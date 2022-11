Il ne fait aucun doute que l'approche du développement no-code et les créateurs d'applications par glisser-déposer ont changé la donne dans le secteur du développement de logiciels. Il existe une large collection d'outils de conception no-code disponibles sur Internet qui rendent le développement sans code facile, fluide et rapide pour toutes sortes de personnes, même celles qui n'ont aucune expertise technique.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur les bases du développement no-code et sur certains des meilleurs outils de conception no-code que vous pouvez utiliser pour créer des applications fiables, sécurisées et efficaces. La bonne nouvelle, c'est que les outils no-code ne sont pas limités à une industrie ou à un secteur particulier. Au contraire, ils peuvent être utilisés pour répondre aux exigences de diverses industries.

Commençons par quelques notions de base.

Qu'est-ce que no-code?

La question de savoir ce qu'est exactement no-code n'a pas de réponse unique et spécifique car elle inclut une variété de facteurs. En général, le terme "no-code" représente une méthode de développement de logiciels qui s'éloigne de la forme traditionnelle de l'écriture du code et s'oriente vers l'utilisation de technologies plus automatisées, comme la génération de code basée sur l'IA, pour créer des applications personnalisées sans avoir de compétences en codage.

Cette procédure peut inclure l'utilisation d'applications interactives, de bibliothèques de code, de constructeurs d'applications drag-and-drop et d'outils de génération de code basés sur l'IA qui facilitent la création de programmes compliqués sans écrire une seule ligne de code. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de passer par le processus traditionnel d'obtention d'un diplôme en informatique pour développer des applications.

Traditionnellement, le code est écrit à l'aide d'un IDE par un développeur ou un programmeur (environnement de développement intégré). Il faut des années pour devenir compétent en matière d'écriture de code, ce qui représente un véritable défi. En outre, il y a souvent de nombreux langages et cadres de programmation à maîtriser.

Grâce aux outils no-code, vous n'avez pas besoin d'écrire du code pour créer une application Web, un site Web, une base de données, etc. Les outils No Coding vous permettent de cliquer ou de glisser-déposer au lieu de coder. L'utilisateur interagit généralement avec une GUI (interface utilisateur graphique). La programmation visuelle, qui n'est pas un terme nouveau, est un nom commun pour cette approche de la création de logiciels via une interface utilisateur graphique.

Le No Coding est une excellente technique pour développer et tester de nouvelles idées sans se soucier des aspects techniques de l'apprentissage des langages de codage et des cadres de développement. Vous pouvez rapidement tester vos idées et voir comment elles fonctionnent dans le monde réel en utilisant une plateforme no-code qui vous permet de concevoir et de déployer des applications. Cela vous offre ensuite la possibilité d'affiner et de tester vos idées avant de terminer le déploiement de l'application.

Impact du mouvement no-code

No-code Les outils de développement perturbent le secteur du développement logiciel de différentes manières. Par conséquent, le mouvement no-code est considéré comme une révolution qui créera de nombreux concepteurs d'applications et hommes d'affaires, car davantage de personnes, qu'elles soient techniques ou non, peuvent développer des applications selon leurs différentes idées. L'approche de développement no-code crée de nombreuses opportunités, surtout avec la croissance constante du secteur du développement informatique.

Le "no-code" ne signifie pas vraiment "no-code".

Une idée fausse très répandue à propos des outils et de l'approche de développement "no-code" est que, puisqu'il s'agit d'une approche "no-code", l'application mobile ou web que vous développez avec elle aura no-code. Ce n'est pas vrai. Le mouvement No-code vise à introduire des outils et des technologies de développement sans code qui ne nécessitent pas de compétences en codage. Néanmoins, l'outil de développement no-code de votre choix générera certainement un certain type de code pour créer des applications personnalisées ou des applications natives.

Par exemple, si vous utilisez AppMaster, il vous fournira divers outils d'édition visuelle puissants grâce auxquels vous pourrez créer une application. Vous n'avez pas à écrire de code vous-même, mais AppMaster créera 22 000 lignes de code par seconde dans le langage Go. Cela montre que vous pouvez vous fier à un outil de développement sans code comme AppMaster pour créer une application sans connaître vous-même un langage de codage, même si du code en langage Go sera généré en arrière-plan.

Que puis-je faire avec un outil no-code ?

Aujourd'hui, un outil no-code vous permet de faire pratiquement n'importe quoi grâce aux fonctionnalités modernes et fiables des plateformes no-code. Vous pouvez effectuer un grand nombre d'actions sans vous rendre compte qu'elles ne sont pas conformes à un code. Plusieurs options existent, de la construction d'applications web au développement d'applications mobiles uniques.

Avec les solutions d'automatisation sans code, vous pouvez automatiser des processus au travail ou à la maison, gérer vos données et même être payé par le biais des applications. Vous pouvez même créer une application pour votre usage personnel sans la télécharger sur les magasins d'applications.

La plupart des outils no-code ont une interface drag-and-drop facile à utiliser pour vous aider à créer des applications web et mobiles. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez conçu une enquête en ligne ? C'était aussi no-code. No-code utilise une variété d'outils et n'est pas concentré sur un seul secteur de l'économie ou une seule ligne d'emploi.

Les types d'outils no-code

No-code Les outils sans code sont aussi variés que les types d'applications qu'ils permettent de développer. Comme la plupart de ces outils sont dotés de fonctions diverses, il est difficile de les classer dans une seule catégorie, à moins que les créateurs du logiciel ne l'indiquent expressément. Il est plus facile de comprendre les différents types d'outils no-code en les classant en fonction des applications de base qu'ils sont censés développer.

Création de sites Web

Certains créateurs de sites Web utiles, tels que Bubble et Webflow, vous permettent de créer des sites Web à part entière sans avoir à écrire vous-même une seule ligne de code. La création de sites Web via no-code est un moyen intelligent de créer rapidement un site Web, car la plupart des sociétés, des entreprises et même des particuliers ont aujourd'hui besoin d'un site Web à différentes fins, comme un site de commerce électronique pour les boutiques en ligne.

App building

AppMaster et Adalo sont deux des principales plateformes que vous pouvez utiliser pour la création d'applications no-code. Tous les créateurs d'applications sans code ont pour objectif de vous aider à créer des applications natives et/ou hybrides sans passer par le processus long et coûteux de l'apprentissage du code et des procédures traditionnelles de développement d'applications.

Le type de fonctionnalités disponibles dans les outils de création d'applications no-code est également utile aux développeurs professionnels pour créer des applications d'entreprise rapidement et efficacement. Les créateurs d'applications No-code deviennent de plus en plus conviviaux avec le temps, ce qui vous permet de créer des applications encore plus sophistiquées et des applications Web progressives pour les présenter facilement au grand public.

Bases de données

No-code Les plateformes permettant de créer, d'organiser et de gérer des bases de données sont devenues assez courantes et populaires. L'importance de ces plateformes ne peut être sous-estimée. Elles sont utiles pour gérer les bases de données de différents types de programmes, de sites web, d'applications mobiles et d'applications web. AppMaster Les sites Notion et Airtable sont parmi les outils no-code les plus populaires pour la gestion des bases de données.

Voix

Les applications vocales n'ont cessé de gagner en popularité au cours des dernières années. Les gens recherchent de plus en plus d'intégrations vocales partout. Des technologies telles que Alexa ou Siri ont joué un rôle essentiel dans la croissance rapide de leur population. Les fonctions vocales telles que la recherche simplifient tout, et il est toujours amusant d'apprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas accomplir avec une simple commande vocale. Des outils sans code vous permettent d'ajouter de telles fonctions à vos applications mobiles.

Les personnes qui comprennent l'importance des fonctions vocales veulent mettre en œuvre des techniques plus efficaces pour nous permettre d'utiliser notre voix sans code et créer des solutions vocales sans code. Parmi les solutions qui peuvent vous aider à adapter vos consommateurs à la commodité de la technologie vocale, citons Voiceflow et Otter.ai.

Automatisation

Sans outil d'automatisation du flux de travail, beaucoup d'entreprises risqueraient d'échouer complètement. À notre époque, tout le monde veut que tout soit parfait, rapide et ponctuel, mais répondre à cette demande dépasse la capacité des êtres humains pour de nombreuses entreprises, en particulier les petites entreprises.

Il est donc clair qu'un outil d'automatisation des flux de travail sans code est un grand besoin à l'époque actuelle. No-code automatisation signifie l'automatisation des processus de l'entreprise pour produire des résultats rapides et efficaces. Par conséquent, les plateformes d'automatisation sans code telles que AppMaster, Automate.io, Juphy et Zapier sont là pour rester et aider de nombreuses entreprises à produire des produits fiables no-code.

Analytique

Tout comme l'automatisation, l'analyse est un autre élément important de différents secteurs et entreprises. L'analytique consiste à mesurer le succès d'une entreprise ou d'une campagne de marketing à l'aide de technologies modernes, telles que les outils d'IA, afin de prendre des décisions commerciales intelligentes.

Bien entendu, l'analytique ne se limite pas aux calculs et aux rapports, comme le montrent les solutions analytiques sans code telles que Obviously.ai et Mixpanel. Les fonctions graphiques et drag-and-drop rendent le travail beaucoup plus simple, plus rapide et même plus agréable.

Le service client

Un bon service client est une caractéristique partagée par toutes les entreprises SaaS qui réussissent. Cela dit, il est essentiel que vous amélioriez votre service client au plus haut niveau. Et lorsque la perfection est votre objectif, l'utilisation du no-code est l'option la plus rapide et la plus pratique. Vous pouvez utiliser des plateformes comme Zendesk et Intercom à cette fin.

Marketing

Toute entreprise doit inclure le marketing dans ses opérations. C'est pourquoi plusieurs solutions du site no-code sont consacrées à différentes méthodes de marketing, notamment le marketing conversationnel, le marketing des médias sociaux et le marketing par e-mail. L'objectif principal des outils de marketing sans code est de vous aider à naviguer dans le secteur du marketing, qui évolue rapidement, et à mener des campagnes réussies afin de toucher davantage de personnes et de réaliser plus de profits. MailChimp et HubSpot Marketing Hub sont quelques exemples de ces outils. Maintenant que vous connaissez les principaux types de plates-formes no-code, vous pouvez mieux comprendre les caractéristiques et les avantages des applications no-code qui sont disponibles pour répondre aux besoins des différents secteurs mentionnés ci-dessus.

Créateurs de sites Web sans code

Webflow

Vous pouvez développer et publier des sites Web réactifs en utilisant Webflow, une plateforme de création de sites Web. Elle est capable de convertir les codes HTML5, CSS3 et JavaScript en une toile entièrement visuelle, ce qui vous permet de créer votre site Web sans avoir à toucher au codage.

Il est également possible d'utiliser l'outil sémantique de Webflow de diverses manières. Par exemple, si vous souhaitez que les développeurs ajoutent du code personnalisé, vous pouvez le leur transmettre ou le publier sur le Web. La plupart des créateurs de sites Web vous permettent de personnaliser votre site Web dans une certaine mesure, mais avec Webflow, vous avez l'impression de pouvoir écrire un code personnalisé aussi simplement et sous votre contrôle. Il est également très personnalisable. Vous pouvez partir de zéro et créer un site Web entièrement réactif exactement comme vous le souhaitez, ou si vous voulez aller plus vite, vous pouvez utiliser un modèle.

Tarification

Les plans individuels, les plans de site et les plans d'entreprise ont tous des points de prix et des niveaux distincts sur Webflow. Les plans de site, l'un des types de plans les plus populaires, comprennent trois niveaux en plus du plan gratuit :

Le forfait de base coûte 12 $ par mois.

par mois. Le forfait CMS coûte 16 $ par mois.

par mois. Le forfait entreprise coûte 36 $ par mois.

par mois. Le forfait Entreprise a des coûts variables en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur.

Bubble

Bubble no-code est un constructeur d'applications qui produit des biens fonctionnant efficacement sur les navigateurs mobiles et Web. Toutes les fonctionnalités que vous souhaitez développer sont possibles, y compris les flux d'informations, l'interaction en temps réel et les conversations de communication. En outre, vous pouvez inclure du matériel dynamique, ce qui améliore l'interface utilisateur de votre application et la rend plus attrayante. Un est également capable de gérer le déploiement et la sécurité. Bubble

Avec Bubble.io, vous pouvez concevoir et déployer rapidement une application complète tout en faisant évoluer votre entreprise de manière efficace. Il est à la fois pratique et simple à utiliser, et il dispose d'un solide ensemble d'outils internes. Un autre point fort de Bubble est qu'elle offre un large éventail de plugins et d'intégrations que vous pouvez utiliser pour étendre les fonctions avec des services tiers. Si la fonctionnalité de Bubble ne vous suffit pas, vous pouvez l'intégrer à un outil plus puissant no-code AppMaster.

Tarification

Le site Bubble est proposé dans les formules suivantes :

Une version gratuite avec des fonctions limitées.

Le paquet personnel qui coûte 25 $ par mois.

par mois. La formule professionnelle coûte 115 $ par mois.

par mois. La formule de production coûte 475 $ par mois.

No-code app builders

AppMaster

AppMaster est l'une des plateformes no-code les plus puissantes, créée pour aider les organisations ainsi que les personnes non techniques à développer des applications web et mobiles natives avec de puissantes bases de données. Avec l'aide de cet outil, vous pouvez développer le produit minimum viable de votre application et même la transformer en une application d'entreprise à part entière capable de gérer un grand nombre de fonctionnalités sophistiquées rapidement et efficacement.

Les principales caractéristiques de AppMaster sont les suivantes :

En toute liberté, créez des bases de données fiables avec un outil d'édition visuelle simple dans un format compatible avec PostgreSQL.

Utilisez une interface conviviale de type glisser-déposer et de nombreuses fonctions pour gérer une logique commerciale complexe.

Créez et contrôlez l'accès aux API, mettez en place un intergiciel pour la configuration des points de terminaison et produisez automatiquement la documentation des API.

Créez rapidement des tableaux de bord en ligne à l'aide de pages créées automatiquement et de composants préfabriqués.

Créez des applications mobiles (natives iOS et Android) et publiez-les sur Google Play et l'App Store.

Exportez les binaires et le code source à tout moment en déployant votre application en plusieurs parties via le cloud moderne d'AppMaster ou d'autres systèmes de cloud populaires comme AWS et Google Cloud.

et Google Cloud. Activez l'application que vous avez conçue et utilisez des modules pour la relier à vos outils préférés tels que Slack , Stripe , et bien d'autres.

Tarification

Le site AppMaster propose les formules suivantes :

Une version d'essai avec des fonctions limitées.

avec des fonctions limitées. Le paquet Startup coûte 165 $ par mois.

coûte 165 $ par mois. Le forfait Startup+ forfait coûte 259 $ par mois.

forfait coûte 259 $ par mois. Le forfait Business forfait coûte 855 $ par mois.

forfait coûte 855 $ par mois. Enterprise Le forfait a des coûts variables en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur.

Adalo

Adalo est un créateur d'applications mobiles rapide et facile qui vous permet d'ajouter automatiquement des interactions et de créer une application avec la mise en page et les fonctionnalités de votre choix. L'application est très facile à intégrer à votre API si vous l'avez préparée au préalable. Plus important encore, Adalo permet de créer rapidement des versions d'applications iOS et Android afin que vos consommateurs n'aient pas à attendre leur version.

Vous pouvez créer des pages de renvoi, des applications mobiles et des sites Web réactifs à l'aide d'Adalo. Un éditeur WYSIWYG, une prise en charge multilingue, des outils de référencement intégrés, un système de gestion de contenu, une intégration des réseaux sociaux et d'autres fonctionnalités sont inclus.

L'objectif principal du programme est de permettre aux gens de créer des applications mobiles intuitives et conviviales sans avoir à apprendre à coder. Le développement d'applications pour des plateformes telles que iOS, Android, Windows et autres est simplifié pour les développeurs par le logiciel. Il leur évite de se soucier du codage ou de la configuration des serveurs et leur permet de créer des applications en quelques minutes. Un développeur peut concevoir rapidement une application mobile à l'aide de quelques étapes simples.

Les développeurs effectuent l'ensemble du processus, et le résultat final est fourni sous la forme d'une application prête à être téléchargée et installée sur un smartphone ou une tablette. Il s'agit d'une plateforme qui fonctionne sur le cloud et qui est conçue dans un souci de simplicité.

Votre site Web ou votre application peut être créé en utilisant son interface simple et conviviale en quelques minutes. Le programme est facile à utiliser et offre une structure de prix directe qui vous permet de choisir le nombre de projets sur lesquels vous souhaitez travailler. Tous les principaux systèmes de gestion de contenu (CMS) et les outils de création de pages drag-and-drop sont entièrement intégrés à la plate-forme. De même, comme dans le cas de Bubble, si nécessaire, vous pouvez intégrer Adalo et AppMaster.

Bases de données sans code

Notion

Notion a probablement déjà attiré votre attention en raison du succès qu'il a rencontré ces dernières années. Avec cette application, vous pouvez facilement organiser vos idées et vos projets, sauvegarder des informations et créer un espace de travail flexible qui s'adapte à votre cas d'utilisation.

Pour de nombreux développeurs no-code, la polyvalence de Notion en fait une solution tout-en-un pour la manipulation des données. Il s'agit d'un constructeur de sites Web car il permet de développer et de partager facilement des modèles, d'utiliser plusieurs composants pour stocker différents types de données et même de publier votre matériel sur Internet.

Notion peut également être utilisé comme un tableau de bord pour gérer vos données et être intégré à vos projets, comme AppMaster. Votre équipe et l'ensemble de l'entreprise peuvent collaborer, définir des tâches, surveiller les processus et faire beaucoup plus avec Notion. Ce type de fonctionnalité est encore plus important pour une petite entreprise. L'objectif principal de Notion est de fournir aux équipes et aux départements la liberté et la coopération dont ils ont besoin à l'intérieur et à l'extérieur du bureau, et ils réussissent admirablement dans cette entreprise.

Tarification

Le package Personal fait office de version gratuite.

Le forfait Personal Pro coûte 4 $ par mois.

par mois. Le forfait équipe coûte 4 $ par mois et est facturé annuellement.

par mois et est facturé annuellement. La formule entreprise a un prix personnalisé.

Airtable

La création de bases de données adaptées aux exigences et à la structure de votre entreprise est facile avec Airtable, une solution no-code. Bien que l'interface et l'utilisation de Airtable soient souvent comparables à celles des feuilles de calcul, tout est organisé en un seul endroit, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser plusieurs documents avec Airtable. Il existe un certain nombre de fonctionnalités dans Airtable qui améliorent l'accessibilité pour les utilisateurs. Le glossaire d'Airtable peut être utilisé pour connaître ses principales caractéristiques.

En raison de ses caractéristiques de productivité, Airtable- un hybride de feuille de calcul et de base de données - est parfois considéré comme un outil de gestion. Airtable Airtable, qui est idéal pour les novices, combine les fonctionnalités d'une base de données avec l'interface utilisateur d'un tableur.

Vous pouvez communiquer avec vos collègues de travail en ligne à l'aide de Airtable, qui facilite la communication. Du point de vue des bases de données, Airtable est facile à utiliser et possède plusieurs connexions avec d'autres systèmes. Globalement, Airtable est une excellente plate-forme pour créer des outils internes axés sur les bases de données. Elle bénéficie également de la place de marché de modèles Universe, largement utilisée, ce qui est tout à fait bénéfique.

Airtable dispose d'une version gratuite permettant de traiter jusqu'à 1 200 enregistrements. Deux semaines d'historique et deux gigaoctets d'espace pour les pièces jointes sont les seules restrictions de la version gratuite. Vous devez payer 20 dollars par utilisateur et par mois pour le niveau Plus, qui est le niveau supérieur. Vous avez accès à 5 000 enregistrements, à 5 Go d'espace pour les pièces jointes et à six mois d'historique.

Pas de code dans la voix

Voiceflow

Il était temps que la technologie vocale devienne un outil no-code, Google Assistant et Alexa d'Amazon ayant dépassé Siri comme assistants vocaux les plus populaires. Grâce à la fonctionnalité de Voiceflow qui permet de télécharger en un clic, vous pouvez créer un prototype sur internet ou le tester sur un appareil vocal. Voiceflow peut être utilisé avec Google Assistant ou Alexa.

De plus, il y a une zone dans l'outil désignée juste pour le travail d'équipe pendant que vous travaillez ensemble. Voiceflow a une excellente interface utilisateur, ce qui est probablement ce qui le distingue. La fonction "glisser-déposer" de ce programme sans code vous permet de préparer vos applications vocales rapidement et de manière amusante sur le plan graphique. Voiceflow propose une formule gratuite, une formule Plus qui coûte 59 dollars par mois et une formule Pro qui coûte 249 dollars par mois.

Otter.ai

La technologie vocale et vocale évolue rapidement et offre de plus en plus de fonctionnalités aux utilisateurs avec le temps. Avec la plus grande sophistication de ces outils, il devient plus facile pour toutes sortes de personnes d'utiliser de nombreuses plateformes. Otter.ai offre une expérience engageante en utilisant de nombreuses fonctionnalités de pointe comme la transcription en direct, les résumés automatisés des notes de réunion, les choix d'enregistrement simples et une tonne de connecteurs. Otter a commencé à collaborer avec Zoom et Google Meet pour la transcription en direct. Sans oublier que Otter.ai est utilisé par Dropbox, IBM, et Verizon Connect.

Tarification de

Voici les quatre principales formules de Otter.ai:

Le paquet de base est disponible gratuitement.

Le package Pro coûte 8,33 $ p par mois.

par mois. Le paquet business coûte 20 $ par mois.

par mois. Le paquet Entreprise a des procédures de tarification personnalisées.

No-code dans l'automatisation

Zapier

Zapier est une solution no-code simple qui vous permet de relier de nombreuses applications et de concevoir des flux de travail uniques pour automatiser divers processus dans votre organisation. Bien que vous puissiez payer pour plus de fonctionnalités, son utilisation est gratuite. De nombreux entrepreneurs, créateurs et startups peuvent désormais combiner leurs plateformes avec d'autres applications en ligne bien connues, ce qui n'était pas faisable auparavant. Il peut être difficile d'intégrer des programmes en utilisant du code, mais heureusement, Zapier rend la chose simple et faisable en quelques clics.

De nombreux utilisateurs considèrent Zapier comme un "couteau suisse" qui résout de nombreux problèmes de manière simple et efficace. Vous économisez du temps, de l'argent et un gros mal de tête. L'installation rapide est l'une des caractéristiques les plus appréciées. Elle permet de gagner du temps et de l'argent puisque l'outil est simple et facile à maîtriser.

Actuellement, Zapier compte plus de 2 000 connexions, y compris avec des sites Web comme Hubspot, MailChimp et Google Sheets. Il existe des restrictions sur le plan gratuit qui est disponible. Vous êtes limité à l'exécution simultanée de 5 Zaps et à la réception de 100 travaux par mois avec le niveau gratuit. Cette formule est idéale pour une utilisation occasionnelle et pour tester la plateforme, mais vous vous heurterez rapidement à des restrictions pour les intégrations populaires. Starter, le niveau supérieur, offre 20 Zaps et 750 tâches par mois pour 19,99 $.

Make (Integromat)

Un autre service permettant d'automatiser des activités et des processus vers des applications et des systèmes est Make, précédemment connu sous le nom de Integromat. Créez un scénario qui transporte et convertit automatiquement vos données en intégrant vos applications et services préférés en quelques clics seulement. Créez un scénario qui surveille les nouvelles données dans une seule application ou un seul service, configurez les modules suivants pour le résultat souhaité et Make s'occupera du reste. Comme Zapier, Make offre une grande variété de plugins pour rendre l'intégration aussi simple que possible.

Il fonctionne principalement comme un outil d'automatisation des processus no-code et fournit un éditeur visuel pour simplifier les choses. En particulier, vous faites glisser et déposez les applications que vous utilisez dans l'outil de l'éditeur avant de synchroniser vos applications préférées. Entre les applications, Integromat synchronise les processus. Il existe plus de 3000 modèles prêts à l'emploi pour les premiers besoins d'automatisation comme point de départ.

Tarification

Le plan gratuit de Make est très utile pour répondre aux besoins de base. Il existe également quelques formules payantes :

Le package Core qui coûte 9 $ par mois.

par mois. Pro package qui coûte 16 $ par mois.

par mois. La formule Teams qui coûte 29 $ par mois.

par mois. La formule Enterprise a des prix variables en fonction du nombre d'applications et d'utilisateurs.

No-code dans l'analytique

Google Analytics

Google Analytics possède de nombreuses fonctionnalités de pointe et peut vous fournir des données que seul Google peut fournir. Il s'agit donc de l'une des meilleures applications d'analyse no-code disponibles sur le marché. Toutefois, à mesure que Google Analytics 360 débloque des fonctionnalités de plus en plus sophistiquées, des fonctions passionnantes comme la création de rapports, l'analyse et la visualisation des données ne sont pas seulement appréciées par les petites entreprises, mais aussi étendues aux grandes sociétés. L'un des grands avantages de Google Analytics est qu'il se connecte facilement à toutes les autres applications Google.

Mixpanel

Une plateforme d'analyse de produits appelée Mixpanel aide les équipes à déterminer les causes du désabonnement, à faire des choix rapides et à créer de meilleures solutions. Cette plateforme, qui a travaillé avec plus de 26 000 organisations (dont Twitter et Uber), transformera vos rapports en CTAs beaucoup plus efficaces.

La flexibilité des rapports de Mixpanel est un avantage clé. De nombreuses personnes affirment que le système est simple à utiliser, mais cela n'a aucun sens s'il n'y a rien sur lequel travailler immédiatement. C'est pourquoi Mixpanel combine des fonctions configurables et faciles à utiliser.

No-code dans le service client

Intercom

Vous pouvez renforcer les interactions avec les clients en utilisant Intercom, qui se présente comme une plate-forme de relations conversationnelles. Les trois éléments qu'elle propose principalement sont le chat en direct, les chatbots et un service d'assistance.

Task Bot : Ce chatbot ne s'engagera pas tant qu'un collègue n'aura pas clos la discussion ou si aucun collègue n'est affecté à la conversation. Par exemple, le Task Bot répond automatiquement "Chatimize répond normalement en quelques minutes" lorsque vous posez une question.

: Ce chatbot ne s'engagera pas tant qu'un collègue n'aura pas clos la discussion ou si aucun collègue n'est affecté à la conversation. Par exemple, le Task Bot répond automatiquement "Chatimize répond normalement en quelques minutes" lorsque vous posez une question. Custom Bot - Ce chatbot est entièrement unique, avec des processus et des composants prédéterminés.

- Ce chatbot est entièrement unique, avec des processus et des composants prédéterminés. Resolution Bot - Ce chatbot répond automatiquement aux demandes de vos clients (sur la base de mots-clés).

L'intégration la plus cruciale de toute plateforme de chatbot, Intercom, comprend une fonction intégrée de chat en direct. En outre, elle offre également un App Store distinct avec plus de 100 intégrations logicielles directes. L'App Store est fantastique car tout développeur peut y ajouter des éléments. Par exemple, l'intégration de Telegram n'est pas proposée par Intercom lui-même. Cependant, vous pouvez établir cette connexion vous-même si vous utilisez une application de leur magasin d'applications. Si cela ne suffit pas, vous pouvez vous interfacer avec presque tous les logiciels de la planète en utilisant AppMaster, Zapier ou Make (anciennement Integromat).

Zendesk

Le fait que Zendesk soit capable de combiner autant de fonctionnalités parmi les plus demandées est sans doute ce qui le distingue des autres logiciels de support client. Il peut fonctionner efficacement avec d'autres plateformes de premier plan comme Grubhub et Mailchimp.

Zendesk est une plateforme multifonctionnelle qui comprend une base de connaissances, un chat en direct et des options de billetterie grâce à des fonctions sans code. En outre, Zendesk propose une solution de vente que vous pouvez combiner avec la solution de service pour garantir que votre travail et celui des autres équipes sont parfaitement coordonnés. Des possibilités d'intégration infinies renforcent encore les avantages de Zendesk.

Tarification

Zendesk dispose d'une variété de plans tarifaires pour soutenir différents utilisateurs, tels que :

Suite Team package qui coûte 49 $ par mois.

par mois. Suite Growth package qui coûte 79 $ par mois.

par mois. Le forfait Professional Suite, qui coûte 99 $ par mois.

par mois. Suite Enterprise, qui coûte 150 $ par mois.

par mois. D'autres forfaits personnalisés sont également proposés pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

No-code en marketing

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub est l'une des meilleures plateformes de marketing no-code actuellement disponibles dans la catégorie marketing. Vous pouvez même l'utiliser avec vos sites Web, blogs et pages de renvoi existants pour créer du matériel de marketing efficace.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de HubSpot Marketing:

Créer des boutons CTA et des images pour convertir les clients, créer des popups et intégrer des formulaires pour capturer des prospects.

Créez des e-mails époustouflants et menez des campagnes d'e-mailing automatisées ou déclenchées en toute simplicité.

Les flux de travail et l'automatisation peuvent être réalisés en combinant toutes les fonctions, ce qui vous fera gagner des heures de temps.

Collaborez avec les équipes de vente et d'assistance pour offrir aux clients des expériences transparentes.

GetResponse

GetResponse est une plateforme marketing très efficace qui vous permet d'automatiser un large éventail de procédures marketing. En fait, il s'agit de l'un des outils marketing les plus complets que vous puissiez trouver sur le marché pour mener des campagnes marketing réussies.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de GetResponse:

Utiliser des outils tels que les créateurs d'emails, répondre automatiquement aux emails, gérer les métriques des emails, envoyer des emails en masse, gérer une variété d'emails transactionnels et gérer les campagnes de marketing par email.

Créez un site Web à l'aide d'un constructeur de sites Web et de fonctionnalités, notamment un outil de création qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle, des modèles préétablis, un éditeur drag-and-drop convivial et une gestion globale du domaine pour commercialiser votre propre entreprise en ligne.

L'automatisation du flux de travail devient plus facile en utilisant différentes mesures de marketing, des processus automatisés et des suggestions de produits pour votre entreprise.

Utilisez le partage d'écran, un bouton CTA, divers webinaires, un tableau blanc et des enquêtes lors de l'organisation de webinaires pour attirer votre public cible.

Conclusion

En conclusion, le mouvement no-code a pénétré tous les secteurs d'activité d'une manière ou d'une autre. Les outils de conception d'applications no-code évoqués dans cet article font partie des grands noms du secteur. Vous pouvez trouver encore plus d'options dans l'industrie.

Par conséquent, avec la demande croissante de la technologie no-code, le nombre de constructeurs d'applications drag-and-drop et d'outils no-code ne cessera également d'augmenter. no-code En vous appuyant sur un outil efficace et parfait comme AppMaster, vous pouvez facilement créer des applications mobiles et des applications Web avec des backends efficaces et répondre à vos exigences système.