Мобильное приложение или веб-приложение — это торговая фишка в технологии. Вот почему ведущие компании по разработке приложений продолжают нанимать новых разработчиков приложений с новыми и инновационными идеями для разработки программного обеспечения. Компании- разработчики мобильных приложений знают, что если они не будут извлекать выгоду из разработки приложений, то это обязательно сделает какая-то другая компания-разработчик. Разработчиков приложений пруд пруди, но получить разработчика приложения с той единственной идеей приложения , которая попадет в магазины приложений, редко. Вот почему ведущие компании-разработчики мобильных приложений запускают различные проекты для поиска разработчиков приложений. Эти разработчики приложений разрабатывают мобильные приложения, чтобы предлагать программные решения или загружать их в магазины приложений IOS и Android. Некоторые мобильные приложения (IOS и Android) даже помогают в службах разработки приложений и некоторых службах разработки программного обеспечения, упрощая процесс разработки для пользователя.

Разработка мобильного приложения — это всегда сложно. Разработка приложений требует от разработчика приложений нестандартного мышления. Для некоторых приложений даже требуется разработка специального программного обеспечения. Разработка программного обеспечения на заказ — это создание специализированного программного обеспечения только для приложения. Ни разработчики приложений-любители, ни обычная компания по разработке мобильных приложений не могут этого сделать. Это требует определенного уровня точности, которым обладают только обученные разработчики приложений.

Многие разработчики приложений считают, что достаточно просто разрабатывать приложения. Однако это не так. Пользователи заботятся о своих мобильных приложениях так же, как о своей одежде. Общий пользовательский опыт имеет значение. Опытные разработчики приложений и любая хорошая компания по разработке мобильных приложений знают, что дизайн UI/UX для мобильных приложений должен быть безупречным. Неважно, будет ли это простая разработка приложений для Android или разработка кроссплатформенных приложений. Сохранение пользовательского опыта имеет значение. Это хорошо известно любой компании по разработке мобильных приложений, желающей продавать свои приложения. Таким образом, разработчики приложений находятся в бесконечной гонке за выпуск следующего крупного проекта приложений.

Лучшие компании-разработчики мобильных приложений в США

Сегодня разработка приложений стала разрозненным процессом, и лучшие разработчики приложений доступны по всему миру. Вы можете нанять их из Сан-Франциско, Калифорния, США, Азии или Европы. Все ведущие девелоперские компании начали свою деятельность в нескольких местах. Допустим, компания-разработчик приложений может начать продажи и маркетинг в США, а деятельность по разработке — в Азии или Европе. Прежде всего, нет таких компаний по разработке приложений, как AppMaster, которые могли бы предоставлять более дешевые решения для приложений без найма профессионального разработчика. Эта платформа разработки без кода предлагает более быстрые решения для разработки для компаний с ограниченным бюджетом.

Возможно, вы ищете лучшую компанию по разработке приложений в США. Возможно, вам не совсем понятно, какую компанию по разработке приложений выбрать для создания приложения для iOS или Android. Вам не нужно больше беспокоиться. Мы здесь, чтобы помочь вам в этом отношении. Выбор правильной компании по разработке мобильных приложений для разработки вашего приложения имеет решающее значение. В США есть несколько компаний по разработке приложений, и вот наш выбор лучших из них.

Мастер приложений

AppMaster Inc. — ведущая компания по разработке приложений, расположенная в Сан-Франциско. AppMaster — ведущая американская компания по разработке приложений без кода, которая помогает владельцам бизнеса создавать приложения, даже если у них нет технического образования с использованием визуального программирования . Прелесть использования этой платформы разработки приложений заключается в том, что она предоставляет исходный код и имитирует команду разработчиков.

Поставив задачу команде разработчиков, вы получите тот же результат, но эта платформа без кода сделает это быстрее, качественнее и дешевле. Причина в том, что эта платформа для разработки приложений генерирует исходный код со скоростью 22 000 строк в секунду на языке Go и автоматически пишет техническую документацию. AppMaster — платформа для разработки «три в одном»; вы можете создавать веб-приложения, мобильные приложения и серверную часть. Серверная часть AppMaster делает эту платформу самой мощной из всех существующих на сегодняшний день платформ без кода.

ЭмизенТех

Это компания по разработке мобильных приложений, которая специализируется на разнообразии приложений по всему миру. Emizentech, ведущая американская компания по разработке программного обеспечения, начала свою деятельность в 2013 году. Эта компания по разработке приложений привлекла огромное внимание во всем мире, поставляя качественные решения для разработки приложений для бизнеса.

Эта компания помогает в разработке приложений для малого, среднего и крупного бизнеса. В компании есть команда профессиональных разработчиков приложений, которые помогают владельцам бизнеса ускорить рост своего бизнеса за счет разработки пользовательских приложений.

ЕваКоды

EvaCodes, ведущая американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и веб-сайтов, уделяет приоритетное внимание как разработке мобильных приложений, так и веб-разработке. EvaCodes — ведущая компания по разработке приложений, которую выбирают ведущие мировые компании. Компания стремится улучшить свой бизнес-график за счет разработки качественных приложений. Вы можете воспользоваться услугами этой компании по разработке приложений, если хотите создать профессиональное приложение для пользователей iOS или Android.

Интуз

Intuz — ведущая американская компания по разработке приложений, которая помогает компаниям проводить технологические преобразования . До сих пор компания помогла многим стартапам преодолеть проблемы разработки пользовательских приложений. Кроме того, Intuz имеет десятилетний опыт обслуживания стартапов с помощью веб-приложений, мобильных и облачных приложений.

Обебест

Owebest — компания, занимающаяся ИТ-решениями, которая может передать проект своим ИТ-специалистам в разных странах.

Отличный веб

Groovy Web — это новая и инновационная компания, занимающаяся веб-разработкой, в которой работают многие яркие умы разработчиков приложений. Они помогают молодым разработчикам приложений реализовать свое видение и получить работу.

Стоимость разработки мобильного приложения

Самый распространенный вопрос любого разработчика приложений: «Сколько это будет стоить?». Время разработки приложения играет жизненно важную роль в измерении стоимости разработки приложения. Проект разработки мобильного приложения может занять более 500 часов. Прежде чем разрабатывать любое мобильное приложение, вам необходимо выбрать компанию и разработчика для него. Наиболее фундаментальной и в то же время важной частью каждого проекта разработки мобильного приложения является оценка стоимости.

Во-первых, вам необходимо оценить стоимость разработки мобильного приложения при найме разработчика из ведущей компании по разработке приложений. Чтобы сократить расходы на разработку , мы рекомендуем вам попробовать платформу разработки приложений без кода, такую как AppMaster. Но если вы разрабатываете сложное бизнес-приложение, то лучше всего нанять разработчика приложений . Стоимость найма разработчика сильно зависит от компании-разработчика приложений. Для эффективной оценки стоимости необходимо изучить оба фактора (разработчика и компанию-разработчика).

Разработка приложения включает в себя различные этапы разработки действенного мобильного приложения для стартапов. В связи с меняющимся характером бизнеса в проектах приложений используются передовые технологии, включая машинное обучение (МО), блокчейн, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT). Чтобы справиться с этими сложностями, компании-разработчики разрабатывают специальные курсы для обучения своих сотрудников нескольким проектам по разработке приложений. Работа с профессиональными разработчиками поможет вам избежать ошибок, которые могут стать бременем для вашего бюджета. Вы можете снизить стоимость разработки приложения следующими способами:

Если вы решите создать его самостоятельно с помощью платформы без кода, такой как AppMaster.

Если вы нанимаете популярных разработчиков приложений из ведущих компаний-разработчиков приложений.

Факторы бюджетообразования

К счастью, есть несколько факторов, влияющих на бюджет разработки приложений, которые могут помочь вам определить расходы на разработку приложений. Оценить стоимость разработки приложения можно с помощью следующих факторов:

Поддерживаемые платформы

Первое, что нужно учитывать при создании приложений, — это платформа, на которой вы планируете их запускать. Поддерживаемые мобильные устройства и платформы определяют, создано ли приложение только для iOS или имеет версию для Android . И IOS, и Android имеют свои требования к приложениям. Эти требования не влияют на стоимость напрямую. Однако услуги по разработке мобильных приложений различаются в зависимости от платформы. Это влияет на почасовую ставку разработчиков, имеющих опыт работы с платформой. Разработчики IOS, имеющие опыт работы с такими средами, как Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa и UIKIT, могут взимать почасовую ставку в размере 45–75 долларов США . Разработчики Android, имеющие опыт работы с такими средами, как Java, Android Studio IDE и Corona, могут взимать почасовую оплату в размере от 25 до 85 долларов США .

Плата разработчика

Во-вторых, разработчики мобильных приложений часто работают с почасовой оплатой, которая зависит от накопленного ими опыта. Приоритетные проекты приложений требуют хорошего сочетания опытных и начинающих разработчиков. Многие ведущие компании по разработке приложений держат разных разработчиков, чтобы избежать накладных расходов. Новички или начинающие разработчики могут брать от 30 до 45 долларов в час . Эти разработчики могут помочь с мелкими задачами, такими как обслуживание или отладка.

Опытный разработчик приложений может просить 60-75 долларов в час за разработку приложения. Эти разработчики имеют определенный уровень знаний. Требуется выполнить основные задачи проекта разработки приложения. Они также могут помочь начинающим разработчикам со своими препятствиями.

Опытные разработчики мобильных приложений — ветераны разработки приложений. Обычно они являются руководителями групп, которые руководят проектом разработки приложений. Разработчики-эксперты направляют свою команду к задачам, необходимым для разработки приложений. Они делают это, одновременно выполняя задачи с наивысшим приоритетом. Опытные разработчики приложений могут взимать более 120 долларов в час.

Тип приложения и цель

Стоимость вашего проекта разработки мобильного приложения также зависит от типа и цели разрабатываемого вами приложения. Этот выбор является предварительным. Однако это оказывает заметное влияние на общую стоимость проекта. Здесь мы упоминаем некоторые типы форматов приложений. Давайте начнем:

Веб-приложение — это не обязательно приложение, а удобный веб- сайт, используемый на мобильных устройствах. Это самый дешевый вариант разработки приложений для компаний, занимающихся разработкой приложений. Их привлекательный дизайн помогает разработчикам получать информацию о пользователях, что помогает им со временем вносить положительные изменения.

Нативные приложения — это приложения, которые мы разрабатываем с использованием языка, родного для платформы, на которой мы хотим выпустить приложение. Есть множество плюсов нативных приложений. Они предлагают лучшую производительность по сравнению с обычно разработанными приложениями. Например, нативное приложение, созданное на JavaScript для Android, будет лучше работать на этой платформе, чем приложение, разработанное на языке Swift для Android. Главный недостаток этих приложений заключается в том, что если разработчик хочет выпустить приложение на нескольких платформах, он должен перепроектировать приложение для каждой операционной системы, что резко увеличивает стоимость.

Гибридные приложения также называют компромиссами в мире технологий. Это идеальная золотая середина для разработчиков, которые хотят сбалансировать производительность и производительность в своих проектах по разработке приложений. Гибридные приложения экономят время, потому что вместо того, чтобы писать их на определенном языке, разработчики разрабатывают их на общем языке, таком как JavaScript, CSS или HTML. Они делают это с помощью таких фреймворков, как Cordova и Ionic. Эти приложения представляют собой просто веб-сайты, созданные внутри мобильных приложений через веб-просмотр.

Рамки

Некоторые среды разработки позволяют разработчикам писать единый исходный код, который работает на нескольких платформах. Они делают это, компилируя код, необходимый для создания собственных операционных систем. Приложения, которые мы разрабатываем таким образом, называются кроссплатформенными приложениями. Минус этой системы в том, что эти приложения работают не так хорошо, как собственные приложения.

Новый тип приложения, который имеет почти родной внешний вид, — это новое «оно» в наши дни. Мы разрабатываем эти приложения в рамках JavaScript, ориентированных на компоненты. Они сочетают в себе преимущества гибридных и кроссплатформенных приложений. Но поскольку разработчики разрабатывают эти приложения в рамках JavaScript , им не требуется веб-просмотр. Эти приложения предлагают такую же производительность, как и нативные приложения, но по более низкой цене.

Использование расширенных функций

Если приложение использует GPS-навигацию и другие технологии, связанные с искусственным интеллектом, стоимость разработки будет постепенно увеличиваться.

Поддерживаемое оборудование

Какие конкретные аппаратные продукты, такие как iPhone 13, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S10 Plus и другие, он будет поддерживать?

План будущего обслуживания

После того, как задача разработки приложения будет завершена, разработчику, вероятно, все еще потребуется делать обновления, устраняющие проблемы. Кроме того, вам необходимо уточнить, что приложение будет интегрировано с другими приложениями, которые будут служить источником его контента. Более того, сложность визуальных элементов, используемых в приложении, будет иметь большое влияние на цену.

Стоимость стандартного проекта приложения

Вы можете применить некоторые стандартные или средние ориентиры стоимости проектов разработки приложений к различным категориям приложений. Из данных многочисленных компаний о затратах на разработку приложений вы можете оценить стоимость своего проекта. Стоимость стандартного проекта приложения, на создание которого уходит 500 часов, может достигать 25 000 долларов США . Конечно, есть много других факторов, которые следует учитывать при расчете стоимости разработки мобильного приложения.

Подводя итог, можно сказать, что общие затраты на разработку приложений недешевы. После объединения всех сборов общее приложение для одной платформы стоит почти 25 000–50 000 долларов . Приложение средней сложности для одной платформы может стоить от 50 000 до 100 000 долларов . А сложное приложение для одной платформы может стоить более 100 000 долларов . Это расходы, взимаемые ведущими компаниями-разработчиками приложений в США за свои проекты разработки приложений. Конечно, некоторые цены могут отличаться, если вы работаете с разработчиками-фрилансерами , а не с компанией по разработке мобильных приложений.

Как узнать, хорош ли разработчик приложений, прежде чем нанять его?

Теперь, когда вы определились с типом платформы или мобильного приложения, которое хотите разработать. Следующий вопрос касается найма разработчика на эту работу. Хороший разработчик может означать разницу между приложением, занимающим первое место в чартах, и потерей времени, денег и ресурсов. Для сложных проектов вам нужно нанять профессионального разработчика приложений. С этой целью вы можете оценить надежность разработчиков приложений по их прошлому опыту работы и портфолио, прежде чем нанимать их, чтобы увидеть, насколько хорошо они работали над другими проектами. Вы можете многое узнать о них, просто проанализировав их историю работы. Поэтому выбор хорошего разработчика мобильных приложений чрезвычайно важен. Никто не хочет тратить на кого-то определенное количество ресурсов только для того, чтобы через какое-то время узнать, что они приняли неверное решение. Вы можете быть обеспокоены важными шагами при найме профессионального разработчика приложений. Если да, не смотрите дальше! Мы раскрываем основные аспекты, которые следует учитывать при найме разработчика приложений для вашего проекта. Давайте углубимся:

Технические знания и впечатляющее портфолио

Разработка приложения — сложная задача. При выборе разработчика нужно ориентироваться на свой предыдущий опыт и технические знания. Разработка приложения проходит много этапов, прежде чем оно будет доставлено конечному пользователю, включая создание идеи, проектирование, разработку, тестирование и развертывание. Прежде чем выбрать разработчика для своего проекта, убедитесь, что разработчик в курсе новых технологических тенденций в разработке приложений . Кроме того, разработчик посетил несколько семинаров и получил сертификаты, чтобы добавить больше знаний и практических навыков.

Навык дизайна приложений

Стартапы ищут бизнес-приложение, которое обеспечивает лучший пользовательский опыт. Итак, вам нужно нанять разработчика с отличными навыками проектирования приложений, чтобы создавать интуитивно понятные приложения с удобным пользовательским интерфейсом. Кроме того, разработчик вашего приложения должен иметь страсть к выдающемуся дизайну. Разработчик с отличными дизайнерскими навыками создаст безупречные приложения.

Уточнить стоимость проекта

При найме разработчика стоимость проекта будет зависеть от того, насколько хорошо вы договоритесь. Прежде чем нанять профессионального разработчика для своего приложения, вам необходимо установить строку бюджета, чтобы уточнить лимит бюджета для вашего проекта разработки мобильного приложения. Указание стоимости вашего проекта поможет вам найти квалифицированного разработчика по заранее оговоренной стоимости. Таким образом, вы можете нанять профессионального разработчика приложений для своего мобильного приложения, правильно спланировав и оценив бюджет. Вы должны серьезно относиться к разработке приложений и планировать нанимать разработчиков мобильных приложений. Для этого вы должны убедиться, что у вас есть бюджет в виду. Этот бюджет будет вашим краеугольным камнем в процессе разработки. Этот диапазон зависит от вас. Вы можете думать только с точки зрения затрат на разработку. Но есть много других затрат, связанных с разработкой приложений, которые люди часто упускают из виду. Например, мы проводим рыночное тестирование перед процессом разработки, чтобы проверить, есть ли спрос на приложение. Это стоит денег. Даже базовые задачи, такие как тестирование прототипа, требуют денег отдельно от затрат на разработку. После того, как вы разработаете приложение, вы его выпускаете, а поддержка приложения после разработки стоит денег. Помимо этих затрат, маркетинг этих приложений стоит денег. Поэтому вы должны выбрать разработчика, который соответствует вашему бюджету.

Сроки реализации проекта

Сроки проекта имеют решающее значение, когда речь идет о найме профессионального разработчика. Некоторые стартапы имеют строгие сроки завершения проекта. При найме разработчика для вашего проекта приложения вам необходимо обсудить сроки проекта до начала. Спросите разработчика о времени, необходимом для завершения приложения. Если разработчик соглашается уложиться в срок, это лучшее время для начала совместной работы.

Тестирование

Вы должны протестировать приложение перед его запуском, чтобы получить отзывы пользователей. Тестирование приложений — лучший способ оправдать ожидания пользователей. Итак, при найме разработчика приложения убедитесь, что разработчик имеет опыт тестирования приложений и исправления ошибок (если таковые имеются).

Освобождение

После выполнения всех шагов пришло время опубликовать приложение в магазине приложений Apple и Google Play . Выпуск приложения является важным этапом, поэтому вам следует найти разработчика приложения, который полностью осведомлен о процедурах и ограничениях этих издательских платформ.

Шаги, чтобы нанять разработчика приложений

Вы можете выполнить следующие шаги, чтобы нанять лучшего разработчика мобильных приложений для своего проекта. Давайте начнем:

Шаг 1. Разместите вакансию

После того, как вы опубликуете свой список для разработчиков приложений, вы, скорее всего, получите несколько приложений. Разработчики тщательные. Скорее всего, они пришлют вам свои портфолио вместе со своими резюме. Но портфолио может ввести в заблуждение. Лучший способ выбрать разработчика приложений — лично проверить его навыки. Эти тесты могут помочь вам выбрать хороших первоначальных кандидатов из пула претендентов.

Шаг 2. Отберите несколько кандидатов

После выбора нескольких хороших первоначальных кандидатов из вашего пула претендентов лучше поговорить с каждым из них один на один. Для людей очень естественно иметь разные характеры. Немногие люди работают друг с другом, а некоторые нет. Однако вы выбираете лучших разработчиков мобильных приложений, которые, по вашему мнению, будут хорошо работать с вами и вашей командой. Это решение влияет на рабочую среду. Это также влияет на ход проекта.

Шаг 3. Наймите разработчика

Проекты развития часто зависят от времени. Кража идей в технологиях не редкость. Любая компания по разработке приложений может украсть ваше приложение или проект еще до того, как вы получите возможность запатентовать свой прототип. Вот почему вам нужно выбрать разработчика приложений, который соблюдает сроки. Обязательно расспросите разработчиков приложений об их соблюдении сроков. Попросите их показать подробные отчеты о сроках их предыдущих проектов. Оценивайте их работу по отведенному на нее времени. Спросите их мнение о том, как выглядит удобный график для них. Если ваши взгляды совпадают, вы можете двигаться дальше. Выпустить приложение — это только полдела. После разработки приложение требует постоянного обслуживания. Обязательно наймите разработчика мобильного приложения, готового поддерживать приложение даже после завершения проекта.

Сколько времени занимает создание приложения?

После найма разработчика приложений или выбора компании по разработке мобильных приложений возникает следующий вопрос: «Сколько времени это займет?». Если вы задаетесь этим вопросом, вы не одиноки. Многие разработчики думают о временной шкале своих приложений, и они должны это делать. Сроки влияют на ваш бюджет и общую стоимость проекта разработки приложения. Не говоря уже о количестве разработчиков, которые вам нужны, и часах, которые вам нужны для их работы. Мы вас прикрыли. Мы раскрываем количество времени, необходимое для различных процессов во время разработки приложения. Давайте начнем:

Укажите область приложения

Первый шаг — указать область приложения и определить требования. Для небольших приложений это занимает 1-2 недели. Для промежуточных (среднего размера) приложений требуется 2-3 недели, а для более сложных приложений требуется 3-4 недели для определения требований и объема.

Разработать UI/UX дизайн

Следующим шагом будет разработка UI/UX дизайна. Это включает в себя цветовую схему , шрифты , тему и т. д. Для небольших приложений с несколькими UI/UX разработчиками это занимает 3–4 недели. Для промежуточных (средних) приложений с несколькими UI/UX разработчиками это занимает 6-7 недель. Для сложных приложений с несколькими UI/UX разработчиками требуется 9-10 недель.

Начать разработку приложения

После разработки приложения компания-разработчик программного обеспечения управляет серверной частью приложения. Этот процесс выполняется одновременно с процессом разработки. Если это не происходит параллельно с проектом разработки, это может существенно повлиять на сроки проекта. Для небольших приложений этот процесс занимает 6-7 недель. Для промежуточных (среднего размера) приложений этот процесс занимает 14-15 недель. Для сложных приложений этот процесс занимает 20-22 недели.

Бета-тестирование

После завершения разработки приложения ведущие компании-разработчики мобильных приложений отправляют его на бета-тестирование. Бета-тестирование — это когда группа избранных людей пробует и тестирует приложение и дает отзывы. Мы проводим бета-тестирование, чтобы убедиться, что приложение работает гладко и нравится потребителям. Если группы бета-тестирования указывают на какие-либо проблемы или несоответствия, разработчики переделывают приложение и улучшают его. Это важно перед выпуском приложения на выбранной платформе. Для небольших приложений требуется 5-10 тестировщиков и 7-8 дней. Для промежуточных (средних) приложений бета-тестирование занимает 14-15 дней. Также требуется 25-40 тестировщиков. Однако бета-тестирование сложных приложений происходит поэтапно и занимает немного больше времени, чем в других приложениях. Бета-тестирование сложных приложений может занять 1-2 месяца с участием более 100 бета-тестеров. Это важно для того, чтобы приложение работало хорошо после выпуска. И что разработчики приложения могут удалить и исправить любые проблемы или несоответствия перед загрузкой приложения на выбранную платформу. Это экономит время и деньги.

В целом, общее время, необходимое для создания небольшого приложения, составляет почти 2-2,5 месяца. Время, необходимое для разработки промежуточного (среднего) приложения, составляет около 3-4 месяцев. Общее количество времени, необходимое для создания сложного приложения, составляет почти 5-6 месяцев.

Почему стоит обратить внимание на платформу без кода?

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В нынешнюю эпоху мы слышим шумиху вокруг сервисов без кода, связанных с разработкой приложений. Компания по разработке программного обеспечения разрабатывает приложения, удобные для клиентов, и они легко перемещают свои проекты на них. Эта платформа без кода делает жизнь пользователей простой и экономичной. Согласно опросу, в 2024 году 65% компаний-разработчиков программного обеспечения перейдут на платформу без кода. Еще в 2017 году компании-разработчики приложений участвовали в раннем эталонном тесте производительности, сравнивающем модели без кода. Ведущая компания по разработке программного обеспечения с традиционной разработкой использует JavaScript. Были впечатляющие статистические данные об отсутствии кода: продуктивность была достигнута за счет разработки приложений без кода. Опрос экспертов, проведенный в 2020 году, показал, что производительность разработчиков мобильных приложений выросла в 4,7 раза.

Платформа без кода: фрагментированный рынок

Рынок разработки без кода разнообразен, с проникновением различных платформ, программных решений и субрынков. Например, несколько ниш обслуживают крупный, средний и малый бизнес. AppMaster — это популярная платформа для разработки приложений без кода, которая предоставляет высокопроизводительные и безопасные приложения. Они предоставляют лучшие услуги по разработке мобильных приложений. Магический квадрант для этой корпоративной платформы без кода показан ниже:

Какова лучшая платформа для разработки без кода?

Сегодня для разработки без кода доступен разнообразный рынок, например AppMaster, Adalo и Bubble. Прежде всего, AppMaster — это лучший инструмент без кода с конкурентными преимуществами по сравнению с другими платформами для разработки без кода. Эта платформа без кода позволяет компаниям повысить свою узнаваемость с помощью мобильных и веб-приложений, не нанимая профессионального разработчика. Здесь мы раскрываем конкурентные преимущества AppMaster по сравнению с другими платформами без кода. Давайте начнем:

Исходный код

Прелесть разработки приложений с помощью AppMaster заключается в том, что он предоставляет исходный код приложения. Благодаря наличию исходного кода вы можете модифицировать программные решения, даже если вы больше не используете эту платформу.

Скорость

Разработка приложений с AppMaster происходит быстрее, чем на аналогичных платформах. Таким образом, используя эту платформу, вы можете сделать свое бизнес-приложение доступным для магазинов приложений в течение нескольких часов, а не дней или недель.

Хостинг приложений на любой платформе

AppMaster позволяет приложениям размещаться на любой облачной платформе. После создания приложения с помощью AppMaster вы можете разместить свое приложение в облаке AppMaster, любом частном, коммерческом облаке или даже в автономном режиме.

Универсальность

AppMaster позволяет владельцам бизнеса автоматизировать свой бизнес -процесс с универсальностью. Таким образом, вы можете создать сложную серверную часть с помощью этой платформы без кода и использовать ее для нескольких проектов разработки приложений.

Последние мысли

Разработка приложений кажется легкой, но только разработчики мобильных приложений или компании-разработчики мобильных приложений знают, насколько изнурительным может быть этот процесс. Лучше всего разработать мобильное или веб-приложение с помощью платформы разработки приложений без кода, такой как AppMaster, чтобы сэкономить ваше время и деньги. Эти платформы для разработки приложений без кода заменили разработчиков приложений, поскольку они предлагают экономичные решения для приложений для малых и средних стартапов. Но если организация хочет создать сложный проект приложения, найм разработчика приложения из ведущей компании по разработке приложений будет лучшей идеей. Сложный проект приложения требует расширенных функций, таких как GPS, и требует навыков кодирования. Чтобы нанять профессионального разработчика приложений, рекомендуется искать лучших поставщиков разработки приложений, которые предлагают экономически эффективные и качественные решения для приложений.

Мы надеемся, что вы хорошо разбираетесь в ведущих американских компаниях по разработке мобильных приложений. Вы можете нанять профессиональных разработчиков из любой компании-разработчика для завершения вашего проекта по разработке приложения. Прежде всего, мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, чтобы завершить свой проект дешевле и быстрее. Эта кроссплатформенность сэкономит вам время и деньги. Удачи в разработке вашего приложения!