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无代码创始人

无代码平台背后的先驱

肖恩·蒙哥马利
date Aug 23, 2023
肖恩·蒙哥马利
了解 Xano 联合创始人兼首席技术官 Sean Montgomery 的职业道路。
马克·贝尼奥夫
date Aug 22, 2023
马克·贝尼奥夫
探索 Salesforce 富有远见的联合创始人兼首席执行官马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 的职业道路。
尼基塔·纳瓦利欣
date Aug 22, 2023
尼基塔·纳瓦利欣
了解 Directual 联合创始人兼首席技术官 Nikita Navalikhin 的旅程。
刘豪伊
date Aug 21, 2023
刘豪伊
了解 Airtable 联合创始人 Howie Liu 的职业生涯。
大卫·阿德金
date Aug 21, 2023
大卫·阿德金
探索 Adalo 联合创始人 David Adkin 的鼓舞人心的旅程。
艾莉森·梅洛
date Aug 18, 2023
艾莉森·梅洛
探索 Back4app 联合创始人 Alysson Melo 的旅程。
阿伦·赛加尔
date Aug 18, 2023
阿伦·赛加尔
探索 Thunkable 联合创始人兼首席执行官 Arun Saigal 的鼓舞人心的旅程。
布雷甘·贡达
date Aug 17, 2023
布雷甘·贡达
探索 GeneXus 项目合著者 Breogán Gonda 的旅程
凯瑟琳·科斯特列娃
date Aug 17, 2023
凯瑟琳·科斯特列娃
探索 Creatio 首席执行官 Katherine Kostereva 的鼓舞人心的旅程。
克里斯·奥巴丹
date Aug 16, 2023
克里斯·奥巴丹
了解无代码平台 Betty Blocks 创始人兼首席执行官 Chris Obdam 的鼓舞人心的旅程。
伊恩·布鲁姆
date Aug 16, 2023
伊恩·布鲁姆
探索 Fliplet 联合创始人 Ian Broom 的职业生涯。
大卫-西格尔
date Aug 15, 2023
大卫-西格尔
探索 Glide 联合创始人大卫-西格尔（David Siegel）的心路历程。
马特-卡尔金斯
date Aug 15, 2023
马特-卡尔金斯
了解 Appian 创始人 Matt Calkins 的心路历程。
伊恩-布莱尔
date Aug 14, 2023
伊恩-布莱尔
了解 BuildFire 创始人伊恩-布莱尔的创业历程。
阿尔伯特-桑塔罗
date Aug 14, 2023
阿尔伯特-桑塔罗
了解 8base 创始人的职业历程和创业精神。
David Hsu
date Aug 11, 2023
David Hsu
探索 Retool 创始人、富有远见的 David Hsu 的心路历程。
弗兰克-扎马尼
date Aug 10, 2023
弗兰克-扎马尼
探索低代码平台 Caspio 创始人弗兰克-扎马尼（Frank Zamani）的创业历程。
弗雷德-卢迪
date Aug 10, 2023
弗雷德-卢迪
探索具有远见卓识的 ServiceNow 创始人 Fred Luddy 的心路历程。
马尔科-莱赫蒂马基
date Aug 09, 2023
马尔科-莱赫蒂马基
探索 AppGyver 创始人 Marko Lehtimaki 的非凡历程
阿比纳夫-吉尔达尔
date Aug 09, 2023
阿比纳夫-吉尔达尔
探索 Appy Pie 创始人兼首席执行官 Abhinav Girdhar 的转型之旅。
高塔姆-尼玛加达
date Aug 08, 2023
高塔姆-尼玛加达
探索 Quixy 创始人高塔姆-尼玛加达（Gautam Nimmagadda）的愿景之旅。
弗拉德-马格达林
date Aug 08, 2023
弗拉德-马格达林
探索 Webflow 联合创始人弗拉德-马格达林的远见之旅，重塑网页设计和无代码革命。
德里克-罗斯
date Aug 07, 2023
德里克-罗斯
探索 Mendix 联合创始人 Derek Roos 的转型之旅。
Suresh Sambandam
date Aug 07, 2023
Suresh Sambandam
了解 Kissflow 创始人 Suresh Sambandam 的励志历程。
斯里达尔-温布
date Aug 04, 2023
斯里达尔-温布
探索 Sridhar Vembu 作为 Zoho Creator 创始人的非凡故事及其对科技行业的影响。
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