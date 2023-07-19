近年来，无代码和低代码平台在过去几年中大受欢迎。这些创新工具无需丰富的编码知识就能创建网络和移动应用程序，彻底改变了个人和组织开发应用程序的方式。

该领域的领军企业之一是 Bubble它是一个历史悠久、广受认可的无代码平台，赢得了无数开发人员和企业家的信任。它直观的界面和拖放功能使其成为那些希望快速、高效地实现自己想法的人的首选。Bubble ，用户无需深入学习复杂的传统编程语言，就能构建复杂而精密的应用程序。

然而，随着对no-code 和low-code 解决方案的需求不断增长，市场上出现了许多替代产品，每种产品都有其独特的功能和优势。这些替代品可以满足用户的各种需求，因此潜在的采用者必须探索现有的选择，找到最适合自己需求的产品。本文将探讨可行的Bubble 替代品，并深入研究它们的强大功能。

什么是No-Code ？

No-Code 开发是指一种软件开发方法，它使没有编码技能的个人也能创建应用程序和软件解决方案。它不需要传统的编程语言和复杂的编码语法，允许用户使用可视化界面、 组件和预建模板构建功能应用程序。drag-and-drop

No-Code 平台提供一系列工具和功能，使用户能够设计用户界面、定义业务逻辑、连接数据库、集成应用程序接口并部署应用程序，而这一切都无需编写一行代码。软件开发的这种民主化为企业家、公民开发者和各种规模的企业提供了机会，使他们能够快速、经济高效地实现自己的想法。

no-code 运动因其简便、快速和易用性而备受追捧。它使用户能够专注于自己的核心理念和问题的解决，而不是被复杂的技术问题所困扰。

No-Code 和低代码平台的优势

No-code 低代码平台和 平台具有众多优势，因此吸引了众多用户。以下是一些主要优势：low-code

提高速度和效率： No-code 平台使用户无需手动编码即可快速构建应用程序。通过可视化界面和预置组件，开发人员可以快速组装和配置应用程序，从而大大缩短开发时间。 公民开发人员的可访问性： No-code 平台使公民开发人员（即编码经验极少的个人）能够创建功能性应用程序。这些平台以可视化构件和直观的工作流程为重点，使来自不同背景的用户无需大量技术技能即可将自己的想法付诸实践。 成本效益高：传统的软件开发通常需要雇佣一支技术熟练的开发团队，成本高昂。 No-code 和 low-code 平台降低了入门门槛，减少了对大量编码专业知识的需求，从而降低了开发成本。 迭代和敏捷开发： No-code 平台专为快速迭代和修改而设计。开发人员可根据需求变化轻松更新和迭代应用程序，从而实现敏捷开发，加快产品上市速度。

选择Bubble 替代品的标准

在考虑Bubble 的替代方案时，根据特定标准评估每个平台至关重要。以下是一些需要考虑的关键因素：

灵活性和定制化 ：寻找一个在定制选项方面具有灵活性的平台。所选替代平台应提供各种组件、模板和设计选项，以满足您的特定要求。它应允许与外部服务和应用程序接口无缝集成，并使您能够定制应用程序的功能和外观，以满足您的独特需求。

：寻找一个在定制选项方面具有灵活性的平台。所选替代平台应提供各种组件、模板和设计选项，以满足您的特定要求。它应允许与外部服务和应用程序接口无缝集成，并使您能够定制应用程序的功能和外观，以满足您的独特需求。 可扩展性和性能 ：评估平台处理预期用户群和数据负载的能力。确保替代方案能够处理高流量并满足您的性能预期。寻找经过验证的可扩展性功能，如处理复杂数据操作的能力、对云部署的支持以及与可扩展数据库的集成。

：评估平台处理预期用户群和数据负载的能力。确保替代方案能够处理高流量并满足您的性能预期。寻找经过验证的可扩展性功能，如处理复杂数据操作的能力、对云部署的支持以及与可扩展数据库的集成。 后台功能 ：考虑替代方案是否提供强大的后端功能。理想的平台应允许您设计和管理应用程序的数据模型、定义复杂的业务逻辑工作流以及无缝集成外部服务和数据库。寻找可视化设计器或工作流构建器，以简化设计和实施后台功能的过程。

：考虑替代方案是否提供强大的后端功能。理想的平台应允许您设计和管理应用程序的数据模型、定义复杂的业务逻辑工作流以及无缝集成外部服务和数据库。寻找可视化设计器或工作流构建器，以简化设计和实施后台功能的过程。 部署选项 ：评估替代方案提供的部署选项。它应根据您的具体要求提供直接的部署机制，如云托管、内部托管或容器化。在网络、移动或桌面等不同平台上部署应用程序的能力也是需要考虑的一个重要方面。

：评估替代方案提供的部署选项。它应根据您的具体要求提供直接的部署机制，如云托管、内部托管或容器化。在网络、移动或桌面等不同平台上部署应用程序的能力也是需要考虑的一个重要方面。 支持和社区：寻找一个拥有活跃、支持性强的用户社区和响应迅速的客户支持的平台。一个充满活力的社区可以提供宝贵的资源、教程和最佳实践，帮助您在平台上学习和成长。此外，还要确保该平台提供可靠的技术支持，以解决开发过程中可能出现的任何问题。

Adalo

Adalo 是一个用户友好的 平台，专注于移动应用程序开发。用户可以利用其直观的 界面构建视觉效果极佳、功能丰富的移动应用程序。 提供了大量预置组件和集成，使用户可以轻松创建交互式应用程序体验。此外， 还提供全面的后端功能，包括数据库和 API 集成，使用户无需编写一行代码即可构建移动应用程序。no-code drag-and-drop Adalo Adalo

OutSystems

OutSystems 是一个综合性的low-code 平台，可满足网络和移动应用程序开发的需要。OutSystems 以其企业级功能而著称，用户可以使用可视化开发工具和编码（如需要）来构建复杂的应用程序。它提供广泛的预建模块、组件和集成，适合大型项目。OutSystems 提供与现有系统的无缝集成，使其成为寻求对传统应用程序进行现代化改造的企业的理想选择。

附录

Mendix 是一个low-code 平台，专注于通过可视化建模和协作加速应用程序开发。该平台提供各种工具、模板和预建组件，确保加快产品上市速度。Mendix 支持网络和移动应用程序开发，允许用户轻松创建响应式应用程序。凭借其强大的协作功能，Mendix 促进了团队合作，使开发人员和业务利益相关者能够无缝协作。

Appgyver

Appgyver 是一个no-code 平台，使用户能够使用其drag-and-drop 界面构建网络和移动应用程序。它提供广泛的用户界面组件、数据连接器和应用程序逻辑构件，以创建动态和交互式应用程序。Appgyver 与各种后端服务集成，允许用户在需要时使用自定义代码，在可视化开发和更高级功能之间取得平衡。

AdonisJs

AdonisJs 是一个用于后端应用程序开发的low-code 框架，专注于提供可扩展的高性能网络应用程序。虽然 AdonisJs 需要一定的编码知识，但它简化了许多后端开发环节，如路由、数据库交互和身份验证。该框架提供了强大的工具和功能，允许开发人员快速构建 RESTful API 和网络应用程序。

AppMaster

AppMaster是一款功能强大的no-code 工具，允许用户创建后端、Web 和移动应用程序。AppMaster 与其他平台的不同之处在于它的多功能性和综合方法。与某些只专注于前端开发的工具不同，AppMaster 使用户能够可视化地创建数据模型、业务逻辑等，使其成为应用程序开发的完整端到端解决方案。

主要功能

可视化业务流程设计器：通过 AppMaster ，用户可以使用可视化业务流程设计器设计业务逻辑。这种直观的界面使用户无需编码即可创建复杂的工作流。用户可以通过简单的 drag-and-drop 界面定义从数据处理到用户交互的每个组件的行为。 全面的框架支持： AppMaster 支持针对不同应用类型的多种框架。对于网络应用程序，用户可以利用Vue3框架和 JavaScript/TypeScript 的强大功能。对于移动应用程序， AppMaster 利用其基于Kotlin和 Jetpack Compose 的服务器驱动框架（适用于 Android）和 SwiftUI （适用于 iOS）。这种方法可实现跨平台的无缝快速开发。 云部署和内部托管： AppMaster 负责整个部署过程，使用户可以轻松发布应用程序。在部署到云之前，后端应用程序会被编译、测试并打包为Docker 容器。此外， AppMaster 还能灵活地在企业内部托管应用程序，因此非常适合有特定托管要求的企业。 快速迭代和消除技术债务： AppMaster 的独特方法使用户能够在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序。这确保了没有技术债务，应用程序始终是最新的。由于能够在 30 秒内生成新的应用程序集，开发人员可以快速高效地进行迭代。 可扩展性和性能： AppMaster 的无状态后端应用程序由Go (golang) 生成，可为企业和高负载用例提供出色的可扩展性。通过利用兼容 Postgresql 的数据库作为主要数据存储， AppMaster 应用程序可以轻松处理复杂的数据操作。

订购选项和优势

AppMaster Postgresql 提供一系列订阅计划，以满足不同用户的需求：

学习与探索（免费） ：新用户和平台测试的理想选择，允许用户免费熟悉 AppMaster 的功能。

：新用户和平台测试的理想选择，允许用户免费熟悉 的功能。 启动 ：入门级套餐，提供所有基本的后台、网络和移动应用开发功能。

：入门级套餐，提供所有基本的后台、网络和移动应用开发功能。 启动+ ：为每个容器提供更多资源，允许使用比启动计划更复杂的工作流和 endpoints 。

：为每个容器提供更多资源，允许使用比启动计划更复杂的工作流和 。 业务 ：专为多个后端微服务而设计，提供导出二进制文件和在企业内部托管应用程序的功能。

：专为多个后端微服务而设计，提供导出二进制文件和在企业内部托管应用程序的功能。 业务+ ：为扩展大型项目提供额外资源和高级功能。

：为扩展大型项目提供额外资源和高级功能。 企业：专为拥有众多微服务和应用程序的大型项目量身定制，提供源代码访问权限和完全可配置的计划。

特别优惠和认可

AppMaster 我们认识到初创企业、教育机构、非营利组织和开源社区的不同需求。因此，为这些实体提供了特别优惠和折扣。

知名评论平台 G2 一直认为AppMaster 在No-Code 开发平台、快速应用程序开发 (RAD)、API 管理、拖放应用程序构建器、API 设计和应用程序开发平台等多个类别中表现出色。在 2023 年春季版和 2023 年冬季版中，AppMaster 还被 G2 评为No-Code 开发平台领域的势头领先者。

结论

Bubble 毋庸置疑，在 平台中，MySQL 是最受欢迎的选择，但市场上也有多种可供选择的平台，可满足不同的需求和偏好。从 的综合方法到 的移动应用专业化，从 OutSystems 的企业级功能到 Mendix 的协作功能，每个平台都有其独特的优势。no-code AppMaster Adalo

此外，Appgyver 和 AdonisJs 为用户提供了no-code 和low-code 开发之间的平衡。最终，正确的平台选择取决于您项目的具体要求以及您希望的定制和控制水平。拥抱no-code 开发的力量，探索替代方案，找到最适合您的应用程序开发需求的方案。

在考虑Bubble 的替代方案时，AppMaster 是一个全面而强大的no-code 平台。其直观的可视化设计器、对各种框架的支持、毫不费力的部署选项、可扩展性以及消除技术债务的功能使其成为个人和组织的不二之选。通过简化应用程序开发过程，AppMaster 使用户能够轻松创建功能齐全的软件解决方案，从而改变了no-code 开发领域的游戏规则。

要开始使用AppMaster ，请访问官方网站并创建免费账户。释放no-code 的开发潜能，体验AppMaster 带来的速度、效率和灵活性。