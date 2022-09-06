随着 Web 应用程序在我们的生活中变得越来越流行和越来越重要，编程和开发也变得越来越容易。

专家们正在谈论“编码和技术的民主化”，这意味着，虽然直到几年前，编码和编程只有少数受过良好和长期教育的人才能使用，但今天，越来越多的人——较低的特定知识 - 能够创建软件。

这是可能的，因为，很简单，软件开发变得越来越容易：今天有很多工具可供开发人员使用，使初学者和专家都更容易。后端 Web 框架是当今开发人员可以信赖的最重要的编程工具之一。在本文中，我们不仅会介绍后端 Web 框架是什么以及它如何简化和加速编程过程，还会介绍 2022 年 10 个最佳后端 Web 框架是什么。

什么是后端 Web 框架？

后端 Web 框架是一种软件工具，可以自动化 Web 开发过程的某些方面，使其更轻松、更快捷。更准确地说，后端 Web 框架是一个模型和工具库，可以帮助开发人员构建其网站、Web 应用程序、移动应用程序或软件的架构。

为了澄清，我们可以举个例子：将后端 Web 框架想象成图形设计项目的模板。如果没有框架，您将拥有一个白色的画布，您需要在其中构建每一块，手动设计每个元素，选择任何颜色和位置，并确保一切都可以协同工作。使用模板（或框架），你已经完成了一半的工作：你有一个给定的结构，你可以随意定制，你也有预先构建的元素，你可以使用和集成在一起，而不是单独构建它们一个然后整合它们。

使用后端 Web 框架，开发人员的工作以同样的方式更容易：开发人员不必用不同的编程语言编写每一行代码，而是可以利用给定的结构和给定的工具和模块来构建他们的应用程序。

使用后端 Web 框架的好处

使用后端 Web 框架的好处不仅仅在于编程过程的简便性和速度。是的，使用框架可以节省时间，是的，它使专家和初学者开发人员都更容易，但后端 Web 框架还提供：

安全 性：一个框架从多个角度提供安全性。来自外部攻击和问题、崩溃、缓慢和其他负面方面的安全性可能会降低您正在构建的应用程序的质量。

性：一个框架从多个角度提供安全性。来自外部攻击和问题、崩溃、缓慢和其他负面方面的安全性可能会降低您正在构建的应用程序的质量。 可扩展性 ：框架非常灵活。一旦您为您的项目选择了正确的后端框架 - 在本文中，我们将帮助您做出选择 - 您可以使用与构建 Web 应用程序相同的框架，从一个非常简单的软件工具到最复杂的软件工具网络平台。

：框架非常灵活。一旦您为您的项目选择了正确的后端框架 - 在本文中，我们将帮助您做出选择 - 您可以使用与构建 Web 应用程序相同的框架，从一个非常简单的软件工具到最复杂的软件工具网络平台。 集成：框架也使集成更容易，因为它们也提供了预构建工具来处理这方面的问题。

后端 Web 框架的类型

有两种主要类型的后端 Web 框架：

客户端网络框架

这些是更严格地关注用户界面的框架。您可能知道，客户端包括与用户看到的、可视化的内容以及他们如何与应用程序交互相关的所有方面。

服务器端网络框架

而服务器端框架则用于后端功能：数据库操作、数据管理、Web 服务器管理等。还有其他分类 Web 框架的方法：识别不同类型的一种方法是，例如，考虑它们所基于的编程语言：Python、Javascript、PHO 和 .NET 是最流行的，但也有还有另一种选择：它是由无代码方法给出的。 AppMaster 等平台可以为您的移动或 Web 应用程序提供无代码框架。它是关于什么的？

无代码框架：它们是什么？

像 AppMaster 这样的无代码平台提供了一个非常稳固且灵活的框架：稳固是因为它提供了安全性，并且因为它允许您使用和集成可能非常复杂的预构建元素；灵活，因为 AppMaster 提供最高级别的自由和定制。

但是，让我们退后一步：如何使用 AppMaster 开发 Web 应用程序？

使用 AppMaster，您可以使用可视化界面集成和使用的架构和预构建元素。因此，您无需编写任何代码即可创建应用程序。您不需要了解或学习编程语言，也不必这样做。编程过程更快更容易。

此外，AppMaster 会自动生成后端代码。它还为您提供对源代码的访问，以便您可以导出、保存、编辑或用它做任何您喜欢的事情。通过对代码本身采取行动，您可以完全控制您正在创建的软件。

2022 年最佳后端 Web 框架

既然您知道后端 Web 框架是什么，它如何简化您作为开发人员的工作，以及有哪些不同类型的框架，我们可以继续推荐 10 个最佳 Web 后端框架。

姜戈

如果你需要建立一个网站，特别是如果它特别复杂，你可以选择 Django。它是一个基于 Python 的 Web 框架，专注于构建数据库驱动的复杂网站。如果拥有高性能网站是您的首要任务，那么您应该选择 Django。

使用 Django 的优势

Django 以非常可扩展而著称。特别是，其代码可重用性功能使开发人员更容易适应网站上不断增加的流量。

Django 是面向 SEO 的，这意味着基于它的网站更容易优化并使 SEO 友好。其主要原因之一是您可以通过 URL 而不是 IP 地址在服务器上维护基于 Django 的应用程序。

作为一个非常流行的后端框架，Django 可以依靠一个大型社区，随时为使用该工具的每个人提供支持。

面向无代码：Django 不是无代码框架，但它具有一些无代码功能；开发人员可以在不使用任何代码的情况下使用某些软件包。

多功能性：如前所述，Django 特别适用于数据库驱动的网站，但是，也就是说，它非常通用。您可以使用它来创建任何类型的网站。

Django 最适合什么？

如果您正在创建一个数据库驱动的网站，那么 Django 是用于此目的的最佳 Web 开发框架之一。

应用大师

我们已经提到 AppMaster 作为无代码 Web 开发框架的示例。事实上，说到无代码和低代码，AppMaster 是很多开发者的真正参考点。

AppMaster 为您的项目提供框架架构，如果您愿意，可以完全避免使用代码和编程语言。借助可视化界面，您将能够创建 Web 应用程序或移动应用程序、添加功能、发布它等等。

使用 AppMaster 的优势

AppMaster 非常适合初学者，因为它不需要开发人员成为使用编程语言的专家。

AppMaster 对专业开发人员也有帮助：它可以帮助他们简化和加快工作，因为他们可以自动化一些流程（例如，他们可以在使用可视化界面的同时自动生成代码，这总是比手动编写每一行代码要快使用不同的编程语言）

AppMaster 自动生成源代码并允许开发者对其进行编辑。如果您了解开发编程语言，则可以编辑后端代码。

当您需要最终发布移动应用程序或 Web 应用程序以及以下更新时，AppMaster 还提供了在启动过程中提供帮助的功能。

AppMaster 适合哪些人？

AppMaster 是一个无代码平台，旨在创建 Web 应用程序和移动应用程序。如果您需要创建两者之一，AppMaster 将是您的理想选择，无论您是初学者、业余爱好者还是专业开发人员。

Express.js

Express.js 是一个 Node.js Web 应用程序框架。就像 AppMaster 一样，它的目标是创建 Web 应用程序和移动应用程序，但这不是一个无代码平台，所以如果您不熟悉开发编程语言，那么您的选择仍然应该落在 AppMaster 上。然而，在知识渊博的开发人员中，Express.js 是一个非常流行的后端框架，它已被用于创建著名的 Web 应用程序，如 MySpace 和 Uber。

使用 Express.js 的优势

许多标准的 Node.js 功能都可以简化开发人员的工作；

Express 提供了一些模板来帮助您创建网页

Express.js 中的调试变得更容易，因为它更容易识别包含错误的代码的精确部分；

Express.js 是一个非常可扩展的框架；正如我们所提到的，可扩展性允许您在项目和需求增长时保持相同的框架；

由于 Express.js 是一个非常流行的后端框架，开发人员可以依靠一个大型社区来相互支持工作并在需要时提供帮助；

使用 Express.js，您可以使用相同的编程语言 (JavaScript) 进行前端和后端 Web 开发。

Express-js 适合哪些人？

如果您非常熟悉 JavaScript，但对其他编程语言感到不安全，那么 Express.js 可能是您的完美后端框架。

烧瓶

从基于 JavaScript 的后端框架，让我们转向基于 Python 的后端框架：它是 Flask。 Flask 尤其是一个 WSGI 框架：它运行 Web 服务器而不是用户的浏览器。许多现代 Web 应用程序都在 Flask 上运行，因为它允许他们创建运行流畅的非常个性化的项目。

使用 Flask 的优点

使用 Flask，您将获得一个内置的 Web 开发服务器：它使调试更容易，并且允许开发人员在请求发生错误时在浏览器中实现 Python 代码。

基于 Python，FLask 允许您快速开发您的应用程序。 Python 以比其他开发编程语言需要更少的编码而闻名。

使用 Flask，您可以轻松设置 Web 服务器。

快速学习曲线：Flask 并不以易学着称； Flask 周围的社区是如此之大，以至于您可以找到大量的文档和教程。许多文档来自 Flask 开发人员自己。即使是初学者也可以快速学习。

Flask 适合哪些人？

任何熟悉 Python 编程语言的开发人员都可以轻松使用 Flask。此外，如果您需要专注于服务器端 Web 开发，Flask 是理想的后端框架。

拉拉维尔

从 Python 开始，我们现在可以转向 PHP。如果你正在寻找一个基于 PHP 的框架，那么 Laravel 是众所周知的理想选择。它是开源的，专门设计用于创建一个遵循 MVC 架构的基于 Symfony 的 Web 应用程序。如果您需要专注于后端开发，专家说这是您理想的后端框架。

使用 Laravel 的优势

Laravel 提供了许多安全功能。它还使用一种算法（Bcrypt 哈希算法）来创建密码，使其高度安全。

模板：使用 Lavarel，您可以利用大量内置模板来创建布局和内容。

除了 PHP，Laravel 还提供了带有 CSS 和 JS 代码的小部件

非常适合创建复杂的项目

Laravel 最重要的特性之一是与 SwiftMailer 库一起使用的简单 API。

Laravel 适合哪些人？

Laravel 根本不适合初学者。如果您需要管理一个简单或小型的项目，这也太复杂了。 Laravel 仅适用于需要处理复杂项目的专家开发人员，他们熟悉许多编程语言以及如何集成它们。

Ruby on Rails

Ruby on Rails 是一个基于 Ruby 编程语言的 Web 开发框架。它也是开源的。 Ruby 不是最流行的编程语言，但 Ruby on Rails 是一个非常流行的后端框架，因为它通过提供简单性、自动化测试和库在编程过程中帮助开发人员。

使用 Ruby on Rails 的优势

Ruby on Rails 对开发人员编写的代码运行自动化测试。它有助于节省大量时间！

Ruby on Rails 也非常通用和灵活。它允许开发人员完全控制他们的项目：他们可以决定应用程序数据库应该如何工作。然后，框架将根据开发人员的指示自动创建代码。同样，这是一种使事情变得更容易和更快的方法。

Ruby on Rails 提供了许多库，开发人员可以在其中找到构建数据库所需的任何工具。

Ruby on Rails 适合哪些人？

初学者可以非常轻松地学习 Ruby on Rails。因此，这种类型的 Web 开发框架被认为适合学习者或初学者。

春天

Spring 是一个使用 Java 的 Web 开发框架。它已被用于创建许多非常流行且功能强大的网站，例如复杂的网站构建平台 Wix。

使用 Spring 的优势

Spring 基于 Java，一种非常流行的编程语言，非常流行，可以依靠广泛的社区来支持；

它带有许多可以提升 Spring 性能的姊妹项目

Spring 具有很强的可扩展性，尤其要归功于它附带的附带项目。

春天适合什么人？

如果您熟悉 Java，那么 Spring Web 开发框架可能适合您。

ASP.NET 核心

ASP.NET 是一个用于创建 .NET 应用程序的开源开发框架。它使用 C# 代码，如果您的首要任务是为用户提供积极的用户体验，它是理想的 Web 框架。

使用 ASP.NET 核心的优势

它是高度专业化的

它使用 JavaScript，这是最流行的编程语言之一

asp.net core适合哪些人？

如果您需要构建移动或 Web 应用程序并确保为 Windows 用户提供流畅的体验，那么 ASP.NET 代码是理想的架构。

纤维

Fiber 是Go开发人员的服务器端开发架构。您可能知道，Go 是一种可用于通用目的的开源编程语言，由 Google 工程师开发。

使用光纤的优势

这是一个精简但功能强大的框架

由于精益，它也被认为是高度可扩展的

它可以很容易地与第三方库集成。

纤维适合谁？

如果您需要创建一个通用的 Web 应用程序，那么您可以使用 Fiber 顺利工作。

CakePHP

对于 PHP 开发人员，CakePHP 可以被视为 Ruby on Rails 的替代品。

使用 CakePHP 的优势

它适用于简单的初学者项目和非常复杂的项目

它具有高度可扩展性

它为 PHP 开发人员带来了 Ruby on Rails 的优势

快速学习曲线

CakePHP 适合哪些人？

如果您熟悉 PHO 编程语言，那么 CakePHP 可以提供理想的架构，用于在任何级别构建您的 Web 应用程序。

结论

这些框架中的大多数都是用流行的编程语言编写的，提供了强大的功能和特性来实现您的项目。选择正确的服务器环境取决于您项目的独特要求，并且由任务决定最好使用哪种服务器框架。

毕竟，我们如何理解 Web 开发框架的目的是减少您需要编写的代码量。而减少编写代码量最有效的方法就是关注无代码AppMaster平台。保证代码行数减少到零。