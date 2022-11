Bir API'nin belgelerinin bütünlüğü, ne kadar yararlı olduğunu belirler. Tüm okuyucular için okunması ve anlaşılması daha kolay bir kılavuz oluşturmak için REST API'lerinin belgelerini yazarken standart prosedürleri kullanın. Prosedürler, kategoriler, sonuç türleri, parametreler ve daha fazlası hakkında bilgiler dahil olmak üzere API hakkında bilgi edinmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi kapsayan hızlı bir başvuru kılavuzu, REST API'lerinin belgelenmesiyle mümkün hale getirilmiştir. Bu makale, REST API'leri, REST API belgelerinin nasıl yazılacağı ve belge yazmak için ipuçları ve araçlar konusunda size rehberlik edecektir.

REST API'leri hakkında

REST API'leri, çeşitli internet uygulamalarının birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırır. Birini kullanırken başka bir programdan veri alabilirsiniz. Daha uzun süren ve daha az güvenli olan geleneksel yöntemler yerine RESTful API kullanabilirsiniz. Bir API kullanarak, kullanıcı arayüzü ile etkileşim kurmadan bir sistemden veri alabilirsiniz.

REST, ağ bağlantılı hiper ortam platformları ve diğer web teknolojileri için popüler bir mimari tasarım ve programlama yaklaşımıdır. Örneğin, bir programcı bir müşterinin nesnesini elde etmek istediğinde Instagram API'si kullanıcının durumunu, kimliğini, bağlantılarını ve paylaşılan tweet'lerini döndürür. API entegrasyonu sayesinde bu mümkündür.

API belgelerini nasıl yazarsınız?

Daha iyi belgeler, geliştiricilerin ihtiyaç duydukları ayrıntıları bir bakışta hızlı bir şekilde bulmalarını ve belgeleri gözden geçirerek düşündükleri tekniği nasıl dahil edeceklerini öğrenmelerini sağlayan hem bir rehber hem de bir eğitim aracı olarak hizmet etmelidir. Sonuç olarak, aşağıdakileri sunan yeterli belgeler hem kısa hem de görünür olmalıdır:

Tekniğin veya öğenin ne yaptığının ayrıntılı bir açıklaması

Sorunlar ve uyarılar gibi önemli ayrıntıları geliştiricilere ileten çağrılar

İlgili medya türünün içeriğiyle örnek bir çağrı

Bu teknik tarafından kullanılan değişkenlerin türleri, özel yapılandırma gereksinimleri ve gerekli olup olmadıklarına ilişkin bilgilerle birlikte bir kontrol listesi.

Ortam türü gövdeli bir yanıt örneği

Gerekli tüm kodu içeren birkaç dilde komut dosyası örnekleri (örn. Java, .Net, Ruby, vb.)

SDK örnekleri

Hizmete veya prosedüre ulaşmak için lehçeleri için SDK'yı nasıl kullanacaklarını gösterirler.

API isteklerini test etmek ve denemek için değerli etkinlikler (API Konsolu, API Not Defteri)

Kodlu sorgular ve durumlar genellikle sorgulanır.

İlgili web sitelerine referanslar (diğer örnekler, bloglar, vb.)

RESTful API belgeleri yazmak için en iyi ipuçları

Belge yazmak için stratejinizi planlayın

Dokümantasyon sürecine başlarken kapsamlı bir strateji oluşturmalısınız. Sonuç olarak başarı olasılığınız artacaktır. REST API'lerini belgelemeden önce, belgelerini oluşturduğunuz okuyucuları anlayın. Hedef kitlenizin farkındaysanız, belgeleriniz için doğru platformu, stili ve düzeni kolayca seçebilirsiniz.

REST API'lerini belgelemenin amaçlarını ve kapsamını net bir şekilde kavrarsanız, API'nizin kullanımını iyileştirecek ilgili materyalleri üretmeniz daha kolay olacaktır. Belgeleri, bunları dikkate alarak REST API'leri yazarak kullanıcının gereksinimlerini daha iyi karşılayacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

Tüketicilerin, API'lerinizi kullandıklarında, işletim senaryonuzun zihinsel bir temsiline sahip olduklarını unutmayın. Örneğin, bir ödeme yöntemi sunuyorsanız, kullanıcılar muhtemelen API belgelerinin maliyetlerini, iadelerini, istemcilerini ve banka kartlarını dikkate alacaktır.

Bu nedenle belgelerinizi bu şekilde organize etmeniz mantıklı olmasını sağlar. Stripe API için belgeleri incelemeyi düşünün. API'leri mantıksal olarak gruplamadan önce iyi bir giriş yaparlar. GitHub, "GitHub bilgileri, sorunları ve üyeleri" bölümleriyle iyi organize edilmiş RESTful API belgelerinin sağlam bir örneğini sunar.

GitHub, çekme istekleri, dallar ve daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanır. GitHub API belgeleri açık kaynaktır. GitHub'ın en iyi yanı, geliştirici deneyimini her zaman önemli şekillerde iyileştirmeye çalışmasıdır.

Temel bölümleri dahil et

Mükemmel RESTful API belgeleri, belirli miktarda parça içermelidir. Bu tür çekirdek kısımlar, belgelendiğinde REST API'lerinin anlaşılırlığını artırmak ve kabulünü artırmak için gereklidir. REST API'lerini belgelerken birkaç temel unsuru göz önünde bulundurmalısınız.

REST API'ye giriş

Kullanıcı kimlik bilgileri nasıl alınır

API'yi kullanmak için gereken kaynaklar

API ile iletişim kurarken hata mesajları

Kullanım Şartları

Bütünlüğü koruyun ve jargondan uzak durun

Tüm metin boyunca terminoloji kullanımındaki tutarlılık, RESTful API belgeleri için başka bir yararlı yöntemdir. Dilsel ve kodlama tutarsızlıklarından uzak, tutarlı bir yazı stili kullanın. İçeriğinizi baştan sona doğru okuduktan sonra, net olmayan veya anlaşılması zor olan kısımları kaldırın.

Daima tutarlı terminoloji ve kelime standartları kullanın. Yanlış anlamaya yol açabilecek HTTP protokollerini, durum kodlarını ve diğer yaygın öğe adlarını kullanırken hayal gücünüzü kullanın. Örneğin, REST API'lerini tanımlarken, belirli bir kaynaktan veri sorgulamak için GET HTTP fiili kullanılmalıdır. Bilinen normlara bağlı kalırsanız çok fazla gerekçe yazmanız gerekmeyecek ve belgenizin okunması daha kolay olacaktır. API açıklamanızda teknik dili aşırı kullanmaktan kaçınmanız da yardımcı olacaktır. Temel hedef kitlenizin gereksinimlerine hitap eden anlaşılır bir dil kullandığınızdan emin olun.

Etkileşimli çizimler ekleyin

Çoğu geliştirici, etkili olup olmadığını belirlemek için belgelerde okuduklarını test etmekten hoşlanır. Geliştiricilerin çoğunun aşina olduğu bir programlama dilinde, dinamik örnek programlar içerir. Bu, API geliştirmeyi daha az karmaşık hale getirecektir.

Dinamik REST API örneklerini dahil etmek, API'nizi kullanırken öğrenme eğrisini düşürmek için etkili bir tekniktir. Ayrıca, kullanıcıların öneri göndermek ve aldıkları yanıt türlerini incelemek için kullanabilecekleri test bilgilerini de dahil edebilirsiniz.

REST API'lerini belgelerken, canlı örnekler dışındaki materyalleri dahil edebilirsiniz. Bu, kullanıcılara talimatlarda sunulan bilgilerin ötesinde API'den en iyi şekilde yararlanmalarında yardımcı olacaktır. Bir hesap kurulum kılavuzu, çerçeveler, geliştirme araçları ve seminerler, API açıklamasını genişletmek için kullanılabilecek bazı materyallerdir.

Giriş seviyesi bir pozisyon için yazın

Geliştiriciler değil, profesyonel yazarlar genellikle belgeler oluşturur. Bunun nedeni, teknik yazarların teknik kavramları anlaşılır bir dille yorumlamada uzmanlaşmalarıdır. Bununla birlikte, birçok teknik yazar, kılavuzlarında teknik terimler kullanır. Her API, belirli bir hedef kitle düşünülerek geliştirilmiştir.

API belgeleri, geliştiriciler, yargı ekipleri ve gözlemciler dahil olmak üzere kapsamlı bir görüntülemeye sahiptir. Geliştiriciler belgelerle ilgilenir. Mühendisler ve CTO'lar gibi yargı ekibi, API'nin uygun bir eşleşme olup olmadığını ve teknoloji yazarları, muhabirler ve rakipleriniz gibi izleyicileri hızlı bir şekilde anlar.

Bu kişilerin farklı görevleri ve yetenekleri vardır ve REST API belgelerinizi görüntülerken rahat olmaları gerekir. Sonuç olarak, en deneyimsiz tüketicilere odaklanmalısınız. REST API belgelerinin farklı derecelerde API bilgisine sahip kişiler tarafından anlaşılabilir olmasını sağlamak için REST API'lerini Belgelerken yukarıdaki teknikleri uygulayın.

RESTful API belgeleri oluşturmak için en iyi araç

Restful API'ler için araçlar kullanılarak teknik belgelerin kolaylaştırıldığı yöntem. Teknik yazarlar, kodlamaya aşinalarsa, teknik yayınlar oluşturmak için bu REST API dokümantasyon araçlarını kullanabilirler. API dokümantasyon oluşturucularının kullanımı yaygın olduğu için en ünlü üreticiler ücretsizdir ve OpenAPI v3 desteği aşağıda yer almaktadır. Teknik yazarlar, REST API belgeleri oluşturmak için bu kaynakları kullanır.

SwaggerHub

SwaggerHub, Rest API belgelerini düzene koymak ve hızlandırmak için oluşturulmuş, ekipler ve işletmeler için mükemmel hale getiren dijital bir API belgelendirme platformudur. Daha önce Swagger olarak adlandırılan OpenAPI Spesifikasyonlarına ( OAS) API düzenleyicisini kullanarak daha hızlı uyum sağlayabilirsiniz.

Bazı özellikleri şunlardır:

Etkili hata raporlama ve dilin otomatik olarak tamamlanması

Standartları sürekli olarak uygulayan entegre API tasarım yönergeleri

API'ler arasında evrensel olan OAS sözdizimini depolamak ve kullanmak için web siteleri

Gerçek zamanlı sorun izleme ve yorumlar

Mükemmel bir geliştirici deneyimi sunar

Redocly

REST API belgeleri süreci, Redocly İş Akışları çözümleri kullanılarak otomatikleştirilir. Program kodu gibi belgelerinizi sanallaştırılmış belgeleri kullanarak özel sürüm yazılımlara kaydederek, bir denetim prosedürü oluşturarak ve çeşitli ayarlara teslim ederek işleyebilirsiniz. Redocly kullanıcı izinleri, doğrulama girişimi ve diğer kimlik doğrulama mekanizmaları, ekibinizin birlikte etkili ve güvenli bir şekilde çalıştığını daha fazla garanti etmenizi sağlar. Redocly görüntüleme yeteneği başka bir benzersiz özelliktir. Değişikliklerinizin halka gönderilmeden önce değerlendirildiğinden ve tartışıldığından emin olmak için her bir projeyi ve yama isteklerini önizleyebilirsiniz.

Stoplight

Stoplight REST API yazma yardımcı programını kullanarak API belgelerini dijital olarak oluşturabilir ve sunabilirsiniz. Bu yazılımı kullanarak, dahili ve harici olarak halka dağıtabileceğiniz dinamik REST API belgeleri oluşturabilirsiniz. JavaScript , Python ve Java gibi çeşitli programlama dillerinde oluşturulmuş nasıl yapılır makalelerini, talimat kılavuzlarını ve kod örneklerini dahil edebilirsiniz.

Belgelerinizi, REST API belgelendirme çözümümüzün önemli özelliklerinden biri olan Stoplight'ta yayınlayabilirsiniz. Bu, işletim sunucularıyla ilgili endişelerinizi ortadan kaldırır ve izinleri işlemek ve ölçümleri izlemek için bağlayıcıları kullanmayı kolaylaştırır.

ReadMe

API dokümanlarınız ReadMe ile geliştiricileriniz için dinamik bir merkez haline gelebilir. Bu merkezde otomatik olarak kod örnekleri oluşturabilir, BeniOku düzenleyicisindeki materyali değiştirebilir, önerilen bir düzenlemeyi entegre edebilir, tartışma panosundaki sorulara yanıt verebilir ve daha fazlasını yapabilirler.

ReadMe en önemli avantajlarından biri, diğerlerinin yanı sıra sayfa ziyaretleri, API istekleri, API hataları ve çeşitli web sitelerine yapılan sorgular gibi analitiği analiz etmesidir, böylece uygulama programlama arabiriminizin ve REST API belgelerinin zamanla nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Bu metrikleri kullanarak ekibiniz, iyileştirme çabalarını nereye odaklayacaklarını belirleyebilir.

apiDoc

apiDoc adlı açık kaynaklı bir REST API belgeleme çözümü, API ayrıntılarını içeren bir kod tabanından belgeler oluşturur. Hemen hemen her programlama diliyle uyumludur. apiDoc bunu yapmanızı sağladığından, mühendisler bir API'nin sürümleri arasında nelerin değiştirildiğini gözlemleyebilir. Bu, genellikle API sürümü oluşturma olarak bilinen API güncellemelerinin temiz bir şekilde ele alınmasını kolaylaştırır.

DapperDox

DapperDox, yazarlara istedikleri özgürlüğü ve geliştiricilere ihtiyaç duydukları okunabilirliği sağlamak amacıyla REST API belge yazarları için RESTful API belge yazarları tarafından geliştirilmiştir. Bu web API dokümanları çözümü, yazarların üretilen bir açıklama sitesine uygun materyal eklemesine izin verdiğinden, anlaşılır talimatlar ve web API standartları içeren tutarlı bir dokümantasyon koleksiyonu oluşturmak için idealdir. Ek olarak, gerektiğinde çapraz referans yapabilir, çeşitli API gereksinimlerini bir ürün grubu olarak tanımlayabilir ve makalelerinizi farklı şekilde biçimlendirmek için temalar seçebilirsiniz.

LucyBot tarafından DocGen

LucyBot DocGen dinamik API belgeleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Bu program, her API yöntemi ve argümanı için belgeler oluşturur ve anında yanıt verir. İçerik oluşturucuların ve kullanıcıların API'nizi potansiyel olarak daha fazla incelemek, sorun gidermek ve anlamak için deneme API istekleri gerçekleştirmelerini sağlamak için bir API Konsolu oluşturabilirsiniz. Kullanıcılara tam olarak hangi kodlamayı oluşturmaları gerektiğini ve belirli bir işi seçtikleri yazılım dilinde tamamlamak için izlemeleri gereken aşamaları gösteren süreçler de oluşturabilirsiniz.

AppMaster

Diğer platformlardan farklı olarak AppMaster , bir geliştiricinin REST API belgelerini manuel olarak oluşturması ve güncellemesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Platform, her uygulama için REST API belgelerini Swagger ( OpenAPI) formatında otomatik olarak oluşturur ve günceller ve ayrıca üçüncü taraf geliştiricilerin oluşturulan uygulamalarla entegrasyonunu kolaylaştırmak için her sunucu uygulamasında Swagger UI içerir. Ayrıca AppMaster platformu, REST API dokümantasyonu oluştururken, otomatik olarak uç noktaların açıklamalarını ve ilgili iş süreçlerini her uç noktanın açıklamasına dahil ederek geliştiricinin dokümantasyonu oluşturma veya güncelleme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.

Son sözler

Bu makalede ele alınan tüm API belge araçları, kaliteli API belgeleri üretebilir. Herhangi bir enstrümanı en büyük olarak ilan etmek imkansızdır. Bir API belgeleme yazılımının tüm deneyimi ve kriterleri, müşterinin standartları, kavramları, hedefleri ve belgelendirme gereksinimleri tarafından belirlenir.