你是一个铁杆开发者吗？你可能习惯于从头开始创建应用程序，这需要编码平台技能。但如果你是一个没有应用程序编码经验的新手呢？我们理解你想在安卓上其他300万个应用程序中脱颖而出，用低资源测试你的想法可能很困难。 如果你没有开发在线应用程序的技能，但有一个奇妙的想法，这篇文章是为你准备的。

这里汇编了可用于创建安卓应用程序的最佳平台，对于这些平台不需要编码经验或技能。

通过像AppMaster这样的应用程序创建安卓应用程序对你来说要便宜和容易得多。如果你使用这个应用程序，你将在几天内做出你的商业应用程序，而不需要任何专家编码！

Android应用程序开发的基本步骤



如果你需要创建一个不需要编码的应用程序，AppMaster是一个必需品。这个工具包含预编程的模板和易于使用的功能，你可以用它来定制和编辑你的应用程序。 安卓应用开发的Flash表格是一套预编程的工具成模板。 他们能够为你提供功能，以便你可以根据你的要求编辑和定制你的应用程序。任何初创企业的商人都可以通过四个步骤创建一个安卓应用程序。

选择你的应用程序模板：

你会发现，每个模板都有一个功能，是为了让你生产的业务类型受益。如果你发现一个模板在平台上很出色，但它未能为你提供功能，你可以根据你的口味定制它。使这些模板变得有趣的主要原因是他们能够定制创建一个安卓应用程序。这意味着，你无法找到适合你的应用开发的功能。你可以按照一个直接的方法来添加它们。

应用程序的建设。频谱已使人们更容易从头开始创建安卓应用。编码平台已经设法把报警功能页。这意味着你总能找到一个适合你的业务的模板。如果没有，你可以根据你的需要进行定制。

选择你的企业品牌：

接下来，你所要做的就是最初将你的网站连接到一个建设者。你已经使用的颜色会在应用平台上为你显示在一个调色板上。这有助于你建立一个与你目前的品牌形象相匹配的调色板。

在任何情况下，我们都没有已经有一个网站。你会想要选择颜色。然而，如果你没有决定你想要什么颜色，你可以暂时跳过这一步。在这个阶段，我们建议你输入电话号码，以便我们可以在需要的时候给你发送预览。颜色并不是为你的安卓应用打造品牌的唯一手段。使用图片对应用程序进行定制，也可以通过应用程序平台变得更容易。

添加内容：

你总是会发现应用程序编码平台的预装内容。这是为您提供编辑的便利。例如，你可以选择改变关于页面上显示的文本，或者你也可以添加带有描述的图片。 信息可以从任何地方变化，无论是联系和社会信息还是博客。你总是可以放心地根据自己的选择来定制设计。

为功能设置后端总是比较容易。不仅如此，你还能够保持限制性访问。这允许只对已正式登录的用户访问某些页面。

发布您的应用程序：

现在，您已经在平台设计方面进化了您的时间。你需要做的第一件事是确认你不会违反向你指出的任何警告。你需要做的最后一件事是注册一个谷歌和安卓应用开发者账户。

Top 20 no-code Platforms to consider:



没有能力雇佣安卓程序员的平台可以轻松利用AppMaster的服务。我们提供从启动网站到工作流程自动化的一切服务。 以下是帮助新市场进入者更好地了解环境的20个笔记本解决方案。

AppMaster：

AppMaster是一个不需要任何编码的平台，让你创建安卓应用。它是最强大的无代码应用程序之一。甚至大型企业公司的项目也依赖AppMaster。 你会看到它提供了一个生产级的应用程序。涵盖的领域包括后端、网络和本地应用程序。你会发现，在App master平台的帮助下，成为MVP，你会收到数百万的请求。

Smart Apps:

如果你也希望在不编码的情况下建立自己的应用程序，那么Smart Apps Creator是一个选择。

Android Studio:

许多应用程序开发人员认为，将Android Studio列入名单可能是错误的选择。然而，它仍然能够产生你想要的输出。

Scapic：

Scapic已经成功地引导了电子商务平台上任何网站的需求。它已经成功地包括了平台上任何网站的所有基本视觉效果。该软件了解视觉效果对任何在线业务及其网站的影响是如何签到的。

Mailchimp：

Mailchimp使用户能够探索他们的受众。他们可以跟踪访问者和他们与网站的互动。如果你是一个新的创业公司，这个应用程序的编码是你的最佳选择。

Parabola:

对于一个安卓开发者来说，最累人的任务之一是在编程后整合和链接应用程序。Parabola通过该平台为其受众有效地解决了这个问题。如果你的网络内容与外部数据库相连，那就没有任何意义了。Parabola的流媒体可以极其轻松地将它们连接起来。

Voiceflow:

我们都知道语音激活技术进入市场有多么显著。此外，Siri和Android的Alexa在不久前对我们来说也是普通的名字。现在，我们都依赖它们作为我们的得力助手。那么，为什么我们要把声控技术的使用限制在那些知道如何编程的人身上呢？

泡沫：

通过无代码技术，软件设计也变得更加容易。你不需要了解任何语言就可以在Bubble上工作。应用程序开发人员获得了一系列视觉上有吸引力的组件。

Makerpad:

如果你还需要了解有关应用程序的轻微信息，那么请不要担心。Makerpad已经为你的应用程序编码问题提供了保障!你会发现大量的教程，你可以通过简单的程序来了解该应用程序并创建你的设计。你还可以发现一个广阔的案例研究范围，为你提供帮助。

Airtable:

想象一下，拥有一套汇编的所有重要的安卓应用程序，如Excel和谷歌表。你将能够创建程序，在那里你可以在一个地方连接、组织和管理数据。

Coda：

Coda已经为所有用户开发了一个专门的工作空间。省略了使用不同平台的数据库的需要。 Coda doc为您的所有软件创建了一个连接媒介。这样，你就可以在不影响效率的情况下实现高生产力。

Gumroad：

对于初创企业，人们往往有一种迷思，认为他们沉迷于技术。然而，我们忘记了，他们需要依靠自己的收入来维持生计。因此，被数字领域吸引是没有意义的。 gumroad为那些认为在电子商务上实现创意项目具有挑战性的人提供了一个解决方案。这意味着，他们可以自己创作设计。

聊天机器人：

聊天机器人是企业迎合客户的有效平台，如果有效设计或没有编码。聊天机器人可以向客户提供敬语和有关组织的信息。他们还可以给用户提供有价值的信息，并解决他们的疑问。然而，你不能完全依赖它们。

Zapier

Zapier在为人们提供应用程序的联合平台方面相当有名。它为在你的组织的保护伞下运行的多个应用程序建立了一个纽带。你将有能力管理和简化你的业务方法，而不需要编码。

Thunkable：

如果你想为安卓应用寻找一个替代方案，那么thinkable是第二好的选择。

Typeform

如果创建表单和调查是您企业的例行公事，那么您可以找到各种开源项目，这意味着所有react-native项目现在都可以由组织内的团队顺利创建。你不需要为每个人构建表格。Typeform是您最好的无代码替代方案。

Quixey：

它是一个基于云的商业应用程序，旨在使组织实现其工作流程的自动化。它构建了企业级的应用程序。所有这些都可以通过简单的以下拖放设计实现。

Jotform的

如果你想在简单的拖放功能帮助下轻松创建应用程序，那么Jotform的免费应用程序生成器就是你的选择。它可以在智能手机、平板电脑或电脑上下载，是可行的。

SurveySparrow

端到端全渠道的开发是为了提高企业的管理经验。许多迎合客户体验的工具被设计为NPS、离线和360°调查等工具。对话式UI将您的调查转化为类似聊天的体验，使调查完成率提高40%。

常见问题：

我可以在没有编码的情况下开发一个有吸引力的Android应用程序吗？

的确，您可以一直依赖AppMaster来实现这个目标！您将发现可以创建一个有吸引力的Android应用程序的功能。你会发现可以在没有代码的情况下创建一个动态的移动应用程序的功能。您可以输入您的企业名称，选择一些必要的选项，然后您就可以去测试您的应用程序了。

我可以不通过编码建立一个应用程序吗？

您不需要学习代码来开发一个应用程序。一旦你做出了一个好的决定，你所需要的就是了解如何使用它。

没有编码能力的人如何制作一个应用程序？

你可以使用无代码和低代码解决方案创建你的应用程序，而无需花费大量的金钱。

制作应用程序是否方便？

免费的应用程序制作者有很多选择，例如AppMaster。然而，如果你得到你的社区版，你将能够见证更多的选择。这最终表明你的业务是一个成功的计划平台。

初学者如何创建应用程序？

你是一个初学者，你对开发一个应用程序感到困惑。你可以保留你的钱，不把它们投入到专业的网页设计师或应用程序开发人员。如果你想开发你自己的所有，那么这一点你必须考虑最好的选择，那就是选择AppMaster。

免费应用程序如何赚钱？

广告、应用内购买、赞助和联盟营销被用于免费应用程序的货币化。在企业家和游戏应用中很受欢迎，免费模式始终是一种选择。展示广告、弹出式广告、赞助、视频广告、横幅广告以及其他从目标受众那里产生的应用资金，都可以使用这一策略包含在你的应用的可访问版本中。

我可以自己创建一个应用吗？

如果你打算为自己实现一个应用开发计划。那么最好选择其中一个选项：雇用第三方，创建一个内部团队，或者自己制作整个APP。一旦你有了一个在线或离线开发的选项。你就可以让你的投稿得到保存。你所需要做的是将以下事情统一起来：

有一个深思熟虑的计划。

更好地了解您的移动应用程序的目标受众

为您的应用程序选择一个能够激发人们的好奇心并坚持下去的名字

为应用程序开发制定预算和时间表

在原生、网络、混合和跨平台的应用程序之间做出选择。

最终想法：

应用程序生成器使人们更容易创建移动应用程序。它使人们没有必要获得编程知识来制作应用程序。然而，你从头开始建立你的应用程序的能力只是你的移动应用程序开发过程的开始。这意味着你与AppMaster的旅程刚刚开始。其目的和宗旨是旨在帮助商业人士通过这个新工具在网络上开始他们的业务。最初，我们为您提供一个30天的成功计划。它可以帮助你了解该组织如何运作。









我们还设法为您提供长期的业务发展思路。