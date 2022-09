Aplikasi seluler atau aplikasi web adalah chip perdagangan dalam teknologi. Itulah sebabnya perusahaan pengembangan aplikasi teratas terus merekrut pengembang aplikasi baru dengan ide-ide baru dan inovatif untuk pengembangan perangkat lunak. Perusahaan pengembang aplikasi seluler tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan pengembangan aplikasi, beberapa perusahaan pengembang lain pasti akan memanfaatkannya. Pengembang aplikasi adalah selusin sepeser pun, tetapi mendapatkan pengembang aplikasi dengan satu ide aplikasi yang akan masuk ke toko aplikasi jarang terjadi. Itulah sebabnya perusahaan pengembang aplikasi seluler terkemuka meluncurkan berbagai proyek untuk mencari pengembang aplikasi. Pengembang aplikasi ini mengembangkan aplikasi seluler untuk menawarkan solusi perangkat lunak atau untuk diunggah di toko aplikasi iOS dan Android. Beberapa aplikasi seluler (IOS dan Android) bahkan membantu dalam layanan pengembangan aplikasi dan layanan pengembangan perangkat lunak tertentu dengan menyederhanakan proses pengembangan untuk pengguna.

Pengembangan aplikasi seluler selalu menantang. Pengembangan aplikasi mengharuskan pengembang aplikasi untuk berpikir di luar kebiasaan. Aplikasi tertentu bahkan memerlukan pengembangan perangkat lunak khusus. Pengembangan perangkat lunak khusus adalah pembuatan perangkat lunak khusus hanya untuk aplikasi. Tidak ada pengembang aplikasi amatir atau rata-rata perusahaan pengembang aplikasi seluler yang dapat melakukannya. Ini membutuhkan tingkat presisi tertentu yang hanya dimiliki oleh pengembang aplikasi terlatih.

Banyak pengembang aplikasi percaya bahwa mengembangkan aplikasi saja sudah cukup. Namun, itu tidak benar. Pengguna peduli dengan aplikasi seluler mereka karena mereka peduli dengan pakaian mereka. Pengalaman pengguna secara keseluruhan penting. Pengembang aplikasi berpengalaman dan perusahaan pengembang aplikasi seluler yang baik tahu bahwa desain UI/ UX untuk aplikasi seluler harus rapi. Tidak masalah apakah itu pengembangan Aplikasi Android sederhana atau pengembangan aplikasi lintas platform. Retensi pengalaman pengguna itu penting. Setiap perusahaan pengembang aplikasi seluler yang ingin menjual aplikasi mereka mengetahui hal ini dengan baik. Jadi pengembang aplikasi berlomba tanpa henti untuk merilis proyek aplikasi besar berikutnya.

Perusahaan pengembang aplikasi seluler teratas di AS

Saat ini, pengembangan aplikasi telah menjadi proses yang tersebar, dan pengembang aplikasi teratas tersedia di seluruh dunia. Anda dapat mempekerjakan mereka dari San Francisco, CA, di AS hingga Asia atau Eropa. Semua perusahaan pengembang teratas telah memulai operasi mereka di berbagai lokasi. Katakanlah sebuah perusahaan pengembang aplikasi dapat memulai penjualan dan pemasarannya di AS dan operasi pengembangannya di Asia atau Eropa. Di atas segalanya, tidak ada perusahaan pengembangan aplikasi kode seperti AppMaster untuk memberikan solusi aplikasi yang lebih murah tanpa menyewa pengembang profesional. Platform pengembangan tanpa kode ini menawarkan solusi pengembangan yang lebih cepat untuk bisnis dengan anggaran terbatas.

Anda mungkin mencari perusahaan pengembangan aplikasi terbaik untuk pengembangan aplikasi di AS. Anda mungkin tidak jelas tentang memilih perusahaan pengembangan aplikasi untuk membangun aplikasi iOS atau Android. Anda tidak perlu khawatir lagi. Kami di sini untuk membantu Anda dalam hal ini. Memilih perusahaan pengembangan aplikasi seluler yang tepat untuk pengembangan aplikasi Anda sangatlah penting. Ada beberapa perusahaan pengembangan aplikasi di seluruh AS, dan inilah pilihan terbaik kami.

AppMaster

AppMaster Inc. adalah perusahaan pengembangan aplikasi teratas yang berbasis di San Francisco. AppMaster adalah perusahaan pengembangan aplikasi tanpa kode yang berbasis di AS yang membantu pemilik bisnis membuat aplikasi meskipun mereka tidak memiliki latar belakang teknis menggunakan pemrograman visual . Keindahan menggunakan platform pengembangan aplikasi ini adalah menyediakan kode sumber dan meniru tim pengembang.

Dengan menugaskan tugas ke tim pengembangan, Anda akan mendapatkan hasil yang sama, tetapi platform tanpa kode ini akan mengeluarkannya lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Alasannya adalah platform pengembangan aplikasi ini menghasilkan kode sumber dengan kecepatan 22.000 baris per detik dalam bahasa Go dan menulis dokumentasi teknis secara otomatis. AppMaster adalah platform pengembangan tiga-dalam-satu; Anda dapat membuat aplikasi web, aplikasi seluler, dan backend. Backend AppMaster menjadikan platform ini yang paling kuat dari semua platform tanpa kode yang ada saat ini.

EmizenTech

Ini adalah perusahaan pengembangan aplikasi seluler yang berspesialisasi dalam keragaman aplikasi di seluruh dunia. Emizentech, perusahaan pengembangan perangkat lunak terkemuka yang berbasis di AS, mulai beroperasi pada tahun 2013. Perusahaan pengembang aplikasi ini telah mendapatkan perhatian besar secara global dengan memberikan solusi pengembangan aplikasi berkualitas untuk bisnis.

Perusahaan ini membantu dalam pengembangan aplikasi untuk bisnis ukuran kecil, menengah, dan besar. Perusahaan memiliki tim pengembang aplikasi profesional yang membantu pemilik bisnis meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka melalui pengembangan aplikasi khusus.

EvaCodes

EvaCodes, perusahaan terkemuka di AS, adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak dan web yang memprioritaskan pengembangan aplikasi seluler dan pengembangan web. EvaCodes adalah perusahaan pengembangan aplikasi teratas yang menjadi pilihan bisnis terkemuka dunia. Perusahaan sedang berkembang pesat dalam meningkatkan grafik bisnisnya melalui pengembangan aplikasi yang berkualitas. Anda bisa mendapatkan layanan dari perusahaan pengembang aplikasi ini jika Anda ingin membuat aplikasi profesional untuk pengguna iOS atau Android.

Intuz

Intuz adalah perusahaan pengembangan aplikasi teratas yang berbasis di AS yang memberdayakan bisnis dengan transformasi teknologi . Sejauh ini, perusahaan telah membantu banyak startup mengatasi tantangan pengembangan aplikasi kustom. Selain itu, Intuz memiliki pengalaman sepuluh tahun melayani startup dengan aplikasi web, seluler, dan cloud.

Terpuji

Owebest adalah perusahaan solusi TI yang dapat mengalihdayakan proyek ke pakar TI di berbagai negara.

Web asyik

Groovy Web adalah perusahaan pengembangan web baru dan inovatif yang menjadi rumah bagi banyak pengembang aplikasi yang cerdas. Mereka membantu pengembang aplikasi muda untuk mewujudkan visi mereka dan dipekerjakan.

Biaya pengembangan aplikasi seluler

Pertanyaan paling umum yang dimiliki pengembang aplikasi adalah, "Berapa biayanya?". Waktu pengembangan aplikasi memainkan peran penting untuk mengukur biaya pengembangan aplikasi. Proyek pengembangan aplikasi seluler dapat memakan waktu hingga 500 jam. Sebelum mengembangkan aplikasi seluler apa pun, Anda harus memilih perusahaan dan pengembang aplikasi untuk itu. Bagian paling mendasar namun penting dari setiap proyek pengembangan aplikasi seluler adalah perkiraan biaya.

Pertama, Anda perlu memperkirakan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi seluler saat merekrut pengembang dari perusahaan pengembang aplikasi terkemuka. Untuk menghemat biaya pengembangan , kami sarankan Anda mencoba platform pengembangan aplikasi tanpa kode seperti AppMaster. Tetapi jika Anda mengembangkan aplikasi bisnis yang kompleks, maka menyewa pengembang aplikasi adalah ide terbaik. Biaya mempekerjakan pengembang sangat tergantung pada perusahaan pengembang aplikasi. Untuk estimasi biaya yang efisien, Anda perlu memeriksa kedua faktor (pengembang dan perusahaan pengembang).

Pengembangan aplikasi mencakup berbagai langkah untuk mengembangkan aplikasi seluler yang dapat ditindaklanjuti untuk startup. Karena sifat bisnis yang berubah, proyek aplikasi melibatkan teknologi canggih, termasuk Machine Learning (ML), Blockchain, Artificial Intelligence (AI) , dan Internet of Things (IoT). Untuk memenuhi kompleksitas ini, perusahaan pengembang merancang kursus khusus untuk melatih karyawan mereka dalam berbagai proyek pengembangan aplikasi. Bekerja sama dengan developer profesional akan membantu Anda dari melakukan kesalahan yang dapat membebani anggaran Anda. Anda dapat mengurangi biaya pengembangan aplikasi dengan cara berikut:

Jika Anda memilih untuk membuatnya sendiri dengan bantuan platform tanpa kode seperti AppMaster.

Jika Anda mempekerjakan pengembang aplikasi unggulan dari perusahaan pengembang aplikasi teratas.

Faktor pembentuk anggaran

Untungnya, ada beberapa faktor pembentuk anggaran untuk pengembangan aplikasi yang dapat membantu Anda dalam menentukan biaya pengembangan aplikasi. Anda dapat memperkirakan biaya pengembangan aplikasi dengan bantuan faktor-faktor berikut:

Platform yang didukung

Hal pertama yang perlu dipertimbangkan saat membuat aplikasi adalah platform tempat Anda berencana meluncurkannya. Perangkat dan platform seluler yang didukung akan menentukan apakah aplikasi dibuat hanya untuk iOS atau memiliki versi Android . Baik iOS dan Android memiliki persyaratan untuk aplikasi. Persyaratan ini tidak mempengaruhi biaya secara langsung. Namun, layanan pengembangan aplikasi seluler bervariasi antar platform. Itu memengaruhi tarif per jam pengembang yang memiliki keahlian platform. Pengembang iOS yang memiliki keahlian dalam kerangka kerja seperti Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa, dan UIKIT dapat mengenakan tarif per jam sebesar $45-$75 . Pengembang Android yang memiliki keahlian dalam kerangka kerja seperti Java, Android Studio IDE, dan Corona dapat mengenakan tarif per jam sebesar $25-$85 .

Biaya pengembang

Kedua, pengembang aplikasi seluler sering kali bekerja dengan tarif per jam, yang bervariasi menurut jumlah pengalaman yang telah mereka kumpulkan. Proyek aplikasi berprioritas tinggi membutuhkan perpaduan yang baik antara pengembang yang sangat berpengalaman dan pemula. Banyak perusahaan pengembangan aplikasi teratas menyimpan sekumpulan pengembang untuk menghindari pemborosan biaya overhead. Pengembang pemula atau pemula dapat mengenakan biaya mulai dari $30-$45 per jam . Pengembang ini dapat membantu dengan tugas-tugas kasar seperti pemeliharaan atau debugging.

Pengembang aplikasi berpengalaman dapat meminta $60-$75 per jam untuk pengembangan aplikasi. Pengembang ini memiliki tingkat keahlian tertentu. Hal ini diperlukan untuk melakukan tugas-tugas utama untuk proyek pengembangan aplikasi. Mereka juga dapat memandu pengembang pemula dengan hambatan mereka.

Pengembang aplikasi seluler ahli adalah veteran pengembangan aplikasi. Mereka biasanya adalah pemimpin tim yang memimpin proyek pengembangan aplikasi. Pengembang ahli memandu tim mereka menuju tugas-tugas yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi. Mereka melakukan ini sambil melakukan tugas prioritas tertinggi sendiri. Pengembang aplikasi ahli dapat membebankan biaya hingga $120 per jam.

Jenis dan tujuan aplikasi

Biaya proyek pengembangan aplikasi seluler Anda juga bervariasi menurut jenis dan tujuan aplikasi yang Anda kembangkan. Pilihan ini adalah pilihan awal. Namun, itu memiliki dampak nyata pada biaya proyek secara keseluruhan. Kami menyebutkan beberapa jenis format aplikasi di sini. Mari kita mulai:

Aplikasi web belum tentu aplikasi tetapi situs web ramah pengguna yang digunakan pada perangkat seluler. Mereka adalah pilihan pengembangan aplikasi termurah untuk perusahaan pengembangan aplikasi. Desain menarik mereka membantu pengembang mendapatkan wawasan pengguna yang membantu mereka membuat perbaikan positif seiring waktu.

Aplikasi asli adalah aplikasi yang kami kembangkan dengan bahasa asli platform tempat kami ingin merilis aplikasi. Ada banyak pro dari aplikasi asli. Mereka menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi yang dikembangkan secara umum. Misalnya, aplikasi asli yang dibuat dalam JavaScript untuk Android akan berfungsi lebih baik di platform daripada aplikasi yang dikembangkan dalam bahasa Swift untuk Android. Kontra utama untuk aplikasi ini adalah bahwa jika pengembang ingin merilis aplikasi di berbagai platform, mereka harus mendesain ulang aplikasi untuk setiap sistem operasi, yang secara drastis menaikkan biaya.

Aplikasi hibrida juga disebut kompromi di dunia teknologi. Ini adalah jalan tengah yang sempurna bagi pengembang yang ingin menyeimbangkan produktivitas dan kinerja dalam proyek pengembangan aplikasi mereka. Aplikasi hibrida menghemat waktu karena alih-alih menulisnya dalam bahasa tertentu, pengembang mengembangkannya dalam bahasa umum seperti JavaScript, CSS, atau HTML. Mereka melakukan ini dengan bantuan kerangka kerja seperti Cordova dan Ionic. Aplikasi ini hanyalah situs web yang dikupas di dalam aplikasi seluler melalui tampilan web.

Kerangka

Beberapa kerangka kerja pengembangan memungkinkan pengembang untuk menulis kode sumber tunggal yang bekerja di berbagai platform. Mereka melakukan ini dengan mengkompilasi kode yang diperlukan untuk membuat sistem operasi asli. Aplikasi yang kami kembangkan dengan cara ini disebut aplikasi lintas platform. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa aplikasi ini tidak berfungsi sebaik aplikasi yang dikembangkan secara asli.

Jenis aplikasi baru yang memiliki tampilan hampir asli adalah "itu" baru akhir-akhir ini. Kami mengembangkan aplikasi ini dalam kerangka kerja JavaScript yang berfokus pada komponen. Mereka menggabungkan kelebihan aplikasi hybrid dan lintas platform. Tetapi karena pengembang mengembangkan aplikasi ini dalam kerangka kerja JavaScript , mereka tidak memerlukan tampilan web. Aplikasi ini menawarkan kinerja seperti aplikasi asli dengan biaya lebih rendah.

Pemanfaatan fitur-fitur canggih

Jika sebuah aplikasi menggunakan navigasi GPS dan teknologi terkait AI lainnya, biaya pengembangan akan meningkat secara bertahap.

Perangkat keras yang didukung

Produk perangkat keras spesifik mana, seperti iPhone 13, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S10 Plus, dan lainnya, yang akan didukung?

Rencanakan untuk pemeliharaan di masa mendatang

Setelah tugas pengembangan aplikasi selesai, pengembang mungkin masih akan diminta untuk melakukan pembaruan yang memperbaiki masalah. Selanjutnya, Anda perlu mengklarifikasi bahwa aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi lain yang akan menjadi sumber kontennya. Selain itu, kompleksitas item visual yang digunakan dalam aplikasi akan berdampak besar pada harga.

Biaya proyek aplikasi standar

Anda dapat menerapkan beberapa tolok ukur standar atau rata-rata untuk biaya proyek pengembangan aplikasi ke berbagai kategori aplikasi. Dari data berbagai bisnis tentang biaya pengembangan aplikasi, Anda dapat memperkirakan biaya proyek Anda. Untuk proyek aplikasi standar yang membutuhkan waktu 500 jam untuk diproduksi, biayanya bisa mencapai $25.000 . Tentu saja, ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat menghitung biaya pengembangan aplikasi seluler.

Untuk meringkas, biaya keseluruhan untuk mengembangkan aplikasi tidak murah. Setelah menggabungkan semua biaya, aplikasi umum untuk satu platform berharga hampir $25.000-$50.000 . Aplikasi dengan kerumitan menengah untuk satu platform dapat berharga $50.000-$100.000 . Dan aplikasi yang rumit untuk satu platform dapat menghabiskan biaya hingga $100.000 . Ini adalah biaya yang dibebankan oleh perusahaan pengembangan aplikasi teratas di AS untuk proyek pengembangan aplikasi mereka. Tentu saja, beberapa harga mungkin berbeda jika Anda bekerja dengan pengembang lepas alih-alih perusahaan pengembang aplikasi seluler.

Bagaimana saya tahu jika pengembang aplikasi bagus sebelum mempekerjakan mereka?

Sekarang Anda telah memutuskan jenis platform atau aplikasi seluler yang ingin Anda kembangkan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang mempekerjakan pengembang untuk pekerjaan itu. Pengembang yang baik dapat berarti perbedaan antara aplikasi yang menduduki puncak tangga lagu dan kehilangan waktu, uang, dan sumber daya. Untuk proyek yang kompleks, Anda perlu menyewa pengembang aplikasi profesional. Untuk tujuan ini, Anda dapat menilai kredibilitas pengembang aplikasi berdasarkan riwayat pekerjaan dan portofolio mereka sebelumnya sebelum benar-benar mempekerjakan mereka untuk melihat seberapa baik mereka bekerja di proyek lain. Anda dapat mengetahui banyak tentang mereka hanya dengan menganalisis riwayat pekerjaan mereka. Jadi, memilih pengembang aplikasi seluler yang baik sangat penting. Tidak ada yang ingin menghabiskan sejumlah sumber daya pada seseorang hanya untuk mengetahui setelah beberapa waktu bahwa mereka membuat keputusan yang salah. Anda mungkin khawatir tentang langkah-langkah penting saat menyewa pengembang aplikasi profesional. Jika ya, tidak perlu mencari lagi! Kami mengungkap aspek teratas yang perlu dipertimbangkan saat merekrut pengembang aplikasi untuk proyek Anda. Mari menyelam lebih dalam:

Keahlian teknis dan portofolio yang mengesankan

Mengembangkan aplikasi adalah tugas yang menantang. Saat memilih pengembang, Anda harus fokus pada pengalaman dan keahlian teknis Anda sebelumnya. Pengembangan aplikasi melewati banyak tahapan sebelum dikirimkan ke pengguna akhir, termasuk pembuatan ide, desain, pengembangan, pengujian, dan penerapan. Sebelum memilih pengembang untuk proyek Anda, pastikan pengembang mengetahui tren teknologi baru dalam pengembangan aplikasi . Selain itu, pengembang telah mengikuti beberapa lokakarya dan menerima sertifikasi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis.

Keahlian mendesain aplikasi

Startup mencari aplikasi bisnis yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi, Anda perlu menyewa pengembang dengan keterampilan merancang aplikasi yang sangat baik untuk membuat aplikasi intuitif dengan pengalaman pengguna yang lancar. Selain itu, pengembang aplikasi Anda harus memiliki hasrat untuk desain yang luar biasa. Pengembang dengan keterampilan desain yang sangat baik akan memberikan aplikasi yang sempurna.

Tentukan biaya proyek

Saat menyewa pengembang, biaya proyek akan tergantung pada seberapa baik Anda bernegosiasi. Sebelum mempekerjakan pengembang profesional untuk aplikasi Anda, Anda perlu menetapkan batas anggaran untuk memperjelas batas anggaran Anda untuk proyek pengembangan aplikasi seluler Anda. Menentukan biaya proyek Anda akan membantu Anda menemukan pengembang yang terampil dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, Anda dapat menyewa pengembang aplikasi profesional untuk aplikasi seluler Anda dengan perencanaan dan perkiraan anggaran yang tepat. Anda harus serius dengan pengembangan aplikasi dan berencana untuk merekrut pengembang aplikasi seluler. Untuk ini, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki anggaran dalam pikiran. Anggaran ini akan menjadi landasan Anda dalam proses pembangunan. Kisaran ini tergantung pada Anda. Anda mungkin berpikir hanya dalam hal biaya pengembangan. Tetapi ada banyak biaya lain yang terkait dengan pengembangan aplikasi yang sering diabaikan orang. Misalnya, kami melakukan pengujian pasar sebelum proses pengembangan untuk memeriksa apakah ada permintaan untuk aplikasi. Ini membutuhkan uang. Bahkan tugas dasar seperti pengujian prototipe membutuhkan uang yang terpisah dari biaya pengembangan. Setelah Anda mengembangkan aplikasi, Anda merilisnya, dan membutuhkan biaya untuk memelihara aplikasi setelah pengembangan. Terlepas dari biaya ini, perlu biaya untuk melakukan pemasaran untuk aplikasi ini. Karena itu, Anda harus memilih pengembang yang sesuai dengan anggaran Anda.

Garis waktu proyek

Garis waktu proyek sangat penting dalam hal mempekerjakan pengembang profesional. Beberapa startup memiliki batas waktu yang ketat untuk penyelesaian proyek. Saat mempekerjakan pengembang untuk proyek aplikasi Anda, Anda perlu mendiskusikan waktu proyek sebelum memulai. Tanyakan kepada pengembang tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aplikasi. Jika pengembang setuju untuk memenuhi tenggat waktu Anda, ini adalah waktu terbaik untuk memulai kolaborasi Anda.

Pengujian

Anda harus menguji aplikasi sebelum meluncurkannya untuk mendapatkan umpan balik pengguna. Pengujian aplikasi adalah pendekatan terbaik untuk memenuhi harapan pengguna. Jadi, saat merekrut pengembang aplikasi, pastikan pengembang terampil dalam melakukan pengujian aplikasi dan perbaikan bug (jika ada).

Melepaskan

Setelah menyelesaikan semua langkah, saatnya Anda memublikasikan aplikasi ke Apple app store dan Google Play . Merilis aplikasi adalah fase penting, jadi Anda harus mencari pengembang aplikasi yang sepenuhnya memahami prosedur dan batasan platform penerbitan ini.

Langkah-langkah untuk menyewa pengembang aplikasi

Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini untuk merekrut pengembang aplikasi seluler terbaik untuk proyek Anda. Mari kita mulai:

Langkah 1. Posting pekerjaan

Setelah Anda memposting daftar Anda untuk pengembang aplikasi, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan beberapa aplikasi. Pengembang teliti. Mereka kemungkinan besar akan mengirimkan portofolio mereka bersama dengan resume mereka. Tapi portofolio bisa menyesatkan. Cara terbaik untuk memilih pengembang aplikasi adalah dengan menguji keterampilan mereka secara langsung. Tes ini dapat membantu Anda memilih beberapa kandidat awal yang baik dari kumpulan pelamar.

Langkah 2. Pilih beberapa kandidat

Setelah memilih beberapa kandidat awal yang baik dari kumpulan pelamar Anda, lebih baik melakukan percakapan satu lawan satu dengan masing-masing dari mereka. Sangat wajar jika setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Beberapa individu bekerja dengan satu sama lain, dan beberapa tidak. Namun, Anda memilih pengembang aplikasi seluler terbaik yang Anda yakini akan bekerja dengan baik dengan Anda dan tim Anda. Keputusan ini mempengaruhi lingkungan kerja. Hal ini juga mempengaruhi kemajuan proyek.

Langkah 3. Sewa pengembang

Proyek pembangunan seringkali sensitif terhadap waktu. Pencurian ide di bidang teknologi tidak jarang terjadi. Perusahaan pengembang aplikasi mana pun dapat mencuri aplikasi atau proyek Anda bahkan sebelum Anda mendapatkan kesempatan untuk mematenkan prototipe Anda. Itulah mengapa Anda perlu memilih pengembang aplikasi yang menghormati tenggat waktu. Pastikan untuk menanyai pengembang aplikasi Anda tentang keterikatan mereka pada garis waktu. Minta mereka untuk menampilkan laporan rinci tentang jadwal mereka pada proyek mereka sebelumnya. Menilai pekerjaan mereka sesuai dengan waktu yang diberikan untuk itu. Tanyakan pendapat mereka tentang seperti apa garis waktu yang nyaman bagi mereka. Jika pandangan Anda selaras, maka Anda dapat bergerak maju. Merilis aplikasi hanyalah setengah dari pekerjaan. Setelah mengembangkan aplikasi, itu membutuhkan pemeliharaan konstan. Pastikan untuk menyewa pengembang aplikasi seluler yang bersedia memelihara aplikasi bahkan setelah proyek selesai.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi?

Setelah menyewa pengembang aplikasi atau memilih perusahaan pengembang aplikasi seluler, pertanyaan berikutnya adalah, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?". Jika Anda menanyakan pertanyaan ini, Anda tidak sendirian. Banyak pengembang berpikir tentang timeline aplikasi mereka, dan memang seharusnya begitu. Linimasa Anda memengaruhi anggaran dan biaya keseluruhan proyek pengembangan aplikasi Anda. Belum lagi jumlah pengembang yang Anda butuhkan dan jam kerja yang Anda butuhkan untuk mereka. Kami membantu Anda. Kami mengungkap jumlah waktu yang diperlukan untuk berbagai proses selama pengembangan aplikasi. Mari kita mulai:

Tentukan cakupan aplikasi

Langkah pertama adalah menentukan cakupan aplikasi dan menentukan persyaratannya. Untuk aplikasi berukuran kecil, dibutuhkan waktu 1-2 minggu. Untuk aplikasi menengah (berukuran sedang), dibutuhkan 2-3 minggu, dan untuk aplikasi yang lebih kompleks membutuhkan waktu 3-4 minggu untuk menentukan persyaratan dan cakupannya.

Kembangkan desain UI/UX

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan desain UI/UX. Itu termasuk skema warna , font , tema, dll. Untuk aplikasi berukuran kecil dengan beberapa pengembang UI/UX, ini membutuhkan waktu 3-4 minggu. Untuk aplikasi menengah (berukuran sedang) dengan beberapa pengembang UI/UX, ini membutuhkan waktu 6-7 minggu. Untuk aplikasi kompleks dengan beberapa pengembang UI/UX, dibutuhkan waktu 9-10 minggu.

Mulai pengembangan aplikasi

Setelah mengembangkan aplikasi, perusahaan pengembangan perangkat lunak mengelola backend aplikasi. Proses ini dilakukan bersamaan dengan proses pengembangan. Jika hal ini tidak terjadi secara paralel dengan proyek pengembangan, hal itu dapat berdampak signifikan terhadap timeline proyek. Untuk aplikasi berukuran kecil, proses ini membutuhkan waktu 6-7 minggu. Untuk aplikasi menengah (berukuran sedang), proses ini membutuhkan waktu 14-15 minggu. Untuk aplikasi yang kompleks, proses ini membutuhkan waktu 20-22 minggu.

Pengujian beta

Setelah pengembangan aplikasi selesai, perusahaan pengembangan aplikasi seluler teratas mengirimkannya untuk pengujian beta. Pengujian beta adalah saat sekelompok orang terpilih mencoba dan menguji aplikasi dan memberikan umpan balik. Kami melakukan pengujian Beta untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan lancar dan menarik bagi konsumen. Jika grup pengujian beta menunjukkan masalah atau ketidakkonsistenan, pengembang akan mengerjakan ulang aplikasi dan memperbaikinya. Itu penting sebelum merilis aplikasi di platform yang dipilih. Untuk aplikasi berukuran kecil, dibutuhkan 5-10 penguji dan 7-8 hari. Untuk aplikasi menengah (berukuran sedang), pengujian beta membutuhkan waktu 14-15 hari. Ini juga membutuhkan 25-40 penguji. Namun, dengan aplikasi yang kompleks, pengujian beta terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada di aplikasi lain. Pengujian beta aplikasi kompleks dapat memakan waktu 1-2 bulan dengan 100+ penguji beta. Itu penting untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik setelah dirilis. Dan bahwa pengembang aplikasi dapat menghapus dan memperbaiki masalah atau inkonsistensi apa pun sebelum mengunggah aplikasi pada platform yang dipilih. Ini menghemat waktu dan uang.

Secara keseluruhan, total waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi berukuran kecil hampir 2-2,5 bulan. Jumlah waktu yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi menengah (berukuran sedang) hampir 3-4 bulan. Jumlah keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang kompleks hampir 5-6 bulan.

Mengapa Anda harus memperhatikan platform tanpa kode?

Di era saat ini, kami mendengar hype layanan tanpa kode-platform yang terkait dengan pengembangan aplikasi. Perusahaan pengembangan perangkat lunak mengembangkan aplikasi yang ramah pelanggan, dan mereka memindahkan proyek mereka dengan mudah. Platform tanpa kode ini membuat hidup pengguna menjadi mudah dan hemat biaya. Menurut sebuah survei, 65% perusahaan pengembangan perangkat lunak akan menjadi platform tanpa kode pada tahun 2024. Kembali pada tahun 2017, perusahaan pengembangan aplikasi berpartisipasi dalam uji benchmark produktivitas awal yang membandingkan tanpa kode yang digerakkan oleh model. Perusahaan pengembangan perangkat lunak teratas dengan pengembangan tradisional menggunakan JavaScript. Ada statistik yang mengesankan tentang tanpa kode: Produktivitas diperoleh dengan pengembangan aplikasi tanpa kode. Sebuah survei oleh para ahli pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengembang aplikasi seluler mencapai produktivitas 4,7X.

Platform tanpa kode: pasar yang terfragmentasi

Pasar pengembangan tanpa kode beragam, dengan penetrasi berbagai platform, solusi perangkat lunak, dan subpasar. Misalnya, beberapa ceruk melayani bisnis besar, menengah, dan kecil. AppMaster adalah platform pengembangan aplikasi tanpa kode populer yang menyediakan aplikasi berkinerja tinggi dan aman. Mereka menyediakan layanan pengembangan aplikasi seluler teratas. Kuadran Ajaib untuk platform tanpa kode perusahaan ini ditunjukkan di bawah ini:

Apa platform pengembangan tanpa kode terbaik?

Saat ini, pasar yang beragam tersedia untuk pengembangan tanpa kode, seperti AppMaster, Adalo, dan Bubble. Di atas segalanya, AppMaster adalah alat tanpa kode terbaik dengan keunggulan kompetitif dibandingkan platform pengembangan tanpa kode lainnya. Platform tanpa kode ini memungkinkan bisnis meningkatkan visibilitas mereka dengan aplikasi seluler dan web tanpa menyewa pengembang profesional. Di sini kami mengungkap keunggulan kompetitif AppMaster dibandingkan platform tanpa kode lainnya. Mari kita mulai:

Kode sumber

Keindahan pengembangan aplikasi dengan AppMaster adalah ia menyediakan kode sumber untuk sebuah aplikasi. Dengan tersedianya kode sumber, Anda dapat memodifikasi solusi perangkat lunak meskipun Anda tidak menggunakan platform ini lagi.

Kecepatan

Pengembangan aplikasi dengan AppMaster lebih cepat daripada platform serupa. Jadi dengan menggunakan platform ini, Anda dapat membuat aplikasi bisnis Anda tersedia di toko aplikasi dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu.

Hosting aplikasi di platform apa pun

AppMaster memungkinkan aplikasi untuk mendapatkan hosting di platform cloud apa pun. Setelah membangun aplikasi dengan AppMaster, Anda dapat meng-host aplikasi Anda di awan AppMaster, awan pribadi, komersial apa pun, atau bahkan offline.

Keserbagunaan

AppMaster memungkinkan pemilik bisnis untuk mengotomatisasi alur kerja bisnis mereka dengan fleksibilitas. Jadi, Anda dapat membuat backend yang kompleks dengan platform tanpa kode ini dan menggunakannya untuk beberapa proyek pengembangan aplikasi.

Pikiran terakhir

Pengembangan aplikasi tampaknya mudah, tetapi hanya pengembang aplikasi seluler atau perusahaan pengembang aplikasi seluler yang tahu betapa melelahkannya proses tersebut. Praktik terbaik adalah mengembangkan aplikasi seluler atau web dengan platform pengembangan aplikasi tanpa kode seperti AppMaster untuk menghemat waktu dan uang Anda. Platform pengembangan aplikasi tanpa kode ini telah menggantikan pengembang aplikasi karena mereka menawarkan solusi aplikasi ekonomis untuk perusahaan rintisan kecil atau menengah. Tetapi jika sebuah organisasi ingin membangun proyek aplikasi yang kompleks, menyewa pengembang aplikasi dari perusahaan pengembang aplikasi teratas akan menjadi ide terbaik. Proyek aplikasi yang kompleks membutuhkan fitur-fitur canggih seperti GPS dan membutuhkan keterampilan pengkodean. Untuk menyewa pengembang aplikasi profesional, disarankan untuk mencari vendor pengembangan aplikasi teratas yang menawarkan solusi aplikasi yang hemat biaya dan berkualitas.

Kami harap Anda berpengalaman dalam perusahaan pengembangan aplikasi seluler teratas yang berbasis di AS. Anda dapat menyewa pengembang profesional dari perusahaan pengembangan mana pun untuk menyelesaikan proyek pengembangan aplikasi Anda. Di atas segalanya, kami sarankan Anda mencoba AppMaster untuk menyelesaikan proyek Anda dengan cara yang lebih murah dan lebih cepat. Lintas platform ini akan menghemat waktu dan uang Anda. Semoga berhasil dengan proyek pengembangan aplikasi Anda!