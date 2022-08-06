您是否正在寻找一种方法来测试您的无代码移动应用游戏？如果是，这将是您的完整指南。在过去的几年里，手机游戏已经提高了它的受欢迎程度和令人上瘾的程度。不仅因为它的娱乐元素，还因为这个行业在全球范围内产生的财务收入。如果您希望使用像AppMaster这样的无代码平台来发布自己的移动应用游戏，那么在发布前进行测试对于确保一切都符合要求仍然很重要。

随着时间的推移，移动和游戏开发生命周期正在蓬勃发展，并在商业世界中获得普及。移动游戏测试软件可在移动设备上净化游戏的功能、可用性和稳定性。无代码移动应用游戏正变得越来越流行。但是您如何测试它们以确保它们正常工作？

在向公众发布您的移动应用游戏之前，确保它们经过全面测试非常重要。但是，如何在没有代码的情况下测试自己构建的游戏呢？

为什么测试在移动应用程序中很重要？

随着世界在 IT 领域的蓬勃发展，无论您是个人还是公司，移动应用程序的使用都在增长。您在网站和移动应用程序上的存在表明您的业务的可靠性、效率和以客户为导向的性质。此外，一些新兴业务仅基于移动应用程序，例如聊天应用程序、游戏、钱包应用程序、约会应用程序和相机过滤器应用程序。

移动应用程序测试很重要，因为它可以让您在用户之前发现并修复错误。它可以识别错误和崩溃，并帮助提高应用程序的整体性能。它还确保您的应用程序可以在不同的设备和操作系统上运行。测试可以帮助提高您的应用程序的质量并使其更加用户友好。如果您的移动应用程序很花哨，那么有前途、很酷的应用程序会出现崩溃、电池耗尽和性能不佳等问题；用户需要一秒钟来删除它。

移动应用程序必须是安全的，因为几乎所有移动用户都下载银行应用程序、移动支付、保存密码和云存储。如果你的应用不够安全，黑客很容易攻击用户的手机，给用户带来一定的危险。此外，您的应用程序将失败并面临经济损失。

什么是手机游戏测试？



在移动设备上测试游戏是为了确保它们正常运行。可以手动执行此操作，也可以使用专门的软件测试。手机游戏测试对于确保游戏与所有设备和操作系统兼容并为所有用户提供流畅和愉快的游戏体验非常重要。

手机游戏测试是在发布之前评估手机游戏开发质量的过程。游戏测试软件有助于确保游戏开发生命周期没有错误并在各种设备上运行良好。

为了测试手机游戏，开发人员通常使用模拟器或模拟器。模拟器是模拟特定设备的硬件和软件的软件程序。另一方面，模拟器只模拟设备的软件。

使用手机游戏测试软件既耗时又昂贵，但它对于发布高质量的游戏至关重要。通过及早发现错误和评估性能，开发人员可以为自己省去很多麻烦。

移动游戏应用测试：需要了解的重要事项

作为移动游戏测试开发人员，您可能已经知道在将游戏发布给用户之前测试游戏的重要性。但是测试一个无代码的手机游戏应用程序呢？

测试无代码手机游戏应用程序时需要记住几件事。首先，您需要确保游戏在所有设备上都能流畅运行。其次，您需要测试可能影响游戏开发生命周期的任何错误或故障。最后，您需要确保游戏平衡且有趣。

以下提示可帮助您开始进行游戏应用测试：

测试设备

并非所有设备都是平等的；它可能比其他人更适合一些测试。在选择用于游戏测试的设备时，请考虑屏幕尺寸、分辨率、处理器速度等因素。由于它们不同，设备品牌和操作系统也起着至关重要的作用。因此，建议您在不同的手机型号和处理器上进行游戏测试，以获得更好的游戏体验。

并非所有设备都是平等的；它可能比其他人更适合一些测试。在选择用于游戏测试的设备时，请考虑屏幕尺寸、分辨率、处理器速度等因素。由于它们不同，设备品牌和操作系统也起着至关重要的作用。因此，建议您在不同的手机型号和处理器上进行游戏测试，以获得更好的游戏体验。 在多个设备上测试

并非所有用户都使用相同的设备，因此如果您只是测试游戏应用程序以关注游戏开发生命周期在每个设备上的运行情况并寻找该特定手机型号或设备面临的任何潜在问题，那会更好。如果您发现任何错误或故障，请记下它们，以便在将它们发布给游戏用户之前进行修复。

兼容性

检查游戏应用是否在不同的操作系统、平台和浏览器上运行良好。兼容性包括外部设备测试游戏，以确保所有游戏用户对应用程序感到满意。所以，如果你还要注意外部设备的兼容性，如 VR 盒子、游戏机、流行的游戏控制器等，这会有所帮助。注意游戏应用从低端设备到低端设备或手机到大型设备的兼容性。游戏系统。

应用功能

所有按钮和链接都应按预期工作。顾名思义，它包括完整的游戏玩法和游戏开发生命周期检查，以确保最终用户界面。游戏测试人员在不同的重要参数下检查游戏性能，因为游戏稳定性被认为是游戏功能测试的一个重要方面。

所有按钮和链接都应按预期工作。顾名思义，它包括完整的游戏玩法和游戏开发生命周期检查，以确保最终用户界面。游戏测试人员在不同的重要参数下检查游戏性能，因为游戏稳定性被认为是游戏功能测试的一个重要方面。 电池消耗

在检查游戏开发过程中注意任何电池消耗。确保游戏不会快速耗尽手机电池。长时间玩游戏时的电池消耗必须是理想的，并且不要在不同的游戏设备上花费时间。

在检查游戏开发过程中注意任何电池消耗。确保游戏不会快速耗尽手机电池。长时间玩游戏时的电池消耗必须是理想的，并且不要在不同的游戏设备上花费时间。 网络连接

网络连接用于测试游戏，以确保移动游戏应用程序在所有网络类型（如 WiFi、2G、3G、4G 和 5G 蜂窝数据包和重复网络）上流畅运行而不会出现故障。

网络连接用于测试游戏，以确保移动游戏应用程序在所有网络类型（如 WiFi、2G、3G、4G 和 5G 蜂窝数据包和重复网络）上流畅运行而不会出现故障。 用户体验

它涉及让实际的游戏用户试用该应用程序并提供反馈。因此，您在测试真实用户可能会选择的过程中可能缺少的东西，好像他不喜欢或难以使用任何游戏功能一样，您可以在发布之前更改或修改它。

为什么测试在游戏中很重要？

当游戏开发者开发一个新的游戏应用程序时，期望是帮助用户并使游戏成功。但是，要达到顶峰并让游戏脱颖而出，需要花费大量的时间和精力。这是游戏测试软件在让实际游戏用户玩之前检查任何缺陷的地方。

谈到游戏，测试是必不可少的，原因有几个。首先，测试可以帮助确保您的游戏对游戏玩家来说是有趣且具有吸引力的。此外，测试可以帮助在游戏向公众发布之前识别游戏中的任何潜在错误或故障。最后，游戏测试软件可以帮助您平衡游戏方面，例如难度级别和游戏内奖励。

PlayStores 或 AppStores 提供无限游戏，每天下载数百万。如果您的游戏未能给游戏用户留下深刻印象，他们不会花一秒钟的时间将其删除。要将您的游戏保留在用户移动设备中，您必须考虑以下类型的游戏测试。

手机游戏应用测试技术

功能测试

顾名思义，它证明了游戏的功能。所有的功能设置都应该是自动化的，例如游戏稳定性、音频-视频、设计、界面和机械错误。主要目的是确保游戏按照指定的功能运行。此外，通过游戏测试，可以及时发现并解决游戏崩溃和阻塞等错误和错误。

任何与图形、动画错误、颜色故障、丢失歌曲、游戏位置问题和用户干扰有关的问题都可以在此过程中被挑选和解决。还可以选择和测试包括加载时间、损坏、语言、工具、控件问题和崩溃在内的功能。如果出现问题，可以考虑并解决游戏的概念、关卡、不同阶段、多人游戏设置和其他重要细节。

兼容性测试

每个设备都是独一无二的，具有不同的软件、屏幕尺寸、图形细节和操作系统。游戏测试人员必须检查游戏是否兼容不同的设备。用户还可以使用连接到手机的多个其他小工具进行游戏，例如游戏控制器、VR 小工具等。游戏测试人员应考虑对大多数手机游戏小工具进行兼容性测试。

该游戏测试软件允许您验证游戏界面在所有设备和屏幕尺寸上的兼容性。此外，确保游戏满足必要的硬件和软件要求。最好的游戏在传统设备上表现良好，并在所有屏幕尺寸上提供最佳用户体验。

破坏性测试

游戏测试，也称为一般测试或错误猜测，旨在在没有任何文档的情况下对游戏应用程序的任何部分进行随机测试。 Ad havoc 有助于定位错误和错误并快速恢复它们。它是在技术没有发现任何小错误时完成的。

该过程是随机的，因此它没有任何特定的要求或文档或执行它的适当计划。同样，它不必是结构化的，而是在当前测试执行完成后执行。

本地化测试

该游戏测试涉及地理位置方面。本地化测试至关重要，因为它需要所选地点的文化成分和独特语言的响应能力。如果游戏是在非英语国家/地区下载的，则内容应采用当地语言。它还验证时区、时间格式、当地货币和所有当地游戏法规，这些都是本地化测试的关键方面。

负载测试

负载测试是针对游戏的非功能性功能。它会检查他们的电子游戏在多个用户使用它时的表现。有许多涉及多个玩家的故障，例如，十个、一百个、一千个或更多。游戏测试人员测试是否包含多人游戏以及有多少玩家可以在服务器上一次玩。并确保连接稳定以及在负载压力的情况下它的通信效率如何。

回归测试

对于每个人都应该进行的游戏测试来说，这是必不可少的。它会在更改游戏内功能、更新游戏或更改主题后检查游戏是否运行顺畅。回归测试在游戏更新时运行。它使用新功能或软件测试来检查它们是否没有错误。它还突出显示了应用程序从头开始的新错误和错误。这样做是为了仔细检查游戏是否正常运行并运行良好以提供最佳用户体验。

安全测试

在启动最终游戏开发生命周期之前，一项非常重要的游戏测试是安全测试。几乎所有游戏都包含游戏内购买并使用个人信息或社交媒体帐户进行注册。为此，必须进行安全测试。它在用户端检测对游戏的漏洞或禁止网关威胁。游戏用户倾向于破解游戏或在游戏中获得免费货币、免费奖励或头衔。该测试游戏发现所有错误并针对任何其他外部软件威胁工作。此外，它确保用户的信息安全可靠。

什么是游戏测试中的手动测试？

手动游戏测试是游戏测试人员在不使用任何自动化工具或脚本的情况下手动测试游戏的过程。这可以通过在您的设备上运行游戏并尝试所有功能以查看它们是否按预期工作来完成。手动游戏测试可能非常耗时，但确保游戏的高质量至关重要。

它比较游戏应用程序组件的行为，并允许游戏测试人员检查用户如何在现实世界中体验游戏应用程序。此外，它还允许测试人员检查具有不同操作系统的不同设备中的所有功能、按钮、稳定性和图形。

在手动游戏测试中，不需要任何工具，是最古老的游戏测试方法。测试人员手动查找游戏中的错误。然而，它耗时且需要额外的努力，但在增加首次用户环境（FTUE）方面结果完美无缺。

手动测试过程有什么好处？

手动游戏测试需要熟练的真人干预。它可以通过手动测试来测试几乎所有类型的应用程序，但另一方面，它耗时、乏味且昂贵。建议在进行自动化测试之前手动检查所有应用程序。但是，手动测试移动游戏应用程序比自动测试有很多好处。其中一些包括在下面：

批判性创造力

手动测试可以发现关键错误以及自动化测试或游戏测试软件中可能缺少的几乎所有内容。

手动测试可以发现关键错误以及自动化测试或游戏测试软件中可能缺少的几乎所有内容。 方便使用的

手动测试游戏必须由人类操作和执行，以更好地了解用户体验以及用户如何与您的应用交互。

手动测试游戏必须由人类操作和执行，以更好地了解用户体验以及用户如何与您的应用交互。 成本效益

手动测试可以更有效和更具成本效益，因为它不需要购买软件测试或工具。如果您刚刚开始，手动方法应该是您的方法。

手动测试可以更有效和更具成本效益，因为它不需要购买软件测试或工具。如果您刚刚开始，手动方法应该是您的方法。 灵活性

手动测试可以更加灵活，因为它允许您根据项目的需要处理需求，并且可能因应用程序而异。由于不需要特定的文档或标准，您可以简单地添加或删除您喜欢的步骤。

手动测试可以更加灵活，因为它允许您根据项目的需要处理需求，并且可能因应用程序而异。由于不需要特定的文档或标准，您可以简单地添加或删除您喜欢的步骤。 可访问性

手动测试很容易访问，并且可以帮助您识别潜在的性能问题，而无需任何编码和执行。作为游戏开发者，您或您的开发者可以很容易地做到这一点。

手动测试很容易访问，并且可以帮助您识别潜在的性能问题，而无需任何编码和执行。作为游戏开发者，您或您的开发者可以很容易地做到这一点。 UI 和 UX 反馈

手动测试可以帮助您手动更恰当地捕获 UI（用户界面）和 UX（用户体验）问题。

手动测试可以帮助您手动更恰当地捕获 UI（用户界面）和 UX（用户体验）问题。 便于使用

手动测试不需要任何测试工具的任何知识。由于它是一种手动方法，因此您可以轻松地作为游戏开发人员对您的应用程序进行手动测试。

不同类型的手动测试

有许多不同的方法来测试用于手动游戏开发测试的软件。下面讨论一些常见的方法：

白盒测试

白盒或玻璃盒是一种用于整个游戏开发生命周期的编码和基础设施的技术。开发人员在将其移至软件测试阶段之前检查每一行代码以获得所需的结果。由于此方法依赖于编码，因此测试人员应该知道如何编程。白盒测试侧重于从内到外检查软件以测试和提高软件安全性。通过此测试后，可以根据必要的要求启动游戏应用程序。

黑盒测试

这种类型的测试也称为行为测试。其目的是从用户端的角度分析应用行为。此方法不包括任何有关功能的编码执行，也不关心内部系统细节。测试人员根据客户需求检查应用程序、网站或软件产品的各种功能。

单元测试

该测试可以在应用程序开发期间运行以测试软件组件。它确定应用程序的组成是否工作正常，并发现开发的早期错误阶段，以便开发人员可以快速修复错误。它确保节省金钱和时间。这种方法是基于代码的，并提供了详细的文档。好处是测试是在单个单元或项目的一部分上执行的。

集成测试

集成测试涉及两个或多个连接的软件组件。该测试在软件的一组组合组件上运行，以检查它们之间的完整性。该测试旨在确定每个部分是否相互连接。开发人员在单元测试之后和系统测试之前执行此测试。这是单元测试后的第二次上线，由四个组件组成：

大爆炸

杂交种

自顶向下

自下而上

系统测试

它在单元和集成方法之后排在第三位，并一起评估了整个游戏应用程序。单元测试后，将所有组件集成到网站应用程序中。在测试游戏开发的完整过程之后，开发人员测试整个系统，以确保移动应用程序或网站组件交互在一起。它包括测试以下内容：

硬件

功能齐全

加载时间

移民

软件

恢复

可用性

用户验收测试 (UAT)

客户执行手动测试以确保软件系统满足所有要求。此游戏开发测试在向公众发布应用程序之前执行。 UAT分为外部验收和内部验收两种。内部的由公司的内部员工执行。外部的由公司以外的人进行。

结论

为了得出结论，在启动之前测试软件和应用程序至关重要。手动测试总是比自动化工具好，无论是无代码还是编码游戏应用程序。但是，最好通过像 AppMaster 这样的无代码平台开发此类应用程序，然后在最终发布之前对其进行测试。 查看最近在无编码平台的帮助下制作的应用程序。

如果您正在寻找不需要任何编码的移动游戏开发平台，那么 AppMaster 是最好的选择。您可以在 AppMaster 上轻松创建几乎任何移动应用程序、Web 应用程序和游戏应用程序，而无需事先编码知识。它提供了广泛的功能，可帮助您确保您的游戏在所有设备上顺利运行。此外，如果您遇到任何问题，我们的客户支持非常出色并且随时待命，因此如果您遇到任何问题，您可以随时获得帮助。考虑立即使用 AppMaster 开发您的移动应用游戏。