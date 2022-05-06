每年，移动应用程序的数量都在增长。大流行、世界灾难和战争成为技术发展的推动力。今天，我们已经准备好将我们的一生收入囊中：根据 statista.com 的数据，到 2022 年第一季度，App Store 上有 2,110,063 个应用可供下载，Google Play Market 有 3,298,329 个应用可供下载。 Statista Digital Market Outlook估计，大多数细分市场的收入将在未来几年内增长，到 2025 年将达到 6130 亿美元左右。

您准备好创建您的移动应用程序了吗？要开始，请阅读这篇文章。

移动应用程序的类型

在初始阶段，决定为业务或他们的需求创建移动应用程序的公司和个人客户面临着应用程序类型的选择——本机、Web 或混合应用程序。本文将帮助您处理此问题，并重点介绍本机应用程序及其与所有其他应用程序的区别。

原生应用

本机移动应用程序是为特定平台创建的应用程序。原生移动应用程序是用平台的原生编程语言编写的：对于 Android - Kotlin 和 Java，对于 Apple iOS - Objective-C 和 Swift。原生移动应用程序可以访问特定平台的所有原生技术和硬件功能。本地移动应用程序必须下载并安装在设备上，例如通过官方的 Google Play Market 和 App Store。

优点：

访问设备硬件（地理定位、摄像头、麦克风、加速度计、光传感器、日历、推送通知）和由此产生的广泛功能；

可以满足客户和用户更多不同的要求；

可以轻松收集和分析用户数据；

通常，它们在其操作系统上使用的任何设备上都能更稳定、更高效地工作；

对互联网连接的速度和质量的功能没有限制——应用程序可以在不访问网络的情况下工作；

更适合具有自定义接口和复杂业务逻辑的应用程序。

缺点：

昂贵的开发；

开发需要很长时间；

每个应用商店都必须验证原生应用；

覆盖平台少，与其他操作系统不兼容；

即使是微小的变化也需要定期更新。

网络应用

它们通过用户设备上的网络浏览器工作。这些是定制的网站，看起来像真实的应用程序，但不是托管在用户的设备上。您从手机、平板电脑、笔记本电脑或台式 PC（Web 应用程序不一定只适用于移动设备）打开 Internet 上的一个页面，该页面在应用程序下“修剪”。它类似于将数据存储在云中或计算机硬盘上。通常，Web 应用程序是移动原生应用程序的补充，反之亦然。通过高质量的开发，Web 应用程序几乎可以像原生应用程序一样工作。让我们了解这“几乎”有什么区别。

优点：

Web 应用程序可以在任何操作系统的平台上运行；

开发者不需要通过商店批准应用程序；

CSS、HTML 和 JavaScript 的开发周期快了很多倍。

缺点：

无法访问用户设备的硬件，这大大降低了 Web 应用程序的功能（例如，无法制作使用设备上的加速度计或打开相机的 Web 应用程序）；

只能通过互联网使用，并取决于其可用性、速度和稳定运行；

应用程序没有在一个地方编目，而且更难找到。

混合应用

混合应用程序是原生应用程序和 Web 应用程序之间的折衷方案。它们被放置在本机应用程序中并通过 WebView 工作。他们可以访问用户设备上的信息。

它们看起来和工作起来都像原生应用程序：它们可以从商店下载并安装在设备上。安装可以是名义上的，因为这样的应用程序可以访问用户的数据，但它们本身通常不直接将它们的数据存储在用户的设备上。

WebView 是在其他应用程序中打开网页的系统组件。当您在社交网络或电子邮件客户端中打开特定链接时，它会从社交网络或电子邮件客户端本身的界面开始，而不是转到浏览器。这是 WebView 的工作。

优点：

全面的功能和高度的定制化；

您可以创建一个适用于多个平台的应用程序；

降低成本并加快为客户开发 MVP 或简单成品；

是介于原生应用程序的功能和性能与 Web 应用程序的低成本之间的中间解决方案。

缺点：

过于复杂的应用程序最好创建原生应用程序，具有繁琐视觉解决方案的应用程序（如游戏）也是如此；

开发将需要更多的时间和精力来使混合应用程序看起来和感觉像一个原生的；

商店拒绝表现不佳的应用程序，满足质量标准至关重要。

跨平台应用

跨平台应用程序开发意味着应用程序是使用一种技术/语言/框架开发的，允许它在多种不同的操作系统上使用——Android、iOS、Windows、Linux 等。例如，React-Native 应用程序可以在安卓和 iOS。

混合应用程序开发意味着应用程序是使用多种语言/技术开发的，但这并不总是意味着它将是跨平台的。应用程序可以是混合的，但不一定被认为是跨平台的。

一个应用程序可以被认为是跨平台的，但它不一定是混合的。它可以是 Web 应用程序甚至是原生应用程序（例如，React Native 框架使用 JavaScript 运行时来呈现 JavaScript 代码，然后将应用程序发布到 Google Play Market 和 App Store）。

同样，应用程序可以同时是混合和跨平台的（例如 React-Native + 本机平台语言）。

可以组合开发移动应用程序的方法。例如，在原生技术上创建性能关键屏幕，在跨平台技术上创建次要屏幕。

优点：

跨平台开发比同时为多个不同平台开发原生移动应用程序要快得多；

非常适合需要通过 MVP 更快地进入市场来测试理论的初创公司；

由于创建速度快，适合创建活动应用，例如商务会议、展会等；

跨平台开发通常有助于开发人员更有效的开发，因为它涉及使用多种技术和环境，并激发解决问题的能力；

跨平台在为多个平台编写具有少量屏幕的简单应用程序时很有用（简单的手机游戏是跨平台的理想选择）。

缺点：

iOS 和 Android 差异很大，这会导致开发困难和完成应用程序工作的许多滞后（更常见的是，这些关注界面元素及其渲染、动画 FPS 和动画 RAM 指标可能相差 3-5 倍）；

跨平台应用程序崩溃更频繁，速度变慢；

维护跨平台代码更具挑战性——更新系统会导致频繁更新编程接口，这需要更多时间；

在跨平台的世界里，有一个小社区，很多时候你必须自己解决问题。遇到很少人知道的问题的风险很高；

开发跨平台应用程序可以显着简化客户和企业主的生活并节省资金，这些客户和企业主会受到财务资源的限制，并且会给开发人员带来麻烦；

但是跨平台应用程序在从 MVP 迁移到成品和扩展产品时可能需要开发人员的巨大努力和客户的大量投资；

跨平台的应用程序可以使用用户设备的更多电池寿命，甚至是一倍半，如果应用程序频繁使用，这很不方便。

因此，跨平台与其说是一种移动应用程序，不如说是一种属性。不同类型的移动应用程序既可以是跨平台的，也可以是非跨平台的。许多来源混淆并使用这些术语（“跨平台应用程序”和“混合应用程序”）作为同义词，尽管它们之间存在差异。

如何为您的项目选择应用类型？

必须了解移动应用程序的类型和功能，以便快速确定和决定哪一个将为应用程序客户及其最终用户带来最大利益。

选择应用程序类型时，请同时考虑几个因素：

开发预算——小额预算将使您重定向到 Web 应用程序，中等预算将使您专注于具有跨平台功能的混合应用程序的不同选项，而高预算将使您能够以最快的速度创建本机移动应用程序和性能； 项目和项目阶段的目标——如果你只是想测试启动想法并发布 MVP，你不应该立即将钱花在原生应用程序的整个开发周期上； 您是否需要跨平台，并且借助哪些技术可以更轻松地在您的项目中实现它； 产品的目标受众和他们的真实需求与他们可能的期望。用户会经常使用这个应用程序吗？你需要图形和动画吗？您是否需要为用户提供高速的应用程序？您是否需要多用户功能或访问设备硬件功能？多少屏幕会得到应用程序？ 产品发布速度——原生移动应用程序的完整开发周期可能需要数月；对于快速发布，您需要实现混合应用程序或 Web 应用程序； 扩展产品的计划——是否可以在最初选择的应用程序类型（Web 或混合）上扩展您的产品，或者您将来是否必须切换到原生开发。

所有这些答案将有助于充分启动项目并朝着正确的方向前进。

有没有办法保持所有应用程序的最佳品质？

无代码平台AppMaster.io为开发移动应用程序提供了多合一的概念。

原生移动应用程序的关键特性是它们针对特定操作系统进行了优化，并且可以使用设备的硬件功能。如您所知，这会导致更多的开发时间、金钱和开发人员的工作量。一些开发人员为 Android 开发应用程序，其他开发人员为 iOS 开发应用程序。

在当前的无代码应用程序开发者市场中，无代码平台不会为此烦恼，因为创建原生无代码应用程序的过程过于复杂。因此，无代码平台为他们的客户提供构建 Web 应用程序或倾向于 Web 的混合应用程序，这些应用程序可以在任何地方工作。尽管如此，它们的功能仍然受到限制，因为无法使用设备的硬件功能。

AppMaster.io 使用了更高级的方法：

后端和前端应用程序分离，因此可以分别为后端创建服务器应用程序和为前端创建用户应用程序，进而分为Web应用程序和移动应用程序； 在平台上创建的移动应用程序适用于设备并可以使用其硬件功能； 您可以创建一个最初在 iOS 和 Android 上几乎相同的通用应用程序——您可以向其中添加您的功能，例如，更改其中一个操作系统的界面。

访问设备硬件在移动应用程序中提供了令人难以置信的功能，例如：

与光传感器交互——应用程序可以从设备接收有关房间照明水平的信息，并根据这些数据将主题从夜晚变为白天；

访问设备的摄像头——将其用于二维码扫描仪，AppMaster.io 上作为免费模块提供；

如果设备被晃动，将在设备上发生的触发动作的目的；

能够在应用程序最小化甚至设备关闭时运行任何触发器；

获取有关设备地理位置的信息并在创建的应用程序中使用它；

检查电池电量并根据它调整应用程序。

代码库已经创建，代码是由应用程序的需求自动生成的。无需寻找开发人员或学习新语言。移动应用构建器可以轻松针对不同平台进行开发，所需时间比任何移动应用的经典开发少十倍。成本不取决于操作系统的选择——iOS和Android的资费相同，订阅价格比传统的原生移动应用开发成本低得多。

服务器驱动的 UI 消除了对更改用户界面的更新的依赖。在 AppStore 或 PlayMarket 上发布一次应用程序就足够了，所有界面和逻辑更新都会立即交付给用户。您需要在 AppMaster.io 平台上进行更改，并一键重新发布前后端。

它是无代码平台的一个全新层次，它为原生移动应用程序的创建带来了无代码，但没有原生移动应用程序经典开发的主要缺点。你只能利用他们的优势——一次获得一切。

结论

有几种类型的移动应用程序。移动应用程序的选择取决于客户的需求和未来的用户。此外，这种选择是考虑到未来项目中每种类型的移动应用程序的缺点和优点。

假设可以清楚地定义一个完全原生且完全 Web 的应用程序。在这种情况下，应用程序的混合程度可以表示为一个频谱——它可以倾向于原生或依赖于 Web 功能。

您现在可以尝试在AppMaster.io无代码平台上创建您的第一个不同类型的应用程序，而无需编写任何代码，只需借助方便的可视化编辑器即可。