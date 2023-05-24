本指南简化了构建自定义CRM的过程，涵盖了从想法到启动的所有阶段。它提供了实用的见解、最佳实践和常见的错误，以帮助你制作适合你的业务的CRM。它对技术新手和经验丰富的开发人员都很有价值。

为什么我们的CRM应该使用AppMaster ，而不是其他产品？

完全定制的可能性



没有规模上的限制



在一个地方创建一切（数据库、后台、网络和移动应用）。



能够与任何外部服务整合



创建您的定制CRM



按照以下建议的步骤，开发一个定制的客户关系管理（CRM）系统。

第1步：数据模型设计



传统的程序是从构建数据模型开始的，需要了解客户关系管理（CRM）系统中要使用的实体、它们各自的属性以及它们的相互关系。

这些模型，也被称为实体，可以包括许多可能性，如公司、联系人、线索和任务。每个模型都是由一组独特的字段定义的。作为一个例子，一个公司模型可能包括诸如公司名称、业务类型和地点等字段。

每个字段都有一个特定的类型，决定了它可以包含的数据的性质。例如，"字符串 "数据类型适用于标题字段，允许它容纳任何字符字符串。一个'文本'描述类型允许插入大量的文本，可能被分割成段落。一个'Integer'类型可以代表雇员的数量，而一个'DateTime'类型可以容纳特定事件的日期和时间信息。

模型有能力形成彼此之间的关联，这需要选择关系类型。例如，雇员可以与特定的任务联系起来，这就需要有预见性地理解任务组织。

可能是每个任务只分配给一个特定的执行者，而每个员工可以有多个并发的任务。在这种情况下，他们之间将建立一对多的关系。其他潜在的关系类型包括一对一和多对多。

关于使用数据库编辑器的更深入的知识和帮助，请参考Appmaster大学课程库。

第2步：为数据模型设置endpoints



接下来的步骤是为这些模型提供功能。这是一个合理的假设，数据库应该位于服务器上的一个特定位置，用户可以灵活地使用他们的个人电脑或移动电话从任何位置链接。为了方便请求的交换和数据的传输，部署了路由--这些是请求可以被派往的网络地址。

此外，还有endpoints ，它们是通过特定方法进入路由的接入点。例如，一个任务路线可以通过提交任务ID来访问，但使用不同的方法（因此，不同的endpoints ）--删除（删除任务）、获取（获取任务的信息）、修补（对任务进行修改，例如，改变其状态）。

每个数据模型都可以在其启动时自动创建基础endpoints 。这些endpoints ，可以立即投入使用，它们可以被定制（如改变访问权限，只允许某些用户角色创建新任务），或者可以制定自定义endpoints ，以及它们的相关处理逻辑。通过链接查找关于使用端点的详细指南。

第3步：创建用户界面

下一步是创建一个用户可以互动的界面。当然，鉴于endpoints ，人们可以立即利用它们，发送必要的请求。然而，在命令行模式下直接处理它们往往是非常不方便的。

为操作目的开发一个网络应用程序是合乎逻辑的。AppMaster ，使你能够掌握界面创建的缰绳，允许你整合基本元素，如按钮、标签和表格，同时还可以定制它们的美学和位置。

对于最简单的演绎，可以通过纳入促进数据库中相关数据的组件来启动这个过程。例如，输入公司和雇员的名单以及他们的联系信息。

请记住，仅仅是引入一个元素的行为并不能使其立即可用。每个元素都必须被注入特定的操作逻辑，规定其确切的功能和执行方式。例如，为了在数据库中注册一条记录，需要添加适当的输入组件（与数据模型的字段类型一致）。

要输入联系人的详细信息，可以包括姓名、电话号码、电子邮件、出生日期、工作职位等字段。一个编译所填信息并将其传送到数据库的按钮也是必要的。这个按钮必须配置一个操作逻辑（业务流程或工作流程），详细说明必要的步骤，以发挥最佳功能。

比如说：

将外观改变为加载状态



始终如一地从每个字段读取输入的数据。



形成一个联系模型，并填入上一步收集的数据。



将完成的模型用POST请求发送至创建新联系人的 endpoint



移除按钮的下载状态



处理请求的结果，并获得其执行的状态。



检查请求是否成功。



如果是请求错误，显示一个适当的通知，其中包含错误的信息



在行动成功的情况下，更新联系人汇总表中的数据。



额外的资源：

第4步：创建业务流程

然后你可以开始创建更复杂的业务流程，允许你创建或接收某些数据并添加额外的工作逻辑。一个简单的例子--当创建一个任务时，自动指示其状态，检查完成的最后期限，并计算出应该完成任务的确切时间。

同时，工作逻辑可以很复杂，涉及各种行动选项，取决于算法。例如，当为一个特定的用户创建任务时，要检查是否有权利进行这样的操作，以及计算已经分配给这个用户的其他任务的数量，如果有超过10个活跃的任务，自动将其重新分配给公司中类似职位中最不忙碌的员工。关于创建业务流程的指南。

第五步：与外部服务的连接和整合

客户关系管理（CRM）极有可能无法孤立地运行；它必须与外部服务或辅助功能进行互动。纳入这些元素的最方便的方法是利用一个模块市场。

例如，考虑到任务创建的场景，需要向用户发送包含相关信息的电子邮件。这可以通过自定义简单邮件传输协议（SMTP）模块有效地完成。

另外，也可以使用Telegram模块通过Telegram信使转发信息。人们也可能希望简化涉及图像的工作，通过使用图像模块自动改变其格式和大小。每个模块都能够增强其独特的数据模型、业务流程和块，以促进其利用。

请参考以下链接，了解模块的使用演示：模块使用实例

值得注意的是，没有特定外部服务的专用模块并不排除其使用潜力。通过使用专用于外部API请求的部分或HTTP请求的块，创建与任何外部服务的集成是可行的。

下面的链接说明了与外部服务的集成过程和外部API请求的使用：

在AppMaster 上创建和拥有CRM需要多少钱？

通常情况下，一个全面的CRM解决方案需要一个企业订阅，而一个简单的版本可能足以满足创业公司的需要。

如果你选择自己处理开发，可以免费完成。另外，你也可以选择利用专业服务。

我使用AppMaster 开发一个CRM需要多少时间？



答案取决于CRM的复杂性。有哪些实体，有多少实体，它们之间是如何连接的，以及需要什么样的工作逻辑。一般来说，简单的MVP级别的东西可以在20-30小时内完成。一些基本的工作版本--大约200小时。当然，对于复杂的项目，可能需要更多的时间。

哪些服务能够与AppMaster 创建的CRM连接和整合？

电报



Slack



Stripe



用苹果登录



缩放



用谷歌签到



虚拟货币



LinkedIn



脸书



谷歌表格



Youtube播放器



条形码扫描器



谷歌翻译



辨证法



谷歌OAuth 2.0



开放式人工智能



邮件Chimp



和其他许多人

我可以将我的CRM应用扩展到AppMaster



应该马上注意到，该应用程序最初在用户数量方面没有限制，即使在最基本的版本中。话虽如此，你当然可能在最初的订阅选项中遇到性能或数据库大小的限制。这个问题可以通过使用你自己的服务器而不是在AppMaster 云中托管来解决。

在商业计划中，你可以得到一个带有应用程序或其二进制文件的容器镜像，而在企业计划中，甚至可以得到应用程序的完整源代码，并能够使用带有负载平衡器的分布式服务器，完全消除了关于扩展限制的问题。

我可以雇佣别人来构建我的CRM吗？



为了保证质量性能，你可以使用专业服务的服务。如果你需要一个更实惠的选择，那么有机会转向自由职业者的服务或联系AppMaster的认证合作伙伴。

AppMaster 如何在技术上建立你的CRM

AppMaster 是一个强大的工具，通过以精简的方式处理技术方面的问题，简化并加快了CRM的创建过程。这个过程可以分解为以下几个阶段：

规格 ：用户通过向 AppMaster Studio输入数据模式、业务流程模式、 endpoints 、变量、用户界面元素和触发器来提供CRM规格。这些输入作为未来CRM应用的蓝图，并作为文档存储。



：用户通过向 Studio输入数据模式、业务流程模式、 、变量、用户界面元素和触发器来提供CRM规格。这些输入作为未来CRM应用的蓝图，并作为文档存储。 代码生成 ：点击 "发布 "按钮后， AppMaster ，对所提供的规格进行处理和标准化。然后，它为CRM应用生成各种语言的源代码，如后端使用Go，前端使用Vue 3，iOS应用使用Swift，Android应用使用Kotlin。 AppMaster ，利用并行处理和卓越的性能，以每秒超过22000行的惊人速度生成代码。



：点击 "发布 "按钮后， ，对所提供的规格进行处理和标准化。然后，它为CRM应用生成各种语言的源代码，如后端使用Go，前端使用Vue 3，iOS应用使用Swift，Android应用使用Kotlin。 ，利用并行处理和卓越的性能，以每秒超过22000行的惊人速度生成代码。 编译 ：一旦代码生成完成， AppMaster ，对CRM应用程序进行编译，重点是后端编译和Web应用程序捆绑。这个步骤只需要额外的几秒钟。



：一旦代码生成完成， ，对CRM应用程序进行编译，重点是后端编译和Web应用程序捆绑。这个步骤只需要额外的几秒钟。 测试 ：在部署之前， AppMaster ，进行彻底的测试阶段，以确保CRM应用程序的功能和识别潜在的问题。



：在部署之前， ，进行彻底的测试阶段，以确保CRM应用程序的功能和识别潜在的问题。 打包和存储 ：后端应用程序被打包成Docker容器，以实现隔离，然后上传到平台内的专用Docker注册处。这些容器在部署之前被暂时储存。同样地，网络应用包被压缩成zip档案，并上传到一个工件库，用于托管或部署目的。



：后端应用程序被打包成Docker容器，以实现隔离，然后上传到平台内的专用Docker注册处。这些容器在部署之前被暂时储存。同样地，网络应用包被压缩成zip档案，并上传到一个工件库，用于托管或部署目的。 部署：最后阶段涉及到将自己的CRM部署到目标服务器上，使其可以被用户访问。



通过利用AppMaster 平台，应用程序的创建过程得到显著改善，减少了手动编码、编译、测试、打包和部署所需的时间和精力。整个过程可以在短短20秒内完成，有助于提高CRM开发的整体效率。