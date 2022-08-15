Swift 是您应该学习的最好的编程语言，并且可以轻松地制作您的梦想应用程序。 Swift 编程是 Apple 创建的一种功能强大但易于学习的编码语言。它经常用于开发 iOS 和 macOS 应用程序，以及 tvOS 和 watchOS 应用程序。虽然您可以使用其他语言来创建 Apple 应用程序，但 Swift 是首选语言，并且推荐使用它，因为它的代码对于设计来说是安全的，并且可以制作闪电般快速的软件。 Swift 旨在帮助开发人员以一种有趣和交互式的方式进行编写，具有更易读的语法、防止编码错误的安全性以及提高容错性的现代特性。

什么是 Swift 编程？

Swift 花了数年时间来开发和提升 C 语言的现有特性。它改进了编译器、调试器和框架基础设施。它提供了对当前 Cocoa 框架的访问，以及 Objective C 代码的组合。 Swift 提供了许多新功能，并加入了该语言的面向对象和过程部分。 Swift 编码的主要目的是成为使用移动应用程序、桌面、系统编程和云服务的最佳语言。开发 Swift 编程是为了让开发人员可以轻松地进行书写更正。

迅捷功能

Swift 中的一些很棒的特性使它比以前的编程语言版本更好。它不时对其进行改进，使其成为一种更高效且最新更新的编程语言。

安全的

至于安全问题，重要的是要在软件进一步投入生产之前突出 iOS 开发人员的错误。 Swift 不允许通过程序传递不准确的数据或变量，直到它以正确的形式传递。用户可能会发现很难通过快速的安全测量，但它在未来节省了大量时间。由于不接受不安全的代码，它也节省了内存；不会有这样的缓存来杀死内存。

快速地

创建 Swift 是为了替代基于 C 的语言；在大多数任务中，它的性能与 C 语言相当。但它以快速的方式运行所有 iOS 功能和系统。它具有 LLVM 编译器技术，可以快速高效地编写代码。代码的性能使小工具的功能快速运行，例如电视应用程序、手表或移动应用程序。

富有表现力

Swift 提供了简单直观的语法，正是 iOS 开发人员想要的。开发人员可以使用 Swift 语法轻松编写更具表现力的代码。 Swift 是在 Objective-C 的基础上开发的，比如泛型和 null 能力，这使得 swift 代码更干净，更安全的编程变得非常容易。

开源

Swift 是在 swift.org 上创建的，这是一个包含源代码、错误跟踪器、邮件列表和常规开发列表的开源结构。它由一群与社区合作以改进和不断更新语言的开发人员负责。 Swift 支持所有苹果平台；它使编程更简单、更快、更安全。由于对 Swift 的高需求，它的开发人员正在努力在其他平台上推出它。

为什么我应该开始学习 Swift？

在开始 swift 编程之前，重要的是要知道为什么要学习它。 Swift 编程语言旨在易于学习和使用。 Apple 使用新编码开发了这种语言。无论您是学生、正在寻找新的职业道路，还是希望学习编码，Swift 都是第一种简单直观的编程语言。如果您是编码新手，Swift iPad 应用程序 (Playgrounds) 可以让您轻松学习 swift 编程。我列出了一些你可以通过它们学习和获得的 Swift 主题：

移动应用程序开发

数据库编程

3D系统开发

软件工程

图书馆工程

机器学习

音频工程

软件测试人员

Swift 语言的优缺点

让我们来看看 swift 语言的优缺点，来判断你是否应该学习它。

优点 缺点 简单易学 Code Swift 易于学习和使用，并且可以访问学习构建 Xcode 应用程序的课程。 跨平台支持弱 Code Swift 确实支持所有 Apple 平台；它最适合原生 iOS 开发。 现代的 Code Swift 易于阅读和维护、清晰且无错误。 频繁更新 Swift 是经常更新的最新语言。找到合适的工具来帮助完成特定任务可能很困难。 大型社区 Swift 拥有开源社区，以及许多指导您学习语言的资源。

跨平台 Swift 支持所有 Apple 平台、Windows、Linux 和 Ubuntu。

迅捷未来 随着时间的推移，Swift 越来越受欢迎，并且比其他编程语言吸引了更多粉丝的关注。



正如我们所见，优点远多于缺点，而且所有这些缺点似乎在不久的将来都会消失。学习 Swift 编码后，您将成为潜在雇主的成功申请者。 Code Swift 编程开发人员需求量很大，在美国的 iOS 开发人员中获得可观的薪水 学习 Swift 编码后，您可以选择多种选择；你可以选择你的兴趣之一，并可以在你的职业生涯中脱颖而出。一些知名公司使用代码 Swift 进行开发，例如 Apple、Linkedin、Uber、Whatsapp、Slack、Facebook、Accenture、Microsoft 和 Firefox。

我如何开始学习 Swift 编程？

如果您想学习和开始 swift 主题，您可以按照官方网站在线进行。在那个网站上，有关于这种语言的适当文件和指南。此外，随着它越来越受欢迎，许多数据可以在不同的博客和 Youtube 上找到。在他们的网站上启动 swift 主题，然后根据您的专业知识跟随您的路径。

Swift 是编程语言的未来；它克服了 C Objective、python 和许多其他需要编码的编程语言。有很多方法可以学习 Swift 编程吗？答案是肯定的！以下是一些示例：

苹果官方网站

在线免费课程

在线付费课程

YouTube视频

教程

博客文章

播客

图书

文档

提示：作为初学者，您应该观看学习视频，因为您可以通过观看更好地理解，然后自己动手。

Swift 对初学者来说容易学习吗？

是的，学习 Swift 编程语言的基础知识很容易，但是在你前进的过程中要理解高级 iOS 开发功能并不容易。但不要失去希望；您可以创建您的第一个简单应用程序而无需高级功能。完成第一个项目后，您将很快了解新功能，并且能够开发高级 iOS 应用程序。如果初学者投入适当的兴趣和时间来学习，他们可以快速学习快速的主题。

iOS 开发人员认为 swift 是初学者开始编程语言的简单方法。 Apple 在其网站上提供了有关 Swift 编码学习的教程，其中包含丰富的知识。无需编程或编码背景即可从头开始学习 Swift 编码。 Swift 主题是开始学习如何编码的最佳方式。一旦掌握了基础知识，您就可以轻松理解 Swift 代码。 Swift 非常安全且耗时更少，因为您无需花费大量时间调试运行时错误。

你能自学 Swift 吗？

是的，制造商让它变得如此简单，以至于您似乎正在学习一门新语言。学习 iOS 开发没有火箭科学；你必须花时间学习。你投入的时间越多，你在未来获得的利润就越多，以通过编程赚钱的形式。首先，这种语言非常简单。其次，在线课程是如此简单，以至于它们使语言变得更容易。您不需要任何人一步一步地指导您；你可以独立学习，增强你的知识，并用这种编程语言创造你的未来。

作为起点，您可以通过观看视频自己尝试。除非您不尝试亲身体验，否则您将无法学习它。 Swift 是一个开放源代码，允许您贡献新功能；您可以修复错误并改进现有项目。由于它需要更少的编码，您可以轻松地自学 swift 并专业地解决任何问题。

你能多快学习 Swift 编程？

如果你有编程语言背景，可以在 3-4 天内快速学习 swift 及其高级功能。但是，如果您是编程领域的新手，则需要 3-4 周的时间来学习 swift 基础知识和一些高级功能。由于 Swift 是一门新语言，它需要不断更新、新功能以及旧版本所缺乏的所有东西。随着它的改进和更新，您应该随着时间的推移学习它。因此，请准备好投入数百小时来学习 iOS 开发 swift 代码。让我们用简单的语言来理解它，将 5% 用于观看 Swift 学习教程和阅读博客，将 95% 用于自己练习编码和编写代码。如果您已经通过观看教程开始了 swift 编程，您可以在 3 小时内完成课程。主要是练习iOS开发编码。你做的例子越多，你就会学得很快。

让我分享一些有用的技巧，帮助您快速有效地学习 iOS Swift 语言。

从基础开始并熟悉它们。在您没有成为专家之前，不要继续前进。

一项一项地开始学习新功能并将其代码添加到现有功能中。通过这种方法，您将有效地学习新功能并更好地了解新功能的功能。

耐心地开发您的应用程序或逐步学习 Swift 代码。不要尝试立即构建您的 iOS 应用程序。这样，您可以快速发现错误并消除它们而不会感到头疼。

保持您的练习编码安全。尝试从教程中编写代码并逐步制作您的代码。不要删除你练习的任何东西。这样，您将从错误中学习。

继续移动;如果您比其他人花更多的时间学习，请不要灰心。请记住，每个人都是独一无二的，每个人都在处理不同的场景。一致性可以赢得目标，你将成为一个有决心的 iOS 开发者。

Swift 容易编码吗？

当你做编程语言时，你必须编写复杂的代码并处理复杂的功能。维护注释行变得很困难。 Swift 让它变得高效和简单，因为它引入了比其他语言需要少 15% 的练习编码的新功能。你会对它的技术感到惊讶；它允许您将图像、绘图和数据从 iOS 复制并粘贴到 macOS。

有许多现成的模板可供您根据需要编辑代码。无需从头开始编写代码；您可以使用模板并在短时间内制作您的应用程序。从头开始创建应用程序可能既昂贵又耗时，而使用 Xcode 应用程序模板可让您设计已编写的代码并允许您以可承受的价格创建新应用程序。这些模板具有菜单、视觉效果和布局等所有功能。您可以通过阅读说明根据您的要求简单地编辑功能。这些模板响应迅速且友好。大量模板可在线获得；有些是免费的，有些是付费的。您可以同时使用两者；付费具有更多的可行性和特点。同时，您可以从一个免费的模板开始，设计一个功能完善的应用程序。

底线

随着应用程序开发越来越受欢迎，iOS 应用程序的核心部分正在成功地用 Swift 编码。作为一名 iOS 开发人员，如果您知道如何使用 Swift 编写代码并拥有 Swift 经验，那么您就可以脱颖而出。存在一些缺陷，但 Apple 每天都会更新它们以修复它们。但是，如果 Swift 将在未来几年从排行榜上上升，那么优点多于次要缺点，即使在未来也不会出现。

除了 Swift 等传统编程语言外，还有低代码或无代码编程等替代开发路径。这些方法遵循低准入的概念。这意味着您需要花费更少的时间和精力来学习这些开发方法。如此快速的发展有助于程序员开始他们的职业生涯并成长为专业人士。尽管入门很容易，但您不应该认为只有简单的 MVP 和宠物项目可以在没有代码的平台上创建。一点也不。假设我们正在谈论一个像 AppMaster 这样的平台。是目前市面上功能最强大的无代码工具，三合一工具。您可以创建 Web 应用程序、移动应用程序和后端。除了源代码，平台还会为您编写技术文档。不再将时间花在日常任务和文档上，而是全身心地投入到有趣的研究和思考应用程序架构上，这不是很好吗？