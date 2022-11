Hiç şüphe yok ki, kodsuz geliştirme yaklaşımı ve sürükle ve bırak uygulama geliştiricileri , yazılım geliştirme endüstrisinde oyunun no-code değiştiren unsurlar olarak ortaya çıktı. İnternette, teknik uzmanlığı olmayanlar da dahil olmak üzere her tür insan için kodsuz geliştirmeyi kolay, sorunsuz ve daha hızlı hale getiren geniş bir no-code tasarım araçları koleksiyonu bulunmaktadır.

Bu makalede, no-code geliştirmenin temelleri ve güvenilir, güvenli ve verimli uygulamalar oluşturmak için kullanabileceğiniz en iyi kodsuz tasarım araçlarından bazıları hakkında her şeyi öğreneceksiniz. İşin iyi yanı, no-code içermeyen araçların belirli bir endüstri veya sektörle sınırlı olmamasıdır. Bunun yerine, çeşitli endüstrilerin gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilirler.

Bazı temel bilgilerle başlayalım.

no-code nedir?

no-code tam olarak ne olduğu sorusu, çeşitli faktörleri içerdiğinden tek bir spesifik cevaba sahip değildir. Genel olarak, " no-code " terimi, geleneksel kod yazma biçiminden uzaklaşan ve herhangi bir kodlama olmadan özel uygulamalar oluşturmak için AI tabanlı kod oluşturma gibi daha otomatik teknolojilerin kullanımına doğru ilerleyen bir yazılım geliştirme yöntemini temsil eder. Beceriler.

Bu prosedür, tek bir kod satırı yazmadan karmaşık programların oluşturulmasını kolaylaştıran etkileşimli uygulamaların, kod kitaplıklarının, drag-and-drop uygulama oluşturucularının ve AI kod oluşturma araçlarının kullanımını içerebilir. Bu, uygulamalar geliştirmek için geleneksel bilgisayar bilimi diploması alma sürecinden geçmeniz gerekmediği anlamına gelir.

Geleneksel olarak kod, bir geliştirici veya programcı (entegre geliştirme ortamı) tarafından bir IDE kullanılarak yazılır. Kod yazmada yetkin olmak yıllar alır ve bu zorlu bir yetenektir. Ek olarak, genellikle ustalaşılması gereken birçok programlama dili ve çerçevesi vardır.

Kodsuz araçları kullanarak bir web uygulaması, web sitesi, veritabanı vb. oluşturmak için kod yazmanız gerekmez. Hiçbir no-code aracı, kodlama yerine tıklamanıza veya sürükleyip bırakmanıza izin vermez. Kullanıcı tipik olarak bir GUI (grafik kullanıcı arayüzü) ile etkileşime girer. Yeni bir terim olmayan görsel programlama , bir grafik kullanıcı arabirimi aracılığıyla yazılım oluşturmaya yönelik bu yaklaşımın ortak adıdır.

Hiçbir kodlama, kodlama dillerini ve geliştirme çerçevelerini öğrenmenin teknik özellikleri hakkında endişelenmeden yeni fikirler geliştirmek ve test etmek için harika bir teknik değildir. Uygulamaları tasarlamanıza ve dağıtmanıza olanak tanıyan no-code bir platform kullanarak fikirlerinizi hızla deneyebilir ve gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz. Bu size uygulama dağıtımını tamamlamadan önce fikirlerinizi hassaslaştırma ve test etme olanağı sunar.

Kodsuz hareketin etkisi

No-code geliştirme araçları, yazılım geliştirme endüstrisini birçok farklı şekilde bozmaktadır. Bu nedenle, no-code hareket, birçok uygulama tasarımcısı ve iş insanı yaratacak bir devrim olarak kabul edilir, çünkü hem teknik hem de teknik olmayan kişilerden daha fazla insan, farklı fikirlerine göre uygulamalar geliştirebilir. no-code geliştirme yaklaşımı, özellikle BT geliştirme endüstrisinin sürekli büyümesiyle birlikte birçok fırsat yaratır.

"Kodsuz" gerçekten kodsuz anlamına gelmez

Kodsuz araçlar ve kodsuz geliştirme yaklaşımı hakkında yaygın bir yanılgı , 'kodsuz' olduğundan, onunla geliştirdiğiniz mobil veya web uygulamasının kodsuz no-code. Ancak bu doğru değil. No-code hareket, kodlama becerileri gerektirmeyen kodsuz geliştirme araçlarını ve teknolojilerini tanıtmakla ilgilidir. Yine de, özel uygulamalar veya yerel uygulamalar oluşturmak için seçtiğiniz kodsuz geliştirme aracı tarafından oluşturulan bir tür kod kesinlikle olacaktır.

Örneğin, AppMaster kullanıyorsanız, bir uygulama oluşturabileceğiniz çeşitli güçlü görsel düzenleme araçları sağlayacaktır. Kendiniz herhangi bir kod yazmanız gerekmez, ancak AppMaster Go dilinde saniyede 22.000 satır kod oluşturacaktır. Bu, Go dilindeki kod arka uçta oluşturulacak olsa bile, herhangi bir kodlama dilini bilmeden bir uygulama oluşturmak için AppMaster gibi kodsuz bir geliştirme aracına güvenebileceğinizi gösterir.

Kodsuz bir araçla ne yapabilirim?

Bugün, no-code bir araç, no-code platformların güvenilir modern özellikleri sayesinde neredeyse her şeyi yapmanızı sağlar. Yaptığınız birçok işlemi bir koda uygun olmadığını anlamadan gerçekleştirebilirsiniz. Web uygulamaları oluşturmaktan benzersiz mobil uygulamalar geliştirmeye kadar çeşitli seçenekler mevcuttur.

Kodsuz otomasyon çözümleri ile iş veya ev süreçlerini otomatikleştirebilir, verilerinizi yönetebilir ve hatta uygulamalar aracılığıyla ödeme alabilirsiniz. Hatta uygulama mağazalarına yüklemeden kişisel kullanımınız için bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Çoğu kodsuz araç, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanımı kolay bir drag-and-drop arayüzüne sahiptir. En son ne zaman çevrimiçi bir anket tasarladığınızı hatırlıyor musunuz? Bu da no-code. No-code çeşitli araçlar kullanır ve ekonominin tek bir sektörüne veya istihdam alanına odaklanmaz.

Kodsuz türleri

No-code araçlar, onlarla birlikte birçok farklı uygulama türü geliştirilebildiği için çok çeşitlidir. Bu araçların çoğu çeşitli işlevlerle birlikte geldiğinden, yazılım yaratıcıları bunu özellikle belirtmedikçe herhangi bir aracı tek bir tür olarak sınıflandırmak zordur. Geliştirmeleri gereken temel uygulamalara göre kategorilere ayırarak farklı no-code araç türlerini anlamak daha kolay hale gelir.

Web sitesi oluşturma

Bubble ve Webflow gibi bazı yararlı web sitesi oluşturucular, tek bir kod satırı yazmadan tam teşekküllü web siteleri oluşturmanıza olanak tanır. Çoğu şirket, işletme ve hatta bireyler günümüzde çevrimiçi mağazalar için bir e-ticaret web sitesi gibi farklı amaçlar için bir web sitesine ihtiyaç duyduğundan, no-code içermeyen web oluşturucular aracılığıyla web siteleri oluşturmak hızlı bir web sitesi oluşturmanın akıllı bir yoludur.

Uygulama oluşturma

AppMaster ve Adalo, kodsuz no-code oluşturmak için kullanabileceğiniz önde gelen platformlardan ikisidir. Tüm kodsuz uygulama oluşturucular, kapsamlı ve pahalı kodlama öğrenme sürecinden ve geleneksel uygulama geliştirme prosedürlerinden geçmeden yerel ve/veya hibrit uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olmayı amaçlar.

Kodsuz uygulama araçlarında bulunan özellikler, profesyonel geliştiricilerin kurumsal uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmaları için de yararlıdır. No-code uygulama oluşturucular zamanla daha kullanıcı dostu hale geliyor, böylece bunları genel halka kolayca tanıtmak için daha da karmaşık uygulamalar ve aşamalı web uygulamaları oluşturabilirsiniz.

veritabanları

Veritabanları oluşturmak, düzenlemek ve yönetmek için No-code platformlar oldukça yaygın ve popüler hale geldi. Bu tür platformların önemi küçümsenemez. Farklı türdeki programların, web sitelerinin, mobil uygulamaların ve web uygulamalarının veritabanlarını yönetmede faydalıdırlar. AppMaster, Notion ve Airtable, veritabanı yönetimi için en popüler no-code araçlardandır.

Ses

Ses uygulamaları, son birkaç yılda giderek daha büyük ve daha popüler hale geldi. İnsanlar giderek her yerde ses entegrasyonları arıyor. Alexa veya Siri gibi teknolojiler, hızla artan nüfuslarında ayrılmaz bir rol oynadı. Arama gibi ses özellikleri her şeyi basitleştirir ve yalnızca sesli komutla neler yapıp yapamayacağınızı öğrenmek her zaman eğlencelidir. Kodsuz araçlar, bu tür özellikleri mobil uygulamalarınıza eklemenize olanak tanır.

Ses özelliklerinin önemini anlayan kişiler, sesimizi kodsuz kullanmamızı ve kodsuz ses çözümleri oluşturmamızı sağlamak için daha etkili teknikler uygulamak istiyor. Tüketicilerinizi konuşma teknolojisinin rahatlığına uyarlamanıza yardımcı olabilecek çözümler arasında Voiceflow ve Otter.ai.

Otomasyon

Bir çok firma, bir iş akışı otomasyon aracı olmadan tamamen başarısız olma şansıyla karşı karşıya kalacaktı. Bu çağda herkes her şeyin mükemmel, hızlı ve zamanında olmasını ister, ancak bu talebi yerine getirmek birçok şirket, özellikle de küçük işletmeler için insan kapasitesinin ötesindedir.

Kodsuz bir iş akışı otomasyon aracının mevcut çağda büyük bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. No-code otomasyon, hızlı ve etkili sonuçlar üretmek için şirket süreçlerini otomatikleştirmek anlamına gelir. Bu nedenle, AppMaster, Automate.io, Juphy ve Zapier gibi kodsuz otomasyon platformları, birçok işletmenin güvenilir no-code ürünler üretmesine yardımcı olmak için burada.

Analitik

Otomasyon gibi, analitik de farklı iş ve sektörlerin bir diğer önemli parçasıdır. Analytics, akıllı iş kararları vermek için AI araçları gibi modern teknolojilerin yardımıyla bir işletmenin veya bir pazarlama kampanyasının başarısını ölçmeyi içerir.

Obviously.ai ve Mixpanel gibi kod içermeyen analitik çözümlerinin gösterdiği gibi, Analytics elbette yalnızca hesaplama ve raporlamadan daha fazlasıdır. Grafikler ve drag-and-drop işlevleri, işi çok daha basit, daha hızlı ve daha da keyifli hale getirir.

Müşteri servisi

İyi müşteri hizmeti, tüm başarılı SaaS işletmeleri tarafından paylaşılan bir özelliktir. Bununla birlikte, müşteri hizmetinizi en üst düzeye çıkarmanız çok önemlidir. Ve hedefiniz mükemmellik olduğunda, kodsuz kullanmak en hızlı ve en pratik seçenektir. Bu amaçla Zendesk ve Intercom gibi platformları kullanabilirsiniz.

Pazarlama

Herhangi bir firma, faaliyetlerine pazarlamayı dahil etmelidir. Sonuç olarak, konuşma pazarlaması, sosyal medya pazarlaması ve e-posta pazarlaması dahil olmak üzere farklı pazarlama yöntemlerine birkaç no-code çözüm ayrılmıştır. Kodsuz pazarlama araçlarının birincil amacı, hızlı tempolu pazarlama endüstrisinde gezinmenize ve daha fazla kişiye ulaşabilmeniz ve daha fazla kar elde edebilmeniz için başarılı kampanyalar yürütmenize yardımcı olmaktır. MailChimp ve HubSpot Marketing Hub, bu tür araçlara birkaç örnektir. Artık başlıca kodsuz platform türlerine aşina olduğunuza göre, yukarıda tartışılan farklı sektörlere hitap eden kodsuz no-code özelliklerini ve faydalarını daha iyi anlayabilirsiniz.

Kodsuz web sitesi oluşturucuları

Webflow

Web siteleri oluşturmak için bir platform olan Webflow kullanarak duyarlı web siteleri geliştirebilir ve yayınlayabilirsiniz. HTML5, CSS3 ve JavaScript kodlarını tamamen görsel bir tuvale dönüştürerek kodlamaya dokunmanıza gerek kalmadan web sitenizi oluşturmanıza olanak tanır.

Webflow semantik aracını çeşitli şekillerde kullanmak da mümkündür. Örneğin, geliştiricilerin özel kod eklemesini istiyorsanız, bunu onlara iletebilir veya web'de yayınlayabilirsiniz. Web sitesi oluşturucuların çoğuyla web sitenizi bir dereceye kadar kişiselleştirebilirsiniz, ancak Webflow ile bu, özel kod yazmak kadar basit ve sizin kontrolünüzdedir. Ayrıca çok özelleştirilebilir. Sıfırdan başlayıp tam istediğiniz gibi tamamen duyarlı bir web sitesi oluşturabilirsiniz veya daha hızlı gitmek istiyorsanız bir şablon kullanabilirsiniz.

fiyatlandırma

Bireysel planlar, site planları ve işyeri planlarının hepsinin Webflow farklı fiyatlandırma noktaları ve katmanları vardır. En popüler plan türlerinden biri olan site planları, ücretsiz plana ek olarak üç seviye içerir:

Temel paketin ücreti aylık 12 ABD dolarıdır .

. CMS paketinin ücreti aylık 16 ABD dolarıdır .

. İş paketinin aylık maliyeti 36 ABD dolarıdır .

. Kurumsal paket, kullanıcının özel gereksinimlerine bağlı olarak değişen maliyetlere sahiptir.

Bubble

A Bubble, mobil ve web tarayıcılarında verimli bir şekilde çalışan ürünler üreten kodsuz bir no-code oluşturucudur. Haber beslemeleri, gerçek zamanlı etkileşim ve iletişim konuşmaları dahil olmak üzere geliştirmek istediğiniz herhangi bir özellik mümkündür. Ayrıca, uygulamanızın kullanıcı arayüzünü geliştirerek ve daha ilgi çekici hale getirerek dinamik materyali dahil edebilirsiniz. Bir Bubble, dağıtım ve güvenliği de yönetebilir.

Bubble.io ile işinizi etkili bir şekilde ölçeklendirirken hızlı bir şekilde tüm bir uygulamayı tasarlayabilir ve dağıtabilirsiniz. Aynı zamanda kullanımı pratik ve basittir ve güçlü bir dahili araçlar setine sahiptir. Bubble ile ilgili bir başka harika şey de, işlevleri üçüncü taraf hizmetlerle genişletmek için kullanabileceğiniz çok çeşitli eklentiler ve entegrasyonlar sunmasıdır. Bubble işlevselliği sizin için yeterli değilse, onu daha güçlü no-code kodsuz araç AppMaster ile entegre edebilirsiniz.

fiyatlandırma

Bubble aşağıdaki paketlere sahiptir:

Sınırlı işlevlere sahip ücretsiz bir sürüm.

Aylık 25 ABD doları tutarında kişisel paket.

kişisel paket. Profesyonel paketin maliyeti aylık 115 ABD dolarıdır .

. Üretim paketinin maliyeti aylık 475 dolar .

Kodsuz uygulama oluşturucular

AppMaster

AppMaster, kuruluşlara ve teknik olmayan kişilere güçlü veritabanlarıyla web ve yerel mobil uygulamalar geliştirmede yardımcı olmak için oluşturulmuş en güçlü kodsuz platformlardan biridir. Bu aracın yardımıyla, uygulamanızın minimum uygulanabilir ürününü geliştirebilir ve hatta onu birçok karmaşık özelliği hızlı ve verimli bir şekilde işleyebilen tam teşekküllü bir kurumsal uygulamaya dönüştürebilirsiniz.

AppMaster temel özellikleri şunlardır:

Tam bir özgürlükle, PostgreSQL uyumlu bir biçimde basit bir görsel düzenleme aracıyla güvenilir veritabanları oluşturun.

Karmaşık iş mantığını yönetmek için kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak arayüzünden ve çok sayıda işlevden yararlanın.

API erişimi oluşturun ve kontrol edin, uç nokta yapılandırması için ara yazılımı kurun ve API belgelerini otomatik olarak oluşturun.

Otomatik olarak oluşturulan sayfaları ve önceden hazırlanmış bileşenleri kullanarak hızlı bir şekilde çevrimiçi panolar oluşturun.

Mobil uygulamalar (yerel iOS ve Android) oluşturun ve bu uygulamaları Google Play ve App Store'da yayınlayın.

Uygulamanızı modern AppMaster bulutu veya AWS ve Google Cloud gibi diğer popüler bulut tabanlı sistemler aracılığıyla parçalar halinde dağıtarak, ikili dosyaları ve kaynak kodunu istediğiniz zaman dışa aktarın.

ve Google Cloud gibi diğer popüler bulut tabanlı sistemler aracılığıyla parçalar halinde dağıtarak, ikili dosyaları ve kaynak kodunu istediğiniz zaman dışa aktarın. Tasarladığınız uygulamayı etkinleştirin ve Slack , Stripe ve diğerleri gibi tercih ettiğiniz araçlara bağlamak için modülleri kullanın.

fiyatlandırma

AppMaster aşağıdaki paketlere sahiptir:

Sınırlı işlevlere sahip bir deneme sürümü .

. Startup paketinin maliyeti aylık 165 ABD dolarıdır.

paketinin maliyeti aylık 165 ABD dolarıdır. Startup+ paketinin maliyeti aylık 259 dolar.

paketinin maliyeti aylık 259 dolar. Business paketinin ücreti aylık 855 ABD dolarıdır.

paketinin ücreti aylık 855 ABD dolarıdır. Enterprise paket, kullanıcının özel gereksinimlerine bağlı olarak değişen maliyetlere sahiptir.

Adalo

Adalo, otomatik olarak etkileşimler eklemenize ve istediğiniz düzen ve özelliklere sahip bir uygulama oluşturmanıza olanak tanıyan hızlı ve kolay bir mobil uygulama oluşturucudur. Önceden hazırladıysanız, uygulamanın API'nizle entegrasyonu çok kolaydır. En önemlisi, Adalo, iOS ve Android uygulama sürümlerini hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır, böylece tüketicilerinizin sürümlerini beklemek zorunda kalmazlar.

Adalo'yu kullanarak açılış sayfaları, mobil uygulamalar ve duyarlı web siteleri oluşturabilirsiniz. WYSIWYG editörü, çoklu dil desteği, entegre SEO araçları, içerik yönetim sistemi, sosyal ağ entegrasyonu ve diğer özellikler dahildir.

Programın temel amacı, insanların kod yazmayı öğrenmelerine gerek kalmadan sezgisel ve kullanıcı dostu mobil uygulamalar oluşturmalarını sağlamaktır. iOS, Android, Windows ve diğerleri gibi platformlar için uygulama geliştirme, yazılım tarafından geliştiriciler için basitleştirilmiştir. Geliştiricileri kodlama veya sunucu kurulumu konusunda endişelenmekten kurtarır ve birkaç dakika içinde uygulama oluşturmalarını sağlar. Bir geliştirici, birkaç kolay adımın yardımıyla hızlı bir şekilde bir mobil uygulama tasarlayabilir.

Geliştiriciler tüm süreci yürütür ve bitmiş çıktı, bir akıllı telefon veya tablete indirilmeye ve yüklenmeye hazır bir uygulama olarak sağlanır. Bulut üzerinde çalışan ve basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir platformdur.

Web siteniz veya uygulamanız, basit ve kullanıcı dostu arayüzü kullanılarak birkaç dakika içinde oluşturulabilir. Programın kullanımı kolaydır ve kaç proje üzerinde çalışmak istediğinizi seçmenize izin veren basit bir fiyatlandırma yapısı sunar. Tüm ana içerik yönetim sistemleri (CMS) ve drag-and-drop sayfa oluşturma araçları platformla tamamen entegredir. Benzer şekilde Bubble örneğinde olduğu gibi gerekirse Adalo ve AppMaster entegre edebilirsiniz.

Kodsuz veritabanları

Notion

Notion, son yıllarda ne kadar başarılı olduğu nedeniyle muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Bu uygulama ile fikirlerinizi ve projelerinizi kolayca düzenleyebilir, bilgileri kaydedebilir ve kullanım durumunuza göre ayarlanabilen esnek bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

Birçok kodsuz geliştirici için, Notion'un çok yönlülüğü, verileri işlemek için hepsi bir arada bir çözüm haline getirir. Bu bir web sitesi oluşturucudur çünkü şablonları geliştirmeyi ve paylaşmayı, farklı veri türlerini depolamak için birden çok bileşeni kullanmayı ve hatta materyalinizi internette yayınlamanıza izin vermeyi kolaylaştırır.

Notion, verilerinizi yönetmek için bir gösterge panosu olarak da kullanılabilir ve AppMaster gibi projelerinizle entegre edilebilir. Ekibiniz ve tüm işletme, Notion ile işbirliği yapabilir, görevler belirleyebilir, süreçleri izleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Bu tür bir özellik, küçük bir işletme için daha da önemlidir. Notion'un öncelikli hedefi, ekiplere ve departmanlara gerek ofis içinde gerekse dışında ihtiyaç duydukları özgürlük ve işbirliğini sağlamaktır ve bu çabada takdire şayan bir başarı elde ederler.

fiyatlandırma

Kişisel paket ücretsiz bir sürüm görevi görür.

Kişisel Pro paketinin ücreti aylık 4 ABD dolarıdır .

. Ekip paketinin maliyeti aylık 4 ABD dolarıdır ve yıllık olarak faturalandırılır.

ve yıllık olarak faturalandırılır. Kurumsal paketin özel fiyatlandırması vardır.

Airtable

no-code gerektirmeyen bir çözüm olan Airtable ile şirketinizin gereksinimlerine ve yapısına uygun şekilde uygun veritabanları oluşturmak kolaydır. Airtable arayüzü ve kullanımı genellikle elektronik tablolarla karşılaştırılabilir olsa da, Airtable ile her şey birkaç belgeye ihtiyaç duymadan tek bir yerde düzenlenir. Airtable kullanıcı erişilebilirliğini artıran bir dizi özellik vardır. Airtable sözlüğü, temel özellikleri hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir.

Verimlilik özelliklerinden dolayı, bir elektronik tablo-veritabanı melezi olan Airtable, bazen bir yönetim aracı olarak anılır. Acemiler için harika olan Airtable, bir veritabanının özelliklerini bir elektronik tablonun kullanıcı arayüzüyle birleştirir.

İletişimi kolaylaştıran Airtable kullanarak iş arkadaşlarınızla çevrimiçi iletişim kurabilirsiniz. Veritabanı açısından bakıldığında, Airtable kullanımı kolaydır ve diğer sistemlerle birkaç bağlantısı vardır. Genel olarak Airtable, veritabanı odaklı dahili araçlar oluşturmak için harika bir platformdur. Ayrıca, oldukça faydalı olan, yaygın olarak kullanılan Evren şablon pazarından da yararlanır.

Airtable, 1.200'e kadar kayıtla başa çıkmak için ücretsiz bir sürüme sahiptir. İki haftalık geçmiş ve iki gigabaytlık ek alanı, ücretsiz kullanımdaki tek kısıtlamadır. Bir sonraki katman olan artı katman için kullanıcı başına ayda 20 ABD doları ödemeniz gerekir. Altı aylık geçmişin yanı sıra 5.000 kayda, 5 GB ek alanına erişim elde edersiniz.

Seste kod yok

Voiceflow

Google Asistan ve Amazon'un no-code en popüler sesli asistanlar olarak Siri'yi geçmesiyle konuşma teknolojisinin kodsuz bir araç haline gelmesinin zamanı gelmişti. Voiceflow tek tıklamayla yüklemeye izin veren işlevselliği sayesinde, internette prototip oluşturabilir veya bir ses cihazında test edebilirsiniz. Voiceflow, Google Asistan veya Alexa ile kullanılabilir.

Ayrıca araçta birlikte çalışırken sadece ekip çalışması için ayrılmış bir alan var. Voiceflow'un harika bir kullanıcı arayüzü var ve muhtemelen onu farklı kılan da bu. Kodsuz programın sürükle ve bırak özelliği, ses uygulamalarınızı grafiksel olarak hızlı ve eğlenceli bir şekilde hazırlamanıza olanak tanır. Voiceflow ücretsiz bir paketi, aylık 59 ABD Doları tutarında Artı Paketi ve aylık 249 ABD Doları tutarında bir Pro paketi vardır.

Otter.ai

Ses ve konuşma teknolojisi hızla gelişiyor ve kullanıcılara zamanla daha fazla özellik sağlıyor. Bu tür araçların daha karmaşık hale gelmesiyle, her türden insanın çok sayıda platformu kullanması daha kolay hale geliyor. Otter.ai, canlı deşifre, otomatik toplantı notu özetleri, basit kayıt seçenekleri ve çok sayıda bağlayıcı gibi birçok son teknoloji ürünü özelliği kullanarak ilgi çekici bir deneyim sunar. Otter, canlı deşifre için Zoom ve Google Meet ile işbirliği yapmaya başladı. Otter.ai Dropbox, IBM ve Verizon Connect tarafından kullanıldığını belirtmeye gerek yok.

fiyatlandırma

Otter.ai dört ana paketi aşağıdadır:

Temel paket ücretsiz olarak kullanılabilir.

Pro paketinin ücreti aylık 8,33 ABD dolarıdır .

. İş paketinin ücreti aylık 20 ABD dolarıdır .

. Kurumsal paketin özel fiyatlandırma prosedürleri vardır.

Otomasyonda kod yok

Zapier

Zapier, kuruluşunuzdaki çeşitli süreçleri otomatikleştirmek için çok sayıda uygulamayı bağlamanıza ve benzersiz iş akışları tasarlamanıza olanak tanıyan basit, kodsuz bir çözümdür. Rağmendaha fazla özellik için ödeme yapabilirsiniz, kullanımı ücretsizdir. Birçok girişimci, yaratıcı ve yeni başlayanlar, platformlarını daha önce mümkün olmayan diğer iyi bilinen çevrimiçi uygulamalarla birleştirebilir. Programları kod kullanarak entegre etmek zor olabilir, ancak neyse ki Zapier bunu birkaç tıklamayla basit ve yapılabilir hale getiriyor.

Pek çok kullanıcı Zapier pek çok sorunu basit ama etkili bir şekilde çözen bir "İsviçre bıçağı" olarak bahseder. Zaman, para ve büyük bir baş ağrısı kurtarıldı. Hızlı kurulum, en değerli özelliklerden biridir. Araç basit ve ustalaşması basit olduğu için zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

Şu anda Zapier Hubspot, MailChimp ve Google Sheets gibi web siteleri de dahil olmak üzere 2000'den fazla bağlantısı var. Mevcut ücretsiz planda kısıtlamalar vardır. Ücretsiz katman ile aynı anda 5 Zaps çalıştırmak ve ayda 100 iş almakla sınırlıdır. Bu, sıradan kullanım ve platform testi için harikadır, ancak popüler entegrasyonlar için hızla kısıtlamalarla karşılaşacaksınız. Bir sonraki katman olan Starter, 19,99 $ karşılığında ayda 20 Zaps ve 750 görev sunuyor.

Make (Integromat)

Uygulamalara ve sistemlere yönelik etkinlikleri ve süreçleri otomatikleştirmek için başka bir hizmet, daha önce Make olarak bilinen Integromat. Favori uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi yalnızca birkaç tıklamayla entegre ederek verilerinizi otomatik olarak taşıyan ve dönüştüren bir senaryo oluşturun. Tek bir uygulama veya hizmette yeni verileri izleyen bir senaryo oluşturun, sonraki modülleri istenen sonuç için ayarlayın ve Make gerisini halleder. Zapier gibi Make, entegrasyonu olabildiğince basit hale getirmek için çok çeşitli eklentiler sunar.

Öncelikle no-code bir süreç otomasyon aracı olarak işlev görür ve işleri daha basit hale getirmek için görsel bir düzenleyici sağlar. Özellikle, tercih ettiğiniz uygulamaları senkronize etmeden önce kullandığınız uygulamaları düzenleyicinin aracına sürükleyip bırakırsınız. Integromat, uygulamalar arasında süreçleri senkronize eder. Başlangıç noktası olarak ilk otomasyon ihtiyaçları için 3000'den fazla hazır şablon vardır.

fiyatlandırma

Ücretsiz Make planı, temel gereksinimlerin karşılanmasında büyük ölçüde faydalıdır. Ayrıca birkaç ücretli paketi vardır:

Aylık 9 dolara mal olan çekirdek paket.

mal olan çekirdek paket. Aylık 16 ABD Doları tutarındaki profesyonel paket.

profesyonel paket. Aylık 29 ABD doları tutarında ekip paketi.

ekip paketi. Kurumsal paket, uygulama ve kullanıcı sayısına bağlı olarak değişen fiyatlandırmaya sahiptir.

Analitikte kod yok

Google Analytics

Google Analytics birçok üstün özelliği vardır ve size yalnızca Google'ın sağlayabileceği verileri sağlayabilir. Bu nedenle, piyasada bulunan en iyi no-code analitik uygulamalarından biridir. Ancak, Google Analytics 360 giderek daha karmaşık işlevlerin kilidini açarken, raporlama, veri analizi ve görselleştirme gibi heyecan verici özellikler yalnızca küçük işletmeler tarafından değil, aynı zamanda daha büyük şirketler için de genişletildi. Google Analytics'i kullanmanın büyük bir yararı, diğer tüm Google uygulamalarına kolayca bağlanabilmesidir.

Mixpanel

Mixpanel adlı bir ürün analitiği platformu, ekiplerin kesinti nedenlerini belirlemesine, hızlı seçimler yapmasına ve daha iyi çözümler üretmesine yardımcı olur. 26.000'den fazla kuruluşla (Twitter ve Uber dahil) çalışma deneyimine sahip bu platform, raporlarınızı çok daha etkili CTA dönüştürecektir.

Mixpanel raporlamasının esnekliği önemli bir avantajdır. Birçok kişi sistemin kullanımının basit olduğunu iddia ediyor, ancak hemen çalışacak bir şey yoksa bu anlamsız. Bu nedenle, Mixpanel yaptığı, yapılandırılabilir ve kullanımı kolay özellikleri bir araya getirmektir.

Müşteri hizmetlerinde kod yok

Intercom

Kendisini bir konuşma ilişkisi platformu olarak faturalandıran Intercom'u kullanarak daha güçlü müşteri etkileşimleri oluşturabilirsiniz. Öncelikle sağladıkları üç şey canlı sohbet, sohbet robotları ve bir yardım masasıdır .

Görev Botu : Bu sohbet robotu, bir iş arkadaşı tartışmayı kapatana kadar veya konuşmaya herhangi bir iş arkadaşı atanmadıkça etkileşime geçmeyecektir. Örneğin, bir sorgu sorduğunuzda Görev Botu otomatik olarak "Chatimize normal olarak birkaç dakika içinde yanıt verir" yanıtını verir.

: Bu sohbet robotu, bir iş arkadaşı tartışmayı kapatana kadar veya konuşmaya herhangi bir iş arkadaşı atanmadıkça etkileşime geçmeyecektir. Örneğin, bir sorgu sorduğunuzda Görev Botu otomatik olarak "Chatimize normal olarak birkaç dakika içinde yanıt verir" yanıtını verir. Özel Bot - Bu sohbet robotu, önceden belirlenmiş süreçler ve bileşenlerle tamamen benzersizdir.

- Bu sohbet robotu, önceden belirlenmiş süreçler ve bileşenlerle tamamen benzersizdir. Çözünürlük Botu - Bu sohbet robotu, müşterilerinizden gelen sorulara otomatik olarak yanıt verir (anahtar kelimelere göre).

Herhangi bir chatbot platformunun en önemli entegrasyonu olan Intercom, entegre bir canlı sohbet özelliğini içerir. Ayrıca, 100'ün üzerinde doğrudan yazılım entegrasyonu ile ayrı bir App Store da sunmaktadır. Herhangi bir geliştirici ekleyebileceğinden App Store harika. Örneğin, Telegram entegrasyonu Intercom tarafından sunulmamaktadır. Ancak, uygulama mağazasından bir Uygulama kullanıyorsanız bu bağlantıyı kendiniz yapabilirsiniz. Bu yeterli değilse, AppMaster, Zapier veya Make (eski adıyla Integromat) kullanarak gezegendeki hemen hemen her yazılım parçasıyla arayüz oluşturabilirsiniz.

Zendesk

Zendesk mevcut en çok talep edilen özelliklerin çoğunu birleştirebilmesi, onu diğer müşteri destek yazılımlarından ayıran şeydir. Grubhub ve Mailchimp gibi diğer önde gelen platformlarla verimli bir şekilde çalışabilir.

Zendesk, bir bilgi tabanı, canlı sohbet ve kodsuz işlevler aracılığıyla biletleme seçeneklerini içeren çok işlevli bir platformdur. Ayrıca Zendesk, işinizin ve diğer ekiplerin çalışmalarının tam olarak koordine edilmesini sağlamak için hizmet çözümüyle birleştirebileceğiniz bir satış çözümü sunar. Sonsuz entegrasyon olanakları Zendesk avantajlarını daha da artırır.

fiyatlandırma

Zendesk, aşağıdakiler gibi farklı kullanıcıları desteklemek için çeşitli fiyatlandırma planlarına sahiptir:

Aylık 49 ABD Doları tutarındaki Suite Team paketi.

Suite Team paketi. Aylık 79 ABD doları olan Suite Growth paketi.

olan Suite Growth paketi. Aylık 99 ABD Doları tutarındaki Profesyonel Süit paketi.

Profesyonel Süit paketi. Aylık 150 ABD Doları tutarındaki Suite Enterprise paketi.

Suite Enterprise paketi. Benzersiz iş gereksinimleri için ek özelleştirilmiş paketler de sunulmaktadır.

Pazarlamada kodsuz

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub, şu anda pazarlama kategorisinde mevcut olan en iyi kodsuz pazarlama platformlarından biridir. Başarılı pazarlama materyalleri oluşturmak için mevcut web siteleriniz, bloglarınız ve açılış sayfalarınızla bile kullanabilirsiniz.

HubSpot Marketing temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Müşterileri Dönüştürmek için CTA Düğmeleri ve Görseller Oluşturun, Potansiyel Müşterileri Yakalamak için Açılır Pencereler Oluşturun ve Formları Gömün.

Çarpıcı e-postalar oluşturun ve otomatik veya tetiklenmiş e-posta kampanyalarını kolaylıkla yürütün.

Tüm fonksiyonlar bir araya getirilerek iş akışları ve otomasyon yapılabilir, bu da size saatlerce zaman kazandıracaktır.

Müşterilere sorunsuz deneyimler sağlamak için satış ve destek ekipleriyle birlikte çalışın.

GetResponse

GetResponse, çok çeşitli pazarlama prosedürlerini otomatikleştirmenize olanak tanıyan oldukça verimli bir pazarlama platformudur. Aslında başarılı pazarlama kampanyaları yürütmek için piyasada bulabileceğiniz en kapsamlı pazarlama araçlarından biridir.

GetResponse temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

E-posta yaratıcıları gibi araçları kullanın, e-postalara otomatik olarak yanıt verin, e-posta ölçümlerini yönetin, e-postaları toplu olarak gönderin, çeşitli işlemsel e-postaları yönetin ve e-posta pazarlama kampanyalarını yönetin.

Kendi şirketinizi çevrimiçi pazarlamak için AI algoritmaları, önceden kullanılabilir şablonlar, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak düzenleyicisi ve genel alan yönetimi kullanan bir içerik oluşturucu aracı dahil olmak üzere bir web sitesi oluşturucu ve özellikler kullanarak bir web sitesi oluşturun.

İşletmeniz için farklı pazarlama ölçümleri, otomatik süreçler ve ürün önerileri kullanarak iş akışını otomatikleştirmek daha kolay hale gelir.

Hedef kitlenizi çekmek için web seminerlerine ev sahipliği yaparken ekran paylaşımı, bir CTA düğmesi, çeşitli web seminerleri, beyaz tahta ve anketlerden yararlanın.

Çözüm

Sonuç olarak, no-code hareket şu ya da bu şekilde her sektöre nüfuz etmiştir. Bu makalede tartışılan no-code uygulama tasarım araçları, sektördeki önde gelen isimlerden bazılarıdır. Sektörde daha da fazla seçenek bulabilirsiniz.

Bu nedenle, kodsuz teknolojiye yönelik artan taleple birlikte, drag-and-drop uygulama oluşturucularının ve no-code no-code araçların sayısı da artmaya devam edecek. AppMaster gibi verimli ve mükemmel no-code kodsuz araca güvenerek, verimli arka uçlara sahip mobil uygulamaları ve web uygulamalarını kolayca oluşturabilir ve sistem gereksinimlerinizi karşılayabilirsiniz.