Es besteht kein Zweifel an der Tatsache, dass der no-code Entwicklungsansatz und die Drag-and-Drop-App-Builder die Softwareentwicklungsbranche grundlegend verändert haben. Es gibt eine große Sammlung von no-code Design-Tools im Internet, die die No-Code-Entwicklung einfach, reibungslos und schneller für alle Arten von Menschen machen, auch für diejenigen, die keine technischen Kenntnisse haben.

In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Grundlagen der no-code Entwicklung und einige der besten No-Code Design Tools, mit denen Sie zuverlässige, sichere und effiziente Anwendungen erstellen können. Das Gute daran ist, dass die Tools von no-code nicht auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor beschränkt sind. Stattdessen können sie verwendet werden, um die Anforderungen verschiedener Branchen zu erfüllen.

Lassen Sie uns mit einigen Grundlagen beginnen.

Was ist no-code?

Auf die Frage, was genau no-code ist, gibt es keine eindeutige Antwort, da sie eine Vielzahl von Faktoren umfasst. Im Allgemeinen steht der Begriff "no-code" für eine Methode der Softwareentwicklung, die sich von der traditionellen Form des Schreibens von Code wegbewegt und auf die Verwendung automatisierterer Technologien, wie z. B. KI-basierte Codegenerierung, setzt, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen, ohne über Programmierkenntnisse zu verfügen.

Dieses Verfahren kann die Verwendung von interaktiven Apps, Code-Bibliotheken, drag-and-drop App-Buildern und KI-Code-Generierungs-Tools umfassen, die die Erstellung komplizierter Programme erleichtern, ohne dass eine einzige Zeile Code geschrieben werden muss. Das bedeutet, dass man für die Entwicklung von Apps nicht den traditionellen Weg eines Informatikstudiums einschlagen muss.

Traditionell wird der Code von einem Entwickler oder Programmierer mit Hilfe einer IDE (integrierte Entwicklungsumgebung) geschrieben. Es dauert Jahre, bis man das Schreiben von Code beherrscht, und das ist ein anspruchsvolles Talent. Außerdem gibt es oft viele Programmiersprachen und Frameworks zu beherrschen.

Mit den Tools von no-code müssen Sie keinen Code schreiben, um eine Webanwendung, Website, Datenbank usw. zu erstellen. Mit Tools, die keinen Code schreiben, können Sie klicken oder per Drag & Drop arbeiten. Der Benutzer interagiert normalerweise mit einer GUI (grafischen Benutzeroberfläche). Visuelle Programmierung, kein neuer Begriff, ist eine gängige Bezeichnung für diesen Ansatz zur Erstellung von Software über eine grafische Benutzeroberfläche.

No Coding ist eine großartige Technik, um neue Ideen zu entwickeln und zu testen, ohne sich um die technischen Aspekte des Erlernens von Programmiersprachen und Entwicklungs-Frameworks kümmern zu müssen. Sie können Ihre Ideen schnell ausprobieren und sehen, wie sie sich in der realen Welt bewähren, indem Sie eine no-code Plattform nutzen, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen zu entwerfen und bereitzustellen. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen zu verfeinern und zu testen, bevor Sie die Anwendung fertigstellen.

Auswirkungen der No-Code-Bewegung

No-code Entwicklungstools verändern die Softwareentwicklungsbranche in vielerlei Hinsicht. Daher wird die no-code Bewegung als eine Revolution betrachtet, die eine Menge App-Designer und Geschäftsleute hervorbringen wird, da mehr Menschen, sowohl technische als auch nicht-technische Personen, Apps nach ihren unterschiedlichen Ideen entwickeln können. Der Entwicklungsansatz von no-code bietet viele Möglichkeiten, insbesondere angesichts des ständigen Wachstums der IT-Entwicklungsbranche.

"No-Code" bedeutet nicht wirklich No-Code

Ein weit verbreiteter Irrglaube über No-Code-Tools und den No-Code-Entwicklungsansatz ist, dass die damit entwickelte mobile oder Web-Anwendung no-code keinen Code enthält. Dies ist jedoch nicht der Fall. Bei der Bewegung No-code geht es um die Einführung von No-Code-Entwicklungstools und -Technologien, für die keine Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dennoch wird das No-Code-Entwicklungstool Ihrer Wahl auf jeden Fall irgendeine Art von Code generieren, um benutzerdefinierte Apps oder native Apps zu erstellen.

Wenn Sie z. B. AppMaster verwenden, stehen Ihnen verschiedene leistungsstarke visuelle Bearbeitungswerkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie eine App erstellen können. Sie müssen selbst keinen Code schreiben, aber AppMaster erstellt 22.000 Codezeilen pro Sekunde in der Sprache Go. Dies zeigt, dass Sie sich auf ein No-Code-Entwicklungstool wie AppMaster verlassen können, um eine App zu erstellen, ohne selbst eine Programmiersprache zu beherrschen, auch wenn der Code in der Sprache Go im Hintergrund generiert wird.

Was kann ich mit einem No-Code-Tool tun?

Heutzutage kann man mit einem no-code Tool dank der zuverlässigen modernen Funktionen von no-code Plattformen praktisch alles machen. Sie können eine ganze Reihe von Aktionen durchführen, ohne zu merken, dass sie nicht mit einem Code übereinstimmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, von der Erstellung von Webanwendungen bis zur Entwicklung einzigartiger mobiler Anwendungen.

Mit No-Code-Automatisierungslösungen können Sie Arbeits- oder Heimprozesse automatisieren, Ihre Daten verwalten und sogar über die Apps bezahlt werden. Sie können sogar eine App für Ihren persönlichen Gebrauch erstellen, ohne sie in die App-Stores hochzuladen.

Die meisten No-Code-Tools verfügen über eine benutzerfreundliche Oberfläche ( drag-and-drop), die Sie bei der Erstellung von Web- und Mobilanwendungen unterstützt. Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als Sie eine Online-Umfrage entworfen haben? Auch das war no-code. No-code verwendet eine Vielzahl von Tools und konzentriert sich nicht auf einen einzigen Wirtschaftszweig oder eine bestimmte Branche.

Arten von no-code

No-code Tools gibt es in ebenso großer Vielfalt wie viele verschiedene Arten von Anwendungen damit entwickelt werden können. Da die meisten dieser Tools über verschiedene Funktionen verfügen, ist es schwierig, ein Tool einer bestimmten Art zuzuordnen, es sei denn, die Softwareentwickler geben dies ausdrücklich an. Es wird einfacher, die verschiedenen Arten von no-code Tools zu verstehen, wenn man sie nach den grundlegenden Anwendungen kategorisiert, die sie entwickeln sollen.

Website-Erstellung

Mit einigen nützlichen Website-Buildern wie Bubble und Webflow können Sie vollwertige Websites erstellen, ohne selbst eine einzige Zeile Code zu schreiben. Die Erstellung von Websites über no-code ist eine intelligente Methode, um schnell eine Website zu erstellen, da die meisten Unternehmen, Betriebe und sogar Privatpersonen heutzutage eine Website für verschiedene Zwecke benötigen, z. B. eine E-Commerce-Website für Online-Shops.

App-Erstellung

AppMaster und Adalo sind zwei der führenden Plattformen, die Sie für die Erstellung von no-code Apps nutzen können. Alle No-Code-App-Builder zielen darauf ab, Ihnen bei der Erstellung von nativen und/oder hybriden Apps zu helfen, ohne den umfangreichen und teuren Prozess des Erlernens von Codes und der traditionellen App-Entwicklungsverfahren durchlaufen zu müssen.

Die Art von Funktionen, die in No-Code-App-Tools verfügbar sind, ist auch für professionelle Entwickler nützlich, um schnell und effizient Unternehmens-Apps zu erstellen. No-code App-Builder werden mit der Zeit immer benutzerfreundlicher, so dass Sie noch anspruchsvollere Apps und progressive Web-Apps erstellen können, um sie der breiten Öffentlichkeit auf einfache Weise vorzustellen.

No-code Plattformen zum Erstellen, Organisieren und Verwalten von Datenbanken sind inzwischen recht verbreitet und beliebt. Die Bedeutung solcher Plattformen kann nicht unterschätzt werden. Sie sind nützlich für die Verwaltung von Datenbanken für verschiedene Arten von Programmen, Websites, mobilen Anwendungen und Webanwendungen. AppMaster Notion und Airtable sind die beliebtesten no-code Tools für die Datenbankverwaltung.

Sprache

Voice-Apps sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Überall wird zunehmend nach Sprachintegrationen gesucht. Technologien wie Alexa oder Siri haben einen wesentlichen Anteil an ihrer rasant steigenden Verbreitung. Sprachfunktionen wie die Suche vereinfachen alles, und es ist immer wieder unterhaltsam zu erfahren, was man mit einem einzigen Sprachbefehl erreichen kann und was nicht. Mit No-Code-Tools können Sie solche Funktionen zu Ihren mobilen Anwendungen hinzufügen.

Menschen, die die Bedeutung von Sprachfunktionen verstanden haben, wollen effektivere Techniken implementieren, die es uns ermöglichen, unsere Stimme ohne Code zu nutzen und No-Code-Sprachlösungen zu erstellen. Zu den Lösungen, die Ihnen helfen können, Ihre Kunden an die Bequemlichkeit der Sprachtechnologie anzupassen, gehören Voiceflow und Otter.ai.

Automatisierung

Viele Unternehmen würden ohne ein Tool zur Automatisierung von Arbeitsabläufen völlig scheitern. In der heutigen Zeit möchte jeder, dass alles perfekt, schnell und pünktlich abläuft, doch die Erfüllung dieses Anspruchs übersteigt in vielen Unternehmen, insbesondere in kleinen Betrieben, die Kapazitäten der Menschen.

Das macht deutlich, dass ein No-Code-Workflow-Automatisierungstool in der heutigen Zeit dringend benötigt wird. No-code Automatisierung bedeutet, dass die Unternehmensprozesse automatisiert werden, um schnelle und effektive Ergebnisse zu erzielen. Daher sind No-Code-Automatisierungsplattformen wie AppMaster, Automate.io, Juphy und Zapier hier, um vielen Unternehmen zu helfen, zuverlässige no-code Produkte zu produzieren.

Analytik

Wie die Automatisierung ist auch die Analytik ein wichtiger Bestandteil verschiedener Unternehmen und Branchen. Bei der Analytik geht es darum, den Erfolg eines Unternehmens oder einer Marketingkampagne mit Hilfe moderner Technologien, wie z. B. KI-Tools, zu messen, um intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Analytik ist natürlich mehr als nur Berechnung und Berichterstattung, wie No-Code-Analytics-Lösungen wie Obviously.ai und Mixpanel zeigen. Grafiken und drag-and-drop Funktionen machen die Arbeit viel einfacher, schneller und sogar angenehmer.

Kundenbetreuung

Ein guter Kundenservice ist eine Eigenschaft, die allen erfolgreichen SaaS-Unternehmen gemeinsam ist. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihren Kundenservice auf höchstem Niveau verbessern. Und wenn Perfektion Ihr Ziel ist, ist die Verwendung von No-Code die schnellste und praktischste Option. Sie können zu diesem Zweck Plattformen wie Zendesk und Intercom nutzen.

Marketing

Jedes Unternehmen muss Marketing in seine Aktivitäten einbeziehen. Aus diesem Grund gibt es unter no-code verschiedene Lösungen für unterschiedliche Marketingmethoden, darunter Conversational Marketing, Social Media Marketing und E-Mail-Marketing. Der Hauptzweck von no-code Marketing-Tools besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, sich in der schnelllebigen Marketingbranche zurechtzufinden und erfolgreiche Kampagnen durchzuführen, damit Sie mehr Menschen erreichen und mehr Gewinn machen können. MailChimp und HubSpot Marketing Hub sind einige Beispiele für solche Tools. Da Sie nun mit den wichtigsten Arten von No-Code-Plattformen vertraut sind, können Sie die Funktionen und Vorteile der no-code Apps besser verstehen, die für die verschiedenen oben genannten Branchen verfügbar sind.

No-Code-Website-Builder

Webflow

Mit Webflow, einer Plattform für die Erstellung von Websites, können Sie responsive Websites entwickeln und veröffentlichen. Sie ist in der Lage, HTML5-, CSS3- und JavaScript-Codes in eine vollständig visuelle Leinwand zu konvertieren, so dass Sie Ihre Website erstellen können, ohne den Code anfassen zu müssen.

Es ist auch möglich, das semantische Tool von Webflow auf verschiedene Weise zu nutzen. Wenn Sie z. B. möchten, dass Entwickler benutzerdefinierten Code hinzufügen, können Sie diesen an sie weitergeben oder im Internet veröffentlichen. Mit den meisten Website-Buildern können Sie Ihre Website bis zu einem gewissen Grad personalisieren, aber mit Webflow ist es so einfach und unter Ihrer Kontrolle wie das Schreiben von individuellem Code. Außerdem ist es sehr anpassbar. Sie können bei Null anfangen und eine komplett responsive Website genau nach Ihren Wünschen erstellen, oder, wenn Sie es schneller angehen wollen, eine Vorlage verwenden.

Preisgestaltung

Individuelle Pläne, Site-Pläne und Arbeitsplatz-Pläne haben alle unterschiedliche Preispunkte und -stufen auf Webflow. Standortpläne, eine der beliebtesten Planarten, umfassen neben dem kostenlosen Plan drei weitere Stufen:

Das Basispaket kostet 12 US-Dollar pro Monat.

pro Monat. Das CMS-Paket kostet $16 pro Monat.

pro Monat. Das Business-Paket kostet 36 US-Dollar pro Monat.

US-Dollar pro Monat. Die Kosten für das Enterprise-Paket variieren je nach den spezifischen Anforderungen des Nutzers.

Bubble

Bubble ist ein no-code App-Builder, der Waren produziert, die effizient auf mobilen und Web-Browsern funktionieren. Jede Funktion, die Sie entwickeln möchten, ist möglich, einschließlich Newsfeeds, Echtzeit-Interaktion und Kommunikationskonversationen. Darüber hinaus können Sie dynamisches Material einfügen, um die Benutzeroberfläche Ihrer Anwendung zu verbessern und sie ansprechender zu gestalten. Eine Bubble ist auch in der Lage, die Bereitstellung und Sicherheit zu verwalten.

Mit Bubble.io können Sie schnell eine ganze App entwerfen und bereitstellen und gleichzeitig Ihr Unternehmen effektiv skalieren. Bubble ist praktisch und gleichzeitig einfach zu bedienen und verfügt über eine Reihe starker interner Tools. Ein weiterer großer Vorteil von Bubble ist, dass es eine breite Palette von Plugins und Integrationen bietet, mit denen Sie die Funktionen durch Dienste von Drittanbietern erweitern können. Wenn Ihnen die Funktionalität von Bubble nicht ausreicht, können Sie es mit einem leistungsfähigeren no-code Tool AppMaster integrieren.

Preisgestaltung

Die Bubble hat die folgenden Pakete:

Eine kostenlose Version mit eingeschränkten Funktionen.

Das persönliche Paket, das $25 pro Monat kostet.

pro Monat kostet. Das Profi-Paket kostet $115 pro Monat.

pro Monat. Das Produktionspaket kostet $475 pro Monat.

No-code app builders

AppMaster

AppMaster ist eine der leistungsstärksten No-Code-Plattformen, die entwickelt wurde, um Unternehmen und technisch nicht versierte Personen bei der Entwicklung von Web- und nativen mobilen Anwendungen mit leistungsstarken Datenbanken zu unterstützen. Mit Hilfe dieses Tools können Sie das Minimum Viable Product Ihrer Anwendung entwickeln und es sogar in eine vollwertige Unternehmensanwendung umwandeln, die viele anspruchsvolle Funktionen schnell und effizient verarbeiten kann.

Die wichtigsten Funktionen von AppMaster sind:

Erstellen Sie in völliger Freiheit zuverlässige Datenbanken mit einem einfachen visuellen Bearbeitungswerkzeug in einem PostgreSQL-kompatiblen Format.

Nutzen Sie eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche und zahlreiche Funktionen, um komplizierte Geschäftslogik zu verwalten.

Erstellen und kontrollieren Sie den API-Zugriff, richten Sie Middleware für die Endpunktkonfiguration ein und erstellen Sie automatisch API-Dokumentation.

Schnelle Erstellung von Online-Dashboards mit automatisch erstellten Seiten und vorgefertigten Komponenten.

Erstellen Sie mobile Apps (natives iOS und Android) und veröffentlichen Sie diese Apps auf Google Play und im App Store.

Exportieren Sie die Binärdateien und den Quellcode jederzeit, indem Sie Ihre Anwendung in Teilen über die moderne Cloud von AppMaster oder andere beliebte cloudbasierte Systeme wie AWS und Google Cloud bereitstellen.

und Google Cloud bereitstellen. Aktivieren Sie die von Ihnen entworfene App und verwenden Sie Module, um sie mit Ihren bevorzugten Tools wie Slack , Stripe und vielen anderen zu verbinden.

Preisgestaltung

Für AppMaster gibt es die folgenden Pakete:

Eine Testversion mit eingeschränkten Funktionen.

mit eingeschränkten Funktionen. Das Startup Paket kostet $165 pro Monat.

Paket kostet $165 pro Monat. Das Startup+ Paket kostet $259 pro Monat.

Paket kostet $259 pro Monat. Das Business Paket kostet $855 pro Monat.

Paket kostet $855 pro Monat. Enterprise Die Kosten für das Paket variieren je nach den spezifischen Anforderungen des Nutzers.

Adalo

Adalo ist ein schneller und einfacher Mobile App Builder, mit dem Sie automatisch Interaktionen hinzufügen und eine App mit dem Layout und den Funktionen Ihrer Wahl erstellen können. Die App lässt sich sehr einfach in Ihre API integrieren, wenn Sie sie vorher vorbereitet haben. Das Wichtigste: Adalo macht es einfach, iOS- und Android-App-Versionen schnell zu erstellen, damit Ihre Kunden nicht auf ihre Versionen warten müssen.

Mit Adalo können Sie Landing Pages, mobile Anwendungen und responsive Websites erstellen. Ein WYSIWYG -Editor, mehrsprachige Unterstützung, integrierte SEO-Tools, ein Content-Management-System, die Integration sozialer Netzwerke und weitere Funktionen sind enthalten.

Das Hauptziel des Programms ist es, intuitive und benutzerfreundliche mobile Anwendungen zu erstellen, ohne dass man dafür Code lernen muss. Die Software erleichtert Entwicklern die Anwendungsentwicklung für Plattformen wie iOS, Android, Windows und andere. Sie befreit die Entwickler von der Sorge um die Programmierung oder die Servereinrichtung und ermöglicht es ihnen, Anwendungen in wenigen Minuten zu erstellen. Ein Entwickler kann mit Hilfe weniger einfacher Schritte schnell eine mobile App entwerfen.

Die Entwickler führen den gesamten Prozess durch, und das fertige Ergebnis wird als App bereitgestellt, die heruntergeladen und auf einem Smartphone oder Tablet installiert werden kann. Es handelt sich um eine Plattform, die in der Cloud läuft und auf Einfachheit ausgelegt ist.

Ihre Website oder Anwendung kann mit der einfachen und benutzerfreundlichen Schnittstelle in wenigen Minuten erstellt werden. Das Programm ist einfach zu bedienen und bietet eine übersichtliche Preisstruktur, bei der Sie selbst entscheiden können, wie viele Projekte Sie bearbeiten möchten. Alle wichtigen Content-Management-Systeme (CMS) und die Seitenerstellungstools von drag-and-drop sind vollständig in die Plattform integriert. Ebenso können Sie, wie bei Bubble, bei Bedarf Adalo und AppMaster integrieren.

Notion

Notion ist Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen, weil sie sich in den letzten Jahren so gut entwickelt hat. Mit dieser Anwendung können Sie Ihre Ideen und Projekte einfach organisieren, Informationen speichern und einen flexiblen Arbeitsbereich schaffen, der sich an Ihren Anwendungsfall anpasst.

Die Vielseitigkeit von Notion macht es für viele No-Code-Entwickler zu einer All-in-One-Lösung für den Umgang mit Daten. Es ist ein Website-Builder, weil es die Entwicklung und gemeinsame Nutzung von Vorlagen, die Verwendung mehrerer Komponenten zur Speicherung verschiedener Datentypen und sogar die Veröffentlichung Ihres Materials im Internet erleichtert.

Notion kann auch als Dashboard für die Verwaltung Ihrer Daten verwendet und in Ihre Projekte integriert werden, wie AppMaster. Ihr Team und das gesamte Unternehmen können mit Notion zusammenarbeiten, Aufgaben festlegen, Prozesse überwachen und vieles mehr. Diese Art von Funktion ist für ein kleines Unternehmen sogar noch wichtiger. Das Hauptziel von Notion ist es, Teams und Abteilungen die Freiheit und Zusammenarbeit zu ermöglichen, die sie sowohl innerhalb als auch außerhalb des Büros benötigen, und das gelingt ihnen auf bewundernswerte Weise.

Preisgestaltung

Das Personal-Paket ist eine kostenlose Version.

Das Personal Pro-Paket kostet $4 pro Monat.

pro Monat. Das Team-Paket kostet 4 $ pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

$ pro Monat und wird jährlich abgerechnet. Für das Enterprise-Paket gelten individuelle Preise.

Airtable

Der Aufbau von Datenbanken, die den Anforderungen und der Struktur Ihres Unternehmens gerecht werden, ist mit Airtable, einer Lösung von no-code, einfach. Die Oberfläche und die Verwendung von Airtable sind oft mit Tabellenkalkulationen vergleichbar, aber mit Airtable wird alles an einem Ort organisiert, ohne dass mehrere Dokumente erforderlich sind. Es gibt eine Reihe von Funktionen in Airtable, die die Zugänglichkeit für den Benutzer verbessern. Im Airtable-Glossar können Sie sich über die wichtigsten Merkmale informieren.

Aufgrund seiner Produktivitätsmerkmale wird Airtable- ein Tabellenkalkulations-/Datenbank-Hybrid - manchmal als Management-Tool bezeichnet. Airtable Airtable, das sich hervorragend für Einsteiger eignet, kombiniert die Funktionen einer Datenbank mit der Benutzeroberfläche einer Tabellenkalkulation.

Sie können mit Ihren Mitarbeitern online über Airtable kommunizieren, was die Kommunikation erleichtert. Vom Standpunkt der Datenbank aus gesehen ist Airtable einfach zu bedienen und verfügt über mehrere Verbindungen zu anderen Systemen. Insgesamt ist Airtable eine großartige Plattform für die Erstellung datenbankorientierter interner Tools. Sie profitiert auch von dem weit verbreiteten Universe-Vorlagenmarktplatz, was sehr vorteilhaft ist.

Airtable hat eine kostenlose Version, die bis zu 1.200 Datensätze verarbeiten kann. Zwei Wochen Historie und zwei Gigabyte Speicherplatz für Anhänge sind die einzigen Einschränkungen der kostenlosen Version. Für die nächsthöhere Stufe, die Plus-Stufe, müssen Sie 20 $ pro Benutzer und Monat zahlen. Sie erhalten Zugriff auf 5.000 Datensätze, 5 GB Speicherplatz für Anhänge und sechs Monate Protokoll.

No-Code in Sprache

Voiceflow

Es war an der Zeit, dass die Sprachtechnologie zu einem no-code Tool wird, da Google Assistant und Amazons Alexa Siri als beliebteste Sprachassistenten überholt haben. Dank der Funktion von Voiceflow, die ein Hochladen mit nur einem Klick ermöglicht, können Sie im Internet einen Prototyp erstellen oder ihn auf einem Sprachgerät testen. Voiceflow kann mit Google Assistant oder Alexa verwendet werden.

Außerdem gibt es in dem Tool einen Bereich, der nur für die Zusammenarbeit im Team gedacht ist. Voiceflow hat eine großartige Benutzeroberfläche, was es wahrscheinlich auszeichnet. Die Drag-and-Drop-Funktion des No-Code-Programms ermöglicht es Ihnen, Ihre Voice-Apps schnell und auf unterhaltsame Weise grafisch vorzubereiten. Voiceflow hat ein kostenloses Paket, ein Plus-Paket, das 59 US-Dollar pro Monat kostet, und ein Pro-Paket, das 249 US-Dollar pro Monat kostet.

Otter.ai

Die Sprach- und Sprechtechnologie entwickelt sich rasant weiter und bietet den Nutzern mit der Zeit immer mehr Funktionen. Mit der zunehmenden Ausgereiftheit solcher Tools wird es für alle Arten von Menschen einfacher, zahlreiche Plattformen zu nutzen. Otter.ai bietet ein ansprechendes Erlebnis, indem es viele hochmoderne Funktionen wie Live-Transkription, automatische Zusammenfassungen von Besprechungsnotizen, einfache Aufnahmeoptionen und eine Vielzahl von Konnektoren nutzt. Otter begann die Zusammenarbeit mit Zoom und Google Meet für die Live-Transkription. Ganz zu schweigen davon, dass Otter.ai von Dropbox, IBM und Verizon Connect verwendet wird.

Preisgestaltung

Im Folgenden sind die vier Hauptpakete von Otter.ai aufgeführt:

Das Basispaket ist kostenlos erhältlich.

Das Pro-Paket kostet $8,33 pro Monat.

pro Monat. Das Business-Paket kostet $20 pro Monat.

pro Monat. Das Enterprise-Paket verfügt über individuelle Preisgestaltungsmöglichkeiten.

No-code in der Automatisierung

Zapier

Zapier ist eine unkomplizierte No-Code-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, zahlreiche Anwendungen zu verknüpfen und einzigartige Workflows zu entwerfen, um verschiedene Prozesse in Ihrem Unternehmen zu automatisieren. Obwohl Sie für mehr Funktionen bezahlen können, ist die Nutzung kostenlos. Viele Unternehmer, Kreative und Start-ups können ihre Plattformen jetzt mit anderen bekannten Online-Anwendungen kombinieren, was früher nicht möglich war. Es kann eine Herausforderung sein, Programme mithilfe von Code zu integrieren, aber zum Glück macht Zapier dies einfach und mit nur wenigen Klicks möglich.

Viele Benutzer bezeichnen Zapier als "Schweizer Messer", das so viele Probleme auf einfache und effiziente Weise löst. Das spart Zeit, Geld und eine Menge Kopfschmerzen. Die schnelle Einrichtung ist eine der am meisten geschätzten Eigenschaften. Sie spart Zeit und Geld, da das Tool einfach und leicht zu beherrschen ist.

Derzeit verfügt Zapier über mehr als 2000 Verbindungen, darunter solche mit Websites wie Hubspot, MailChimp und Google Sheets. Es gibt Einschränkungen für den kostenlosen Plan, der verfügbar ist. Mit der kostenlosen Version können Sie nur 5 Zaps gleichzeitig betreiben und 100 Aufträge pro Monat erhalten. Dies eignet sich hervorragend für die gelegentliche Nutzung und das Testen von Plattformen, aber bei beliebten Integrationen stoßen Sie schnell an Grenzen. Starter, die nächsthöhere Stufe, bietet 20 Zaps und 750 Aufgaben pro Monat für 19,99 $.

Make (Integromat)

Ein weiterer Dienst für die Automatisierung von Aktivitäten und Prozessen in Anwendungen und Systemen ist Make, früher bekannt als Integromat. Erstellen Sie ein Szenario, das Ihre Daten automatisch transportiert und konvertiert, indem Sie Ihre bevorzugten Anwendungen und Dienste mit nur wenigen Klicks integrieren. Erstellen Sie ein Szenario, das neue Daten in einer einzigen Anwendung oder einem Dienst überwacht, richten Sie die nachfolgenden Module für das gewünschte Ergebnis ein, und Make kümmert sich um den Rest. Wie Zapier bietet auch Make eine Vielzahl von Plugins, um die Integration so einfach wie möglich zu gestalten.

Es funktioniert in erster Linie als no-code Prozessautomatisierungstool und bietet einen visuellen Editor, um die Dinge zu vereinfachen. Sie ziehen die von Ihnen verwendeten Anwendungen per Drag & Drop in das Editor-Tool und synchronisieren dann Ihre bevorzugten Anwendungen. Zwischen den Anwendungen synchronisiert Integromat die Prozesse. Es gibt mehr als 3000 fertige Vorlagen für den ersten Automatisierungsbedarf als Ausgangspunkt.

Preisgestaltung

Der kostenlose Plan von Make ist für die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen sehr nützlich. Es gibt auch ein paar kostenpflichtige Pakete:

Core-Paket, das $9 pro Monat kostet.

pro Monat kostet. Pro-Paket, das 16 $ pro Monat kostet.

pro Monat kostet. Das Teams-Paket kostet 29 US-Dollar pro Monat.

US-Dollar pro Monat. Die Preise für das Enterprise-Paket variieren je nach Anzahl der Anwendungen und Benutzer.

No-code in der Analytik

Google Analytics

Google Analytics hat viele innovative Funktionen und kann Ihnen Daten liefern, die nur Google liefern kann. Daher ist es eine der besten no-code Analytik-Apps auf dem Markt. Da Google Analytics 360 jedoch immer ausgefeiltere Funktionen freischaltet, kommen nicht nur kleine Unternehmen in den Genuss spannender Funktionen wie Berichte, Datenanalyse und Visualisierung, sondern auch größere Unternehmen. Ein großer Vorteil von Google Analytics ist, dass es sich problemlos mit allen anderen Google-Anwendungen verbinden lässt.

Mixpanel

Eine Produktanalyseplattform namens Mixpanel unterstützt Teams dabei, die Ursachen für Kundenabwanderung zu ermitteln, schnelle Entscheidungen zu treffen und bessere Lösungen zu entwickeln. Diese Plattform, die bereits mit über 26.000 Unternehmen (darunter Twitter und Uber) zusammengearbeitet hat, verwandelt Ihre Berichte in CTA, die weitaus effektiver sind.

Die Flexibilität der Berichte von Mixpanel ist ein entscheidender Vorteil. Viele behaupten, dass das System einfach zu bedienen ist, aber das ist bedeutungslos, wenn es nichts gibt, womit man sofort arbeiten kann. Deshalb kombiniert Mixpanel Funktionen, die konfigurierbar und einfach zu bedienen sind.

No-Code im Kundenservice

Intercom

Mit Intercom, das sich selbst als Plattform für Konversationsbeziehungen bezeichnet, können Sie stärkere Kundeninteraktionen aufbauen. Die drei wichtigsten Funktionen sind Live-Chat, Chatbots und ein Helpdesk.

Task Bot : Dieser Chatbot wird sich erst dann einschalten, wenn ein Mitarbeiter die Diskussion beendet oder wenn der Unterhaltung keine Kollegen zugewiesen sind. Zum Beispiel antwortet der Task Bot automatisch "Chatimize antwortet normalerweise in ein paar Minuten", wenn Sie eine Frage stellen.

: Dieser Chatbot wird sich erst dann einschalten, wenn ein Mitarbeiter die Diskussion beendet oder wenn der Unterhaltung keine Kollegen zugewiesen sind. Zum Beispiel antwortet der Task Bot automatisch "Chatimize antwortet normalerweise in ein paar Minuten", wenn Sie eine Frage stellen. Custom Bot - Dieser Chatbot ist völlig einzigartig, mit vorgegebenen Prozessen und Komponenten.

- Dieser Chatbot ist völlig einzigartig, mit vorgegebenen Prozessen und Komponenten. Resolution Bot - Dieser Chatbot antwortet automatisch auf Anfragen Ihrer Kunden (basierend auf Schlüsselwörtern).

Die wichtigste Integration jeder Chatbot-Plattform, Intercom, beinhaltet eine integrierte Live-Chat-Funktion. Außerdem bietet es einen separaten App Store mit über 100 direkten Software-Integrationen. Der App Store ist fantastisch, da jeder Entwickler ihn erweitern kann. Die Telegram-Integration wird zum Beispiel nicht von Intercom selbst angeboten. Sie können diese Verbindung jedoch selbst herstellen, wenn Sie eine App aus ihrem App Store verwenden. Wenn das nicht ausreicht, können Sie mit Hilfe von AppMaster, Zapier oder Make (früher Integromat) eine Schnittstelle zu fast jeder Software auf der Welt herstellen.

Zendesk

Die Tatsache, dass Zendesk in der Lage ist, so viele der am meisten nachgefragten Funktionen zu kombinieren, hebt es wohl von anderen Kundensupportprogrammen ab. Sie kann effizient mit anderen führenden Plattformen wie Grubhub und Mailchimp zusammenarbeiten.

Zendesk ist eine multifunktionale Plattform, die eine Wissensdatenbank, einen Live-Chat und Ticketing-Optionen über No-Code-Funktionen umfasst. Zusätzlich bietet Zendesk eine Vertriebslösung, die Sie mit der Servicelösung kombinieren können, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit und die Arbeit anderer Teams vollständig koordiniert werden. Unendliche Integrationsmöglichkeiten erweitern die Vorteile von Zendesk.

Preisgestaltung

Zendesk hat eine Vielzahl von Preisplänen zur Unterstützung verschiedener Benutzer, wie z.B.:

Suite Team-Paket, das 49 $ pro Monat kostet.

pro Monat kostet. Suite Growth-Paket, das 79 US-Dollar pro Monat kostet.

US-Dollar pro Monat kostet. Professional Suite-Paket für 99 US-Dollar pro Monat.

US-Dollar pro Monat. Suite Enterprise-Paket, das 150 US-Dollar pro Monat kostet.

US-Dollar pro Monat kostet. Für spezielle Geschäftsanforderungen werden auch zusätzliche maßgeschneiderte Pakete angeboten.

No-code im Marketing

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub ist eine der besten No-Code-Marketingplattformen, die derzeit in der Marketingkategorie verfügbar sind. Sie können es sogar mit Ihren bestehenden Websites, Blogs und Landing Pages verwenden, um erfolgreiches Marketingmaterial zu erstellen.

Einige der wichtigsten Funktionen von HubSpot Marketing sind:

Erstellen Sie CTA-Buttons und Bilder, um Kunden zu konvertieren, erstellen Sie Popups und betten Sie Formulare ein, um Leads zu gewinnen.

Erstellen Sie beeindruckende E-Mails und führen Sie mit Leichtigkeit automatisierte oder ausgelöste E-Mail-Kampagnen durch.

Workflows und Automatisierungen können durch die Kombination aller Funktionen erstellt werden, was Ihnen viel Zeit erspart.

Arbeiten Sie mit den Vertriebs- und Support-Teams zusammen, um Ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

GetResponse

GetResponse ist eine hocheffiziente Marketingplattform, mit der Sie eine Vielzahl von Marketingabläufen automatisieren können. Tatsächlich ist es eines der umfassendsten Marketing-Tools, die Sie auf dem Markt finden können, um erfolgreiche Marketing-Kampagnen durchzuführen.

Einige der wichtigsten Funktionen von GetResponse sind:

Nutzung von Tools wie E-Mail-Ersteller, automatische Beantwortung von E-Mails, Verwaltung von E-Mail-Metriken, Massenversand von E-Mails, Bearbeitung einer Vielzahl von Transaktions-E-Mails und Verwaltung von E-Mail-Marketing-Kampagnen.

Erstellen Sie eine Website mit einem Website-Builder und Funktionen wie einem Erstellungs-Tool, das KI-Algorithmen verwendet, vordefinierten Vorlagen, einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und einer umfassenden Domain-Verwaltung, um Ihr eigenes Unternehmen online zu vermarkten.

Die Automatisierung des Workflows wird durch die Verwendung verschiedener Marketingmetriken, automatisierter Prozesse und Produktvorschläge für Ihr Unternehmen erleichtert.

Nutzen Sie die Bildschirmfreigabe, eine CTA-Schaltfläche, verschiedene Webinare, ein Whiteboard und Umfragen, während Sie Webinare veranstalten, um Ihr Zielpublikum anzulocken.

Fazit

Das Fazit ist, dass die no-code Bewegung jede Branche auf die eine oder andere Weise durchdrungen hat. Die in diesem Artikel besprochenen no-code App-Design-Tools sind einige der führenden Namen in der Branche. Sie können sogar noch mehr Optionen in der Branche finden.

Daher wird mit der steigenden Nachfrage nach no-code Technologie auch die Zahl der drag-and-drop App-Builder und no-code Tools weiter zunehmen. Wenn Sie sich auf ein effizientes und perfektes no-code Tool wie AppMaster verlassen, können Sie problemlos mobile Apps und Webanwendungen mit effizienten Backends erstellen und Ihre Systemanforderungen erfüllen.