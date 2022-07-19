API (Uygulama Programlama Arayüzü), kullanıcı arayüzü (UI) gibi diğer yazılımlarla etkileşime girmeye yardımcı olan bir arayüz yazılım programıdır. Üçüncü taraf entegrasyonu da dahil olmak üzere bir web sitesi ve uygulama için birincil giriş noktasıdır ve geliştiriciler için hayatı kolaylaştırır. Bu makale, kodlama projelerinde API kullanmayı düşünenler içindir. Bakalım, API'ler nedir?

API'ler, bir uygulamanın birbiriyle etkileşim kurması için bir yol sağlar. Örneğin, bir uygulama başka bir uygulamadan veri talep edebilir ve karşılığında veri alabilir. API (Uygulama Programı Arayüzü) bileşeni ayrıca bir uygulamanın işlevselliğine izin verebilir ve ikinci uygulama bunu kullanabilir. World Wide Web Konsorsiyumu (W3C), bir API'yi "yazılım uygulamaları oluşturmak için bir dizi alt yordam tanımları, protokoller ve hizmetler" olarak tanımlar.

API entegrasyonunu nasıl öğrenirim?

API'ler, okul projeleri gibi küçük projelerden Google Haritalar veya Facebook gibi büyük ölçekli küresel hizmetlere kadar her türlü uygulamada kullanılır. Örneğin, Twitter'ın ünlü Tweet düğmesi, yürütülebilir kodun kullanıcı adına bir tweet çağırıp gönderebildiği bir API hizmetidir (ancak bu, çoğu işlevin sayfanın bir parçası olduğu son sürümlerde değişmiş olsa da).





Herkes API'lerin bu belirli özelliklerini ve işlevlerini bilmek ister. Daha iyi bir anlayış için API'leri temellerinden öğrenmelisiniz. Uygulama programlama arayüzü belgeleri her zaman en iyisidir, ancak sahip olduğunuz tek şey bir W3C API web sitesiyse, yine de çok şey ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz!

W3C, araçlara, kaynaklara, örneklere ve diğer birçok değerli öğeye bağlantılar bulabileceğiniz bir API giriş noktasına sahiptir. Windows veya Linux kullanıyorsanız, W3C'de API'yi ve farklı API'leri test etmenize olanak tanıyan bir çevrimiçi API hizmeti belgeleme aracı bulunur. Ayrıca HTML5 tabanlı araçlar ve mobil uyumlu uygulamalar da vardır. W3C'nin yanı sıra Google'ın birkaç iyi kaynağı vardır:

Google, hizmetlerinden bilgilere erişmek için birçok API sağlar. Bu API'lerden biri Google Haritalar API'sidir. Bu araç, iş için bir web uygulaması geliştiren herkesin aşina olması gereken HTML ve JavaScript kullandığından, API'ler hakkında bilgi edinmenin harika bir yoludur.

API Entegrasyonunu öğrenmeyle ilgili çeşitli Adımlar şunlardır:

API'lerin ne yaptığını anlayın.



Farklı API türlerini anlayın.



W3C API ve Google API hakkında bilgi edinin.



Bir API kullanılarak erişilebilen mevcut hizmetleri belirleyin.



Kodunuzla çalışan bir sistem veya program oluşturmak ve API'yi test etmek için API'leri entegre edin.



API entegrasyonu aracılığıyla sisteminizi mevcut bir sistemle entegre etmek için araçları, komut dosyası dilini, programlama dillerini, çerçeveleri ve tasarım stilini öğrenin ve anlayın.



Bir API aracılığıyla uygulanan bir hizmetle etkileşim kurmak için gereken koleksiyonları uygulamaya çalışın ve kodunuzdaki JSON nesne modeli veya A<name>Object modeli vb. gibi API koleksiyonlarını nasıl test edeceğinizi öğrenin.



Bir API'yi nasıl başlatırım?

API oluşturmanın bir anahtarı vardır. En kolaylarından biri çevrimiçi bir hizmet kullanmaktır. Birçok çevrimiçi hizmet, Uygulama Programlama Arayüzünü ücretsiz olarak veya düşük bir maliyetle geliştirmenize ve test etmenize olanak tanır. Böyle bir örnek, API'leri oluşturmak ve yürütmek için mükemmel ve çok güvenilir bir platform olan kodsuz AppMaster'dır. Spesifikasyon, tasarlarken ve belgelerken bir API anahtarı oluşturmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Spesifikasyon (veya spesifikasyon), diğer geliştiricilere API'nizi nasıl kullanacaklarını ve onunla etkileşim kurmak için ne yapmaları gerektiğini söyleyecektir.

Başlamak için neye ihtiyacım var?

Test API'nizi kullanmaya başlamak için birkaç öğeye ihtiyacınız olacak:

Bir alan adı

GitHub veya SourceForge gibi kodu barındıracak bir yer

Kodunuzu yerel olarak çalıştırabilmeniz için bir HTTP sunucusu

API'm hangi dilde yazılmalıdır?

API anahtarı oluşturmak için herhangi bir kural yoktur. İhtiyaçlarınıza bağlıdır, ancak bazı yaygın seçenekler şunları içerir:

PHP

Java

yakut

Ağ

API oluşturmanın faydası nedir?

API anahtarınızı oluşturmak, kodunuzu düzenli tutmanıza ve çalışmanızı sürümlendirmenize olanak tanır. Bir şirket veya kurum için dahili bir uygulama yapın. Bunu, diğer çalışanların görüntülemek için özel izin almadıkça erişemeyecekleri bir hizmet sağlamak için kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bir API anahtarı oluşturma anahtarının çoğu programlama dilinden daha fazla başka faydaları da vardır.

Uygulamanızı oluşturmak için gereken tekrarlayan kod miktarını azaltırsınız

Verilere yalnızca belirli kişiler kendi takdirine bağlı olarak erişebildiğinden daha güvenli bir kullanıcı ortamı oluşturabilirsiniz.

API Uç Noktaları

API Uç Noktaları , bir reklamverenin bilgi çıkarmak için uygulamanızla etkileşim kurmak için kullanabileceği özel yöntemlerdir. Bu yöntemler JSON, XML ve diğerlerini içerebilir. Her URL, GET veya POST gibi talep edilen bir tekniğe sahip olmalıdır.





API Uç Noktalarının Kullanımı

API uç noktası, API'nin kaynak isteği aldığı dijital bir konumdur. Bu nedenle, uç nokta esasen kaynak bilgisi veren bir URL'dir (Tekdüzen Kaynak Bulucu). API uç noktası özellikleriyle ilgili bazı önemli maddeler aşağıda verilmiştir.

Uç nokta URL'sinin adını tanımlayın ve kullanın



HTTP yöntemini tanımlayın ve kullanın



İstek gövdesini ve parametrelerini tanımlayın



Gerekirse kimlik doğrulama stratejisini tanımlayın



Kolaylık sağlamak için her uç noktaya ek bir parametre eklenir. Tıpkı diğer programlama dillerinde bir fonksiyon oluştururken yaptığınız gibi, kaynak kodunuza uç noktaları veya bu uç noktaları eklemelisiniz, bu nedenle uç noktalarınızı veya uç noktalarınızı kaynak kodunuzun en üstünde bir başlık dosyasında bildirdiğinizden emin olun.



API uç noktası nedir?



Uç nokta bir API bileşenidir

Uç nokta, kaynak konumudur

API, uç nokta URL'lerini kullanarak kaynakları alır

Uç nokta, iletişim kanalının bir ucudur.

Yeni başlayanlar için API nedir?

Yeni başlayanlar için bir API anahtarı, bir uygulamanın veya programın başka bir uygulama veya programla iletişim kurmak için kullandığı bir dizi yöntem ve işlevdir. Bilgisayar bilimlerinde "yöntemler" olarak da bilinirler.

Kullanıcılar, diğer programlardan bilgi almak, veri almak ve daha fazlası için bir API kullanabilir. Örneğin, iPhone dünyasında, Apple'ın App Store'u aracılığıyla Facebook, Twitter vb. tarafından oluşturulanlar gibi başka bir uygulamadan veri almak için uygulamanızda bulunan bir API'yi kullanabilirsiniz.

Aşağıdakiler, farklı API türlerinden bazılarıdır:

XML tabanlı API'ler

Bunlar ayrıca Web Hizmetleri API'leri ve REST API'leri (temsili durum aktarımı) olarak da bilinir. XML tabanlı ve Web Hizmeti API'leri arasındaki tek fark sözdizimleridir. XML tabanlı API'ler, Windows, OSX ve Linux üzerinde Internet Explorer, Safari, Chrome ve Firefox dahil olmak üzere tüm büyük web tarayıcılarını destekler; Windows Phone ve diğer Web Tarayıcılarında Internet Explorer 9+. - RESTful API'ler: Bu bir tür modern API'dir. SOAP gibi diğer formatlardan daha az bant genişliği kullanır. AĞ.

SABUN API'leri





Bunlar, API'yi test etmek için daha eski türlerdir. XML kullanır ancak sözdizimine sahiptir. Web servisleri protokol olarak HTTP ile yüklenir ve indirilir. HTTP, bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar İnternet'e bağlı çoğu cihazda en yaygın kullanılan protokollerden biridir.

Uzaktan Yordam Çağrıları (RPC)

Uzaktan yordam çağrıları, bir API anahtarında istemci ve sunucu arasındaki iletişim için HTTP'nin üstünde SOAP kullanır. API'ler oluşturmanın nispeten yeni bir yoludur. İstemcinin ayrıntıları gönderip alması ve komutları iletmesi için uzaktan uç noktaları içerir.

Genelleştirilmiş Nesne Modelleme Dili (GOML): Bu, önceki isteklerden ayrıntıları korumayan API'ler oluşturmak için daha yeni bir biçimdir. Bunun yerine, yönteme diğer programlama dillerinde bir işlev denir. Tek dezavantajı bir etkinlik sistemine sahip olmamasıdır, ancak Apple bunu iPhone ve Kamera uygulama hizmetinde "swoosh" yapmak için kullanmıştır.

Bir API ile entegre ediyor musunuz?

Yeni bir uygulama için bir API keşfettikten, tasarladıktan ve oluşturduktan sonraki adım, uygulamayı sisteminizin geri kalanına entegre etmektir. Bunu yaptıktan sonra, programlamaya başlama zamanı.

Bir API anahtarını projenize entegre etmeye başlamadan önce yapmanız gereken iki şey vardır:

Gerekli veri modellerini nasıl kullanacağınızı ve oluşturacağınızı öğrenin.

Çeşitli veri türlerinin tümü ile nasıl çalışacağınızı öğrenin.



Bunu nasıl yapacağınızı başarılı bir şekilde öğrendikten sonra, bir sonraki adım aslında proje için uygulamanızı oluşturmaya başlamaktır. Ne tür bilgiler toplamak istediğinizi ve bunların API uç noktalarında nasıl sunulmasını istediğinizi düşünmeniz gerekir.

Sisteminizi tasarlarken, gerekli bilgileri ve bunlar arasında ne tür ilişkiler olduğunu düşünmek esastır.

Aşağıdakiler birkaç örnektir:

Bir web sitesindeki içeriği izleyen çevrimiçi bir sistem oluşturun.

Web sitesinde, başlıkları ve yazarları (veri kümesi) olan birkaç makale bulunmaktadır.

Web sitesinde her makale (veri kümesi) için küçük resimler bulunur.

Kullanıcı ana sayfadan bir makale seçer (komut).

Komut programınızdan geçer ve veritabanından belirli bir makale ister.

API'yi öğrenmek kolay mı?

Başlangıç noktası olarak bir (Uygulama Programı Arayüzü anahtarı) API anahtarı kullanarak bir uygulama oluşturmaya karar verirseniz, evet! Her gün yeni bir uygulama var. API uç noktaları, kullanımı ve anlaşılması kolay hale getirilerek artan karmaşıklıkla tasarlanır ve oluşturulur. Piyasadaki API sayısı ile geliştiricilerin ihtiyaç duyduklarını bulmaları kolaydır.

Ayrıca API'nizi (Uygulama Programı Arayüzü) nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde, aynı teknolojiye sahip bir uygulama oluşturmak çok önemli olacaktır. Kodsuz platform geliştiricisi AppMaster, API'nizi hızlı bir şekilde oluşturmak için böyle bir hizmete bir örnektir. API (Uygulama Programı Arayüzü) öğrenirken API Uç Noktaları önemlidir. API uç noktaları çok sayıda ve çeşitlidir.

API uç noktaları, API'yi bir projeye entegre ederken gerekli ve değerli yöntemlerdir. API anahtarı geliştirirken parametrelerle birlikte oluştur, oku, güncelle ve sil (CRUD) gibi çeşitli yöntemleri de düşünmelisin. Projeniz üzerinde çalışmaya başlamadan önce tüm bu parametreleri tanımlamanız gerekir. API uç noktalarıyla etkileşim kurmak için kullanabileceğiniz farklı yöntemlerden bazıları şunlardır:

ALMAK

Bu yöntem, bir URL'den veri almak için kullanılır. Ayrıca, bir API'deki bir HTML sayfasının tam içeriğini almak için kullanılır. Örneğin, bir API'deki belirli bir kullanıcı hakkında tüm bilgileri almak istiyorsanız, sunucudaki profilini isteyeceksiniz. Sunucu daha sonra yanıtı geri gönderir.

İLETİ

Verileri sunucunuza geri göndermek ve kaydetmek istiyorsanız, bu yöntem ihtiyacınız olan şeydir. API'nizde yeni bir giriş oluşturmak için kullanılır. Bunu yapmak için API'nizde istek türünü belirtin (örneğin bir blog gönderisi).

KOY

Bu yöntem, bir veritabanındaki verileri güncellemek için kullanılır. Bir API'de, belirli bir veritabanındaki bilgileri değiştirmek istiyorsanız, bu yöntemi kullanacaksınız. Sunucu daha sonra verilerin başarıyla güncellenip güncellenmediğini bildiren bir bildirim gönderir.

SİLMEK

Bu yöntem, bir girişi veritabanınızdan kaldırır. Bu isteği yapmak için API programınızdaki ilgili URL'yi aramanız gerekir. Bu yöntemlerin tarayıcınız tarafından nasıl yürütüldüğünü anlamak için API ve API uç noktalarını incelemelisiniz.

API'mi oluşturabilir miyim?

Evet, API'nizi mevcut çok çeşitli API'lerden oluşturabilirsiniz ve yeni bir tane oluşturmak kolaydır. Kodu GitHub'a yüklemeniz veya platformlar arası bir SDK indirmeniz ve API'nizi geliştirmeye başlamanız gerekir. Ayrıca, API oluşturmak için iyi bilinen bir platform olan AppMaster'dan yardım alınabilir.





Özel bir veri türü veya filtre oluşturmak da mümkündür ancak gerekli değildir. Benzersiz bir veri türü veya filtre işleviyle çalışmak istiyorsanız, API'yi (Uygulama Programı Arayüzü) test ettiğinizde müşterilerinize bu işlevi sağlayacak bir Kimlik Sağlayıcıya ihtiyacınız vardır.

Öğrenmek zaman alıcıdır ve uygun talimatlar veya açıklamalar olmadan konuyu anlamak zaman alacaktır. API geliştirmeye tam olarak uygulanabilir; bu nedenle, diğer geliştiricilerin API'lerini nasıl tasarladığını kontrol etmek daha iyi olacaktır. Konuya aşina olduktan sonra AppMaster ile projeniz için Uygulama Programı Arayüzü (API) uygulamanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Mevcut bir API anahtarını kullanmak istiyorsanız devam edin. Ancak, kendinizinkini oluşturmak ve zamana ayak uydurmak istiyorsanız, işletmeniz için uygulamayı geliştirmek için AppMaster'ı deneyin.

API'lerin yardımıyla istediğiniz kadar uygulama oluşturabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaçlarınızı karşılayan herhangi bir programlama dili ile programlamaya başlayabilirsiniz. Ancak, API'ler diğer program türlerinden çok farklı şekilde oluşturulduğundan, programlama deneyimine sahip bir kişi süreci sıfırdan öğrenmeye başlamalıdır. AppMaster, programlama işini çok daha kolaylaştırır ve işletmeniz için daha güvenilir ve yaratıcı bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olur.

API anahtarı geliştirmenin pek çok avantajı vardır. Başlangıç olarak, uygulamanız kaynak bilgileri sağlayabileceği için kullanıcılarınız için daha çekici hale gelecektir. Ayrıca, bir uygulama verilere her yerden kolayca erişebildiği için verilerinizi kolayca daha iyi yönetebilirsiniz. Test API'si (Uygulama Programı Arayüzü) ile ilgili güvenlik sorunları da ağ üzerinden herhangi bir hassas veri göndermek zorunda kalmadan halledilir. Daha sonra sorunlara neden olabilecek test API'sine (Uygulama Programı Arayüzü) kimsenin erişmemesini sağlar.

Son düşünceler

API'ler, buluttan veri gönderip aldıkları ve bir anahtar görevi gördükleri için işletmeniz için çok faydalı olabilir. API'yi (Uygulama Programı Arayüzü) test etmek esnektir, böylece bunları kolaylıkla bir uygulama oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, API'niz (Uygulama Programı Arayüzü) sizin için yapacağından, mobil uygulama hizmetinizin arka ucunuza bağlanmasına gerek yoktur. Veri toplayan bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, AppMaster tarafından sunulan API (Uygulama Programı Arayüzü) özelliklerini geliştirmeye ve test etmeye başlayın. AppMaster, işletmelerin API'lerini herhangi bir deneyim olmadan dakikalar içinde oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir platformdur. Platformun amacı, API oluşturma ve test etme süreçlerini kısa sürede basitleştirmektir.

Platform, API'yi test etmek ve API yürütmesini geliştirmek için tüm temel işlevleri sağlar. Bir API (Uygulama Programı Arayüzü) oluşturduktan sonra, uygulamalarınızı oluşturmak için bunu bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Bundan sonra, hizmetlerinizi tanıtabilir ve daha fazla müşteri kazanabilirsiniz. Kodsuz Uygulamalar ve API geliştirme hakkında daha fazla bilgi için AppMaster'ı ziyaret edin.