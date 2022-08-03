Teknoloji günlük hayatımızda giderek daha fazla yer edinirken, "teknolojinin demokratikleşmesi" olarak adlandırılan şeye yardımcı oluyoruz, bu da bugün giderek daha fazla insanın teknolojiyi sadece kullanmakla kalmayıp aynı zamanda yaratabileceği anlamına geliyor.

Bugün, kod gerektirmeyen araçlar sayesinde herkes bir web sitesi, bir e-ticaret sitesi ve bir mobil uygulama veya web uygulaması oluşturabilir. Bununla birlikte, kodlama ve uygulama geliştirme söz konusu olduğunda, hala devam eden birçok yanlış anlama vardır. Birçok işletme sahibi ve hatta geliştiriciler, örneğin kodlamanın hala bir uygulama oluşturmanın en iyi yolu olduğuna ikna olmuş durumda. Aynı zamanda, kodsuz araçlar, programlama dilleri hakkında derin bir anlayışa sahip olanlar için bile harika bir kaynaktır.

Bu makale, kodsuz geliştirmeyle ilgili en büyük beş yanılgıyı ortaya çıkaracaktır.

Kodsuz geliştirme nedir?

Tahmin edebileceğiniz gibi kodsuz, kodlamaya yeni bir yaklaşım değildir. Ancak popülaritesi her yıl aşırı derecede artıyor. Sıfırdan bir uygulama oluşturmak ve satırlar ve kod satırları yazmak yerine, kodsuz geliştirme, kodsuz araçlar kullanır.

Kodsuz araçlar, farklı uzmanlık düzeylerine sahip geliştiricilerin geleneksel kodlama yaklaşımını kullanmadan web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamak için tasarlanmış platformlardır. Kodsuz platformlar, kullanıcıların, bu platformların geliştiricileri tarafından önceden oluşturulmuş ve test edilmiş modülleri, arayüz öğelerini ve mantıksal blokları, uygulamalarını geliştirmek için sürükle ve bırak da dahil olmak üzere kullanmalarına olanak tanır.

Kodsuz ile ilgili yanlış anlamalardan bahsetmişken, bazen düşük kod yaklaşımıyla karıştırılıyor. Fakat iki yaklaşım arasında bir fark vardır.

Özellikle düşük kod, kodsuz'a benzer ancak:

düşük kodlu platformlar, geliştiricilerin işlevler geliştirmek için kod ekleyebilecekleri ve eklemeleri gereken bir alan sağlar;

daha az otomasyon var;

geliştiricilerin programlama dilleri hakkında derin bir anlayışa sahip olmaları gerekir.

Düşük kodla karşılaştırıldığında, kodsuz, daha fazla kişinin uygulama geliştirmeye yaklaşmasını sağlar. Gerekli olan bilgi, yazılım kullanımına biraz aşinalık ve geliştiricinin elde etmek istediği nihai sonuç hakkında net bir fikirdir.

En iyi kodsuz araç: AppMaster

Kod olmaması söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biri, hangi kod aracını kullanmayacağınızdır. Nihai sonuç büyük ölçüde kalitesine bağlı olacaktır.

AppMaster, bugün mevcut olan en çok önerilen kodsuz araçlardan biridir. Daha az deneyime sahip kişilerin mobil uygulamalarını oluşturmasına ve profesyonel geliştiricilerin rutin görevlere daha az zaman ayırmasına olanak tanıyarak profesyonellerin işini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

AppMaster temiz bir arayüz, birçok entegrasyon modülü ve uygulamanız için kaynak kodunu alma yeteneği sunar. Yakında keşfedeceğimiz gibi, kodsuz araçlarla ilgili en büyük yanılgılardan biri, kodlamanın gerekli olmadığıdır. Bir sonraki paragrafta göreceğimiz gibi, kodlama mevcuttur ancak otomatik olarak oluşturulur. Kodsuz aracınız, oluşturulan kodu dışa aktarmak, erişmek ve hatta kullanılan programlama dillerine aşina iseniz düzenlemek için kaynak koda kolay erişim sağlamalıdır.

Kodsuz hakkında en büyük 5 yanlış anlama

Kodsuz uygulama geliştirme platformlarının yükselişi, çeşitli yanlış anlamalara yol açtı. İşte bunlardan birkaçı:

Kod yok, hiç kodlama olmadığı anlamına gelir

Bahsettiğimiz gibi, bu kodsuz hakkındaki ilk büyük yanlış anlamadır. Kodsuz araçlar kullanarak bir uygulama oluşturmak, kodlamanın hiçbir yerde olmadığı anlamına gelmez. Kodlama hala programlamanın temelidir, ancak geliştirici tarafından manuel olarak yazılıp eklenmek yerine otomatik olarak oluşturulur.

Kodlama hala orada ve kullandığınız kodsuz araç AppMaster gibi yüksek kalitede ise, kodlamaya da erişilebilir.

Kodsuz geliştiricilerin derin bir kodlama anlayışına sahip olmaları gerekir. Numara! Ve bu, diğer yaklaşımlardan temel fark, kodlamanın olmaması değil! Kodsuz araçlarla, programlama dillerini anlayan ve temel düzeyde bilgi sahibi olan kişiler kodu düzenleyebilir, dışa aktarabilir ve istedikleri gibi kullanabilirler. Buna karşılık, herhangi bir programlama dili bilmeyen kişiler ihtiyaç duydukları uygulamayı yine de oluşturabilirken, kodsuz araç onlar için arka uç kodunu oluşturur.

Kodsuz, geliştiricileri ortadan kaldırır

Kodsuz araçların ve yaklaşımın büyümesi, geliştiricilerin rolünü ve önemini ortadan kaldırmak istemiyor. Aksine, ilk etapta geliştiriciler için bir kaynak olarak düşünülmelidir.

Kodsuz araçlar, geliştiricilerin görevleri çok daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Çalışmaları erişilebilir hale gelir ve daha kısa sürede daha iyi sonuçlar elde edebilirler. Bu, geliştiriciler ve onları işe alanlar için bir kazan-kazan durumudur: geliştiriciler daha kısa sürede daha fazla iş yapabilir. Sonuç olarak, fiyatlarını düşürebilir ve daha fazla müşteri bulabilirler. Öte yandan, girişimciler uygulama geliştirme maliyetlerini düşürebilir. Süreç daha pürüzsüz hale geldiğinde ve maliyetler düştüğünde, karınca işinin dijital geçişi daha kolay hale geliyor.

Ancak, bazen manuel kodlama gerektirmeyen ve bu nedenle kullanımı kolay olan sürükle ve bırak çözümleri sağlayan kodsuz araçlar, herkesin işletmesi için ihtiyaç duyduğu uygulamayı oluşturmasına olanak tanır.

Kodsuz araçlar özelleştirmeye izin vermez

Bu, birçoğunun kodsuz araçların avantajlarından yararlanmasını engelleyen bir başka büyük yanlış anlamadır.

Bu makalede yukarıda AppMaster hakkında konuştuk. Bu yanılgıyı ortaya çıkarmak için örnek olarak bu en kaliteli kodsuz uygulamayı ele alalım.

Bahsettiğimiz gibi, web uygulamanızı veya mobil uygulamanızı manuel olarak kod yazmadan oluştururken, kod otomatik olarak oluşturulur. Bu koda erişiminiz olabilir ve şunları yapabilirsiniz:

dışa aktar;

düzenle.

Bununla birlikte, AppMaster gibi kodsuz uygulamalar, çift düzeyde derin özelleştirmeye izin verir:

platform içinde kod içermeyen öğelerin kullanılması;

arka uç koduna erişim ve kodsuz platform içinde veya dışında düzenleme.

Kodsuz, basit ve hafif uygulamalar içindir

Bir başka popüler yanılgı da, kodsuz uygulamanın yalnızca çok basit uygulamalar geliştirmeniz gerektiğinde kullanılabileceğidir. Bu doğru değil: No-code sadece karmaşık uygulamalar ve web sitesi projeleri için kullanılamaz, aynı zamanda süreci kolaylaştırabilir ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

Kodsuz bir platforma sahip olmak, önemli karmaşıklığı daha küçük görevlere dönüştürmenize yardımcı olur. Kodsuz bir araç gibi görsel bir araçla projenizi kapsamlı bir şekilde görmeye ve anlamaya devam ederken, tek görevlerin kontrolünü elinize alabilirsiniz.

Bundan daha derine inebiliriz. Kodsuz, başka bir yönü basitleştirir: güncelleme. İster basit ister karmaşık bir web sitesi veya uygulama oluşturun, onu sürekli güncellemeniz gerekir. Bir geliştiriciyseniz, kodu manuel olarak güncellemenin nasıl yorucu ve hiç bitmeyen olabileceğini zaten biliyorsunuzdur. Kod gerektirmeyen araçların güncellenmesiyle, mobil uygulamalar veya diğer projeler çok daha kolay hale gelir.

Kodsuz esneklik için alan bırakmaz

Kodsuz ile ilgili son yanılgı, geliştiriciyi bazı yönlerden sınırlandırmasıdır: örneğin kodsuz araçların sınırlı özellikleri olduğu için; bu nedenle geliştirme süreciniz ve yaratıcılığınız bu özelliklerle sınırlıdır.

Bu konuda söylenecek çok şey var. Her şeyden önce, kodsuz aracınız, yalnızca yanlış olanı seçerseniz çalışmanızı sınırlayabilir. En kaliteli kod içermeyen platformu seçtiğinizde, sınırınız yoktur.

No-code neden sınırlama sağlamıyor?

Diyelim ki AppMaster (dolaşımdaki en iyilerden biri) gibi kodsuz bir platform seçtiniz ve sağlanan arayüzü (kendinizi kodlamadan) kullanmakla kendinizi sınırlayın. Bu durumda, sağlanan öğelerin üst düzey seviyesi ve aralarındaki entegrasyon nedeniyle sıfır sınırlamanız olur. Elbette, AppMaster gibi kodsuz kaliteli bir platform seçmeniz çok önemlidir.

AppMaster gibi kodsuz araçlar arka uç koduna erişimi garanti ettiğinden, kodu istediğiniz şekilde düzenleyebileceğiniz için herhangi bir sınırlamanız yoktur. Bundan daha da ileri gidebilirsiniz: arka uç kodunu dışa aktarın ve web sitesi uygulamanızı veya mobil uygulamanızı kodsuz aracın dışında geliştirmeye devam edin.

Kodsuz platformların herhangi bir sınırı var mı?

En kısa cevabı vermek gerekirse: Yanlış kodsuz uygulama geliştirme platformunu seçerseniz kodsuz platformların sınırlamaları vardır. Bu makalede birçok kez bahsettiğimiz gibi, yalnızca AppMaster gibi üst düzey kod gerektirmeyen araçlara güvenmeniz çok önemlidir. Düşük kaliteli, kodsuz bir platform seçerseniz ne gibi sınırlamalar yaşayabilirsiniz?

Şablonları sınırlama

Kodsuz bir araçla bir uygulama oluşturduğunuzda, genellikle sağlanan bir şablondan başlarsınız. Şablonları çok katı ve tam özelleştirme özgürlüğüne sahip olmak için yeterince esnek olmayan kodsuz platformlardan kaçınmalısınız.

Yalnızca, oluşturduğunuz uygulama üzerinde tam kontrol sağlayan kodsuz araçlar seçmek istiyorsunuz. Neden? Niye? Çünkü yaratıcılığınızın sınırlarını değil, aynı zamanda güvenlik ve güvenilirliğin tam kontrolünü de istediğiniz için.

Oluşturduğunuz uygulamayı tam olarak kontrol etmediğinizde, kontrol kodsuz uygulama sağlayıcılarının elindedir.

Kod sahipliği eksikliği

Seçtiğiniz kodsuz platformun yalnızca tam özgürlükle oluşturmanıza ve oluşturduğunuz uygulama üzerinde kontrol sahibi olmanıza izin vermediğinden ve koda erişim sağladığından emin olun.

Ne inşa ettiğinizi yalnızca koda erişimle tam olarak kontrol edebilirsiniz.

İşletmeniz kodsuz geliştirmeden yararlanabilir mi?

Kodsuz yaklaşım, özellikle işletmeler için giderek daha kritik hale geliyor. Ana faydası, özel bir mobil uygulama veya web uygulaması oluşturma maliyetini düşürmesidir.

Günümüzde işletmeler sosyal medya olmadan ayakta kalamazlar. İnternette var olmak çok önemlidir ve bunu yapmanın en iyi yolu - çoğu durumda - müşterilerine etkileşimde bulunabilecekleri bir web uygulaması veya akıllı telefonlarından işletmenin tekliflerine göz atabilecekleri bir mobil uygulama sağlamaktır.

Ancak kodsuz, yalnızca iş istemcileri için özel uygulamalar oluşturmaya yardımcı olmaz. Bildiğiniz gibi bazen bazı süreçleri otomatikleştirmek şirketteki iş ve iş akışını çok daha sorunsuz, kolay ve hızlı hale getirebilir; dolayısıyla üretkenlik arttırılabilir. Kodsuz özel uygulamalar oluşturmak, bu işlemleri otomatikleştirmek için harika bir çözümdür. İşletmelerin artık iş akışlarını kolaylaştırmak için basit özel uygulamalar oluşturmak için pahalı geliştirme ekipleri kiralamasına gerek yok.

Henüz dijital geçişlerine başlamamış olan işletmeler, muhtemelen böyle bir değişikliğin gerektirebileceği maliyetlerden korkmaktadır. Onlar için, sonuçların kalitesini artırırken maliyeti düşürebilecek kodsuz bir yaklaşım olduğunu bilmek önemlidir.

Çözüm

Bu makale, iş veya özel kullanımı için özel bir uygulama veya web uygulaması oluşturması gereken ancak hiçbir kodlama aracına güvenmekten korkan herkes için hazırlanmıştır. Korkunuz, kodsuz yazılım geliştirmeyle ilgili bazı düşüncelere bağlıdır, ancak bunlar yanlış anlamalardır. Bu makalenin kodsuz yaklaşımın değerini anlamanıza yardımcı olduğunu umuyoruz. Kodsuz araçların sahip olabileceği sınırları da vurguladık, ancak bunların nasıl üstesinden gelineceğini de gösterdik: yalnızca AppMaster gibi ileri teknoloji kodsuz platformlara güvenin.