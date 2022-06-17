可用于移动应用开发的现代工具和技术不胜枚举，因为开发行业正在迅速发展，更多的平台正在定期出现。寻找一个合适的移动应用开发工具对初学者来说是一个挑战，而对有经验的开发者来说则相当困难，因为他们必须探索各种技术并学习它们。

选择移动应用开发工具时需要考虑的四大因素

在浏览市场上的各种开发工具之前，让我们讨论一下选择应用开发工具时需要考虑的四大因素。

因素1--可用性



移动应用开发工具的界面应该是用户友好的，并且按照开发者的期望有效地工作。大多数开发人员还需要此类工具的协作功能，因为大型团队经常在大型移动应用程序上工作。

因素2--预算



在根据您的需求选择最佳移动应用开发工具时，预算可能是决定性的因素。移动应用开发有许多不同的方面，例如许可、构建基础设施或后端，以及部署应用程序。

经典的移动应用程序开发方法是，你雇用一个开发人员或一个开发人员团队，从头开始为你建立一个应用程序。这是一种昂贵的开发方式，因为它涉及到支付专业的开发人员，而这些开发人员通常会收取大量的费用。

另一种可靠的开发方式是依靠高效的无代码平台，使您能够以可承受的价格快速构建应用程序。此外，无代码开发平台对程序员和非程序员都很有用。它将帮助您削减短期和长期的开发成本。

因素3--安全和集成



可靠的移动应用开发提供各种内置的安全工具和功能，以确保应用程序在开发过程中和部署后保持安全和可靠。

此外，移动应用开发工具与其他系统和服务的整合对于创建一个用户友好的前端和安全的后端同样重要。

因素4--部署



一个移动应用开发工具的可扩展性、性能和可用性会影响部署。您应了解开发工具如何允许您维护应用程序并引入通常需要大量资源的升级。

与第三方工具和服务的集成也会影响部署，影响应用程序的性能。因此，您需要确定您对应用程序的控制程度，以及您能在多大程度上定制部署流程。

选择合适的移动应用程序开发工具的重要性



选择一个合适的移动应用程序开发工具对于任何移动应用程序的成功至关重要。

以下是一些最重要的因素，为什么你应该熟悉最新的移动应用开发工具，并根据你的要求选择一个合适的平台：

提供优秀的用户体验



通过你的应用向你的目标受众提供优秀的用户体验是非常重要的。根据一项研究，如果一个应用程序对用户不友好，80%的用户可能会在尝试三次后放弃。只有当开发工具足够适合创建一个用户友好的界面时，你才能提供一个令人满意的用户体验。您可以提供令人满意的用户体验的常见功能是：简单快速的注册、简单的导航、快速的页面加载，以及轻松访问应用程序的核心功能。

应用程序的目的



无论应用程序的开发是出于专业原因还是娱乐目的，它都应该有足够的吸引力，将目标受众变成忠实用户。对应用程序有一个明确的愿景和议程，并试图解决现实世界的用户问题是很重要的。一旦你完全熟悉一个应用程序的要求，并有一个明确的议程，你将处于一个很好的位置来选择一个合适的移动应用程序开发工具。

许多不同的因素进入任何移动应用程序的开发。好在现代的移动应用开发工具和技术使各类用户以及企业更容易快速有效地开发移动应用。以下是2022年你应该知道的21个顶级移动应用开发工具。

21个顶级移动应用开发工具



任何移动应用的开发都有许多不同的因素。好在现代的移动应用开发工具和技术使各类用户以及企业更容易快速有效地开发移动应用。以下是2022年你应该知道的21个顶级移动应用开发工具。

1. AppMaster

如果你没有编码技能，并希望创建一个视觉上有吸引力和用户友好的应用程序，你可以完全依靠AppMaster来为你做这件事。一个高效的免编码平台允许您通过一个拖放式视觉构建器来构建网络和本地移动应用程序。

此外，您还可以使用AppMaster来创建一个真正的AI生成的后台。这是一个非常独特的功能，因为大多数其他的移动应用程序构建器通常专注于创建前端，而AppMaster允许您只需点击几下就能同时构建前端和后端。

2、Jamf

Jamf是一款iOS应用开发工具。目前，它不提供对Android应用程序的支持，因为其主要功能是方便用户连接、管理和开发苹果应用程序。它提供了不同的软件包，旨在为教育和商业目的服务。Jamf的功能表明，它不仅仅是一个应用开发工具。它提供先进的功能，如不同的VPN配置，iOS设备的路径管理，以及与电子邮件和日历的快速整合。Jamf的一个重要缺点是，它仅限于iOS应用程序，因为在这个时代，跨平台的移动开发对于开发人员节省时间并为Android和iOS建立一个精简的应用程序非常重要。

3. Appery.io

Appery是一个基于云技术的现代移动应用程序开发平台。换句话说，它允许你开发移动应用程序，而无需在你的系统上下载任何外部工具。因此，使用Appery开发应用程序的过程更快、更容易。Appery的拖放功能使它既适合初学者，也适合专业开发者。使用Appery最有利的特点之一是，它是一个跨平台的开发工具。因此，你不必把时间、金钱和精力花在单独构建Android和iOS应用程序上。

4.Buddy

Buddy是一个用户友好的移动应用开发工具，允许您依靠其预先配置的功能和服务，轻松部署各种类型的应用。自动化应用程序的开发和部署功能是加快开发过程的有效方法。Buddy还提供了各种选项，用于测试为Android或iOS设计的应用程序。这个开发工具本身有一个干净的UI，允许你执行120多个动作来建立一个用户友好的应用程序。它还支持各种编程语言和框架，如React Native、Flutter、Fastlane、Cordova等。

5. Kobiton

Kobiton是一款高效的移动应用开发工具，专注于在应用部署前进行全面测试。因此，在完成测试阶段之前，它对预防错误是很有用的。

6. AppMakr

AppMakr是一款流行的跨平台移动应用开发工具，它提供了一个用户友好的拖放界面，帮助个人和企业创建能够满足您的要求并达到目标受众的应用。AppMakr的免费版本通常足以满足大多数开发者的要求。

7. AppyPie

Appypie正迅速成为一个受欢迎的移动应用开发软件，因为它承诺无需任何编码即可构建可扩展和用户友好的应用。你还可以整合社交媒体和其他第三方工具，如SoundCloud和Shoutcast，没有任何问题。AppyPie最受欢迎的功能之一是，它允许你建立一个多语言的应用程序，所以如果你的应用程序针对全球观众，你可以依靠AppyPie。

8. BizinessApps

顾名思义，BizinessApps是为那些希望为其客户创建可靠app的企业而设。具有现代商业模式的公司意识到依靠用户友好的应用程序来加强社会参与和增加利润的意义。如果你是一个想为公司创建一个应用程序的企业主，你可以使用BizinessApps，因为它在开发过程中提供了很大的自动化。

9. Swiftic

Swiftic是一款iOS应用程序开发软件，其用户友好的界面允许任何人从头开始建立一个应用程序。它还有许多其他功能，在移动应用开发中对初学者和经验丰富的开发者都很有用。你可以使用Swiftic创建一个独特的定制应用程序，并在苹果商店发布。此外，它还提供了几个推送通知的模板，以确保用户在安装你的应用程序后不会忽视它。总的来说，Swiftic是一个有用的开发工具，当你想只为iOS开发一个应用程序时，你可以使用它。

10.Google Apps

除了移动应用开发的技术方面，你还必须关注团队管理、跟踪里程碑和应用文档，以确保快速和高效的开发。Google Apps就是这样一个移动应用开发工具，它允许你建立应用，并通过管理功能对整个过程进行全面记录。

11.Appian Quick Apps

Appian Quick Apps是适合初学者的最可靠的开发工具之一。它有一个拖放界面，适合于新手和没有经验的开发人员。Appian还提供了一个详细的演练方法，指导用户的每一个步骤，以确保他们能够创建一个应用程序而不会遇到任何麻烦。你所要做的就是在相关领域填写信息，该工具将收集和分析数据，以实现开发过程的自动化。一旦开发过程完成，你将得到具有所有要求功能的移动应用程序。

12.Xamarin

Xamarin是一款流行的移动应用开发软件，适用于本地应用。与其他开发工具相比，它的技术含量略高。然而，使用Xamarin是非常有益的，因为它允许你建立iOS、Android和Windows应用程序。它遵循高效的框架和工作程序，以便与移动设备的API进行快速和简单的沟通。Xamarin还有一个组件商店，你可以在其中找到各种UI控件、跨平台库和第三方库，以获得额外的开发功能。一般来说，Xamarin以其组件库和快速开发时间而闻名，这对于降低开发成本也很有帮助。

13.Kony Visualizer

Kony Visualizer是一款专注于可穿戴设备技术的开发工具，通过可穿戴设备中包含的现代功能帮助企业提高客户参与度。这个工具比跨平台开发更进一步，因为即使你没有丰富的编码经验，也可以构建应用程序。

14.Appcelerator

如果你想在不编写冗长的代码文件的情况下创建一个应用程序，你应该使用Appcelerator。它允许你用非常少的代码行来构建应用程序。此外，用Appcelerator构建的应用程序与Windows、Android、iOS和基于浏览器的应用程序兼容。Appcelerator区别于其他移动应用开发平台的一个突出方面是，它提供更大的云容量，并支持快速应用开发。你可以用Appcelerator创建多语言的应用程序，并在不同地区进行部署。

15.Perfecto Mobile

Perfecto Mobile主要是一个移动应用测试工具，可以帮助您在向公众发布之前消除不同类型的错误、误差和问题。凭借其基于云的自动化测试环境，你可以用Perfecto Mobile进行全面测试。全面测试的目的是确保应用程序没有错误，并提供可靠和易于浏览的用户体验。

16.Ionic

Ionic是一个开发框架，主要用于开发混合移动应用程序。你可以使用Ionic来开发移动应用程序，使用流行的网络技术，如SASS、HTML5和CSS。Ionic在专业开发者中相当受欢迎，因为它有利于开发Android和iOS的渐进式网络和本地移动应用程序。你可以在Ionic的各种功能和服务的帮助下建立一个用户友好的互动应用程序。

17.AppInstitute

AppInstitute是一个在线应用构建工具，为应用构建和品牌推广提供各种选择。它主要是针对企业主，特别是那些没有应用开发经验的小企业主。

18.Alpha Anywhere

Alpha Anywhere是一款现代开发工具，支持快速开发和部署移动应用程序。它可用于构建跨平台的网络应用和移动应用。此外，它还提供优质的数据安全，确保应用程序免受各种类型的网络威胁。

19.Kinvey

Kinvey是一个强大而有效的移动开发应用程序，它允许你将移动后台作为一个服务工具。然而，请记住，Kinvey是一个昂贵的开发软件，因为它是为大公司和专业企业准备的。

20.Mobincube

Mobincube是一个有效的移动应用开发工具，允许你从头开始建立不同类型的移动应用。你可以用它来为商业、教育、娱乐或任何其他个人原因创建一个应用程序。使用Mobincube的好处是，它允许与许多第三方解决方案集成，以帮助您开发复杂的功能。

21.Longrange

Longrange是一个原生的移动应用开发平台，提供各种组件，如导航、表单视图、命令和标签。如果你正在寻找一个原生应用程序的开发工具，那么Longrange可以成为你最有效的选择之一。然而，这是一个昂贵的开发工具，所以最好依靠无编码开发平台，在有限的预算内满足您的要求，并达到相同的效果。

您应该了解这些顶级的21个移动应用开发工具，在2022年快速建立高效、可靠和用户友好的应用。

什么是开发移动应用的最佳方式？

一旦你选择了一个合适的开发软件，下一步就是适当的规划和开发应用。遵循以下六个一般步骤来开发任何应用程序：

步骤1 - 概念化应用程序



为了快速、顺利地完成开发过程，您应该专注于适当的规划。它包括创建一个全面的应用程序概念，以设定您希望通过移动应用程序实现的目标。

步骤2--确定收入流



一般来说，开发者和应用程序创建者在后期阶段确定应用程序的收入流。然而，你应该在开发过程开始时就开始考虑这个问题，因为它可能会影响应用程序的总预算和用户界面设计。

步骤3--评估需求



您不应该错误地在一个移动应用程序中添加过多的特性和功能，特别是在其第一个版本中。一个有效的APP开发方案是，你在第一个版本中只包括必要的功能，并根据用户的反馈增加其他功能。如果你创建了像软件需求规范（SRS）文件这样详尽的文件，需求评估过程可以变得更加高效。这样的文件在升级过程中也很有用，因为如果任何其他开发人员在同一个应用程序上工作，他们将能够通过标准文件了解它。

步骤4 - 设计UI/UX



设计移动应用程序的用户界面是最重要的步骤之一，因为整体用户体验会影响任何应用程序的成功率。这一步骤包括添加相关的颜色、图形、风格和整体设计，以提供令人满意的用户体验。专业的应用程序设计师在这一步创建高保真的模拟图，以帮助你评估应用程序的整体外观和感觉。模拟图在为应用程序带来可访问性和设计一致性方面也很重要。目前最流行的一些模拟设计工具是Adobe XD、Placeit和Custom Scene。

如果用户对移动应用的界面不满意，他们很有可能会转向另一个类似的应用。因此，即使设计一个有吸引力的、吸引人的UI/UX需要时间，你也应该有耐心，因为适当的规划和设计应用程序将使开发和部署更加容易和快速。

步骤5 - 开发和测试



一旦应用程序被设计，下一步就是开发它。你应该选择一个测试环境进行开发，以确保在整个开发阶段对应用程序进行测试。必须特别关注测试，以消除任何应用程序的第一个版本中可能出现的众多类型的错误、误差和问题。此外，你应该使用密码管理工具来保持编码文件的安全和可靠。

第6步--营销和部署



最后一步是通过使用合适的照片、视频和社交媒体平台等营销渠道向目标受众营销该应用程序。好在顶级的移动应用开发工具，如本文所讨论的工具，允许开发者快速营销和部署他们的应用。

结论--哪种移动应用生成器最好？



快速、简单、用户友好的应用生成器正在成为移动应用开发行业的领导者。大多数现代应用程序生成器专注于提供拖放功能，允许任何人建立一个应用程序并添加所需的功能。应用程序构建器的意义正在增加，因为用户，包括专业开发人员，需要快速开发解决方案。个人和企业，尤其是小型企业，不能采取雇用开发公司的传统途径，因为这是一个昂贵而漫长的过程。你必须以冗长的标准来评估开发公司，以确定他们是否能满足你的要求。

好在像AppMaster这样的现代应用开发平台已经消除了在传统移动应用开发方式上花费过多资金的需要。相反，您可以依靠免编码功能，快速有效地同时为Android和iOS创建一个用户友好的移动应用。

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