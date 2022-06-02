在这个每天都在发展技术设计的先进世界中，也出现了新的用户体验设计趋势。用户体验 (UX) 和用户界面 (UI) 设计是通过 UX 在网站上聚集更多人群的最重要因素。全球用户体验设计（用户体验）中出现了新的设计趋势。用户体验设计是一种视觉效果，将您的品牌呈现在观众面前，让他们在一段时间内成为客户。产品的第一次表达对于品牌来说非常重要，因为它通过 UX 的设计来预测用户体验。

无论您的产品是否有价值和有用，但如果 UX/UI 的设计糟糕且过时，您将无法获得所需的流量。在现代设计的新兴市场中，有必要根据设计趋势进行更新。如果不遵循和适应 UX/UI 的新设计趋势，您将无法有效地与竞争对手竞争。在本文中，我们将讨论 2022 年要寻找的一些 UX 设计的 UX 趋势。这将帮助您了解哪种 UX 趋势更适合您的品牌，从而从用户那里获得更多流量并定义用户体验。

生活设计

过去的 UX/UI 设计是以用户为中心的设计，但全球变暖和环境问题的增长趋势已经根据用户体验改变了 UX 趋势。如今和未来的 UX/UI 趋势正在朝着以生活为中心的设计 UX 设计方向发展。以生活为中心的 UX/UI 设计更关注产品的环境影响。更环保的用户很容易被这些类型的设计所吸引。

3D 视觉效果



独特而新颖的 UX/UI 设计总是能吸引用户并让他们坚持你的品牌。 2D 图片的时代已经结束，UX 趋势的设计正朝着令人着迷的 3D 体验发展，以增加用户体验。 3D 体验更令人着迷，因为它为用户提供了深度和清晰的设计。阴影、动画和图层效果可用于设计的 3D 演示。 3D 设计不仅限于图片和图像，而且还朝着讲故事的方向发展，以通过引人入胜的设计来吸引更多流量。

空中手势控制



用户体验中的新移动设计趋势使身体手势能够执行行为。就像自拍可以通过在相机前显示手掌手势来捕捉一样。随着触摸屏的出现和移动界面的高纵横比，情况发生了很大变化。随着空中手势控制 UX 趋势的发展，技术获得了更大的力量，因为它允许用户通过只显示手掌、挥手或捏手指来使用手机而无需触摸屏幕。

动画



滚动触发的动画在吸引用户并通过 UX 为用户体验添加惊人的效果方面发挥了惊人的令人兴奋的作用。用户体验像讲故事一样表达内容并让客户着迷。苹果公司还利用这种 UX 趋势来获得更多吸引力，让用户感觉自己是品牌和故事的一部分。

移动优先方法



如今，人们正在转向更方便的产品，并且更喜欢手机而不是电脑。因此，随着 UX 的这种增长趋势，您还需要朝着使用户体验 UX 设计不仅适用于 PC，而且看起来可以抓住移动屏幕的方向前进。由于移动电话的使用越来越多，网页设计师更喜欢这种移动优先的方法。人们更喜欢通过手机预订门票、购买商品和预订餐厅的餐桌。此外，偏好也在发生变化，因为用户体验设计是抓住更多用户和客户的最简单方法。

排版



排版是抓住消费者注意力和提升用户体验的关键因素之一。明智地选择字体样式并适当地使用它来显示网站上的内容对于 UX 设计来说是至关重要的。人们通常在可以轻松扫描的网站上寻找信息，字体样式可以帮助他们做到这一点。多个网站可能依赖排版来从用户那里获得更多流量。

用户界面/用户体验写作



在网站上书写表达很重要，因为用户在浏览内容时会注意到语气。字体风格和语气对于吸引用户同样重要。 UI 和 UX 写作应该包括短句。这使用户更容易吸收品牌政策和产品的信息和去向，以及品牌可以提供的帮助。简单地说，你可以用更少的词有效地表达你的观点。

彩色背景



使用模糊和彩色背景的 UX/UI 设计趋势正在增加。设计师专注于在背景中使用多达 10 种颜色，而不是在线性渐变中使用 2-3 种颜色，从而为 UX 设计提供有吸引力的外观。

安全和认证



为了避免任何事故，有必要确保手机和 PC 的安全和经过身份验证。密码很容易忘记，一个人可能会遇到麻烦。如今，人们更喜欢使用指纹或面部锁定进行身份验证。手机为用户界面提供人脸锁或指纹锁，以确保数据的安全。

个性化



满足访问者需求并表达个性化UX设计的用户体验UX设计趋势更受关注。但是，如果在 UX 设计中没有个性化体验，客户将很容易远离您的品牌。要抓住并维持流向您的品牌的客户流，请确保用户获得个性化的 UX 设计。

大屏幕设计



UX 设计不仅专注于使设计适合移动设备，还专注于设计适合大屏幕的应用程序并增强用户体验。有些移动应用程序不适合 PCS 或平板电脑。随着新兴的 UX 趋势，这种趋势也随之而来，即设计一种不仅可以在移动设备上高效运行，而且可以在平板电脑和折叠手机上运行的设计。

虚拟现实和增强现实体验



虚拟现实和增强现实在全球范围内发展，不仅限于游戏。如今，它用于不同的目的，例如零售、旅游、汽车工业和教育。在 UX 设计中实施 VR 和 AR 可以提高工作效率并减少错误。

运动设计



用户通过查看网站上的静态和静止图像感到厌烦。然而，屏幕上移动的物体和图片通过UX和UI为其增添了更多魅力。用户更容易被动画所吸引。 Motion UX 设计不仅为界面提供了惊人的外观，而且还有助于在不感到无聊的情况下获取信息。

抽象设计和插图



3D 动画正在吸引用户的注意力，但对抽象插图和 UX/UI 设计的需求越来越大。添加抽象和明亮的颜色以及不同的角度为您的 UX 设计带来迷人的外观。通过在 UX 中使用抽象插图和 SVG，您可以在竞争对手中脱颖而出并吸引更多人。

逼真的纹理



品牌在 UX 设计中使用逼真的纹理来为用户提供逼真的体验。纹理是不均匀的，以便用户可以体验对象。屏幕上的物体给人眼一种真实的感觉，看起来更真实。

常见问题

2022 年将流行哪些设计 UX 趋势？

流行的设计用户体验趋势将是增强现实和虚拟现实，这越来越受到用户的关注。此外，该领域的其他 UX 趋势是空中控制手势和 3D 动画，它们正在获得更多流量并增加了客户流量。动画和插图是另一个 UX 趋势，它为网站添加了讲故事的功能，使事情变得有趣，吸引访问者的注意力，并使他们成为常客。

UX设计的下一个大趋势是什么？

人工智能和增强现实领域的技术进步使用户体验设计趋势更加专业化。 UX 设计中的一大 UX 趋势将是增强现实和虚拟现实。

UI UX 设计的未来是什么？

UX/UI 设计的未来更加光明和专业。随着设计趋势的发展，用户体验设计师的能力和专业知识与日俱增。 UX设计师的业务领域也有多个职位空缺。

UI UX 设计的最新趋势是什么？

UX 设计中的最新设计之一是无触摸交互。在这次大流行中，社交距离在关注这种 UX 趋势方面发挥了至关重要的作用。 UX设计的设计趋势，包括语音控制界面和空中手势控制，更受用户和UX/UI行业的欢迎。



