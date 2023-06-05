阿达罗（Adalo）的替代产品

Adalo 作为一个无需代码的平台，它使用户能够快速创建移动和网络应用，而不需要高级编程技能，因此赢得了极大的认可和欢迎。这个平台已经在该领域产生了重大影响，为许多潜在的开发者消除了进入的障碍，使应用程序的创建民主化，并使更多的人可以使用这个过程。

然而，重要的是要明白，no-code 开发的世界是一个不断变化的世界，总是在不断发展和转变的。随着技术的进步，用户可用的选择也在增加。这就是说，地平线上总是有新的平台，其中许多提供类似于Adalo 的功能，有时甚至在功能或用户友好性方面超过它。

因此，为了真正了解有哪些选择，并有可能找到一个更适合你个人需求和偏好的平台，探索这些替代方案可能是非常有益的。广撒网，考虑各种选择，而不是简单地默认最知名或最常用的选项，总是明智的。这样做可以开辟许多新的可能性，并可能导致找到一个提供卓越功能的平台，更好的用户体验，或更有吸引力的价格点。

为了促进这一过程，并为你提供一个探索的起点，我们已经仔细研究并策划了一份高知名度的替代方案清单：Adalo 。这些替代方案中的每一个都是根据其独特的优势和突出的特点选择的，目的是为你提供一个关于目前情况的全面概述。我们希望这份清单能够指导你的决策过程，使你在选择理想的no-code 平台时能够做出明智和审慎的选择。

AppMaster.io

AppMaster.io是一个先进的、包罗万象的no-code 平台，旨在加快和节约应用开发。该平台迎合了广泛的客户，从小型企业到企业，能够创建涵盖软件开发项目每一层的网络、移动和后台应用程序。AppMaster 平台使用Go（golang）、Vue3框架、Kotlin、Jetpack Compose for Android和SwiftUI for IOS生成真正的应用程序。

显著的特点：

可视化地创建数据模型和设计业务流程。

REST API和WSS endpoints ，实现无缝集成。

，实现无缝集成。 用于Web和移动应用的用户友好的 drag-and-drop UI。

UI。 源代码和可执行二进制文件的自动生成。

部署到云端或托管在企业内部。

与PostgreSQL兼容的数据库的无缝集成。

迅速和简化的学习曲线。

为了满足不同客户的要求，AppMaster 提供了六个订阅计划。这些计划包括从免费的学习包到专门为大型项目设计的企业级计划。AppMaster 获得了G2的赞誉，被誉为多个类别的高绩效者，包括No-Code 开发平台、RAD、API管理和其他几个类别。

Bubble

Bubble 作为另一个突出的 ，使用户能够在没有任何编码经验的情况下Adalo 建立网络应用。该平台拥有一个可视化的拖放编辑器，允许用户创建自定义应用程序。虽然 主要侧重于网络应用程序，但它提供了几个内置的功能，并与知名的API和服务进行整合。Bubble

显著的特点：

具有视觉吸引力的 drag-and-drop 编辑器。

编辑器。 适应性强的网络应用的响应式设计。

无缝的数据库管理。

具有全面自定义选项的用户访问控制。

广泛的插件和集成。

多样的托管和部署解决方案。

Bubble 洛克菲勒公司公布了各种定价计划，包括一个免费的软件包和用于大型项目的专用计划。该平台以拥有一个活跃的社区而自豪，它为用户提供支持和资源，以学习、实验和探索在没有任何代码的情况下构建应用程序的无穷潜力。

OutSystems

OutSystems是一个成熟的、low-code 平台，因其企业级功能而受到高度评价。它为开发、部署和管理为网络和移动平台设计的定制应用程序提供了一站式的解决方案。可扩展性、安全性和性能是这个平台的核心重点。

显著的特点：

吸引人的可视化开发环境。

一键部署，无忧无虑的体验。

内置功能，便于应用程序的整合。

需要时支持自定义代码。

可扩展的架构，以适应不断增长的需求。

提供DevOps和监控工具以简化应用管理。

OutSystems提供了一个供个人使用的免费计划，以及一系列的定价选项，每个选项都是为了满足企业和专业开发人员的具体需求。

总结

虽然Adalo 仍然是一个受欢迎的选择，但重新评估其他选项有助于做出明智的决定，选择最适合的no-code 应用开发平台。AppMaster.io 为应用开发提供了全面的解决方案，使其成为寻求多合一工具者的理想选择。请记住，每个平台都拥有独特的优势，因此在最终选择之前必须评估个别项目需求。从新生的初创企业到大型企业，存在广泛的no-code 应用开发平台，以满足不同的需求。为一个无缝的、愉快的应用开发经验干杯!

什么是no-code 应用程序开发平台？

No-code 应用开发平台是允许用户使用可视化界面创建网络、移动或后端应用程序的工具，而不需要编程知识。这些平台能够以最少的技术专长快速开发和部署应用程序。

为什么我应该考虑Adalo 的替代品？

尽管Adalo 为构建no-code 应用程序提供了一个很好的平台，但探索替代方案总是明智的，以确保你使用的是最适合你特定需求的工具。不同的平台提供独特的功能、定价计划和对各种类型的应用程序的支持，因此必须评估你的项目要求并选择最合适的平台。

AppMaster.io 与Adalo 相比如何？

AppMaster.io 是一个全面的no-code 平台，为创建网络、移动和后端应用程序提供解决方案。与主要关注移动应用程序的Adalo 相比，AppMaster.io 以其更广泛的范围、一体化的方法以及与PostgreSQL等更多数据库的兼容性而闻名。AppMaster.io 还提供了一套广泛的可视化设计的业务流程工具，使其成为理想的选择。

Bubble 能否创建移动应用或只是网络应用？

Bubble.io主要专注于创建网络应用程序。然而，你可以使用各种第三方工具和包装器将你的 Web应用程序转换成基本的移动应用程序，但这种方法与Bubble 原生移动应用程序开发相比可能有局限性。

OutSystems是否适合小型企业或初创公司？

OutSystems由于其全面的功能和可扩展的架构，特别适合于企业级的应用开发。尽管如此，小型企业或初创公司仍然可以使用OutSystems，从免费层或其他迎合他们需求的可负担的定价计划中获益。

这些平台是否允许与其他服务和API整合？

是的，所有提出的平台，包括AppMaster.io,Bubble, 和OutSystems，都支持与各种第三方服务、API和数据库整合。这允许你扩展应用程序的功能，简化不同应用程序之间的数据共享和通信过程。

我需要编程知识来使用这些平台吗？

不，这些Adalo 替代品是专门为没有编程技能的用户设计的。这些平台利用drag-and-drop 编辑器、可视化界面和预建组件，简化了应用程序的开发过程，使非技术用户能够创建复杂的应用程序。

我可以在我的服务器上托管用这些平台创建的应用程序吗？

是的，其中一些平台，如AppMaster.io ，使你能够在你的服务器或企业内部托管应用程序。必须审查平台的规格和订阅计划，以确认这个选项是否可用，是否适合你的项目需求。