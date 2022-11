Non c'è dubbio che l'approccio di sviluppo no-code e i costruttori di applicazioni drag-and-drop siano emersi come elementi di cambiamento nel settore dello sviluppo del software. Su Internet è disponibile una vasta gamma di strumenti di progettazione no-code che rendono lo sviluppo no-code facile, fluido e veloce per tutti i tipi di persone, anche per quelle prive di competenze tecniche.

In questo articolo scoprirete le basi dello sviluppo no-code e alcuni dei migliori strumenti di progettazione no-code che potete utilizzare per creare applicazioni affidabili, sicure ed efficienti. La cosa positiva è che gli strumenti di no-code non sono limitati a un particolare settore o industria. Al contrario, possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti di vari settori.

Iniziamo con alcune nozioni di base.

Che cos'è no-code?

La domanda su cosa sia esattamente no-code non ha un'unica risposta specifica, in quanto comprende una varietà di fattori. In generale, il termine "no-code" rappresenta un metodo di sviluppo del software che si allontana dalla forma tradizionale di scrittura del codice e si orienta verso l'uso di tecnologie più automatizzate, come la generazione di codice basata sull'intelligenza artificiale, per creare applicazioni personalizzate senza avere alcuna competenza di codifica.

Questa procedura può includere l'uso di app interattive, librerie di codice, drag-and-drop app builders e strumenti di generazione di codice AI che facilitano la creazione di programmi complicati senza scrivere una sola riga di codice. Ciò significa che non è necessario seguire il processo tradizionale di laurea in informatica per sviluppare applicazioni.

Tradizionalmente, il codice viene scritto su IDE da uno sviluppatore o programmatore (ambiente di sviluppo integrato). Per diventare abili nella scrittura del codice occorrono anni e si tratta di un talento impegnativo. Inoltre, spesso ci sono molti linguaggi di programmazione e framework da padroneggiare.

Utilizzando gli strumenti di no-code, non è necessario scrivere codice per creare un'applicazione web, un sito web, un database, ecc. Gli strumenti di non codifica consentono di fare clic o di trascinare e rilasciare invece di codificare. L'utente interagisce tipicamente con GUI (interfaccia grafica utente). La programmazione visiva, che non è un termine nuovo, è un nome comune per questo approccio alla creazione di software tramite un'interfaccia grafica.

Il no coding è un'ottima tecnica per sviluppare e testare nuove idee senza preoccuparsi dei tecnicismi legati all'apprendimento di linguaggi di codifica e framework di sviluppo. È possibile provare rapidamente le proprie idee e vedere come si comportano nel mondo reale utilizzando una piattaforma no-code che consente di progettare e distribuire applicazioni. Questo vi offre la possibilità di perfezionare e testare le vostre idee prima di completare la distribuzione dell'app.

Impatto del movimento no-code

No-code Gli strumenti di sviluppo stanno sconvolgendo il settore dello sviluppo software in molti modi diversi. Pertanto, il movimento no-code è considerato una rivoluzione che creerà molti progettisti di app e imprenditori, perché un numero maggiore di persone, sia tecniche che non, può sviluppare app secondo le proprie idee. L'approccio di sviluppo no-code crea molte opportunità, soprattutto con la costante crescita del settore dello sviluppo informatico.

"No-code" non significa veramente no-code

Un'idea sbagliata comune sugli strumenti no-code e sull'approccio di sviluppo no-code è che, essendo "no-code", l'applicazione mobile o web sviluppata con essi avrà no-code. Tuttavia, non è vero. No-code movimento è tutto incentrato sull'introduzione di strumenti e tecnologie di sviluppo no-code che non richiedono competenze di codifica. Tuttavia, ci sarà sicuramente qualche tipo di codice generato dallo strumento di sviluppo no-code scelto per creare applicazioni personalizzate o native.

Ad esempio, se si utilizza AppMaster, questo strumento fornisce diversi potenti strumenti di editing visivo attraverso i quali è possibile creare un'applicazione. Non è necessario scrivere alcun codice, ma AppMaster creerà 22.000 righe di codice al secondo nel linguaggio Go. Questo dimostra che è possibile affidarsi a uno strumento di sviluppo senza codice come AppMaster per creare un'applicazione senza conoscere alcun linguaggio di codifica, anche se il codice nel linguaggio Go sarà generato nel back-end.

Cosa si può fare con uno strumento no-code?

Oggi, uno strumento no-code consente di creare praticamente qualsiasi cosa, grazie alle moderne e affidabili funzionalità delle piattaforme no-code. È possibile eseguire molte azioni senza rendersi conto che non sono conformi a un codice. Esistono diverse opzioni, dalla costruzione di applicazioni web allo sviluppo di applicazioni mobili uniche.

Con le soluzioni di automazione senza codice, potete automatizzare i processi di lavoro o di casa, gestire i vostri dati e persino essere pagati attraverso le app. È anche possibile creare un'applicazione per uso personale senza caricarla sugli app store.

La maggior parte degli strumenti no-code ha un'interfaccia drag-and-drop facile da usare per aiutarvi a costruire applicazioni web e mobili. Ricordate l'ultima volta che avete progettato un sondaggio online? Anche in quel caso si trattava di no-code. No-code utilizza una varietà di strumenti e non si concentra su un singolo settore dell'economia o su una singola linea di impiego.

I tipi di strumenti no-code

No-code sono molto diversi tra loro, così come diversi sono i tipi di applicazioni che possono essere sviluppati con essi. Poiché la maggior parte di questi strumenti è dotata di diverse funzioni, è difficile classificarli come un unico tipo, a meno che i creatori del software non lo dichiarino espressamente. È più facile comprendere i diversi tipi di strumenti di no-code classificandoli in base alle applicazioni di base che sono destinati a sviluppare.

Costruzione di siti web

Alcuni utili costruttori di siti web, come Bubble e Webflow, consentono di costruire siti web completi senza scrivere una sola riga di codice. La costruzione di siti web tramite i web builder di no-code è un modo intelligente per realizzare rapidamente un sito web, dal momento che la maggior parte delle aziende, delle imprese e persino dei singoli hanno oggi bisogno di un sito web per scopi diversi, come ad esempio un sito di e-commerce per i negozi online.

Costruzione di app

AppMaster e Adalo sono due delle principali piattaforme che si possono utilizzare per no-code creare app. Tutti i costruttori di app no-code hanno lo scopo di aiutarvi a creare applicazioni native e/o ibride senza dover affrontare il lungo e costoso processo di apprendimento del codice e le tradizionali procedure di sviluppo delle app.

Il tipo di funzionalità disponibili negli strumenti per le app no-code è utile anche agli sviluppatori professionisti per creare app aziendali in modo rapido ed efficiente. No-code app builder stanno diventando sempre più facili da usare con il passare del tempo, in modo da poter costruire app ancora più sofisticate e app web progressive per farle conoscere facilmente al grande pubblico.

Database

No-code Le piattaforme per creare, organizzare e gestire i database sono diventate piuttosto comuni e popolari. L'importanza di queste piattaforme non può essere sottovalutata. Sono utili per gestire i database di diversi tipi di programmi, siti web, applicazioni mobili e applicazioni web. AppMaster Notion e Airtable sono tra gli strumenti no-code più popolari per la gestione dei database.

Voce

Le applicazioni vocali sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni. Le persone sono sempre più alla ricerca di integrazioni vocali ovunque. Tecnologie come Alexa o Siri hanno contribuito alla loro rapida crescita. Le funzioni vocali, come la ricerca, semplificano tutto e imparare cosa si può o non si può fare con un solo comando vocale è sempre divertente. Gli strumenti no-code consentono di aggiungere tali funzioni alle applicazioni mobili.

Chi comprende l'importanza delle funzioni vocali vuole implementare tecniche più efficaci per consentirci di utilizzare la nostra voce senza codice e creare soluzioni vocali no-code. Tra le soluzioni che possono aiutarvi ad adattare i vostri consumatori alla comodità della tecnologia vocale ci sono Voiceflow e Otter.ai.

Automazione

Molte aziende rischierebbero di fallire completamente senza uno strumento di automazione del flusso di lavoro. In quest'epoca tutti vogliono che tutto sia perfetto, veloce e puntuale, ma per molte aziende, soprattutto per le piccole imprese, soddisfare questa richiesta va oltre le capacità degli esseri umani.

È chiaro che uno strumento di automazione del flusso di lavoro no-code è una grande necessità nell'era attuale. No-code automazione significa automatizzare i processi aziendali per produrre risultati rapidi ed efficaci. Pertanto, le piattaforme di automazione no-code come AppMaster, Automate.io, Juphy e Zapier sono destinate a rimanere per aiutare molte aziende a produrre prodotti no-code affidabili.

Analisi

Come l'automazione, anche l'analisi è un'altra parte importante di diverse aziende e settori. L'analisi consiste nel misurare il successo di un'azienda o di una campagna di marketing con l'aiuto di tecnologie moderne, come gli strumenti di intelligenza artificiale, per prendere decisioni aziendali intelligenti.

L'analitica è, ovviamente, qualcosa di più del semplice calcolo e della creazione di report, come dimostrano le soluzioni analitiche senza codice come Obviously.ai e Mixpanel. Le funzioni grafiche e drag-and-drop rendono il lavoro molto più semplice, veloce e persino piacevole.

Servizio clienti

Un buon servizio clienti è una caratteristica comune a tutte le aziende SaaS di successo. Detto questo, è fondamentale migliorare il servizio clienti al massimo livello. E quando l'obiettivo è la perfezione, l'utilizzo del no-code è l'opzione più pratica e veloce. A questo scopo potete utilizzare piattaforme come Zendesk e Intercom.

Il marketing

Qualsiasi azienda deve includere il marketing nelle sue operazioni. Di conseguenza, diverse soluzioni di no-code sono dedicate a diversi metodi di marketing, tra cui il marketing conversazionale, il social media marketing e l'email marketing. Lo scopo principale degli strumenti di marketing no-code è quello di aiutarvi a navigare nel frenetico settore del marketing e a condurre campagne di successo in modo da raggiungere più persone e ottenere maggiori profitti. MailChimp e HubSpot Marketing Hub sono alcuni esempi di tali strumenti. Ora che conoscete i principali tipi di piattaforme no-code, potete comprendere meglio le caratteristiche e i vantaggi delle app di no-code disponibili per soddisfare i diversi settori discussi sopra.

Costruttori di siti web no-code

Webflow

È possibile sviluppare e pubblicare siti web responsive utilizzando Webflow, una piattaforma per la creazione di siti web. È in grado di convertire i codici HTML5, CSS3 e JavaScript in una tela completamente visiva, consentendovi di creare il vostro sito web senza dover toccare la codifica.

È inoltre possibile utilizzare lo strumento semantico di Webflow in diversi modi. Ad esempio, se si desidera che gli sviluppatori aggiungano codice personalizzato, è possibile trasmetterlo a loro o pubblicarlo sul web. Con la maggior parte dei costruttori di siti web è possibile personalizzare il proprio sito fino a un certo livello, ma con Webflow è semplice e sotto il proprio controllo come scrivere codice personalizzato. È anche molto personalizzabile. Si può partire da zero e creare un sito web completamente reattivo esattamente come lo si desidera, oppure, se si vuole procedere più rapidamente, si può utilizzare un modello.

Prezzi

I piani individuali, i piani sito e i piani per le postazioni di lavoro hanno tutti punti e livelli di prezzo distinti su Webflow. I piani sito, uno dei tipi di piano più popolari, comprendono tre livelli oltre al piano gratuito:

Il pacchetto base costa 12 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto CMS costa 16 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto business costa 36 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto Enterprise ha costi variabili a seconda delle esigenze specifiche dell'utente.

Bubble

Bubble è un costruttore di app no-code che produce prodotti che funzionano in modo efficiente su cellulari e browser web. È possibile sviluppare qualsiasi funzione, compresi i feed di notizie, l'interazione in tempo reale e le conversazioni di comunicazione. Inoltre, è possibile includere materiale dinamico, migliorando l'interfaccia utente dell'applicazione e rendendola più coinvolgente. Bubble è anche in grado di gestire la distribuzione e la sicurezza.

Con Bubble.io è possibile progettare e distribuire rapidamente un'intera applicazione, scalando efficacemente la propria attività. È pratico e semplice da usare allo stesso tempo e dispone di un solido set di strumenti interni. Un altro aspetto positivo di Bubble è che offre un'ampia gamma di plugin e integrazioni da utilizzare per espandere le funzioni con servizi di terze parti. Se le funzionalità di Bubble non vi bastano, potete integrarlo con uno strumento più potente no-code AppMaster.

Prezzi

Bubble ha i seguenti pacchetti:

Una versione gratuita con funzioni limitate.

Un pacchetto personale che costa 25 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto professionale costa 115 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto di produzione costa 475 dollari al mese.

Costruttori di app no-code

AppMaster

AppMaster è una delle più potenti piattaforme no-code create per assistere le organizzazioni e i non addetti ai lavori nello sviluppo di applicazioni web e mobile native con potenti database. Con l'aiuto di questo strumento, è possibile sviluppare il prodotto minimo realizzabile della propria applicazione e persino trasformarlo in un'applicazione aziendale completa, in grado di gestire molte funzioni sofisticate in modo rapido ed efficiente.

Le caratteristiche principali di AppMaster sono:

Creare in piena libertà database affidabili con un semplice strumento di editing visivo in un formato compatibile con PostgreSQL.

Utilizzate un'interfaccia drag-and-drop facile da usare e numerose funzioni per gestire logiche aziendali complicate.

Create e controllate l'accesso alle API, impostate il middleware per la configurazione degli endpoint e producete automaticamente la documentazione delle API.

Creare rapidamente dashboard online utilizzando pagine create automaticamente e componenti predefiniti.

Creare applicazioni mobili (native iOS e Android) e pubblicarle su Google Play e App Store.

Esportare i file binari e il codice sorgente in qualsiasi momento, distribuendo l'applicazione in parti attraverso il moderno cloud di AppMaster o altri sistemi basati sul cloud come AWS e Google Cloud.

e Google Cloud. Attivate l'applicazione che avete progettato e utilizzate i moduli per collegarla agli strumenti che preferite, come Slack , Stripe , e molti altri.

Prezzi

AppMaster ha i seguenti pacchetti:

Una versione di prova con funzioni limitate.

con funzioni limitate. Il Startup pacchetto costa 165 dollari al mese.

pacchetto costa 165 dollari al mese. Il pacchetto Startup+ costa 259 dollari al mese.

costa 259 dollari al mese. Il pacchetto Business pacchetto costa 855 dollari al mese.

pacchetto costa 855 dollari al mese. Enterprise Il pacchetto ha costi variabili a seconda delle esigenze specifiche dell'utente.

Adalo

Adalo è un costruttore di app mobili facile e veloce che consente di aggiungere automaticamente interazioni e di creare un'app con il layout e le caratteristiche desiderate. L'applicazione è molto facile da integrare con la vostra API se l'avete preparata in precedenza. Soprattutto, Adalo semplifica la creazione di versioni di app per iOS e Android in modo rapido, così che i vostri consumatori non debbano aspettare le loro versioni.

Con Adalo potete creare landing page, applicazioni mobili e siti web responsive. Sono inclusi un editor WYSIWYG, il supporto multilingue, strumenti SEO integrati, un sistema di gestione dei contenuti, l'integrazione con i social network e altre funzioni.

L'obiettivo principale del programma è quello di consentire alle persone di creare applicazioni mobili intuitive e di facile utilizzo senza dover imparare a scrivere il codice. Lo sviluppo di applicazioni per piattaforme come iOS, Android, Windows e altre è reso semplice dal software. Il software libera gli sviluppatori dalle preoccupazioni legate alla codifica o alla configurazione dei server e consente loro di creare applicazioni in pochi minuti. Uno sviluppatore può progettare rapidamente un'applicazione mobile con l'aiuto di pochi semplici passaggi.

Gli sviluppatori eseguono l'intero processo e il risultato finale viene fornito come un'applicazione pronta per essere scaricata e installata su uno smartphone o un tablet. È una piattaforma che funziona su cloud ed è stata progettata all'insegna della semplicità.

Il sito web o l'applicazione possono essere costruiti in pochi minuti utilizzando la sua interfaccia semplice e intuitiva. Il programma è facile da usare e offre una struttura di prezzi semplice che consente di scegliere il numero di progetti su cui lavorare. Tutti i principali sistemi di gestione dei contenuti (CMS) e gli strumenti di creazione di pagine di drag-and-drop sono completamente integrati con la piattaforma. Allo stesso modo, come nel caso di Bubble, se necessario, è possibile integrare Adalo e AppMaster.

I database no-code

Notion

Notion ha probabilmente già attirato la vostra attenzione per il successo che ha avuto negli ultimi anni. Con questa applicazione è possibile organizzare facilmente le idee e i progetti, salvare le informazioni e creare un'area di lavoro flessibile che si adatta ai casi d'uso.

Per molti sviluppatori no-code, la versatilità di Notion la rende una soluzione all-in-one per la gestione dei dati. È un costruttore di siti web perché rende semplice lo sviluppo e la condivisione di modelli, l'utilizzo di più componenti per memorizzare diversi tipi di dati e persino la pubblicazione del materiale su Internet.

Notion può anche essere utilizzato come dashboard per la gestione dei dati e integrato con i vostri progetti, come AppMaster. Il team e l'intera azienda possono collaborare, impostare attività, monitorare i processi e fare molto altro con Notion. Questo tipo di funzionalità è ancora più importante per le piccole imprese. L'obiettivo principale di Notion è fornire ai team e ai reparti la libertà e la collaborazione di cui hanno bisogno sia all'interno che all'esterno dell'ufficio.

Prezzi

Il pacchetto Personal è una versione gratuita.

Il pacchetto Personal Pro costa 4 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto team costa 4 dollari al mese e viene fatturato annualmente.

al mese e viene fatturato annualmente. Il pacchetto enterprise ha prezzi personalizzati.

Airtable

La creazione di database adatti ai requisiti e alla struttura dell'azienda è facile con Airtable, una soluzione no-code. Sebbene l'interfaccia e l'uso di Airtable siano spesso paragonabili a quelli dei fogli di calcolo, con Airtable tutto è organizzato in un unico posto senza la necessità di diversi documenti. In Airtable sono presenti diverse funzioni che migliorano l'accessibilità dell'utente. Il glossario di Airtable può essere utilizzato per conoscere le sue caratteristiche principali.

Per le sue caratteristiche di produttività, Airtable- un ibrido tra foglio elettronico e database - viene talvolta definito uno strumento di gestione. Airtable, ottimo per i principianti, combina le caratteristiche di un database con l'interfaccia utente di un foglio elettronico.

Potete comunicare con i vostri colleghi online utilizzando Airtable, che facilita la comunicazione. Dal punto di vista del database, Airtable è facile da usare e ha diverse connessioni con altri sistemi. Nel complesso, Airtable è un'ottima piattaforma per creare strumenti interni incentrati sui database. Inoltre, beneficia dell'ampio mercato di template Universe, che è piuttosto vantaggioso.

Airtable ha una versione gratuita per gestire fino a 1.200 record. Due settimane di cronologia e due gigabyte di spazio per gli allegati sono le uniche restrizioni del livello gratuito. Per il livello plus, che è il livello successivo, è necessario pagare 20 dollari al mese per utente. Si ha accesso a 5.000 record, 5 GB di spazio per gli allegati e sei mesi di cronologia.

Nessun codice nella voce

Voiceflow

Era ora che la tecnologia vocale diventasse uno strumento di no-code, con Google Assistant e Alexa di Amazon che hanno superato Siri come assistenti vocali più popolari. Grazie alla funzionalità di Voiceflow che consente il caricamento con un solo clic, è possibile realizzare prototipi su Internet o testarli su un dispositivo vocale. Voiceflow può essere utilizzato con Google Assistant o Alexa.

Inoltre, all'interno dello strumento è presente un'area dedicata al lavoro di gruppo mentre si lavora insieme. Voiceflow ha un'ottima interfaccia utente, che probabilmente è ciò che lo contraddistingue. La funzione drag-and-drop del programma senza codice consente di preparare le app vocali in modo rapido e divertente dal punto di vista grafico. Voiceflow ha un pacchetto gratuito, un pacchetto Plus che costa 59 dollari al mese e un pacchetto Pro che costa 249 dollari al mese.

Otter.ai

La tecnologia vocale si sta evolvendo rapidamente e fornisce sempre più funzioni agli utenti. Con la maggiore sofisticazione di questi strumenti, diventa più facile per tutti i tipi di persone utilizzare numerose piattaforme. Otter.ai offre un'esperienza coinvolgente utilizzando molte funzioni all'avanguardia come la trascrizione dal vivo, i riepiloghi automatici delle note delle riunioni, le scelte di registrazione semplici e una tonnellata di connettori. Otter ha iniziato a collaborare con Zoom e Google Meet per la trascrizione dal vivo. Inoltre, Otter.ai è utilizzato da Dropbox, IBM e Verizon Connect.

Prezzi

Di seguito sono riportati i quattro pacchetti principali di Otter.ai:

Il pacchetto base è disponibile gratuitamente.

Il pacchetto Pro costa 8,33 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto Business costa 20 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto Enterprise prevede procedure di prezzo personalizzate.

No-code in automazione

Zapier

Zapier è una soluzione no-code semplice che consente di collegare numerose app e di progettare flussi di lavoro unici per automatizzare vari processi nella vostra organizzazione. Anche se si può pagare per avere più funzioni, l'utilizzo è gratuito. Molti imprenditori, creatori e startup possono ora combinare le loro piattaforme con altre note applicazioni online, cosa che prima non era possibile. Potrebbe essere difficile integrare i programmi utilizzando il codice, ma fortunatamente Zapier lo rende semplice e fattibile con pochi clic.

Molti utenti definiscono Zapier come un "coltello svizzero" che risolve molti problemi in modo semplice ed efficiente. Si risparmiano tempo, denaro e un grosso mal di testa. La rapidità di configurazione è una delle caratteristiche più apprezzate. Fa risparmiare tempo e denaro perché lo strumento è semplice e facile da padroneggiare.

Attualmente, Zapier ha oltre 2000 connessioni, comprese quelle con siti web come Hubspot, MailChimp e Google Sheets. Il piano gratuito disponibile presenta alcune limitazioni. Con il livello gratuito è possibile eseguire 5 Zaps contemporaneamente e ricevere 100 lavori al mese. Questo è ottimo per un uso occasionale e per testare la piattaforma, ma si incorre rapidamente in limitazioni per le integrazioni più diffuse. Starter, il livello successivo, offre 20 Zaps e 750 attività al mese per 19,99 dollari.

Make (Integromat)

Un altro servizio per automatizzare attività e processi in applicazioni e sistemi è Make, precedentemente noto come Integromat. È possibile creare uno scenario che trasporta e converte automaticamente i dati integrando le applicazioni e i servizi preferiti con pochi clic. Create uno scenario che monitorizzi la presenza di nuovi dati in una singola applicazione o servizio, impostate i moduli successivi per ottenere il risultato desiderato e Make si occuperà di tutto il resto. Come Zapier, Make offre un'ampia gamma di plugin per semplificare al massimo l'integrazione.

Funziona principalmente come strumento di automazione dei processi no-code e fornisce un editor visivo per semplificare le cose. In particolare, è possibile trascinare e rilasciare le applicazioni utilizzate nello strumento dell'editor prima di sincronizzare le applicazioni preferite. Tra le applicazioni, Integromat sincronizza i processi. Come punto di partenza sono disponibili più di 3000 modelli pronti per le prime esigenze di automazione.

Prezzi

Il piano gratuito di Make è molto utile per soddisfare i requisiti di base. Ha anche alcuni pacchetti a pagamento:

Pacchetto Core che costa 9 dollari al mese.

al mese. Pacchetto Pro che costa 16 dollari al mese.

al mese. Pacchetto Teams che costa 29 dollari al mese.

al mese. Il pacchetto Enterprise ha prezzi variabili a seconda del numero di app e di utenti.

No-code in analytics

Google Analytics

Google Analytics ha molte funzionalità all'avanguardia e può fornire dati che solo Google è in grado di fornire. Pertanto, è una delle migliori applicazioni di analisi no-code disponibili sul mercato. Tuttavia, man mano che Google Analytics 360 sblocca funzionalità sempre più sofisticate, funzioni interessanti come la creazione di rapporti, l'analisi e la visualizzazione dei dati non vengono sfruttate solo dalle piccole imprese, ma si estendono anche alle aziende più grandi. Un grande vantaggio dell'utilizzo di Google Analytics è che si connette facilmente con tutte le altre applicazioni di Google.

Mixpanel

Una piattaforma di analisi dei prodotti, chiamata Mixpanel, aiuta i team a determinare le cause di abbandono, a fare scelte rapide e a creare soluzioni migliori. Questa piattaforma, che vanta un'esperienza di lavoro con oltre 26.000 organizzazioni (tra cui Twitter e Uber), trasformerà i vostri report in CTAmolto più efficaci.

La flessibilità dei report di Mixpanel è un vantaggio fondamentale. Molti sostengono che il sistema è semplice da usare, ma questo non ha senso se non c'è nulla su cui lavorare subito. Pertanto, Mixpanel combina funzioni configurabili e facili da usare.

Nessun codice nel servizio clienti

Intercom

È possibile creare interazioni più forti con i clienti utilizzando Intercom, che si definisce una piattaforma di relazioni conversazionali. Le tre cose che offre principalmente sono la chat dal vivo, i chatbot e l'help desk.

Task Bot : questo chatbot non si impegna finché un collega non chiude la discussione o se nessun collega è assegnato alla conversazione. Ad esempio, il Task Bot risponde automaticamente "Chatimize risponde normalmente in pochi minuti" quando si pone una domanda.

: questo chatbot non si impegna finché un collega non chiude la discussione o se nessun collega è assegnato alla conversazione. Ad esempio, il Task Bot risponde automaticamente "Chatimize risponde normalmente in pochi minuti" quando si pone una domanda. Bot personalizzato - Questo chatbot è completamente unico, con processi e componenti predeterminati.

- Questo chatbot è completamente unico, con processi e componenti predeterminati. Resolution Bot - Questo chatbot risponde automaticamente alle richieste dei clienti (in base a parole chiave).

L'integrazione più importante di qualsiasi piattaforma di chatbot, Intercom, include una funzione di live chat integrata. Inoltre, offre anche un App Store separato con oltre 100 integrazioni software dirette. L'App Store è fantastico perché ogni sviluppatore può aggiungervi qualcosa. Ad esempio, l'integrazione con Telegram non è offerta da Intercom stessa. Tuttavia, è possibile creare questa connessione da soli se si utilizza un'app dal loro App Store. Se ciò non bastasse, potete interfacciarvi con quasi tutti i software del pianeta utilizzando AppMaster, Zapier o Make (ex Integromat).

Zendesk

Il fatto che Zendesk sia in grado di combinare così tante delle funzionalità più richieste è probabilmente ciò che lo distingue da altri software di assistenza clienti. Può lavorare in modo efficiente con altre piattaforme leader come Grubhub e Mailchimp.

Zendesk è una piattaforma multifunzionale che include una base di conoscenze, una chat dal vivo e opzioni di ticketing attraverso funzioni senza codice. Inoltre, Zendesk offre una soluzione di vendita che può essere combinata con la soluzione di assistenza per garantire il pieno coordinamento del vostro lavoro e di quello degli altri team. Le infinite possibilità di integrazione aumentano ulteriormente i vantaggi di Zendesk.

Prezzi

Zendesk ha una varietà di piani tariffari per supportare diversi utenti, come ad esempio:

Pacchetto Suite Team che costa 49 dollari al mese.

al mese. Pacchetto Suite Growth che costa 79 dollari al mese.

al mese. Pacchetto Professional Suite che costa 99 dollari al mese.

al mese. Pacchetto Suite Enterprise che costa 150 dollari al mese.

al mese. Vengono inoltre offerti ulteriori pacchetti personalizzati per esigenze aziendali particolari.

No-code in marketing

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub è una delle migliori piattaforme di marketing no-code attualmente disponibili nella categoria marketing. È possibile utilizzarla con i siti web, i blog e le landing page esistenti per creare materiale di marketing di successo.

Alcune delle caratteristiche principali di HubSpot Marketing sono:

Creare pulsanti CTA e immagini per convertire i clienti, creare popup e moduli incorporati per catturare i contatti.

Creare e-mail straordinarie e condurre campagne e-mail automatiche o attivate con facilità.

I flussi di lavoro e l'automazione possono essere realizzati combinando tutte le funzioni, il che vi farà risparmiare ore di tempo.

Collaborate con i team di vendita e assistenza per offrire ai clienti un'esperienza senza soluzione di continuità.

GetResponse

GetResponse è una piattaforma di marketing molto efficiente che consente di automatizzare un'ampia gamma di procedure di marketing. Si tratta infatti di uno degli strumenti di marketing più completi che si possano trovare sul mercato per realizzare campagne di marketing di successo.

Alcune delle caratteristiche principali di GetResponse sono:

Utilizzare strumenti come i creatori di e-mail, rispondere automaticamente alle e-mail, gestire le metriche delle e-mail, inviare e-mail in massa, gestire una serie di e-mail transazionali e gestire campagne di e-mail marketing.

Creare un sito web utilizzando un costruttore di siti web e le sue funzioni, tra cui uno strumento di creazione che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale, modelli già disponibili, un editor drag-and-drop facile da usare e una gestione generale del dominio per commercializzare la propria azienda online.

L'automazione del flusso di lavoro diventa più semplice grazie all'utilizzo di diverse metriche di marketing, processi automatizzati e suggerimenti di prodotti per la vostra azienda.

Utilizzate la condivisione dello schermo, un pulsante CTA, vari webinar, una lavagna e sondaggi durante l'organizzazione di webinar per attirare il vostro pubblico target.

Conclusione

La conclusione è che il movimento no-code è penetrato in ogni settore in un modo o nell'altro. Gli strumenti per la progettazione di app no-code discussi in questo articolo sono alcuni dei nomi più importanti del settore. È possibile trovare ancora più opzioni nel settore.

Pertanto, con la crescente domanda di no-code tecnologia, anche il numero di drag-and-drop costruttori di app e di no-code strumenti continuerà ad aumentare. Affidandosi a uno strumento no-code efficiente e perfetto come AppMaster, è possibile creare facilmente applicazioni mobili e applicazioni web con backend efficienti e soddisfare i requisiti di sistema.