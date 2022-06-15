曾经有一段时间，人们习惯于雇用开发人员来创建用户友好型网站的可用性。然而，时代的变化导致了低代码软件的发明，该软件需要最低限度的编程知识来开发应用程序。

无代码平台使企业家能够按照他们的愿望创建一个用户友好型网站。它还授权他们以较低的成本开发应用程序。企业家可以创建应用程序、移动网站和商业应用程序，无论是内部解决方案还是SaaS应用程序。

我们的简要指南将涵盖任何无代码/低代码平台的重要方面。我们也会回答你关于无代码和网站可用性的所有困惑。我们的目标是向您展示著名的无代码应用程序和网站建设者设计。

为您的网络应用程序构建一个用户友好的网络战略

步骤1：首先选择正确的网络建设者应用程序

AppMaster是无代码开发者的领先平台之一。即使有的用户没有技术知识，你仍然可以依靠该平台为你的网站创建一个用户友好的管理面板。

当你进入你的企业时，你需要做的第一件事是为它想一个名字。一旦你把你想要的网站的表达方式，你需要选择最适合你的业务类型和实现网站可用性的类别。接下来，你必须设计一个标志，并对齐其颜色。如果你已经有一个商业符号，你可以从系统中导入一个商业符号。

一个你渴望测试你的网站的专用平台。你必须明白，你的选择不应该取决于你，而是取决于你的目标受众的偏好。

我们现在可以深入挖掘，看看可用性原则这一重要事项。

步骤2：挑选正确的应用程序名称

你的网站的名称应该是针对你的目标受众。确保你的客户与这个名字联系起来，并发现它与他们的需求相对应。无论如何，如果你有一个已经在人们中闻名的企业，我们建议你保留这个名字。

这使你更容易接触到你的消费者，他们将能够在互联网上找到你。然而，如果你仍然有从头选择名字的筹码。我们对你的网站有一些建议：

名字应该与你想投射的画面相匹配。

选择一个独特但直截了当的名字，以便记忆和发音

你的应用程序的名字应该结合你的客户特点来选择。

避免使用专业术语，并传达应用程序的好处。

应用程序的名称应具有世界性的吸引力，即使你是在本地服务。

步骤3：选择合适的测试设备

人们通常会自然地担心如何创建一个用户友好的网站。不仅是这些人经常关心他们的网站在受众面前会是什么样子。

原因是，你可以看到整个努力的结果。主要方法是设计一个二维码或链接，将人们引向应用程序或网站。一旦你生成了链接，你就能在你选择的设备上将人们引向该应用程序。这是你需要遵循的可用性原则之一。

步骤4：正确安装应用程序

在你学习构建应用程序或网站的过程中，出现好奇心是常见的，你可能想看看导航的情况。

我们建议你获得二维码功能。该类型的功能和安全步骤可以很容易地安装在你的应用程序中，与你所需的设备连接。在你安装应用功能的时候，你就会很容易地看到并改变你的网络应用的布局。

步骤5：添加你想要的功能（关键部分）

让我们进入更深刻的知识，讨论你如何在你的网站或应用中添加突出的网站可用性原则。

你质疑自己的首要和重要问题是用户想在一个应用或网站中看到什么？任何理想的应用程序都需要有正确的功能组合。请确保它与你的应用程序和网站相配合。在任何自然情况下，这整个观点取决于应用导航的意图。不仅如此，你为什么决定创建一个应用程序也很重要。

步骤6：在发布前测试、测试、再测试

仅仅因为你认为你已经制作了一个应用程序或网站，并不意味着你已经准备好让它上线。一个普遍的事实是，人们在将产品投入市场之前，往往会重新设计他们的产品。因此，当你设计你的应用程序或网站时，你也需要确保它在投入市场之前是完美的。确保你在你的应用程序上做的每一个导航都是勤奋的。

有时候，开发者决定略过这一步，导致后来的沉重痛苦。如果你跳过这一步，你可能确实能够节省大量的时间。然而，这将导致你在未来出现挑战性的情况。一旦您在市场上推出未经测试的应用程序或网站，您将不得不遇到的错误的数量很高。

步骤7：发布您的应用程序

任何用户体验迫切需要的一个时刻是他们启动网站/应用程序的时候。你可能会注意到，如何制作网站的问题已经转变为如何发布网站。这就是你测试你的网站/应用程序的网站可用性的乐趣所在。

一旦你的应用程序在Google Play Store和iOS上发布，你的用户可以有效地引导和测试其网站可用性。

如果你对如何测试你的应用程序的可用性感到困惑，你可以按照视频中提到的步骤来获得更好的用户体验。我们将引导你顺利完成网页设计的程序，这样就不会留下任何困惑。

步骤8：推广你的应用程序

我们生活在一个靠营销运行的世界。因此，仅仅建立一个网站对于在网络上运行一个伟大的业务是不行的。建议确保它连接到正确的受众。一旦你发布了你的应用程序或网站，这并不意味着客户会向你跑来。

无论何时你正在开发一个网站或应用程序，为一个已经存在的问题提供解决方案，主要需要了解的是，有些人可能已经采用了一个关键。你的目标是说服人们，他们需要改变，并引导他们走向你的网站。

如果你能理解营销不是一个进行网站可用性的线性方法，那将是最好的。在商业中处理的每一步都需要循序渐进地进行宣泄。下面你会发现一个支持移动应用营销前和后的视频列表。观察视频，了解你如何构建你的应用程序对世界的可见性！

构建网站时需要考虑的事项

获得规划

任何应用导航过程的主要内容是，你正在为你未来的成功打下基础。因此，可用性原则的计划是你所需要的！

了解你的受众

你的目标受众以及你如何用可用性对他们进行细分是你的基本方法。对你愿意针对什么类型的客户以及你将如何接触他们进行彻底的研究。另外，你需要清楚地知道你是否能为你的目标受众解决任何问题。

考虑钱的问题

现在你需要考虑将位于网站上的钱。尽量使一切都在你分配的预算之内，这样你就不会损失额外的钱。如果你想拥有一个成功的企业，你需要能够为它设计一个网站的可用性模型。决定你要为你的产品增加什么价值？你将如何销售它？你将在哪里销售？

注意差距

一旦你找到了你的目标用户，你就需要确定他们。你在哪里适合，你能够针对哪些问题。你需要找到一个点，你可以与你的竞争对手实现或不实现。这为你的产品增加了价值，并使其有别于其他产品。

开始建设

让我们直接进入导航。对于用户来说，什么是最好的入门方式？是否有可能免费制作一个应用程序？好吧!你可以通过我们的可用性、无代码的应用程序创建平台使你的用户体验成为现实!通过我们简单的拖放界面，即使您不知道如何编码，您也可以尝试创建应用程序。

我们已经建立了一个视频和教程集，以解决您可能遇到的任何问题，并使创建一个应用程序像派一样简单！

为什么选择无代码Web Builder？

任何无代码平台的整个目的是使您能够建立具有高可用性的网站。为您提供了点击和选择、拖放和其他选项，帮助您更容易地进行编码。

想象一下，在不需要JavaScript或任何东西的情况下制作一个网站。甚至不需要编程的基本知识。你所需要的只是想象力的眼睛和解释它的能力。

为用户提供了数百个无代码平台，但这一数字预计将在未来几年迅速扩大。由于对开发人员的需求超过了供应，更多的应用程序将需要为组织提供无代码工具，以采用现有的解决方案。

最终结论

无代码平台允许你创建一个用户友好的网站。你可以将你的每一个想象变成现实。在网站的可用性程序中没有留下任何漏洞。任何网站都是以正确的方式为用户创建的。

应用论坛很活跃，个人提出问题并提供答案，无论他们是可用性的菜鸟还是网络专家。我们很自豪地建立了一个欢迎和开放的社区，人们愿意作为网络导航互相支持。

常见问题

什么使网页对用户友好？

重要且经过验证的网站可用性技巧包括适当使用导航标语。正确地生成和引导内容以及战略性地使用视觉效果是至关重要的

如何做出用户友好的设计？

遵循以下提示来开发一个令人满意的网站：

战略性地使用颜色和纹理。

使用字体设计构建一个伟大的层次和透明度。

查看系统是否运行良好并快速响应。

思考默认导航。

创建具有直观布局的网站的五个特征是什么？

它们在美学上很有吸引力。

资源性地使用视觉效果。

快速加载。

自适应的形式。

移动友好/响应式。

为什么你的网站需要用户友好？

如果能以高效的可用性为目标，你将能创建一个更好的网站。如果你能用你的业务来引导网站，你将看到销售的提升。这就是良好的可用性至关重要的原因。

什么是GUI应用程序？

图形用户界面（GUI）程序是用视觉元素创建的，包括窗口、菜单、对话框和其他用户友好功能。

对用户友好的网站和不对用户友好的网站有什么区别？

以下是你的网站不对用户友好的指标：

如果你的网站有破碎的链接或不属于该页面或该书面材料的导航，请尝试尽快修复它们。它们会影响你的网站的可用性。如果保留这些连接，你就意味着你不关心你作为用户的在线体验。

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