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全新智能无码平台

仅使用 AppMaster创建独特的应用生态系统不需要任何编码技能

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Real AI-generated Backend
真正的 AI 生成的后端

没有人类参与。具有最佳实践的纯代码生成。

Including full source code
包含源代码

我们的 AI 是最好的软件开发人员。从来没有技术债务。给我们一个尝试！

Only visual editing tools
只有可视化编辑工具

没有代码，没有麻烦，没有风险。 AppMaster 会处理好一切。

Developer Partner Program
开发者合作伙伴计划

通过为您的客户创建应用程序来获得奖励。

特征

强大的可视化编辑工具

我们提供了创建精美 Web 和移动应用程序所需的所有工具，而无需编写任何代码。

本机移动应用程序生成器

您只需拖放元素，进行编辑，您将在几分钟内拥有一个移动应用程序。

直观的网页生成器

使用拖放可视化构建器为管理员创建 Web 应用程序或控制您的移动应用程序。

数据模型设计器

使用字段创建您的数据模型，其他一切都将由平台 AI 在几秒钟内构建。

业务流程编辑器

直观地创建任何复杂的业务流程，轻松无忧。

免费试用 AppMaster
最简单的部署和发布

随时随地发布

无需编码即可一键发布到 AppMaster Cloud 或与任何可用的云平台集成。

AppMaster Cloud
一键发布

您的项目将自动发布到 AppMaster Cloud 或发布到 AWS、GCS、Azure 或私有云。

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AppMaster Cloud
AppMaster 云

AppMaster 为闪电般快速且轻松的部署而优化的云。部署到 AppMaster 云，即使是免费计划。

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整合方式

将 AppMaster 与您所有 喜欢的工具连接起来

推送通知、社交身份验证、电子邮件等——将您的工作流程连接到数百个应用程序和服务，或使用 API 以编程方式访问您的内容。

查看所有集成
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源代码

源代码触手可及

AppMaster AI 将仔细研究项目的每个部分：数据结构、业务逻辑、后端、网络和移动应用程序、API。

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Source Code at your fingertips

一键导出完整源代码

将您的整个构建导出为一个干净的、可用于回购的包。

自动生成的文档

使用平台 AI 从源代码生成文档。

合作伙伴计划

解锁开发者合作伙伴 计划的好处

寻找客户，通过 AppMaster 帮助做出决定，并从每位客户的付款中获益。随着您的成长，您将获得额外的好处。

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