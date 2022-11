Aplikacja mobilna lub aplikacja internetowa to chip handlowy w technologii. To dlatego najlepsze firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji zatrudniają wciąż nowych programistów z nowymi i innowacyjnymi pomysłami na rozwój oprogramowania. Firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych wiedzą, że jeśli nie skapitalizują rozwoju aplikacji, to jakaś inna firma rozwojowa na pewno to zrobi. Twórcy aplikacji są tuzinami, ale uzyskanie dewelopera aplikacji z tym jednym pomysłem na aplikację, która trafi do sklepów z aplikacjami jest rzadkie. Dlatego najlepsze firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych uruchamiają różne projekty, aby wyszukać twórców aplikacji. Ci deweloperzy aplikacji rozwijają aplikacje mobilne, aby zaoferować rozwiązania programowe lub przesłać na IOS i Android app stores. Niektóre aplikacje mobilne (IOS i Android) nawet pomóc w usługach rozwoju aplikacji i niektórych usług rozwoju oprogramowania poprzez uproszczenie procesu rozwoju dla użytkownika.

Rozwój aplikacji mobilnej jest zawsze wyzwaniem. Rozwój aplikacji wymaga od twórcy aplikacji myślenia poza schematami. Niektóre aplikacje wymagają nawet rozwoju oprogramowania na zamówienie. Rozwój oprogramowania na zamówienie to tworzenie specjalistycznego oprogramowania tylko dla aplikacji. Żaden amatorski programista aplikacji lub przeciętna firma zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych nie jest w stanie tego zrobić. Wymaga to pewnego poziomu precyzji, który posiadają tylko wyszkoleni twórcy aplikacji.

Wielu twórców aplikacji uważa, że samo tworzenie aplikacji wystarczy. Jednak nie jest to prawdą. Użytkownicy dbają o swoje aplikacje mobilne, tak jak dbają o swój strój. Liczy się ogólne doświadczenie użytkownika. Doświadczeni twórcy aplikacji i każda dobra firma zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych wie, żeprojekt UI/UX dla aplikacji mobilnych musi być nieskazitelny. Nie ma znaczenia, czy jest to prosty rozwój aplikacji na Androida, czy rozwój aplikacji międzyplatformowej. Zachowanie doświadczenia użytkownika ma znaczenie. Każda firma zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych, która chce sprzedawać swoje aplikacje, dobrze o tym wie. Więc twórcy aplikacji są w niekończącym się wyścigu, aby wydać następny duży projekt aplikacji.

Najlepsze firmy tworzące aplikacje mobilne w USA

Dziś tworzenie aplikacji stało się procesem rozproszonym, a najlepsi twórcy aplikacji są dostępni na całym świecie. Możesz ich zatrudnić od San Francisco, CA, w USA do Azji lub Europy. Wszystkie najlepsze firmy rozwojowe rozpoczęły działalność w wielu lokalizacjach. Powiedzmy, że firma rozwoju aplikacji może rozpocząć swoją sprzedaż i marketing w USA i jego operacji rozwoju w Azji lub Europie. Przede wszystkim istnieją firmy rozwijające aplikacje bez kodu, takie jak AppMaster, które zapewniają tańsze rozwiązania aplikacji bez zatrudniania profesjonalnego programisty. Ta platforma rozwoju no-code oferuje szybsze rozwiązania rozwojowe dla firm o napiętym budżecie.

Być może szukasz najlepszej firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji w USA. Możesz nie mieć jasności co do wyboru firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji na system iOS lub Android. Nie musisz się martwić więcej. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w tym zakresie. Wybór odpowiedniej firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych do rozwoju aplikacji jest kluczowy. Istnieje kilka firm zajmujących się tworzeniem aplikacji w USA, a oto nasz wybór najlepszych z nich.

AppMaster

AppMaster Inc. to najlepsza firma zajmująca się tworzeniem aplikacji z siedzibą w San Francisco. AppMaster to najlepsza amerykańska firma zajmująca się tworzeniem aplikacji bez kodu, która pomaga właścicielom firm w tworzeniu aplikacji, nawet jeśli nie mają technicznego zaplecza, wykorzystując programowanie wizualne. Piękno korzystania z tej platformy rozwoju aplikacji polega na tym, że zapewnia ona kod źródłowy i naśladuje zespół deweloperski.

Przypisując zadanie zespołowi programistów, otrzymasz ten sam wynik, ale ta platforma bez kodu wydobędzie go szybciej, lepiej i taniej. Powodem jest to, że ta platforma do tworzenia aplikacji generuje kod źródłowy z prędkością 22 000 linii na sekundę w języku Go i automatycznie pisze dokumentację techniczną. AppMaster to platforma rozwojowa typu trzy w jednym; możesz tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i backend. Backend AppMaster sprawia, że ta platforma jest najpotężniejsza ze wszystkich istniejących obecnie, ale bezkodowych platform.

EmizenTech

Jest to firma zajmująca się rozwojem aplikacji mobilnych, która specjalizuje się w różnorodności aplikacji na całym świecie. Emizentech, czołowa amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Ta firma zajmująca się rozwojem aplikacji zyskała masową uwagę na całym świecie, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania w zakresie rozwoju aplikacji dla firm.

Ta firma pomaga w rozwoju aplikacji dla małych, średnich i dużych firm. Firma posiada zespół profesjonalnych programistów aplikacji, którzy pomagają właścicielom firm w zwiększeniu wzrostu ich biznesu poprzez rozwój aplikacji na zamówienie.

EvaCodes

EvaCodes, czołowa firma z siedzibą w USA, jest firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania i stron internetowych, której priorytetem jest zarówno rozwój aplikacji mobilnych, jak i rozwój stron internetowych. EvaCodes to najlepsza firma zajmująca się tworzeniem aplikacji, która jest wybierana przez wiodące firmy na świecie. Firma rozwija się w kierunku podniesienia swojej pozycji biznesowej poprzez wysokiej jakości rozwój aplikacji. Możesz skorzystać z usług tej firmy, jeśli chcesz stworzyć profesjonalną aplikację dla użytkowników iOS lub Android.

Intuz

Intuz to czołowa amerykańska firma zajmująca się tworzeniem aplikacji, która umożliwia przedsiębiorstwom transformację technologiczną. Do tej pory firma pomogła wielu startupom pokonać wyzwania związane z tworzeniem aplikacji na zamówienie. Ponadto, Intuz ma dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze startupów z aplikacjami internetowymi, mobilnymi i w chmurze.

Owebest

Owebest jest firmą oferującą rozwiązania IT, która może zlecić projekt swoim ekspertom IT w różnych krajach.

Groovy Web

Groovy Web to nowa i innowacyjna firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych, będąca domem dla wielu światłych umysłów twórców aplikacji. Pomagają młodym twórcom aplikacji zrealizować swoje wizje i zostać zatrudnionym.

Koszty tworzenia aplikacji mobilnych

Najczęstszym pytaniem, jakie ma każdy twórca aplikacji, jest "Ile to będzie kosztować? ". Czas tworzenia aplikacji odgrywa istotną rolę w określaniu kosztów jej tworzenia. Projekt tworzenia aplikacji mobilnej może trwać nawet do 500 godzin. Przed opracowaniem jakiejkolwiek aplikacji mobilnej, musisz wybrać firmę i dewelopera dla niej. Najbardziej podstawową i zarazem ważną częścią każdego projektu tworzenia aplikacji mobilnych jest oszacowanie kosztów.

Po pierwsze, musisz oszacować koszty wymagane do opracowania aplikacji mobilnej podczas zatrudniania dewelopera z najlepszej firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji. Aby zaoszczędzić na kosztach rozwoju, zalecamy wypróbowanie platformy do tworzenia aplikacji bez kodu, takiej jak AppMaster. Ale jeśli tworzysz złożoną aplikację biznesową, to wynajęcie dewel opera aplikacji jest najlepszym pomysłem. Koszt wynajęcia dewelopera w dużej mierze zależy od firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji. Aby skutecznie oszacować koszty, musisz zbadać oba czynniki (dewelopera i firmę deweloperską).

Rozwój aplikacji obejmuje różne kroki w celu opracowania użytecznej aplikacji mobilnej dla startupów. Ze względu na zmieniający się charakter przedsiębiorstw, projekty aplikacji obejmują zaawansowane technologie, w tym uczenie maszynowe (ML), Blockchain, sztuczną inteligencję(AI) i Internet rzeczy (IoT). Aby sprostać tym złożonościom, firmy deweloperskie projektują specjalne kursy, aby przeszkolić swojego pracownika do wielu projektów rozwoju aplikacji. Praca z profesjonalnymi programistami pomoże Ci uniknąć błędów, które mogą spowodować obciążenie budżetu. Możesz zmniejszyć koszty rozwoju aplikacji w następujący sposób:

Jeśli zdecydujesz się zbudować go samodzielnie z pomocą platformy bez kodu, takiej jak AppMaster.

Jeśli zatrudnisz wyróżniających się programistów aplikacji z najlepszych firm zajmujących się tworzeniem aplikacji.

Czynniki kształtujące budżet

Na szczęście istnieje kilka czynników kształtujących budżet rozwoju aplikacji, które mogą pomóc Ci w określeniu wydatków na rozwój aplikacji. Możesz oszacować koszt tworzenia aplikacji za pomocą następujących czynników:

Obsługiwane platformy

Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia aplikacji jest platforma, na której planujesz ją uruchomić. Obsługiwane urządzenia mobilne i platformy określą, czy aplikacja jest tworzona tylko dla systemu iOS, czy też posiada wersję dla systemu Android. Zarówno IOS jak i Android mają swoje wymagania dla aplikacji. Wymagania te nie wpływają bezpośrednio na koszt. Jednak usługi rozwoju aplikacji mobilnych różnią się w zależności od platformy. To wpływa na stawkę godzinową programistów posiadających wiedzę o platformie. Programiści IOS posiadający wiedzę w zakresie frameworków takich jak Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa i UIKIT mogą pobierać stawkę godzinową w wysokości $45-$75. Android Developerzy posiadający wiedzę w zakresie frameworków takich jak Java, Android Studio IDE i Corona mogą pobierać stawkę godzinową w wysokości $25-$85.

Opłata za programistę

Po drugie, programiści aplikacji mobilnych często pracują według stawek godzinowych, które różnią się od ilości zgromadzonego przez nich doświadczenia. Projekty aplikacji o wysokim priorytecie wymagają dobrej mieszanki bardzo doświadczonych i początkujących programistów. Wiele najlepszych firm zajmujących się tworzeniem aplikacji utrzymuje mieszany worek programistów, aby uniknąć rozbicia kosztów ogólnych. Nowicjusze lub początkujący programiści mogą pobierać opłaty od 30$-45$ za godzinę. Ci deweloperzy mogą pomóc w męskich zadaniach, takich jak konserwacja lub debugowanie.

Wytrawny programista aplikacji może poprosić o 60-$75 za godzinę za rozwój aplikacji. Ci deweloperzy mają pewien poziom wiedzy. Jest to wymagane do podjęcia głównych zadań dla projektu rozwoju aplikacji. Mogą również prowadzić początkujących deweloperów z ich blokadami drogowymi.

Eksperci aplikacji mobilnych są weteranami rozwoju aplikacji. Są to zazwyczaj liderzy zespołów stojący na czele projektu rozwoju aplikacji. Eksperci prowadzą swój zespół w kierunku zadań niezbędnych do rozwoju aplikacji. Robią to podczas podejmowania najwyższych zadań priorytetowych siebie. Eksperci app deweloperzy mogą pobierać opłaty w górę 120 dolarów za godzinę.

Rodzaj aplikacji i jej przeznaczenie

Koszty projektu rozwoju aplikacji mobilnej różnią się również od typu i celu aplikacji, którą tworzysz. Ten wybór jest wstępny. Ma on jednak zauważalny wpływ na całkowity koszt projektu. Wymieniamy tutaj kilka rodzajów formatów aplikacji. Zacznijmy:

Aplikacja internetowa to niekoniecznie aplikacja, ale przyjazna użytkownikowi strona internetowa używana na urządzeniach mobilnych. Są one najtańszym wyborem dla firm zajmujących się tworzeniem aplikacji. Ich angażujący projekt pomaga deweloperom uzyskać wgląd w użytkownika, co pomaga im dokonać pozytywnych ulepszeń z czasem.

Aplikacje natywne to aplikacje, które tworzymy w języku natywnym dla platformy, na której chcemy je wydać. Istnieje wiele zalet aplikacji natywnych. Oferują one lepszą wydajność w porównaniu z ogólnie opracowanymi aplikacjami. Na przykład, aplikacja natywna stworzona w JavaScript dla Androida będzie funkcjonować lepiej na platformie niż aplikacja stworzona w języku Swift dla Androida. Głównym minusem tych aplikacji jest to, że jeśli deweloper chce wydać aplikację na wiele platform, musi przeprojektować aplikację dla każdego systemu operacyjnego, co drastycznie podnosi koszty.

Aplikacje hybrydowe są również nazywane kompromisami w świecie technologii. Są one idealnym środkiem dla programistów, którzy chcą zrównoważyć produktywność i wydajność w swoich projektach rozwoju aplikacji. Aplikacje hybrydowe oszczędzają czas, ponieważ zamiast pisać je w konkretnym języku, programiści tworzą je w języku ogólnym, takim jak JavaScript, CSS lub HTML. Robią to z pomocą frameworków takich jak Cordova czy Ionic. Te aplikacje to po prostu strony internetowe umieszczone wewnątrz aplikacji mobilnych poprzez webview.

Framework

Niektóre frameworki pozwalają programistom pisać kody z jednego źródła, które działają na wielu platformach. Robią to poprzez kompilację kodu w taki sposób, w jaki jest on potrzebny do tworzenia natywnych systemów operacyjnych. Aplikacje, które tworzymy w ten sposób, nazywane są aplikacjami cross-platformowymi. Wadą tego systemu jest to, że aplikacje te nie działają tak dobrze jak aplikacje natywne.

Nowy typ aplikacji, która ma prawie natywny wygląd jest nowym "to" te dni. Rozwijamy te aplikacje we frameworkach JavaScript, które są skoncentrowane na komponentach. Łączą one zalety aplikacji hybrydowych i wieloplatformowych. Ale ponieważ programiści rozwijają te aplikacje we frameworkach JavaScript, nie wymagają one widoku strony internetowej. Aplikacje te oferują wydajność jak aplikacje natywne przy niższym koszcie.

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji

Jeśli aplikacja korzysta z nawigacji GPS i innych technologii związanych z AI, koszt rozwoju będzie stopniowo wzrastać.

Obsługiwany sprzęt

Jakie konkretne produkty sprzętowe, takie jak iPhone 13, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S10 Plus i inne, będą obsługiwane?

Planowanie przyszłej konserwacji

Po zakończeniu zadania tworzenia aplikacji, deweloper prawdopodobnie nadal będzie musiał dokonywać aktualizacji, które poprawiają problemy. Ponadto musisz wyjaśnić, że aplikacja będzie zintegrowana z innymi aplikacjami, które będą służyć jako źródło jej treści. Co więcej, złożoność elementów wizualnych używanych w ramach aplikacji będzie miała duży wpływ na cenę.

Koszt standardowego projektu aplikacji

Możesz zastosować pewne standardowe lub średnie wzorce kosztów projektu tworzenia aplikacji do różnych kategorii aplikacji. Na podstawie danych wielu firm o kosztach tworzenia aplikacji możesz oszacować koszt swojego projektu. W przypadku standardowego projektu aplikacji, którego produkcja zajmuje 500 godzin, koszt może wynieść do 25 000 USD. Oczywiście, istnieje wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas obliczania kosztów rozwoju aplikacji mobilnych.

Podsumowując, ogólne koszty tworzenia aplikacji nie są tanie. Po połączeniu wszystkich opłat, ogólna aplikacja na jedną platformę kosztuje prawie 25 000- 50 000 dolarów. Aplikacja o średniej zawiłości dla jednej platformy może kosztować 50 000- 100 000 dolarów. A skomplikowana aplikacja na jedną platformę może kosztować nawet 100 000$. Są to koszty pobierane przez najlepsze firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji w USA za ich projekty rozwoju aplikacji. Oczywiście, niektóre ceny mogą się różnić, jeśli pracujesz z freelancerami zamiast z firmą zajmującą się tworzeniem aplikacji mobilnych.

Skąd mam wiedzieć, czy deweloper aplikacji jest dobry, zanim go zatrudnię?

Teraz, gdy zdecydowałeś się na rodzaj platformy lub aplikacji mobilnej, którą chcesz rozwijać. Następne pytanie dotyczy zatrudnienia dewelopera do pracy. Dobry programista może oznaczać różnicę między aplikacją, która będzie zdobywać szczyty list przebojów, a stratą czasu, pieniędzy i zasobów. W przypadku złożonych projektów musisz zatrudnić profesjonalnego programistę aplikacji. W tym celu można ocenić wiarygodność deweloperów aplikacji przez ich historii pracy i portfolio przed faktycznie zatrudniając je, aby zobaczyć, jak dobrze pracowali na innych projektach. Możesz dowiedzieć się o nich wiele, po prostu analizując ich historię pracy. Tak więc, wybór dobrego dewelopera aplikacji mobilnych jest niezwykle ważny. Nikt nie chce wydać pewnej ilości środków na kogoś tylko po to, aby po jakimś czasie dowiedzieć się, że podjął złą decyzję. Być może zastanawiasz się, jakie są kluczowe kroki podczas zatrudniania profesjonalnego dewelopera aplikacji. Jeśli tak, nie szukaj dalej! Ujawniamy główne aspekty, które należy rozważyć przy zatrudnianiu dewelopera aplikacji dla swojego projektu. Weźmy głębsze nurkowanie:

Wiedza techniczna i imponujące portfolio

Tworzenie aplikacji to trudne zadanie. Wybierając dewelopera, musisz skupić się na jego wcześniejszym doświadczeniu i wiedzy technicznej. Tworzenie aplikacji przechodzi przez wiele etapów, zanim zostanie ona dostarczona użytkownikowi końcowemu, w tym tworzenie pomysłów, projektowanie, rozwój, testowanie i wdrażanie. Przed wyborem dewelopera do swojego projektu, upewnij się, że jest on świadomy nowych trendów technologicznych w tworzeniu aplikacji. Ponadto, deweloper uczestniczył w niektórych warsztatach i otrzymał certyfikaty, aby dodać więcej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Umiejętność projektowania aplikacji

Startupy szukają aplikacji biznesowej, która zapewnia lepsze doświadczenie użytkownika. Musisz więc zatrudnić dewelopera z doskonałymi umiejętnościami projektowania aplikacji, aby stworzyć intuicyjne aplikacje z płynnym doświadczeniem użytkownika. Ponadto, Twój programista aplikacji musi mieć pasję do wybitnego projektowania. Programista z doskonałymi umiejętnościami projektowania dostarczy bezbłędne aplikacje.

Określ koszt projektu

Kiedy zatrudniasz dewelopera, koszt projektu będzie zależał od tego, jak dobrze negocjujesz. Przed zatrudnieniem profesjonalnego dewelopera dla swojej aplikacji, musisz ustalić linię budżetową, aby wyjaśnić swój limit budżetowy dla projektu rozwoju aplikacji mobilnej. Określenie kosztów projektu pomoże Ci w znalezieniu wykwalifikowanego dewelopera w ustalonym wcześniej koszcie. Tak więc, możesz zatrudnić profesjonalnego programistę aplikacji mobilnych poprzez odpowiednie planowanie i oszacowanie budżetu. Powinieneś poważnie myśleć o rozwoju aplikacji i planować zatrudnienie programistów aplikacji mobilnych. W tym celu powinieneś upewnić się, że masz na myśli budżet. Ten budżet będzie Twoim kamieniem węgielnym w procesie rozwoju. Zakres ten zależy od Ciebie. Możesz myśleć tylko w kategoriach kosztów rozwoju. Ale istnieje wiele innych kosztów związanych z rozwojem aplikacji, które ludzie często pomijają. Na przykład, robimy testy rynkowe przed procesem rozwoju, aby sprawdzić, czy istnieje popyt na aplikację. To kosztuje. Nawet podstawowe zadania, takie jak testowanie prototypu, wymagają pieniędzy oddzielonych od kosztów rozwoju. Po opracowaniu aplikacji, wypuszczasz ją, a utrzymanie aplikacji po opracowaniu kosztuje. Oprócz tych kosztów, to kosztuje, aby zrobić marketing dla tych aplikacji. Dlatego powinieneś wybrać dewelopera, który pasuje do Twojego budżetu.

Oś czasu projektu

Oś czasu projektu jest kluczowa, jeśli chodzi o zatrudnienie profesjonalnego dewelopera. Niektóre startupy mają ścisły harmonogram ukończenia projektu. Zatrudniając dewelopera do projektu aplikacji, musisz omówić harmonogram projektu przed rozpoczęciem. Zapytaj dewelopera o czas potrzebny do ukończenia aplikacji. Jeśli deweloper zgodzi się spełnić Twój termin, jest to najlepszy moment na rozpoczęcie współpracy.

Testowanie

Powinieneś przetestować aplikację przed jej uruchomieniem, aby uzyskać opinie użytkowników. Testowanie aplikacji to najlepsze podejście do spełnienia oczekiwań użytkowników. Dlatego też, zatrudniając dewelopera aplikacji, upewnij się, że jest on wykwalifikowany w przeprowadzaniu testów aplikacji i naprawianiu błędów (jeśli takie występują).

Wydanie

Po wykonaniu wszystkich kroków, nadszedł czas na opublikowanie aplikacji w sklepie Apple i Google Play. Wydanie aplikacji jest kluczowym etapem, więc powinieneś poszukać twórcy aplikacji, który jest całkowicie świadomy procedury i ograniczeń tych platform wydawniczych.

Kroki, aby zatrudnić dewelopera aplikacji

Możesz wykonać następujące kroki, aby zatrudnić najlepszego programistę aplikacji mobilnych dla swojego projektu. Zacznijmy:

Krok 1. Zamieść ofertę pracy

Po zamieszczeniu swojej listy dla deweloperów aplikacji, najprawdopodobniej otrzymasz kilka aplikacji. Deweloperzy są dokładni. Najprawdopodobniej prześlą Ci swoje portfolio wraz z CV. Ale portfolio może być mylące. Najlepszym sposobem na wybranie dewelopera aplikacji jest przetestowanie ich umiejętności z pierwszej ręki. Te testy mogą pomóc Ci wybrać kilku dobrych wstępnych kandydatów z puli wnioskodawców.

Krok 2. Skrócona lista kandydatów

Po wybraniu kilku dobrych wstępnych kandydatów z puli wnioskodawców, lepiej jest przeprowadzić rozmowę jeden na jeden z każdym z nich. To bardzo naturalne, że ludzie mają różne osobowości. Niewiele osób pracuje ze sobą, a niektóre nie. Jednak wybierasz najlepszych programistów aplikacji mobilnych, których uważasz, że będą dobrze pracować z tobą i twoim zespołem. Ta decyzja wpływa na środowisko pracy. Wpływa również na postępy w realizacji projektu.

Krok 3. Zatrudnij dewelopera

Projekty deweloperskie są często wrażliwe na czas. Kradzież pomysłów w technice nie jest rzadkością. Każda firma zajmująca się tworzeniem aplikacji może ukraść Twoją aplikację lub projekt, zanim jeszcze zdążysz opatentować swój prototyp. Dlatego musisz wybrać dewelopera aplikacji, który szanuje terminy. Upewnij się, że pytasz swoich deweloperów aplikacji o ich przyczepność do harmonogramów. Poproś ich o wyświetlenie szczegółowych raportów z ich harmonogramów na poprzednich projektach. Oceniaj ich pracę według czasu przeznaczonego na nią. Zapytaj ich o opinię na temat tego, jak wygląda dla nich wygodna linia czasu. Jeśli wasze poglądy się zgadzają, wtedy możecie iść do przodu. Wydanie aplikacji to tylko połowa pracy. Po stworzeniu aplikacji, wymaga ona ciągłej konserwacji. Upewnij się, że zatrudniasz programistę aplikacji mobilnych, który jest gotowy do utrzymania aplikacji nawet po zakończeniu projektu.

Jak długo trwa tworzenie aplikacji?

Po zatrudnieniu dewelopera aplikacji lub wybraniu firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych, kolejne pytanie brzmi: "Jak długo to potrwa?". Jeśli zadajesz to pytanie, nie jesteś sam. Wielu deweloperów myśli o osi czasu swoich aplikacji, i powinni. Twoja linia czasowa wpływa na budżet i ogólny koszt projektu rozwoju aplikacji. Nie wspominając o liczbie deweloperów, których potrzebujesz i godzinach, w których musisz pracować. Mamy cię pokryte. Odsłaniamy ilość czasu wymaganą dla różnych procesów podczas rozwoju aplikacji. Zaczynajmy:

Określenie zakresu aplikacji

Pierwszym krokiem jest określenie zakresu aplikacji i ustalenie wymagań. W przypadku małych aplikacji zajmuje to 1-2 tygodnie. W przypadku aplikacji pośrednich (średniej wielkości) trwa to 2-3 tygodnie, a w przypadku bardziej złożonych aplikacji określenie wymagań i zakresu zajmuje 3-4 tygodnie.

Opracowanie projektu UI/UX

Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu UI /UX. Obejmuje to schemat kolorów, czcionki, motyw, itp. W przypadku małych aplikacji z kilkoma deweloperami UI/UX zajmuje to 3-4 tygodnie. Dla średnich aplikacji z kilkoma programistami UI/UX trwa to 6-7 tygodni. W przypadku złożonych aplikacji z kilkoma deweloperami UI/UX, trwa to 9-10 tygodni.

Rozpoczęcie tworzenia aplikacji

Po opracowaniu aplikacji, firma programistyczna zarządza backendem aplikacji. Proces ten odbywa się równolegle z procesem rozwoju. Jeśli nie odbywa się on równolegle do projektu deweloperskiego, może to znacząco wpłynąć na czas realizacji projektu. W przypadku małych aplikacji, proces ten trwa 6-7 tygodni. W przypadku aplikacji średniej wielkości proces ten trwa 14-15 tygodni. W przypadku aplikacji złożonych, proces ten trwa 20-22 tygodni.

Beta testy

Po zakończeniu prac nad aplikacją, najlepsze firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych wysyłają ją do beta testów. Beta testy polegają na tym, że grupa wybranych osób wypróbowuje i testuje aplikację oraz przekazuje informacje zwrotne. Przeprowadzamy beta testy, aby upewnić się, że aplikacja działa płynnie i podoba się konsumentom. Jeśli grupy testowe beta wskazują na jakiekolwiek problemy lub niespójności, deweloperzy przerabiają aplikację i poprawiają ją. Jest to ważne przed wypuszczeniem aplikacji na wybraną platformę. W przypadku małych aplikacji potrzeba 5-10 testerów i 7-8 dni. W przypadku aplikacji pośrednich (średniej wielkości) beta testy trwają 14-15 dni. Zajmuje to również 25-40 testerów. Natomiast w przypadku aplikacji złożonych, beta testy odbywają się etapami i trwają nieco dłużej niż w przypadku innych aplikacji. Beta testy złożonych aplikacji mogą trwać 1-2 miesiące z udziałem 100+ beta testerów. Jest to ważne, aby zapewnić, że aplikacja dobrze sobie radzi po wydaniu. I że twórcy aplikacji mogą usunąć i naprawić wszelkie problemy lub niespójności przed załadowaniem aplikacji na wybraną platformę. To oszczędza czas i pieniądze.

Ogólnie rzecz biorąc, całkowity czas potrzebny do wykonania aplikacji o małych rozmiarach wynosi prawie 2-2,5 miesiąca. Ilość czasu potrzebna do stworzenia aplikacji pośredniej (średniej wielkości) to prawie 3-4 miesiące. Ogólna ilość czasu potrzebna do stworzenia złożonej aplikacji to prawie 5-6 miesięcy.

Dlaczego powinieneś zwrócić uwagę na platformę no-code?

W obecnej dobie słyszymy szum wokół usług no-code-platform związanych z tworzeniem aplikacji. Firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania rozwija aplikacje związane z przyjaznym klientem, a oni przenoszą swoje projekty łatwo na nich. Te no-code-platform sprawia, że życie użytkowników jest łatwe i przyjazne dla kosztów. Według badania, 65% firm zajmujących się rozwojem oprogramowania będzie no-code-platform w 2024 roku. Jeszcze w 2017 roku firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji uczestniczyły we wczesnym teście porównawczym produktywności, porównując modelowo napędzany no-code. Najlepsza firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania z tradycyjnym rozwojem używa JavaScript. Pojawiły się imponujące statystyki dotyczące braku kodu: Produktywność została uzyskana dzięki rozwojowi aplikacji bez kodu. Badanie przeprowadzone przez ekspertów w 2020 roku wykazało, że twórcy aplikacji mobilnych osiągnęli 4,7X produktywność.

Platforma no-code: rozdrobniony rynek

Rynek rozwoju bez kodu jest zróżnicowany, z penetracją różnych platform, rozwiązań programowych i podrynków. Na przykład, wiele nisz jest przeznaczonych dla dużych, średnich i małych firm. AppMaster jest popularną platformą do tworzenia aplikacji bez kodu, która zapewnia wysoką wydajność i bezpieczne aplikacje. Świadczą oni najlepsze usługi w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych. Magic Quadrant dla tej korporacyjnej platformy no-code są pokazane poniżej:

Jaka jest najlepsza platforma rozwoju no-code?

Obecnie dostępny jest zróżnicowany rynek dla rozwoju no-code, taki jak AppMaster, Adalo i Bubble. Przede wszystkim AppMaster jest najlepszym narzędziem no-code z przewagą konkurencyjną nad innymi platformami rozwoju no-code. Ta platforma no-code pozwala firmom zwiększyć swoją widoczność dzięki aplikacjom mobilnym i internetowym bez zatrudniania profesjonalnego dewelopera. Tutaj odsłaniamy konkurencyjne zalety AppMaster nad innymi platformami bez kodu. Zacznijmy:

Kod źródłowy

Piękno rozwoju aplikacji z AppMaster polega na tym, że zapewnia kod źródłowy dla aplikacji. Dzięki dostępności kodu źródłowego możesz modyfikować rozwiązania programowe, nawet jeśli nie używasz już tej platformy.

Szybkość

Rozwój aplikacji z AppMaster jest szybszy niż na podobnych platformach. Więc używając tej platformy, możesz udostępnić swoją aplikację biznesową w sklepach z aplikacjami w ciągu kilku godzin, a nie dni lub tygodni.

Hosting aplikacji na dowolnej platformie

AppMaster pozwala aplikacjom uzyskać hosting na dowolnej platformie chmurowej. Po zbudowaniu aplikacji z AppMaster, możesz hostować swoją aplikację w chmurze AppMaster, dowolnej prywatnej, komercyjnej chmurze, a nawet w trybie offline.

Wszechstronność

AppMaster pozwala właścicielom firm zautomatyzować przepływ pracy w biznesie z wszechstronnością. Możesz więc stworzyć złożony backend z tą platformą no-code i użyć go do wielu projektów rozwoju aplikacji.

Ostatnie przemyślenia

Rozwój aplikacji wydaje się łatwy, ale tylko programiści aplikacji mobilnych lub firmy zajmujące się rozwojem aplikacji mobilnych wiedzą, jak wyczerpujący może być ten proces. Najlepszą praktyką jest opracowanie aplikacji mobilnej lub internetowej za pomocą platformy do tworzenia aplikacji bez kodu, takiej jak AppMaster, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Te platformy rozwoju aplikacji bez kodu zastąpiły deweloperów aplikacji, ponieważ oferują ekonomiczne rozwiązania aplikacji dla małych lub średnich startupów. Ale jeśli organizacja chce zbudować złożony projekt aplikacji, wynajęcie programisty aplikacji z górnej firmy rozwoju aplikacji będzie najlepszym pomysłem. Złożony projekt aplikacji wymaga zaawansowanych funkcji, takich jak GPS i potrzebuje umiejętności kodowania. Aby zatrudnić profesjonalnego dewelopera aplikacji, warto poszukać najlepszych dostawców rozwoju aplikacji, które oferują opłacalne i wysokiej jakości rozwiązania aplikacji.

Mamy nadzieję, że jesteś dobrze zorientowany w amerykańskich najlepszych firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych. Możesz zatrudnić profesjonalnych programistów z każdej firmy deweloperskiej, aby ukończyć swój projekt rozwoju aplikacji. Przede wszystkim zalecamy wypróbowanie AppMaster, aby ukończyć swój projekt w tańszy i szybszy sposób. Ta cross-platforma pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Powodzenia z projektem rozwoju aplikacji!