技术不应成为进入市场的技术障碍，而应允许并鼓励创造。无代码和低代码做了这项工作。它不是一个技术门槛，但它加速了数字转型。公民工程师可以通过低代码和无代码开发平台工具获得用户友好的功能，如拖放界面和编辑器。这些工具使非开发人员有可能快速创建、部署和维护企业软件应用程序。

使用低代码和无代码开发加速数字化转型

通过数字化转型可以实现许多不同的目标，包括识别新的商业机会、定制客户体验、简化工作流程和程序、采用数据驱动的行为，以及调查新的技术前沿领域。在大多数情况下，一个组织要成功地进行数字化转型，必须：

创建新的软件程序，整合系统和分析技能；



使你的应用程序更新，以便它们能够在云中运行



设计与客户互动的移动应用程序



工作流程应自动化。

大多数提供应用程序的公司都很难招募到合适的技术人才；这些组织需要研究创新方法，以满足与数字化转型相关的要求。构建数字解决方案需要大量的时间和资源，但使用低代码可以减少这一过程所需的时间和资源。因为每个人都可以使用应用程序建设，无论他们的技术能力水平如何，更多的人可以参与到加速数字化转型的过程中。在AppMaster的帮助下，你可以利用低代码和无代码开发平台加速数字化转型。AppMaster.io是一个无代码平台，旨在协助企业创建具有代码生成功能的生产级应用程序。这些应用程序包括后台、网络和原生移动应用程序。

您将完全控制您的应用程序在AppMaster.io的部署位置，并且您将能够通过导出源代码来保持您对平台的独立性，这将使您能够从最小可行产品（MVP）扩展到能够处理每分钟数百万请求的企业解决方案。





公司正在支持其企业团队，让无代码软件开发程序更快地构建更简单的程序，使他们能够跟上快速应用开发。非技术人员可以在不使用任何代码的情况下为其企业开发应用程序。一家金融服务公司为其客户门户提供了新的数字功能，其速度是预期的两倍，因为业务人员在没有IT帮助的情况下创建了大部分功能。

什么是低代码开发？

术语 "低代码 "指的是开发软件，要求没有代码来创建应用程序和程序。低代码开发平台不使用复杂的编程语言，而是使用图形用户界面。这些用户友好的工具使那些对代码或软件开发没有正式了解的人能够为各种原因构建应用程序，如移动应用程序和商业应用程序，而不需要在这两个领域有任何经验。根据研究，低代码可以让大型软件项目重回正轨，同时保持低成本并利用组织隐藏的技术专长。

什么是无代码开发？

由开发人员开发和利用应用程序或采用一种被称为 "无代码 "的方法，不需要用户有任何事先的代码经验或对编程语言的理解。这种软件是自助服务趋势的一个例子，它使企业用户有能力生成、改变和利用数据驱动的应用程序，以提高他们的工作质量。

没有代码，你的公司确实可以采用敏捷开发。无代码让人们可以设计出创新的解决方案，以改变企业的运作并满足客户的需求。另外，当程序中没有代码时，开发就会超越平台或技术。也有人说，在不需要代码的平台上，建立一个简单的应用程序是一个不错的选择。如果缺乏控制，就会出现安全漏洞。因为你开发了代码，所以你知道你可以在开发时广泛地依赖它。没有代码的开发者提供了一个更大的开发者基础。加速业务需要更大的开发人员基础。

看看下面的一些低代码解决方案是如何帮助加速数字化转型的：

增强视觉成长和开发

低代码平台可以将构建新应用程序的工作量减少90%，使总时间从6个多月降至4周以内。开发人员和非开发人员都可以利用拖放的功能来即时构建前端应用程序。低代码平台允许用户快速构建和测试工作中的潜在解决方案，这是这些平台提供的最有用的能力之一。通过将低代码平台分配给商业用户--那些最了解和理解运营问题的人--低代码平台有助于创新的释放。





大多数低代码应用开发计划可能在短时间内交付，由于已经删除了很大一部分代码，所以必须有非常少甚至没有代码。利用低代码工具有几个好处，其中之一是能够重复使用组件。其他优势包括预建组件库和预配置模块。

应用开发民主化

现有信息技术的能力无法跟上与企业运营相关的应用需求。这表明，缺乏可用的技能是数字化转型的主要障碍。提供应用程序的公司可以通过将大量的技术工人转变为公民的开发者，从而使团队能够为日常运作创造高质量的解决方案。公民开发者在应用程序开发中具有重要作用。

这使公司能够满足IT安全法规并解决网络安全问题，同时仍然授权团队创建高质量的解决方案。当涉及到应用程序的设计时，网站、流程和低代码提供了一个直接的用户体验。用户可以使用一些最先进的低代码平台将他们的解决方案与许多数据源联系起来，并生成独特的网站门户，这些平台还提供后台集成。

因此，公民开发者有可能增加开发资源，为加速商业价值做出贡献。当他们专注于企业的开发人员时，IT领域的人可以处理出现的更复杂的挑战。在低代码和无代码开发过程中，通常不需要专业开发人员，除非应用程序达到一定程度的复杂性和合规性要求，必须将其整合到企业中。

成本降低和开发能力

用户可以简单地连接到来自各种企业活动的信息，并通过利用预先建立的与许多数据源的连接来发展应用。通过使用低代码策略，扩展和管理整个组织或数百万消费者的应用程序所必须做的工作变得更加容易。开发人员只需要构建一次任何东西，就可以把它放到其他地方使用；这只需要几分钟。

轻松的数据集成

当试图从已经存在的系统中提取最大价值时，定制是产生最大结果的方法。使用低代码技术开发的工具可提供高水平的个性化和可扩展性。低代码平台使得快速开发针对特定目的的应用程序成为可能。与旧的软件一起，这些应用程序可以通过API连接器或由开发人员连接。最终的结果是一个完整的产品。这使团队能够通过提供易于使用的API和数据库集成，与任何预先存在的企业软件（如ERP、CRM、定制应用程序和数据库）相连接。

促进应用程序生命周期的管理

主要目标是开发可适应升级、快速、灵活和经济的应用程序，并在其维护要求方面得到简化。用户可以使用低代码开发，通过一些点击来部署不同的应用程序，从而加快应用程序的交付速度。这消除了用户对工程或运营团队的依赖。

软件开发的维护阶段是必不可少的，因为它可以对已经建立的内容进行快速修改，这对于确保应用程序继续满足企业的需求是必要的。低代码的概念可以用它的名字来概括：它需要编写更少的代码，从而减少需要维护的代码量。

使用无代码开发的优势

在数字化转型的背景下，公民开发、低代码和无代码开发究竟如何加快企业构建应用程序、流程、集成和分析的工作？ 以下是数字化转型中无代码开发的一些主要优势：

加快获取需求的过程。低代码平台允许开发人员快速制作用户体验原型，在线框和更复杂的设计上花费更少的时间。被展示了快速原型的终端客户更有可能就他们真正想要的东西提供意见，这最终导致了更具体的需求。

灵活迭代。敏捷方法是数字化转型的一个重要组成部分，因为它允许团队根据在每个冲刺阶段收集的反馈来增强应用程序。由于低代码鼓励快速应用开发并抽象出许多技术细节，敏捷团队可以在冲刺审查中向利益相关者展示变化，并更快地生产出可行的产品。低代码通常具有改善其他几个程序的体验所需的工具，包括网络、移动设备和平板电脑。他们中的许多人将最好的用户体验和设计技术打包。

构建保护屏障。创建应用程序不仅仅是简单地编写代码，而是需要执行程序以保证体验的可靠性、性能和安全性。

这种复杂性的一部分可能会被低代码开发和与之相关的工具所抽象化，但只限于开发人员将其自定义代码嵌入到应用程序中。

提供支持和增强功能而不需要编程的复杂性。当您必须处理没有记录的复杂代码时，应用程序的维护和现代化将变得更加困难。

结论

低代码和无代码技术已经帮助组织适应了后流行的企业环境，同时保持竞争力。那么，由于各种原因，低代码解决方案将在短期内占到应用建设的65%，其中最重要的是生产力的问题、技能的短缺和商业项目的积压。当我们考虑未来时，我们可以看到，低代码平台将在促进数字转型加速方面发挥重要作用。

低代码计划使用图形用户界面，包括基本逻辑和拖放功能，而不是采用复杂的编程语言。这使得用户有可能熟练掌握一个系统，使其易于被机构内几乎所有雇员使用。低代码的使用并没有消除对开发人员的需求，因为他们同样重要。它将人们从他们最害怕的杂务中解放出来，这使他们能够专注于他们工作中真正重要的方面，以及他们工作中既挑战又吸引他们的方面。







