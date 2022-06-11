不断发展的时代已经形成了对各种应用的需求，无论何种类别。我们可以看到许多宗教、健身、教育、购物和其他应用的电子商务应用开发平台。你想象一下，就会有一个构建应用程序的制作者。

许多应用程序往往也能为新客户产生线索。如果你要做一个新的业务或开始考虑增加一个Uber服务，这并不重要。我们写了这篇文章，作为任何应用程序的指南。如果你第一次建立一个应用程序，你不知道任何编程语言。或者你正在手机上创建一个应用程序，但失败了。那么，这个应用开发平台就是你最好的选择。

如何在2022年制作一个应用的简单步骤：



AppMaster安装应用设备的最佳部分是，它提倡没有代码移动。因此，你不需要广泛的编程技能来开发你的第一个应用程序。这些步骤必须遵循，因为它们为你的客户设想了完美的用户界面。遵循下面的检查表，使所有活动保持有序和一致，这样您就可以避免任何不确定的情况。

步骤1：生成一个应用程序的想法



人们如果不知道他们安装应用程序设备的布局到底应该是什么，就需要遵循这个步骤。你的愿景需要精确。你为什么要创建一个应用程序？一切都算数!事实上，在线平台上已经存在约400万个应用程序。你不希望有被掩盖的风险。

我们理解，您可能对在如此饱和的市场中创建一个应用程序感到害怕。但它可以变得更容易!如果您正在为一家成熟的公司进行开发，一个优秀的应用程序制造商概念应该回答一两个紧急问题。特定业务的应用程序用户可能更喜欢你的电子商务公司的网站或移动应用程序，或者你可以选择一个用于接收和组织客户约会的应用程序。

步骤2：确定你的应用程序目标和功能



现在是确定创建应用程序目标的时候了。如果你能找到一个理由，说明为什么需要为你的企业创建一个专门的应用程序，这将会有所帮助。按照这个程序，你可以制定一个计划，说明你想在你的应用程序中提供哪些功能。它还可以确定你打算通过应用程序解决什么问题。 应用程序用户和他们的目标考虑到从情况到你的战略的一切。考虑以下内容，以帮助你确立安装应用设备的目的：

你为什么需要一个应用？ (它能够解决什么问题？)

你如何决定你的目标受众？

应用制作者如何协助这个受众解决他们的问题？

应用程序用户需要哪些功能来解决这些问题？

注意事项：

尝试关注带有 "最好有 "的信息的部分如何充满针对客户体验的功能。这是因为建立一个应用程序的预期目标是让你的受众与企业保持互动。此外，你希望使双方的业务交易。因此，你要确保你的客户毫不犹豫地访问你的网站。

步骤3：通过市场研究验证你的想法



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现在你已经制定了一个计划，你可以专注于实现它。首先，你要确保你打算销售的产品/服务有一个迎合的市场。这一点至关重要，因为如果你能研究市场上的产品，并把它们作为你的基准，你就能在启动的初始阶段表现得更好、更明显。初始阶段需要大量的研究，而你自己的应用程序商店是最好的开始。

如果你选择一个应用程序来解决与你类似的问题，这意味着你的产品有一个自己的市场。始终确保你积极做笔记，特别是当你建立一个针对利基市场的应用程序时。其目标受众和功能是针对特定的潜在客户。你需要从这些利基应用中注意到的是，是什么让它们适合？他们的不足在哪里？以及您能在多大程度上超越他们的进展？

对您的竞争对手进行适当的市场研究，至少应解决以下问题：

谁是我的直接和间接竞争对手？

他们缺少哪些客户需要的功能？

我如何改进我的竞争对手所提供的现有解决方案？

他们使用什么商业模式，效果如何？

注意事项：

注意，在选择应用程序商店时，你的市场研究不应该受到限制。为了真正了解你的目标客户周围的情况，你在创建应用程序时还必须与他们直接对话。

步骤4：选择你的开发方法



现在你已经准备好开始并建立一个应用程序。即使您想采用无代码应用程序，在深入工作之前仍然最好选择一个选项。

在决定使用什么时必须考虑以下因素：

您是为网络、iOS 还是 Android 开发？

你想要一个完全原生的还是一个混合的应用程序制造商？

你的财务状况如何？

你可以利用哪些无代码平台来完成你的目标？

我们建议你试试AppMaster，这是一个可靠的选择。

使用AppMaster等工具，你甚至可以将泡沫网站转换成你的应用程序！

步骤5：创建线框和应用程序模型



在开始制作你的应用程序用户界面之前，你需要决定的最后一件事是布局创建。这是你的想象力的一个适当的形式。你脑海中的所有东西都将出现在应用程序中。这是你整个应用程序的一个重要部分。因为你不想搞砸你所计划的任何事情，因为在这个阶段产生的任何东西都将长期存在。最初你需要关注的是线框，它指的是白色和黑色的布局，旨在成为一个粗糙的创作。这个想法是为了让必要的功能保持一致，并为模拟图进行规划。

任何模拟图的目标都是为了使其逼真但静态。你不想付出额外的努力，但你想看到你的应用程序对用户来说是什么样子。你可以使用图像、图标、标识和一切可能的东西，使其看起来很逼真，而不需要花力气使应用程序发挥作用。

注意事项：

你需要开发的一个关键因素是你想把模拟设计放在视野中。如果你创建了一个应用程序，它就会变成像模拟设计一样。因此，正确选择颜色、字体风格和图标类型。你要确保从客户的角度来看，它看起来很顺眼。人们通常会去做一个原型，这样他们就能与应用程序互动。这使他们能够了解哪些按钮和功能能够正确运作。

步骤6：构建应用程序



现在完成了应用程序的设计和规划。你终于可以把它变成现实。最初的步骤是设计页面，这将是您在应用程序上的显示屏幕。一旦你确定了屏幕设计，你需要设计分配你的应用程序的导航的过程。对于这一点，我们建议你保持自然和直截了当，避免使用任何华而不实的内容，让人们的视线离开你的主要内容。这是你创建应用程序时的一个有力步骤。一旦你完成了你的应用程序的布局，你需要确定它的内容。从品牌链接、内容、文章、广告和后台的所有内容都是必不可少的。

注意事项：

一旦你开始开发，陷入对更多内容的需求中是很容易的。你开始注意到其他可能改善应用程序用户体验的功能。然而，您并不希望在这些方面采取行动。无论何时，当你创建一个应用程序时，尽量使其容易和简单。记住，目的是尽快吸引你的应用程序用户。坚持战略。你设想的任何其他功能都可以添加到你的愿望清单中，并在以后建立。

步骤7：测试和质量控制



一旦你完成了你的应用程序设计，你需要看到这在市场上是完美无瑕的。你需要了解任何漏洞都被覆盖。你需要根据你在设计应用程序之前确定的偏好来检查用户界面。 当然，有人希望在创建一个应用程序时面临任何缺点。这就是为什么人们倾向于在考虑将其作为最终产品之前多次测试其产品。不仅如此，即使在创建之后，程序员也喜欢定期测试。

步骤8：最后的准备和发布



我们都知道，你对你的应用程序设计达到终点感到兴奋。然而，它仍然没有结束。最主要的步骤就在你的面前我们建议你在发布前审查准则，以便你有信心履行合规性。也要填好你的应用程序的信息。这是你把程序的名称、描述、标题、字幕、文字、应用程序屏幕截图、视频介绍、标志/图标等项目放在这里。你还会在这部分放上将会被利用来对你的应用程序用户进行排名的关键词。最后，你应该以适当的文件格式发送申请的最终副本。你需要明白，当你创建一个应用程序时，收到拒绝是意料之中的；你不应该惊慌。当你收到拒绝信时，请详细查看，并尝试改进你的漏洞，避免再次犯同样的错误。

最终结论：



我们理解你自己创建一个应用程序的责任有多大。即使是用无代码平台制作，它也会变得很复杂。始终保持一份核对表，这样你就能遵循专门的程序。你不希望留下任何东西无人照管。毕竟，应用程序是你与目标受众的沟通媒介。 AppMaster是一个无代码平台，可以正确地满足你的需求，你将在短时间内达到预期效果。它还允许您不时地重新设计应用程序。

常见问题：

我如何制作自己的应用程序？



创建一个应用程序概念。

进行市场竞争分析。

概述您应用程序的特点。

为您的应用程序创建一个图形设计。

创建一个应用程序营销策略。

使用这些选择之一创建应用程序。

将您的应用程序输入App Store。

建立一个应用程序需要多少钱？

定义移动应用程序价格的因素是多方面的。它还指的是你的应用程序有多复杂。每小时约40美元是一个简单的应用程序的平均设置成本。这导致约40,000至60,000美元。

另一方面，AppMaster让你免于麻烦。只需建立一个应用程序，而无需学习编程。

我可以免费创建一个应用程序吗？

市场上有很多免费的应用程序开发商，如AppMaster和许多其他公司。要为这两个移动平台设计应用程序，你可以得到像AppMaster这样著名的应用程序开发平台的完整可能性。

我可以自己创建一个应用程序吗？

无代码的应用程序开发平台，AppMaster已经使许多人依靠他们了。AppMaster使来自任何背景的人都有可能使用和建立一个完全属于自己的应用程序。除了对艺术的眼光，你不需要编程知识！

免费应用程序如何产生收入？

营销、应用内销售、赞助和联盟营销都被用于免费应用程序的货币化。

应用程序开发人员如何赚钱？

广告是移动应用程序开发人员从免费应用程序拿出现金的最简单和最强大的方式。他们所需要做的就是在其产品中嵌入广告，并从第三方广告网络收取收入。