与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴
Grow with AppMaster.
Become our partner
产品
移动应用程序生成器
拖放以获得完美的移动应用程序
整合方式
集成所有您喜欢的工具
直观的网页生成器
构建管理面板或客户门户
数据模型设计器
具有任何字段类型的数据模型
业务流程编辑
可视化创建业务流程
行业
选择你的行业解决方案
无代码框架
为什么选择无码平台
定价
资源
博客
关于无代码开发的新内容
应用大师大学
直接进入 AppMaster
成功的故事
阅读我们的客户故事
文档
建立在我们的平台上
社区
为您的问题找到解决方案
AppMaster 101
速成课程
不知道从哪里开始？开始我们的初学者迷恋课程并创建您的第一个项目。
开始课程
公司介绍
事业
我们正在招聘！加入我们！
合作伙伴计划
获得AppMaster.io的所有好处
聘请专业人士
用无码的专业人员来建造
联系我们
让我们取得联系
专业服务
与我们一起建立你的应用程序
跟着我们:
Community
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram
English
Français
Español
Deutsch
Русский
日本語
한국어
简体中文
Português
हिन्दी
বাংলা
العربية
Bahasa Indonesia
Türkçe
Italiano
Polski
Tiếng Việt
Nederlands
ภาษาไทย
联系我们
免费试用
开始试用
产品
移动应用程序生成器
整合方式
直观的网页生成器
数据模型设计器
业务流程编辑
行业
无代码框架
定价
资源
博客
应用大师大学
成功的故事
文档
社区
公司介绍
事业
合作伙伴计划
聘请专业人士
联系我们
专业服务
简体中文
English
Français
Español
Deutsch
Русский
日本語
한국어
简体中文
Português
हिन्दी
বাংলা
العربية
Bahasa Indonesia
Türkçe
Italiano
Polski
Tiếng Việt
Nederlands
ภาษาไทย
预约演示
家
Glossary
开发术语
深入了解开发词汇：通过我们全面的术语表理解复杂的术语并扩展您的知识库。
后端开发
100
.NET 核心
API速率限制
BCrypt
CAP定理
CDN（内容分发网络）
CORS（跨源资源共享）
CRUD（创建、读取、更新、删除）
DevOps
Git
HTTPS（HTTP 安全）
JWT（JSON 网络令牌）
Java EE（企业版）
MVC（模型-视图-控制器）
MVP（模型-视图-演示程序）
MVVM（模型-视图-视图模型）
Nginx
NoSQL
Node.js
OAuth
ORM（对象关系映射）
REST（表征状态传输）
RabbitMQ
Redis
Ruby on Rails
SQL（结构化查询语言）
SSL/TLS（安全套接字层/传输层安全）
WebSocket
中间件
中间件
事件驱动架构
云计算
令牌
会话
依赖注入
修补程序
停机时间
内存缓存
分页
加密
卡夫卡
反向代理
可扩展性
合并
同步
后端框架
哈希
回应
回调
图形QL
基础设施即代码
备份
复制
姜戈
存储库
守护进程
容器
并发
应用程序接口（API）
异步/等待
微服务
承诺
拉取请求
持续部署
持续集成
授权
提交
故障转移
数据库
整体架构
无服务器
日志记录
服务器
服务器配置
正常运行时间
死锁
流程
消息队列
烧瓶
版本控制
环境变量
盐
码头工人
端点
线程
缓存
网络钩子
虚拟机
补丁
要求
认证
负载均衡器
超文本传输协议
迁移
运行时环境
遗留系统
部署
配置管理
错误处理
阿帕奇
饼干
数据库
100
ACID 特性
BLOB（二进制大对象）
CRUD 操作
DDL（数据定义语言）
DML（数据处理语言）
NoSQL
OLAP（联机分析处理）
OLTP（联机事务处理）
XML 数据库
临时表格
主键
事务日志
云数据库
交易
位图索引
僵局
元数据
元组
光标
关系
关系数据库管理系统（RDBMS）
内存数据库
冗余
分区
分布式数据库
分片
分页
列式数据库
加入
卡性
去正则化
参照完整性
参考透明度
可扩展性
唯一性约束
回滚
图形数据库
备份
备用数据库
复制
外键
大数据
子查询
存储过程
完整性约束
实体
实时处理
对象关系映射（ORM）
平面文件
并发控制
序列
序列化
快照
性能调整
恢复
承诺
提取、转换、加载（ETL）
故障切换
散列
数据仓库
数据冗余
数据安全
数据库
数据库引擎
数据库管理员（DBA）
数据挖掘
数据湖
数据集市
时间戳
查看
查询
查询优化
查询计划
查询语言
模式
正常化
汇总功能
版本控制
物化视图
现场
穿线
索引
索引
级联
缓存
聚类
虚拟化
触发器
触发器
记录
记录
迁移
连接台
连接池
锁定
镜子
隔离级别
零停机时间
非分组指数
验证
无代码
259
B2B 软件
B2C 软件
DDoS 防护
DevOps
GraphQL 集成
JavaScript 对象符号 (JSON)
MVP（最小可行产品）
一般数据保护条例 (GDPR)
业务分析
事件触发器
云原生应用程序
云计算
产品生命周期管理（PLM）
产品管理
人工智能（AI）
仪表板
入侵检测系统（IDS）
公民开发者
加密
单页应用程序（SPA）
原型
发布管理
可扩展性
可视化编程
响应式设计
商业智能（BI）
基础设施即服务（IaaS）
声明式开发
多租户架构
多租户架构
安全
客户关系管理系统
客户支持
客户旅程图
容器化
容器编排
容错
小工具
工作流程自动化
库伯内特斯
应用
微前端
微服务
快速应用程序开发（RAD）
托管
报告生成器
持续部署（CD）
持续集成（CI）
授权
插件
搜索引擎优化工具
敏捷
敏捷方法论
数字化转型
数据分析
数据可视化
数据安全
数据管道
数据绑定
整合
无代码
无代码
无代码 A/B 测试
无代码 API
无代码 AR（增强现实）
无代码 BPM（业务流程管理）
无代码 ERP（企业资源规划）
无代码 ETL（提取、转换、加载）
无代码 ITSM（IT 服务管理）
无代码 LMS（学习管理系统）
无代码 RSS 源
无代码 VR（虚拟现实）
无代码业务
无代码个人理财
无代码乘车共享
无代码事件管理
无代码人力资本管理（HCM）
无代码人力资源管理（HRM）
无代码人工智能（A.I.）
无代码任务管理
无代码企业软件
无代码众筹
无代码供应链管理
无代码健身追踪器
无代码内容管理系统/无代码内容管理系统
无代码内容营销
无代码分类广告
无代码前端
无代码加密货币交易所
无代码区块链
无代码博客
无代码发票生成
无代码后台
无代码员工入职
无代码商业应用程序
无代码图像识别
无代码在线学习
无代码在线拍卖
无代码大会
无代码天气应用程序
无代码定义
无代码审查网站
无代码客户关系管理（No-Code CRM）
无代码客户参与
无代码客户支持
无代码工作室
无代码工作流程
无代码工程师
无代码市场
无代码帮助台
无代码平台/无代码平台即服务（PaaS）
无代码库存管理
无代码应用程序/无代码应用程序
无代码应用程序开发
无代码应用程序生成器
无代码开发
无代码开发人员
无代码开发平台
无代码开发平台/NCDP
无代码忠诚度计划
无代码房地产列表
无代码报告
无代码拖放
无代码招聘
无代码搜索引擎优化
无代码播客
无代码数字签名
无代码数据仓库
无代码数据可视化
无代码数据库
无代码数据库/无代码数据库软件
无代码数据建模
无代码数据挖掘
无代码数据治理
无代码数据清理
无代码数据科学
无代码文本分析
无代码文档管理
无代码新闻聚合器
无代码旅行指南
无代码时间跟踪
无代码最小可行产品（MVP）
无代码服务台
无代码机器人流程自动化/无代码 RPA
无代码机器学习
无代码框架
无代码求职板
无代码测验/调查
无代码深度学习
无代码游戏化
无代码游戏开发
无代码点对点市场
无代码照片编辑
无代码物业管理
无代码物联网
无代码环境
无代码生成器
无代码用户体验（UX）
无代码用户界面（UI）
无代码电子卡
无代码电子图书馆
无代码电子学习
无代码电子签名
无代码电子表格
无代码电子邮件营销活动
无代码电子采购
无代码电视流媒体
无代码登陆页面
无代码白板
无代码的未来
无代码社交媒体管理
无代码社交网络
无代码社区
无代码票务系统
无代码约会应用
无代码编码
无代码网站
无代码网站生成器
无代码网络分析
无代码网络开发人员
无代码聊天机器人
无代码联盟营销
无代码股票交易
无代码自动化
无代码自然语言处理 (NLP)
无代码航班预订
无代码营销自动化
无代码虚拟旅游
无代码虚拟活动
无代码表格
无代码视频编辑
无代码订阅管理
无代码订阅管理平台
无代码论坛
无代码语音应用
无代码调查工具
无代码财务规划
无代码资产管理
无代码资源调度
无代码软件
无代码运动
无代码远程医疗
无代码酒店预订
无代码销售业绩管理/无代码 SPM
无代码销售促进平台
无代码销售漏斗
无代码零售 POS（销售点）
无代码革命
无代码音乐流媒体
无代码项目管理
无代码预测分析
无代码预订系统
无代码食品配送
无代码食谱应用程序
无服务器架构
无状态应用程序
服务台软件
机器学习（ML）
模块
模板
测试用例
渐进式网络应用程序（PWA）
点和点击
版本控制
用例
用户故事
电子商务
电子表格
电子邮件活动
登陆页面
看板
码头工人
社交媒体整合
票务系统
移动应用程序开发
第三方集成
精益创业
线框
组件
网络钩子
聊天机器人
虚拟机 (VM)
街区
角色
认证
设计模式
负载均衡
质量保证（QA）
路线图
软件即服务（SaaS）
软件开发生命周期（SDLC）
边缘计算
逻辑流程
部署
错误跟踪
隐私
集装箱
领域驱动设计
高可用性
了解有关 AppMaster.io 的更多信息
Aug 25, 2023
8 最小值
通过无代码创建自定义 CMS
了解 AppMaster 等无代码平台如何帮助您创建适合您需求的自定义 CMS。
No-code
Web App
Tutorial
Aug 25, 2023
6 最小值
记录软件架构：完整指南
探索创建综合架构文档的最佳实践和常用工具。
Software
Development
Aug 25, 2023
9 最小值
2023 年最佳无代码应用程序构建器
2023 年顶级无代码应用程序构建器，让更广泛的受众可以进行应用程序开发。
No-code
App Builder
Review