您是否愿意以有限的预算开展业务并考虑将其上线以获得更好的销售？如果是，这可以通过无代码方法在预算内轻松完成。在考虑开发的地方，没有代码是一笔巨款。无代码背后的想法是减少人力和整体项目成本，同时提高生产力。 AppMaster 等平台允许您使用无代码平台构建软件成本和应用程序，这些平台允许简单的拖放方法轻松且经济高效。成本比传统的应用程序构建要便宜得多，因为它允许一个人展示并且不是很耗时。而传统的应用程序开发需要一个开发团队和数月的辛勤工作；因此，它的成本是无代码应用程序和软件开发的三倍多。

无代码如何帮助初创公司降低软件成本

开发软件是一种创建功能良好的应用程序、网站或自定义软件的方法。对于一个人来说，这可能是一项时间、金钱和精力消耗的任务。如果我告诉你如何减少金钱、精力和时间的成本呢？惊讶吗？好吧，这在无代码平台上是可能的。无代码软件成本从软件开发和维护成本中扣除。

此外，您可以更快地开发软件，并且需要简单的努力。如果你是一个新的创业公司，你可以使用无代码软件开发有效的软件并有效地经营你的业务。

在当今世界，没有在线形象，它的成长机会就更小了。尽管如此，如果它在线存在并且有一个专门用于该业务的网站或应用程序，那么最终用户将可以广泛且轻松地使用它。但大多数企业无法完成，因为软件的应用程序开发成本很高，而且超出了他们的预算。这就是无代码应用程序开发的作用。如果这只是您的初创公司，并且您投入的资金较少并产生更高的生产力，那么您需要通过移动应用程序或网络应用程序在线亮相。不过，如果超出您的预算，那么请考虑尝试无代码应用程序开发并有效地在网上推广您的业务。

什么是无代码初创公司？

无代码初创公司是没有任何代码的产品或定制软件，不需要编写代码的技术知识。在无代码平台的帮助下，您可以通过拖放业务所需的软件成本来简单地管理可视化编辑器。您必须了解无代码平台才能更快、更高效地开发您的软件。甚至技术用户也使用无代码方法（灵活性在哪里）来开发软件，因为它可以帮助开发人员快速工作并节省能源。

谁需要无代码工具？

无代码工具对每个人都非常有用；由于当今所有事物和企业都有应用程序，因此无代码方法会很棒。让我们找出并阐明可以使用它们的人及其好处。

企业家 ：通过无代码软件开发以具有成本效益的方式将现有业务扩展到在线世界的好方法。

：通过无代码软件开发以具有成本效益的方式将现有业务扩展到在线世界的好方法。 学生 ：他们可以学习无代码工具并创建软件，以便他们可以通过兼职工作每月赚取收入。

：他们可以学习无代码工具并创建软件，以便他们可以通过兼职工作每月赚取收入。 企业 ：企业是无代码软件开发的潜在客户。他们可以为企业业务项目管理目的创建按月付款的解决方案。

：企业是无代码软件开发的潜在客户。他们可以为企业业务项目管理目的创建按月付款的解决方案。 开发人员 ：即使是开发人员也可以使用无代码工具来更快、更便宜地管理项目。他们可能有几个项目正在筹备中，因此他们可以使用一种快速的方法来创建无代码开发的应用程序。他们可以每月订阅 AppMaster 并创建他们的项目。

：即使是开发人员也可以使用无代码工具来更快、更便宜地管理项目。他们可能有几个项目正在筹备中，因此他们可以使用一种快速的方法来创建无代码开发的应用程序。他们可以每月订阅 AppMaster 并创建他们的项目。 设计师 ：他们设法使用无代码工具，并可以通过在企业的定制软件开发中实施它们来展示他们的创造力。如今，设计师使用最流行和最常见的无代码平台。

：他们设法使用无代码工具，并可以通过在企业的定制软件开发中实施它们来展示他们的创造力。如今，设计师使用最流行和最常见的无代码平台。 初创公司：他们可以通过自己使用无代码工具来测试他们的想法并创建软件，而无需花费大量资金，并且可以有效地处理他们的项目管理。最初，每月订阅将是很好的开始。此外，如今，当初创公司买不起高薪开发人员时， 无代码让初创公司得以生存。

启动软件需要多少钱？

一旦你下定决心要拥有一个创业软件，你就必须考虑软件创业的成本。创建软件的时间周期是多长，你会花多少钱？当您询问开发人员为您的业务开发软件的成本时，您必须听到“这取决于”，因为每个项目和定制软件都是不同的。

如果您的项目很简单，那将需要一点成本、基本工具和流程。然而，如果您正在为您的企业构建复杂的高端软件，您将需要大量资金、高级工具和更多时间来构建功能齐全的软件。开发软件有两种选择，使用代码构建自定义软件，没有-代码。

根据 Clutch 的说法，无代码平台的成本为 37,913 美元，而编码定制软件的成本为 171,450 美元。选择无代码平台是省钱的明智方法。您可以选择 AppMaster.io 等无代码平台；费用从每月 5 美元到 855 美元不等。

如何保持低启动成本？

根据一项研究，通过使用无代码平台开发定制软件，您可以节省高达 80%的成本。无代码的主要好处是它不需要任何昂贵的开发人员、熟练的编程语言或高级昂贵的工具。使用无代码工具的开发过程速度非常诱人。无代码开发人员可以在几个小时内为您的业务或概念验证构建项目原型。

无代码开发人员费用更低

无代码开发人员不知道如何编写代码和管理代码，但是使用可视化编辑器可以节省他们的精力，并且他们对客户的要求更低。此外，无代码开发人员比编码软件更容易招聘。因为如果您正在为您的企业聘请编码软件开发人员，您必须了解哪种编码语言对您的项目和许多其他事情有好处。

无代码工具节省时间

无论您是构建新项目还是向现有项目添加功能，无代码工具的主要好处是它们可以节省开发人员的时间并让他们专注于客户的当前需求。开发人员设法为项目增加额外的价值，而不是考虑逻辑和编写代码。

维护成本低

如果您的软件出现错误或错误，则无需花费大量资金来修复它，因为该平台可以轻松且低成本地进行修复。您无需重写代码，只需对可视化编辑器进行更改。

简而言之

总之，无代码正在兴起，也是应用程序开发的未来。无代码平台弥合了专业程序员和非程序员之间的差距，即使他们的资金和时间有限，也可以创建他们想要的应用程序。简而言之，这是一个巨大的发展。它为他们节省了金钱、精力和时间，从而帮助企业和个人更快地启动他们的应用程序和软件。相比之下，通过削减成本和增加在线形象，观众可以接触到销售和生产力。

即使您没有任何背景编程知识和经验，无代码平台也很容易使用。如果您正在考虑出于任何目的创建自己的无代码应用程序，您可以使用 AppMaster.io 轻松制作您的应用程序和软件。 AppMaster 帮助一千家初创公司、企业和个人实现了业务软件自动化，并节省了无数金钱和时间。使用 AppMaster，可以轻松创建所有类型和用途的桌面和移动应用程序。所以，今天就注册并开始吧。如果您遇到困难或需要帮助，我们 AppMaster 的专家团队将 24/7 全天候为您提供帮助。