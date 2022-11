Een mobiele applicatie of een web app is de handels chip in de technologie. Daarom blijven topbedrijven voor app-ontwikkeling nieuwe app-ontwikkelaars inhuren met nieuwe en innovatieve ideeën voor software-ontwikkeling. Mobiele app ontwikkelingsbedrijven weten dat als zij niet inspelen op app ontwikkeling, een ander ontwikkelingsbedrijf dat zeker zal doen. App-ontwikkelaars zijn een dubbeltje in een dozijn, maar de app-ontwikkelaar vinden met dat ene app-idee dat de app stores zal raken is zeldzaam. Daarom starten topbedrijven voor mobiele app-ontwikkeling verschillende projecten om app-ontwikkelaars te scouten. Deze app-ontwikkelaars ontwikkelen mobiele toepassingen om softwareoplossingen aan te bieden of om te uploaden in IOS- en Android-app stores. Sommige mobiele apps (IOS en Android) helpen zelfs bij app ontwikkelingsdiensten en bepaalde software ontwikkelingsdiensten door het ontwikkelingsproces voor de gebruiker te vereenvoudigen.

De ontwikkeling van een mobiele app is altijd een uitdaging. App-ontwikkeling vereist dat de app-ontwikkelaar buiten de kaders denkt. Bepaalde apps vereisen zelfs software ontwikkeling op maat. Aangepaste software ontwikkeling is de creatie van gespecialiseerde software alleen voor de app. Geen amateur app ontwikkelaars of een gemiddeld mobiel app ontwikkelingsbedrijf kan dat. Het vereist een bepaald niveau van precisie dat alleen wordt bezeten door getrainde app-ontwikkelaars.

Veel app-ontwikkelaars denken dat alleen het ontwikkelen van apps voldoende is. Dat is echter niet waar. Gebruikers geven om hun mobiele apps zoals ze om hun outfits geven. De algehele gebruikerservaring is belangrijk. Doorgewinterde app-ontwikkelaars en elk goed bedrijf dat mobiele apps ontwikkelt, weten dat hetUI/UX-ontwerp voor mobiele apps vlekkeloos moet zijn. Het maakt niet uit of het gaat om eenvoudige Android app ontwikkeling of cross-platform app ontwikkeling. Het behoud van de gebruikerservaring is belangrijk. Elk bedrijf dat mobiele apps ontwikkelt en zijn apps wil verkopen, weet dit maar al te goed. Dus app-ontwikkelaars zijn in een nooit eindigende race om het volgende grote app-project uit te brengen.

Topbedrijven voor mobiele app-ontwikkeling in de VS

Tegenwoordig is app-ontwikkeling een verspreid proces geworden, en de beste app-ontwikkelaars zijn beschikbaar over de hele wereld. U kunt ze inhuren van San Francisco, CA, in de VS tot Azië of Europa. Alle topontwikkelingsbedrijven zijn hun activiteiten op meerdere locaties begonnen. Laten we zeggen dat een app-ontwikkelingsbedrijf zijn verkoop en marketing in de VS start en zijn ontwikkelingsactiviteiten in Azië of Europa. Bovenal zijn er no-code app-ontwikkelingsbedrijven zoals AppMaster om goedkopere app-oplossingen te bieden zonder een professionele ontwikkelaar in te huren. Dit no-code ontwikkelingsplatform biedt snellere ontwikkelingsoplossingen voor bedrijven met een krap budget.

Misschien bent u op zoek naar het beste app-ontwikkelingsbedrijf voor app-ontwikkeling in de VS. U bent misschien niet duidelijk over het kiezen van een app ontwikkelingsbedrijf om een iOS of Android app te bouwen. U hoeft zich geen zorgen meer te maken. Wij zijn er om u hierbij te helpen. Het kiezen van het juiste mobiele app ontwikkelingsbedrijf voor uw app ontwikkeling is cruciaal. Er zijn verschillende app-ontwikkelingsbedrijven in de VS, en hier is onze keuze van de beste.

AppMaster

AppMaster Inc. is een topbedrijf voor app-ontwikkeling gevestigd in San Francisco. AppMaster is een top US-based no-code app ontwikkelingsbedrijf dat bedrijfseigenaren helpt om apps te maken, zelfs als ze geen technische achtergrond hebben met behulp van visuele programmering. Het mooie van het gebruik van dit app-ontwikkelingsplatform is dat het broncode levert en het team van de ontwikkelaar nabootst.

Door een taak toe te wijzen aan het ontwikkelteam krijgt u hetzelfde resultaat, maar dit no-code platform krijgt het sneller, beter en goedkoper. De reden is dat dit app-ontwikkelingsplatform broncode genereert met een snelheid van 22.000 regels per seconde in de taal Go en automatisch technische documentatie schrijft. AppMaster is een drie-in-één ontwikkelplatform; u kunt webapps, mobiele apps en een backend maken. De backend van AppMaster maakt dit platform het krachtigste van alle bestaande maar no-code platforms van dit moment.

EmizenTech

Dit is een mobiel app-ontwikkelingsbedrijf dat gespecialiseerd is in app-diversiteit over de hele wereld. Emizentech, een top US-based software ontwikkelingsbedrijf, begon zijn activiteiten in 2013. Dit app-ontwikkelingsbedrijf heeft wereldwijd enorme aandacht gekregen door het leveren van kwalitatieve app-ontwikkelingsoplossingen aan bedrijven.

Dit bedrijf helpt bij de ontwikkeling van apps voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. Het bedrijf heeft een team van professionele app-ontwikkelaars die ondernemers helpen om hun bedrijfsgroei te verhogen door middel van aangepaste app-ontwikkeling.

EvaCodes

EvaCodes, een topbedrijf uit de VS, is een software- en webontwikkelingsbedrijf dat prioriteit geeft aan zowel mobiele app-ontwikkeling als webontwikkeling. EvaCodes is het top app ontwikkelingsbedrijf dat de keuze is van 's werelds toonaangevende bedrijven. Het bedrijf is op gedijt op het verhogen van haar zakelijke grafiek door middel van kwaliteit app ontwikkeling. U kunt de diensten van dit app-ontwikkelingsbedrijf krijgen als u een professionele app voor iOS- of Android-gebruikers wilt maken.

Intuz

Intuz is het beste Amerikaanse app-ontwikkelingsbedrijf dat bedrijven in staat stelt een technologische transformatie door te voeren. Tot nu toe heeft het bedrijf veel startups geholpen de uitdagingen van aangepaste app-ontwikkeling te overwinnen. Bovendien heeft Intuz tien jaar ervaring in het bedienen van startups met web-, mobiele en cloud-applicaties.

Owebest

Owebest is een bedrijf voor IT-oplossingen dat een project kan uitbesteden aan zijn IT-experts in verschillende landen.

Groovy Web

Groovy Web is een nieuw en innovatief webontwikkelingsbedrijf waar veel slimme app-ontwikkelaars werken. Ze helpen jonge app-ontwikkelaars om hun visie te realiseren en aangenomen te worden.

Kosten van mobiele app ontwikkeling

De meest voorkomende vraag die elke app-ontwikkelaar heeft is: "Hoeveel gaat dit kosten? ". App ontwikkelingstijd speelt een vitale rol bij het meten van app ontwikkeling kosten. Een project van mobiele app ontwikkeling kan tot 500 uur duren. Voordat u een mobiele applicatie ontwikkelt, moet u een app bedrijf en ontwikkelaar kiezen. Het meest fundamentele en toch belangrijke onderdeel van elk mobiel app ontwikkelingsproject is de kostenraming.

Ten eerste moet u de kosten schatten die nodig zijn voor de ontwikkeling van een mobiele applicatie wanneer u een ontwikkelaar van een top app ontwikkelingsbedrijf inhuurt. Om ontwikkelingskosten te besparen, raden wij u aan een no-code app-ontwikkelingsplatform zoals AppMaster te proberen. Maar als u een complexe zakelijke app ontwikkelt, is het inhuren van een app-ontwikkelaar het beste idee. De kosten van het inhuren van een ontwikkelaar hangen sterk af van het app-ontwikkelingsbedrijf. Voor een efficiënte kostenraming moet u beide factoren (ontwikkelaar en ontwikkelingsbedrijf) onderzoeken.

App ontwikkeling omvat verschillende stappen om een bruikbare mobiele app voor startups te ontwikkelen. Door de veranderende aard van bedrijven omvatten app-projecten geavanceerde technologie, waaronder Machine Learning (ML), Blockchain, Kunstmatige Intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT). Om aan deze complexiteiten te voldoen, ontwerpen ontwikkelingsbedrijven speciale cursussen om hun werknemer te trainen voor meerdere app-ontwikkelingsprojecten. Werken met professionele ontwikkelaars zal u helpen van het maken van fouten die een last op uw budget kunnen veroorzaken. U kunt de kosten van app ontwikkeling op de volgende manieren verminderen:

Als u ervoor kiest om het zelf te bouwen met behulp van een no-code platform zoals AppMaster.

Als u gekenmerkte app-ontwikkelaars inhuurt van topbedrijven voor de ontwikkeling van apps.

Budgetvormende factoren

Gelukkig zijn er een paar budgetvormende factoren voor app ontwikkeling die u kunnen helpen bij het bepalen van de kosten voor app ontwikkeling. U kunt de kosten van app-ontwikkeling schatten met behulp van de volgende factoren:

Ondersteunde platforms

Het eerste waar u rekening mee moet houden bij het maken van apps is het platform waarop u ze wilt lanceren. Ondersteunde mobiele apparaten en platforms bepalen of een app alleen voor iOS wordt gemaakt of ook een Android-versie heeft. Zowel IOS als Android hebben hun eisen voor apps. Deze eisen hebben geen directe invloed op de kosten. De diensten voor de ontwikkeling van mobiele apps verschillen echter per platform. Dat beïnvloedt het uurtarief van ontwikkelaars met platformexpertise. IOS ontwikkelaars met expertise in frameworks als Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa en UIKIT kunnen een uurtarief van $45-$75 rekenen. Android-ontwikkelaars met expertise in frameworks zoals Java, Android Studio IDE en Corona kunnen een uurtarief van $25-$85 aanrekenen.

Honorarium van de ontwikkelaar

Ten tweede werken mobiele app-ontwikkelaars vaak tegen uurtarieven, die variëren met de hoeveelheid ervaring die ze hebben opgedaan. App-projecten met hoge prioriteit vereisen een goede mix van zeer ervaren en beginnende ontwikkelaars. Veel top app ontwikkelingsbedrijven houden een gemengde zak van ontwikkelaars om te voorkomen dat de kosten overheadkosten breken. Beginnende of beginnende ontwikkelaars kunnen rekenen van $ 30-$ 45 per uur. Deze ontwikkelaars kunnen helpen met ondergeschikte taken zoals onderhoud of debuggen.

Een doorgewinterde app-ontwikkelaar kan $60-$75 per uur vragen voor app-ontwikkeling. Deze ontwikkelaars hebben een bepaald niveau van expertise. Het is vereist om hoofdtaken te ondernemen voor het app-ontwikkelingsproject. Ze kunnen ook beginnende ontwikkelaars begeleiden met hun wegversperringen.

Expert mobiele app ontwikkelaars zijn veteranen van app ontwikkeling. Zij zijn meestal teamleiders aan het roer van het app ontwikkelingsproject. De Expert ontwikkelaars begeleiden hun team naar de taken die nodig zijn voor app ontwikkeling. Ze doen dit terwijl ze zelf de taken met de hoogste prioriteit uitvoeren. De expert app ontwikkelaars kunnen meer dan $120 per uur in rekening brengen .

App type en doel

De kosten van uw mobiele app ontwikkeling project variëren ook met het type en doel van de app die u ontwikkelt. Deze keuze is een voorlopige. Het heeft echter een merkbare invloed op de totale projectkosten. We noemen hier enkele soorten app formaten. Laten we beginnen:

Een web app is niet per se een app, maar een gebruiksvriendelijke website die wordt gebruikt op mobiele apparaten. Ze zijn de goedkoopste keuze voor app-ontwikkelingsbedrijven. Hun boeiende ontwerp helpt ontwikkelaars inzicht te krijgen in de gebruikers, waardoor ze mettertijd positieve verbeteringen kunnen aanbrengen.

Native apps zijn apps die we ontwikkelen met de taal die eigen is aan het platform waarop we de app willen uitbrengen. Er zijn talloze voordelen van native apps. Ze bieden betere prestaties in vergelijking met algemeen ontwikkelde apps. Een native app gemaakt in JavaScript voor Android zou bijvoorbeeld beter functioneren op het platform dan een app ontwikkeld in de taal Swift voor Android. Het grote nadeel van deze apps is dat als een ontwikkelaar de app op meerdere platforms wil uitbrengen, hij de app voor elk besturingssysteem opnieuw moet ontwerpen, wat de kosten drastisch verhoogt.

Hybride apps worden in de techwereld ook wel compromissen genoemd. Ze vormen de perfecte middenweg voor ontwikkelaars die een evenwicht willen vinden tussen productiviteit en prestaties in hun app-ontwikkelingsprojecten. Hybride apps zijn tijdbesparend omdat ontwikkelaars ze in plaats van in een specifieke taal te schrijven, ontwikkelen in een algemene taal zoals JavaScript, CSS of HTML. Ze doen dit met behulp van frameworks als Cordova en Ionic. Deze apps zijn gewoon websites die via een webview in mobiele apps worden ondergebracht.

Framework

Sommige ontwikkelingsframeworks stellen ontwikkelaars in staat om single-source codes te schrijven die op meerdere platforms werken. Ze doen dit door de code te compileren zoals ze nodig zijn om native besturingssystemen te maken. De apps die we op deze manier ontwikkelen worden cross-platform apps genoemd. Een nadeel van dit systeem is dat deze apps niet zo goed werken als native ontwikkelde apps.

Een nieuw type app met een bijna native uiterlijk is tegenwoordig het nieuwe "it". Wij ontwikkelen deze apps in JavaScript-frameworks die gericht zijn op componenten. Ze combineren de voordelen van hybride en cross-platform apps. Maar omdat ontwikkelaars deze apps in JavaScript-frameworks ontwikkelen, hebben ze geen webview nodig. Deze apps bieden prestaties als native apps tegen lagere kosten.

Gebruik van geavanceerde functies

Als een app gebruikmaakt van GPS-navigatie en andere AI-gerelateerde technologieën, nemen de ontwikkelingskosten geleidelijk toe.

Ondersteunde hardware

Welke specifieke hardwareproducten, zoals de iPhone 13, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S10 Plus en andere, zal het ondersteunen?

Plan voor toekomstig onderhoud

Nadat de app-ontwikkelingstaak is voltooid, zal de ontwikkelaar waarschijnlijk nog steeds updates moeten maken die problemen corrigeren. Bovendien moet u verduidelijken dat de app zal worden geïntegreerd met andere toepassingen die als bron van zijn inhoud zullen dienen. Bovendien zal de complexiteit van de visuele items die binnen een app worden gebruikt een grote invloed hebben op de prijs.

Kosten van een standaard app project

U kunt enkele standaard of gemiddelde benchmarks voor app ontwikkelingsproject kosten toepassen op verschillende app categorieën. Uit de gegevens van talrijke bedrijven over app ontwikkelingskosten kunt u de kosten van uw project schatten. Voor een standaard app project dat 500 uur in beslag neemt, kunnen de kosten oplopen tot 25.000 dollar. Natuurlijk zijn er nog vele andere factoren om te overwegen bij het berekenen van de ontwikkelingskosten van mobiele apps.

Kortom, de totale kosten van het ontwikkelen van apps zijn niet goedkoop. Na het combineren van alle kosten kost een algemene app voor één platform bijna $25.000-$50.000. Een gemiddeld ingewikkelde app voor één platform kan 50.000 tot 100.000 dollar kosten. En een ingewikkelde app voor één platform kan meer dan 100.000 dollar kosten. Dit zijn de kosten die de topbedrijven voor app-ontwikkeling in de VS in rekening brengen voor hun app-ontwikkelingsprojecten. Natuurlijk kunnen sommige prijzen variëren als u werkt met freelance ontwikkelaars in plaats van een mobiel app-ontwikkelingsbedrijf.

Hoe weet ik of een app-ontwikkelaar goed is voordat ik hem inhuur?

Nu u hebt besloten welk type platform of mobiele app u wilt ontwikkelen. De volgende vraag gaat over het inhuren van een ontwikkelaar voor de klus. Een goede ontwikkelaar kan het verschil betekenen tussen een app die hoge ogen gooit en een verlies van tijd, geld en middelen. Voor complexe projecten moet u een professionele app-ontwikkelaar inhuren. Hiervoor kunt u de geloofwaardigheid van app-ontwikkelaars beoordelen aan de hand van hun werkverleden en portfolio voordat u ze daadwerkelijk in dienst neemt om te zien hoe goed ze op andere projecten hebben gewerkt. U kunt veel over hen weten door simpelweg hun werkgeschiedenis te analyseren. Het kiezen van een goede mobiele app-ontwikkelaar is dus uiterst belangrijk. Niemand wil een bepaalde hoeveelheid middelen besteden aan iemand om er na enige tijd achter te komen dat ze de verkeerde beslissing hebben genomen. Misschien maakt u zich zorgen over de cruciale stappen bij het inhuren van een professionele app-ontwikkelaar. Zo ja, zoek dan niet verder! Wij onthullen de top aspecten die u moet overwegen bij het inhuren van een app ontwikkelaar voor uw project. Laten we een diepere duik nemen:

Technische expertise en indrukwekkend portfolio

Het ontwikkelen van een app is een uitdagende taak. Bij het kiezen van een ontwikkelaar moet u zich richten op eerdere ervaring en technische expertise. De ontwikkeling van een app doorloopt vele stadia voordat hij aan de eindgebruiker wordt geleverd, waaronder het bedenken van ideeën, ontwerp, ontwikkeling, testen en implementatie. Voordat u een ontwikkelaar voor uw project selecteert, moet u ervoor zorgen dat de ontwikkelaar op de hoogte is van nieuwe technologische trends in app-ontwikkeling. Bovendien heeft de ontwikkelaar enkele workshops bijgewoond en certificeringen ontvangen om meer kennis en praktische vaardigheden toe te voegen.

App ontwerp vaardigheid

Startups zijn op zoek naar een zakelijke app die een betere gebruikerservaring biedt. U moet dus een ontwikkelaar inhuren met uitstekende app ontwerpvaardigheden om intuïtieve applicaties met een soepele gebruikerservaring te creëren. Bovendien moet uw app-ontwikkelaar een passie hebben voor uitstekend design. Een ontwikkelaar met uitstekende ontwerpvaardigheden zal foutloze apps afleveren.

Specificeer de projectkosten

Bij het inhuren van een ontwikkelaar zijn de projectkosten afhankelijk van hoe goed u onderhandelt. Voordat u een professionele ontwikkelaar voor uw app inhuurt, moet u een budgetlijn vaststellen om uw budgetlimiet voor uw mobiele app ontwikkelingsproject te verduidelijken. Het specificeren van uw projectkosten zal u helpen bij het vinden van een bekwame ontwikkelaar tegen de vooraf vastgestelde kosten. U kunt dus een professionele app-ontwikkelaar inhuren voor uw mobiele app door een goede planning en schatting van het budget. U moet serieus zijn over app ontwikkeling en van plan zijn om mobiele app ontwikkelaars in te huren. Hiervoor moet u ervoor zorgen dat u een budget in gedachten heeft. Dit budget zal uw hoeksteen zijn in het ontwikkelingsproces. Dit bereik is afhankelijk van u. U denkt misschien alleen in termen van ontwikkelingskosten. Maar er zijn veel andere kosten verbonden aan app ontwikkeling die mensen vaak over het hoofd zien. We doen bijvoorbeeld markttesten voor het ontwikkelingsproces om na te gaan of er vraag is naar de app. Dat kost geld. Zelfs basistaken zoals het testen van een prototype kosten geld, los van de ontwikkelingskosten. Nadat je de app hebt ontwikkeld, breng je hem uit, en het kost geld om een app na de ontwikkeling te onderhouden. Naast deze kosten kost het ook geld om marketing te doen voor deze apps. Kies daarom een ontwikkelaar die binnen je budget past.

Tijdlijn van het project

Een project tijdlijn is cruciaal als het gaat om het inhuren van een professionele ontwikkelaar. Sommige startups hebben een strikte tijdlijn voor de voltooiing van het project. Wanneer u een ontwikkelaar inhuurt voor uw app-project, moet u de timing van het project bespreken voordat u begint. Vraag de ontwikkelaar naar de tijd die nodig is om de app te voltooien. Als een ontwikkelaar ermee instemt om uw deadline te halen, is dit het beste moment om uw samenwerking te starten.

Testen

U moet de app testen voordat u hem lanceert om feedback van gebruikers te krijgen. Het testen van de app is de beste aanpak om aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen. Dus, wanneer u een app ontwikkelaar inhuurt, zorg ervoor dat de ontwikkelaar bedreven is in het uitvoeren van app testen en bug fixing (indien aanwezig).

vrijgeven

Na het voltooien van alle stappen is het tijd om de app te publiceren in de Apple app store en Google Play. Het uitbrengen van een app is een cruciale fase, dus zoek een app-ontwikkelaar die volledig op de hoogte is van de procedure en beperkingen van deze publicatieplatforms.

Stappen om een app-ontwikkelaar in te huren

U kunt de volgende stappen volgen om de beste mobiele app-ontwikkelaar voor uw project in te huren. Laten we beginnen:

Stap 1. Plaats een vacature

Nadat u uw advertentie voor app-ontwikkelaars hebt geplaatst, krijgt u hoogstwaarschijnlijk meerdere sollicitaties. Ontwikkelaars zijn grondig. Ze zullen u waarschijnlijk hun portfolio's samen met hun cv's sturen. Maar portfolio's kunnen misleidend zijn. De beste manier om een app-ontwikkelaar te kiezen is om hun vaardigheden uit de eerste hand te testen. Deze tests kunnen u helpen een aantal goede eerste kandidaten te selecteren uit de pool van sollicitanten.

Stap 2. Maak een shortlist van kandidaten

Na het kiezen van een aantal goede kandidaten uit uw pool van sollicitanten, is het beter om met elk van hen een één-op-één gesprek te voeren. Het is heel normaal dat mensen verschillende persoonlijkheden hebben. Sommigen werken met elkaar, en sommigen niet. U kiest echter de beste mobiele app-ontwikkelaars waarvan u denkt dat ze goed met u en uw team zullen samenwerken. Deze beslissing beïnvloedt de werkomgeving. Het beïnvloedt ook de voortgang van het project.

Stap 3. Huur een ontwikkelaar in

Ontwikkelingsprojecten zijn vaak tijdgevoelig. Diefstal van ideeën in de techniek is niet zeldzaam. Elk app-ontwikkelingsbedrijf kan uw app of project stelen voordat u zelfs maar de kans krijgt om uw prototype te patenteren. Daarom moet u een app-ontwikkelaar selecteren die deadlines respecteert. Zorg ervoor dat u uw app-ontwikkelaars ondervraagt over hun naleving van tijdlijnen. Vraag hen om gedetailleerde rapporten van hun tijdlijnen van hun vorige projecten. Beoordeel hun werk aan de hand van de tijd die ervoor is uitgetrokken. Vraag hun mening over hoe een comfortabele tijdlijn er voor hen uitziet. Komen jullie standpunten overeen, dan kun je verder. Het uitbrengen van een app is nog maar het halve werk. Nadat de app is ontwikkeld, moet hij voortdurend worden onderhouden. Zorg ervoor dat u een mobiele app-ontwikkelaar inhuurt die bereid is de app ook na de voltooiing van het project te onderhouden.

Hoe lang duurt het om een app te maken?

Na het inhuren van een app-ontwikkelaar of het kiezen van een mobiel app-ontwikkelingsbedrijf, is de volgende vraag: "Hoe lang gaat dit duren?". Als u deze vraag stelt, bent u niet de enige. Veel ontwikkelaars denken na over de tijdlijn van hun apps, en dat zou ook moeten. Uw tijdlijn beïnvloedt uw budget en de totale kosten van uw app-ontwikkelingsproject. Niet te vergeten het aantal ontwikkelaars dat u nodig hebt en de uren dat ze moeten werken. We hebben u gedekt. We onthullen de hoeveelheid tijd die nodig is voor verschillende processen tijdens de app-ontwikkeling. Laten we beginnen:

Specificeer de reikwijdte van de app

De eerste stap is het specificeren van het toepassingsgebied van de app en het bepalen van de vereisten. Voor kleine apps duurt dit 1-2 weken. Voor middelgrote apps duurt het 2-3 weken, en voor complexere apps duurt het 3-4 weken om de eisen en de reikwijdte te bepalen.

Het UI/UX-ontwerp ontwikkelen

De volgende stap is het ontwikkelen van het UI/UX-ontwerp. Dat omvat het kleurenschema, de lettertypen, het thema, enz. Voor kleine apps met meerdere UI/UX-ontwikkelaars duurt dit 3-4 weken. Voor middelgrote apps met meerdere UI/UX-ontwikkelaars duurt dit 6-7 weken. Voor complexe apps met meerdere UI/UX-ontwikkelaars duurt dit 9-10 weken.

Start app-ontwikkeling

Na de ontwikkeling van de app beheert een softwareontwikkelingsbedrijf de backend van de app. Dit proces gebeurt gelijktijdig met het ontwikkelingsproces. Als dit niet parallel aan het ontwikkelingsproject gebeurt, kan dat de tijdlijn van het project aanzienlijk beïnvloeden. Voor kleine apps duurt dit proces 6-7 weken. Voor middelgrote apps duurt dit proces 14-15 weken. Voor complexe apps duurt dit proces 20-22 weken.

Bètatesten

Na de volledige ontwikkeling van de app sturen de beste bedrijven voor mobiele app-ontwikkeling de app op voor bètatests. Beta testen is wanneer een groep geselecteerde mensen de app uitproberen en testen en feedback geven. Wij doen bètatesten om ervoor te zorgen dat de app soepel loopt en de consumenten aanspreekt. Als de betatestgroepen problemen of inconsistenties signaleren, werken de ontwikkelaars de app bij en verbeteren hem. Dat is belangrijk voordat de app op het gekozen platform wordt uitgebracht. Voor kleine apps duurt het 5-10 testers en 7-8 dagen. Voor middelgrote apps duurt een bètatest 14-15 dagen. Er zijn ook 25-40 testers nodig. Bij complexe apps gebeurt het bètatesten echter in fasen en duurt het wat langer dan bij andere apps. Betatests van complexe apps kunnen 1-2 maanden duren met 100+ betatesters. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de app het goed doet nadat hij is uitgebracht. En dat de app-ontwikkelaars eventuele problemen of inconsistenties kunnen verwijderen en oplossen voordat ze de app op het gekozen platform uploaden. Het bespaart tijd en geld.

In totaal duurt het maken van een kleine app bijna 2-2,5 maand. Het ontwikkelen van een middelgrote app kost bijna 3-4 maanden. De totale hoeveelheid tijd die nodig is om een complexe app te maken is bijna 5-6 maanden.

Waarom moet u aandacht besteden aan no-code platform?

In het huidige tijdperk horen we de hype van no-code-platform diensten met betrekking tot app-ontwikkeling. Een software ontwikkelingsbedrijf ontwikkelt app-gerelateerde klantvriendelijk, en ze verplaatsen hun projecten gemakkelijk op hen. Deze no-code-platform maakt het leven van gebruikers gemakkelijk en kostenvriendelijk. Volgens een onderzoek zal 65% van de software ontwikkelingsbedrijven in 2024 no-code-platform zijn. Al in 2017 namen app-ontwikkelingsbedrijven deel aan een vroege productiviteitsbenchmarktest waarbij modelgedreven no-code werd vergeleken. Een top software ontwikkelingsbedrijf met traditionele ontwikkeling gebruikt JavaScript. Er waren indrukwekkende statistieken over no-code: Productiviteit werd gewonnen met no-code app ontwikkeling. Een onderzoek van experts in 2020 toonde aan dat mobiele app-ontwikkelaars 4,7X productiviteit behaalden.

No-code platform: een gefragmenteerde markt

De markt voor no-code-ontwikkeling is divers, met de penetratie van verschillende platforms, softwareoplossingen en deelmarkten. Zo zijn er meerdere niches voor grote, middelgrote en kleine bedrijven. AppMaster is een populair no-code app-ontwikkelingsplatform dat krachtige en veilige applicaties biedt. Ze bieden topdiensten voor de ontwikkeling van mobiele apps. Het Magic Quadrant voor dit zakelijke no-code platform zijn hieronder weergegeven:

Wat is het beste no-code ontwikkelingsplatform?

Tegenwoordig is er een diverse markt beschikbaar voor no-code ontwikkeling, zoals AppMaster, Adalo en Bubble. Bovenal is AppMaster de beste no-code tool met concurrentievoordelen ten opzichte van andere no-code ontwikkelingsplatforms. Met dit no-code platform kunnen bedrijven hun zichtbaarheid vergroten met mobiele en webapps zonder een professionele ontwikkelaar in te huren. Hier onthullen we de concurrentievoordelen van AppMaster ten opzichte van andere no-code platforms. Laten we beginnen:

Broncode

Het mooie van app-ontwikkeling met AppMaster is dat het de broncode van een app beschikbaar stelt. Met de beschikbaarheid van broncode kunt u de softwareoplossingen aanpassen, zelfs als u dit platform niet meer gebruikt.

Snelheid

App ontwikkeling met AppMaster is sneller dan op soortgelijke platforms. Dus met behulp van dit platform kunt u uw zakelijke app binnen enkele uren beschikbaar maken voor app stores in plaats van dagen of weken.

App hosting op elk platform

Met AppMaster kunnen apps op elk cloudplatform worden gehost. Nadat u een app met AppMaster hebt gebouwd, kunt u uw app hosten in de AppMaster-cloud, een private, commerciële cloud of zelfs offline.

Veelzijdigheid

Met AppMaster kunnen ondernemers hun zakelijke workflow veelzijdig automatiseren. U kunt dus de complexe backend maken met dit no-code platform en het gebruiken voor meerdere app-ontwikkelingsprojecten.

Laatste gedachten

App-ontwikkeling lijkt eenvoudig, maar alleen mobiele app-ontwikkelaars of mobiele app-ontwikkelingsbedrijven weten hoe slopend het proces kan zijn. De beste praktijk is om een mobiele of web app te ontwikkelen met een no-code app ontwikkelingsplatform zoals AppMaster om tijd en geld te besparen. Deze no-code app-ontwikkelingsplatforms hebben de app-ontwikkelaars vervangen omdat ze economische app-oplossingen bieden aan kleine of middelgrote startups. Maar als een organisatie een complex app-project wil bouwen, zal het inhuren van een app-ontwikkelaar van een top app-ontwikkelingsbedrijf het beste idee zijn. Een complex app project vereist geavanceerde functies zoals GPS en vereist coderingsvaardigheden. Om een professionele app ontwikkelaar in te huren, is het raadzaam om te zoeken naar de top app ontwikkeling leveranciers die kosteneffectieve en kwalitatieve app oplossingen bieden.

We hopen dat u goed op de hoogte bent van in de VS gevestigde topbedrijven voor de ontwikkeling van mobiele apps. U kunt professionele ontwikkelaars van elk ontwikkelingsbedrijf inhuren om uw app-ontwikkelingsproject te voltooien. Wij raden u vooral aan AppMaster te proberen om uw project goedkoper en sneller te voltooien. Dit cross-platform zal u tijd en geld besparen. Veel geluk met uw app ontwikkelingsproject!