Um aplicativo móvel ou um aplicativo da web é o chip de negociação em tecnologia. É por isso que as principais empresas de desenvolvimento de aplicativos continuam contratando novos desenvolvedores de aplicativos com ideias novas e inovadoras para o desenvolvimento de software. As empresas de desenvolvimento de aplicativos móveis sabem que, se não capitalizarem no desenvolvimento de aplicativos, alguma outra empresa de desenvolvimento definitivamente o fará. Os desenvolvedores de aplicativos são uma dúzia, mas é raro conseguir que o desenvolvedor de aplicativos tenha aquela ideia de aplicativo que chegará às lojas de aplicativos. É por isso que as principais empresas de desenvolvimento de aplicativos móveis lançam vários projetos para explorar desenvolvedores de aplicativos. Esses desenvolvedores de aplicativos desenvolvem aplicativos móveis para oferecer soluções de software ou para fazer upload em lojas de aplicativos IOS e Android. Alguns aplicativos móveis (IOS e Android) ainda ajudam em serviços de desenvolvimento de aplicativos e determinados serviços de desenvolvimento de software, simplificando o processo de desenvolvimento para o usuário.

O desenvolvimento de um aplicativo móvel é sempre um desafio. O desenvolvimento de aplicativos exige que o desenvolvedor do aplicativo pense fora da caixa. Certos aplicativos ainda exigem desenvolvimento de software personalizado. O desenvolvimento de software personalizado é a criação de software especializado apenas para o aplicativo. Nenhum desenvolvedor de aplicativos amador ou uma empresa média de desenvolvimento de aplicativos móveis pode fazer isso. Requer um certo nível de precisão somente possuído por desenvolvedores de aplicativos treinados.

Muitos desenvolvedores de aplicativos acreditam que apenas desenvolver aplicativos é suficiente. Entretanto, isso não é verdade. Os usuários se preocupam com seus aplicativos móveis como se preocupam com suas roupas. A experiência geral do usuário é importante. Desenvolvedores de aplicativos experientes e qualquer boa empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis sabem que o design de UI/UX para aplicativos móveis deve ser impecável. Não importa se é um simples desenvolvimento de aplicativos Android ou desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. A retenção da experiência do usuário é importante. Qualquer empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis que queira vender seus aplicativos sabe bem disso. Portanto, os desenvolvedores de aplicativos estão em uma corrida sem fim para lançar o próximo grande projeto de aplicativo.

Principais empresas de desenvolvimento de aplicativos móveis nos EUA

Hoje, o desenvolvimento de aplicativos se tornou um processo disperso, e os principais desenvolvedores de aplicativos estão disponíveis em todo o mundo. Você pode contratá-los de São Francisco, CA, nos EUA para a Ásia ou Europa. Todas as principais empresas de desenvolvimento iniciaram suas operações em vários locais. Digamos que uma empresa de desenvolvimento de aplicativos possa iniciar suas vendas e marketing nos EUA e suas operações de desenvolvimento na Ásia ou na Europa. Acima de tudo, não existem empresas de desenvolvimento de aplicativos de código como a AppMaster para fornecer soluções de aplicativos mais baratas sem contratar um desenvolvedor profissional. Essa plataforma de desenvolvimento sem código oferece soluções de desenvolvimento mais rápidas para empresas com orçamento apertado.

Você pode estar procurando a melhor empresa de desenvolvimento de aplicativos para desenvolvimento de aplicativos nos EUA. Você pode não ter certeza sobre a escolha de uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para criar um aplicativo iOS ou Android. Você não precisa se preocupar mais. Estamos aqui para ajudá-lo nesse sentido. Escolher a empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis certa para o desenvolvimento do seu aplicativo é crucial. Existem várias empresas de desenvolvimento de aplicativos nos EUA, e aqui está a nossa escolha das melhores.

AppMaster

A AppMaster Inc. é uma das principais empresas de desenvolvimento de aplicativos com sede em São Francisco. A AppMaster é uma das principais empresas de desenvolvimento de aplicativos sem código sediada nos EUA que ajuda os proprietários de empresas a criar aplicativos, mesmo que não tenham formação técnica usando programação visual . A beleza de usar esta plataforma de desenvolvimento de aplicativos é que ela fornece código-fonte e imita a equipe do desenvolvedor.

Ao atribuir uma tarefa à equipe de desenvolvimento, você obterá o mesmo resultado, mas essa plataforma sem código fará com que seja mais rápido, melhor e mais barato. O motivo é que essa plataforma de desenvolvimento de aplicativos gera código-fonte a uma velocidade de 22.000 linhas por segundo na linguagem Go e grava a documentação técnica automaticamente. AppMaster é uma plataforma de desenvolvimento três em um; você pode criar aplicativos da Web, aplicativos móveis e um back-end. O backend do AppMaster torna esta plataforma a mais poderosa de todas as plataformas existentes, mas sem código, atualmente.

EmizenTech

É uma empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis especializada em diversidade de aplicativos em todo o mundo. A Emizentech, uma das principais empresas de desenvolvimento de software com sede nos EUA, iniciou suas operações em 2013. Essa empresa de desenvolvimento de aplicativos ganhou grande atenção globalmente ao fornecer soluções de desenvolvimento de aplicativos de qualidade para empresas.

Esta empresa ajuda no desenvolvimento de aplicativos para pequenas, médias e grandes empresas. A empresa tem uma equipe de desenvolvedores de aplicativos profissionais que ajudam os empresários a elevar o crescimento de seus negócios por meio do desenvolvimento de aplicativos personalizados.

Códigos Eva

A EvaCodes, uma das principais empresas sediadas nos EUA, é uma empresa de desenvolvimento de software e web que prioriza o desenvolvimento de aplicativos móveis e o desenvolvimento da web. EvaCodes é a principal empresa de desenvolvimento de aplicativos que é a escolha das principais empresas do mundo. A empresa prospera em elevar seu gráfico de negócios por meio do desenvolvimento de aplicativos de qualidade. Você pode obter os serviços desta empresa de desenvolvimento de aplicativos se quiser criar um aplicativo profissional para usuários de iOS ou Android.

Intuz

A Intuz é a principal empresa de desenvolvimento de aplicativos sediada nos EUA, capacitando empresas com transformação tecnológica . Até agora, a empresa ajudou muitas startups a superar os desafios do desenvolvimento de aplicativos personalizados. Além disso, a Intuz tem dez anos de experiência atendendo startups com aplicativos web, móveis e em nuvem.

Owebest

A Owebest é uma empresa de soluções de TI que pode terceirizar um projeto para seus especialistas em TI em diferentes países.

Web Groovy

Groovy Web é uma empresa de desenvolvimento web nova e inovadora que abriga muitas mentes brilhantes de desenvolvedores de aplicativos. Eles ajudam jovens desenvolvedores de aplicativos a realizar suas visões e serem contratados.

Custo do desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis

A pergunta mais comum que qualquer desenvolvedor de aplicativos tem é: "Quanto isso vai custar?". O tempo de desenvolvimento de aplicativos desempenha um papel vital para medir o custo de desenvolvimento de aplicativos. Um projeto de desenvolvimento de aplicativos móveis pode levar mais de 500 horas. Antes de desenvolver qualquer aplicativo móvel, você precisa escolher uma empresa de aplicativos e um desenvolvedor para ele. A parte mais fundamental e ainda importante de todo projeto de desenvolvimento de aplicativos móveis é a estimativa de custos.

Primeiro, você precisa estimar o custo necessário para desenvolver um aplicativo móvel ao contratar um desenvolvedor de uma das principais empresas de desenvolvimento de aplicativos. Para economizar custos de desenvolvimento , recomendamos que você experimente uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código , como o AppMaster. Mas se você estiver desenvolvendo um aplicativo de negócios complexo, contratar um desenvolvedor de aplicativos é a melhor ideia. O custo de contratar um desenvolvedor depende muito da empresa de desenvolvimento de aplicativos. Para uma estimativa de custo eficiente, você precisa examinar os dois fatores (desenvolvedor e empresa de desenvolvimento).

O desenvolvimento de aplicativos inclui várias etapas para desenvolver um aplicativo móvel acionável para startups. Devido à natureza mutável dos negócios, os projetos de aplicativos envolvem tecnologia avançada, incluindo Machine Learning (ML), Blockchain, Inteligência Artificial (AI) e Internet das Coisas (IoT). Para atender a essas complexidades, as empresas de desenvolvimento criam cursos especiais para treinar seus funcionários para vários projetos de desenvolvimento de aplicativos. Trabalhar com desenvolvedores profissionais ajudará você a não cometer erros que podem sobrecarregar seu orçamento. Você pode reduzir o custo de desenvolvimento de aplicativos das seguintes maneiras:

Se você optar por construí-lo sozinho com a ajuda de uma plataforma sem código como o AppMaster.

Se você contratar desenvolvedores de aplicativos em destaque das principais empresas de desenvolvimento de aplicativos.

Fatores formadores de orçamento

Felizmente, existem alguns fatores de formação de orçamento para o desenvolvimento de aplicativos que podem ajudá-lo a determinar as despesas de desenvolvimento de aplicativos. Você pode estimar o custo do desenvolvimento de aplicativos com a ajuda dos seguintes fatores:

Plataformas compatíveis

A primeira coisa a considerar ao criar aplicativos é a plataforma na qual você planeja lançá-los. Os dispositivos e plataformas móveis compatíveis determinarão se um aplicativo foi criado apenas para iOS ou se tem uma versão do Android . Tanto o IOS quanto o Android têm seus requisitos para aplicativos. Esses requisitos não afetam o custo diretamente. No entanto, os serviços de desenvolvimento de aplicativos móveis variam entre as plataformas. Isso afeta a taxa horária de desenvolvedores com experiência em plataforma. Os desenvolvedores de IOS com experiência em estruturas como Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa e UIKIT podem cobrar uma taxa horária de US$ 45 a US$ 75 . Desenvolvedores Android com experiência em frameworks como Java, Android Studio IDE e Corona podem cobrar uma taxa horária de US$ 25 a US$ 85 .

Taxa do desenvolvedor

Em segundo lugar, os desenvolvedores de aplicativos móveis geralmente trabalham com taxas por hora, que variam de acordo com a quantidade de experiência acumulada. Projetos de aplicativos de alta prioridade exigem uma boa mistura de desenvolvedores altamente experientes e novatos. Muitas das principais empresas de desenvolvimento de aplicativos mantêm uma mistura de desenvolvedores para evitar quebrar as despesas gerais. Desenvolvedores novatos ou iniciantes podem cobrar de US$ 30 a US$ 45 por hora . Esses desenvolvedores podem ajudar com tarefas domésticas, como manutenção ou depuração.

Um desenvolvedor de aplicativos experiente pode pedir US$ 60 a US$ 75 por hora para o desenvolvimento de aplicativos. Esses desenvolvedores têm um certo nível de especialização. É necessário realizar tarefas principais para o projeto de desenvolvimento de aplicativos. Eles também podem orientar os desenvolvedores iniciantes com seus obstáculos.

Desenvolvedores de aplicativos móveis especializados são veteranos do desenvolvimento de aplicativos. Eles geralmente são líderes de equipe no comando do projeto de desenvolvimento de aplicativos. Os desenvolvedores Expert orientam sua equipe nas tarefas necessárias para o desenvolvimento de aplicativos. Eles fazem isso enquanto realizam as tarefas de maior prioridade. Os desenvolvedores de aplicativos especializados podem cobrar mais de US$ 120 por hora.

Tipo e finalidade do aplicativo

Os custos do projeto de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis também variam de acordo com o tipo e a finalidade do aplicativo que você está desenvolvendo. Esta escolha é preliminar. No entanto, tem um impacto notável no custo geral do projeto. Mencionamos alguns tipos de formatos de aplicativo aqui. Vamos começar:

Um aplicativo da web não é necessariamente um aplicativo, mas um site amigável usado em dispositivos móveis. Eles são a opção de desenvolvimento de aplicativos mais barata para empresas de desenvolvimento de aplicativos. Seu design envolvente ajuda os desenvolvedores a obter informações do usuário, o que os ajuda a fazer melhorias positivas com o tempo.

Aplicativos nativos são aplicativos que desenvolvemos com a linguagem nativa da plataforma na qual queremos lançar o aplicativo. Existem inúmeros profissionais de aplicativos nativos. Eles oferecem melhores desempenhos em comparação com aplicativos geralmente desenvolvidos. Por exemplo, um aplicativo nativo criado em JavaScript para Android funcionaria melhor na plataforma do que um aplicativo desenvolvido na linguagem Swift para Android. O principal contra desses aplicativos é que, se um desenvolvedor quiser lançar o aplicativo em várias plataformas, ele deve redesenhar o aplicativo para cada sistema operacional, o que aumenta drasticamente o custo.

Os aplicativos híbridos também são chamados de compromissos no mundo da tecnologia. Esses são o meio-termo perfeito para desenvolvedores que desejam equilibrar produtividade e desempenho em seus projetos de desenvolvimento de aplicativos. Os aplicativos híbridos economizam tempo porque, em vez de escrevê-los em uma linguagem específica, os desenvolvedores os desenvolvem em uma linguagem geral, como JavaScript, CSS ou HTML. Eles fazem isso com a ajuda de frameworks como Cordova e Ionic. Esses aplicativos são apenas sites inseridos em aplicativos móveis por meio do webview.

Estrutura

Algumas estruturas de desenvolvimento permitem que os desenvolvedores escrevam códigos de fonte única que funcionam em várias plataformas. Eles fazem isso compilando o código conforme necessário para criar sistemas operacionais nativos. Os aplicativos que desenvolvemos dessa maneira são chamados de aplicativos multiplataforma. Um contra desse sistema é que esses aplicativos não funcionam tão bem quanto os aplicativos desenvolvidos nativamente.

Um novo tipo de aplicativo que tem uma aparência quase nativa é o novo "it" nos dias de hoje. Desenvolvemos esses aplicativos em frameworks JavaScript focados em componentes. Eles combinam as vantagens dos aplicativos híbridos e multiplataforma. Mas como os desenvolvedores desenvolvem esses aplicativos em estruturas JavaScript , eles não exigem uma visualização da web. Esses aplicativos oferecem desempenho como aplicativos nativos a um custo menor.

Utilização de recursos avançados

Se um aplicativo fizer uso de navegação GPS e outras tecnologias relacionadas à IA, o custo de desenvolvimento aumentará gradualmente.

Hardware compatível

Quais produtos de hardware específicos, como iPhone 13, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S10 Plus e outros, serão compatíveis?

Planeje a manutenção futura

Após a conclusão da tarefa de desenvolvimento do aplicativo, o desenvolvedor provavelmente ainda precisará fazer atualizações que corrijam os problemas. Além disso, é preciso esclarecer que o aplicativo será integrado a outros aplicativos que servirão como fonte de seu conteúdo. Além disso, a complexidade dos itens visuais usados em um aplicativo terá um grande impacto no preço.

Custo de um projeto de aplicativo padrão

Você pode aplicar alguns benchmarks padrão ou médios para os custos do projeto de desenvolvimento de aplicativos a várias categorias de aplicativos. A partir dos dados de várias empresas sobre custos de desenvolvimento de aplicativos, você pode estimar o custo do seu projeto. Para um projeto de aplicativo padrão que leva 500 horas para ser produzido, o custo pode chegar a US$ 25.000 . Claro, existem muitos outros fatores a serem considerados ao calcular os custos de desenvolvimento de aplicativos móveis.

Para resumir, os custos gerais de desenvolvimento de aplicativos não são baratos. Depois de combinar todas as taxas, um aplicativo geral para uma plataforma custa quase US$ 25.000 a US$ 50.000 . Um aplicativo com complexidade intermediária para uma plataforma pode custar de US$ 50.000 a US$ 100.000 . E um aplicativo complicado para uma plataforma pode custar mais de US$ 100.000 . Esses são custos cobrados pelas principais empresas de desenvolvimento de aplicativos nos EUA por seus projetos de desenvolvimento de aplicativos. Claro, alguns preços podem variar se você trabalhar com desenvolvedores freelance em vez de uma empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis.

Como posso saber se um desenvolvedor de aplicativos é bom antes de contratá-lo?

Agora que você decidiu o tipo de plataforma ou aplicativo móvel que deseja desenvolver. A próxima pergunta é sobre a contratação de um desenvolvedor para o trabalho. Um bom desenvolvedor pode significar a diferença entre um aplicativo no topo das paradas e uma perda de tempo, dinheiro e recursos. Para projetos complexos, você precisa contratar um desenvolvedor de aplicativos profissional. Para isso, você pode avaliar a credibilidade dos desenvolvedores de aplicativos por seu histórico de trabalho anterior e portfólio antes de realmente empregá-los para ver o quão bem eles trabalharam em outros projetos. Você pode saber muito sobre eles simplesmente analisando seu histórico de trabalho. Portanto, escolher um bom desenvolvedor de aplicativos móveis é extremamente importante. Ninguém quer gastar uma certa quantidade de recursos em alguém apenas para descobrir depois de algum tempo que tomou a decisão errada. Você pode estar preocupado com as etapas cruciais ao contratar um desenvolvedor de aplicativos profissional. Se sim, não procure mais! Estamos revelando os principais aspectos a serem considerados ao contratar um desenvolvedor de aplicativos para seu projeto. Vamos mergulhar mais fundo:

Conhecimento técnico e portfólio impressionante

Desenvolver um aplicativo é uma tarefa desafiadora. Ao escolher um desenvolvedor, você precisa se concentrar em sua experiência anterior e conhecimento técnico. O desenvolvimento de aplicativos passa por muitos estágios antes de ser entregue ao usuário final, incluindo criação de ideias, design, desenvolvimento, teste e implantação. Antes de selecionar um desenvolvedor para seu projeto, certifique-se de que o desenvolvedor esteja ciente das novas tendências tecnológicas no desenvolvimento de aplicativos . Além disso, o desenvolvedor participou de alguns workshops e recebeu certificações para agregar mais conhecimento e habilidades práticas.

Habilidade de design de aplicativos

As startups estão procurando um aplicativo de negócios que proporcione uma melhor experiência ao usuário. Portanto, você precisa contratar um desenvolvedor com excelentes habilidades de design de aplicativos para criar aplicativos intuitivos com uma experiência de usuário tranquila. Além disso, o desenvolvedor do seu aplicativo deve ter paixão por um design excepcional. Um desenvolvedor com excelentes habilidades de design fornecerá aplicativos sem falhas.

Especifique o custo do projeto

Ao contratar um desenvolvedor, o custo do projeto dependerá de quão bem você negocia. Antes de contratar um desenvolvedor profissional para seu aplicativo, você precisa definir uma linha de orçamento para esclarecer seu limite de orçamento para seu projeto de desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis. Especificar o custo do seu projeto ajudará você a encontrar um desenvolvedor qualificado pelo custo pré-estabelecido. Assim, você pode contratar um desenvolvedor de aplicativos profissional para seu aplicativo móvel por meio de planejamento adequado e estimativa de orçamento. Você deve levar a sério o desenvolvimento de aplicativos e planejar contratar desenvolvedores de aplicativos móveis. Para isso, você deve se certificar de que tem um orçamento em mente. Este orçamento será sua pedra angular no processo de desenvolvimento. Este intervalo depende de você. Você pode pensar apenas em termos de custos de desenvolvimento. Mas existem muitos outros custos relacionados ao desenvolvimento de aplicativos que as pessoas geralmente ignoram. Por exemplo, fazemos testes de mercado antes do processo de desenvolvimento para verificar se há demanda pelo app. Custa dinheiro. Mesmo tarefas básicas, como testes de protótipos, exigem dinheiro separado dos custos de desenvolvimento. Depois de desenvolver o aplicativo, você o libera e custa dinheiro manter um aplicativo após o desenvolvimento. Além desses custos, custa dinheiro fazer marketing para esses aplicativos. Portanto, você deve escolher um desenvolvedor que caiba no seu orçamento.

Cronograma do projeto

Um cronograma de projeto é crucial quando se trata de contratar um desenvolvedor profissional. Algumas startups têm um cronograma rigoroso para a conclusão do projeto. Ao contratar um desenvolvedor para seu projeto de aplicativo, você precisa discutir o cronograma do projeto antes de começar. Pergunte ao desenvolvedor sobre o tempo necessário para concluir o aplicativo. Se um desenvolvedor concordar em cumprir seu prazo, este é o melhor momento para iniciar sua colaboração.

Teste

Você deve testar o aplicativo antes de iniciá-lo para obter feedback do usuário. O teste de aplicativos é a melhor abordagem para atender às expectativas dos usuários. Portanto, ao contratar um desenvolvedor de aplicativos, certifique-se de que o desenvolvedor seja qualificado para realizar testes de aplicativos e correção de bugs (se houver).

Lançamento

Depois de concluir todas as etapas, é hora de publicar o aplicativo na loja de aplicativos da Apple e no Google Play . O lançamento de um aplicativo é uma fase crucial, portanto, você deve procurar um desenvolvedor de aplicativos que conheça totalmente o procedimento e as restrições dessas plataformas de publicação.

Etapas para contratar um desenvolvedor de aplicativos

Você pode seguir estas etapas para contratar o melhor desenvolvedor de aplicativos móveis para seu projeto. Vamos começar:

Etapa 1. Publicar um trabalho

Depois de publicar sua listagem para desenvolvedores de aplicativos, você provavelmente receberá vários aplicativos. Os desenvolvedores são minuciosos. Eles provavelmente enviarão seus portfólios junto com seus currículos. Mas os portfólios podem ser enganosos. A melhor maneira de escolher um desenvolvedor de aplicativos é testar suas habilidades em primeira mão. Esses testes podem ajudá-lo a selecionar alguns bons candidatos iniciais do grupo de candidatos.

Etapa 2. Selecione alguns candidatos

Depois de escolher alguns bons candidatos iniciais do seu grupo de candidatos, é melhor ter uma conversa individual com cada um deles. É muito natural que as pessoas tenham personalidades diferentes. Poucos indivíduos trabalham uns com os outros, e alguns não. No entanto, você escolhe os melhores desenvolvedores de aplicativos móveis que acredita que funcionarão bem com você e sua equipe. Esta decisão afeta o ambiente de trabalho. Isso também afeta o andamento do projeto.

Etapa 3. Contrate um desenvolvedor

Os projetos de desenvolvimento geralmente são sensíveis ao tempo. O roubo de ideias em tecnologia não é raro. Qualquer empresa de desenvolvimento de aplicativos pode roubar seu aplicativo ou projeto antes mesmo de você ter a chance de patentear seu protótipo. É por isso que você precisa selecionar um desenvolvedor de aplicativos que respeite os prazos. Certifique-se de questionar seus desenvolvedores de aplicativos sobre sua adesão aos cronogramas. Peça-lhes para exibir relatórios detalhados de seus cronogramas em seus projetos anteriores. Julgue seu trabalho de acordo com o tempo alocado para isso. Pergunte a opinião deles sobre como é uma linha do tempo confortável para eles. Se suas visualizações estiverem alinhadas, você poderá avançar. Liberar um aplicativo é apenas metade do trabalho. Depois de desenvolver o aplicativo, ele requer manutenção constante. Certifique-se de contratar um desenvolvedor de aplicativo móvel disposto a manter o aplicativo mesmo após a conclusão do projeto.

Quanto tempo leva para fazer um aplicativo?

Depois de contratar um desenvolvedor de aplicativos ou escolher uma empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis, a próxima pergunta é: "Quanto tempo isso vai levar?". Se você fizer essa pergunta, você não está sozinho. Muitos desenvolvedores pensam na linha do tempo de seus aplicativos, e deveriam. Sua linha do tempo afeta seu orçamento e o custo geral do seu projeto de desenvolvimento de aplicativos. Sem mencionar o número de desenvolvedores que você precisa e as horas que você precisa que eles trabalhem. Estamos protegendo você. Estamos revelando a quantidade de tempo necessária para diferentes processos durante o desenvolvimento do aplicativo. Vamos começar:

Especifique o escopo do aplicativo

A primeira etapa é especificar o escopo do aplicativo e determinar os requisitos. Para aplicativos de pequeno porte, leva de 1 a 2 semanas. Para aplicativos intermediários (de tamanho médio), leva de 2 a 3 semanas e, para aplicativos mais complexos, leva de 3 a 4 semanas para determinar os requisitos e o escopo.

Desenvolva o design de UI/UX

O próximo passo é desenvolver o design de UI/UX. Isso inclui o esquema de cores , as fontes , o tema etc. Para aplicativos de pequeno porte com vários desenvolvedores de UI/UX, isso leva de 3 a 4 semanas. Para aplicativos intermediários (de tamanho médio) com vários desenvolvedores de UI/UX, isso leva de 6 a 7 semanas. Para aplicativos complexos com vários desenvolvedores de UI/UX, leva de 9 a 10 semanas.

Iniciar o desenvolvimento do aplicativo

Depois de desenvolver o aplicativo, uma empresa de desenvolvimento de software gerencia o back-end do aplicativo. Este processo é feito simultaneamente com o processo de desenvolvimento. Se isso não acontecer paralelamente ao projeto de desenvolvimento, isso pode afetar significativamente o cronograma do projeto. Para aplicativos de pequeno porte, esse processo leva de 6 a 7 semanas. Para aplicativos intermediários (de tamanho médio), esse processo leva de 14 a 15 semanas. Para aplicativos complexos, esse processo leva de 20 a 22 semanas.

Teste beta

Após o desenvolvimento completo do aplicativo, as principais empresas de desenvolvimento de aplicativos móveis o enviam para teste beta. O teste beta é quando um grupo de pessoas selecionadas experimenta e testa o aplicativo e dá feedback. Fazemos testes Beta para garantir que o aplicativo funcione sem problemas e atraia os consumidores. Se os grupos de teste beta apontarem algum problema ou inconsistência, os desenvolvedores retrabalham o aplicativo e o aprimoram. Isso é importante antes de liberar o aplicativo na plataforma escolhida. Para aplicativos de pequeno porte, são necessários de 5 a 10 testadores e de 7 a 8 dias. Para aplicativos intermediários (de tamanho médio), o teste beta leva de 14 a 15 dias. Também leva de 25 a 40 testadores. No entanto, com aplicativos complexos, o teste beta acontece em fases e demora um pouco mais do que em outros aplicativos. O teste beta de aplicativos complexos pode levar de 1 a 2 meses com mais de 100 testadores beta. Isso é importante para garantir que o aplicativo funcione bem após o lançamento. E que os desenvolvedores do aplicativo podem remover e corrigir quaisquer problemas ou inconsistências antes de fazer o upload do aplicativo na plataforma escolhida. Economiza tempo e dinheiro.

No geral, o tempo total necessário para criar um aplicativo de pequeno porte é de quase 2 a 2,5 meses. O tempo necessário para desenvolver um aplicativo intermediário (de tamanho médio) é de quase 3 a 4 meses. A quantidade total de tempo necessária para criar um aplicativo complexo é de quase 5 a 6 meses.

Por que você deve prestar atenção à plataforma sem código?

Na era atual, estamos ouvindo o hype de serviços sem plataforma de código relacionados ao desenvolvimento de aplicativos. Uma empresa de desenvolvimento de software desenvolve aplicativos relacionados ao cliente, e eles movem seus projetos facilmente neles. Essas plataformas sem código tornam a vida dos usuários mais fácil e econômica. De acordo com uma pesquisa, 65% das empresas de desenvolvimento de software serão no-code-platform em 2024. Em 2017, as empresas de desenvolvimento de aplicativos participaram de um teste inicial de benchmark de produtividade comparando o no-code orientado por modelo. Uma das principais empresas de desenvolvimento de software com desenvolvimento tradicional usa JavaScript. Houve estatísticas impressionantes sobre nenhum código: a produtividade foi obtida com o desenvolvimento de aplicativos sem código. Uma pesquisa realizada por especialistas em 2020 demonstrou que os desenvolvedores de aplicativos móveis alcançaram produtividade 4,7X.

Plataforma sem código: um mercado fragmentado

O mercado de desenvolvimento sem código é diversificado, com a penetração de diferentes plataformas, soluções de software e submercados. Por exemplo, vários nichos atendem a grandes, médias e pequenas empresas. AppMaster é uma plataforma popular de desenvolvimento de aplicativos sem código que fornece aplicativos seguros e de alto desempenho. Eles fornecem os principais serviços de desenvolvimento de aplicativos móveis. O Magic Quadrant para esta plataforma corporativa sem código é mostrado abaixo:

Qual é a melhor plataforma de desenvolvimento sem código?

Hoje, um mercado diversificado está disponível para desenvolvimento sem código, como AppMaster, Adalo e Bubble. Acima de tudo, o AppMaster é a melhor ferramenta sem código com vantagens competitivas sobre outras plataformas de desenvolvimento sem código. Essa plataforma sem código permite que as empresas aumentem sua visibilidade com aplicativos móveis e da Web sem contratar um desenvolvedor profissional. Aqui estamos revelando as vantagens competitivas do AppMaster sobre outras plataformas sem código. Vamos começar:

Código fonte

A beleza do desenvolvimento de aplicativos com o AppMaster é que ele fornece código-fonte para um aplicativo. Com a disponibilidade do código-fonte, você pode modificar as soluções de software mesmo que não esteja mais usando essa plataforma.

Velocidade

O desenvolvimento de aplicativos com o AppMaster é mais rápido do que em plataformas semelhantes. Portanto, usando essa plataforma, você pode disponibilizar seu aplicativo comercial para as lojas de aplicativos em poucas horas, em vez de dias ou semanas.

Hospedagem de aplicativos em qualquer plataforma

O AppMaster permite que os aplicativos sejam hospedados em qualquer plataforma de nuvem. Depois de criar um aplicativo com o AppMaster, você pode hospedar seu aplicativo na nuvem do AppMaster, em qualquer nuvem privada, comercial ou até mesmo offline.

Versatilidade

O AppMaster permite que os proprietários de empresas automatizem seu fluxo de trabalho de negócios com versatilidade. Assim, você pode criar o back-end complexo com essa plataforma sem código e usá-lo para vários projetos de desenvolvimento de aplicativos.

Pensamentos finais

O desenvolvimento de aplicativos parece fácil, mas apenas desenvolvedores de aplicativos móveis ou empresas de desenvolvimento de aplicativos móveis sabem como o processo pode ser cansativo. A melhor prática é desenvolver um aplicativo móvel ou web com uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código, como o AppMaster, para economizar tempo e dinheiro. Essas plataformas de desenvolvimento de aplicativos sem código substituíram os desenvolvedores de aplicativos, pois oferecem soluções econômicas de aplicativos para startups de pequeno ou médio porte. Mas se uma organização quiser criar um projeto de aplicativo complexo, contratar um desenvolvedor de aplicativos de uma empresa de desenvolvimento de aplicativos de ponta será a melhor ideia. Um projeto de aplicativo complexo requer recursos avançados, como GPS, e precisa de habilidades de codificação. Para contratar um desenvolvedor de aplicativos profissional, é aconselhável procurar os principais fornecedores de desenvolvimento de aplicativos que oferecem soluções de aplicativos de qualidade e custo-benefício.

Esperamos que você seja bem versado nas principais empresas de desenvolvimento de aplicativos móveis com sede nos EUA. Você pode contratar desenvolvedores profissionais de qualquer empresa de desenvolvimento para concluir seu projeto de desenvolvimento de aplicativos. Acima de tudo, recomendamos que você experimente o AppMaster para concluir seu projeto de maneira mais barata e rápida. Esta plataforma cruzada economizará tempo e dinheiro. Boa sorte com seu projeto de desenvolvimento de aplicativos!