تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الويب هو شريحة التداول في التكنولوجيا. لهذا السبب تواصل شركات تطوير التطبيقات الكبرى توظيف مطوري تطبيقات جدد بأفكار جديدة ومبتكرة لتطوير البرمجيات. تدرك شركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أنها إذا لم تستفيد من تطوير التطبيقات ، فإن بعض شركات التطوير الأخرى ستفعل ذلك بالتأكيد. مطورو التطبيقات هم عشرة سنتات ، لكن الحصول على مطور التطبيق بفكرة تطبيق واحدة ستصل إلى متاجر التطبيقات أمر نادر الحدوث. هذا هو السبب في أن أفضل شركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة تطلق مشاريع مختلفة لاستكشاف مطوري التطبيقات. يطور مطورو التطبيقات هؤلاء تطبيقات الهاتف المحمول لتقديم حلول برمجية أو للتحميل على متاجر تطبيقات IOS و Android. تساعد بعض تطبيقات الأجهزة المحمولة (IOS و Android) في خدمات تطوير التطبيقات وبعض خدمات تطوير البرامج من خلال تبسيط عملية التطوير للمستخدم.

دائمًا ما يمثل تطوير تطبيق الهاتف تحديًا. يتطلب تطوير التطبيق أن يفكر مطور التطبيق خارج الصندوق. تتطلب بعض التطبيقات تطوير برامج مخصصة. تطوير البرامج المخصصة هو إنشاء برامج متخصصة للتطبيق فقط. لا يمكن لمطوري تطبيقات الهواة أو شركة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول العادية القيام بذلك. يتطلب مستوى معينًا من الدقة لا يمتلكه إلا مطورو التطبيقات المدربون.

يعتقد العديد من مطوري التطبيقات أن مجرد تطوير التطبيقات يكفي. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا. يهتم المستخدمون بتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم لأنهم يهتمون بأزياءهم. تجربة المستخدم الشاملة مهمة. يعرف مطورو التطبيقات المحنكون وأي شركة جيدة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أن تصميم UI / UX لتطبيقات الأجهزة المحمولة يجب أن يكون نقيًا. لا يهم ما إذا كان تطوير تطبيق Android بسيطًا أو تطوير تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية. الاحتفاظ بتجربة المستخدم مهم. أي شركة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ترغب في بيع تطبيقاتها تعرف ذلك جيدًا. لذا فإن مطوري التطبيقات في سباق لا ينتهي لإطلاق مشروع التطبيق الكبير القادم.

أفضل شركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة

اليوم ، أصبح تطوير التطبيقات عملية مبعثرة ، ويتوفر أفضل مطوري التطبيقات في جميع أنحاء العالم. يمكنك توظيفهم من سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، في الولايات المتحدة إلى آسيا أو أوروبا. بدأت جميع شركات التطوير الكبرى عملياتها في مواقع متعددة. لنفترض أن شركة تطوير التطبيقات قد تبدأ مبيعاتها وتسويقها في الولايات المتحدة وعمليات تطويرها في آسيا أو أوروبا. قبل كل شيء ، لا توجد شركات تطوير تطبيقات الكود مثل AppMaster لتوفير حلول تطبيقات أرخص دون الاستعانة بمطور محترف. توفر منصة التطوير الخالية من التعليمات البرمجية حلول تطوير أسرع للشركات بميزانية محدودة.

قد تبحث عن أفضل شركة لتطوير التطبيقات لتطوير التطبيقات في الولايات المتحدة. قد لا تكون واضحًا بشأن اختيار شركة تطوير تطبيقات لإنشاء تطبيق iOS أو Android. لا داعي للقلق أكثر. نحن هنا لمساعدتك في هذا الصدد. يعد اختيار شركة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المناسبة لتطوير تطبيقك أمرًا بالغ الأهمية. هناك العديد من شركات تطوير التطبيقات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وهنا مجموعة مختارة من أفضل الشركات.

AppMaster

AppMaster Inc. هي شركة تطوير تطبيقات رائدة مقرها في سان فرانسيسكو. AppMaster هي شركة رائدة في تطوير التطبيقات بدون كود ومقرها الولايات المتحدة تساعد أصحاب الأعمال على إنشاء تطبيقات حتى لو لم يكن لديهم خلفية تقنية باستخدام البرمجة المرئية . يكمن جمال استخدام نظام تطوير التطبيقات هذا في أنه يوفر شفرة المصدر ويحاكي فريق المطور.

من خلال تعيين مهمة لفريق التطوير ، ستحصل على نفس النتيجة ، ولكن هذه المنصة الخالية من التعليمات البرمجية ستخرجها بشكل أسرع وأفضل وأرخص. والسبب هو أن منصة تطوير التطبيقات هذه تنشئ شفرة المصدر بسرعة 22000 سطر في الثانية بلغة Go وتكتب الوثائق الفنية تلقائيًا. AppMaster عبارة عن منصة تطوير ثلاثة في واحد ؛ يمكنك إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال وخلفية. تجعل الواجهة الخلفية لـ AppMaster هذه المنصة الأقوى من بين جميع المنصات الموجودة ولكن بدون كود اليوم.

EmizenTech

إنها شركة تطوير تطبيقات جوال متخصصة في تنوع التطبيقات في جميع أنحاء العالم. بدأت Emizentech ، وهي شركة رائدة في تطوير البرمجيات مقرها الولايات المتحدة ، عملياتها في عام 2013. وقد اكتسبت شركة تطوير التطبيقات هذه اهتمامًا كبيرًا على مستوى العالم من خلال تقديم حلول تطوير تطبيقات عالية الجودة للشركات.

تساعد هذه الشركة في تطوير التطبيقات للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم. تمتلك الشركة فريقًا من مطوري التطبيقات المحترفين الذين يساعدون أصحاب الأعمال على زيادة نمو أعمالهم من خلال تطوير التطبيقات المخصصة.

أكواد إيفا

EvaCodes ، شركة أمريكية كبرى ، هي شركة تطوير برمجيات وشبكة الإنترنت تعطي الأولوية لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتطوير الويب. EvaCodes هي أفضل شركة لتطوير التطبيقات وهي اختيار الشركات الرائدة في العالم. تزدهر الشركة في رفع الرسم البياني للأعمال من خلال تطوير تطبيقات عالية الجودة. يمكنك الحصول على خدمات شركة تطوير التطبيقات هذه إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق احترافي لمستخدمي iOS أو Android.

انتوز

Intuz هي أكبر شركة لتطوير التطبيقات مقرها الولايات المتحدة وتمكّن الشركات من التحول التكنولوجي . حتى الآن ، ساعدت الشركة العديد من الشركات الناشئة في التغلب على تحديات تطوير التطبيقات المخصصة. علاوة على ذلك ، تتمتع Intuz بخبرة عشر سنوات في خدمة الشركات الناشئة مع تطبيقات الويب والجوال والسحابة.

أويبست

Owebest هي شركة حلول تكنولوجيا المعلومات التي يمكنها الاستعانة بمصادر خارجية لمشروع لخبراء تكنولوجيا المعلومات في بلدان مختلفة.

رائع ويب

Groovy Web هي شركة تطوير ويب جديدة ومبتكرة موطن للعديد من عقول مطوري التطبيقات المشرقة. يساعدون مطوري التطبيقات الشباب على إدراك رؤاهم والتوظيف.

تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

السؤال الأكثر شيوعًا لدى أي مطور تطبيقات هو ، "ما تكلفة هذا؟". يلعب وقت تطوير التطبيق دورًا حيويًا في قياس تكلفة تطوير التطبيق. يمكن أن يستغرق مشروع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ما يصل إلى 500 ساعة. قبل تطوير أي تطبيق جوال ، تحتاج إلى اختيار شركة تطبيقات ومطور لها. يعتبر تقدير التكلفة هو الجزء الأكثر أهمية والأكثر أهمية في كل مشروع لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

أولاً ، تحتاج إلى تقدير التكلفة المطلوبة لتطوير تطبيق جوال عند التعاقد مع مطور من شركة تطوير تطبيقات كبرى. لتوفير تكاليف التطوير ، نوصيك بتجربة نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز مثل AppMaster. ولكن إذا كنت تقوم بتطوير تطبيق أعمال معقد ، فإن الاستعانة بمطور تطبيقات هو أفضل فكرة. تعتمد تكلفة تعيين مطور بشكل كبير على شركة تطوير التطبيقات. لتقدير التكلفة بكفاءة ، تحتاج إلى فحص كلا العاملين (المطور وشركة التطوير).

يتضمن تطوير التطبيق خطوات مختلفة لتطوير تطبيق جوال قابل للتنفيذ للشركات الناشئة. نظرًا للطبيعة المتغيرة للأعمال التجارية ، تشتمل مشاريع التطبيقات على تكنولوجيا متقدمة ، بما في ذلك التعلم الآلي (ML) و Blockchain والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT). لمواجهة هذه التعقيدات ، تصمم شركات التطوير دورات خاصة لتدريب موظفيها على مشاريع تطوير تطبيقات متعددة. سيساعدك العمل مع المطورين المحترفين على تجنب ارتكاب أخطاء يمكن أن تسبب عبئًا على ميزانيتك. يمكنك تقليل تكلفة تطوير التطبيق بالطرق التالية:

إذا اخترت إنشائه بنفسك بمساعدة نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster.

إذا قمت بتعيين مطوري تطبيقات متميزين من أفضل شركات تطوير التطبيقات.

عوامل تشكيل الميزانية

لحسن الحظ ، هناك بعض العوامل المكونة للميزانية لتطوير التطبيق والتي قد تساعدك في تحديد نفقات تطوير التطبيق. يمكنك تقدير تكلفة تطوير التطبيق بمساعدة العوامل التالية:

المنصات المدعومة

أول شيء يجب مراعاته أثناء إنشاء التطبيقات هو النظام الأساسي الذي تخطط لتشغيلها عليه. ستحدد الأجهزة والأنظمة الأساسية المدعومة ما إذا تم إنشاء التطبيق لنظام iOS فقط أو إصدار Android . لكل من IOS و Android متطلباتهما الخاصة بالتطبيقات. هذه المتطلبات لا تؤثر على التكلفة مباشرة. ومع ذلك ، تختلف خدمات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الأنظمة الأساسية. يؤثر ذلك على المعدل بالساعة للمطورين الذين لديهم خبرة في النظام الأساسي. يمكن لمطوري IOS الذين لديهم خبرة في أطر عمل مثل Objective C و Xcode IDE و Swift و Cocoa و UIKIT أن يتقاضوا أجرًا بالساعة من 45 إلى 75 دولارًا . يمكن لمطوري Android الذين يتمتعون بخبرة في أطر مثل Java و Android Studio IDE و Corona أن يتقاضوا أجرًا بالساعة يتراوح بين 25 و 85 دولارًا .

رسوم المطور

ثانيًا ، غالبًا ما يعمل مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة بأسعار كل ساعة ، والتي تختلف باختلاف مقدار الخبرة التي جمعوها. تتطلب مشاريع التطبيقات ذات الأولوية العالية مزيجًا جيدًا من المطورين ذوي الخبرة العالية والمبتدئين. تحتفظ العديد من شركات تطوير التطبيقات الكبرى بمجموعة مختلطة من المطورين لتجنب كسر التكاليف الزائدة. يمكن للمطورين المبتدئين أو المبتدئين تحصيل رسوم تتراوح من 30 إلى 45 دولارًا في الساعة . يمكن لهؤلاء المطورين المساعدة في المهام الوضيعة مثل الصيانة أو تصحيح الأخطاء.

يمكن لمطور تطبيقات متمرس أن يطلب 60 إلى 75 دولارًا في الساعة لتطوير التطبيق. هؤلاء المطورين لديهم مستوى معين من الخبرة. مطلوب للقيام بالمهام الرئيسية لمشروع تطوير التطبيق. يمكنهم أيضًا توجيه المطورين المبتدئين إلى حواجز الطرق الخاصة بهم.

يعد مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة الخبراء خبراء في تطوير التطبيقات. هم عادة قادة الفريق على رأس مشروع تطوير التطبيق. يوجه المطورون الخبراء فريقهم نحو المهام اللازمة لتطوير التطبيقات. يفعلون ذلك أثناء تولي المهام ذات الأولوية القصوى بأنفسهم. يمكن لمطوري التطبيقات الخبراء تحصيل ما يزيد عن 120 دولارًا في الساعة.

نوع التطبيق والغرض منه

تختلف تكاليف مشروع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا باختلاف نوع التطبيق الذي تقوم بتطويره والغرض منه. هذا الاختيار تمهيدي. ومع ذلك ، فلها تأثير ملحوظ على التكلفة الإجمالية للمشروع. نذكر بعض أنواع تنسيقات التطبيقات هنا. هيا نبدأ:

لا يعد تطبيق الويب بالضرورة تطبيقًا ولكنه موقع ويب سهل الاستخدام يتم استخدامه على الأجهزة المحمولة. إنها أرخص خيار لتطوير التطبيقات لشركات تطوير التطبيقات. يساعد تصميمهم الجذاب المطورين على اكتساب نظرة ثاقبة للمستخدم مما يساعدهم على تحقيق تحسينات إيجابية مع مرور الوقت.

التطبيقات الأصلية هي تطبيقات نطورها باللغة الأصلية للنظام الأساسي الذي نريد إطلاق التطبيق عليه. هناك العديد من مميزات التطبيقات المحلية. أنها توفر أداء أفضل مقارنة بالتطبيقات المطورة بشكل عام. على سبيل المثال ، سيعمل التطبيق الأصلي الذي تم إنشاؤه في JavaScript لنظام Android بشكل أفضل على النظام الأساسي من تطبيق تم تطويره بلغة Swift لنظام Android. تتمثل العيوب الرئيسية لهذه التطبيقات في أنه إذا أراد المطور إصدار التطبيق على أنظمة أساسية متعددة ، فيجب عليه إعادة تصميم التطبيق لكل نظام تشغيل ، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة بشكل كبير.

تسمى التطبيقات الهجينة أيضًا بالتنازلات في عالم التكنولوجيا. هذه هي الحل الوسط المثالي للمطورين الذين يرغبون في تحقيق التوازن بين الإنتاجية والأداء في مشاريع تطوير تطبيقاتهم. تعمل التطبيقات الهجينة على توفير الوقت لأنه بدلاً من كتابتها بلغة معينة ، يقوم المطورون بتطويرها بلغة عامة مثل JavaScript أو CSS أو HTML. يفعلون ذلك بمساعدة أطر عمل مثل Cordova و Ionic. هذه التطبيقات هي مجرد مواقع ويب مقفلة داخل تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال عرض الويب.

نطاق

تسمح بعض أطر التطوير للمطورين بكتابة أكواد أحادية المصدر تعمل عبر منصات متعددة. يفعلون ذلك عن طريق تجميع الكود كما هو مطلوب لإنشاء أنظمة تشغيل أصلية. التطبيقات التي نطورها بهذه الطريقة تسمى تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية. من عيوب هذا النظام أن هذه التطبيقات لا تعمل بشكل جيد مثل التطبيقات المطورة محليًا.

هناك نوع جديد من التطبيقات له مظهر شبه أصلي وهو تطبيق "it" الجديد هذه الأيام. نقوم بتطوير هذه التطبيقات في أطر عمل JavaScript التي تركز على المكونات. فهي تجمع بين مميزات التطبيقات الهجينة وعبر الأنظمة الأساسية. ولكن نظرًا لأن المطورين يطورون هذه التطبيقات في أطر عمل JavaScript ، فإنهم لا يحتاجون إلى عرض ويب. تقدم هذه التطبيقات أداءً مثل التطبيقات الأصلية بتكلفة أقل.

الاستفادة من الميزات المتقدمة

إذا استخدم تطبيق ما التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتقنيات الأخرى ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي ، فستزيد تكلفة التطوير تدريجيًا.

الأجهزة المدعومة

ما هي منتجات الأجهزة المحددة ، مثل iPhone 13 و iPhone 12 Mini و Samsung Galaxy S10 Plus وغيرها ، التي ستدعمها؟

التخطيط للصيانة المستقبلية

بعد اكتمال مهمة تطوير التطبيق ، من المحتمل أن يظل المطور مطالبًا بإجراء تحديثات تصحح المشكلات. علاوة على ذلك ، تحتاج إلى توضيح أن التطبيق سيتم دمجه مع التطبيقات الأخرى التي ستكون بمثابة مصدر لمحتواه. علاوة على ذلك ، سيكون لتعقيد العناصر المرئية المستخدمة داخل التطبيق تأثير كبير على السعر.

تكلفة مشروع التطبيق القياسي

يمكنك تطبيق بعض المعايير القياسية أو المتوسطة لتكاليف مشروع تطوير التطبيق على فئات التطبيقات المختلفة. من بيانات العديد من الشركات حول تكاليف تطوير التطبيقات ، يمكنك تقدير تكلفة مشروعك. بالنسبة لمشروع تطبيق قياسي يستغرق إنتاجه 500 ساعة ، يمكن أن تصل التكلفة إلى 25000 دولار . بالطبع ، هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها أثناء حساب تكاليف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

للتلخيص ، التكاليف الإجمالية لتطوير التطبيقات ليست رخيصة. بعد الجمع بين جميع الرسوم ، يكلف التطبيق العام لمنصة واحدة ما يقرب من 25000 دولار - 50000 دولار . يمكن أن يتكلف التطبيق ذو التعقيد المتوسط لمنصة واحدة ما بين 50000 إلى 100000 دولار . ويمكن أن يكلف تطبيق معقد لمنصة واحدة ما يزيد عن 100000 دولار . هذه هي التكاليف التي تفرضها أكبر شركات تطوير التطبيقات في الولايات المتحدة لمشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بهم. بالطبع ، قد تختلف بعض الأسعار إذا كنت تعمل مع مطورين مستقلين بدلاً من شركة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

كيف أعرف ما إذا كان مطور التطبيق جيدًا قبل التعاقد معهم؟

الآن بعد أن قررت نوع النظام الأساسي أو تطبيق الهاتف المحمول الذي تريد تطويره. السؤال التالي يتعلق بتعيين مطور للوظيفة. يمكن أن يعني المطور الجيد الفرق بين تطبيق يحتل المرتبة الأولى في الرسم البياني وخسارة الوقت والمال والموارد. للمشاريع المعقدة ، تحتاج إلى توظيف مطور تطبيقات محترف. لهذا الغرض ، يمكنك تقييم مصداقية مطوري التطبيقات من خلال سجل عملهم السابق ومحفظة أعمالهم قبل توظيفهم فعليًا لمعرفة مدى نجاحهم في العمل في مشاريع أخرى. يمكنك معرفة الكثير عنهم ببساطة من خلال تحليل تاريخ عملهم. لذلك ، يعد اختيار مطور تطبيقات جوال جيد أمرًا في غاية الأهمية. لا أحد يريد إنفاق قدر معين من الموارد على شخص ما فقط ليكتشف بعد مرور بعض الوقت أنه اتخذ القرار الخاطئ. قد تكون قلقًا بشأن الخطوات الحاسمة عند التعاقد مع مطور تطبيقات محترف. إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا مزيد من البحث! نحن نكشف النقاب عن أهم الجوانب التي يجب مراعاتها عند التعاقد مع مطور تطبيقات لمشروعك. دعنا نلقي نظرة أعمق:

الخبرة الفنية والمحفظة الرائعة

يعد تطوير التطبيق مهمة صعبة. عند اختيار مطور ، تحتاج إلى التركيز على خبرتك السابقة وخبراتك الفنية. يمر تطوير التطبيق بعدة مراحل قبل تسليمه إلى المستخدم النهائي ، بما في ذلك إنشاء الفكرة والتصميم والتطوير والاختبار والنشر. قبل اختيار مطور لمشروعك ، تأكد من أن المطور على دراية باتجاهات التكنولوجيا الجديدة في تطوير التطبيقات . علاوة على ذلك ، حضر المطور بعض ورش العمل وحصل على شهادات لإضافة المزيد من المعرفة والمهارات العملية.

مهارة تصميم التطبيق

تبحث الشركات الناشئة عن تطبيق أعمال يوفر تجربة مستخدم أفضل. لذلك ، تحتاج إلى توظيف مطور يتمتع بمهارات ممتازة في تصميم التطبيقات لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام مع تجربة مستخدم سلسة. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون لدى مطور التطبيق شغف بالتصميم المتميز. سيقدم مطور يتمتع بمهارات تصميم ممتازة تطبيقات خالية من العيوب.

حدد تكلفة المشروع

عند التعاقد مع مطور ، ستعتمد تكلفة المشروع على مدى جودة تفاوضك. قبل التعاقد مع مطور محترف لتطبيقك ، تحتاج إلى تعيين بند في الميزانية لتوضيح حد ميزانيتك لمشروع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. سيساعدك تحديد تكلفة مشروعك في العثور على مطور ماهر بالتكلفة المحددة مسبقًا. لذلك ، يمكنك استئجار مطور تطبيقات محترف لتطبيقك للجوّال من خلال التخطيط المناسب وتقدير الميزانية. يجب أن تكون جادًا بشأن تطوير التطبيقات وأن تخطط لتوظيف مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة. لهذا ، يجب عليك التأكد من أن لديك ميزانية في الاعتبار. ستكون هذه الميزانية حجر الزاوية في عملية التطوير. هذا النطاق يعتمد عليك. قد تفكر فقط من حيث تكاليف التطوير. ولكن هناك العديد من التكاليف الأخرى المرتبطة بتطوير التطبيقات والتي غالبًا ما يغفلها الناس. على سبيل المثال ، نقوم باختبار السوق قبل عملية التطوير للتحقق مما إذا كان هناك طلب على التطبيق. يكلف المال. حتى المهام الأساسية مثل اختبار النموذج الأولي تتطلب أموالًا منفصلة عن تكاليف التطوير. بعد تطوير التطبيق ، تقوم بإصداره ، وتكلفك صيانة التطبيق بعد تطويره أموالاً. بصرف النظر عن هذه التكاليف ، فإن القيام بالتسويق لهذه التطبيقات يكلف المال. لذلك ، يجب عليك اختيار مطور يناسب ميزانيتك.

الجدول الزمني للمشروع

يعد الجدول الزمني للمشروع أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتعيين مطور محترف. بعض الشركات الناشئة لديها جدول زمني صارم لإنجاز المشروع. عند التعاقد مع مطور لمشروع تطبيقك ، تحتاج إلى مناقشة توقيت المشروع قبل البدء. اسأل المطور عن الوقت المطلوب لإكمال التطبيق. إذا وافق أحد المطورين على الوفاء بالموعد النهائي الخاص بك ، فهذا هو أفضل وقت لبدء تعاونك.

اختبارات

يجب عليك اختبار التطبيق قبل تشغيله للحصول على تعليقات المستخدمين. اختبار التطبيق هو أفضل نهج لتلبية توقعات المستخدمين. لذلك ، عند التعاقد مع مطور تطبيقات ، تأكد من أن المطور ماهر في إجراء اختبار التطبيق وإصلاح الأخطاء (إن وجدت).

الافراج

بعد الانتهاء من جميع الخطوات ، حان الوقت لنشر التطبيق على متجر تطبيقات Apple و Google Play . يعد إصدار التطبيق مرحلة حاسمة ، لذا يجب عليك البحث عن مطور تطبيقات على دراية كاملة بإجراءات وقيود منصات النشر هذه.

خطوات توظيف مطور تطبيقات

يمكنك اتباع هذه الخطوات لتوظيف أفضل مطور تطبيقات جوال لمشروعك. هيا نبدأ:

الخطوة 1. أعلن عن وظيفة

بعد نشر قائمتك لمطوري التطبيقات ، ستحصل على الأرجح على عدة تطبيقات. المطورين شاملون. سيرسلون لك على الأرجح محافظهم مع سيرهم الذاتية. لكن المحافظ قد تكون مضللة. أفضل طريقة لاختيار مطور التطبيق هي اختبار مهاراته بشكل مباشر. يمكن أن تساعدك هذه الاختبارات في اختيار بعض المرشحين الأوليين الجيدين من مجموعة المتقدمين.

الخطوة 2. ضع قائمة مختصرة ببعض المرشحين

بعد اختيار بعض المرشحين الأوليين الجيدين من مجموعة المتقدمين لديك ، من الأفضل إجراء محادثة فردية مع كل منهم. من الطبيعي جدًا أن يكون للناس شخصيات مختلفة. قلة من الأفراد يعملون مع بعضهم البعض ، والبعض الآخر لا يعمل. ومع ذلك ، فإنك تختار أفضل مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة الذين تعتقد أنهم سيعملون بشكل جيد معك ومع فريقك. يؤثر هذا القرار على بيئة العمل. كما أنه يؤثر على تقدم المشروع.

الخطوة 3. استئجار مطور

غالبًا ما تكون مشاريع التنمية حساسة للوقت. سرقة الأفكار في التكنولوجيا ليست نادرة. يمكن لأي شركة تطوير تطبيقات سرقة تطبيقك أو مشروعك قبل أن تتاح لك فرصة الحصول على براءة اختراع لنموذجك الأولي. لهذا السبب تحتاج إلى اختيار مطور تطبيقات يحترم المواعيد النهائية. تأكد من استجواب مطوري التطبيق حول مدى التزامهم بالمخططات الزمنية. اطلب منهم عرض تقارير مفصلة عن جداولهم الزمنية في مشاريعهم السابقة. احكموا على عملهم بالوقت المخصص له. اسألهم عن رأيهم في الشكل الذي يبدو عليه الجدول الزمني المريح لهم. إذا كانت وجهات نظرك متوافقة ، فيمكنك المضي قدمًا. إصدار التطبيق ليس سوى نصف المهمة. بعد تطوير التطبيق ، يتطلب صيانة مستمرة. تأكد من تعيين مطور تطبيقات جوال على استعداد للحفاظ على التطبيق حتى بعد اكتمال المشروع.

كم من الوقت يستغرق إنشاء التطبيق؟

بعد التعاقد مع مطور تطبيقات أو اختيار شركة تطوير تطبيقات جوال ، فإن السؤال التالي هو ، "ما هي المدة التي سيستغرقها هذا؟". إذا سألت هذا السؤال ، فأنت لست وحدك. يفكر العديد من المطورين في الجدول الزمني لتطبيقاتهم ، ويجب عليهم ذلك. يؤثر الجدول الزمني الخاص بك على ميزانيتك والتكلفة الإجمالية لمشروع تطوير التطبيق الخاص بك. ناهيك عن عدد المطورين الذين تحتاجهم والساعات التي تحتاجها للعمل. لقد حصلت على تغطيتها. نحن نكشف عن مقدار الوقت المطلوب للعمليات المختلفة أثناء تطوير التطبيق. هيا نبدأ:

حدد نطاق التطبيق

الخطوة الأولى هي تحديد نطاق التطبيق وتحديد المتطلبات. بالنسبة للتطبيقات صغيرة الحجم ، يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين. بالنسبة للتطبيقات المتوسطة (متوسطة الحجم) ، يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، وبالنسبة للتطبيقات الأكثر تعقيدًا ، يستغرق تحديد المتطلبات والنطاق من 3 إلى 4 أسابيع.

تطوير تصميم UI / UX

الخطوة التالية هي تطوير تصميم UI / UX. يتضمن ذلك نظام الألوان والخطوط والموضوع وما إلى ذلك. بالنسبة للتطبيقات صغيرة الحجم مع العديد من مطوري UI / UX ، يستغرق هذا 3-4 أسابيع. بالنسبة للتطبيقات المتوسطة (متوسطة الحجم) مع العديد من مطوري UI / UX ، يستغرق هذا من 6 إلى 7 أسابيع. بالنسبة للتطبيقات المعقدة مع العديد من مطوري UI / UX ، يستغرق الأمر من 9 إلى 10 أسابيع.

ابدأ تطوير التطبيق

بعد تطوير التطبيق ، تدير شركة تطوير برمجيات الواجهة الخلفية للتطبيق. تتم هذه العملية في وقت واحد مع عملية التطوير. إذا لم يحدث هذا بالتوازي مع مشروع التطوير ، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على الجدول الزمني للمشروع. بالنسبة للتطبيقات صغيرة الحجم ، تستغرق هذه العملية من 6 إلى 7 أسابيع. بالنسبة للتطبيقات المتوسطة (متوسطة الحجم) ، تستغرق هذه العملية 14-15 أسبوعًا. بالنسبة للتطبيقات المعقدة ، تستغرق هذه العملية من 20 إلى 22 أسبوعًا.

اختبار بيتا

بعد التطوير الكامل للتطبيق ، ترسله أفضل شركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للاختبار التجريبي. يتم إجراء الاختبار التجريبي عندما تقوم مجموعة من الأشخاص المختارين بتجربة التطبيق واختباره وتقديم الملاحظات. نجري اختبارًا تجريبيًا للتأكد من أن التطبيق يعمل بسلاسة ويجذب المستهلكين. إذا أشارت مجموعات الاختبار التجريبي إلى أي مشاكل أو تناقضات ، يقوم المطورون بإعادة صياغة التطبيق وتحسينه. هذا مهم قبل إطلاق التطبيق على النظام الأساسي المختار. بالنسبة للتطبيقات صغيرة الحجم ، يستغرق الأمر من 5 إلى 10 مختبرين و7-8 أيام. بالنسبة للتطبيقات المتوسطة (متوسطة الحجم) ، يستغرق الاختبار التجريبي من 14 إلى 15 يومًا. كما أنه يتطلب 25-40 مختبرا. ومع ذلك ، مع التطبيقات المعقدة ، يتم إجراء الاختبار التجريبي على مراحل ويستغرق وقتًا أطول قليلاً من التطبيقات الأخرى. يمكن أن يستغرق الاختبار التجريبي للتطبيقات المعقدة من شهر إلى شهرين مع أكثر من 100 مختبِر تجريبي. هذا مهم للتأكد من أن التطبيق يعمل بشكل جيد بعد إصداره. ويمكن لمطوري التطبيق إزالة أي مشاكل أو تناقضات وإصلاحها قبل تحميل التطبيق على النظام الأساسي المختار. أنه يوفر الوقت والمال.

بشكل عام ، يبلغ إجمالي الوقت المستغرق لإنشاء تطبيق صغير الحجم ما يقرب من 2 إلى 2.5 شهرًا. يبلغ مقدار الوقت المستغرق في تطوير تطبيق متوسط (متوسط الحجم) ما يقرب من 3 إلى 4 أشهر. يبلغ إجمالي الوقت اللازم لإنشاء تطبيق معقد ما يقرب من 5 إلى 6 أشهر.

لماذا يجب الانتباه لمنصة عدم وجود كود؟

في العصر الحالي ، نسمع الضجيج المتمثل في خدمات النظام الأساسي بدون رمز المتعلقة بتطوير التطبيقات. تطور شركة تطوير برمجيات صديقة للعملاء ذات صلة بالتطبيقات ، وينقلون مشاريعهم إليها بسهولة. هذه المنصة التي لا تحتوي على كود تجعل حياة المستخدمين سهلة وغير مكلفة. وفقًا لمسح ، فإن 65٪ من شركات تطوير البرمجيات لن تعتمد على نظام أساسي للرموز البرمجية في عام 2024. وبالعودة إلى عام 2017 ، شاركت شركات تطوير التطبيقات في اختبار معياري للإنتاجية مبكرًا يقارن عدم وجود رمز قائم على النموذج. شركة تطوير برمجيات رائدة ذات تطوير تقليدي تستخدم JavaScript. كانت هناك إحصائيات رائعة حول عدم وجود رمز: تم اكتساب الإنتاجية من خلال تطوير تطبيق بدون رمز. أظهر استطلاع أجراه الخبراء في عام 2020 أن مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة حققوا إنتاجية 4.7 مرة.

منصة بدون رمز: علامة مجزأةر

يتنوع سوق التطوير بدون رمز ، مع اختراق منصات وحلول برمجية وأسواق فرعية مختلفة. على سبيل المثال ، تلبي المنافذ المتعددة احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. AppMaster هو نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون كود يوفر أداءً عاليًا وتطبيقات آمنة. أنها توفر أفضل خدمات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يتم عرض Magic Quadrant لمنصة الشركة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أدناه:

ما هي أفضل منصة تطوير بدون كود؟

اليوم ، يتوفر سوق متنوع للتطوير بدون رمز ، مثل AppMaster و Adalo و Bubble. قبل كل شيء ، يعد AppMaster أفضل أداة بدون رمز مع مزايا تنافسية على منصات التطوير الأخرى التي لا تحتوي على كود. تسمح هذه المنصة الخالية من الأكواد للشركات بزيادة ظهورها مع تطبيقات الهاتف والويب دون الاستعانة بمطور محترف. نحن هنا نكشف عن المزايا التنافسية لـ AppMaster على الأنظمة الأساسية الأخرى التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. هيا نبدأ:

مصدر الرمز

يكمن جمال تطوير التطبيق باستخدام AppMaster في أنه يوفر شفرة المصدر للتطبيق. مع توفر الكود المصدري ، يمكنك تعديل حلول البرامج حتى إذا لم تعد تستخدم هذا النظام الأساسي.

سرعة

يعد تطوير التطبيقات باستخدام AppMaster أسرع من الأنظمة الأساسية المماثلة. لذا باستخدام هذا النظام الأساسي ، يمكنك إتاحة تطبيق عملك لمتاجر التطبيقات في غضون ساعات بدلاً من أيام أو أسابيع.

استضافة التطبيق على أي منصة

يسمح AppMaster للتطبيقات بالحصول على استضافة على أي منصة سحابية. بعد إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster ، يمكنك استضافة تطبيقك في سحابة AppMaster أو أي سحابة خاصة أو تجارية أو حتى في وضع عدم الاتصال.

براعه

يسمح AppMaster لأصحاب الأعمال بأتمتة سير عمل أعمالهم مع تعدد الاستخدامات. لذلك ، يمكنك إنشاء الواجهة الخلفية المعقدة باستخدام هذا النظام الأساسي بدون رمز واستخدامه في مشاريع تطوير تطبيقات متعددة.

افكار اخيرة

يبدو تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً ، لكن مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة أو شركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هم فقط من يعرفون مدى صعوبة هذه العملية. تتمثل أفضل الممارسات في تطوير تطبيق للجوال أو الويب باستخدام نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز مثل AppMaster لتوفير وقتك وأموالك. حلت منصات تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية محل مطوري التطبيقات لأنهم يقدمون حلول تطبيقات اقتصادية للشركات الناشئة الصغيرة أو المتوسطة الحجم. ولكن إذا أرادت إحدى المؤسسات إنشاء مشروع تطبيق معقد ، فسيكون الاستعانة بمطور تطبيقات من شركة تطوير تطبيقات كبرى هو أفضل فكرة. يتطلب مشروع تطبيق معقد ميزات متقدمة مثل GPS ويحتاج إلى مهارات تشفير. لتوظيف مطور تطبيقات محترف ، يُنصح بالبحث عن أفضل موردي تطوير التطبيقات الذين يقدمون حلول تطبيقات فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة.

نأمل أن تكون على دراية جيدة بشركات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. يمكنك توظيف مطورين محترفين من أي شركة تطوير لإكمال مشروع تطوير التطبيق الخاص بك. قبل كل شيء ، نوصيك بتجربة AppMaster لإكمال مشروعك بطريقة أرخص وأسرع. ستوفر لك هذه الأنظمة الأساسية الوقت والمال. حظا سعيدا في مشروع تطوير التطبيق الخاص بك!