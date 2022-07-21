一个更好的旅程地图将帮助你了解消费者如何与你的产品和其他渠道互动。你会通过绘图了解必要的变化，使用户可以很容易地到达他所寻找的信息。拥有一个更好的客户旅程作为用户体验设计师的工具。

为了创造一个更好的映射旅程，你必须清楚你的商业目标和服务。除此之外，你必须遵循多种用户体验协议，以创建一个能给你带来有价值数据的客户旅程。这些用户体验映射协议列举如下。

选择正确的用户旅程应用程序

多种类型的地图被用来专注于一个特定的洞察力。大多数情况下，每个地图的结果看起来都差不多，所以要确保你了解创建哪个客户旅程地图的重点。以下是最常用的用户体验地图。

当前状态

就像名字一样，它给你的网站的当前信息。这种映射是用来查看网站上可以改进的差距的。另一个原因是了解消费者是如何利用这个平台的。

基于角色

这种用户体验图被用来分析与一个专门的角色有关的旅程。大多数时候，基于角色的映射被用来满足客户的特定需求。

未来状态

这种图谱帮助你了解消费者将如何看待你的网站。它将询问有关你的客户的问题，并给出你的客户对你的网站的看法的统计数字。此外，这种映射有助于重新设计和规划网站或建立一个移动应用程序。

选择网站的范围

网站的范围有两种类型。一种是广义的观点，你看网站的所有方面。另一种是专注于一个特定的结果。例如，你可以选择登录、创建账户等的范围。这种类型的范围有助于排除平台的故障。你将了解消费者在使用某个特定网站功能时的感受。

大范围会让你了解到移动应用旅程的整体用户体验。这是一个复杂而漫长的过程，但在关注用户体验的时候，它是值得做的。

用户角色

消费者角色是客户旅程图的重要内容之一。当你建立一个移动应用战略时，你需要研究你的目标受众以获得更好的用户体验。研究你的受众的喜欢和不喜欢。这将使你和你的客户的事情变得容易。一些基本的用户体验研究是。

进行消费者调查并进行分析

从背景调查中获得反馈

向你的潜在客户询问有关你的移动应用的问题。

用户期望和场景





客户旅程使用场景来解决你的网站或移动应用程序的情况。你给出的那个场景可以是真实的，也可以是可能发生的。

比方说，你从一个送餐应用程序中订购食物。该平台将分析该场景并给你一个关于食品交付的预测。比如你的食物会在15分钟内送到。

在接触点上下功夫

接触点是任何移动设备的一个关键部分。接触点是消费者与某一产品或渠道互动的活动。确保你了解你的移动应用或网站的哪些接触点，以及哪些渠道与这些接触点有关。

情感影响

确保在创建旅途中的应用时，为你的移动应用添加情感上的影响。这样，你将与你的客户建立一种特殊的联系。

客户旅程如何在移动应用中起到辅助作用

移动应用程序行业正在一天天地变大。正因为如此，移动应用策略行业的竞争非常激烈。每家公司都在努力制作一个独特而有吸引力的平台。除了移动应用战略中的所有技术事实，你必须考虑人的因素。人的因素会给你反馈客户如何参与你的产品或与产品相关的渠道。

当你使用客户旅程图时，你可以从客户的角度看你的平台。这给你反馈如何到达你网站上的某些产品或信息。这就是为什么在创建客户旅程时，必须采取以客户为中心的方法。

制定一个以客户为中心的战略

确保你从客户的角度获得你的平台的整个客户旅程。从在应用商店搜索平台，发现平台有吸引力，下载平台，以及购买应用内的功能。这一切都将对创建一个移动应用战略有极大的好处。

制作一个更好的移动应用

假设你的应用程序有引人注目的功能和电动工具，并有以客户为中心的方法。在这种情况下，你将做出一个非常有效的移动应用策略，创造兴奋点并满足客户的需求。

获得新客户

获得新客户是整个移动应用策略市场的重点。如果你有一个更好的移动应用程序策略，你的客户会不断重复使用你的应用程序。这样一来，你不仅会得到忠实的客户，而且还会得到新的客户，因为你的忠实客户会向他们的朋友和家人推荐你的应用程序。

创建营销活动

当你有更好的映射时，营销活动变得惊人的有效。该应用程序帮助你做出更明智的决定，改善你的目标受众策略。

客户旅程图谱的步骤

我们将详细了解创建一个更好的客户旅程图的步骤。

客户行为

客户旅程中的第一件事是消费者如何找到你的移动应用或网站。因此，客户了解你的应用程序的步骤，他们将如何使用它，以及他们将获得什么样的用户体验，对你和消费者都有很大的价值。

客户的行为并不一样，但一般都是按照相同的步骤来购买你的平台的产品。然而，知道你的消费者可能会对你的应用程序感兴趣，并开始客户旅程。

当他们产生兴趣时，他们通常会评估你的产品。这将引导他们进入博客、帖子和评论。如果你有更好的评论、内容丰富的博客和帖子，你将能够吸引他们。这一步很关键，因为要么你会得到消费者，要么失去你的客户。 如果他们决定成为客户，他们会很快购买。请确保你在他们第一次购买时向他们发送问候信息或折扣。

客户需求





为了有吸引力地建立一个移动应用程序战略，你应该确保你的应用程序能满足基本的客户需求。下面我们将讨论这些基本的客户需求。

功能上

应用程序的功能有一个重要的作用。你分析你的平台是否解决了客户的问题或使其变得更糟。你可能会发现一个平台或游戏商店可以解决你的问题，但你必须做很多额外的工作来获得解决方案。这不是获得消费者的理想方式，而且很可能，你会失去消费者。

价格

就像你在市场上购买的所有东西一样，确保你的应用程序价格与它提供的功能相符。如果你的平台对金钱有价值，人们就会喜欢购买它；否则，你将无法在市场上取得重大突破。

体验

用户体验应该足够好，让人们可以向其他人推荐它。至少你应该满足客户所期待的基本专业知识。因此，如果你能以卓越的用户体验让你的客户感到惊讶，这将是一个加分因素。

可靠性

消费者每次使用时，应用程序的性能是否一致，或者他每次使用时，结果是否有变化。确保你的平台具有一致性，以获得忠实和新的消费者。

控制性

客户是否能控制该应用程序，或者他们是否感到被困住？顾客应该能够改变他们的订阅套餐。另外，他们应该快速地退回物品。这将使他们更有可能信任你并成为你的忠实消费者。

总结

客户旅程的应用程序是用户体验的可视化。我们必须遵循和理解基本步骤，以创建一个更好的客户图谱平台。这些步骤包括选择一个范围，创建一个角色，了解消费者的期望，定义你的范围，找到接触点，并加强它们。给你的消费者添加情感上的触动将是一个加分项。勾画整个客户旅程并获得结果。

常见问题

我如何规划用户旅程？

你可以通过首先对你的目标和业务有一个清晰的思路来规划客户旅程。然后选择你的移动应用战略的范围。接下来，通过了解你的受众创建消费者角色。确保你的产品和功能能够满足你的目标受众。完成消费者角色后，定义场景和消费者的期望。创建一个你的接触点的清单。最后，添加一个情感因素，确保你勾勒出整个客户旅程。

绘制客户旅程的七个步骤是什么？

它有以下七个步骤。

1.选择范围

2.创建一个消费者角色

3.界定场景和消费者的期望

4.加强你的接触点

5.具备情感因素

6.绘制草图

7.分析消费者的漏斗

构建客户旅程图所使用的东西是什么？

盟友和灵感

整体调查

假设形成

外部研究

叙述性的可视化



你应该如何组织你的用户旅程图？

你可以通过以下基本步骤来组织它。

首先，选择你的移动应用或网站的范围。

然后，选择角色。定义你的应用程序的场景和消费者的期望。

接下来，列出你的接触点，并尽可能地加强它们。

最后，绘制地图，分析一切。

用户旅程是什么样子的？

客户旅程是用户体验的视觉表现。大多数情况下，它有各种形状和大小，但通常有一个消费者和产品之间所有接触点的时间线。时间轴上有所有与产品互动的渠道的必要信息。

什么是用户旅程图？

用户旅程图是用户体验工具箱中的一个工具，每个用户体验设计师都可以用它来了解消费者如何接触他们的产品。此外，它是一种了解你的消费者将如何遇到你的平台以及他将如何与你的平台产品互动的方法。它给出了你的客户将感受到的体验的视觉统计。

如果你想拥有一个可靠的无代码平台的客户旅程应用程序，你可以访问AppMaster。他们也有一个无代码平台，消费者也可以轻松下载源代码。这不会限制你的平台，你可以做出改变，为你的平台消费者提供最好的用户体验。