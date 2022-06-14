VPL代表可视化编程；它是一种以编码形式使用图标、按钮和符号等图形组件的语言类型。这种编程语言允许对计算机生成的编码概念进行视觉说明。这种类型的编程语言帮助非技术用户以大多数初学者能够理解的方式解释图表和过程。可视化编程语言还允许用户简单地使用拖放界面，并在低代码平台上最有效地运行。

在软件开发中使用可视化编程语言是有好处的。 对于不是编码专家的用户来说，可视化编程是一种适合初学者的解决方案。图像和块的简单视觉布局使普通用户容易理解、设计和解释。因此，人们可以通过这种可视化编程语言从逻辑上掌握和解释复杂的概念，而不是查看无法辨认的代码行。由于其相对简单，可视化编程是一种向用户介绍编码和编程的无缝方式。

然而，尽管这种语言很简单，但由于它有丰富的图形，所以会被证明是很麻烦的。这种编程语言的尺寸较大，因此在计算机上占用了更多的空间，这可能会进一步导致功能减慢，因为它在驱动器上需要大量的内存。可视化编程语言--VPLs在其使用的表达功能的范围上非常有限。这使得执行更复杂的操作更加困难，因此，这种类型的语言很少被编程界的技术巨头所使用。

(VPL)可视化编程语言--完整指南

本指南通过以下四个简单的步骤推荐所有你需要了解的可视化编程语言--VPL，包括其大小、外观和发展：

文本与可视化

常规编程语言是基于文本，而可视化编程语言是基于图形并由图标和符号组成。可视化编程平台的图形组件在布局上类似于流程图，这与基于文本的编程语言不同。由于这种布局，可视化编程语言--VPL如Scratch，比原来的编程语言（如Java或Kotlin）更具可读性。

更大的尺寸

可视化编程平台由于是基于图形的，所以体积更大、更重，而普通编程语言由于大多是基于文本的，所以功能更简洁、更精简。因此，与这种低代码或无代码的可视化编程语言相比，常规程序在计算机上占用的内存更少。

简单&容易

可视化编程工具，如Scratch，其简单易行的低代码界面使初学者和非技术用户比常规编程语言更容易理解。可视化编程软件是一种优秀的图形化工具，适合那些希望学习和应用编码基础知识的新手，没有技术含量。

快速& 灵活的开发

可视化编程语言--VPL在选项上更加灵活，比常规程序语言能够更快地开发周转，因为它们开发和完成的速度很快，很容易。图形化的、低代码的编程组件很容易通过点击鼠标来移动，因此可以方便地调整大小或重新排列以创建一个逻辑序列。

可视化编程语言的缺点

尽管VPL是惊人的和需求的，它有一些VPL-可视化编程语言比常规和传统编程语言的缺点。前3条如下：

有限的平台可扩展性

视觉编程软件对于更大规模、更复杂的编程项目来说，其功能是有限的。它们简陋的平台和图形组件使其在开发过程中难以扩展到更大的系统。这些较大的软件系统可能需要基于文本的程序的高级功能来实现其更复杂的功能。

标准心理模型

可视化编程期间使用的图形组件不是普遍的标准。正因为如此，用于为具有音乐背景的用户创建逻辑序列的图标和图形可能与具有数学背景的用户看起来不同。

繁琐和笨重

对于正在执行复杂编程功能的开发人员来说，图形组件的数量可能变得过于庞大、繁琐和笨重，难以操作。

可视化编程语言的优势

与常规和传统的编程语言相比，VPL--可视化编程语言的优势是巨大的，不可避免的。前3个优点如下：

成本更低

视频编程语言软件为企业用户提供了一个无代码、低代码的图形化软件开发解决方案。这些企业可能希望通过创建移动应用程序来扩大规模，但可能缺乏足够的资金来雇用整个软件开发人员团队。对于需要简单而紧凑的软件解决方案的中小型企业来说，用VPLs开发一个无代码、低代码的软件工具是一个不错的选择。

可访问的知识库

可视化编程软件的简单性和易开发性减少了对 "专家 "软件开发人员的依赖。这种低代码的无代码编程语言平台对于大多数 "公民开发者 "来说是相对容易和友好的学习方式，它具有简单的拖放界面。

更快的软件开发

视觉编程语言允许在其低代码和无代码平台上快速和迅速地创建应用程序。

学习曲线

当公民开发者被介绍到无代码、低代码的可视化编程语言时，他们更容易进步到基于文本的编程软件。由于这种简单性，可视化编程语言通常被用来向年轻学生介绍软件开发的世界。这简直就是小孩子的游戏！

可视化编程语言的用途

教育

视频编程语言软件可以协助和指导学习过程，对于模拟、培训和教育各领域的学生很有用。

可视化编程软件的简单图形组件帮助学生直观地掌握概念和程序。低代码视频编程语言平台和界面非常容易掌握，小到幼儿园的学生都能从这些应用程序中学习编码基础知识。

视听内容

视频编程语言是内容创作者的救星，因为其无缝和简单的界面使多媒体平台的应用开发更加容易。应用包括流媒体平台、音乐下载器、视频游戏和其他在软件开发过程中需要VPL图形组件的应用。

视频应用建模

在商业应用开发中，视频编程语言是有助于说明逻辑概念和流程图的编程软件。例如，视频编程语言被广泛用于可视化应用建模，以模拟软件设计原型的功能。这是许多组织使用的软件开发过程，被称为可视化应用建模。

组织工具

其他现实世界的视频编程语言应用包括数据管理、业务流程和分析。可视化编程语言通过使用其直观的界面和对自动化流程的简单描述帮助企业扩大规模。它取代了对高科技程序员的需求，同时允许企业收集、创建和生成有价值的数据丰富的报告和分析。VPL软件界面的直观功能使其能够 "捎带 "上更大的平台和其他协作技术。

结论

对于许多程序员来说，简单的可视化编程语言是现代软件开发的核心。然而，这并不意味着它们在现实世界中的应用应该被视为理所当然。这些应用包括易学性、简单的图形组件以及与更大的技术平台对接的能力。它正是许多企业和组织在竞争激烈的经济环境中扩大规模所需的工具。

它还具有成本效益，最大限度地减少了对大量劳动力的需求，而这是许多企业今天几乎无法承受的。此外，其软件平台允许管理层有机会对其公司的技术发展采取更加亲力亲为的方法。

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