的用户界面组件



缓解前端问题



编写可重复使用和易于阅读的代码



重复使用增量来构建应用程序



将想法抽象为一种可理解的语言



对用户界面的元素进行标准化，如配色方案、按钮和字体风格，以获得更好的用户体验。



此外，这些框架还帮助开发者使用特定领域的语言，使代码保持在一个更易理解的格式。这些语言可能包括JSX和Handlebars。所有这些功能都使开发者在整合测试和调试代码的工具的帮助下轻松开发。此外，这些JavaScript框架还可以帮助开发者自动安装、更新和配置库而不出错。

为什么使用JavaScript框架？

毫无疑问，JavaScript框架很受欢迎，但仍有一些任务不需要使用它们。比方说，开发一个网络应用程序很容易，不需要复杂的功能。在这种情况下，不建议使用框架。框架提供多种功能，但所有的框架都有一个价格政策。这些框架无疑提供了更多的声明性代码，但你最终可能得到一个计算成本比普通JavaScript更高的应用程序。

如果你从事的是一个需要用户互动的小项目，我们建议你不要使用框架。在这种情况下，你可以简单地使用JavaScript来构建应用程序。通过我们的指南后，你会探索不同的JavaScript框架，并可以决定哪个是你项目的最佳选择。

使用JavaScript框架的好处

作为一个网络开发者，有几个原因值得使用JavaScript框架。我们列举了使用框架来构建Web应用的好处。让我们开始吧。

提供强大的社区支持

由于这些框架已经在网络开发者中流行起来，他们中的一些人可能已经遇到了你所面临的问题。因此，通过与开发者社区的联系，你可以找到解决某个问题的方法。

提供可重用性

由于这些框架有内置的方法，你可以重复使用一个模板来开发应用程序，而不需要写任何代码行。

快速开发

使用JavaScript框架可以让用户通过节省时间更快地构建和启动他们的应用程序。

降低成本

大多数JavaScript框架都是免费使用的，可以降低开发成本。使用这些框架是经济的，特别是对小企业主来说。

为你的项目选择哪个JavaScript框架？



在开发网络应用程序时，你需要使用现代框架。你可能不清楚使用网络应用程序的最佳选择。不要担心!有多种框架可供开发人员构建应用程序，但我们列出了2022年最受欢迎的七个框架。

反应



Svelte



Vue



棱镜



Ember



Backbone



NextJS

在选择任何框架之前，请确保。

该框架有针对初学者的教程和指南。



选择多年来被开发者采用的框架。



选择拥有强大社区和文档的框架。

在这篇文章中，我们将讨论2022年最流行的JavaScript框架。让我们深入了解一下细节。

React JS

React是一个开源框架，由Facebook（Meta）拥有。React是一个免费的声明式框架，广泛用于为网络应用程序设计直观的用户界面。你可以使用这个框架来更快地构建可扩展的应用程序。此外，React的软件包很小，所以对初学者来说很容易学习。你可以使用React框架来开发使用不同数据的大规模网络应用。React最初被用于Facebook，并将用于Instagram feeds。此外，你可以用这个框架，用一个小团队来做大型网络项目。

根据the State of JavaScript的调查，React是使用最多的框架。React.js提供了快速的用户界面，可以用组件即时构建网络应用，而不是像库那样更新各个部分。这个框架允许增量使用组件来增加网页的快速更新。React还提供了一个名为JSX的用户界面，以获得更好的用户体验。让我们来看看React框架的特点。

特点

允许组件的增量使用

React允许用户将一个网页划分为多个组件。每个部分都属于UI，有自己的代码和结构，并帮助开发者用可重复使用的代码构建Web应用程序。

使用虚拟文档对象模型（DOM）工作

React提供了一个虚拟文档对象模型（DOM），用于以树状结构表示数据。此外，React还将数据分类为组件，包含文档中用户界面的每个独立元素的代码。React框架中DOM的可用性只刷新了网页的一部分，而不是整个网站。

支持JavaScript XML (JJSX)

JavaScript XML（JJSX）类似于将HTML嵌入JavaScript的调用。这些调用帮助网页开发者将JavaScript模块嵌入到HTML元素中。

提供动态用户界面（UI）

JavaScript允许你使用JSX的HTML风格的语法来控制你的应用程序的设计和流程。选择一个网络架构有助于决定你的网络应用的外观。

Svelte

Svelte是一个开源的JavaScript框架，帮助网络开发者将静态网络应用的原始代码转化为直观和互动的用户界面。这个框架由Rich Harris创建，丰富了JavaScript的生态系统。与React一样，Svelte不仅仅是一个框架；它作为一个编译器，将Svelte代码转化为vanilla JavaScript，以获得比VueJS和React更快的网络解决方案。

注意：如果你对用Svelte框架构建应用程序感兴趣，你应该去看看SvelteKit。Svelte将代码编译为独立的JavaScript组件，并在浏览器没有一点任务的情况下，更快地加载应用程序。让我们来看看Svelte的特点。

特点

无虚拟DOM工作

与React不同，Svelte框架直接在没有文档对象模块（DOM）的情况下工作，它转移了大部分代码进行编译，实现了比其他框架更快的结果。

提供反应性

Svelte框架将模块转换为DOM函数，对数据变化做出反应，并将修改内容呈现为JavaScript代码。

对网络开发者的代码要求最低

与React和Vue相比，Svelte框架需要最少的代码，这有助于网络开发人员将更多的时间用于编码以外的工作。

提供模块化的网页样式

Svelte通过添加独特的样式和为类创建独特的名称，在应用程序的所有网页上提供一致的设计流程。

Vue

Vue是由Evan You在2014年开发的，使用的是MIT许可。Evan是谷歌的前雇员，现在仍然帮助团队维护这个框架。它是一个开源的框架，有助于构建直观的用户界面。这个框架结合了Angular和React的流行特点。它使用Angular的模板和数据绑定，以及React的道具。

Vue框架与其他框架相比有一个突出的特点，即它可以逐步采用来构建应用程序。这些增量包括路由解决方案、工具链、命令行输入（CLI）和状态管理。

这个框架提供了可增量采用的模块，因此你可以通过编码将新的增量添加到你的网络项目中。这个框架的架构很容易使用，你不需要了解所有的功能。值得注意的是，Vue是一个23kb的轻量级框架。Vue需要大量的JavaScript、HTML和CSS知识来构建大规模的Web应用，并将它们与JJSX结合到新的或已经存在的应用中。让我们来看看它的特点。

特点

提供互动性

Vue允许添加过渡效果，为网页带来更多活力。此外，你还可以添加第三方动画库，以增加网络应用的互动性。

使用HTML模板将DOM与对象数据绑定起来

Vue框架提供了HTML模板来将DOM与对象数据绑定。此外，该框架开始将模板编译为HTML，与所有浏览器兼容。

允许用户更快浏览

Vue 路由器在页面之间切换，无需频繁刷新网页，使用户的导航速度更快。

为代码集成提供指令

指令是一组整合Vue实例代码的指令。这些视觉效果为你的应用程序提供互动性，以获得更好的用户体验。

棱镜

Angular由谷歌在2010年创建，是一个用Typescript语言编写的开源框架。它是一个基于增量的框架，提供多个集成库和工具来构建、测试和维护Web应用程序的代码。这个框架是网络开发者用JavaScript代码开发交互式应用程序的一个强大的选择。

angular框架集成了交互式模板和端到端的集成工具，以减轻网络项目的挑战。你可以使用这个框架来构建单一用途的网络应用。由于这个框架的大量普及，有许多版本的Angular可用。这个框架通过整合复杂的功能，是开发企业级应用的最佳选择。人们常常把Angular和AngularJS混为一谈，但这两个框架之间是有区别的。Angular兼容所有移动浏览器，而JS版本只支持桌面浏览器。

现在，让我们更深入地了解Angular框架的特点。

特点

支持二维的数据绑定

angular框架支持双向的数据绑定来表示模型层。这个框架的魅力在于它有一个预览功能来监控模型的变化。因此，用户可以自动查看模型中的变化，减少应用开发的时间。

提供相互依赖性

这个框架允许类、方法、函数和模块与相互依赖的模块一起工作，通过减少类的变化来保持代码的一致性。

提供模型视图控制器（MVC）架构

该框架的结构将应用程序代码与用户界面分开，帮助Web开发者节省代码时间。

Ember

Ember框架，由Yehuda Katz于2011年创建，网络开发者广泛用于构建与桌面和移动浏览器兼容的应用程序和单页网络应用。这个流行的框架使用HTMLBars模板，自动更新数据的变化。让我们深入了解一下Ember框架的特点。

特点

提供一种模板语言

Handlebar语法属于一种模板语言。它使用一个模板和输入数据来创建HTML或其他数据格式。这些模板类似于使用大括号的普通文本，是用大括号的句法。

提供检查工具

这个框架提供了一个检查工具来检查他们的Ember代码，监测使用Ember的应用程序的性能，并更快地调试应用程序中的错误。

Provide Authentication

该框架提供安全模式来验证和授权应用程序。此外，它还提供抽象模式，并与其他安全选项集成，以实现更严格的协议。

提供应用程序初始化器

该框架提供了应用程序初始化器的功能，以启动和配置你的应用程序的依赖注入。

Backbone

Backbone是Jeremy Ashkenas在2010年创建的一个简约的JavaScript框架，用于事件驱动允许你设计与所有网络浏览器兼容的客户端应用程序。这个框架提供了用于数据抽象的MVC模块，并将这些组件结合起来，通过编写几行代码就能构建出时尚的用户界面（UI）。

这个框架使用命令式编程来构建你想要的网络应用，而其他框架则提供声明式开发。让我们更深入地了解Backbone的特点。

特点

使用JavaScript方法和函数

Backbone框架使用JavaScript函数和模块作为JavaScript代码的构建块，并提供模块绑定和自定义发生。

免费和开源的框架

Backbone是一个免费的、开源的框架，为网络项目提供100多个库来构建应用程序。

支持跨平台的应用开发

Backbone框架帮助网络开发者建立与所有设备和浏览器兼容的应用程序。

NextJS

NextJS是一个免费的开源框架，用于用React构建静态网络应用。这个框架提供了更好的用户体验，提高了性能，并加快了网络应用的开发。如今，由于强大的社区支持，这个框架正处于高位。这个JavaScript框架有助于从现有的模板开发应用程序，而不是从头开始编写代码。由于对网站或应用程序等产品的完全控制，NextJS是企业的最佳框架。使用这个框架，你不需要像其他框架那样依赖插件。大多数开发者喜欢重复使用React组件，因为它可以减少开发的时间和成本。

最后的思考

近年来，应用开发有了一个新的方向，比如无代码。无代码是一个很有前途的方向，可以让开发者消除常规任务，做更复杂和令人兴奋的事情，比如设计架构。但有些开发者对无代码开发仍持怀疑态度，认为这只是MVP的水平，但平台已经走过了很长一段路，可能会让你感到惊讶。

同样，JavaScript框架也是无代码开发的延伸，它提供了更快、更便宜的网络解决方案。JavaScript是一种用于网络开发的流行脚本语言。这种语言允许通过使用库和框架进行开发。我们建议你使用任何你选择的框架来减少开发网络应用程序的时间和成本。