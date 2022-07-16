在Covid期间，世界见证了大量卖家在自由职业平台上远程赚钱。企业也在寻求应用程序的解决方案，以保持他们的运作形式。因此，无代码应用程序建设是作为自由职业者开始的最佳想法。作为一个无码自由职业者开始职业生涯，不需要任何编码知识。感谢无码工具为业务增长提供了更快、更便宜的应用程序。

无代码技术已经获得了巨大的人气，因为它帮助人们在没有开发或编码知识的情况下建立高质量的软件，如移动和网络应用。这些无代码工具已经帮助许多组织通过将他们的想象力变成现实来构建应用程序。在这些应用建设平台的帮助下，应用开发变得更快、更便宜。这些令人难以置信的无代码建设工具有一个广阔的市场。

你有兴趣作为无码自由职业者提供服务吗？你想通过为你的客户构建应用程序在无代码自由职业中成长吗？如果是的话，我们在这里帮助你成为一名无代码自由职业者。在这篇文章中，我们将讨论作为一个无代码自由职业者的基础知识，应用程序构建所需的技能，以及作为一个无代码自由职业者提供服务的平台。请跟随我们的指南，成功地成为一名无码自由职业者，为你的客户建立应用程序。

为什么要开始一个无代码应用程序建设的职业生涯？

在开始无代码自由职业者的职业生涯之前，关键是要看一下软件开发中对应用程序建设的需求。近年来，无代码自由职业得到了软件开发人员的关注，因为企业希望通过构建移动应用和网络应用等软件来提高知名度。小企业主在应用建设方面面临挑战，因为它需要大量的资金和时间进行应用开发。

无代码应用程序建设平台已经取得了长足的进步，帮助小企业获得更多的受众，帮助自由职业者开始无代码自由职业，以合理的价格建设软件。 由于这些无代码工具的普及，企业可以在几天内部署移动应用程序，而不是几周或几个月，无代码应用程序建设自由职业者可以在短时间内赢得更多的客户。作为一个无代码自由职业者，难道不值得开始职业生涯吗？你的答案绝对是肯定的，因为无码自由职业者为企业提供更快、更便宜的应用程序解决方案。

通过无码自由职业开始一个有利可图的事业

Flexjob的调查显示，年轻一代比老年群体对自由职业更感兴趣。无代码自由职业的需求量很大，因为它允许你作为一个无代码自由职业者在不遵循标准商业运作和程序的情况下取得成功。作为一个无码自由职业者为你提供多种好处，如独立的工作时间和挑选你选择的项目和客户。

自由职业者市场中的无代码应用程序建设的范围

在开始你的无码自由职业者生涯之前，你可能会想知道自由职业市场上无码应用建设的范围。虽然无代码工具可以帮助任何人建立移动应用程序，但由于缺乏时间，小企业主和企业家可能仍然觉得很难。因此，他们发现更适合获得无码自由职业者的服务，以便更快、更便宜地构建应用程序。

这就是无码自由职业者快速赚钱的原因。通常情况下，无代码自由职业者提供用户体验设计和应用程序建设，以提高企业的知名度，并帮助企业主提升他们的商业形象。这些无码自由职业者精通如何以更快、更便宜的方式建立应用程序。

大多数无码自由职业者使用相同的应用程序模板，以避免应用程序建设项目中不必要的重复。在了解了无码自由职业的范围后，我们鼓励你在无码自由职业中取得成功，并通过高质量的应用程序帮助企业提高增长。 因此，你需要感谢无码工具，因为它们可以帮助你在没有编码或编程知识的情况下开始一个无码自由职业。

开始无码自由职业的技巧

提示1：了解无代码工具的知识

要想成功成为一名无码自由职业者，你就必须了解你所使用的无码工具的功能。对这些无代码应用程序构建平台的深刻理解将帮助你根据与客户的协议构建高质量的软件，如移动应用程序和网络应用程序。

提示2：明确的沟通

沟通是在无码自由职业中成长的关键，有助于自由职业者更明确地与客户沟通，并与他们建立良好的关系。此外，明确的沟通将帮助你获得更多的无码自由职业项目，把访客变成线索。

提示3：坚实的项目管理技能

当你在自由职业者市场上提供无代码应用程序构建服务时，你可能会从多个客户那里获得多个无代码项目。因此，满足项目时间表，管理应用程序的建设，并按时交付项目，是成功的无码自由职业者的关键。管理这种无代码自由职业工作需要强大的项目管理技能，以作为一个顶级的无代码自由职业者工作。

提示4：与无代码自由职业者社区保持联系

即使你只作为一个无码自由职业者工作，你周围也有一些人激励和鼓舞你为企业建立高质量的应用程序解决方案，并帮助你找到新的无码项目。你可以与无码社区联系，合作工作或向他们寻求想法。我们的专家建议将帮助你在任何自由职业者的工作场所成功成为一名无码自由职业者。

无代码自由职业的挑战

除了灵活的工作时间和独立工作之外，无码自由职业也有其挑战。当你在自由职业平台上寻找无代码项目时，你可能会被拒绝或不得不长时间等待。此外，无代码自由职业不仅仅是为企业建立应用程序。除了无码应用开发，你还必须管理营销、评论和一个团队，以维持你在自由职业平台上的自由工作。此外，你必须对应用程序建设有极大的热情，才能在自由职业项目中获得更多的流畅性和一致性。但是，值得注意的一点是，你会得到多个无代码项目，这将有助于你赚取丰厚的利润。因此，自由职业者提供了一个机会，以提高你的无代码技能，而不需要编码。

假设你不擅长制作应用程序，但仍有机会从无代码工具中赚钱。这些无码工具帮助初学者通过简单地使用拖放选项，在没有编码的情况下建立应用程序。我们希望你有足够的动力开始一个无代码自由职业者的职业生涯。你不是吗？你的答案将是肯定的

如何开始无代码的工作？

你可能想知道如何开始你的无码自由职业者生涯。作为一个无码自由职业者开始职业生涯，不需要编码来建立应用程序。有一个不断增长的无码工具市场，可以帮助初学者开始无码自由职业，不需要编码。甚至你也不例外!你可以作为一个无码自由职业者开始自由职业，而不需要大量的编码技能。

开始自由职业编程的首要原因

近年来，大多数人对开始自由职业者的编程生涯更感兴趣，有几个原因。你可以开始自由职业工作，因为它是远程的，你不需要为制作应用程序而移动到任何地方。你可以从南美、澳大利亚和全球任何地方提供自由职业服务。此外，你可能喜欢自由职业者的想法，因为工作时间灵活。因此，你是你自己的老板，可以自由地工作，而不面临来自经理的压力。

开始自由职业编程生涯的7大步骤

要开始你的自由编程生涯，获得你的第一个客户并从应用程序建设中赚钱，请遵循以下步骤。

第1步。选择一个细分市场

开始编程生涯的第一步是为应用程序选择一个利基。决定你的工作利基是至关重要的，这将有助于你根据你的技能选择自由职业工作。 在无代码自由职业中，拥有基本的编程知识将有助于你了解应用程序的后台和一些前端。例如，通过AppMaster这样的无码工具，你可以获得无码应用的源代码，并对其进行定制，为企业获得更多个性化的应用。 如果你不能决定你将提供什么自由职业服务，你可以研究用无码工具构建的最流行的应用，以及最流行的编程语言进行定制。

第二步：建立一个投资组合

当你有技能开始你的自由职业编程生涯时，你需要建立移动应用程序，以使你的工作组合。此外，如果你也建立一个编码组合，向客户展示你的可信度，会有帮助。

当探索一个无码工具或学习一种新的编程语言时，总是值得建立一个作品集，以流畅地开始另一个无码项目。此外，你的客户希望在与你开始无代码应用程序的合作之前，看看你的工作样本。

第三步：创建你的网站

为了成功地成为一名自由职业程序员，你需要通过网站这样的在线空间与你的客户联系。你可以通过编码或无码建立你的投资组合网站。这些无代码网站建设平台允许用户在现有模板的帮助下建立自己的网站。

此外，通过建立自己的网站，这将是一个很好的机会来练习你的无代码技能。建立网站后，你可能会想知道你的网站的域名。我们建议你加入你的名字或姓氏，以树立个人品牌。创建你的网站将有助于你在强大的投资组合的帮助下展示你的无码项目。

第四步：建立你的品牌

你在编码社区的存在将使你更值得信赖。你可以通过在你的网站上添加一个博客部分来建立你的个人品牌。博客将帮助你使用定义你的自由职业服务的最佳标签接触更多受众。除了博客，你可以加入流行的编码博客，讨论应用程序建设的最新趋势。此外，你可以加入Quora，通过回答关于编码的问题来帮助他人，并将你的品牌发展为一个应用程序专家。最后，永远不要低估你的社交媒体资料的力量，并分享有关应用程序行业最新趋势的耐人寻味的内容。

第五步：管理你的自由职业工作

除了品牌建设，管理你的自由职业工作是成功的自由职业者的关键。这是关于组织你的无码项目，你需要作为一个自由职业者来管理它。此外，你还需要联系你的客户，跟踪无码项目的进展。最重要的是，你还需要一份自由职业者合同和交易的发票方法。你不需要在项目管理上手动捣乱。有很好的工具可供自由职业者跟踪他们的项目表现。例如，你可以使用谷歌日历或堆栈来管理自由职业者的项目。

第6步：在自由职业者门户网站上建立一个档案

一旦你有了基本的编码技能、作品集和个人网站，是时候为无代码应用程序建设项目寻找客户了。为了开始你的无码自由职业者生涯，你需要在自由职业者平台上创建账户，以获得客户的订单。我们列举了最受欢迎的自由职业门户，以便用无代码工具赚钱。

Freelancer.com

Freelancer.com是最受欢迎的自由职业者门户，供自由职业者向客户提供无码服务。这个自由职业者平台提供安全的付款，这里发布了数以百万计的应用程序建设工作。

Fiverr.com

Fiverr.com是一个自由职业网站，它为自由职业者提供了一个机会，让他们开始无代码应用程序开发人员的职业生涯。这是一个最好的平台，可以建立一个投资组合来向客户展示。

Upwork.com

Upwork.com帮助自由职业者不仅从私人客户那里找到自由职业工作，而且还从组织那里得到他们的支持。你可以在这个自由职业者平台上注册你的个人资料，与组织级团队合作。

Guru.com

Guru.com是最大的自由职业门户之一，你可以在这里寻找无代码的项目，并进行过滤。

Peopleperhour.com

Peopleperhour是一个自由职业门户，你可以在这里注册，开始你的无码自由职业者生涯。你可以提供高质量的软件，如移动应用和网络应用，以赢得更多客户。

第七步：搜索客户并开始工作

在建立你的个人资料后，你就可以开始寻找客户了。值得注意的是，在完成自由职业者的资料后，你可能不会得到工作。因此，如果你一直得到你的第一个订单，这将有助于你。在遵循这些步骤后，你可以开始你的无码自由职业，赚取收入。如果你关注自由职业市场，你可以尝试任何一个市场，以最好地利用你的潜力。

最后的思考

我们希望你能很好地了解无代码工具在你的自由职业中的价值，以及如何作为一个无代码自由职业者取得成功。我们建议你试试AppMaster，一个流行的无代码工具，为业务增长建立应用程序。AppMaster是他的工具列表中最好的无代码工具，因为它允许企业主构建MVP、简单的应用程序和复杂的高负载企业级解决方案。用AppMaster构建应用程序比传统的应用程序开发更快、更便宜。此外，它每秒钟可生成22000行代码。你可以使用无代码工具为公司核心服务、CRM和ERP系统创建APP解决方案。你可以实现业务工作流程的自动化，并作为无代码自由职业者获得收入。