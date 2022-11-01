Нет никаких сомнений в том, что подход к разработке no-code и конструкторы приложений, создаваемые методом drag-and-drop, стали переменами в индустрии разработки программного обеспечения. В Интернете существует большая коллекция инструментов для разработки no-code, которые делают разработку без кода простой, гладкой и быстрой для всех типов людей, даже для тех, у кого нет технических знаний.

В этой статье вы узнаете об основах разработки no-code и о некоторых из лучших инструментов разработки no-code, которые можно использовать для создания надежных, безопасных и эффективных приложений. Хорошо то, что инструменты no-code не ограничиваются какой-то одной конкретной отраслью или сектором. Наоборот, их можно использовать для удовлетворения требований различных отраслей.

Давайте начнем с основ.

Что такое no-code?

Вопрос о том, что такое no-code, не имеет однозначного ответа, поскольку включает в себя множество факторов. В целом, термин "no-code" представляет собой метод разработки программного обеспечения, который отходит от традиционной формы написания кода и переходит к использованию более автоматизированных технологий, таких как генерация кода на основе искусственного интеллекта, для создания пользовательских приложений без каких-либо навыков кодирования.

Этот метод может включать использование интерактивных приложений, библиотек кода, конструкторов приложений drag-and-drop и инструментов генерации кода на основе ИИ, которые облегчают создание сложных программ без написания одной строки кода. Это означает, что для разработки приложений вам не нужно проходить традиционный процесс получения степени в области компьютерных наук.

Традиционно код пишется с помощью IDE разработчиком или программистом (интегрированная среда разработки). Чтобы овладеть навыками написания кода, требуются годы, а это сложный талант. Кроме того, часто приходится осваивать множество языков программирования и фреймворков.

Используя инструменты no-code, вам не нужно писать код, чтобы создать веб-приложение, веб-сайт, базу данных и т.д. Инструменты без кодирования позволяют вместо написания кода нажимать на кнопки или перетаскивать их. Пользователь обычно взаимодействует с GUI (графическим интерфейсом пользователя). Визуальное программирование, которое не является новым термином, - это общее название для такого подхода к созданию программного обеспечения с помощью графического интерфейса пользователя.

Отсутствие кодирования - это отличная техника для разработки и тестирования новых идей, не беспокоясь о технических аспектах изучения языков кодирования и механизмов разработки. Вы можете быстро опробовать свои идеи и посмотреть, как они работают в реальном мире, используя платформу no-code, которая позволяет разрабатывать и внедрять приложения. Это дает вам возможность доработать и протестировать свои идеи до завершения развертывания приложения.

Влияние движения no-code

No-code Инструменты разработки по-разному нарушают индустрию разработки программного обеспечения. Поэтому движение no-code считается революцией, которая создаст множество дизайнеров приложений и бизнесменов, потому что больше людей, как технических, так и нетехнических, смогут разрабатывать приложения в соответствии со своими различными идеями. Подход к разработке no-code создает множество возможностей, особенно в условиях постоянного роста индустрии IT-разработок.

"Нет кода" на самом деле не означает нет кода

Распространенное заблуждение относительно инструментов no-code и подхода к разработке no-code заключается в том, что раз это "no-code", то мобильное или веб-приложение, которое вы разработаете с его помощью, будет иметь no-code. Однако это не так. No-code движение направлено на внедрение инструментов и технологий разработки no-code, которые не требуют навыков кодирования. Тем не менее, в выбранном вами инструменте разработки no-code для создания пользовательских или нативных приложений обязательно будет какой-то код.

Например, если вы используете AppMaster, он предоставляет различные мощные инструменты визуального редактирования, с помощью которых вы можете создать приложение. Вам не придется писать код самостоятельно, но AppMaster будет создавать 22 000 строк кода в секунду на языке Go. Это показывает, что вы можете положиться на такой инструмент разработки без кода, как AppMaster, чтобы создать приложение, не зная ни одного языка кодирования, хотя код на языке Go будет генерироваться на задней панели.

Что я могу сделать с помощью инструмента no-code?

Сегодня инструмент no-code позволяет вам сделать практически все, что угодно, благодаря надежным современным возможностям платформ no-code. Вы можете совершать множество действий, не осознавая, что они не соответствуют коду. Существует несколько вариантов, от создания веб-приложений до разработки уникальных мобильных приложений.

С помощью решений для автоматизации без кода вы можете автоматизировать рабочие или домашние процессы, управлять своими данными и даже получать зарплату через приложения. Вы даже можете создать приложение для личного пользования, не загружая его в магазины приложений.

Большинство инструментов no-code имеют простой в использовании интерфейс drag-and-drop, который поможет вам создавать веб- и мобильные приложения. Вспомните, когда вы в последний раз создавали онлайн-опрос? Это тоже было no-code. No-code использует различные инструменты и не концентрируется на каком-то одном секторе экономики или сфере занятости.

Типы бескодовых

No-code Инструменты бывают настолько разнообразными, насколько много различных типов приложений можно разработать с их помощью. Поскольку большинство этих инструментов имеют различные функции, трудно отнести какой-либо инструмент к какому-либо одному виду, если только создатели программного обеспечения специально не заявят, что это так. Понять различные типы инструментов no-code становится проще, если разделить их на категории в соответствии с основными приложениями, для разработки которых они предназначены.

Создание сайтов

Некоторые полезные конструкторы сайтов, такие как Bubble и Webflow, позволяют создавать полноценные сайты, не написав ни строчки кода. Создание веб-сайтов с помощью конструкторов сайтов no-code - это разумный способ быстрого создания веб-сайта, поскольку в настоящее время большинству компаний, предприятий и даже частных лиц требуется веб-сайт для различных целей, например, веб-сайт электронной коммерции для интернет-магазинов.

App building

AppMaster и Adalo - две ведущие платформы, которые можно использовать для создания приложений no-code. Все конструкторы приложений no-code нацелены на то, чтобы помочь вам создавать нативные и/или гибридные приложения, не проходя через длительный и дорогостоящий процесс изучения кода и традиционных процедур разработки приложений.

Функции, доступные в no-code app tools, также полезны профессиональным разработчикам для быстрого и эффективного создания корпоративных приложений. No-code app builders со временем становятся все более удобными в использовании, поэтому вы можете создавать еще более сложные приложения и прогрессивные веб-приложения, легко представляя их широкой публике.

Базы данных

No-code Платформы для создания, организации и управления базами данных стали довольно распространенными и популярными. Значение таких платформ невозможно недооценить. Они полезны для управления базами данных различных типов программ, веб-сайтов, мобильных и веб-приложений. AppMaster, Notion и Airtable - одни из самых популярных no-code инструментов для управления базами данных.

Голос

Голосовые приложения за последние несколько лет становятся все более популярными. Люди все чаще ищут голосовую интеграцию повсюду. Такие технологии, как Alexa или Siri, сыграли неотъемлемую роль в их быстром росте. Голосовые функции, такие как поиск, упрощают все, а узнать, что можно, а что нельзя сделать с помощью одной лишь голосовой команды, всегда интересно. Инструменты No-code позволяют добавлять такие функции в мобильные приложения.

Люди, понимающие значение голосовых функций, хотят внедрить более эффективные методы, позволяющие использовать голос без кода, и создают решения для голосовой связи без кода. Среди решений, которые могут помочь вам адаптировать потребителей к удобству речевых технологий, - Voiceflow и Otter.ai.

Автоматизация

Многие фирмы столкнулись бы с возможностью полного провала без средств автоматизации рабочего процесса. В нашу эпоху все хотят, чтобы все было идеально, быстро и вовремя, но для многих компаний, особенно малых, выполнение этого требования не под силу человеку.

Это делает очевидным, что инструмент автоматизации рабочего процесса без кода является большой необходимостью в нынешнюю эпоху. No-code автоматизация означает автоматизацию процессов компании для получения быстрых и эффективных результатов. Поэтому платформы автоматизации без кода, такие как AppMaster, Automate.io, Juphy и Zapier, остаются актуальными и помогают многим компаниям производить надежные no-code продукты.

Аналитика

Как и автоматизация, аналитика является еще одной важной частью различных видов бизнеса и отраслей. Аналитика подразумевает измерение успеха бизнеса или маркетинговой кампании с помощью современных технологий, таких как инструменты искусственного интеллекта, для принятия разумных бизнес-решений.

Аналитика - это, конечно, нечто большее, чем просто вычисления и отчетность, как показывают такие решения для аналитики без кода, как Obviously.ai и Mixpanel. Графика и функции drag-and-drop делают работу намного проще, быстрее и даже приятнее.

Обслуживание клиентов

Хорошее обслуживание клиентов - это общая черта всех успешных SaaS-компаний. Учитывая это, очень важно, чтобы вы улучшили обслуживание клиентов до самого высокого уровня. И когда совершенство является вашей целью, использование no-code - самый быстрый и практичный вариант. Для этого вы можете использовать такие платформы, как Zendesk и Intercom.

Маркетинг

Любая фирма должна включать маркетинг в свою деятельность. Поэтому несколько решений no-code посвящены различным методам маркетинга, включая разговорный маркетинг, маркетинг в социальных сетях и маркетинг по электронной почте. Основная цель маркетинговых инструментов no-code - помочь вам сориентироваться в быстро меняющейся маркетинговой индустрии и провести успешные кампании, чтобы вы могли охватить больше людей и получить больше прибыли. MailChimp и HubSpot Marketing Hub - несколько примеров таких инструментов. Теперь, когда вы знакомы с основными типами платформ no-code, вы можете лучше понять особенности и преимущества приложений no-code, которые доступны для различных отраслей, рассмотренных выше.

Конструкторы сайтов без кода

Webflow

Вы можете разрабатывать и публиковать отзывчивые веб-сайты с помощью Webflow, платформы для создания веб-сайтов. Она способна преобразовывать коды HTML5, CSS3 и JavaScript в полностью визуальный холст, позволяя вам создать свой сайт, не прибегая к кодированию.

Семантический инструмент Webflow также можно использовать по-разному. Например, если вы хотите, чтобы разработчики добавили пользовательский код, вы можете передать его им или опубликовать в Интернете. Вы можете персонализировать свой сайт до определенного уровня с помощью большинства конструкторов сайтов, но с Webflow это так же просто и под вашим контролем, как и написание пользовательского кода. Он также очень легко настраивается. Вы можете начать с нуля и создать полностью отзывчивый сайт именно таким, каким вы хотите его видеть, или, если вы хотите действовать быстрее, вы можете использовать шаблон.

Ценообразование

Индивидуальные планы, планы для сайтов и планы для рабочих мест - все они имеют различные ценовые точки и уровни на сайте Webflow. Планы сайта, один из самых популярных типов планов, включают три уровня в дополнение к бесплатному плану:

Базовый пакет стоит $12 в месяц.

в месяц. Пакет CMS стоит $16 в месяц.

в месяц. Бизнес-пакет стоит $36 в месяц.

в месяц. Корпоративный пакет имеет различную стоимость в зависимости от конкретных требований пользователя.

Bubble

Bubble - это no-code конструктор приложений, создающий товары, которые эффективно функционируют на мобильных и веб-браузерах. Вы можете разработать любую функцию, включая новостные ленты, взаимодействие в реальном времени и коммуникационные беседы. Кроме того, вы можете включить динамические материалы, улучшая пользовательский интерфейс вашего приложения и делая его более привлекательным. Bubble также способен решать вопросы развертывания и безопасности.

С помощью Bubble.io вы можете быстро разработать и развернуть целое приложение, эффективно масштабируя свой бизнес. Он практичен и прост в использовании одновременно, и имеет сильный набор внутренних инструментов. Еще одна замечательная особенность Bubble заключается в том, что он предлагает широкий спектр плагинов и интеграций, которые вы можете использовать для расширения функций с помощью сторонних сервисов. Если функциональности Bubble вам недостаточно, вы можете интегрировать его с более мощным инструментом no-code AppMaster.

Ценообразование

У Bubble есть следующие пакеты:

Бесплатная версия с ограниченными функциями.

Персональный пакет стоимостью $25 в месяц.

в месяц. Профессиональный пакет стоит $115 в месяц.

в месяц. Производственный пакет стоит $475 в месяц.

No-code app builders

AppMaster

AppMaster это одна из самых мощных платформ no-code, созданная для помощи организациям, а также нетехническим специалистам в разработке веб-приложений и нативных мобильных приложений с мощными базами данных. С помощью этого инструмента вы можете разработать минимальный жизнеспособный продукт вашего приложения и даже превратить его в полноценное корпоративное приложение, способное быстро и эффективно обрабатывать множество сложных функций.

Ключевыми особенностями AppMaster являются:

Полная свобода в создании надежных баз данных с помощью простого инструмента визуального редактирования в формате, совместимом с PostgreSQL.

Используйте удобный интерфейс drag-and-drop и многочисленные функции для управления сложной бизнес-логикой.

Создавайте и контролируйте доступ к API, настраивайте промежуточное ПО для конфигурации конечных точек и автоматически создавайте документацию по API.

Быстрое создание интерактивных приборных панелей с помощью автоматически создаваемых страниц и готовых компонентов.

Создавать мобильные приложения (нативные iOS и Android) и публиковать их в Google Play и App Store.

Экспортируйте двоичные файлы и исходный код в любое время, развертывая свое приложение по частям через современное облако AppMaster или другие популярные облачные системы, такие как AWS и Google Cloud.

и Google Cloud. Активируйте разработанное вами приложение и используйте модули, чтобы связать его с предпочитаемыми вами инструментами, такими как Slack , Stripe , и многими другими.

Ценообразование

AppMaster имеет следующие пакеты:

Пробная версия с ограниченными функциями.

с ограниченными функциями. Пакет Startup пакет стоит $165 в месяц.

пакет стоит $165 в месяц. Пакет Startup+ пакет стоит $259 в месяц.

пакет стоит $259 в месяц. Пакет Business пакет стоит $855 в месяц.

пакет стоит $855 в месяц. Enterprise Пакет имеет различную стоимость в зависимости от конкретных требований пользователя.

Adalo

Adalo Это быстрый и простой конструктор мобильных приложений, который позволяет автоматически добавлять взаимодействия и создавать приложение с макетом и функциями по вашему выбору. Приложение очень легко интегрировать с вашим API, если вы заранее подготовите его. Что особенно важно, Adalo позволяет быстро создавать версии приложений для iOS и Android, чтобы вашим потребителям не пришлось ждать.

С помощью Adalo можно создавать целевые страницы, мобильные приложения и отзывчивые веб-сайты. Редактор WYSIWYG, многоязыковая поддержка, встроенные инструменты SEO, система управления контентом, интеграция с социальными сетями и другие функции включены.

Основная цель программы - позволить людям создавать интуитивно понятные и удобные мобильные приложения без необходимости изучать код. Программа упрощает разработку приложений для таких платформ, как iOS, Android, Windows и других. Оно освобождает разработчиков от забот о кодировании или настройке сервера и позволяет им создавать приложения за считанные минуты. Разработчик может быстро спроектировать мобильное приложение с помощью нескольких простых шагов.

Разработчики выполняют весь процесс, а готовый результат предоставляется в виде приложения, которое можно загрузить и установить на смартфон или планшет. Это платформа, которая работает на облаке и разработана с учетом простоты.

Ваш сайт или приложение могут быть созданы с помощью простого и удобного интерфейса за считанные минуты. Программа проста в использовании и предлагает простую структуру ценообразования, позволяющую выбирать количество проектов, над которыми вы хотите работать. Все основные системы управления контентом (CMS) и инструменты для создания страниц drag-and-drop полностью интегрированы с платформой. Также, как и в случае с Bubble, при необходимости можно интегрировать Adalo и AppMaster.

Базы данных No-code

Notion

Notion скорее всего, уже привлек ваше внимание благодаря тому, насколько хорошо он зарекомендовал себя в последние годы. С помощью этого приложения вы можете легко организовать свои идеи и проекты, сохранить информацию и создать гибкое рабочее пространство, которое подстраивается под ваш случай использования.

Для многих no-code разработчиков универсальность Notion делает его решением "все-в-одном" для работы с данными. Это конструктор сайтов, потому что он упрощает разработку и обмен шаблонами, использование нескольких компонентов для хранения различных типов данных и даже позволяет публиковать материалы в Интернете.

Notion также можно использовать как приборную панель для управления данными и интегрировать с вашими проектами, например, AppMaster. Ваша команда и весь бизнес могут сотрудничать, ставить задачи, контролировать процессы и делать многое другое с помощью Notion. Такие возможности еще более важны для малого бизнеса. Главная цель Notion - предоставить командам и отделам свободу и сотрудничество, необходимые как в офисе, так и за его пределами, и он прекрасно справляется с этой задачей.

Ценообразование

Пакет Personal выступает в качестве бесплатной версии.

Пакет Personal Pro стоит $4 в месяц.

в месяц. Пакет Team стоит 4 доллара в месяц и тарифицируется ежегодно.

в месяц и тарифицируется ежегодно. Корпоративный пакет имеет индивидуальное ценообразование.

Airtable

Создавать базы данных, которые соответствуют требованиям и структуре вашей компании, легко с помощью Airtable, решения no-code. Хотя интерфейс и использование Airtable часто сравнимы с электронными таблицами, с Airtable все организовано в одном месте без необходимости создания нескольких документов. В Airtable есть ряд функций, которые улучшают доступность для пользователей. Для ознакомления с его ключевыми характеристиками можно воспользоваться глоссарием Airtable.

Благодаря своей производительности, Airtable- гибрид электронной таблицы и базы данных - иногда называют инструментом управления. Airtable Эта программа, которая отлично подходит для новичков, сочетает в себе возможности базы данных и пользовательский интерфейс электронной таблицы.

Вы можете общаться со своими коллегами в режиме онлайн с помощью Airtable, что облегчает общение. С точки зрения базы данных, Airtable проста в использовании и имеет несколько связей с другими системами. В целом, Airtable - это отличная платформа для создания внутренних инструментов, ориентированных на работу с базами данных. Она также пользуется преимуществами широко используемого рынка шаблонов Universe, что весьма полезно.

Airtable имеет бесплатную версию для работы с 1200 записями. Две недели истории и два гигабайта места для вложений - единственные ограничения бесплатной версии. За уровень "плюс", который является следующим уровнем, необходимо заплатить 20 долларов США за пользователя в месяц. Вы получаете доступ к 5 000 записей, 5 ГБ пространства для вложений и шестимесячной истории.

Без кодов в голосе

Voiceflow

Давно пора было сделать речевые технологии инструментом no-code, ведь Google Assistant и Amazon's Alexa обогнали Siri в качестве самых популярных голосовых помощников. Благодаря функциональности Voiceflow, позволяющей загружать информацию одним щелчком мыши, вы можете создать прототип в Интернете или протестировать его на голосовом устройстве. Voiceflow можно использовать с Google Assistant или Alexa.

Кроме того, в инструменте есть область, предназначенная только для командной работы, пока вы работаете вместе. Voiceflow имеет отличный пользовательский интерфейс, что, вероятно, и отличает его от других. Благодаря функции drag-and-drop в этой программе, не требующей кода, вы можете быстро подготовить голосовые приложения в забавной графической форме. Voiceflow имеет бесплатный пакет, пакет Plus, который стоит $59 в месяц, и пакет Pro, который стоит $249 в месяц.

Otter.ai

Голосовые и речевые технологии быстро развиваются и со временем предоставляют пользователям все больше возможностей. С ростом сложности таких инструментов самым разным людям становится все проще использовать многочисленные платформы. Otter.ai обеспечивает увлекательный опыт благодаря использованию множества современных функций, таких как живая транскрипция, автоматическое составление кратких записей совещаний, простой выбор записи и множество коннекторов. Otter начал сотрудничать с Zoom и Google Meet для живой транскрипции. Не говоря уже о том, что Otter.ai используется Dropbox, IBM и Verizon Connect.

Ценообразование

Ниже перечислены четыре основных пакета Otter.ai:

Базовый пакет доступен бесплатно.

Пакет Pro стоит $8,33 в месяц.

в месяц. Бизнес-пакет стоит $20 в месяц.

в месяц. Пакет Enterprise имеет индивидуальные процедуры ценообразования.

Отсутствие кода в автоматизации

Zapier

Zapier это простое решение без кода, позволяющее связать множество приложений и разработать уникальные рабочие процессы для автоматизации различных процессов в вашей организации. Хотя вы можете заплатить за дополнительные функции, пользоваться им можно бесплатно. Многие предприниматели, создатели и стартапы теперь могут объединять свои платформы с другими известными онлайн-приложениями, что раньше было невозможно. Интеграция программ с помощью кода может показаться сложной, но, к счастью, Zapier делает это простым и выполнимым всего за несколько кликов.

Многие пользователи называют Zapier "швейцарским ножом", который решает множество проблем простым и эффективным способом. Время, деньги и головная боль сэкономлены. Быстрая настройка - одна из наиболее ценимых характеристик. Это экономит время и деньги, поскольку инструмент прост и легок в освоении.

В настоящее время Zapier имеет более 2000 соединений, в том числе с такими сайтами, как Hubspot, MailChimp и Google Sheets. В бесплатном тарифном плане есть ограничения. Вы ограничены одновременным запуском 5 Zaps и получением 100 заданий в месяц на бесплатном уровне. Это отлично подходит для повседневного использования и тестирования платформы, но вы быстро столкнетесь с ограничениями для популярных интеграций. Starter, следующий уровень, предлагает 20 Zaps и 750 заданий в месяц за $19,99.

Make (Integromat)

Еще один сервис для автоматизации действий и процессов в приложениях и системах - Make, ранее известный как Integromat. Создайте сценарий, который автоматически переносит и преобразует данные, интегрируя ваши любимые приложения и сервисы всего несколькими щелчками мыши. Создайте сценарий, который отслеживает новые данные в одном приложении или сервисе, настройте последующие модули для достижения желаемого результата, а Make позаботится обо всем остальном. Как и Zapier, Make предлагает широкий выбор плагинов для максимально простой интеграции.

Он функционирует в первую очередь как инструмент автоматизации процессов no-code и предоставляет визуальный редактор для упрощения работы. В частности, вы перетаскиваете используемые вами приложения в инструмент редактора, прежде чем синхронизировать предпочитаемые приложения. Между приложениями Integromat синхронизирует процессы. В качестве отправной точки имеется более 3000 готовых шаблонов для первых потребностей автоматизации.

Ценообразование

Бесплатный план Make очень полезен для удовлетворения базовых потребностей. У него также есть несколько платных пакетов:

Основной пакет, стоимость которого составляет $9 в месяц.

в месяц. Пакет Pro стоимостью $16 в месяц.

в месяц. Пакет Teams стоимостью $29 в месяц.

в месяц. Пакет Enterprise имеет различные цены в зависимости от количества приложений и пользователей.

No-code в аналитике

Google Analytics

Google Analytics имеет множество передовых возможностей и может предоставить вам данные, которые может предоставить только Google. Поэтому это одно из лучших аналитических приложений no-code, доступных на рынке. Однако по мере того, как Google Analytics 360 раскрывает все более сложные функции, такими захватывающими возможностями, как отчетность, анализ данных и визуализация, пользуются не только малые предприятия, но и более крупные компании. Огромным преимуществом использования Google Analytics является то, что он легко соединяется со всеми другими приложениями Google.

Mixpanel

Платформа аналитики продуктов под названием Mixpanel помогает командам определить причины оттока клиентов, быстро сделать выбор и создать лучшие решения. Эта платформа, имеющая опыт работы с более чем 26 000 организаций (включая Twitter и Uber), превратит ваши отчеты в CTA, которые будут намного эффективнее.

Гибкость Mixpanel's отчетности является ключевым преимуществом. Многие утверждают, что система проста в использовании, но это бессмысленно, если сразу не с чем работать. Поэтому то, что делает Mixpanel, - это сочетание настраиваемых и простых в использовании функций.

No-code в обслуживании клиентов

Intercom

Вы можете построить более эффективное взаимодействие с клиентами с помощью Intercom, который позиционирует себя как платформа разговорного взаимодействия. Три основные функции, которые они предоставляют, - это чат, чат-боты и служба поддержки.

Task Bot : Этот чат-бот не будет вступать в разговор, пока кто-то из коллег не закроет дискуссию или если ни один из коллег не назначен на разговор. Например, Task Bot автоматически отвечает "Chatimize обычно отвечает через несколько минут", когда вы задаете вопрос.

: Этот чат-бот не будет вступать в разговор, пока кто-то из коллег не закроет дискуссию или если ни один из коллег не назначен на разговор. Например, Task Bot автоматически отвечает "Chatimize обычно отвечает через несколько минут", когда вы задаете вопрос. Пользовательский бот - этот чат-бот полностью уникален, с заранее определенными процессами и компонентами.

- этот чат-бот полностью уникален, с заранее определенными процессами и компонентами. Resolution Bot - этот чат-бот отвечает на запросы ваших клиентов автоматически (на основе ключевых слов).

Самая важная интеграция любой платформы чат-ботов, Intercom, включает встроенную функцию живого чата. Более того, он также предлагает отдельный магазин App Store с более чем 100 прямыми программными интеграциями. App Store является фантастическим, так как любой разработчик может добавлять в него свои продукты. Например, интеграция Telegram не предлагается самим Intercom. Однако вы можете сделать это соединение самостоятельно, если используете приложение из их магазина приложений. Если этого недостаточно, вы можете взаимодействовать практически с любым программным обеспечением на планете, используя AppMaster, Zapier или Make (ранее Integromat).

Zendesk

Тот факт, что Zendesk способен объединить в себе столько самых востребованных функций, пожалуй, выделяет его среди других программных продуктов для поддержки клиентов. Она может эффективно работать с другими ведущими платформами, такими как Grubhub и Mailchimp.

Zendesk это многофункциональная платформа, которая включает в себя базу знаний, чат и опции продажи билетов с помощью функций, не требующих кода. Кроме того, Zendesk предлагает решение для продаж, которое вы можете объединить с решением для обслуживания, чтобы обеспечить полную координацию вашей работы и работы других команд. Бесконечные возможности интеграции еще больше увеличивают преимущества Zendesk.

Ценообразование

Zendesk имеет различные ценовые планы для поддержки различных пользователей, такие как:

Пакет Suite Team стоимостью $49 в месяц.

в месяц. Пакет Suite Growth стоимостью $79 в месяц.

в месяц. Пакет Professional Suite стоимостью $99 в месяц.

в месяц. Пакет Suite Enterprise стоимостью $150 в месяц.

в месяц. Также предлагаются дополнительные индивидуальные пакеты для уникальных требований бизнеса.

No-code в маркетинге

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub является одной из лучших маркетинговых платформ no-code, доступных в настоящее время в категории маркетинга. Вы можете использовать ее даже с существующими веб-сайтами, блогами и целевыми страницами для создания успешных маркетинговых материалов.

Некоторые из ключевых особенностей HubSpot Marketing следующие:

Создание CTA-кнопок и изображений для конвертации клиентов, создание всплывающих окон и встраивание форм для сбора лидов.

Создавайте потрясающие электронные письма и с легкостью проводите автоматизированные или триггерные кампании по электронной почте.

Рабочие процессы и автоматизация могут быть сделаны путем объединения всех функций, что сэкономит вам часы времени.

Работайте вместе с отделами продаж и поддержки, чтобы обеспечить клиентам беспрепятственный опыт.

GetResponse

GetResponse это высокоэффективная маркетинговая платформа, которая позволяет автоматизировать широкий спектр маркетинговых процедур. Фактически, это один из самых комплексных маркетинговых инструментов, которые вы можете найти на рынке для проведения успешных маркетинговых кампаний.

Вот некоторые из ключевых особенностей GetResponse:

Использование таких инструментов, как создатели электронных писем, автоматический ответ на электронные письма, управление показателями электронной почты, массовая рассылка электронных писем, обработка различных транзакционных электронных писем и управление маркетинговыми кампаниями по электронной почте.

Создайте веб-сайт с помощью конструктора веб-сайтов и функций, включая инструмент создания, использующий алгоритмы искусственного интеллекта, заранее доступные шаблоны, удобный редактор с функцией drag-and-drop, а также общее управление доменом для продвижения собственной компании в Интернете.

Автоматизация рабочего процесса становится проще благодаря использованию различных маркетинговых показателей, автоматизированных процессов и предложений продуктов для вашего бизнеса.

Используйте совместное использование экрана, кнопку CTA, различные вебинары, доску и опросы при проведении вебинаров, чтобы привлечь целевую аудиторию.

Заключение

В итоге можно сказать, что движение no-code в той или иной мере проникло в каждую отрасль. Рассмотренные в этой статье инструменты для разработки приложений no-code являются одними из ведущих в отрасли. Вы можете найти еще больше вариантов в этой отрасли.

Поэтому, с ростом спроса на no-code технологии, количество drag-and-drop конструкторов приложений и no-code инструментов также будет расти. Полагаясь на эффективный и совершенный no-code инструмент, такой как AppMaster, вы сможете легко создавать мобильные и веб-приложения с эффективным бэкендом и выполнять системные требования.