Un'applicazione mobile o un'applicazione web è la moneta di scambio della tecnologia. Ecco perché le migliori aziende di sviluppo di applicazioni continuano ad assumere nuovi sviluppatori di applicazioni con idee nuove e innovative per lo sviluppo di software. Le aziende di sviluppo di applicazioni mobili sanno che se non capitalizzano sullo sviluppo di app, lo farà sicuramente qualche altra azienda di sviluppo. Di sviluppatori di app ce ne sono a bizzeffe, ma è raro trovare lo sviluppatore di app con un'idea che possa raggiungere gli app store. Per questo motivo le migliori aziende di sviluppo di applicazioni mobili lanciano diversi progetti di scouting di sviluppatori di app. Questi sviluppatori di applicazioni sviluppano applicazioni mobili per offrire soluzioni software o per caricarle sugli app store di IOS e Android. Alcune applicazioni mobili (IOS e Android) aiutano persino nei servizi di sviluppo di app e in alcuni servizi di sviluppo software, semplificando il processo di sviluppo per l'utente.

Lo sviluppo di un'applicazione mobile è sempre impegnativo. Lo sviluppo di un'app richiede che lo sviluppatore pensi fuori dagli schemi. Alcune applicazioni richiedono addirittura lo sviluppo di software personalizzato. Lo sviluppo di software personalizzato consiste nella creazione di software specializzato solo per l'applicazione. Nessuno sviluppatore di app amatoriale o un'azienda media di sviluppo di app mobili può farlo. Richiede un certo livello di precisione che solo gli sviluppatori di app qualificati possono avere.

Molti sviluppatori di app credono che sia sufficiente sviluppare app. Ma non è così. Gli utenti tengono alle loro app mobili come tengono ai loro abiti. L'esperienza complessiva dell'utente è importante. Gli sviluppatori di app esperti e qualsiasi buona società di sviluppo di app mobili sanno che ildesign UI/UX delle app mobili deve essere impeccabile. Non importa se si tratta di un semplice sviluppo di app Android o di un'applicazione multipiattaforma. Il mantenimento dell'esperienza utente è importante. Lo sa bene qualsiasi azienda di sviluppo di app mobili che voglia vendere le proprie applicazioni. Quindi gli sviluppatori di app sono in una corsa senza fine per rilasciare il prossimo grande progetto di app.

Le migliori aziende di sviluppo di app mobili negli Stati Uniti

Oggi lo sviluppo di app è diventato un processo dispersivo e i migliori sviluppatori di app sono disponibili in tutto il mondo. È possibile assumerli da San Francisco, CA, negli Stati Uniti, all'Asia o all'Europa. Tutte le migliori aziende di sviluppo hanno avviato le loro attività in più sedi. Ad esempio, una società di sviluppo di app può avviare le vendite e il marketing negli Stati Uniti e le operazioni di sviluppo in Asia o in Europa. Soprattutto, esistono società di sviluppo di app no-code come AppMaster, che forniscono soluzioni di app più economiche senza assumere uno sviluppatore professionista. Questa piattaforma di sviluppo no-code offre soluzioni di sviluppo più rapide alle aziende con un budget limitato.

Potreste essere alla ricerca della migliore società di sviluppo di app negli Stati Uniti. Potreste non avere le idee chiare sulla scelta di un'azienda di sviluppo di app per realizzare un'applicazione iOS o Android. Non dovete più preoccuparvi. Siamo qui per aiutarvi a questo proposito. La scelta della giusta società di sviluppo di applicazioni mobili è fondamentale. Esistono diverse società di sviluppo di app in tutti gli Stati Uniti ed ecco la nostra selezione delle migliori.

AppMaster

AppMaster Inc. è una delle migliori società di sviluppo di app con sede a San Francisco. AppMaster è una delle migliori società di sviluppo di applicazioni no-code con sede negli Stati Uniti che aiuta i proprietari di aziende a creare applicazioni anche se non hanno un background tecnico utilizzando la programmazione visiva. Il bello di utilizzare questa piattaforma di sviluppo app è che fornisce il codice sorgente e imita il team di sviluppatori.

Assegnando un compito al team di sviluppo, si otterrà lo stesso risultato, ma questa piattaforma no-code lo realizzerà in modo più rapido, migliore ed economico. Il motivo è che questa piattaforma di sviluppo di app genera codice sorgente alla velocità di 22.000 righe al secondo nel linguaggio Go e scrive automaticamente la documentazione tecnica. AppMaster è una piattaforma di sviluppo tre in uno: è possibile creare applicazioni web, applicazioni mobili e un backend. Il backend di AppMaster rende questa piattaforma la più potente tra tutte quelle esistenti ma senza codice.

EmizenTech

È una società di sviluppo di applicazioni mobili specializzata nella diversità delle applicazioni in tutto il mondo. Emizentech, una delle principali società di sviluppo software con sede negli Stati Uniti, ha iniziato la sua attività nel 2013. Questa società di sviluppo di app si è guadagnata un'attenzione massiccia a livello globale grazie alla fornitura di soluzioni di sviluppo di app di qualità alle aziende.

L'azienda contribuisce allo sviluppo di app per aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. L'azienda dispone di un team di sviluppatori di app professionali che aiutano i proprietari di aziende a migliorare la crescita del loro business attraverso lo sviluppo di app personalizzate.

EvaCodes

EvaCodes, una delle migliori aziende statunitensi, è una società di sviluppo software e web che dà priorità allo sviluppo di applicazioni mobili e allo sviluppo web. EvaCodes è la migliore azienda di sviluppo di app, scelta dalle aziende più importanti del mondo. L'azienda si impegna a migliorare il proprio business attraverso lo sviluppo di applicazioni di qualità. È possibile avvalersi dei servizi di questa società di sviluppo di app se si desidera creare un'applicazione professionale per gli utenti iOS o Android.

Intuz

Intuz è la principale società di sviluppo di app con sede negli Stati Uniti che consente alle aziende di trasformarsi tecnologicamente. Finora, l'azienda ha aiutato molte startup a superare le sfide dello sviluppo di app personalizzate. Inoltre, Intuz vanta dieci anni di esperienza al servizio delle startup con applicazioni web, mobili e cloud.

Owebest

Owebest è un'azienda di soluzioni IT che può esternalizzare un progetto ai suoi esperti IT in diversi Paesi.

Groovy Web

Groovy Web è una società di sviluppo web nuova e innovativa che ospita molte menti brillanti di sviluppatori di app. Aiuta i giovani sviluppatori di app a realizzare le loro visioni e a farsi assumere.

Costo dello sviluppo di un'app mobile

La domanda più frequente che ogni sviluppatore di app si pone è: "Quanto costerà? ". Il tempo di sviluppo dell'app gioca un ruolo fondamentale per misurare il costo di sviluppo dell'app. Un progetto di sviluppo di un'applicazione mobile può richiedere fino a 500 ore. Prima di sviluppare un'applicazione mobile, è necessario scegliere un'azienda e uno sviluppatore di applicazioni. La parte più importante e fondamentale di ogni progetto di sviluppo di un'applicazione mobile è la stima dei costi.

Per prima cosa, è necessario stimare il costo necessario per lo sviluppo di un'applicazione mobile quando si assume uno sviluppatore da una delle migliori società di sviluppo di app. Per risparmiare sui costi di sviluppo, vi consigliamo di provare una piattaforma di sviluppo di applicazioni no-code come AppMaster. Ma se state sviluppando un'applicazione aziendale complessa, assumere uno sviluppatore di applicazioni è l'idea migliore. Il costo dell'assunzione di uno sviluppatore dipende molto dalla società di sviluppo dell'app. Per una stima efficiente dei costi, è necessario esaminare entrambi i fattori (sviluppatore e società di sviluppo).

Lo sviluppo di un'app comprende varie fasi per sviluppare un'applicazione mobile utilizzabile per le startup. A causa della natura mutevole delle aziende, i progetti di app coinvolgono tecnologie avanzate, tra cui Machine Learning (ML), Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI) e Internet of Things (IoT). Per far fronte a queste complessità, le società di sviluppo progettano corsi speciali per formare i propri dipendenti a diversi progetti di sviluppo di app. Lavorare con sviluppatori professionisti vi aiuterà a non commettere errori che possono gravare sul vostro budget. È possibile ridurre il costo dello sviluppo di un'app nei seguenti modi:

Se scegliete di costruirla da soli con l'aiuto di una piattaforma no-code come AppMaster.

Se si assumono sviluppatori di app di alto livello dalle migliori società di sviluppo di applicazioni.

Fattori di formazione del budget

Fortunatamente, esistono alcuni fattori di formazione del budget per lo sviluppo di un'app che possono aiutarvi a determinare le spese di sviluppo dell'app. È possibile stimare il costo dello sviluppo di un'app con l'aiuto dei seguenti fattori:

Piattaforme supportate

La prima cosa da considerare durante la creazione di app è la piattaforma su cui si intende lanciarle. I dispositivi mobili e le piattaforme supportate determinano se un'app viene creata solo per iOS o se ha una versione per Android. Sia iOS che Android hanno i loro requisiti per le app. Questi requisiti non influiscono direttamente sul costo. Tuttavia, i servizi di sviluppo di app mobili variano a seconda delle piattaforme. Ciò influisce sulla tariffa oraria degli sviluppatori con esperienza nella piattaforma. Gli sviluppatori IOS esperti in framework come Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa e UIKIT possono richiedere una tariffa oraria di 45-75 dollari. Gli sviluppatori Android con competenze in framework come Java, Android Studio IDE e Corona possono richiedere una tariffa oraria compresa tra 25 e 85 dollari.

Costo dello sviluppatore

In secondo luogo, gli sviluppatori di applicazioni mobili spesso lavorano a tariffe orarie, che variano in base alla quantità di esperienza accumulata. I progetti di app ad alta priorità richiedono un buon mix di sviluppatori esperti e principianti. Molte delle migliori società di sviluppo di app mantengono un gruppo misto di sviluppatori per evitare di incidere sui costi generali. Gli sviluppatori alle prime armi o principianti possono richiedere una tariffa di 30-45 dollari l'ora. Questi sviluppatori possono aiutare a svolgere mansioni di routine, come la manutenzione o il debug.

Uno sviluppatore esperto può chiedere 60-75 dollari l'ora per lo sviluppo di un'applicazione. Questi sviluppatori hanno un certo livello di competenza. È necessario per svolgere i compiti principali del progetto di sviluppo dell'app. Possono anche guidare gli sviluppatori alle prime armi con i loro ostacoli.

Gli sviluppatori di app mobili esperti sono veterani dello sviluppo di app. Di solito sono i leader del team al timone del progetto di sviluppo dell'app. Gli sviluppatori esperti guidano il loro team verso le attività necessarie allo sviluppo dell'app. Fanno questo mentre si occupano loro stessi dei compiti più prioritari. Gli sviluppatori di app esperti possono arrivare a fatturare fino a 120 dollari l'ora.

Tipo di app e scopo

I costi del progetto di sviluppo di un'applicazione mobile variano anche in base al tipo e allo scopo dell'applicazione che si sta sviluppando. Questa scelta è preliminare. Tuttavia, ha un impatto notevole sul costo complessivo del progetto. Citiamo qui alcuni tipi di formati di app. Cominciamo:

Una web app non è necessariamente un'applicazione, ma un sito web di facile utilizzo utilizzato su dispositivi mobili. Sono la scelta più economica per le aziende di sviluppo di app. Il loro design accattivante aiuta gli sviluppatori ad acquisire informazioni sugli utenti e ad apportare miglioramenti positivi nel tempo.

Leapp native sono app che sviluppiamo con il linguaggio nativo della piattaforma su cui vogliamo rilasciare l'app. I vantaggi delle app native sono numerosi. Offrono prestazioni migliori rispetto alle app sviluppate in generale. Ad esempio, un'app nativa creata in JavaScript per Android funzionerà meglio sulla piattaforma rispetto a un'app sviluppata in linguaggio Swift per Android. Il principale svantaggio di queste app è che se uno sviluppatore vuole rilasciare l'app su più piattaforme, deve riprogettare l'app per ogni sistema operativo, il che fa lievitare drasticamente i costi.

Le app ibride sono chiamate anche compromessi nel mondo tecnologico. Sono la via di mezzo perfetta per gli sviluppatori che desiderano bilanciare produttività e prestazioni nei loro progetti di sviluppo di app. Le app ibride consentono di risparmiare tempo perché, invece di scriverle in un linguaggio specifico, gli sviluppatori le sviluppano in un linguaggio generale come JavaScript, CSS o HTML. Lo fanno con l'aiuto di framework come Cordova e Ionic. Queste app non sono altro che siti web racchiusi all'interno di applicazioni mobili tramite webview.

Framework

Alcuni framework di sviluppo consentono agli sviluppatori di scrivere codici a fonte unica che funzionano su più piattaforme. Lo fanno compilando il codice come è necessario per creare sistemi operativi nativi. Le applicazioni sviluppate in questo modo sono chiamate applicazioni multipiattaforma. Un aspetto negativo di questo sistema è che queste app non funzionano bene come quelle sviluppate in modo nativo.

Un nuovo tipo di app che ha un aspetto quasi nativo è il nuovo "it" di questi tempi. Sviluppiamo queste app in framework JavaScript incentrati sui componenti. Combinano i vantaggi delle app ibride e multipiattaforma. Ma poiché gli sviluppatori sviluppano queste app in framework JavaScript, non richiedono una webview. Queste applicazioni offrono prestazioni simili a quelle delle applicazioni native a un costo inferiore.

Utilizzo di funzioni avanzate

Se un'app fa uso della navigazione GPS e di altre tecnologie legate all'intelligenza artificiale, il costo di sviluppo aumenterà gradualmente.

Hardware supportato

Quali prodotti hardware specifici, come iPhone 13, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S10 Plus e altri, saranno supportati?

Piano per la manutenzione futura

Una volta completata l'attività di sviluppo dell'app, lo sviluppatore dovrà probabilmente continuare a eseguire aggiornamenti per correggere i problemi. Inoltre, è necessario chiarire che l'app sarà integrata con altre applicazioni che serviranno come fonte dei suoi contenuti. Inoltre, la complessità degli elementi visivi utilizzati all'interno di un'app avrà un forte impatto sul prezzo.

Costo di un progetto di app standard

È possibile applicare alcuni parametri di riferimento standard o medi per i costi dei progetti di sviluppo di app a diverse categorie di app. Dai dati di numerose aziende sui costi di sviluppo delle app, potete stimare il costo del vostro progetto. Per un progetto di app standard che richiede 500 ore di lavoro, il costo può arrivare a 25.000 dollari. Naturalmente, ci sono molti altri fattori da considerare per calcolare i costi di sviluppo di un'app mobile.

In sintesi, i costi complessivi dello sviluppo di app non sono economici. Dopo aver combinato tutte le spese, un'applicazione generale per una piattaforma costa quasi 25.000-50.000 dollari. Un'applicazione di complessità intermedia per una piattaforma può costare 50.000-100.000 dollari. Un'app complicata per una sola piattaforma può costare fino a 100.000 dollari. Questi sono i costi applicati dalle migliori società di sviluppo di app negli Stati Uniti per i loro progetti di sviluppo di app. Naturalmente, alcuni prezzi possono variare se si lavora con sviluppatori freelance invece che con un'azienda di sviluppo di applicazioni mobili.

Come faccio a sapere se uno sviluppatore di app è bravo prima di assumerlo?

Ora che avete deciso il tipo di piattaforma o di applicazione mobile che volete sviluppare. La domanda successiva riguarda l'assunzione di uno sviluppatore per il lavoro. Un buon sviluppatore può fare la differenza tra un'app da classifica e una perdita di tempo, denaro e risorse. Per progetti complessi, è necessario assumere uno sviluppatore di app professionista. A tale scopo, è possibile valutare la credibilità degli sviluppatori di app in base alla loro storia lavorativa passata e al loro portfolio prima di assumerli effettivamente, per vedere come hanno lavorato bene su altri progetti. È possibile sapere molto su di loro semplicemente analizzando la loro storia lavorativa. La scelta di un buon sviluppatore di applicazioni mobili è quindi estremamente importante. Nessuno vuole spendere una certa quantità di risorse per qualcuno, per poi scoprire dopo qualche tempo di aver preso la decisione sbagliata. Potreste essere preoccupati di quali siano le fasi cruciali per l'assunzione di uno sviluppatore di app professionale. Se è così, non cercate oltre! Vi sveliamo i principali aspetti da considerare quando assumete uno sviluppatore di app per il vostro progetto. Facciamo un'immersione più profonda:

Competenze tecniche e un portfolio impressionante

Lo sviluppo di un'app è un compito impegnativo. Quando si sceglie uno sviluppatore, è necessario concentrarsi sulle esperienze precedenti e sulle competenze tecniche. Lo sviluppo di un'app passa attraverso molte fasi prima di essere consegnata all'utente finale, tra cui la creazione dell'idea, la progettazione, lo sviluppo, il test e la distribuzione. Prima di scegliere uno sviluppatore per il vostro progetto, assicuratevi che sia al corrente delle nuove tendenze tecnologiche nello sviluppo di app. Inoltre, lo sviluppatore ha partecipato ad alcuni workshop e ha ricevuto certificazioni per aggiungere ulteriori conoscenze e competenze pratiche.

Capacità di progettazione di app

Le startup sono alla ricerca di un'app aziendale che offra una migliore esperienza all'utente. Pertanto, è necessario assumere uno sviluppatore con eccellenti capacità di progettazione di app per creare applicazioni intuitive con un'esperienza utente fluida. Inoltre, il vostro sviluppatore di app deve avere una passione per il design eccezionale. Uno sviluppatore con eccellenti capacità di progettazione fornirà applicazioni impeccabili.

Specificare il costo del progetto

Quando si assume uno sviluppatore, il costo del progetto dipende dalla capacità di negoziazione. Prima di assumere uno sviluppatore professionista per la vostra applicazione, dovete stabilire una linea di budget per chiarire il vostro limite di spesa per il progetto di sviluppo dell'applicazione mobile. Specificare il costo del progetto vi aiuterà a trovare uno sviluppatore esperto al costo prestabilito. Quindi, potete assumere uno sviluppatore professionista per la vostra applicazione mobile pianificando e stimando correttamente il budget. Dovete prendere sul serio lo sviluppo di un'applicazione e pianificare l'assunzione di sviluppatori di applicazioni mobili. Per questo, dovete assicurarvi di avere in mente un budget. Questo budget sarà la vostra pietra miliare nel processo di sviluppo. Il budget dipende da voi. Potreste pensare solo ai costi di sviluppo. Ma ci sono molti altri costi legati allo sviluppo di un'app che spesso vengono trascurati. Ad esempio, prima del processo di sviluppo effettuiamo test di mercato per verificare se c'è domanda per l'app. Questo costa. Anche attività di base come il test dei prototipi richiedono denaro, oltre ai costi di sviluppo. Dopo aver sviluppato l'app, la si rilascia e la manutenzione di un'app dopo lo sviluppo costa. Oltre a questi costi, anche il marketing di queste app ha un costo. Pertanto, dovreste scegliere uno sviluppatore che si adatti al vostro budget.

Tempistica del progetto

La tempistica del progetto è fondamentale quando si tratta di assumere uno sviluppatore professionista. Alcune startup hanno una tempistica rigorosa per il completamento del progetto. Quando si assume uno sviluppatore per il progetto della propria app, è necessario discutere i tempi del progetto prima di iniziare. Chiedete allo sviluppatore il tempo necessario per completare l'app. Se lo sviluppatore accetta di rispettare le scadenze, è il momento migliore per iniziare la collaborazione.

Test

È necessario testare l'app prima di lanciarla per ottenere il feedback degli utenti. Il test dell'app è l'approccio migliore per soddisfare le aspettative degli utenti. Per questo motivo, quando assumete uno sviluppatore di app, assicuratevi che sia in grado di eseguire i test dell'app e di correggere eventuali bug.

Rilascio

Dopo aver completato tutte le fasi, è il momento di pubblicare l'app sull'app store di Apple e su Google Play. Il rilascio di un'app è una fase cruciale, quindi è necessario cercare uno sviluppatore di app che conosca perfettamente le procedure e i vincoli di queste piattaforme di pubblicazione.

Come assumere uno sviluppatore di app

Per assumere il miglior sviluppatore di applicazioni mobili per il vostro progetto, potete seguire i seguenti passaggi. Iniziamo:

Passo 1. Pubblicare un lavoro

Dopo aver pubblicato l'annuncio di ricerca di sviluppatori di app, molto probabilmente riceverete diverse candidature. Gli sviluppatori sono scrupolosi. Molto probabilmente vi invieranno il loro portfolio insieme al curriculum. Ma i portafogli possono essere fuorvianti. Il modo migliore per scegliere uno sviluppatore di app è testare le sue capacità in prima persona. Questi test possono aiutarvi a selezionare alcuni buoni candidati iniziali dal gruppo di candidati.

Fase 2. Selezione di alcuni candidati

Dopo aver scelto alcuni buoni candidati iniziali dal vostro gruppo di candidati, è meglio avere una conversazione individuale con ciascuno di loro. È naturale che le persone abbiano personalità diverse. Alcuni individui lavorano insieme e altri no. In ogni caso, dovrete scegliere i migliori sviluppatori di applicazioni mobili che ritenete possano lavorare bene con voi e con il vostro team. Questa decisione influisce sull'ambiente di lavoro. E influisce anche sull'avanzamento del progetto.

Fase 3. Assumere uno sviluppatore

I progetti di sviluppo sono spesso sensibili ai tempi. Il furto di idee nel settore tecnologico non è raro. Qualsiasi società di sviluppo di app può rubare la vostra applicazione o il vostro progetto prima ancora che abbiate la possibilità di brevettare il vostro prototipo. Per questo motivo è necessario scegliere uno sviluppatore di app che rispetti le scadenze. Assicuratevi di interrogare i vostri sviluppatori di app sul loro rispetto delle scadenze. Chiedete loro di mostrare rapporti dettagliati sulle tempistiche dei loro progetti precedenti. Giudicate il loro lavoro in base al tempo assegnato. Chiedete la loro opinione su come sia per loro una tempistica confortevole. Se i vostri punti di vista coincidono, potete andare avanti. Il rilascio di un'applicazione è solo metà del lavoro. Dopo averla sviluppata, l'applicazione richiede una manutenzione costante. Assicuratevi di assumere uno sviluppatore di applicazioni mobili disposto a mantenere l'applicazione anche dopo il completamento del progetto.

Quanto tempo ci vuole per realizzare un'app?

Dopo aver assunto uno sviluppatore di app o aver scelto un'azienda di sviluppo di app mobili, la domanda successiva è: "Quanto tempo ci vorrà?". Se vi ponete questa domanda, non siete i soli. Molti sviluppatori pensano alla tempistica delle loro app, e dovrebbero farlo. La tempistica influisce sul budget e sul costo complessivo del progetto di sviluppo dell'app. Per non parlare del numero di sviluppatori necessari e delle ore di lavoro. Ci pensiamo noi. Vi sveliamo la quantità di tempo necessaria per i diversi processi di sviluppo delle app. Iniziamo:

Specificare l'ambito dell'app

Il primo passo è specificare l'ambito dell'app e determinare i requisiti. Per le app di piccole dimensioni sono necessarie 1-2 settimane. Per le applicazioni intermedie (di medie dimensioni) sono necessarie 2-3 settimane, mentre per le applicazioni più complesse sono necessarie 3-4 settimane per determinare i requisiti e l'ambito.

Sviluppare il design UI/UX

Il passo successivo è lo sviluppo del design dell'interfaccia utente/ux. Questo include la combinazione di colori, i caratteri, il tema, ecc. Per le applicazioni di piccole dimensioni con diversi sviluppatori UI/UX, sono necessarie 3-4 settimane. Per le applicazioni intermedie (di medie dimensioni) con più sviluppatori UI/UX, sono necessarie 6-7 settimane. Per le app complesse con più sviluppatori UI/UX, sono necessarie 9-10 settimane.

Avvio dello sviluppo dell'app

Dopo aver sviluppato l'applicazione, una società di sviluppo software gestisce il backend dell'applicazione. Questo processo avviene contemporaneamente al processo di sviluppo. Se questo non avviene parallelamente al progetto di sviluppo, può avere un impatto significativo sulla tempistica del progetto. Per le applicazioni di piccole dimensioni, questo processo richiede 6-7 settimane. Per le applicazioni intermedie (di medie dimensioni), questo processo richiede 14-15 settimane. Per le applicazioni complesse, questo processo richiede 20-22 settimane.

Test beta

Dopo aver completato lo sviluppo dell'app, le migliori società di sviluppo di applicazioni mobili la inviano per il beta testing. Il beta testing è il momento in cui un gruppo di persone selezionate prova e testa l'applicazione e fornisce un feedback. Effettuiamo il beta testing per assicurarci che l'app funzioni senza problemi e piaccia ai consumatori. Se i gruppi di beta testing evidenziano problemi o incongruenze, gli sviluppatori rielaborano l'applicazione e la migliorano. Questo è importante prima di rilasciare l'applicazione sulla piattaforma scelta. Per le app di piccole dimensioni sono necessari 5-10 tester e 7-8 giorni. Per le app intermedie (di medie dimensioni), il beta testing richiede 14-15 giorni. Sono necessari anche 25-40 tester. Tuttavia, nel caso di app complesse, il beta testing avviene per fasi e richiede un po' più di tempo rispetto alle altre app. Il beta testing di app complesse può richiedere 1-2 mesi con oltre 100 beta tester. Questo è importante per garantire che l'app funzioni bene dopo il rilascio. E che gli sviluppatori dell'app possano eliminare e risolvere eventuali problemi o incongruenze prima di caricare l'app sulla piattaforma scelta. Risparmia tempo e denaro.

In generale, il tempo totale necessario per realizzare un'app di piccole dimensioni è di circa 2-2,5 mesi. Il tempo necessario per sviluppare un'app intermedia (di medie dimensioni) è di quasi 3-4 mesi. Il tempo complessivo necessario per creare un'app complessa è di quasi 5-6 mesi.

Perché si dovrebbe prestare attenzione alla piattaforma no-code?

Nell'era attuale, si sente parlare di servizi di piattaforma no-code relativi allo sviluppo di app. Un'azienda di sviluppo software sviluppa applicazioni a misura di cliente e trasferisce facilmente i propri progetti su di esse. Questi servizi no-code-platform rendono la vita degli utenti facile e conveniente. Secondo un sondaggio, il 65% delle aziende di sviluppo software sarà no-code-platform nel 2024. Nel 2017, le aziende di sviluppo di app hanno partecipato a un test di benchmark sulla produttività iniziale, confrontando il no-code model-driven. Una delle migliori aziende di sviluppo software con sviluppo tradizionale utilizza JavaScript. Sono emerse statistiche impressionanti sul no-code: La produttività è stata guadagnata con lo sviluppo di app no-code. Un'indagine condotta da esperti nel 2020 ha dimostrato che gli sviluppatori di app mobili hanno ottenuto una produttività 4,7 volte superiore.

Piattaforma no-code: un mercato frammentato

Il mercato dello sviluppo no-code è variegato, con la penetrazione di diverse piattaforme, soluzioni software e sottomercati. Ad esempio, diverse nicchie si rivolgono a grandi, medie e piccole imprese. AppMaster è una popolare piattaforma di sviluppo di applicazioni no-code che fornisce applicazioni sicure e ad alte prestazioni. Fornisce servizi di sviluppo di applicazioni mobili di alto livello. Il Magic Quadrant per questa piattaforma no-code aziendale è riportato di seguito:

Qual è la migliore piattaforma di sviluppo no-code?

Oggi è disponibile un mercato diversificato per lo sviluppo no-code, come AppMaster, Adalo e Bubble. Soprattutto AppMaster è il miglior strumento no-code con vantaggi competitivi rispetto alle altre piattaforme di sviluppo no-code. Questa piattaforma no-code consente alle aziende di aumentare la propria visibilità con applicazioni mobili e web senza assumere uno sviluppatore professionista. Qui sveliamo i vantaggi competitivi di AppMaster rispetto alle altre piattaforme no-code. Iniziamo:

Codice sorgente

Il bello dello sviluppo di applicazioni con AppMaster è che fornisce il codice sorgente di un'applicazione. Grazie alla disponibilità del codice sorgente, è possibile modificare le soluzioni software anche se non si utilizza più questa piattaforma.

Velocità

Lo sviluppo di app con AppMaster è più veloce rispetto a piattaforme simili. Utilizzando questa piattaforma, è possibile rendere disponibile la propria applicazione aziendale sugli app store in poche ore invece che in giorni o settimane.

Hosting delle app su qualsiasi piattaforma

AppMaster permette alle app di essere ospitate su qualsiasi piattaforma cloud. Dopo aver creato un'app con AppMaster, è possibile ospitare la propria applicazione nel cloud di AppMaster, in qualsiasi cloud privato e commerciale o anche offline.

Versatilità

AppMaster consente ai proprietari di aziende di automatizzare il flusso di lavoro aziendale con versatilità. È quindi possibile creare un backend complesso con questa piattaforma no-code e utilizzarla per diversi progetti di sviluppo di app.

Riflessioni finali

Lo sviluppo di app sembra facile, ma solo gli sviluppatori di app mobili o le aziende di sviluppo di app mobili sanno quanto possa essere estenuante il processo. La pratica migliore è sviluppare un'applicazione mobile o web con una piattaforma di sviluppo app no-code come AppMaster per risparmiare tempo e denaro. Queste piattaforme di sviluppo di app no-code hanno sostituito gli sviluppatori di app, in quanto offrono soluzioni economiche per le app alle startup di piccole e medie dimensioni. Ma se un'organizzazione vuole costruire un progetto di app complesso, assumere uno sviluppatore di app da una società di sviluppo di app di alto livello sarà l'idea migliore. Un progetto di app complesso richiede funzionalità avanzate come il GPS e competenze di codifica. Per assumere uno sviluppatore di app professionista, è consigliabile cercare i migliori fornitori di sviluppo di app che offrono soluzioni di app economiche e di qualità.

Ci auguriamo che abbiate una buona conoscenza delle migliori società di sviluppo di applicazioni mobili con sede negli Stati Uniti. Potete assumere sviluppatori professionisti da qualsiasi società di sviluppo per completare il vostro progetto di sviluppo di app. Soprattutto, vi consigliamo di provare AppMaster per completare il vostro progetto in modo più economico e veloce. Questa multipiattaforma vi farà risparmiare tempo e denaro. Buona fortuna con il vostro progetto di sviluppo di app!