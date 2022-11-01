ليس هناك شك في حقيقة أن نهج التطوير no-code ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات قد برزوا كمبدلين للعبة في صناعة تطوير البرمجيات. هناك مجموعة كبيرة من أدوات التصميم no-code متاحة على الإنترنت والتي تجعل التطوير بدون رمز سهل وسلس وأسرع لجميع أنواع الأشخاص ، حتى أولئك الذين ليس لديهم خبرة فنية.

في هذه المقالة ، ستتعلم كل شيء عن أساسيات التطوير no-code وبعض أفضل أدوات التصميم بدون كود التي يمكنك استخدامها لإنشاء تطبيقات موثوقة وآمنة وفعالة. الشيء الجيد هو أن أدوات no-code لا تقتصر على أي صناعة أو قطاع معين. بدلاً من ذلك ، يمكن استخدامها لتلبية متطلبات الصناعات المختلفة.

لنبدأ ببعض الأساسيات.

ما هو no-code ؟

لا يحتوي هذا السؤال حول ماهية no-code بالضبط على إجابة واحدة محددة لأنه يتضمن مجموعة متنوعة من العوامل. بشكل عام ، يمثل المصطلح " no-code " طريقة لتطوير البرامج تتحرك بعيدًا عن الشكل التقليدي لكتابة التعليمات البرمجية ونحو استخدام المزيد من التقنيات الآلية ، مثل إنشاء الكود المستند إلى الذكاء الاصطناعي ، لإنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى أي ترميز مهارات.

قد يشمل هذا الإجراء استخدام التطبيقات التفاعلية ، ومكتبات الأكواد ، ومنشئي تطبيقات drag-and-drop ، وأدوات إنشاء التعليمات البرمجية AI التي تسهل إنشاء البرامج المعقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذا يعني أنك لست مضطرًا لخوض العملية التقليدية للحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر لتطوير التطبيقات.

تقليديا ، تتم كتابة التعليمات البرمجية باستخدام IDE بواسطة مطور أو مبرمج (بيئة تطوير متكاملة). يستغرق إتقان كتابة التعليمات البرمجية سنوات ، وهي موهبة صعبة. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يكون هناك العديد من لغات البرمجة وأطر العمل لإتقانها.

باستخدام أدوات no-code ، لا تحتاج إلى كتابة رمز لإنشاء تطبيق ويب أو موقع ويب أو قاعدة بيانات وما إلى ذلك. لا تسمح لك أدوات الترميز بالنقر أو السحب والإفلات بدلاً من الترميز. يتفاعل المستخدم عادةً مع GUI (واجهة المستخدم الرسومية). البرمجة المرئية ، وهي ليست مصطلحًا جديدًا ، هي اسم شائع لهذا النهج لإنشاء البرامج عبر واجهة مستخدم رسومية.

لا يوجد تشفير هو أسلوب رائع لتطوير واختبار الأفكار الجديدة دون القلق بشأن الجوانب الفنية لتعلم لغات الترميز وأطر التطوير. يمكنك تجربة أفكارك بسرعة والاطلاع على كيفية أدائها في العالم الحقيقي باستخدام نظام أساسي no-code يمكّنك من تصميم التطبيقات ونشرها. يوفر لك هذا بعد ذلك القدرة على تحسين أفكارك واختبارها قبل إكمال نشر التطبيق.

تأثير حركة عدم وجود كود

تعمل أدوات التطوير No-code على تعطيل صناعة تطوير البرمجيات بعدة طرق مختلفة. لذلك ، تعتبر حركة no-code ثورة من شأنها أن تخلق الكثير من مصممي التطبيقات ورجال الأعمال لأن المزيد من الأشخاص ، سواء التقنيين أو غير التقنيين ، يمكنهم تطوير التطبيقات وفقًا لأفكارهم المختلفة. يخلق نهج التطوير no-code العديد من الفرص ، لا سيما مع النمو المستمر لصناعة تطوير تكنولوجيا المعلومات.

"بلا رمز" لا يعني حقًا عدم وجود رمز

هناك اعتقاد خاطئ شائع حول أدوات عدم وجود رمز ونهج تطوير عدم وجود رمز هو أنه نظرًا لأنه "بدون رمز" ، فإن تطبيق الجوال أو الويب الذي تقوم بتطويره باستخدامه لن يكون به no-code. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا. No-code حركة عدم وجود رمز حول تقديم أدوات وتقنيات تطوير بدون تعليمات برمجية لا تتطلب مهارات الترميز . ومع ذلك ، سيكون هناك بالتأكيد نوع من التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بواسطة أداة تطوير بدون رمز من اختيارك لإنشاء تطبيقات مخصصة أو تطبيقات أصلية .

على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم AppMaster ، فسيوفر العديد من أدوات التحرير المرئية القوية التي يمكنك من خلالها إنشاء تطبيق. لست مضطرًا إلى كتابة أي رمز بنفسك ، ولكن AppMaster سينشئ 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية بلغة Go. يوضح هذا أنه يمكنك الاعتماد على أداة تطوير بدون كود مثل AppMaster لإنشاء تطبيق دون معرفة أي لغة ترميز بنفسك ، على الرغم من أن الكود في لغة Go سيتم إنشاؤه في الخلفية.

ماذا يمكنني أن أفعل بأداة بدون تعليمات برمجية؟

اليوم ، تتيح لك أداة no-code عمل أي شيء عمليًا بسبب الميزات الحديثة الموثوقة للأنظمة الأساسية no-code. يمكنك اتخاذ عدد غير قليل من الإجراءات التي اتخذتها دون أن تدرك أنها لا تتوافق مع الكود. توجد العديد من الخيارات ، من إنشاء تطبيقات الويب إلى تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الفريدة.

مع حلول التشغيل الآلي بدون رمز ، يمكنك أتمتة عمليات العمل أو المنزل ، وإدارة بياناتك ، وحتى الحصول على أموال من خلال التطبيقات. يمكنك أيضًا إنشاء تطبيق لاستخدامك الشخصي دون تحميله إلى متاجر التطبيقات.

تحتوي معظم أدوات عدم وجود تعليمات برمجية على واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام لمساعدتك في إنشاء تطبيقات الويب والجوال. هل تتذكر آخر مرة صممت فيها استطلاعًا عبر الإنترنت؟ كان ذلك أيضًا no-code. يستخدم No-code مجموعة متنوعة من الأدوات ولا يركز على قطاع واحد من الاقتصاد أو خط التوظيف.

أنواع الـ no-code

تأتي أدوات No-code بأشكال متنوعة حيث يمكن تطوير العديد من أنواع التطبيقات المختلفة معهم. نظرًا لأن معظم هذه الأدوات تأتي مع وظائف مختلفة ، فمن الصعب تصنيف أي أداة كنوع واحد ما لم يذكر منشئو البرامج ذلك على وجه التحديد. يصبح من السهل فهم الأنواع المختلفة من أدوات no-code من خلال تصنيفها حسب التطبيقات الأساسية التي من المفترض تطويرها.

بناء الموقع

تسمح لك بعض أدوات إنشاء مواقع الويب المفيدة ، مثل Bubble و Webflow ، بإنشاء مواقع ويب كاملة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية بنفسك. يعد إنشاء مواقع الويب عبر أدوات إنشاء مواقع الويب الخالية no-code طريقة ذكية لبناء موقع ويب بسرعة نظرًا لأن معظم الشركات والشركات وحتى الأفراد يحتاجون إلى موقع ويب في الوقت الحاضر لأغراض مختلفة ، مثل موقع التجارة الإلكترونية للمتاجر عبر الإنترنت.

بناء التطبيق

AppMaster و Adalo هما من المنصات الرائدة التي يمكنك استخدامها لبناء تطبيقات no-code. يهدف جميع منشئي التطبيقات بدون رمز إلى مساعدتك في إنشاء تطبيقات أصلية و / أو مختلطة دون المرور بعملية مكثفة ومكلفة لتعلم كيفية البرمجة وإجراءات تطوير التطبيقات التقليدية.

يعد نوع الميزات المتوفرة في أدوات تطبيق no-code مفيدًا أيضًا للمطورين المحترفين لإنشاء تطبيقات المؤسسة بسرعة وكفاءة. أصبح منشئو التطبيقات الخالية No-code أكثر سهولة في الاستخدام بمرور الوقت ، لذا يمكنك إنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وتطبيقات ويب تقدمية لتقديمها إلى عامة الناس بسهولة.

قواعد بيانات

أصبحت الأنظمة الأساسية الخالية No-code لإنشاء قواعد البيانات وتنظيمها وإدارتها شائعة جدًا وشائعة. لا يمكن التقليل من أهمية مثل هذه المنصات. إنها مفيدة في إدارة قواعد البيانات لأنواع مختلفة من البرامج ومواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب. AppMaster و Notion و Airtable من أشهر أدوات إدارة قواعد البيانات no-code.

صوت

أصبحت تطبيقات الصوت بشكل مطرد أكبر وأكثر شعبية في السنوات القليلة الماضية. يبحث الناس بشكل متزايد عن تكامل الصوت في كل مكان. لعبت تقنيات مثل Alexa أو Siri دورًا أساسيًا في زيادة عدد السكان بسرعة. تعمل الميزات الصوتية مثل البحث على تبسيط كل شيء ، وتعلم ما يمكنك وما لا يمكنك إنجازه باستخدام أمر صوتي فقط هو أمر مسلٍ دائمًا. تتيح لك أدوات عدم وجود رمز إضافة مثل هذه الميزات إلى تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك.

يرغب الأشخاص الذين يفهمون أهمية ميزات الصوت في تنفيذ تقنيات أكثر فاعلية لتمكيننا من استخدام صوتنا بدون رمز وإنشاء حلول صوتية بدون رمز. من بين الحلول التي قد تساعدك على تكييف عملائك مع راحة تقنية الكلام Voiceflow و Otter.ai.

أتمتة

ستواجه الكثير من الشركات فرصة الفشل الكامل بدون أداة أتمتة سير العمل. الجميع يريد أن يكون كل شيء مثاليًا وسريعًا وفي الوقت المحدد في هذا العصر ، ومع ذلك فإن تلبية هذا الطلب يتجاوز قدرة البشر بالنسبة للعديد من الشركات ، وخاصة الشركات الصغيرة.

يوضح أن أداة أتمتة سير العمل بدون رمز هي حاجة كبيرة في العصر الحالي. تعني الأتمتة No-code أتمتة عمليات الشركة لتحقيق نتائج سريعة وفعالة. لذلك ، فإن منصات التشغيل الآلي بدون رمز مثل AppMaster و Automate.io و Juphy و Zapier موجودة هنا لمساعدة العديد من الشركات على إنتاج منتجات موثوقة no-code.

تحليلات

مثل الأتمتة ، تعد التحليلات جزءًا مهمًا آخر من الأعمال والقطاعات المختلفة. تتضمن التحليلات قياس نجاح نشاط تجاري أو حملة تسويقية بمساعدة التكنولوجيا الحديثة ، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي ، لاتخاذ قرارات عمل ذكية.

تعد التحليلات ، بالطبع ، أكثر من مجرد حساب وإعداد تقارير ، كما هو موضح في حلول التحليلات بدون تعليمات برمجية مثل Obviously.ai و Mixpanel. تعمل وظائف الرسومات drag-and-drop جعل المهمة أبسط وأسرع وأكثر إمتاعًا.

خدمة الزبائن

خدمة العملاء الجيدة هي سمة مشتركة بين جميع شركات SaaS الناجحة. ومع ذلك ، من الأهمية بمكان أن تقوم بتحسين خدمة العملاء الخاصة بك إلى أعلى مستوى. وعندما يكون الكمال هو هدفك ، فإن استخدام عدم وجود رمز هو الخيار الأسرع والأكثر عملية. يمكنك استخدام منصات مثل Zendesk و Intercom لهذا الغرض.

تسويق

يجب على أي شركة تضمين التسويق في عملياتها. نتيجة لذلك ، تم تخصيص العديد من الحلول الخالية no-code لأساليب التسويق المختلفة ، بما في ذلك التسويق التحادثي ، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني. الغرض الأساسي من أدوات التسويق بدون رمز هو مساعدتك على التنقل في صناعة التسويق سريع الخطى وتشغيل حملات ناجحة حتى تتمكن من الوصول إلى المزيد من الأشخاص وتحقيق المزيد من الأرباح. يعد MailChimp و HubSpot Marketing Hub بعض الأمثلة على هذه الأدوات. الآن بعد أن أصبحت على دراية بالأنواع الرئيسية للأنظمة الأساسية بدون رمز ، يمكنك فهم ميزات وفوائد التطبيقات التي no-code والمتاحة لتلبية الصناعات المختلفة التي تمت مناقشتها أعلاه.

بناة مواقع الويب بدون كود

Webflow

يمكنك تطوير ونشر مواقع ويب سريعة الاستجابة باستخدام Webflow ، وهو نظام أساسي لإنشاء مواقع الويب. إنه قادر على تحويل أكواد HTML5 و CSS3 و JavaScript إلى لوحة مرئية بالكامل ، مما يتيح لك إنشاء موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى لمس الترميز.

من الممكن أيضًا استخدام الأداة الدلالية لـ Webflow بعدة طرق. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد من المطورين إضافة رمز مخصص ، فيمكنك إرساله إليهم أو نشره على الويب. يمكنك تخصيص موقع الويب الخاص بك إلى مستوى ما مع غالبية منشئي مواقع الويب ، ولكن مع Webflow ، يبدو الأمر بسيطًا وتحت سيطرتك مثل كتابة التعليمات البرمجية المخصصة. كما أنها قابلة للتخصيص للغاية. يمكنك البدء من الصفر وإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة تمامًا كما تريده تمامًا ، أو إذا كنت تريد الانتقال بسرعة أكبر ، فيمكنك استخدام قالب.

التسعير

تحتوي الخطط الفردية وخطط الموقع وخطط أماكن العمل على نقاط تسعير ومستويات مميزة في Webflow. خطط الموقع ، أحد أكثر أنواع الخطط شيوعًا ، تتضمن ثلاثة مستويات بالإضافة إلى الخطة المجانية:

الحزمة الأساسية تكلف 12 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. تبلغ تكلفة حزمة CMS 16 دولارًا في الشهر.

في الشهر. تبلغ تكلفة حزمة الأعمال 36 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. حزمة المؤسسة لها تكاليف متفاوتة حسب متطلبات المستخدم المحددة.

Bubble

A Bubble هو منشئ تطبيقات no-code ينتج سلعًا تعمل بكفاءة على متصفحات الجوال والويب. أي ميزة ترغب في تطويرها ممكنة ، بما في ذلك موجز الأخبار والتفاعل في الوقت الفعلي ومحادثات الاتصال. علاوة على ذلك ، يمكنك تضمين مادة ديناميكية ، وتحسين واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك وجعله أكثر جاذبية. A Bubble قادرة أيضًا على التعامل مع النشر والأمن.

باستخدام Bubble.io ، يمكنك تصميم تطبيق كامل ونشره بسرعة أثناء توسيع نطاق عملك بشكل فعال. إنه عملي وسهل الاستخدام في نفس الوقت ، ويحتوي على مجموعة قوية من الأدوات الداخلية. شيء آخر رائع في Bubble هو أنه يقدم مجموعة واسعة من المكونات الإضافية والتكامل التي يمكنك استخدامها لتوسيع الوظائف مع خدمات الجهات الخارجية. إذا كانت وظيفة Bubble غير كافية بالنسبة لك ، فيمكنك دمجها مع أداة AppMaster الأكثر قوة no-code.

التسعير

تحتوي The Bubble على الحزم التالية:

نسخة مجانية بوظائف محدودة.

حزمة شخصية تكلف 25 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. تبلغ تكلفة الحزمة الاحترافية 115 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. تبلغ تكلفة حزمة الإنتاج 475 دولارًا شهريًا.

بناة التطبيق بدون كود

AppMaster

يعد AppMaster واحدًا من أقوى الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تم إنشاؤها لمساعدة المؤسسات وكذلك الأشخاص غير التقنيين في تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة الأصلية باستخدام قواعد بيانات قوية. بمساعدة هذه الأداة ، يمكنك تطوير الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق لتطبيقك وحتى تحويله إلى تطبيق مؤسسي كامل يمكنه التعامل مع الكثير من الميزات المتطورة بسرعة وكفاءة.

الميزات الرئيسية AppMaster هي:

مع الحرية الكاملة ، أنشئ قواعد بيانات موثوقة باستخدام أداة تحرير مرئية بسيطة بتنسيق متوافق مع PostgreSQL .

استخدم واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والعديد من الوظائف لإدارة منطق الأعمال المعقد.

قم بإنشاء والتحكم في وصول API ، وإعداد البرامج الوسيطة لتكوين نقطة النهاية ، وإنتاج وثائق API تلقائيًا.

قم بإنشاء لوحات معلومات عبر الإنترنت بسرعة باستخدام الصفحات التي تم إنشاؤها تلقائيًا والمكونات المعدة مسبقًا.

قم بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول (نظامي التشغيل iOS و Android) وانشر هذه التطبيقات على Google Play ومتجر التطبيقات.

قم بتصدير الثنائيات وكود المصدر في أي وقت عن طريق نشر التطبيق الخاص بك في أجزاء من خلال السحابة الحديثة لـ AppMaster أو الأنظمة الشائعة الأخرى القائمة على السحابة مثل AWS و Google Cloud.

و Google Cloud. قم بتنشيط التطبيق الذي تصممه واستخدم الوحدات النمطية لربطه بأدواتك المفضلة مثل Slack و Stripe وغيرها الكثير.

التسعير

يحتوي AppMaster على الحزم التالية:

نسخة تجريبية بوظائف محدودة.

بوظائف محدودة. تبلغ تكلفة حزمة Startup 165 دولارًا شهريًا.

165 دولارًا شهريًا. تبلغ تكلفة حزمة Startup+ 259 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

259 دولارًا أمريكيًا في الشهر. تبلغ تكلفة حزمة Business 855 دولارًا شهريًا.

855 دولارًا شهريًا. حزمة Enterprise لها تكاليف متفاوتة حسب متطلبات المستخدم المحددة.

Adalo

Adalo هو منشئ تطبيقات جوال سريع وسهل يمكّنك من إضافة تفاعلات تلقائيًا وإنشاء تطبيق بالتخطيط والميزات التي تختارها. من السهل جدًا دمج التطبيق مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك إذا كنت قد أعدته مسبقًا. الأهم من ذلك ، يجعل Adalo من السهل إنشاء إصدارات تطبيقات iOS و Android بسرعة حتى لا يضطر المستهلكون إلى انتظار إصداراتهم.

يمكنك إنشاء صفحات مقصودة وتطبيقات جوال ومواقع ويب سريعة الاستجابة باستخدام Adalo. يتم تضمين محرر WYSIWYG ودعم متعدد اللغات وأدوات تحسين محركات البحث المتكاملة ونظام إدارة المحتوى وتكامل الشبكة الاجتماعية وميزات أخرى.

الهدف الأساسي للبرنامج هو السماح للأشخاص بإنشاء تطبيقات محمولة سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى تعلم كيفية البرمجة. أصبح تطوير التطبيقات لمنصات مثل iOS و Android و Windows وغيرها أمرًا بسيطًا للمطورين بواسطة البرنامج. إنه يحرر المطورين من القلق بشأن الترميز أو إعداد الخادم ويمكّنهم من إنشاء التطبيقات في غضون دقائق. قد يقوم المطور بتصميم تطبيق جوال سريعًا بمساعدة بضع خطوات سهلة.

يقوم المطورون بتنفيذ العملية بأكملها ، ويتم توفير الإخراج النهائي كتطبيق جاهز للتنزيل والتثبيت على هاتف ذكي أو جهاز لوحي. إنها منصة تعمل على السحابة وتم تصميمها مع مراعاة البساطة.

قد يتم إنشاء موقع الويب أو التطبيق الخاص بك باستخدام واجهته البسيطة وسهلة الاستخدام في غضون دقائق. البرنامج سهل الاستخدام ويقدم هيكل تسعير مباشر يسمح لك باختيار عدد المشاريع التي ترغب في العمل عليها. تتكامل جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية (CMS) وأدوات إنشاء الصفحات drag-and-drop تمامًا مع النظام الأساسي. وبالمثل ، كما في حالة Bubble ، إذا لزم الأمر ، يمكنك دمج Adalo و AppMaster.

قواعد البيانات بدون كود

Notion

من المحتمل أن تكون Notion قد لفتت انتباهك بالفعل نظرًا لمدى نجاحها في السنوات الأخيرة. باستخدام هذا التطبيق ، يمكنك بسهولة تنظيم أفكارك ومشاريعك وحفظ المعلومات وإنشاء مساحة عمل مرنة تتكيف مع حالة الاستخدام الخاصة بك.

بالنسبة للعديد من مطوري البرامج بدون أكواد ، فإن تعدد استخدامات Notion يجعلها حلاً شاملاً لمعالجة البيانات. إنه منشئ مواقع الويب لأنه يجعل من السهل تطوير القوالب ومشاركتها ، واستخدام مكونات متعددة لتخزين أنواع مختلفة من البيانات ، وحتى تتيح لك نشر المواد الخاصة بك على الإنترنت.

يمكن أيضًا استخدام Notion كلوحة تحكم لإدارة بياناتك ودمجها مع مشاريعك ، مثل AppMaster. يمكن لفريقك والعمل بأكمله التعاون وتعيين المهام ومراقبة العمليات والقيام بالكثير باستخدام Notion. يعد هذا النوع من الميزات أكثر أهمية للشركات الصغيرة. الهدف الأساسي لـ Notion هو تزويد الفرق والإدارات بالحرية والتعاون الذي يحتاجون إليه داخل المكتب وخارجه ، وينجحون بشكل مثير للإعجاب في هذا المسعى.

التسعير

تعمل الحزمة الشخصية كإصدار مجاني.

تبلغ تكلفة حزمة Personal Pro 4 دولارات شهريًا.

دولارات شهريًا. تبلغ تكلفة حزمة الفريق 4 دولارات شهريًا ويتم دفعها سنويًا.

دولارات شهريًا ويتم دفعها سنويًا. حزمة المؤسسة لها أسعار مخصصة.

Airtable

يعد إنشاء قواعد البيانات التي تناسب متطلبات شركتك وبنيتها أمرًا سهلاً باستخدام Airtable ، وهو حل no-code. في حين أن واجهة واستخدام Airtable غالبًا ما تكون قابلة للمقارنة بجداول البيانات ، يتم تنظيم كل شيء في مكان واحد دون الحاجة إلى العديد من المستندات باستخدام Airtable. هناك عدد من الميزات في Airtable التي تعمل على تحسين إمكانية وصول المستخدم. يمكن استخدام مسرد Airtable للتعرف على خصائصه الرئيسية.

نظرًا لخصائص الإنتاجية ، يُشار أحيانًا إلى Airtable - جدول بيانات - قاعدة بيانات مختلطة - على أنها أداة إدارة. Airtable ، وهو أمر رائع للمبتدئين ، بين ميزات قاعدة البيانات وواجهة مستخدم جدول البيانات.

يمكنك التواصل مع زملائك في العمل عبر الإنترنت باستخدام Airtable ، مما يسهل الاتصال. من وجهة نظر قاعدة البيانات ، Airtable سهل الاستخدام وله عدة اتصالات مع أنظمة أخرى. بشكل عام ، يعد Airtable منصة رائعة لإنشاء أدوات داخلية تركز على قاعدة البيانات. كما أنها تستفيد من سوق قوالب الكون المستخدم على نطاق واسع ، وهو أمر مفيد للغاية.

يحتوي Airtable على نسخة مجانية للتعامل مع ما يصل إلى 1200 سجل. أسبوعين من التاريخ واثنين غيغابايت من مساحة المرفقات هي القيود الوحيدة على الطبقة المجانية. يجب أن تدفع 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للطبقة الإضافية ، وهي الطبقة التالية. يمكنك الوصول إلى 5000 سجل ، و 5 جيجابايت من مساحة المرفقات ، إلى جانب ستة أشهر من التاريخ.

لا يوجد كود في الصوت

Voiceflow

لقد حان الوقت لأن تصبح تقنية الكلام أداة no-code ، مع تجاوز مساعد Google و Alexa من أمازون Siri كأكثر المساعدين الصوتيين شهرة. بفضل وظيفة Voiceflow التي تسمح بالتحميل بنقرة واحدة ، يمكنك إنشاء نموذج أولي على الإنترنت أو اختباره على جهاز صوتي. يمكن استخدام Voiceflow مع مساعد Google أو Alexa.

علاوة على ذلك ، هناك منطقة في الأداة مخصصة فقط للعمل الجماعي أثناء العمل معًا. Voiceflow لديه واجهة مستخدم رائعة ، والتي ربما تكون ما يميزها. تتيح لك ميزة السحب والإفلات في البرنامج بدون رمز إعداد تطبيقاتك الصوتية بسرعة وبشكل ممتع بيانياً. يحتوي Voiceflow على حزمة مجانية ، حزمة Plus تكلف 59 دولارًا شهريًا ، وحزمة Pro تكلف 249 دولارًا شهريًا.

Otter.ai

تتطور تقنية الصوت والكلام بسرعة وتوفر المزيد والمزيد من الميزات للمستخدمين مع مرور الوقت. مع زيادة تعقيد هذه الأدوات ، أصبح من السهل على جميع أنواع الأشخاص استخدام العديد من المنصات. يقدم Otter.ai تجربة تفاعلية باستخدام العديد من الميزات الحديثة مثل النسخ المباشر وملخصات ملاحظات الاجتماع الآلية وخيارات التسجيل البسيطة والعديد من الموصلات. بدأ Otter التعاون مع Zoom و Google Meet للنسخ الصوتي المباشر. ناهيك عن استخدام Otter.ai بواسطة Dropbox و IBM و Verizon Connect.

التسعير

فيما يلي المجموعات الأربع الرئيسية لـ Otter.ai:

الحزمة الأساسية متاحة مجانًا.

تبلغ تكلفة حزمة Pro 8.33 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

أمريكيًا شهريًا. تبلغ تكلفة حزمة الأعمال 20 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. حزمة المؤسسة لديها إجراءات تسعير مخصصة.

لا رمز في الأتمتة

Zapier

Zapier هو حل مباشر بدون رمز يمكّنك من ربط العديد من التطبيقات وتصميم مهام سير عمل فريدة لأتمتة العمليات المختلفة في مؤسستك. على الرغم من أنك قد تدفع مقابل المزيد من الميزات ، إلا أنه مجاني للاستخدام. قد يقوم العديد من رواد الأعمال والمبدعين والشركات الناشئة الآن بدمج منصاتهم مع تطبيقات أخرى معروفة على الإنترنت ، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق. قد يكون من الصعب دمج البرامج باستخدام الكود ، لكن لحسن الحظ ، يجعل Zapier الأمر بسيطًا وقابل للتنفيذ ببضع نقرات فقط.

يشير العديد من المستخدمين إلى Zapier على أنه "سكين سويسري" يحل العديد من المشكلات بطريقة مباشرة وفعالة. يتم توفير الوقت والمال والصداع الرئيسي. يعد الإعداد السريع أحد أكثر الخصائص قيمة. إنه يوفر الوقت والمال لأن الأداة بسيطة وبسيطة لإتقانها.

حاليًا ، لدى Zapier أكثر من 2000 اتصال ، بما في ذلك تلك التي لها مواقع مثل Hubspot و MailChimp و Google Sheets. هناك قيود على الخطة المجانية المتوفرة. أنت مقيد بتشغيل 5 Zaps بشكل متزامن والحصول على 100 وظيفة شهريًا مع المستوى المجاني. يعد هذا أمرًا رائعًا للاستخدام غير الرسمي واختبار النظام الأساسي ، ولكنك ستواجه قيودًا سريعة لعمليات الدمج الشائعة. يقدم Starter ، المستوى التالي ، 20 Zaps و 750 مهمة شهريًا مقابل 19.99 دولارًا .

Make (Integromat)

خدمة أخرى لأتمتة الأنشطة والعمليات للتطبيقات والأنظمة هي Make ، المعروفة سابقًا باسم Integromat. قم بإنشاء سيناريو يقوم بنقل وتحويل بياناتك تلقائيًا من خلال دمج التطبيقات والخدمات المفضلة لديك ببضع نقرات فقط. قم بإنشاء سيناريو يراقب البيانات الجديدة في تطبيق أو خدمة واحدة ، وقم بإعداد الوحدات النمطية التالية للنتيجة المرجوة ، وسيتولى Make الباقي. مثل Zapier ، تقدم Make مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية لجعل التكامل بسيطًا قدر الإمكان.

يعمل بشكل أساسي كأداة أتمتة للعمليات no-code ويوفر محررًا مرئيًا لجعل الأمور أكثر بساطة. على وجه الخصوص ، تقوم بسحب وإسقاط التطبيقات التي تستخدمها في أداة المحرر قبل مزامنة تطبيقاتك المفضلة. بين التطبيقات ، يقوم Integromat بمزامنة العمليات. يوجد أكثر من 3000 قالب جاهز لاحتياجات التشغيل الآلي الأولى كنقطة انطلاق.

التسعير

تعد الخطة المجانية لـ Make مفيدة للغاية في تلبية المتطلبات الأساسية. كما أن لديها بعض الحزم المدفوعة:

الحزمة الأساسية التي تكلف 9 دولارات شهريًا.

دولارات شهريًا. حزمة Pro تكلف 16 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. حزمة Teams التي تكلف 29 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. حزمة المؤسسة لها أسعار متفاوتة حسب عدد التطبيقات والمستخدمين.

لا يوجد كود في التحليلات

Google Analytics

يتمتع Google Analytics بالعديد من الإمكانات المتطورة ويمكنه تزويدك ببيانات لا يستطيع أحد غير Google توفيرها. لذلك ، فهو أحد أفضل تطبيقات التحليلات الخالية no-code المتوفرة في السوق. ومع ذلك ، نظرًا لأن Google Analytics 360 يفتح بشكل تدريجي وظائف أكثر تعقيدًا ، فإن الميزات المثيرة مثل إعداد التقارير وتحليل البيانات والتصور لا تتمتع بها المؤسسات الصغيرة فحسب ، بل يتم توسيعها أيضًا لتشمل الشركات الأكبر. من الفوائد الكبيرة لاستخدام Google Analytics أنه يتصل بسهولة بجميع تطبيقات Google الأخرى.

Mixpanel

تساعد منصة تحليلات المنتج التي تسمى Mixpanel الفرق في تحديد أسباب الاضطراب واتخاذ خيارات سريعة وإنشاء حلول أفضل. هذه المنصة ، التي لديها خبرة في العمل مع أكثر من 26000 مؤسسة (بما في ذلك Twitter و Uber) ، ستحول تقاريرك إلى CTA على اتخاذ إجراء أكثر فاعلية.

تعتبر مرونة Mixpanel ميزة رئيسية. يدعي العديد من الأشخاص أن النظام سهل الاستخدام ، ولكن هذا لا معنى له إذا لم يكن هناك شيء للعمل به على الفور. لذلك ، ما يفعله Mixpanel هو الجمع بين الميزات القابلة للتكوين وسهلة الاستخدام.

لا يوجد كود في خدمة العملاء

Intercom

يمكنك بناء تفاعلات أقوى مع العملاء باستخدام الاتصال الداخلي ، الذي يعتبر نظامًا أساسيًا لعلاقات المحادثة. الأشياء الثلاثة التي يقدمونها بشكل أساسي هي الدردشة الحية وروبوتات الدردشة ومكتب المساعدة.

روبوت المهام : لن يشارك روبوت المحادثة هذا حتى يغلق زميل في العمل المناقشة أو إذا لم يتم تعيين زملاء للمحادثة. على سبيل المثال ، يجيب برنامج Task Bot تلقائيًا على "يرد Chatimize بشكل طبيعي في غضون بضع دقائق" عندما تسأل استعلامًا.

: لن يشارك روبوت المحادثة هذا حتى يغلق زميل في العمل المناقشة أو إذا لم يتم تعيين زملاء للمحادثة. على سبيل المثال ، يجيب برنامج Task Bot تلقائيًا على "يرد Chatimize بشكل طبيعي في غضون بضع دقائق" عندما تسأل استعلامًا. بوت مخصص - روبوت المحادثة هذا فريد تمامًا ، مع عمليات ومكونات محددة مسبقًا.

- روبوت المحادثة هذا فريد تمامًا ، مع عمليات ومكونات محددة مسبقًا. روبوت القرار - يستجيب روبوت المحادثة هذا لاستفسارات عملائك تلقائيًا (بناءً على الكلمات الرئيسية).

يتضمن التكامل الأكثر أهمية في أي نظام أساسي لروبوتات الدردشة ، وهو Intercom ، ميزة دردشة حية متكاملة. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر أيضًا متجر تطبيقات منفصلًا به أكثر من 100 تكامل مباشر للبرامج. متجر التطبيقات رائع لأن أي مطور قد يضيف إليه. على سبيل المثال ، لا يتم تقديم تكامل Telegram بواسطة Intercom نفسها. ومع ذلك ، يمكنك إجراء هذا الاتصال بنفسك إذا كنت تستخدم تطبيقًا من متجر التطبيقات الخاص بهم. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فيمكنك التفاعل مع أي برنامج تقريبًا على هذا الكوكب باستخدام AppMaster أو Zapier أو Make (المعروف سابقًا باسم Integromat).

Zendesk

يمكن القول إن حقيقة أن Zendesk قادرة على الجمع بين العديد من الميزات المتوفرة الأكثر طلبًا هي ما يميزها عن برامج دعم العملاء الأخرى. يمكن أن تعمل بكفاءة مع منصات رائدة أخرى مثل Grubhub و Mailchimp.

Zendesk عبارة عن نظام أساسي متعدد الوظائف يتضمن قاعدة معرفية ودردشة مباشرة وخيارات إصدار التذاكر من خلال وظائف بدون رمز. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Zendesk حل مبيعات يمكنك دمجه مع حل الخدمة لضمان تنسيق عملك وعمل الفرق الأخرى بشكل كامل. تعزز إمكانيات التكامل اللانهائي من فوائد Zendesk.

التسعير

لدى Zendesk مجموعة متنوعة من خطط التسعير لدعم مختلف المستخدمين ، مثل:

حزمة Suite Team التي تكلف 49 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. حزمة Suite Growth التي تكلف 79 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. حزمة Professional Suite تكلف 99 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. حزمة Suite Enterprise التي تكلف 150 دولارًا شهريًا.

دولارًا شهريًا. يتم أيضًا تقديم حزم إضافية مخصصة لمتطلبات العمل الفريدة.

لا كود في التسويق

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub هي واحدة من أفضل منصات التسويق بدون كود المتوفرة حاليًا في فئة التسويق. يمكنك حتى استخدامه مع مواقع الويب والمدونات والصفحات المقصودة الموجودة لديك لإنشاء مواد تسويقية ناجحة.

بعض الميزات الرئيسية لـ HubSpot Marketing هي:

قم بإنشاء أزرار CTA وصور لتحويل العملاء ، وإنشاء النوافذ المنبثقة وتضمين النماذج لالتقاط العملاء المتوقعين.

قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مذهلة وقم بإجراء حملات بريد إلكتروني مؤتمتة أو منشغلة بسهولة.

يمكن إجراء عمليات سير العمل والأتمتة من خلال الجمع بين جميع الوظائف ، مما سيوفر لك ساعات من الوقت.

اعمل مع فرق المبيعات والدعم لتزويد العملاء بتجارب سلسة.

GetResponse

GetResponse هي عبارة عن منصة تسويق عالية الكفاءة تتيح لك أتمتة مجموعة واسعة من إجراءات التسويق. في الواقع ، إنها إحدى أدوات التسويق الأكثر شمولاً التي يمكنك العثور عليها في السوق لتشغيل حملات تسويقية ناجحة.

بعض الميزات الرئيسية لبرنامج GetResponse هي:

استخدم أدوات مثل منشئي البريد الإلكتروني ، والرد على رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا ، وإدارة مقاييس البريد الإلكتروني ، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بالجملة ، والتعامل مع مجموعة متنوعة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات ، وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

قم بإنشاء موقع ويب باستخدام منشئ مواقع الويب وميزاته ، بما في ذلك أداة المنشئ التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، والقوالب المتوفرة مسبقًا ، ومحرر السحب والإفلات سهل الاستخدام ، وإدارة النطاق الشاملة لتسويق شركتك الخاصة عبر الإنترنت.

تصبح أتمتة سير العمل أسهل باستخدام مقاييس التسويق المختلفة والعمليات الآلية واقتراحات المنتجات لعملك.

استخدم مشاركة الشاشة وزر الحث على اتخاذ إجراء والعديد من الندوات عبر الإنترنت ولوحة المعلومات والاستطلاعات أثناء استضافة ندوات عبر الإنترنت لجذب الجمهور المستهدف.

استنتاج

خلاصة القول هي أن حركة no-code قد اخترقت كل صناعة بطريقة أو بأخرى. تعد أدوات تصميم التطبيقات الخالية no-code التي تمت مناقشتها في هذه المقالة بعض الأسماء الرائدة في المجال. يمكنك العثور على المزيد من الخيارات في الصناعة.

لذلك ، مع تزايد الطلب على تقنية عدم وجود no-code ، سيستمر أيضًا عدد منشئي تطبيقات drag-and-drop والأدوات no-code الازدياد. من خلال الاعتماد على أداة فعالة ومثالية no-code مثل AppMaster ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول وتطبيقات ويب ذات خلفيات خلفية فعالة وتفي بمتطلبات النظام لديك.